Notion és Apple Notes: melyik jegyzetelő alkalmazás a jobb?

Tíz évvel ezelőtt a jegyzetelés egyszerű volt. Fogott egy tollat, papírra firkált, vagy gyorsan beütött néhány memót a telefonjába.

Manapság a digitális alkalmazások átalakítják az információk rögzítésének, szervezésének és visszakeresésének módját. A jegyzetelési alkalmazások, mint a Notion és az Apple Notes, ennek az evolúciónak a középpontjában állnak.

De melyik az Ön számára megfelelő? Szüksége van egy letisztult, zavarmentes felületre a mindennapi gondolatok rögzítéséhez, vagy egy funkciókban gazdag rendszerre a projektek szervezéséhez, a célok nyomon követéséhez és az együttműködéshez?

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Notion és az Apple Notes alkalmazásokat, megvitatjuk erősségeiket és gyengeségeiket, valamint összehasonlítjuk funkcióikat, használhatóságukat és legjobb felhasználási eseteiket. Ha egyik sem tűnik megfelelőnek, megvitatjuk a ClickUp alkalmazást, amely mindkettőn túlmutató alternatíva!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Notion a legjobb Az Apple Notes a legjobb Azok a felhasználók, akik rugalmas, all-in-one termelékenységi eszközt keresnek, amely jegyzetelést, adatbázisokat és projektmenedzsmentet kombinál. Apple-felhasználók, akik egyszerű, gyors és integrált jegyzetelési megoldásra vágynak. Csapatok és egyének, akiknek fejlett szervezési funkciókra van szükségük, testreszabható oldalakkal, beágyazott oldalakkal és adatbázisokkal. Azok számára, akik a mindennapi gondolatok és teendőlisták rögzítéséhez egy zavaró tényezőktől mentes, minimalista jegyzetelő alkalmazást preferálnak. Azok a felhasználók, akik olyan együttműködési funkciókat szeretnének, mint a megosztott munkaterületek, a feladatkiosztás és a valós idejű megjegyzések. Azok, akik a biztonságot helyezik előtérbe, és érzékeny jegyzetekhez Face ID/Touch ID zárolási opciókat használnak. Azok számára, akik a tudásmenedzsment érdekében szeretnék strukturálni és összekapcsolni a jegyzeteket. Azok a felhasználók, akik a kézírás, a vázlatkészítés és az Apple Pencil támogatását részesítik előnyben a természetesebb jegyzetelési élmény érdekében. Vállalkozások és projektmenedzserek, akik alternatívát keresnek a hagyományos projektmenedzsment eszközök helyett. Apple-felhasználók, akiknek minden eszközön zökkenőmentes iCloud-szinkronizálásra van szükségük, további beállítások nélkül.

Mi az a Notion?

via Notion

A Notion egy moduláris termelékenységi platform, amely jegyzeteket, adatbázisokat és projektmenedzsmentet egyesít egyetlen felületen. Magánszemélyek, csapatok és vállalkozások számára tervezett Notion segítségével strukturált munkafolyamatokat hozhat létre, kapcsolódó információkat összekapcsolhat és valós időben együttműködhet.

A Notion blokk-stílusú rendszere egyedülállóvá teszi, ahol minden tartalom (szöveg, képek, ellenőrzőlisták vagy adatbázisok) mozgatható, testreszabható egység.

A Notion funkciói

A Notion legnagyobb erőssége a rugalmasságában rejlik. Nem kényszerít merev struktúrát a felhasználókra. Ehelyett Ön építheti az oldalakat, kapcsolhatja össze az információkat és rendezheti az adatokat, ahogy csak szeretné. Íme a legfontosabb funkciók áttekintése:

1. funkció: Testreszabható oldalak és blokkok

via Notion

A hagyományos jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben a Notion blokkjai egyedülállóvá teszik. A tartalom átrendezésével bármelyik oldalt testreszabható, személyes irányítópultként hozhat életre.

Lehetőségek:

A szakaszok áthelyezéséhez használja a drag-and-drop funkciót.

Hozzon létre beágyazott oldalakat az oldalakon belül a jobb szervezés érdekében.

Adjon hozzá multimédiás beágyazásokat, például YouTube-videókat, PDF-fájlokat és kódrészleteket.

Például a statikus feladatlista helyett a Notion oldalt teljesen interaktív Kanban táblává, naptárrá vagy táblázattá alakíthatja.

💡 Profi tipp: Használja a Zettelkasten módszert a Notionban. A Notion „@” említésrendszerével összekapcsolhatja a kapcsolódó ötleteket, hogy összekapcsolt jegyzeteket hozzon létre és személyes tudáshálózatot építsen ki.

2. funkció: Adatbázisok, táblázatok és fejlett szervezés

Ha többet szeretne, mint egy egyszerű jegyzetelő alkalmazást, a Notion adatbázis-rendszere a megoldás. Hozzon létre táblázatokat, listákat és táblákat fejlett rendezési, szűrési és címkézési opciókkal közvetlenül a Notion oldalon.

Lehetőségek:

Használjon adatbázisokat a projektek, ügyféladatok vagy könyvlista nyomon követéséhez.

Kössd össze a kapcsolódó jegyzeteket, hogy létrehozz egy belső tudásmenedzsment rendszert.

Adjon hozzá olyan tulajdonságokat, mint jelölőnégyzetek, dátumok és többszörös kiválasztású címkék a jobb kategorizálás érdekében.

Ezért a Notion tökéletes komplex projektek kezelésére, különösen csapatmunkában.

👀 Tudta? A Notion segítségével bármely jegyzetet adatbázissá alakíthat. Csak írja be a /table vagy /database parancsot, és a jegyzet azonnal interaktív táblázattá alakul!

3. funkció: Együttműködés és csapatmunkaterületek

Hívja meg a csapattagokat a megosztott munkaterületekre. Rendeljen hozzá feladatokat és hagyjon megjegyzéseket az oldalakon, hogy felkeltse a figyelmüket. Beállíthat különböző jogosultsági szinteket (megtekintő, szerkesztő, rendszergazda), nyomon követheti a változásokat a verziótörténet segítségével, és pingelheti csapattársait a megjegyzésekben és a beszélgetésekben.

4. funkció: Sablonok és harmadik féltől származó integrációk

A Notion előre elkészített sablonjai egyszerűsítik a beállítást, és kész struktúrákat kínálnak tartalmi naptárakhoz, projektkövetőkhöz és CRM-rendszerekhez. Emellett olyan eszközökkel is integrálható, mint a Slack, a Google Naptár és a Zapier, hogy automatizálja a munkafolyamatokat.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

🧠 Érdekes tény: A digitális táblagépeken jegyzetelő diákok sokkal kevésbé hajlamosak a figyelemelterelésre, mint a laptopot használók.

Mi az Apple Notes?

az Apple Notes segítségével

Az Apple Notes az iPhone, iPad és Mac készülékekbe beépített alapértelmezett jegyzetelő alkalmazás. Egyszerűségre és gyors hozzáférésre lett tervezve, és a sebességre, a könnyű használatra és az Apple ökoszisztémába való mély integrációra összpontosít.

Hasznos azoknak a felhasználóknak, akiknek gyors, egyszerű módszerre van szükségük ötleteik lejegyzéséhez, ellenőrzőlisták készítéséhez és jegyzetek rendezéséhez, minimális erőfeszítéssel. Minden automatikusan szinkronizálódik az iCloudon keresztül, így zökkenőmentes megoldást kínál az Apple-felhasználók számára.

👀 Tudta? Az iOS 16 és iPadOS 16 vagy újabb verziókkal egyéni jelszóval, eszköz jelszóval, Touch ID-vel vagy Face ID-vel biztosíthatja Apple jegyzetét.

Az Apple Notes funkciói

Bár az Apple Notes egyszerűbb, mint a Notion, mégis hatékony funkciókkal rendelkezik a mindennapi jegyzeteléshez.

1. funkció: Zökkenőmentes iCloud-szinkronizálás az eszközök között

az Apple Notes segítségével

Az Apple Notes automatikusan szinkronizálja a jegyzeteket az összes Apple-eszközön, így biztosítva, hogy bármit is ír az iPhone-jára, az azonnal elérhető legyen az iPadjén és a Macjén is. A jegyzetek offline állapotban is elérhetők, és biztonsági másolatuk az iCloudba kerül. A Siri hangalapú jegyzetelési funkciójával is együttműködik.

2. funkció: Kézzel írás, vázlatok készítése és Apple Pencil támogatás

Azok számára, akik a gépelés helyett a kézírást részesítik előnyben, az Apple Notes natív vázlatkészítő eszközöket és teljes Apple Pencil támogatást kínál iPadeken.

Ezzel a következőket teheti:

Készíts kézzel írt jegyzeteket különböző tollstílusokkal és színekkel

Rajzolj diagramokat vagy jegyzetelj dokumentumokat

A Scribble segítségével alakítsa át a kézzel írt szöveget digitális szöveggé

Ez jelentős előny azoknak a diákoknak, művészeknek és szakembereknek, akik természetes jegyzetelési élményt szeretnének.

💡 Profi tipp: Jelölje meg jegyzetét színekkel. Az Apple Notes alkalmazásban félkövér betűket, aláhúzást és különböző szövegszíneket használhat a legfontosabb információk kiemeléséhez, hogy gyorsabban áttekintse azokat.

3. funkció: Biztonságos jegyzetek és adatvédelmi funkciók

Az Apple Notes az alapvető jegyzetelési funkciókon túl végpontok közötti titkosítást és fejlett biztonsági opciókat is kínál. A zárolt jegyzeteket elrejtheti a keresési eredmények közül. Az érzékeny jegyzeteket Face ID, Touch ID vagy jelszóval is lezárhatja.

Ez biztonságos megoldást kínál jelszavak, bizalmas dokumentumok és személyes gondolatok tárolására.

4. funkció: Intelligens szervezés és fejlett keresés

Bár az Apple Notes nem kínálja a Notion adatbázis-szerű szervezését, érdekes intelligens keresési funkciókkal rendelkezik:

OCR (optikai karakterfelismerés): Keresési kifejezések képeken és kézzel írt jegyzetekben

Címkék és intelligens mappák: Jegyzetek rendezése hashtagekkel (#munka, #személyes)

Fontos jegyzetek rögzítése: Gyakran használt jegyzeteket helyezzen el a tetején, hogy gyorsan hozzáférhessenek.

Ezek a funkciók az Apple Notes alkalmazást hatékonyabbá teszik, mint egy alapvető jegyzetalkalmazást, miközben intuitív és könnyen kezelhető marad.

Apple Notes árak

Az Apple Notes ingyenes, de az iCloud tárhelyre támaszkodik, ami fizetős frissítést igényelhet:

Ingyenes: Ha regisztrál az iCloudra, automatikusan 5 GB ingyenes tárhelyet kap. Ha több helyre van szüksége az iCloudban, frissítheti az iCloud+ verzióra.

iCloud+ tárhelycsomagok: 50 GB: 0,99 USD/hó 200 GB: 2,99 USD/hó 2 TB: 9,99 USD/hó 6 TB: 32,99 USD/hó 12 TB: 64,99 USD/hó

50 GB: 0,99 USD/hó

200 GB: 2,99 USD/hó

2 TB: 9,99 USD/hó

6 TB: 32,99 USD/hó

12 TB: 64,99 USD/hó

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Notion és Apple Notes: funkciók összehasonlítása

A Notion és az Apple Notes egyaránt olyan platformnak tűnhet, amelyen leírhatja gondolatait.

Mindkettő képes erre és még sok másra, de egészen más módon. Itt egy rövid áttekintés a funkcióikról és a különbségekről.

Funkció Notion Apple Notes Testreszabhatóság és rugalmasság Magasan testreszabható, blokk-alapú rendszerrel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára egyedi munkafolyamatok létrehozását. Egyszerű és strukturált, minimális formázási lehetőségekkel Szervezés és felépítés Támogatja az adatbázisokat, a beágyazott oldalakat, a kapcsolt jegyzeteket és a Kanban táblákat a fejlett szervezéshez. Mappákat, intelligens címkéket és rögzített jegyzeteket használ az alapvető szervezéshez. Együttműködés Valós idejű együttműködés megosztott munkaterületekkel, feladatkiosztással és verziótörténettel Korlátozott valós idejű együttműködés, elsősorban egyéni használatra Multimédiás támogatás Lehetővé teszi képek, videók, kódrészletek és külső linkek beágyazását. Támogatja a képeket, vázlatokat, beolvasott dokumentumokat és kézzel írt jegyzeteket az Apple Pencil segítségével. Biztonság és adatvédelem Alapvető adatvédelmi beállítások; megosztott tartalmak engedélyezésének ellenőrzése Végpontok közötti titkosítás, Face ID/Touch ID védelem és zárolt jegyzetek Platformok közötti hozzáférés Elérhető Windows, macOS, iOS, Android és webes platformokon. Kizárólag Apple eszközökön, iCloud szinkronizálással Keresési és szervezési eszközök Fejlett keresési szűrők, relációs adatbázisok és visszalinkelések a tudásmenedzsmenthez Intelligens keresés OCR-rel (szövegfelismerés képekben és kézzel írt jegyzetekben) Integrációk Csatlakozik a Slackhez, a Google Naptárhoz, a Zapierhez és más alkalmazásokhoz a munkafolyamatok automatizálása érdekében. Korlátozott harmadik féltől származó integrációk, főként az Apple ökoszisztémán belül Árak Ingyenes csomag fizetős frissítésekkel Ingyenes, opcionális iCloud-tároló bővítéssel

Most, hogy már átfogó képet kapott mindkét platformról, hasonlítsuk össze őket részletesen:

1. funkció: Szervezés és felépítés

A Notion legnagyobb erőssége a testreszabhatósága és strukturált szervezettsége. A Notion minden oldala úgy működik, mint egy digitális munkaterület, ahol a felhasználók aloldalakat hozhatnak létre, kapcsolódó tartalmakat linkelhetnek, és adatbázisok, címkék és szűrők segítségével kategorizálhatják az információkat. Ideális azok számára, akik egy nagyon strukturált jegyzet-, feladat- és projektrendszert szeretnének.

Az Apple Notes viszont egy egyszerűbb, mappákra épülő rendszert használ. Mappákat és almappákat hozhat létre, és címkékkel kategorizálhatja a jegyzeteket. Ugyanakkor hiányoznak belőle a Notion fejlett szervezési eszközei, mint például a kapcsolt adatbázisok és az interaktív irányítópultok.

🏆 Győztes: Notion. Ha részletes szervezésre, feladatkezelésre és adatbázis-szerű strukturálásra van szüksége, akkor a Notion a jobb választás.

2. funkció: Könnyű használat és gyorsaság

Az Apple Notes előre telepítve van az Apple eszközökön, azonnal megnyílik, és lehetővé teszi, hogy azonnal elkezdjen gépelni. Az olyan funkciók, mint a Quick Notes, a Siri integráció és az Apple Pencil támogatás még könnyebbé teszik a használatát.

A Notion használatának megtanulása időbe telik. Blokk alapú rendszere rendkívül rugalmas, de némi beállítást igényel. Az új felhasználóknak túl soknak tűnhet a rengeteg testreszabási lehetőség, a Notion sablonok és a formázási eszközök.

🏆 Győztes: Apple Notes. Az Apple Notes verhetetlen azok számára, akik értékelik a gyorsaságot, a minimalizmust és az azonnali hozzáférést. A Notion kiváló azok számára, akik hajlandóak időt fektetni egy rendszer kiépítésébe.

3. funkció: Együttműködés és megosztás

A Notion csapatmunkára lett tervezve. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzeteket és oldalakat osszanak meg, feladatokat rendeljenek hozzá, megjegyzéseket fűzzenek hozzá és jogosultságokat állítsanak be. Széles körben használják csapatprojektekhez, tartalomtervezéshez és vállalati tudásbázisokhoz.

Az Apple Notes alapvető jegyzetmegosztási funkciókat kínál, de más Notion alternatívákkal ellentétben ezek korlátozottak. Meghívhat másokat, hogy közösen dolgozzanak egy jegyzeten, de nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a megjegyzések, a verziótörténet vagy a szerepkörökön alapuló jogosultságok.

🏆 Győztes: Notion. Ha csapatban dolgozik, vagy részletes együttműködési eszközre van szüksége, a Notion egyértelműen a legjobb választás.

4. funkció: Formázás és testreszabás

A Notion gazdag szövegformázási lehetőségeket kínál, amelynek segítségével a felhasználók fejléceket, felsorolásokat, számozott listákat és akár kódrészleteket is hozzáadhatnak. Adatbázisokat, táblázatokat, ellenőrzőlistákat és beágyazott elemeket is beilleszthet, hogy rendkívül személyre szabott elrendezéseket hozzon létre.

Az Apple Notes alapvető formázási lehetőségeket kínál: vastag betű, dőlt betű, ellenőrzőlista és felsorolás.

🏆 Győztes: Notion. Ha csapatban dolgozik, vagy részletes együttműködési eszközre van szüksége, a Notion egyértelműen a legjobb választás.

5. funkció: Multimédiás és kézzel írt jegyzetek

Az Apple Notes támogatja a kézzel írt jegyzeteket, az Apple Pencil vázlatokat és a dokumentumok beolvasását. Tökéletes rajzoláshoz, PDF-ek megjegyzéséhez vagy kézzel írt jegyzetek készítéséhez iPad-en.

A Notion nem támogatja a kézírásos vagy Apple Pencil beviteleket. Lehetővé teszi a felhasználók számára képek, videók és fájlok beágyazását rajz- vagy vázlatkészítő eszközök használata nélkül.

🏆 Győztes: Apple Notes. Az Apple Notes egyértelműen a legjobb választás, ha kézzel írt jegyzeteket vagy vázlatokat szeretne készíteni.

6. funkció: Platformok közötti elérhetőség

A Notion Mac, Windows, iOS, Android és webböngészőkön is elérhető, így több eszközön is használható.

Az Apple Notes kizárólag az Apple ökoszisztémában érhető el. Mac, iPhone és iPad eszközökön működik, de nincs natív Windows vagy Android alkalmazása.

🏆 Győztes: Notion. Ha platformok közötti jegyzetelő alkalmazásra van szüksége, a Notion a jobb választás.

Olvassa el még: A legjobb dokumentum-együttműködési szoftverek

Notion és Apple Notes a Redditen

A Reddit felhasználói határozott véleményt alkotnak az Apple Notes és a Notion alkalmazásokról, amelyet saját igényeik és munkamenetük alakít.

Míg a Notion hatékony szervezési eszközeiért dicsérik, az Apple Notes egyszerűségéért és könnyű használatáért tartják nagyszerű eszköznek. Ez nagy előny azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű megoldást keresnek a jegyzeteléshez.

Egy Reddit-felhasználó nagyon jól összefoglalja az r/notion oldalon:

A munkám során az Apple Notes alkalmazást használom a gyors jegyzeteléshez, hogy ne szakadjon meg a munkamenetem, amikor más eszközöket használok. Mindent, amit meg kell osztani, archiválni vagy komolyan figyelembe venni, a Notionba viszek. Ha egy nap után már nincs szükségem a jegyzetre, és/vagy csak gyors jegyzetelésre használom, akkor az Apple Notes alkalmazást használom.

A munkám során az Apple Notes alkalmazást használom a gyors jegyzeteléshez, hogy ne szakadjon meg a munkamenetem, amikor más eszközöket használok. Mindent, amit meg kell osztani, archiválni vagy komolyan figyelembe venni, a Notionba viszek. Ha egy nap után már nincs szükségem a jegyzetre, és/vagy csak gyors jegyzetelésre használom, akkor az Apple Notes alkalmazást használom.

A Notion rugalmassága nagy vonzerőt jelent azoknak a felhasználóknak, akiknek strukturált szervezésre van szükségük, mivel adatbázisokat, beágyazott oldalakat és jegyzetelési sablonokat kínál. Íme, amit egy felhasználó említett az r/notion oldalon:

A Notion nagyon szép jegyzeteket készít... Hasonló ahhoz, amit én az Evernote-ban csinálok – eseménytáblázatokat készítek, linkekkel a részletesebb jegyzetekhez –, de ezt automatikusan és sokkal jobban végzi.

A Notion nagyon szép jegyzeteket készít... Hasonló ahhoz, amit én az Evernote-ban csinálok – eseménytáblázatokat készítek, linkekkel a részletesebb jegyzetekhez –, de ezt automatikusan és sokkal jobban végzi.

Mások azonban azt állítják, hogy túl sok beállítást igényel és elvonja a figyelmet.

Ezzel szemben az Apple Notes minimalista, mappákra épülő felépítésével nyerte el a felhasználók tetszését. Egy felhasználó az r/AppleNotesGang fórumon rámutatott, hogy

Könnyebben készíthetek „ragasztós jegyzeteket”, amelyeket egy kis ablakba helyezhetek, és külön ablakban nyithatok meg. Az OneNote-ban ez sokkal nehezebb, mivel a vászon végtelen. A Windows Sticky Notes alkalmazás nem szinkronizálódik az OneNote Desktop alkalmazással, így azokat sem tudom használni. Be kell jelentkeznem a weboldalra, csak hogy megnézhessem őket (különben használnám őket).

Könnyebben készíthetek „ragasztós jegyzeteket”, amelyeket egy kis ablakba helyezhetek, és külön ablakban nyithatok meg. Az OneNote-ban ez sokkal nehezebb, mivel a vászon végtelen. A Windows Sticky Notes alkalmazás nem szinkronizálódik az OneNote Desktop alkalmazással, így azokat sem tudom használni. Be kell jelentkeznem a weboldalra, csak hogy megnézhessem őket (különben használnám őket).

Olvassa el még: Ingyenes feladatkezelési sablonok a ClickUp és az Excel programokban

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és az Apple Notes legjobb alternatíváját!

Mind a Notion, mind az Apple Notes jól szolgálja a célját, de mindkettőnek vannak korlátai.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a két világ legjobbjait kínálja – a Notion rugalmasságát és az Apple Notes egyszerűségét –, miközben bevezeti az AI-alapú automatizálást, a gondolattérképeket és a zökkenőmentes feladatintegrációt.

A ClickUp előtt két különálló eszközzel dolgoztunk. Az, hogy gyakran kellett váltogatni a feladatkezelő és a dokumentációs eszköz között, nem volt hatékony a csapatunk számára.

A ClickUp előtt két különálló eszközzel dolgoztunk. Az, hogy gyakran kellett váltogatni a feladatkezelő és a dokumentációs eszköz között, nem volt hatékony a csapatunk számára.

ClickUp előnye #1: ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével könnyedén rendszerezheti gondolatait.

A Notion moduláris munkaterületéről ismert, ahol strukturált jegyzeteket, wikiket és adatbázisokat hozhat létre. Ennek a struktúrának a beállítása és karbantartása azonban erőfeszítést igényel, különösen nagy projektek esetén.

A ClickUp Docs megszünteti ezt a problémát azáltal, hogy lehetővé teszi Önnek a következőket:

Kössd össze a dokumentumokat közvetlenül a feladatokkal, projektekkel és munkafolyamatokkal – nincs szükség a adatbázisok manuális összekapcsolására.

Valós időben együttműködhet a hozzárendelt megjegyzések, engedélyek és verziókezelés segítségével.

Helyezzen be médiát, kódrészleteket, táblázatokat és egyebeket, hogy strukturált, információkban gazdag dokumentumokat hozzon létre.

Az Apple Notes alapvető mapparendszerétől eltérően a ClickUp Docs mély linkelést, fejlett formázást és valós idejű együttműködést kínál, ami hatékony alternatívává teszi az Apple Notes alkalmazáshoz képest.

ClickUp előnye #2: ClickUp Brain

Engedd szabadjára kreativitásodat és egyszerűsítsd brainstorming folyamatodat a ClickUp Brain segítségével!

A jegyzetelés egyik legnagyobb időrablója a tartalom manuális szervezése és összefoglalása. A Notion nagymértékben támaszkodik a manuális strukturálásra, míg az Apple Notes nem rendelkezik fejlett keresési és szervezési funkciókkal.

A ClickUp még tovább megy a ClickUp Brain alkalmazással, amely:

Automatikusan összefoglalásokat készít a találkozók jegyzetéből , brainstorming ülésekről és hosszú szövegekről.

Kivonja a legfontosabb teendőket, és feladatokká alakítja őket, így nem kell manuálisan átnéznie az információkat.

Javítja és finomítja az írást AI-alapú javaslatokkal, nyelvtani ellenőrzéssel és tartalomoptimalizálással.

ClickUp előnye #4: ClickUp Notepad

Készítsen gyors jegyzeteket, és tartsa őket rendezett állapotban a ClickUp Notepad segítségével.

Az Apple Notes gyors, alkalmi jegyzeteléshez jó, de nem integrálható feladatokkal, és a jegyzeteket csak egyszerű mappákba lehet rendszerezni. A ClickUp Notepad biztosítja, hogy minden információ egy szélesebb körű munkafolyamathoz vagy projekthez kapcsolódhasson az alábbiak révén:

Lehetővé teszi a jegyzetek azonnali létrehozását, szerkesztését és kategorizálását anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Bármely jegyzetet feladatként rögzíthet, határidővel, felelőssel és prioritással.

Szinkronizálás az eszközök között, így bárhol hozzáférhet a jegyzetekhez, ugyanolyan intuitív felhasználói élmény mellett.

ClickUp előnye #4: ClickUp AI Notetaker

A jegyzetelés 10-szer hatékonyabb a ClickUp AI Notetaker alkalmazással, amelynek célja, hogy a megbeszélések után a zavaros jegyzeteket világos, hasznosítható információkká alakítsa.

Próbálja ki a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a hatékonyabb, összekapcsolt jegyzetekért!

Így segít:

Biztosítja, hogy minden meghozott döntés rögzítésre kerüljön, és könnyen megosztható legyen bárkivel – függetlenül attól, hogy jelen volt-e a teremben vagy sem.

Rögzíti a teendőket, és hozzárendeli őket a megfelelő személyekhez.

Minden megbeszélést összekapcsol a releváns feladatokkal és fájlokkal, miközben teljes kontextust biztosít, így csapata előrehaladhat anélkül, hogy újra fel kellene dolgoznia a múltat.

ClickUp előnye #5: ClickUp gondolattérképek

Képzeld el ötleteidet színekkel a ClickUp Mind Maps segítségével

A Notion támogatja az alapvető folyamatábrákat és a vizuális szervezést, de harmadik féltől származó integrációk szükségesek ahhoz, hogy megfelelő gondolattérképet lehessen létrehozni jegyzeteléshez. Ezzel szemben az Apple Notes nem kínál vizuális strukturálási eszközöket.

A ClickUp ezt megváltoztatja a beépített ClickUp Mind Maps segítségével, amely lehetővé teszi, hogy:

Vizuálisan szervezze és kapcsolja össze ötleteit úgy, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához.

Húzza és ejtse az elemeket, hogy dinamikusan átrendezze gondolatait

A jegyzeteket azonnal feladatokká alakíthatja, így a brainstorming üléseken született ötletek konkrét cselekvéshez vezetnek.

Azok számára, akik vizuálisan gondolkodnak, a ClickUp Mind Maps előnyt jelent a hagyományos szövegalapú jegyzeteléssel szemben.

ClickUp előnye #5: ClickUp összekapcsolt keresése

A ClickUp Connected Search segítségével gyorsabban találhatja meg a releváns jegyzeteket, feladatokat és dokumentumokat, mint valaha.

A keresési funkció az egyik legfrusztrálóbb aspektusa a Notionnak és az Apple Notesnak. Az Apple Notes alapvető kulcsszó-egyeztetésen alapul, ami több száz jegyzet esetén nem működik. A Notion keresője nagy munkaterületeken rendkívül lassú.

A ClickUp ezt a ClickUp Connected Search funkcióval oldja meg, amely:

Az összes dokumentum, feladat és jegyzet azonnali keresése

Csatlakoztatott mesterséges intelligenciát használ a releváns eredmények megjelenítéséhez, nem csak a kulcsszavakhoz illeszkedőket.

Lehetővé teszi a szűrést tartalomtípus, készítő vagy dátum szerint, így pontosan megtalálhatja, amire szüksége van.

A ClickUp segítségével nem kell többé időt pazarolnia a jegyzetek átkutatására vagy a címkékre támaszkodva az információk rendszerezésére – minden kéznél van, amikor szüksége van rá.

ClickUp előnye #6: ClickUp tudásmenedzsment

A ClickUp Knowledge Management segítségével könnyedén tárolhat, megoszthat és elérhet értékes információkat.

A Notion-t gyakran tudásmenedzsment rendszerként használják, de a karbantartása kézi munkát igényel – adatbázisok létrehozását, oldalak összekapcsolását és munkaterületek strukturálását. Az Apple Notes nem is próbál strukturált tudásmenedzsmentet kínálni.

A ClickUp tudásmenedzsment rendszere ezt egyszerűsíti az alábbiak biztosításával:

Előre elkészített sablonok wikikhez, belső projektdokumentációhoz és kutatási jegyzetekhez

Strukturált szervezés adatbázis beállítása nélkül

Közvetlen integráció feladatokkal, projektekkel és együttműködési eszközökkel

Ez azt jelenti, hogy élvezheti a Notion szervezési előnyeit anélkül, hogy folyamatosan karbantartania kellene.

ClickUp előnye #7: A ClickUp Tasks a jegyzeteket cselekvési tételekké alakítja

Maradjon szervezett és tartsa a lépést a ClickUp segítségével, amely összekapcsolja a jegyzeteket a végrehajtható feladatokkal.

A Notion egyik fő hibája, hogy bár lehetővé teszi az együttműködést, alapvetően nem feladatkezelésre és nyomon követésre lett kifejlesztve. Az Apple Notes pedig az egyszerű megosztáson túl nem támogatja az együttműködést. A ClickUp viszont a jegyzetelést egy nagyobb termelékenységi ökoszisztéma részeként kezeli.

A ClickUp Tasks és az együttműködési eszközök segítségével:

Feladatok hozzárendelése közvetlenül a jegyzetekből

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását valós időben a státuszfrissítések és prioritások segítségével.

Használjon sablonokat, mint például a ClickUp Meeting Notes Template és a ClickUp Knowledge Base Template , hogy azonnal rendszerezhesse az információkat.

🧠 Érdekesség: Tony Buzan gondolattérképét Da Vinci és Edison, a történelem két legnagyobb gondolkodója ihlette! Megvizsgálva jegyzetelési szokásaikat, rájött, hogy az ötletek jobban áramlanak, ha vizuálisan kapcsolódnak egymáshoz, mint ha merev listákba vannak írva. Ma a gondolattérképek elengedhetetlen eszközök a brainstorminghoz, a problémamegoldáshoz, sőt, a vizsgákra való felkészüléshez is!

Készítsen olyan jegyzeteket, amelyek Önnek megfelelnek. Frissítsen a ClickUp segítségével

A Notion és az Apple Notes mindkettő jól teljesíti a feladatát, de mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai.

A Notion nagyon testreszabható, de manuális beállítást és folyamatos karbantartást igényel, hogy rendezett maradjon. Az Apple Notes egyszerű és gyors, de hiányzik belőle a mélység, az együttműködés és a fejlett keresési funkciók.

Ha ezek a korlátozások frusztrálják, ideje túllépni a jegyzetelő alkalmazásokon, és egy teljesen összekapcsolt termelékenységi központ felé fordulni.

A ClickUp egy intuitívabb megoldás, amely áthidalja a jegyzetelés és azok cselekvési tételekké alakítása közötti szakadékot. Miért elégedjen meg a jegyzeteléssel, amikor egy alkalmazással ennél sokkal többet is tehet?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!