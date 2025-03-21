A kreatív tartalomtervezéshez ajánlott 10 legjobb Recraft AI alternatíva

Az AI átalakítja a vizuális tartalomkészítést azáltal, hogy segít a felhasználóknak perceken belül kiváló minőségű képeket létrehozni.

A hiperrealista portréktól a bonyolult vektorgrafikákig az AI képgenerátorok megváltoztatják a tervezők, marketingesek és tartalomalkotók munkáját. Azonban nem minden eszköz egyforma.

Vegyük például a Recraft AI-t. Bár ez egy népszerű választás képalkotáshoz és vektoros grafikákhoz, vannak korlátai – legyen szó árakról, funkciókorlátozásokról vagy a testreszabás hiányáról. Ha valami rugalmasabbat, erőteljesebbet vagy az Ön igényeire szabottat keres, akkor jó helyen jár.

Összegyűjtöttük a legjobb Recraft AI alternatívákat, hogy megtalálja a munkafolyamatához leginkább megfelelő AI művészeti generátort.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Nem tudja, melyik AI eszköz felel meg az Ön igényeinek? Íme egy rövid összefoglaló, amely segít a döntésben. 👇 ClickUp: A legjobb AI-alapú tervezési munkafolyamat-kezeléshez

Midjourney : A legjobb minőségű, AI által generált művészetekhez

Canva : A legjobb gyors és egyszerű grafikai tervezéshez

DALL·E 3: A legjobb képalkotáshoz a ChatGPT integráció révén

Ideogram: A legjobb szöveg-kép AI fejlett stílusvezérléssel

Stable Diffusion Online : A legjobb ingyenes, AI által generált képekhez, teljes kreatív kontrollal.

Figma: A legjobb együttműködésen alapuló UI/UX tervezéshez és prototípus-készítéshez

Piktochart: A legjobb AI-alapú infográfikák és vizuális történetmeséléshez

Stencil: A legjobb gyors és egyszerű közösségi média grafikákhoz

Adobe Express: A legjobb választás professzionális minőségű, AI-alapú tartalomkészítéshez

Mi az a Recraft AI?

A Recraft AI egy AI-alapú képgenerátor, amelyet vektoros grafika, illusztrációk és digitális grafika egyszerű létrehozására terveztek. Segít a tervezőknek, marketingeseknek és tartalomkészítőknek néhány kattintással kiváló minőségű, méretezhető vizuális elemeket létrehozni.

A hagyományos tervezőszoftverekkel ellentétben a Recraft AI gépi tanulást használ a kreatív folyamat automatizálására, így gyorsabbá és hatékonyabbá téve azt.

🧠 Érdekesség: A legértékesebb AI-generált NFT 1 millió dollárért kelt el. Az AI-művészet újradefiniálja a digitális értéket – ki gondolta volna, hogy néhány parancs segítségével milliókat érő remekművek születhetnek? 🎨💎

Miért érdemes a Recraft AI alternatíváit választani?

A Recraft AI egy megbízható AI-képgenerátor, de vannak hibái is. Azok számára, akik nagyobb kontrollt, rugalmasságot és hatékonyságot igényelnek, az alternatívák felfedezése jobb megoldást jelenthet. A Recraft AI a következő területeken nem felel meg az elvárásoknak:

Korlátozott utómunkálati eszközök: Gyakran kell exportálnia a képeket egy másik szerkesztőbe finomítás céljából, mivel az alkalmazáson belüli beállítások minimálisak.

Rigid interface: A platform nem elég rugalmas ahhoz, hogy az alkalmazáson belül közvetlenül részletes módosításokat lehessen végrehajtani.

Korlátozó freemium modell: A havi token-elosztás korlátozó lehet, ami megnehezíti a szabad kísérletezést. A Sumo-hoz hasonló napi token-rendszer javítaná a használhatóságot.

A promptok következetlensége: Nem minden prompt paraméter tükröződik pontosan a végső képen, és nincs egyértelmű módszer a szavak súlyozásának beállítására.

Kiegészítő eszközökkel kapcsolatos problémák: A webes verzió kiegészítő eszköze nem mindig működik a várt módon, ami megnehezíti a pontos szerkesztést.

Ismétlődő eredmények: A promptok módosítása után is előfordul, hogy az eszköz hasonló képeket generál, ami csökkenti a kreatív kontrollt.

💡 Profi tipp: Az AI képes növelni a hatékonyságot különböző szektorokban. Valósítsa meg minden kreatív elképzelését ezekkel az inspiráló AI-művészeti példákkal, amelyek mindenben segíthetnek – gondoljon csak a LinkedIn profilképére vagy egy műalkotásra az otthonába!

Íme egy gyors összehasonlítás a legjobb Recraft AI alternatívákról, hogy megtalálja a kreatív igényeinek leginkább megfelelő eszközt.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők ClickUp AI-alapú tervezési munkafolyamat-kezelés Fehér táblák, AI képalkotás, projektmenedzsment Midjourney Kiváló minőségű, AI által generált művészet Hiperrealista képek, részletes utasítások, Discord-alapú Canva Gyors és egyszerű grafikai tervezés Sablonok, AI eszközök, csapatmunka DALL·E 3 AI-generált képek ChatGPT integrációval ChatGPT integráció, részletes vizuális elemek, gyors finomítás Ideogram Szöveg-kép AI fejlett stílusvezérléssel Stílus testreszabás, szöveg megjelenítés, Magic Prompt Stable Diffusion Ingyenes, AI által generált képek teljes kreatív kontrollal Inpainting, outpainting, prompt adatbázis Figma Kollaboratív UI/UX tervezés és prototípus-készítés Valós idejű együttműködés, AI-makettek, tervezési rendszerek Piktochart AI-alapú infográfikák és vizuális történetmesélés Infografikák, sablonok, videószerkesztés Stencil Gyors és egyszerű közösségi média grafikák Közösségi média sablonok, böngészőbővítmények, stock fotók Adobe Express AI-alapú tartalomkészítés professzionális minőségben AI képalkotás, videószerkesztés, stock eszközök

A 10 legjobb Recraft AI alternatíva képek létrehozásához 2025-ben

Elvégeztük a nehéz munkát, és 10 hatékony eszközt találtunk, amelyek különböző szempontból megegyeznek a Recraft AI-val, vagy akár felül is múlják azt. Akár jobb képalkotásra, jobb munkafolyamat-integrációra, akár fejlett AI-alapú funkciókra van szüksége, ezek az alternatívák hatékony megoldásokat kínálnak.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tervezési munkafolyamat-kezeléshez)

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely AI segítségével végigkíséri kreatív munkafolyamatát. Képzelje el, hogy brainstormingot tart következő nagy kreatív projektjéről, és azonnal AI-alapú vizuális elemeket generál, anélkül, hogy elhagyná munkafolyamatát. Pontosan ezt kínálja a ClickUp Brain.

Kreatív projektekkel kapcsolatos ötleteket gyűjtsön és valósítsa meg ötleteit másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével

Használja ezt a hatékony eszközt képek, ötletek és tartalmak generálásához diagramokhoz, táblázatokhoz vagy bármilyen más vizuális tartalomhoz, amire szüksége lehet. A legjobb rész? A témák, színek és művészeti stílusok preferenciáinak megadásával minden alkalommal olyan képeket hozhat létre, amelyek megfelelnek a tervezési elképzeléseinek!

Közvetlenül a ClickUp Whiteboards-ba integrált ez az AI-asszisztens segít a csapatoknak megvalósítani ötleteiket azáltal, hogy részletes leírásokat generál, kreatív koncepciókat dolgoz ki és segíti a projekttervezést – mindezt egyetlen munkaterületen belül.

Képzelje el, hogy egy víz alatti témájú tervezési projektről brainstormingol. A ClickUp Brain segíthet élénk jelenetleírások kidolgozásában, kreatív briefjeinek finomításában és tartalom generálásában, amely iránymutatást ad tervezési munkájához. Koncepcióra van szüksége következő kampányához? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t; kreatív ötleteket ad, ezzel időt takarít meg és inspirációt ad.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tervezési ötletek generálásához és finomításához

A ClickUp Whiteboards további dimenziót ad ehhez a kreatív folyamathoz, mivel támogatja a valós idejű együttműködést és egy helyen gyűjti össze az összes ötletet. A brainstorming után pillanatok alatt alakítsa át az ötleteket feladatokká!

Tehát, akár marketingkampányt tervez, új terméket tervez, vagy vizuális tartalmi stratégiát szervez, a ClickUp zökkenőmentessé teszi az egész kreatív folyamatot!

A ClickUp legjobb funkciói

Vizualizálja kreatív ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével brainstorminghoz, gondolattérképek készítéséhez és projekttervezéshez.

Kezelje könnyedén a tervezési projekteket feladatlisták, Kanban táblák, Gantt-diagramok és idővonal-nézetek segítségével.

A beépített megjegyzések, a ClickUp Chat és a fájlmegosztás segítségével valós időben együttműködhet tervezőcsapatával, csökkentve ezzel a félreértéseket és felgyorsítva a jóváhagyási folyamatot.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Figma, a Slack és a Google Drive, így kreatív munkafolyamatai összekapcsolva és egyszerűsítve maradnak.

Optimalizálja a kreatív munkafolyamatokat kész grafikai sablonok segítségével

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a tervezési felülvizsgálatok kiosztása, a projekt határidők nyomon követése és az állapotjelentések frissítése a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Docs , a feladatmellékletek és a központi fájlközpont segítségével egyetlen helyen szervezheti és kezelheti a tervezési eszközöket, így könnyen megtalálhatja és újra felhasználhatja a tartalmakat.

A ClickUp korlátai

Új felhasználók számára tanulási görbe lehet

Egyes fejlett AI funkciókhoz további fizetős csomag szükséges.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Jayson Ermac az AI bees-től a ClickUp-ról:

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja folyamatát, céljait stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

A ClickUp olyan eszközökkel rendelkezik, amelyekkel vizualizálhatja folyamatát, céljait stb. Ez a kollaboratív munka csúcsa, és ezen a téren folyamatosan fejlődik, különösen a Whiteboard View hozzáadásával.

🔍 Tudta? A művészek 65%-a használt már szöveg-kép AI eszközöket kreatív ötletek kidolgozásához. Elakadt egy ötletnél? Az olyan AI eszközök, mint a ClickUp Brain, másodpercek alatt lenyűgöző vizuális elemekké alakítják kreatív ötleteit!

2. Midjourney (a legjobb a magas minőségű, AI által generált művészetekhez)

via Midjourney

Ha lenyűgöző, nagy felbontású, AI által generált művészetet keres, a Midjourney az egyik legjobb eszköz a piacon.

Hiperrealista és művészi eredményeiről ismert, ezért azoknak a digitális művészeknek, marketingeseknek és tervezőknek a kedvenc választása, akik egyedi, AI-vel készített vizuális elemeket szeretnének. Az eredmények gyakran művészi jellegűek, ezért kedvelt a kreatív szakemberek körében, akik az AI-művészet határait feszegetik.

A Midjourney legjobb funkciói

Készítsen azonnal hiperrealisztikus, nagy felbontású AI-képeket

Testreszabhatja a képeket részletes szöveges utasításokkal és stílusváltozatokkal.

A Standard és magasabb szintű csomagokkal korlátlanul élvezheti a nyugodt generációkat.

Használja a lopakodó módot a privát képek generálásához (Pro és Mega csomagok)

Csatlakozzon egy nagy, aktív Discord közösséghez inspirációért és támogatásért!

A Midjourney korlátai

Nincs közvetlen integráció olyan tervezési projektmenedzsment eszközökkel, mint a Photoshop vagy a Figma.

Használatához Discord szükséges, ami új felhasználók számára tanulási folyamatot jelenthet.

Korlátozott ellenőrzés az AI által generált képek bizonyos részletei felett

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 60 USD/hó felhasználónként

Mega csomag: 120 USD/hó felhasználónként

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A világos, részletes utasítások megfogalmazása kulcsfontosságú a lenyűgöző AI-képek létrehozásához. A jól felépített Midjourney utasításpéldákból tanulva finomíthatja a beviteleket, hogy jobb, pontosabb vizuális eredményeket érjen el.

➡️ További információ: A legjobb Midjourney alternatívák és versenytársak az AI képalkotás terén

3. Canva (a legjobb gyors és egyszerű grafikai tervezéshez)

via Canva

A Canva egy felhasználóbarát tervezőplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fejlett tervezési ismeretek nélkül is képeket hozzanak létre. Drag-and-drop felületével, hatalmas brainstorming sablonkönyvtárával és AI-alapú eszközeivel tökéletes választás közösségi média grafikák, marketinganyagok, prezentációk és egyebek készítéséhez.

A Canva támogatja a csapatmunkát is, így ideális eszköz azoknak a vállalkozásoknak és tartalomkészítőknek, akik gyors, professzionális minőségű tervezésre van szükségük.

A Canva legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző vizuális elemeket az intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Hozzáférés egy hatalmas sablon-, stock fotó- és designelem-könyvtárhoz

A Canva Pro segítségével egyetlen kattintással eltávolíthatja a háttérképet és átméretezheti a terveket.

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a közös projektekben.

Használjon AI-alapú eszközöket a művészeti alkotások és a márkaépítés egyszerűsítéséhez.

A Canva korlátai

A szerkesztéshez internetkapcsolat szükséges – nincs offline mód.

Nincsenek fejlett funkciók a komplex projektekkel foglalkozó professzionális tervezők számára.

Canva árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 14,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok csomagja: 29,99 USD/hó felhasználónként

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 12 400 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Canva-ról?

Ez egy nagyon egyszerű tervezőeszköz, amely bárki számára segítséget nyújt lenyűgöző grafikák létrehozásában a projektjeihez, függetlenül a tervezési ismereteitől. Gyorsan testreszabhatja a sablonok, stock fotók és tervezési elemek nagy könyvtárát.

Ez egy nagyon egyszerű tervezőeszköz, amely bárki számára segítséget nyújt lenyűgöző grafikák létrehozásában a projektjeihez, függetlenül a tervezési ismereteitől. Gyorsan testreszabhatja a sablonok, stock fotók és tervezési elemek nagy könyvtárát.

💡 Profi tipp: Az AI grafikai tervezésben való elsajátítása azt jelenti, hogy megérted, hogyan lehet ötvözni az automatizálást a kreativitással – például az AI eszközök használatával felgyorsíthatod az ismétlődő feladatokat, miközben a saját egyedi tervezési stílusodra koncentrálsz. Ha felfedezed, hogyan alakítja át az AI a grafikai tervezést, előnyt szerezhetsz a kiemelkedő vizuális elemek létrehozásában.

4. DALL·E 3 (A legjobb képalkotáshoz ChatGPT integrációval)

A DALL·E 3 egy csúcstechnológiás AI-művészeti generátor, amely ötleteit rendkívül részletes, valósághű vizuális elemekké alakítja. Az önálló eszközöktől eltérően a DALL·E 3 közvetlenül a ChatGPT-be van beépítve, így egyetlen munkafolyamaton belül finomíthatja az AI-utasításokat, ötleteket gyűjthet és képeket módosíthat.

Akár illusztrációkra, koncepciórajzokra vagy fotórealisztikus renderelésekre van szüksége, a DALL·E 3 minimális erőfeszítéssel kivételes pontosságot biztosít. Felhasználóbarát felülete miatt ez a platform rendkívül hasznos képek szerkesztéséhez és létrehozásához, még az új felhasználók számára is.

A DALL·E 3 legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű, valósághű és rendkívül részletgazdag képeket!

Használja a ChatGPT-t a parancsok finomításához és a generált vizuális elemek másodpercek alatt történő módosításához.

Készítsen egyedi illusztrációkat, koncepciórajzokat és fotórealisztikus képeket!

Teljes jogok az összes generált képhez, további licencelés nélkül

A DALL·E 3 korlátai

Nincs közvetlen integráció külső tervezőszoftverekkel, például a Photoshop-pal.

A versenytársakhoz képest korlátozott utómunkálati szerkesztési lehetőségek

Használatához internetkapcsolat és OpenAI-fiók szükséges.

DALL·E 3 árak

Egyedi árazás

DALL·E 3 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5,0 (20+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú táblázat, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötletelési ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a leírásod alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

5. Ideogram (A legjobb szöveg-kép AI fejlett stílusvezérléssel)

via Ideogram

Az Ideogram 2.0 egy új generációs AI képkészítő, amelyet valósághű fotók, grafikai trendek és tipográfia-alapú vizuális elemek rendkívüli pontossággal történő létrehozására terveztek. Iparágvezető szövegmegjelenítést kínál, így ideális eszköz márkaépítéshez, poszterekhez és közösségi média grafikákhoz.

A Realistic, Design, 3D és Anime fejlett stílusopciókkal az Ideogram nagyobb kontrollt biztosít a képek végső megjelenése felett. Ráadásul a Magic Prompt és Describe funkciók lehetővé teszik a promptok finomítását és a kreatív felfedezéseket.

Az Ideogram legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű képeket fejlett stílusbeállításokkal

Készítsen tipográfia-alapú terveket az iparágban vezető szövegmegjelenítéssel

Személyre szabott színpalettával testreszabhatja a képeket

Képek szerkesztése, remixelése és finomítása közvetlenül a Canvas szerkesztőben

Ideogram korlátai

Egyes prémium funkciók, például a privát generálás és a kötegelt feldolgozás, fizetős csomagot igényelnek.

Az ingyenes csomag korlátozott kreditekkel rendelkezik, ami korlátozza a gyakori használatot.

Nincs integráció külső tervezőszoftverekkel, mint például a Photoshop vagy a Figma.

Ideogram árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Plus csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 60 USD/hó felhasználónként

Ideogram értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A legértékesebb AI-műalkotás, az Edmond Belamy portréja 432 000 dollárért kelt el. Az AI-műalkotások nem csak menők, hanem gyűjtői értékkel is bírnak! Képzelje el, hogy létrehozhat egy majdnem félmillió dollárt érő digitális remekművet!

6. Stable Diffusion (A legjobb ingyenes, AI által generált képekhez, teljes kreatív kontrollal)

via Stable Diffusion

A Stable Diffusion Online egy sokoldalú AI-képgenerátor, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szöveges utasítások alapján fotórealisztikus és művészi képeket hozzanak létre.

Más platformokkal ellentétben teljes kreatív ellenőrzést biztosít, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy részletes utasításokkal, kitöltési és kitöltési funkciókkal finomítsák eredményeiket. Ingyenes csomagjuk napi 10 kép generálását teszi lehetővé, míg a prémium csomagok gyorsabb feldolgozást és privát képgenerálást kínálnak.

A Stable Diffusion legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű, fotórealisztikus AI-képeket szöveges utasítások alapján

Készítsen magáncélú, vízjel nélküli képeket kereskedelmi licenccel

Upscale által generált képek a jobb felbontás és élesség érdekében

Fedezze fel a több millió felhasználó által létrehozott ötleteket tartalmazó adatbázist

A Stable Diffusion korlátai

Nincs közvetlen integráció a Photoshop, Figma vagy más tervezőeszközökkel.

Az ingyenes csomag napi 10 generációra korlátozódik.

Pontos képek előállításához részletes utasítások szükségesek.

Stable Diffusion árak

Ingyenes csomag

Pro csomag : 10 USD/hó felhasználónként

Max csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Stable Diffusion értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Stable Diffusionról?

A Stable Diffusion a legjobb AI-modell, amely segít nekünk nagyon jó minőségű képeket generálni weboldalainkhoz. Képeket generál mind a mi utasításaink, mind a mi képeink alapján. A legolcsóbb árat kínálják a képgeneráló kreditjeikért. Emellett sokféle képtípust és méretet kínálnak a weboldalainkhoz és közösségi médiánkhoz szükséges képek generálásához.

A Stable Diffusion a legjobb AI-modell, amely segít nekünk nagyon jó minőségű képeket generálni weboldalainkhoz. Képeket generál mind a mi utasításaink, mind a mi képeink alapján. A legolcsóbb árat kínálják a képgeneráló kreditjeikért. Emellett sokféle képtípust és méretet kínálnak a weboldalainkhoz és közösségi médiánkhoz szükséges képek generálásához.

🔍 Tudta? Az OpenSea-n az AI által generált NFT-k átlagosan 244 és 1631 dollár között kelnek el. A szöveges promptoktól az NFT-piacokig – az AI által generált művészet nem csak felkavarja a közvéleményt, hanem pénzt is hoz! 💸

7. Figma (a legjobb együttműködésen alapuló UI/UX tervezéshez és prototípus-készítéshez)

via Figma

A Figma egy hatékony, felhőalapú tervezőeszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek az UI/UX tervezés, prototípusok készítése és ötletelés terén. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az automatikus elrendezés, az interaktív prototípusok és a kódátadáshoz szükséges fejlesztői mód, ez a tervezők és fejlesztők kedvenc AI-eszköze.

A Figma AI-alapú eszközei maketteket generálhatnak és egyszerűsíthetik a tervezési folyamatot, így hatékony alternatívát kínálnak a Recraft AI-hez képest a strukturált tervezési munkákhoz.

A Figma legjobb funkciói

Tervezzen és készítsen prototípust valós időben, csapatmunkával

AI-alapú eszközökkel azonnal készíthet UI-maketteket

Készítsen interaktív prototípusokat fejlett animációkkal

Használja a Dev Mode-ot a tervek zökkenőmentes kódba való átalakításához.

Szervezze meg a tervezési rendszereket megosztott könyvtárakkal és változókkal

A Figma korlátai

A fejlett prototípus-készítés és a fejlesztői mód funkciók fizetős csomagot igényelnek.

Az új felhasználók számára, akik más tervezőeszközökről váltanak át, tanulási görbe lehet jellemző.

Figma árak

Ingyenes csomag

Professzionális csapat : 15 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 75 USD/hó felhasználónként

Figma értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5,0 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Figma-ról?

Szó szerint minden tervezési munkánkat a Figma-ban végezzük, és ez teljesen megváltoztatta a munkánkat. Először is, a együttműködés kiváló. Több csapattag valós időben dolgozik ugyanazon a fájlon, ami tökéletes a brainstorminghoz és az iterációhoz. Az interfész intuitív, az eszközök pedig nagyon hatékonyak és könnyen használhatók, legyen szó wireframingről, prototípusok készítéséről vagy a végleges tervek megtervezéséről. Az, hogy a terveket azonnal meg lehet osztani és ott helyben visszajelzést kapni, rengeteg időt takarít meg és mindenki számára biztosítja, hogy ugyanazon az oldalon álljanak.

Szinte minden tervezési munkánkat a Figma segítségével végezzük, és ez teljesen megváltoztatta a munkánkat. Először is, a együttműködés kiváló. Több csapattag valós időben dolgozik ugyanazon a fájlon, ami tökéletes a brainstorminghoz és az iterációhoz. Az interfész intuitív, az eszközök pedig nagyon hatékonyak és könnyen használhatók, legyen szó wireframingről, prototípusok készítéséről vagy a végleges tervek megtervezéséről. Az, hogy a terveket azonnal meg lehet osztani és ott helyben visszajelzést kapni, rengeteg időt takarít meg és mindenki számára biztosítja, hogy ugyanazon az oldalon álljanak.

8. Piktochart (a legjobb AI-alapú infográfikák és vizuális történetmeséléshez)

via Piktochart

A Piktochart egy sokoldalú, AI-alapú tervezőeszköz, amely komplex ötleteket vonzó vizuális elemekké alakít. AI-generált infográfikákat, diagramokat, prezentációkat és jelentéseket hoz létre, egyszerűsítve ezzel a vizuális kommunikációt marketingesek, oktatók és üzleti szakemberek számára.

A platform márka-testreszabási lehetőségeket, hatalmas sablonkönyvtárat és együttműködési eszközöket kínál, így strukturált tervezési projektekhez kiváló alternatívája a Recraft AI-nak.

A Piktochart legjobb funkciói

Válasszon több ezer testreszabható sablon közül a gyors tervezéshez.

Képek szerkesztése és videók átírása AI-alapú eszközökkel

Tartsa fenn a márka egységességét egyedi betűtípusokkal, színekkel és logókkal.

Valós idejű megjegyzések és szerkesztés segítségével működjön együtt a csapat tagjaival.

A Piktochart korlátai

Korlátozott kompatibilitás mobil böngészőkkel

A fejlett márkaépítési funkciók és a nagy tárhely csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Az ingyenes csomag havonta csak két PNG-letöltést engedélyez.

Piktochart árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Piktochart értékelések és vélemények

G2: 4,4/5,0 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (200+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Piktochartról?

Azért tetszik, mert sok sablonja van, amelyek időt takarítanak meg nekem, mivel csak a legmegfelelőbbet kell kiválasztanom, és kitöltenem a kívánt információkkal. Ráadásul videókat is szerkeszthetek, és azokat bármilyen nyelvre le lehet írni. Imádom ezt a funkciót, mert segít több emberhez eljutni a tartalmammal – ez automatikusan történik.

Azért tetszik, mert sok sablonja van, amelyek időt takarítanak meg nekem, mivel csak a legmegfelelőbbet kell kiválasztanom, és kitöltenem a kívánt információkkal. Ráadásul videókat is szerkeszthetek, és azokat bármilyen nyelvre le lehet írni. Imádom ezt a funkciót, mert segít több emberhez eljutni a tartalmammal – ez automatikusan történik.

9. Stencil (A legjobb gyors és egyszerű közösségi média grafikákhoz)

via Stencil

A Stencil egy könnyű, felhasználóbarát tervezőeszköz, amelyet bloggerek, marketingesek és vállalkozók számára fejlesztettek ki, akiknek gyorsan kiváló minőségű grafikákra van szükségük a közösségi médiához.

Több millió stock fotóval, sablonnal és ikonnal egyszerűsíti a tartalomkészítést olyan platformok számára, mint a Facebook, Instagram, Pinterest és Twitter. A Stencil böngészőbővítményei és WordPress integrációja megkönnyítik a művészi alkotások létrehozását anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani.

A Stencil legjobb funkciói

Készítsen lenyűgöző képeket másodpercek alatt a drag-and-drop eszközökkel

Hozzáférés több mint 5 millió stock fotóhoz és több mint 3 millió ikonhoz és grafikához

Használja az 1350+ előre megtervezett sablont a gyors testreszabáshoz.

Azonnal átméretezheti a terveket a hirdetések, blogok és közösségi média számára előre beállított több mint 140 méret közül választva.

Integrálja a Chrome, Firefox és WordPress böngészőkkel a gyorsabb munkafolyamat érdekében.

A sablonok korlátai

Az ingyenes csomag havonta 10 kép mentésére korlátozódik.

Nincs csapatmunka vagy megosztott munkaterület

A fejlett márkajelzési funkciók (betűtípusok, logók, vízjelek) csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Stencil árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 15 USD/hó felhasználónként

Korlátlan csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Stencil értékelések és vélemények

G2: 4,5/5,0 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (460+ értékelés)

💡 Profi tipp: Kreatív ötleteinek vizuális szervezése javíthatja a tervezési folyamatot. Az AI-alapú ötletfal segítségével könnyedén brainstormingolhat, finomíthatja és kezelheti koncepcióit, és minden inspirációját egy helyen tárolhatja.

10. Adobe Express (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez professzionális minőségben)

az Adobe Express segítségével

Az Adobe Express egy all-in-one tervezőeszköz, amely AI-alapú képalkotást, videószerkesztést és közösségi média tartalomkészítést kombinál. Az olyan funkciók, mint a Generative Fill, az AI-alapú sablonok és a szöveg-kép eszközök segítenek a felhasználóknak minimális erőfeszítéssel lenyűgöző vizuális elemeket létrehozni.

Az Adobe Express professzionális minőségű eredményeket kínál a Photoshop bonyolultsága nélkül, legyen szó szórólapok, közösségi média bejegyzések vagy marketing anyagok tervezéséről.

Az Adobe Express legjobb funkciói

Készítsen AI-alapú képeket, sablonokat és közösségi média grafikákat pillanatok alatt

Készítsen vonzó videókat AI hangalámondással és zene generálással

Hozzáférés több millió stock fotóhoz, betűtípushoz és design elemhez

Könnyedén méretezheti és átalakíthatja a terveket több platformra

Az Adobe Express korlátai

A fejlett AI funkciók fizetős csomagot igényelnek.

Az Adobe Photoshophoz vagy az Illustratorhoz képest korlátozott tervezési testreszabási lehetőségek

Adobe Express árak

Ingyenes csomag

Prémium csomag: 9,99 USD/hó felhasználónként

Adobe Express értékelések és vélemények

G2 4,5/5,0 (400+ értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (1100+ értékelés)

Külön említésre méltóak Lensa AI: AI-alapú fotószerkesztő, amely kiváló minőségű avatarok létrehozásáról, portrék javításáról és figyelemfelkeltő közösségi média vizuális elemek generálásáról ismert.

Artbreeder: Könnyedén keverje és fejlessze a képeket, így tökéletes választás koncepciótervezéshez, karaktertervezéshez és egyedi vizuális stílusokhoz.

Deep Dream Generator: Készíts szürreális, álomszerű műalkotásokat AI algoritmusok segítségével, amelyek a képeket lenyűgöző, absztrakt vizuális elemekké alakítják át.

Runway ML: Sokoldalú AI-platform, amely videószerkesztést, képalkotást és valós idejű együttműködést kínál kreatív projektekhez.

Válassza ki a legjobb Recraft AI alternatívát: kezdje még ma a ClickUp használatával!

A megfelelő AI képgenerátor megtalálása az Ön igényeitől függ – legyen szó kiváló minőségű vizuális elemekről, zökkenőmentes tervezési együttműködésről vagy fejlett AI-alapú eszközökről.

A felsorolt alternatívák mindegyike egyedi funkciókat kínál, a ClickUp AI-vezérelt kreatív munkafolyamataitól a Midjourney lenyűgöző AI-művészeti alkotásáig. Bár a Recraft AI-nak megvannak az erősségei, ezek az eszközök nagyobb rugalmasságot, kreativitást és hatékonyságot biztosítanak a tervezők, marketingesek és tartalomalkotók számára.

Ha készen áll arra, hogy AI-alapú eszközökkel racionalizálja kreatív projektjeit, a ClickUp teljes körű megoldást kínál. A brainstormingtól a kivitelezésig könnyedén kezelheti tervezési munkafolyamatát.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és emelje magasabb szintre kreatív tartalomtervezését az AI erejével!