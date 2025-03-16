A 11 legjobb Zoho Cliq alternatíva a csapatmunka számára 2025-ben

A hatékony kommunikáció és együttműködés kulcsfontosságú a mai munkahelyeken a termelékenység szempontjából. A megfelelő eszközök segítenek a csapatoknak a feladatok koordinálásában, a valós idejű csevegésben és a projektek zökkenőmentes kezelésében.

A Zoho Cliq népszerű választás, amely üzenetküldést, videohívásokat és feladatkezelést kínál.

🧠 Érdekesség: A „Zoho” név állítólag a „SOHO ” rövidítésből származik, amely a kis irodát vagy otthoni irodát jelenti.

De lehet, hogy nem minden csapat igényeinek felel meg. Ha jobb megoldást keres, akkor jó helyen jár.

Ez a cikk a Zoho Cliq alternatíváit mutatja be, amelyek hatékony funkciókkal segítik a csapatmunkát. Vessünk egy pillantást a legjobb csapatkommunikációs alkalmazásokra, amelyek új formát adnak az üzleti csevegésnek. 💬

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a 11 legjobb Zoho Cliq alternatíváról: ClickUp (A legjobb csapatmunka és projektmenedzsmenthez)

Slack (a legalkalmasabb a zökkenőmentes csapatkommunikációhoz)

Microsoft Teams (a legjobb integrált irodai együttműködéshez)

Rocket. Chat (A legjobb testreszabható nyílt forráskódú kommunikációhoz)

Zoom (a legjobb videokonferenciákhoz és webináriumokhoz)

Mattermost (A legjobb a biztonságos és testreszabható csapatmunka számára)

Google Chat (a legjobb a Google Workspace integrációhoz)

Discord (a legjobb közösségépítéshez és kommunikációhoz)

Chanty (A leghatékonyabb csapatmunka)

Skype (a legköltséghatékonyabb kommunikációhoz)

RingCentral (A legjobb üzleti kommunikációs megoldásokhoz)

Mit kell keresnie a Zoho Cliq alternatíváiban?

A Zoho Cliq alternatíváinak összehasonlításakor keresse azokat a funkciókat, amelyek zökkenőmentes kommunikációt tesznek lehetővé és növelik csapata termelékenységét:

Átfogó kommunikációs eszközök: Válasszon olyan platformokat, amelyek közvetlen üzenetküldést, csoportos csevegést és videokonferenciát kombinálnak, hogy Válasszon olyan platformokat, amelyek közvetlen üzenetküldést, csoportos csevegést és videokonferenciát kombinálnak, hogy valós idejű együttműködést tegyenek lehetővé.

Hatékony projekt- és feladatkezelés: Válasszon olyan rendszereket, amelyek projektkezelési és feladatkövetési funkciókat ötvöznek, lehetővé téve a csapatok számára, hogy egy platformon oszthassák el a felelősségeket, állapítsák meg a határidőket és mérjék az előrehaladást. Egyes platformok testreszabható munkafolyamatokat kínálnak, amelyek segítségével hatékonyabban kezelheti a feladatokat.

Széles körű integrációk: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva kompatibilis a csapata által már használt eszközökkel, például CRM-rendszerekkel, fájltároló szolgáltatásokkal és egyéb termelékenységi programokkal.

Felhasználóbarát felület: Keressen olyan platformot, amely intuitív és rugalmas felülettel rendelkezik, hogy lerövidítse a tanulási görbét és növelje a felhasználói elfogadottságot.

Biztonság és megfelelőség: Helyezze előtérbe azokat a kommunikációs technológiákat Helyezze előtérbe azokat a kommunikációs technológiákat , amelyek erős biztonsági védelmet nyújtanak , például végpontok közötti titkosítást és iparági szabványoknak megfelelő megfelelőséget, hogy biztosítsa a kritikus vállalati információkat.

Több platformon való integráció: Válasszon olyan eszközöket, amelyek több eszközön is működnek, például böngészőjén vagy mobiltelefonján, és amelyek segítségével könnyedén naprakész maradhat és válaszolhat az üzenetekre.

💡 Profi tipp: A hatékony csapatkommunikáció a változatos munkakörnyezetekben nem csupán jó szándékot igényel, hanem átgondolt gyakorlatokat és a megfelelő eszközöket is. Fektessen be olyan platformokba és szokásokba, amelyek áthidalják a fizikai távolságot, elősegítve a csapat tagjai közötti egyértelműséget és kapcsolattartást.

A 11 legjobb Zoho Cliq alternatíva

Íme egy áttekintés a legjobb Zoho Cliq alternatívákról, mindegyiknek megvannak a maga erősségei, hogy segítsen megtalálni a kommunikációs kihívásainak leginkább megfelelőt.

1. ClickUp (A legjobb csapatmunkához és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a valós idejű együttműködést, a projektmenedzsmentet és a munkafolyamatok automatizálását. A kizárólag csevegésre vagy dokumentummegosztásra összpontosító eszközöktől eltérően a ClickUp egy komplett munkaterületet biztosít, ahol a csapatok eszközváltás nélkül tervezhetnek, kommunikálhatnak és végrehajthatják feladataikat.

A ClickUp Chat segítségével hatékonyan együttműködhetsz csapattársaiddal valós időben

A ClickUp Chat valós idejű kommunikációt tesz lehetővé azáltal, hogy a beszélgetéseket közvetlenül a munkádhoz köti. A csapat tagjai egyénileg vagy csoportos beszélgetésekben cseveghetnek anélkül, hogy elhagynák az alkalmazást, így csökken a kontextusváltás, és a beszélgetések konkrét feladatokra vagy projektekre koncentrálhatnak.

A Chat alkalmazásban megjelölheted csapattársaidat, összekapcsolhatod a feladatokat és hivatkozhatsz fájlokra, így a beszélgetések cselekvéssé válnak és javul a csapat koordinációja. Ráadásul az AI-alapú funkciók, például a Catch Me Up segítségével gyorsan összefoglalhatod a legfontosabb frissítéseket, így biztosan nem maradsz le a fontos részletekről.

Catch me up funkció a ClickUp Chat-ből

A ClickUp Chat beépített videohívás és képernyőmegosztás funkcióval rendelkezik, amelynek neve SyncUps – tökéletes csapatmegbeszélésekhez, brainstorming ülésekhez és rövid bejelentkezésekhez. A csapatok szemtől szemben tudnak együttműködni anélkül, hogy elhagynák a munkafolyamatukat.

SyncUps a ClickUp-ban

A hívások AI-alapú összefoglalásokkal, feladatkapcsolatokkal és valós idejű megjegyzésekkel vannak kiegészítve, így a megbeszélések nem csak beszélgetéshez vezetnek, hanem cselekvéshez is.

Hozzon létre, osszon meg és szerkesszen feladatokat csapatával a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp-ban a fájlmegosztás zökkenőmentes. Dokumentumokat csatolhat a feladatokhoz, megoszthatja őket csevegési szálakban, vagy hozzáadhatja őket megjegyzésekhez – minden rendezett és hozzáférhető marad.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a feladatok valós idejű megosztásához és közös feldolgozásához. Ez segít a csapat tagjainak abban, hogy megtalálják a szükséges erőforrásokat, amikor szükségük van rájuk.

Kezelje feladatait könnyedén a ClickUp Feladatnézetében

A ClickUp képes integrálni a beszélgetéseket a feladat- és munkafolyamat-kezeléssel, ami megkülönbözteti más együttműködési platformoktól.

Egy egyszerű kattintással a csevegés végrehajtható feladattá válhat. A csapatok további eszközök nélkül is feladatok kioszthatnak, határidőket állíthatnak be és nyomon követhetik az előrehaladást.

📌 További információk: A Zoho Cliq-től eltérően a ClickUp Whiteboards funkciót kínál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuálisan brainstormingoljanak, és az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítsák.

A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik a csapatok számára, hogy az eljárásokat igényeikhez igazítsák, az automatizálás pedig kezeli az ismétlődő feladatokat, így a csapatok a legfontosabb dolgokra koncentrálhatnak. A ClickUp kommunikációs terv sablonjainak széles választéka megkönnyíti a platform és a feladatok elsajátítását.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Chat segítségével üzeneteit feladatokká alakíthatja, és a csevegési szálakat feladatokhoz kapcsolhatja.

Készítsen és osszon meg képernyőfelvételeket, hogy üzeneteit hosszú e-mail láncok nélkül is átadhassa.

Használja az AI-alapú ClickUp Brain szolgáltatást, hogy összekapcsolja szervezetének munkatársait, munkáját és tudását.

Automatizálja a rutin feladatokat testreszabható indítók és műveletek segítségével.

Testreszabhatja a feladatokat egyéni mezők, állapotok és nézetek segítségével.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak a funkciók sokfélesége miatt tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

A felhasználók imádják, hogy a ClickUp egységes kommunikációs platformot hoz létre. Íme, mit mondott erről az egyik felhasználó:

A ClickUp az e-mailek, csevegések és WhatsApp üzenetekhez hasonló különböző csatornákról származó összes kommunikációt egy helyre költöztette. Így mindig tudja, hol találja meg a szükséges információkat.

A ClickUp az e-mailek, csevegések és WhatsApp üzenetekhez hasonló különböző csatornákról származó összes kommunikációt egy helyre költöztette. Így mindig tudja, hol találja meg a szükséges információkat.

📮ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépjen a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, összehangolja a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

2. Slack (a legalkalmasabb a zökkenőmentes csapatkommunikációhoz)

via Slack

A Slack egy népszerű kommunikációs eszköz, amely szervezett csatornákon, aszinkron üzenetküldésen és átfogó integrációkon keresztül teszi lehetővé a csapatok együttműködését. A Zoho Cliq alternatívájaként a Slack felhasználóbarát felületet kínál, amely egy hozzáférhető helyen központosítja a megbeszéléseket dedikált csatornákkal, fájlmegosztással és alkalmazásintegrációkkal, így növelve a termelékenységet.

A Slack kiterjedt alkalmazáskatalógusával és testreszabható értesítéseivel tűnik ki, amelyek a legkülönbözőbb szervezeti igényeket is kielégítik. Ezek a képességek a Slacket vonzó választássá teszik azoknak a szervezeteknek, amelyek sokoldalú és skálázható kommunikációs megoldást keresnek.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre külön teret a különböző projektekhez vagy csapatokhoz

Csatlakozzon több mint 2600 alkalmazáshoz, köztük a Google Drive-hoz, a Salesforce-hoz és a Trello-hoz.

Gyorsan megtalálhatja a korábbi beszélgetéseket és fájlokat a hatékony keresési funkciók segítségével.

Rögzítsd az üzeneteket a csatornákban vagy az üzenetekben, hogy a fontos információk mindig elérhetők legyenek.

A Slack korlátai

Az audio- és videokonferencia funkciók 50 résztvevőre korlátozódnak.

Nagyobb csapatok számára drágává válhat, mivel az árak felhasználónként vannak meghatározva.

Nincs beépített projektmenedzsment funkció (integrációt igényel)

Slack árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

📚 Olvassa el még: A legjobb Slack alternatívák a csapatkommunikációhoz

3. Microsoft Teams (a legjobb integrált irodai együttműködéshez)

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egy átfogó együttműködési központ, amely zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365 csomagba. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ugyanazon a felületen érjék el az olyan eszközöket, mint a Word, az Excel és a SharePoint.

A Slackhez hasonlóan a Teams csatornaalapú kommunikációt, közvetlen üzenetküldést és fájlmegosztást kínál. Legfőbb megkülönböztető jellemzője azonban a Microsoft 365-tel való szoros integrációja. Ezért sok Microsoft-termékeket használó szervezet számára megfelelő alternatívája a Zoho Cliq-nek.

Ennek eredményeként a felhasználók dokumentumokat írhatnak közösen, naptárakat kezelhetnek és projektekben együttműködhetnek anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltaniuk.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Rendezzen online találkozókat akár 300 résztvevővel, képernyőmegosztással és testreszabott háttérrel.

Használja a Microsoft Copilotot intelligens írási segítségnyújtáshoz és integráláshoz a Microsoft 365 alkalmazásokkal, mint például a Word, a PowerPoint és a Teams.

Automatikusan összefoglalja a megbeszéléseket, hogy a felhasználók számára a legfontosabb pontokat, javasolt feladatokat és kiemelt információkat biztosítsa.

Javítsd a virtuális értekezletek élményét olyan funkciókkal, mint a háttér elmosása, az értekezletek rögzítése és az élő feliratok.

A Microsoft Teams korlátai

Egyes fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat vagy további előfizetéseket igényelnek.

Jelentős rendszererőforrásokat fogyaszt, ami ronthatja a régebbi eszközök teljesítményét.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9700+ értékelés)

📖 További információ: A legjobb Microsoft Teams alternatívák és versenytársak

4. Rocket. Chat (A legjobb testreszabható, nyílt forráskódú kommunikációhoz)

A Rocket.Chat egy nyílt forráskódú kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az egyéni igényeiknek megfelelően testreszabják üzenetküldő környezetüket. Minden olyan alapvető funkcióval rendelkezik, amelyet egy csapatkommunikációs platformtól elvárhat, például valós idejű csevegés, audio- és videokonferencia, valamint jelentős testreszabási lehetőségek.

A Slack vagy a Teamshez hasonló saját fejlesztésű platformokkal ellentétben a Rocket. Chat lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy szolgáltatásaikat saját szervereiken tárolják, biztosítva ezzel az adatok védelmét és ellenőrzését. Ez a Rocket. Chat-et vonzó választássá teszi azoknak a szervezeteknek, amelyek szigorú biztonsági követelményekkel rendelkeznek, vagy amelyek inkább saját maguk szeretnék kezelni infrastruktúrájukat.

Moduláris felépítése és kiterjedt API-támogatása könnyű integrációt tesz lehetővé különböző eszközökkel és szolgáltatásokkal, javítva a csapatok együttműködését és termelékenységét.

A Rocket. Chat legjobb funkciói

Fokozza a biztonságos kommunikációt a Rocket. Chat és a Matrix-kompatibilis alkalmazások között egy összevont hálózat segítségével, hogy elkerülje a többszörös szerverregisztrációt.

Több mint 50 nyelven kommunikálhat a globális együttműködés érdekében.

Integrálja a kommunikációs csatornákat, mint például az élő csevegés és az e-mail, egy platformba.

Használja a Rocket. Chat bot keretrendszerét az ismétlődő feladatok automatizálásához.

Rocket. Chat korlátai

A felhasználók alkalmi szerverstabilitási problémákról számoltak be.

Az önálló üzemeltetés és a testreszabási lehetőségek jelentős technikai szakértelmet igényelnek a beállításhoz és a karbantartáshoz.

Rocket. Chat árak

Starter: Ingyenes

Előny: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150+ értékelés)

A Rocket. Chat többcsatornás csevegési támogatása és egyszerű megvalósíthatósága nagy elismerést váltott ki a felhasználók körében. Egy felhasználó így nyilatkozott róla:

Könnyen megvalósítható, és több csevegőcsatorna támogatását biztosítja, amelyek (a) kis csoportok (a) csapatok vagy akár nagy számú csoporttagok számára is használhatók.

Könnyen megvalósítható, és több csevegőcsatorna támogatását biztosítja, amelyek (a) kis csoportok (a) csapatok vagy akár nagy számú csoporttagok számára is használhatók.

5. Zoom (a legjobb videokonferenciákhoz és webináriumokhoz)

A Zoom gyakran a videokonferenciák szinonimája. Ez egy széles körben elismert videokommunikációs platform, amely megbízható, nagy felbontású videó- és audiokonferencia funkcióiról ismert. Ráadásul a Zoom skálázhatósága lehetővé teszi nagy létszámú, számos résztvevővel zajló találkozók szervezését, így kielégítve a különböző szervezeti igényeket.

A platform felhasználóbarát felületet és olyan funkciókat kínál, mint a képernyőmegosztás, a breakout szobák és a felvételi lehetőségek. Ezért kiválóan alkalmas azoknak a vállalkozásoknak és oktatási csapatoknak, amelyek erősíteni szeretnék a távoli együttműködést.

A Zoom legjobb funkciói

Ossza fel a nagy létszámú értekezleteket kisebb csoportokra, hogy megkönnyítse a megbeszéléseket és a brainstormingot.

Akár 10 000 résztvevőt is fogadhat élő szavazásokkal, kérdésekkel és válaszokkal, valamint résztvevői elemzésekkel.

Többnyelvű közönség számára biztosítson fordítást a megbeszélések során

Használja a Zoom Clips funkciót az aszinkron videokommunikációs képességeinek fejlesztéséhez.

A Zoom korlátai

Az ingyenes csomagban a csoporttalálkozók időtartama 40 percre korlátozódik.

A múltban felmerültek biztonsági aggályok (bár a Zoom lépéseket tett ezek megoldására).

A dedikált csapatkommunikációs platformokhoz képest korlátozott csevegési funkciók

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

Sok felhasználó szereti a Zoom videokapcsolat-funkcióit, egyik ük így fogalmazott:

Minden szoftvernek megvannak a maga előnyei, de olyan időszakokban, amikor a videokonferencia az alapvető igény, a Zoom soha nem hagy cserben.

Minden szoftvernek megvannak a maga előnyei, de olyan időszakokban, amikor a videokonferencia az alapvető igény, a Zoom soha nem hagy cserben.

6. Mattermost (A legjobb a biztonságos és testreszabható csapatmunka számára)

via Mattermost

A Mattermost egy másik nyílt forráskódú együttműködési platform, amelyet olyan vállalkozások számára hoztak létre, amelyek biztonságos, saját szerveren futó megoldásokra van szükségük. Teljes funkciókészletet kínál, például valós idejű üzenetküldést, fájlmegosztást és munkafolyamat-kezelést, így a Zoho Cliq életképes alternatívájaként szolgál.

A Mattermost hatalmas testreszabási lehetőségei ideálisak azoknak az iparágaknak, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek az adatvédelemre és a belső biztonsági protokollok betartására. A platform számos plugint támogat, amelyek segítségével a csapatok a saját munkafolyamataikhoz igazíthatják a rendszert, elősegítve ezzel a hatékony együttműködést a különböző részlegek között.

A Mattermost legjobb funkciói

Végezzen AI-támogatott műveleteket privát felhőbeállításokban nyílt forráskódú és egyedi LLM-ek segítségével.

Telepítse a platformot vállalata szervereire, biztosítva az adatvédelmet és a belső szabályzatok betartását.

Csatlakozzon olyan alapvető eszközökhöz, mint a GitLab és a Jira, hogy központosítsa munkafolyamatát.

Hatékony kommunikáció globális csapatok között, több nyelv támogatásával

A Mattermost korlátai

A kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolult lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek dedikált IT-erőforrásokkal.

Egyes felhasználók hibákat jelentettek az alkalmazás használata közben.

A felhasználói felület kevésbé kifinomultnak tűnhet, mint egyes kereskedelmi alternatíváké.

Mattermost árak

Ingyenes

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

🔎 Tudta? Kutatások szerint a kisebb, sokszínűbb csapatok nagyobb valószínűséggel végeznek innovatív munkát, mint ugyanazon vállalat nagyobb csapatai.

7. Google Chat (a legjobb a Google Workspace integrációhoz)

a Google Workspace- en keresztül

A Google Chat egy kommunikációs platform, amely hatékonyan együttműködik a Google Workspace-szel, és közvetlen üzenetküldést, csoportos beszélgetéseket és együttműködési területeket kínál a csapatoknak. Ez a Zoho Cliq alternatíva zökkenőmentes integrációt kínál a Google Workspace alkalmazásokkal, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy fájlokat osszanak meg a Google Drive-ról, valós időben együttműködjenek a dokumentumokon, és közvetlenül a csevegőfelületen keresztül ütemezzék meg a találkozókat a Google Naptár segítségével.

Az ilyen koherens integráció optimalizálja a munkafolyamatokat azoknál a vállalatoknál, amelyek már használják a Google termelékenységi eszközeinek csomagját. A Google Chat felhasználóbarát felülete és eszközökön való elérhetősége praktikus választássá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek koherens kommunikációs megoldást keresnek.

A Google Chat legjobb funkciói

Szervezze meg a csapat megbeszéléseit és projektjeit a Spaces nevű virtuális szobákban.

Gyorsan megtalálhatja a korábbi üzeneteket és megosztott fájlokat a hatékony keresési funkcióval.

Dolgozzon együtt dokumentumokon közvetlenül a csevegő felületen

Használja a prediktív szövegbevitelt az üzenetek hatékonyabb megírásához, csökkentve a gépelési időt és minimalizálva a hibákat.

A Google Chat korlátai

A fejlett funkciókhoz Google Workspace előfizetés szükséges.

Kevesebb lehetőség az interfész testreszabására, mint egyes versenytársaknál

Kevesebb testreszabási lehetőség, mint egyes nyílt forráskódú alternatíváknál

A Google Chat árai

Business Starter: 8,40 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 16,80 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 26,40 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Google Chat értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

8. Discord (a legjobb közösségépítéshez és kommunikációhoz)

via Discord

A Discord egy sokoldalú kommunikációs platform, amely szöveges, hang- és videocsevegési lehetőségeket kínál, így vonzó alternatívája a Zoho Cliq-nek. A Discordot eredetileg játékos közösségek számára tervezték, de mára informális üzleti üzenetküldő alkalmazássá fejlődött, amely különböző csoportokat és szervezeteket támogat olyan funkciókkal, mint a szervezett csatornák, a közvetlen üzenetküldés és a kiterjedt integrációs lehetőségek.

A Discord „szerverek” köré épül, amelyek lehetnek nyilvánosak vagy magánjellegűek. Minden szerveren belül több szöveges és hangcsatornát hozhat létre különböző témákhoz vagy csapatokhoz. Alacsony késleltetésű hangcsevegéséről ismert, ami ideálisvá teszi valós idejű kommunikációhoz, akár online játékok közben is.

Bár elsősorban nem üzleti célokra tervezték, a Discord rugalmassága és ingyenes csomagja vonzó választássá teszi egyes csapatok számára.

A Discord legjobb funkciói

Használja a szöveges üzeneteket, a hangcsatornákat és az aszinkron videókat, hogy alkalmazkodjon a kommunikációs preferenciákhoz.

Személyre szabhatja interakcióit egyedi hangulatjelekkel, animált avatarokkal és egyedi profil témákkal.

Ossza meg képernyőjét nagy felbontásban prezentációkhoz és közös munkához

Növelje a funkcionalitást moderáláshoz, ütemezéshez vagy szórakozáshoz használható botok hozzáadásával.

A Discord korlátai

Az üzleti célú platformokkal összehasonlítva a Discord nem rendelkezik integrált feladat- és projektkezelő eszközökkel.

Az értesítések kezelése kihívást jelent, különösen a nagy aktivitású szerverek esetében, ami potenciálisan információtúlterheléshez vezethet.

A felületet nem ismerő felhasználók számára túl bonyolult lehet.

Discord árak

Ingyenes

Nitro Basic: 2,99 USD/hó

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

9. Chanty (A leghatékonyabb csapatmunka)

via Chanty

A Chanty egy csapatkommunikációs és együttműködési alkalmazás, amely olyan funkciókkal egyszerűsíti a folyamatokat, mint a korlátlan üzenetelőzmények, a feladatkezelés és a csatlakozók. A Zoho Cliq alternatívájaként a Chanty felhasználóbarát és intuitív felületet kínál a zökkenőmentes bevezetéshez különböző eszközökön és platformokon, minimalizálva ezzel a vállalatok tanulási görbéjét.

Alapvető kommunikációs funkciói mellett a Chanty integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így a csapatok egységesíthetik munkafolyamataikat azáltal, hogy a meglévő eszközöket közvetlenül a platformon belül kapcsolják össze. A beépített feladatkezelő rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az üzeneteket feladatokká alakítsák, azokat a csapat tagjainak rendeljék hozzá, és a Kanban táblán keresztül kövessék nyomon a haladást.

A Chanty legjobb funkciói

A Teambook funkcióval központosított hubban szervezi a feladatokat, beszélgetéseket és megosztott tartalmakat.

Korlátozás nélkül hozzáférhet minden korábbi beszélgetéséhez.

Csatlakoztassa a Chanty-t olyan eszközökkel, mint a Trello, az Asana és a Google Drive, hogy növelje a termelékenységet.

Növelje termelékenységét a platform mesterséges intelligenciájának segítségével, amely automatikus kitöltési lehetőségeket kínál és idővel javítja a keresés pontosságát.

A Chanty korlátai

Más platformokhoz képest korlátozott számú integrációt kínál.

A felhasználók problémákat és hibákat jelentettek a videohívás funkcióval kapcsolatban.

Chanty árak

Ingyenes

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Chanty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

A Chanty hatékonysága miatt sokan választják, egy felhasználó így nyilatkozott:

Összességében a Chanty remek kiegészítője lett csapatunk eszköztárának. Sokkal hatékonyabbá tette belső kommunikációnkat és együttműködésünket, és az előnyei messze felülmúlják a néhány kisebb hátrányt.

Összességében a Chanty remek kiegészítője lett csapatunk eszköztárának. Sokkal hatékonyabbá tette belső kommunikációnkat és együttműködésünket, és az előnyei messze felülmúlják a néhány kisebb hátrányt.

10. Skype (a legköltséghatékonyabb kommunikációhoz)

Skype -on keresztül

A Skype a digitális kommunikáció veteránja, elsősorban videó- és hanghívási funkcióiról ismert. Bár az idők során azonnali üzenetküldéssel és fájlmegosztással is bővült, legfőbb erőssége továbbra is a hívási funkciói.

A Skype egy egyszerű és költséghatékony megoldás azoknak az egyéneknek és kis csapatoknak, akiknek megbízható módszerre van szükségük az internetes hívásokhoz. Különösen hasznos nemzetközi hívásokhoz, mivel a Skype versenyképes árakat kínál vezetékes és mobiltelefonok hívásához.

⚠️ Jogi nyilatkozat: A Skype 2025 májusában történő leállítása azt jelenti, hogy a felhasználók Skype-hitelesítő adataikkal bejelentkezhetnek a Microsoft Teams Free szolgáltatásba. A csevegések és a névjegyek zökkenőmentesen átkerülnek, így továbbra is élvezheti az ingyenes hívásokat és üzenetküldést, valamint az új funkciókat, például a találkozókat és a közösségeket, mindezt a Teams alkalmazáson belül.

A Skype legjobb funkciói

Vegyen részt kiváló minőségű videó- és hanghívásokban egyénekkel vagy csoportokkal

Ossza meg képernyőjét a hívások során, hogy javítsa a prezentációkat és a megbeszéléseket.

Rögzítse a beszélgetéseket, hogy szükség esetén visszatérhessen a megbeszélésekhez.

Automatikusan generáljon feliratokat a hívások során, javítva ezzel a különböző résztvevők számára az elérhetőséget.

A Skype korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói felület elavult más alkalmazásokhoz képest.

Kevesebb integrációt kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal, ami korlátozza alkalmazkodóképességét különböző technológiai környezetekben.

A modern csapatkommunikációs platformokhoz képest korlátozott funkciók

Skype árak

Ingyenes

Mobilok és vezetékes telefonok: 2,99 USD/hó áron

Skype értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (23 000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (500+ értékelés)

A felhasználók imádják, hogy a Skype milyen könnyen beállítható, egyikük így fogalmazott:

Hihetetlenül könnyű használni, gyorsan beállítható és zökkenőmentesen működik minden eszközön.

Hihetetlenül könnyű használni, gyorsan beállítható és zökkenőmentesen működik minden eszközön.

11. RingCentral (A legjobb üzleti kommunikációs megoldásokhoz)

via Ring Central

A RingCentral egy felhőalapú kommunikációs technológia, amely a modern vállalkozások igényeinek felel meg. Egységes kommunikációs megoldása egyetlen platformba integrálja az üzleti üzenetküldést, a nagy kapacitású videokonferenciákat és a hatékony telefonos szolgáltatásokat.

A platform kiterjedt csapatüzenetküldési funkciókat kínál, beleértve a valós idejű csevegést, a fájlmegosztást és a feladatkezelést, megkönnyítve a szervezetek közötti zökkenőmentes együttműködést. Videokonferencia-funkciói támogatják a nagyfelbontású értekezleteket képernyőmegosztási és felvételi lehetőségekkel, javítva a virtuális interakciókat.

A RingCentral felhőalapú telefonrendszere emellett olyan fejlett híváskezelési funkciókat is kínál, mint a hívásirányítás, a hangposta-e-mail és az automatikus telefonközpont.

A RingCentral legjobb funkciói

Szerezzen be valós idejű elemzési és jelentéskészítő eszközöket, amelyek betekintést nyújtanak a kommunikációs mintákba, a csapat teljesítményébe és az ügyfelekkel való interakciókba.

Használja ki az olyan funkciókat, mint a hívásátirányítás, a felvétel és a hangposta-e-mail, hogy hatékonyabbá tegye a hívások kezelését.

Együttműködés fájlmegosztással, feladatkezeléssel és szoftverintegrációval

Videokonferenciák szervezése akár 500 résztvevővel

A RingCentral korlátai

A platform új felhasználók számára nehezebb lehet a megtanulása.

A RingCentral átfogó funkciókészlete magasabb és zavarosabb áron érhető el, mint egyes alternatívák.

RingCentral árak

Video Pro : Ingyenes

Video Pro+ : 15 USD/hó felhasználónként

Alap: 30 USD/hó felhasználónként

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként

Szoba: 49 USD/hó szobánként

Webinárium: 75 USD/hó szervezőnként

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

⭐ Néhány további hasznos alternatíva a Zoho Cliq-hez: Troop Messenger (A legjobb biztonsági igényeket kielégítő megoldás kis- és közepes méretű csapatok számára)

Brosix (A legjobb megoldás távoli csapatok számára, akik biztonságos kommunikációt keresnek)

Element (A legjobb decentralizált és nyílt forráskódú kommunikációhoz)

Pumble (A legjobb költséghatékony megoldás kis csapatok számára)

Melyik Zoho Cliq alternatívát választja?

Ezzel a gondosan összeállított listával a Zoho Cliq legfontosabb versenytársairól összehasonlíthatja az egyes eszközök főbb funkcióit, erősségeit és korlátait. Akár a fejlett kommunikációs funkciókat, a zökkenőmentes integrációkat, akár a kifinomult feladat- és munkafolyamat-kezelést értékeli, biztosan talál olyan platformot, amely megfelel csapata egyedi igényeinek.

Ha a szokásos csevegőprogramoknál többet keres, a ClickUp kiváló választás. Valós idejű csevegést, videokonferenciát, fájlmegosztást és teljes körű projektmenedzsment funkciókat integrál egyetlen platformba, így rugalmas megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek javítani szeretnék az együttműködést és a hatékonyságot.

Fedezze fel a ClickUp széleskörű funkcióit, és tudjon meg többet arról, hogyan javítja a csapat kommunikációját és a feladatkezelést.

Regisztrálj még ma ingyen, és nézd meg, hogyan változtathatja meg a munkafolyamataidat! 🚀