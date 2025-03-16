Több mint 30 stabil diffúziós prompt lenyűgöző vizuális elemek létrehozásához

Vannak napok, amikor a kreativitás könnyedén áramlik. Más napokon pedig? Ott ülsz, és egy üres vásznat bámulsz, várva, hogy megérkezzen az ihlet, amíg a frusztráció át nem veszi az irányítást.

Ilyenkor az AI kis segítsége nagy változást hozhat.

A Stable Diffusion egy olyan eszköz, amely elképesztő vizuális effekteket hozhat létre az ötleteiből, függetlenül attól, hogy művész, tervező vagy csak valaki, aki szeret kísérletezni a mesterséges intelligenciával generált művészettel.

De mint minden eszköznél, itt is az a lényeg, hogy mennyire jól lehet használni AI-generált képek tervezéséhez. A megfelelő promptok különböztetik meg a homályos koncepciót a mesterműtől.

Akár koncepciórajzokat, akár hiperrealisztikus portrékat készít, ez a több mint 30 prompt segít megvalósítani elképzeléseit. 🎨

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Stable Diffusion egy mélytanulási, szöveg-kép modell, amely különböző technikák segítségével részletes képeket generál szöveges leírásokból.

A promptok elsajátítása elengedhetetlen a torzítások ellenőrzéséhez, az AI látásmódjának irányításához, a kreativitás felszabadításához, az eredmények személyre szabásához, az okosabb munkavégzéshez és a kísérletezéshez.

A tökéletes stabil diffúziós prompt elkészítésének lépései: Kezdje egy világos elképzeléssel Határozza meg a művészeti stílust Írja le a témát, adja meg a kompozíciót és a kamera beállításait Használjon tervet a promptokhoz Használjon AI eszközöket a promptok elkészítéséhez (pl. ClickUp Brain)

A Stable Diffusion megértése

A Stable Diffusion egy mélytanuló, szöveg-képpé alakító modell, amely különböző mesterséges intelligencia módszerek segítségével szöveges leírásokból generál képeket.

A 2022-ben kiadott generatív AI-modell szövegvezérelt kitöltéshez, kitöltéshez és kép-kép fordításhoz. Alapját egy latens diffúziós modell (LDM) képezi, amely a szöveges promptokat részletes vizuális elemekké alakítja.

A Stable Diffusion legfontosabb jellemzői Vizuális autoencoder (VAE): Ez a képeket egyszerűsített formátumba tömöríti, megőrizve azok lényeges részleteit. Művészeti alkotások generálásakor a tömörített adatokból rekonstruálja a képeket.

U-Net dekóder: Itt történik a zajszűrés. A zajos képet fokozatosan finomítja, hogy tiszta, kiváló minőségű vizuális élményt nyújtson.

Szövegkódoló: A Stable Diffusion CLIP ViT-L/14 szövegkódolót használ a promptok értelmezéséhez, biztosítva, hogy az AI megértse, mit kérsz tőle.

🔍 Tudta? A „Stable Diffusion” nevet a Stability AI, egy brit mesterséges intelligencia vállalat által fejlesztett AI modellnek választották . A névben szereplő „diffusion” (diffúzió) az architektúrájában használt diffúziós modellekre utal, míg a „stable” (stabil) a vállalat nevét tükrözi.

Miért fontos a promptok elsajátítása?

Nem mondanád egy művésznek, hogy „csak rajzolj egy remek logót”, és várnál tőle egy remekművet. Ugyanez vonatkozik az AI által generált művészetre is. Világos iránymutatás nélkül a végeredmény teljesen eltérhet attól, amit elképzeltél.

Minél jobb a promptja, annál jobban tudja irányítani a végső képet. Íme néhány ok, miért fontos elsajátítani a legjobb stabil diffúziós promptokat. ⚒️

A torzítások ellenőrzése: A pontos promptok segíthetnek az AI-t kiegyensúlyozottabb és igazságosabb eredmények felé terelni, csökkentve a kimenetekben a nem szándékos torzításokat ⚖️

Jobb részletesség: Speciális promptok segítenek az AI-nek textúrák, tükröződések és finom részletek generálásában, amelyek az képeket élethűvé vagy művészileg kifinomulttá teszik 🎨

Jobb kreativitás: A megfelelő promptok segíthetnek új stílusok felfedezésében, friss ötletek generálásában, A megfelelő promptok segíthetnek új stílusok felfedezésében, friss ötletek generálásában, grafikai trendek feltárásában és a művészi határok feszegetésében 🖌️

Következetes reprodukálhatóság: Branding, marketing vagy történetmesélés céljából a következetes prompt struktúrák biztosítják a koherens és felismerhető vizuális stílusokat 🗂️

🧠 Érdekesség: Az AI-művészet története 1973-ig nyúlik vissza! Az amerikai informatikus Harold Cohen alkotta meg az első AI-festményt az AARON segítségével, amelyet egy sor szabályokkal programozott a művészet létrehozására, például „festj egy kék vonalat”.

Példák a Stable Diffusion promptokra

Írt már be valaha egy parancsot, nyomta meg a generálás gombot, és valami teljesen más lett az eredmény? Egyetlen túl homályos szó, és véletlenszerű káosz lesz az eredmény. Túl sok részlet, és az ötlet lényege elveszhet. A trükk az, hogy tudjuk, hogyan kell egyensúlyt teremteni a konkrétum és a kreativitás között.

Íme néhány AI-művészeti prompt, amelyek segítségével kevesebb időt kell a finomításra fordítania, és több időt tud a alkotásra szánni 💁

Portrék

1. „Hiperrealista portré egy [kor] [nem] személyről, [bőrszínnel] és [frizurával], Rembrandt-féle megvilágításban, filmes mélységélességgel, 50 mm-es objektívvel, f/1,8 rekesszel”

2. „[személy szerepének, pl. „középkori lovag”] akvarellfestménye lágy, pasztell árnyalatokban, finom ecsetvonásokra és réteges festékrétegekre összpontosítva a mélység és a textúra érdekében”

3. „Egy [karakter] alacsony poligonszámú 3D-s renderelése, háromszög alakú árnyékolás és környezeti okklúzió használatával, amely a korai PlayStation játékok esztétikáját idézi”.

Tájképek

4. „Fotórealisztikus légi felvétel egy [táj típus] drónszerű perspektívából, aranyórában, lágy köddel és térbeli köddel a hangulatos mélység érdekében”

5. „[Évszak] vidékének szénrajza, keresztvonások és árnyékolási technikák alkalmazásával drámai kontrasztok és vintage metszethatás elérése érdekében”

6. „Digitális matt festmény egy [fantasy környezetből], többrétegű légköri perspektívával, természetes fényterjedéshez felület alatti szórás és Blenderrel renderelt térfogati felhőkkel”

🔍 Tudta? A globális AI-képgenerátorok piaca 2022-ben 257,157 millió dollárra becsülték, és 2030-ra 917,448 millió dollárra nőhet. Éves összetett növekedési rátája (CAGR) 17,4%.

Fantasy

7. „Egy sötét fantasy koncepció, amelyben egy [lénytípus] jelenik meg a kontúrozó fény árnyékából, ZBrush szobrászati technikákkal tervezve és az Unreal Engine 5 Lumen világítási rendszerében renderelve”

8. „Mesekönyv stílusú, tintával készült illusztráció egy varázslatos erdőről, pont- és keresztvonásos technikával, kézzel festett gouache textúrákkal színezve, organikus megjelenésért”

9. „Egy varázslatos kastély élénk digitális festménye, RGB split glitch effektusokkal, kromatikus aberrációval és holografikus tükröződésekkel, szürreális fantasy esztétikával.”

Sci-Fi

10. „Éjszakai cyberpunk városi táj, amelynek fényét a sugárzó felületek neonfénye, sugárkövetéses tükröződések és mélységélesség-elmosódás adja, így magával ragadó, filmszerű megjelenést kölcsönözve neki”

11. „Futurisztikus űrhajó belső tere, brutalista tervezési elvek alapján, PBR (Physically Based Rendering) fém textúrákkal részletesen kidolgozva, biolumineszcens LED panelekkel megvilágítva”

12. „Robot humanoid kemény felületű 3D-modellje, fordított kinematikával felszerelve, textúrázva felszín alatti szórással a valósághű bőr-fém hibrid felületek érdekében”

Absztrakt

13. „Generatív művészeti kompozíció fraktálgeometriával, Voronoi-mintákkal, véletlenszerű Perlin-zajjal és gradiens alapú élfelismeréssel”

14. „Glitch art stílusú alkotás, amelyben a színcsatornákat szándékosan eltolják, és a pixel-rendezési algoritmusok torzítják a formát, így kísérteties, torz esztétikát eredményezve”

15. „Pszichedelikus műalkotás kaleidoszkópos tükörhatással, folyadékdinamikai szimulációval, részecskeszórás és kontrasztnövelt színkorrekcióval”

💡Profi tipp: A promptokat általánosról konkrétra építse fel – kezdje az általános stílussal (generatív/glitch/pszichedelikus), mielőtt hozzáadná a technikai részleteket, mint például a Voronoi-minták vagy a részecskerendszerek.

Csendélet

16. „Barokk ihletésű olajfestmény egy [tárgykészletről], chiaroscuro világítási beállításban, vastag impasto textúrákkal a legfontosabb kiemelt területeken”

17. „Egy [mindennapi tárgy] modern, minimalista 3D-s renderelése, amely hangsúlyozza a PBR lágy árnyékokat, a globális megvilágítás visszaverődéseit és a semleges színpalettát”

18. „Szürrealista csendélet [tárgyakkal], lebegő, súlytalanságú fizikai szimulációk és digitális matt festési technikák felhasználásával, éteri realizmus érdekében”

Építészet

19. „Futurisztikus metropolisz látképe paraméteres építészeti struktúrákkal, globális tetőablak-elzáródással megvilágítva, Octane Renderben renderelve a filmszerű realizmus érdekében”

20. „Gótikus katedrális kézzel rajzolt ceruzavázlata, egypontos perspektíva, építészeti részletek és erős kontrasztú árnyékolás alkalmazásával drámai hatás elérése érdekében”

21. „Egy modern üveg felhőkarcoló alacsony poligonszámú építészeti renderelése, sugárkövetéses tükröződések, környezeti okklúziós árnyékolás és mélységalapú ködszimuláció felhasználásával”

Koncepcióterv

22. „Steampunk járműkoncepció, kitbashed mechanikus alkatrészekkel illusztrálva, a Blender Eevee motorjában renderelve a gyors valós idejű tükröződések és árnyékok érdekében”

23. „Poszt-apokaliptikus pusztaság jelenet, réteges grunge textúrákkal, kopott fémfelületekkel és a valósághűség érdekében törmelékfizikai szimulációval.”

24. „Top-down RPG-stílusú karakterlap, amely teljes animációkat, kézzel festett textúrákat és PBR anyagbeállításokat mutat be”

Szürrealizmus

25. „[Személy] szürrealista portréja, amelyen vonásai geometrikus, alacsony poligonszámú dekonstrukcióba olvadnak, lágy, maró fényvisszaverődésekkel megvilágítva”

26. „Olvadó, építészet ihlette táj, AI-vezérelt textúra-morfing, hőtorzító árnyékolók és volumetrikus elmozdulás-leképezés felhasználásával”

27. „Egy álomszerű kompozíció, ahol a gravitáció megfordul, lebegő szigetekkel, amelyekről víz ömlik az égbe, Houdini folyadék-szimulációval renderelve.”

Retro és vintage esztétika

28. „1980-as évekbeli vaporwave városi látkép, neon rácsvonalakkal, kromatikus aberrációval és VHS szkennelési vonalakkal, előtérben egy [retro tárgy]”

29. „1920-as évekbeli art deco utazási poszter, amelyen stilizált [nevezetesség] látható merész geometriai formákkal, fémes arany akcentussal és kontrasztos színblokkokkal.”

30. „Egy 1950-es évekbeli étterem belső tere, Kodachrome színskálával rögzítve, lágy félárnyalatú textúrákkal, meleg izzólámpás világítással és vintage bútorokkal.”

⚡️Bónusz olvasmány: A legjobb közösségi média AI eszközök marketingesek számára

Optikai illúziók és elgondolkodtató vizuális effektek

31. „Penrose-lépcső építészeti ábrázolása, lehetetlen Escher-stílusú geometriával, zökkenőmentes paradox átmenetekkel és hiperrealista textúra-leképezéssel”

32. „Kaleidoszkópszerű fraktálművészeti alkotás, amely Mandelbrot-készlet egyenletek, ismétlődő tükörszimmetria és intenzív színátmenetek segítségével készült.”

33. „Lebegő illúzió [tárgy, pl. „hópelyhek”] segítségével, amely realisztikus fizikai szimulációval, pontosan vetett lágy árnyékokkal és erőltetett perspektívás kompozícióval manipulálható”

Élelmiszer-művészet és kulináris vizualizáció

34. „Egy [étel] hiperrészletes makrófelvétele, lágy, diffúz megvilágítással, kondenzációs részletekkel és sekély mélységélességgel, a textúra hangsúlyozása érdekében”

35. „Kézzel festett, illusztrált receptkönyv oldal, amely [étel] bemutatására szolgál, tinta- és akvarell vázlattechnikák, öregített papír textúrák és meleg, rusztikus tónusok felhasználásával”

36. „Rendkívül részletes, valósághű festmény egy séfről, aki elegánsan tálal egy ínyenc ételt. A séf arcát valósághű árnyékolás jellemzi, közeli felvételben. A lágy megvilágítás kiemeli az étel gazdag textúráját, míg a dinamikus megvilágítás mélységet és melegséget ad a jelenetnek, így az étel ellenállhatatlanul ízletesnek tűnik.”

Stabil diffúziós promptok készítése

A megfelelő prompt elkészítése az AI eszközzel való hatékony kommunikációról szól. Íme, mire gondolunk 👇

1. lépés: Kezdje egy világos elképzeléssel

Mielőtt elkezdené gépelni, álljon meg egy pillanatra, és képzelje el a célját. Minél világosabb az elképzelése, annál könnyebb lesz egy erős promptot összeállítani.

Kezdésként válaszoljon a következő kérdésekre: Mi a kép fő témája? (Egy személy, egy tárgy, egy részletes jelenet?)

Milyen művészi stílust kövessen a kép? (Festészet, digitális művészet, 3D-s renderelés, éles fókuszú filmes felvétel?)

Milyen hangulatot és légkört szeretne közvetíteni? (Sötét és komor, meleg és barátságos, kísérteties és szürreális?)

Melyik színvilág illik legjobban az elképzeléséhez? (Élénk neon, monokróm, pasztell tónusok?)

2. lépés: Határozza meg a művészeti stílust

A különböző művészeti stílusok egyedi karaktert kölcsönöznek a képének.

Tehát feltétlenül határozza meg, mit szeretne. Például említsen meg a következőket: Közepes: Digitális festmény, vázlat vagy 3D-s renderelés? Hiperrealisztikus renderelés, karikatúra-szerű vázlat vagy vintage olajfestmény?

Műfaj: A realizmust, az impresszionizmust vagy az absztraktot részesíti előnyben? Egy sci-fi cyberpunk városi tájat, egy álomszerű akvarell tájat vagy egy sötét fantasy illusztrációt?

Befolyásoló tényezők: Vannak olyan művészek vagy mozgalmak, amelyek inspirálják Önt?

Ha bizonytalan, kísérletezzen különböző stílusok hozzáadásával, és nézze meg, hogyan értelmezi azokat az AI.

📖 További információ: Midjourney prompt példák

3. lépés: Írja le a témát, adja meg a kompozíciót és a kamera beállításait

Legyen a lehető legkonkrétabb, amikor leírja a témát. A pózok, kiegészítők, háttérelemek és textúrák hozzáadása hatalmas különbséget jelent.

📌 Példa: Ahelyett, hogy azt mondanád: „egy kutya a parkban”, próbáld ki ezt: „Közelkép egy bolyhos arany retrieverről, aki napfényes parkban ül, nyelve kilóg, piros bandanát visel, őszi levelek veszik körül, sekély mélységélességgel fényképezve.”

Az 1. prompttal kapott eredmény 👇

A 2. prompttal kapott eredmény 👇

Nézze meg és érezze meg a különbséget! És hogy ilyen pontos képeket kapjon, ne felejtse el belevenni a kompozíció részleteit, mint például:

Perspektíva: Első személyű nézet, légi felvétel, széles látószög, közeli portré

Világítás: Lágy és szórt, neonfény, stúdióvilágítás, aranyóra, drámai chiaroscuro

Képkivágás: Középre igazított kompozíció, harmadszabály, filmes képkivágás

3. lépés: Használjon tervrajzokat a promptokhoz

A bevitt prompt csak akkor hoz létre pontos vizuális elemet, ha egy meghatározott tervet követ. Íme egy struktúra, amelyet érdemes követnie 👇

[Téma] + [Cselekvés/Póz] + [Környezet] + [Művészeti stílus] + [Világítás/Szín]

Ne feledje, hogy az AI által generált művészet nem mindig tökéletes az első próbálkozáskor. Tesztelje a variációkat, módosítsa a leírásokat, adjon hozzá negatív promptokat, és finomítsa őket, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Ha pedig nem szeretné minden alkalommal a nulláról kezdeni a promptok létrehozását, mentse el és használja az AI prompt sablonokat, hogy egyszerűsítse kreatív folyamatát, miközben megőrzi a minőséget.

Ahelyett, hogy a „tökéletes” parancs megírásával küszködne, használjon fejlett AI eszközöket tervezőknek, amelyek segítenek megírni azt, különösen, ha nem szakértője a parancsok tervezésének.

Így működik:

📝 Kérjen egy promptot az AI-tól:„Tudna létrehozni egy részletes AI-képet egy csoport szakemberről, akik egy ügyfélmegbeszélésen vitáznak, miközben a háttérben New York városának sziluettje látható?”

🎯 Az AI strukturált promptot generál:„Készítsen egy filmszerű képet, amely egy ügyfélmegbeszélés során élénk vitába keveredett szakemberek csoportját ábrázolja. A helyszín egy modern, elegáns konferenciaterem nagy üvegablakokkal. A háttérben jól látható New York városának sziluettje, az Empire State Building és a One World Trade Center ikonikus felhőkarcolóival. A terem természetes fényben úszik, amely lágy árnyékokat és tükröződéseket vet a csiszolt faasztalra.”

Használja a ClickUp Brain alkalmazást egyedi promptok létrehozásához és finomításához.

Mostantól nem kell manuálisan finomítania a promptot, csak másolja át ezt az AI által generált verziót, és másodpercek alatt kiváló minőségű, személyre szabott képet kap.

A design világ gyorsan változik. Ami korábban órákon át tartó brainstormingot, vázlatkészítést és finomítást igényelt, ma már perceken belül elkészül az AI-alapú eszközök segítségével.

És egy név, amely minden határt áttört és a kreativitás menedzselését gyerekjátékká tette, az a ClickUp.

Ez egy olyan alkalmazás, amely minden elképzelhető funkciót egy platformon egyesít, összekötve az egész csapatot (és azon túl is).

ClickUp tervezési projektmenedzsment megoldás

Még mélyebbre ásva, a ClickUp tervezési projektmenedzsment megoldása mostantól minden méretű csapatnak egyértelmű áttekintést nyújt az ütemtervekről, a csapat feladatairól és az előrehaladásról, mindezt egy helyen. Hát nem fantasztikus?

A ClickUp Design Solution segítségével egyszerűsítheti az együttműködést, kezelheti a projekteket és kreatív munkákat végezhet portfóliójában.

ClickUp Brain

Még ennél is jobb a ClickUp Brain, amely személyes AI-asszisztensként működik, egyszerűsítve a projektmenedzsmentet, a tartalomkészítést, az AI-képek generálását és az együttműködést.

Készítsen új tartalmakat vagy javítsa a meglévőket a ClickUp Brain segítségével.

Röviden összefoglalva: Brain 👇 Tervezési koncepciókat és hangulatlap-ötleteket javasol a kreatív blokkok leküzdésére.

Kivonja a legfontosabb pontokat a tervezési briefekből, az ügyfelek e-mailjeiből és visszajelzéseiből.

Kiemeli a legfontosabb követelményeket, mint például a színsémák, a tipográfia és az elrendezés preferenciái.

Összefoglalja a találkozó jegyzeteket megvalósítható tervezési feladatokká

Elemezi a csapat munkaterhelését, hogy megelőzze a kiégést és egyensúlyt teremtsen a feladatok között.

Valós idejű tervezési előrehaladási jelentéseket készít az érdekelt felek számára.

ClickUp Whiteboards

Kombinálja a ClickUp Whiteboards-szal, és még hatékonyabbá válik. A Whiteboards az a hely, ahol az ötletek megszületnek és fejlődnek. Vizuális munkaterületet kínálnak a tervezőcsapatoknak, ahol a brainstorming, a visszajelzések és a kreatív promptok életre kelnek.

És mi az egyik legmenőbb funkciója? AI-alapú képalkotás. Ahelyett, hogy időt töltene a koncepciók nulláról való megrajzolásával, csak beír egy parancsot, és az AI azonnal életre kelti elképzelését.

Készítsen kiváló minőségű képeket, hogy vizuális kontextust adjon az ötleteknek a ClickUp Whiteboards alkalmazásban.

Különböző stílusokat vagy kompozíciókat szeretne kipróbálni? Semmi gond. Másodpercek alatt több variációt is létrehozhat, így felgyorsítva a brainstorming és az iterációs folyamatot.

💡Profi tipp: Szervezze meg tervezési briefjeit egyértelmű szakaszokba (célok, követelmények, inspiráció), hogy az AI pontosabban tudjon információkat kinyerni és jobb ajánlásokat generálni.

ClickUp Docs

De mi történik az ötletekkel, miután teljesen kialakultak? Ha a Whiteboards formálja az ötleteket, a ClickUp Docs az a hely, ahol ezek az ötletek rendszerezésre kerülnek.

Csatlakoztassa zökkenőmentesen tervezési munkafolyamatát a dokumentumokhoz a ClickUp Docs segítségével.

Ez egy interaktív munkaterület, ahol a csapatok kreatív technikai összefoglalókat készíthetnek, márkairányelveket tárolhatnak, valamint képekkel, beágyazott linkekkel és ellenőrzőlistákkal ellátott tervezési útmutatókat hozhatnak létre. A legjobb rész? Még azt is megkérheti a Brain-t, hogy készítsen terveket vagy projektirányelveket, hogy megkímélje magát a fáradságtól!

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen projektirányelveket, indítási terveket és egyebeket.

Sőt, még jobb: @megemlítheti csapattársait, hogy visszajelzést kapjon, közvetlenül a dokumentumból rendelhet fel feladatokat, és mindent egy helyen tarthat, ahelyett, hogy több megoldásra kellene támaszkodnia.

Ráadásul a valós idejű szerkesztés és a beépített megjegyzéseknek köszönhetően nincs többé oda-vissza e-mailek küldözgetése!

Amikor új terméket dobunk piacra vagy promóciót indítunk, grafikai csapatunk a ClickUp-on keresztül benyújtja a kreatív anyagot, és ahelyett, hogy e-mailek és megbeszélések között kellene ide-oda váltogatni, egyszerűen közvetlenül a dokumentumra tudok megjegyzéseket fűzni, ami összességében hatékonyabbá és eredményesebbé teszi az egész folyamatot. Azt mondanám, hogy a megjegyzés funkció és a ClickUp könnyedén megtakarít nekem körülbelül 50% időt.

Amikor új terméket dobunk piacra vagy promóciót indítunk, grafikai csapatunk a ClickUp-on keresztül benyújtja a kreatív anyagot, és ahelyett, hogy e-mailek és megbeszélések között kellene ide-oda váltogatni, egyszerűen közvetlenül a dokumentumra tudok megjegyzéseket fűzni, ami összességében hatékonyabbá és eredményesebbé teszi az egész folyamatot. Azt mondanám, hogy a megjegyzés funkció és a ClickUp könnyedén megtakarít nekem körülbelül 50% időt.

ClickUp feladatok

Végül, a ClickUp Tasks az a megoldás, amelyet a tudásmunkások nem vesznek igénybe.

Például, ha egy közösségi média márkaátalakításon dolgozik, létrehozhat egy dokumentumot, amelyben felvázolja az új színpalettát, tipográfiát és vizuális hangulatot. A jóváhagyás után ezeket a szakaszokat ugyanazon a helyen kivitelezhető ClickUp feladatokká alakíthatja – nincs szükség platformok közötti váltogatásra!

A ClickUp Tasks segítségével közvetlenül a Docs-ból rendelhet feladatokhoz csapattagokat.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Kattintson a ClickUp-ra, és stabil tervezési munkafolyamatot kap!

A megfelelő Stable Diffusion prompttal egy egyszerű ötletet remekművé varázsolhat – legyen az hiperrealista portré, szürreális álomvilág vagy részletgazdag sci-fi világ.

De a kreativitás nem csak a képek létrehozásáról szól, hanem azok szervezéséről és finomításáról is.

Ekkor választják a csapatok a ClickUp-ot. A ClickUp Brain segítségével lélegzetelállító képeket hozhat létre, miközben a ClickUp Whiteboards, Docs és Tasks segítségével vizualizálhatja a kreatív folyamatot. Mire vár még?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅