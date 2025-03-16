ClickUp blog

A 10 legjobb Grubby AI alternatíva az AI-tartalom emberközelibbé tételéhez

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
2025. március 16.

„Sajnáljuk, az AI által írt blogbejegyzését jelöltük.”

Órákig tartó tartalomkészítés után ez az üzenet olyan érzés lehet, mintha gyomorszájon vágnák, csak azért, hogy az AI-detektorok elutasítsák.

Bár az olyan eszközök, mint a Grubby AI, régóta népszerű megoldást jelentenek erre a problémára, komplex írási feladatokhoz korlátozott funkcionalitásuk miatt a felhasználók gyakran keresnek jobb alternatívákat.

De még ne adja fel az AI-írás használatát! A piacon ma már számos hatékony Grubby AI alternatíva elérhető, amelyek természetes hangzású, emberiesített tartalmak létrehozására lettek tervezve.

Ez az útmutató bemutatja a Grubby AI-t felülmúló 10 legjobb eszközt, azok funkcióit, korlátait és valós alkalmazásait, hogy segítsen megtalálni a tartalmi igényeinek leginkább megfelelőt.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

A tökéletes eszközt keresi az AI-tartalom humanizálásához? Íme egy rövid áttekintés a legnépszerűbb alternatívákról, amelyeket kipróbáltunk:

  • ClickUp : A legjobb AI-tartalom generáláshoz és munkafolyamat-optimalizáláshoz
  • Jasper AI: A legjobb vállalati szintű tartalom humanizálásához
  • QuillBot: Legalkalmasabb tudományos és szakmai írásokhoz
  • Humanize AI: A legjobb átfogó szövegátalakításhoz
  • Hemingway Editor: Legalkalmasabb az olvashatóság javítására
  • ZeroGPT: A legjobb AI-felismerés megelőzésére
  • StoryChief AI Brand Voice Studio: A legjobb a márkaképnek megfelelő tartalomhoz
  • Perplexity AI: Legalkalmasabb kutatásalapú tartalomkészítéshez
  • Copyleaks: A legjobb tartalom hitelességének ellenőrzéséhez
  • Spinbot: A legjobb gyors tartalomátfogalmazáshoz

Bevezetés a Grubby AI-ba és annak felhasználási eseteibe

A Grubby AI az AI által generált tartalmakat emberibbé és észrevehetetlenebbé tenni iránti növekvő igényre adott válaszként jött létre. Az eszköz népszerűségre tett szert a mondatszerkezetek módosításával, a szókincs finomításával és a tartalom átfogalmazásával, hogy elkerülje az AI-felismerést – mindezt úgy, hogy megőrizte az üzenetet és javította az olvashatóságot.

Lényegében a Grubby AI egy nagyon jó szövegátalakító eszköz olyan felhasználók számára, mint például:

  • Tartalomkészítők: Szerkesszék az AI által írt tartalmakat, például cikkeket, blogbejegyzéseket és marketing szövegeket, hogy természetesnek és vonzónak hangozzanak.
  • Diákok: Finomítsák akadémiai írásukat AI segítségével, miközben megőrzik az emberi érintést.
  • Marketing szakemberek: Szabja testre az AI által generált tartalmakat a márkakommunikációhoz és kampányokhoz.
  • Közösségi média menedzserek: Humanizálja az automatizált bejegyzéseket és válaszokat, hogy azok megfeleljenek a közönség elvárásainak.
  • E-kereskedelmi csapatok: alakítsa át az AI által írt termékleírásokat vonzó és hiteles listákká.
  • Ügyfélszolgálati csapatok: Finomítsa az automatizált e-mail válaszokat, hogy azok személyesebb és professzionálisabb hangvételűek legyenek.
  • Bloggerek és írók: Javítsák az AI által támogatott tartalmak, például blogbejegyzések és cikkek olvashatóságát és folyékonyságát.
  • Kutatók és tudósok: Javítsa az AI által generált tudományos cikkeket, kutatási összefoglalókat és jelentéseket.

🧠 Érdekes tény: A marketingesek 83%-a szerint az AI használata segít nekik több tartalmat előállítani, mint anélkül.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t dokumentációhoz (használati esetek és utasítások)

Miért érdemes alternatívákat keresni a Grubby AI-hoz?

A Grubby AI népszerű választás az alapvető tartalomátalakításhoz, de nehezen felel meg a modern tartalomkészítés követelményeinek. Íme a legfontosabb korlátozások, amelyek miatt a felhasználók fejlettebb alternatívákat keresnek.

  • Korlátozott integrációs képességek: Nincs zökkenőmentes munkafolyamat-integráció, ami arra kényszeríti a felhasználókat, hogy platformok között váltsanak, és gátolja a több tartalmat kezelő csapatok termelékenységét ❌
  • A munkafolyamat optimalizálásának igényei: Nem kínál olyan funkciókat, mint a verziókövetés, az együttműködési eszközök, a CMS-integráció, az elemzés és az automatizálás ❌
  • Iparág-specifikus követelmények: Nem foglalkozik az egyes szektorok egyedi igényeivel, mint például a plágiumellenőrzés az akadémiai körökben, a márka hangjának megőrzése a marketingben és a skálázhatóság a vállalkozások számára ❌
  • Költséghatékonysági aggályok: Több eszközre van szükség a hiányosságok pótlásához, ami megnöveli a költségeket, míg a modern alternatívák átfogó megoldásokat és jobb értéket nyújtanak, annak ellenére, hogy kezdeti áruk magasabb. ❌
  • Fejlett AI-felismerési kihívások: Nem képes a modern felismerési rendszerekkel egyenértékűen elemezni a koherenciát, a kontextust és a szemantikát ❌

Ezek a korlátozások ösztönzik olyan fejlett eszközök bevezetését, amelyek pótolják ezeket a hiányosságokat, és testreszabott funkciókat kínálnak a tartalomkészítés változó igényeinek kielégítésére.

A 10 legjobb Grubby AI alternatíva

Készen áll arra, hogy felfedezze azokat a lehetőségeket, amelyek segítenek természetes, detektorok által nem felismerhető tartalmakat létrehozni? Teszteltük és elemeztük a legjobb alternatívákat, hogy segítsünk kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt.

1. ClickUp (A legjobb AI-tartalom generáláshoz és munkafolyamat-optimalizáláshoz)

Unod már, hogy több eszközt kell használnod a tartalomkészítéshez, az AI humanizálásához és a csapatmunkához? A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, zökkenőmentesen integrálja ezeket az alapvető funkciókat.

A kizárólag szövegátalakításra összpontosító Grubby AI-vel ellentétben a ClickUp hatékony tartalomgeneráló képességeket ötvöz robusztus munkafolyamat-kezelési funkciókkal, így ideális eszköz az AI tartalommarketingben való felhasználásához.

ClickUp Brain

ClickUp Brain
Hozzon létre új tartalmat vagy javítsa a meglévőt a ClickUp AI vagy a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain túllép az egyszerű szöveghumanizáláson, mivel megérti a kontextust és fenntartja a természetes nyelvi áramlást. Megtanulja az írásstílusát és a márka hangjának preferenciáit, biztosítva az összes tartalom egységes hangvételét.

ClickUp Brain
Készítsen teljes blogbejegyzéseket konkrét utasítások alapján a ClickUp Brain segítségével.

A program az eredeti üzenet megőrzése mellett variációkat generál a tartalmából, így több egyedi verziót hozhat létre, amelyek átmennek az AI-felismerő eszközökön.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs átalakítja a csapatok tartalomkészítésben való együttműködését. Központi központként szolgál, ahol a csapatok valós idejű AI-segítségével írhatnak, szerkeszthetnek és finomíthatnak tartalmakat.

A platform intelligens formázási opciói és verziókezelése biztosítja az összes dokumentum konzisztenciáját. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a párhuzamos szerkesztés és az automatikus tartalomjavaslatok, a ClickUp Docs megkönnyíti több csapattag számára ugyanazon dokumentumon való közös munkát.

ClickUp Docs
Készítsen blogokat a ClickUp Brain és a ClickUp Docs segítségével, majd dolgozzon együtt más csapattagokkal a finomítás érdekében.

A Brain és a Docs zökkenőmentes integrációja egy hatékony tartalom-munkafolyamat-rendszert hoz létre. A tartalomkészítés AI által generált vázlatokkal vagy ember által írt tartalommal kezdődik a Docs-ban, majd ezt követi a közös szerkesztés, amelynek során a csapat tagjai egyszerre finomíthatják a tartalmat.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Állítson be automatizált tartalomjóváhagyási munkafolyamatokat testreszabható szakaszokkal.
  • Hozzon létre újrafelhasználható tartalmi sablonokat AI-alapú stílusú útmutatók segítségével.
  • Tervezze meg és kezelje a tartalom közzétételét több platformon
  • Figyelje a tartalom teljesítménymutatóit és a csapat termelékenységi elemzéseit

A ClickUp korlátai

  • A átfogó funkciókészlet miatt kezdeti tanulási görbe szükséges.
  • Egyes fejlett AI funkciókhoz további előfizetés szükséges.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

*A ClickUp növelte csapatunk hatékonyságát azáltal, hogy minden feladatot beépített a munkafolyamat-ábraba, ami lehetővé tette számunkra, hogy a dolgokat a szükséges módon szervezzük, és a nyomon követés, a frissítés és a dokumentálás is nagyon zökkenőmentessé vált.

*A ClickUp növelte csapatunk hatékonyságát azáltal, hogy minden feladatot beépített a munkafolyamat-ábraba, ami lehetővé tette számunkra, hogy a dolgokat a szükséges módon szervezzük, és a nyomon követés, a frissítés és a dokumentálás is nagyon zökkenőmentessé vált.

2. Jasper AI (A legjobb vállalati szintű tartalom humanizálásához)

Jasper AI
via Jasper AI

A tartalom 10-ről 1000 darabra történő méretezés anélkül, hogy elveszítené az emberi érintést, nem kis feladat – de itt jön be a Jasper AI.

🌎 Tényellenőrzés: Mivel a B2B-marketingesek 45%-a küzd a tartalomgyártás méretének növelésével a minőség fenntartása mellett, a hagyományos eszközök nem felelnek meg a követelményeknek.

A Grubby AI alapvető szövegátalakításaitól eltérően a Jasper vállalati szintű megoldásokat kínál, amelyek fenntartják a márka egységes hangvételét és hiteles, emberhez hasonló tartalmat hoznak létre.

A fejlett természetes nyelvfeldolgozás és az emberi írásmintákra való képzés segítségével a Jasper olyan tartalmakat hoz létre, amelyek rezonálnak az olvasókkal, és még az AI-felismerő eszközöket is átmegyek – ezzel újrafogalmazva a nagy léptékű vállalati tartalomkészítést.

A Jasper AI legjobb funkciói

  • Több tartalomra egyszerre szabhatja az írás hangnemét és stílusát.
  • Készítsen SEO-optimalizált tartalmat a beépített olvashatósági elemzéssel.
  • Növelje a tartalomgyártás méretét, miközben megőrzi a márka egységes hangvételét.
  • Integrálja a főbb tartalomplatformokkal és marketingeszközökkel

A Jasper AI korlátai

  • Magasabb árszint az egyszerűbb alternatívákhoz képest
  • A sablon beállítása kezdeti időbefektetést igényel.

Jasper AI árak

  • Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó
  • Pro: 69 USD/hó/felhasználó
  • Üzleti: Egyedi árak

Jasper AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

A Jasper egy megbízható eszköz, amely segít néhány perc alatt hasznos tartalmat létrehozni az ügyfelek weboldalai számára. A tartalom általában pontos, és csak kisebb szerkesztésre és ellenőrzésre szorul. Azonban a viszonylag magas előfizetési díj miatt több feladatot kell elvégeznie, hogy megtérüljön a befektetése. Teljesítményét tekintve meglehetősen gyors és megbízható.

A Jasper egy megbízható eszköz, amely segít néhány perc alatt hasznos tartalmat létrehozni az ügyfelek weboldalai számára. A tartalom általában pontos, és csak kisebb szerkesztésre és ellenőrzésre szorul. Azonban a viszonylag magas előfizetési díj miatt több feladatot kell elvégeznie, hogy megtérüljön a befektetése. Teljesítményét tekintve meglehetősen gyors és megbízható.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI SEO szoftvereszközök

3. QuillBot (legalkalmasabb tudományos és szakmai írásokhoz)

Quillbot (legalkalmasabb tudományos és szakmai írásokhoz)
via QuillBot

Ha az akadémiai hírneved forog kockán, az alapvető AI-humanizációs eszközök, mint a Grubby AI, nem elegendőek. Ezért vált a QuillBot az akadémikusok és szakemberek első számú választásává, amely kifinomultabb megközelítést kínál a tartalom átalakításához.

Míg a Grubby AI alapvető szövegmódosításokat kínál, a QuillBot fejlett átfogalmazási technológiája hét írásmódot használ, amelyek segítségével a felhasználók finomhangolhatják tartalmuk hangvételét és stílusát.

Ez a sokoldalúság különösen értékes azoknak a diákoknak és szakembereknek, akiknek biztosítaniuk kell, hogy munkájuk eredeti és tudományosan megalapozott legyen.

A QuillBot legjobb funkciói

  • Alkalmazzon fejlett átfogalmazási algoritmusokat kontextusérzékeny megértéssel
  • Váltson több írásmód között a különböző tartalmi igényeknek megfelelően.
  • Ellenőrizze egyszerre a nyelvtant és a plágiumot
  • Az akadémiai tartalmak átírása során őrizze meg a hivatkozások pontosságát

A QuillBot korlátai

  • Az ingyenes verzióban a szavak száma korlátozott.
  • Egyes fejlett funkciók csak a prémium csomagokban érhetők el.

QuillBot árak

  • Ingyenes: Alapvető funkciók
  • Prémium: 9,95 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. Humanize AI (A legjobb átfogó szövegátalakításhoz)

Humanize AI (A legjobb átfogó szövegátalakításhoz)
via Humanize AI

Képzelje el, hogy órákat tölt az AI által generált tartalom finomhangolásával, csak azért, hogy azt mesterségesnek jelöljék – ez egy gyakori frusztráció az olyan alapvető eszközökkel, mint a Grubby AI.

Ismerje meg a Humanize AI-t – egy olyan platformot, amely kontextusérzékeny algoritmusaival forradalmasítja a tartalom átalakítását. A Humanize AI különböző írásstílusokra betanított, fejlett gépi tanulási modelleket használ, hogy megőrizze üzenetét, miközben biztosítja a természetes nyelvi áramlást. Tökéletes azoknak a tartalomalkotóknak, akik hangvételüket különböző közönségekhez igazítják, és kiválóan alkalmas a hosszabb szövegek koherenciájának megőrzésére, új szabványt teremtve a tartalom humanizálási eszközök terén.

Az AI legjobb funkcióinak humanizálása

  • Tartalom átalakítása kontextusérzékeny megértéssel és megőrzéssel
  • A célközönség demográfiai adatai alapján igazítsa az írás stílusát
  • Alkalmazzon természetes nyelvi mintákat kiterjedt írási adatbázisokból
  • Ugyanazon tartalom több, emberhez hasonló változatát hozza létre

Emberiesítse az AI korlátait

  • Havi tartalommennyiség-korlátozások az alacsonyabb szintű csomagoknál
  • A fejlett funkciók prémium előfizetést igényelnek.

Humanize AI árak

  • Lite: 19 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 29 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 79 USD/hó felhasználónként

Humanizálja az AI értékeléseket és véleményeket

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Humanize AI-ról a valódi felhasználók?

A legjobb ebben az, hogy megkerüli az összes AI-felismerőt, másodszor, hogy nem változtatja meg a tartalom jelentését, harmadszor, hogy nagyon felhasználóbarát, nagyon hasznosnak találtam, és gyorsan működik.

A legjobb ebben az, hogy megkerüli az összes AI-felismerőt, másodszor, hogy nem változtatja meg a tartalom jelentését, harmadszor, hogy nagyon felhasználóbarát, nagyon hasznosnak találtam, és gyorsan működik.

5. Hemingway Editor (a legjobb az olvashatóság javításához)

Hemingway Editor (a legjobb az olvashatóság javításához): Grubby AI alternatíva
via Hemingway Editor

Míg a legtöbb AI-humanizációs eszköz kizárólag az észlelés kijátszására összpontosít, mi lenne, ha javítanánk a tartalmát? Éppen ezért érdemes megnéznie a Hemingway Editor alkalmazást.

Kiemelkedik a Grubby AI és hasonló eszközök közül, mivel a puszta felismerés elkerülésénél inkább a világosságot és az olvashatóságot helyezi előtérbe.

A Hemingway Editor segít átalakítani a komplex, AI által generált tartalmakat világos, tömör és természetesen áramló szöveggé, amely rezonál az olvasókkal. Valós idejű visszajelzései a mondatszerkezetről, a szóválasztásról és az olvashatósági szintekről biztosítják, hogy a tartalom hatékonyan kapcsolódjon a közönségéhez.

🧠 Érdekesség: A Hemingway App nevét Ernest Hemingwayről kapta, aki tömör és közvetlen írásstílusáról ismert. Az alkalmazás célja, hogy segítse az írókat Hemingway világosságának utánozásában azáltal, hogy azonosítja a hosszú, bonyolult mondatokat és a gyakori hibákat.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

  • Jelölje ki a bonyolult mondatokat, és javasoljon egyszerűbb alternatívákat.
  • Azonosítsa a passzív hangnemet, és javasoljon aktív szerkezeteket
  • Számítsa ki az olvashatósági pontszámokat valós időben
  • Javasoljon szókincs-fejlesztéseket a világosabb kommunikáció érdekében.

A Hemingway Editor korlátai

  • A tartalom átfogó átalakítása helyett az olvashatóságra összpontosít.
  • Korlátozott AI-felismerés elkerülési funkciók

Hemingway Editor árak

  • Egyéni 5K csomag: 25 USD/hó felhasználónként
  • Egyéni 10K csomag: 30 USD/hó felhasználónként
  • Team 10K csomag: 30 USD/hó felhasználónként

Hemingway Editor értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hemingway Editorról a valódi felhasználók?

Azok számára, akik fejleszteni szeretnék írási készségeiket, határozottan ajánlom a Hemingway App használatát. Az amatőr és tapasztalt írók egyaránt megtalálják ebben az alkalmazásban mindazt, amire szükségük van írási készségeik fejlesztéséhez.

Azok számára, akik fejleszteni szeretnék írási készségeiket, határozottan ajánlom a Hemingway App használatát. Az amatőr és tapasztalt írók egyaránt megtalálják ebben az alkalmazásban mindazt, amire szükségük van írási készségeik fejlesztéséhez.

6. ZeroGPT (A legjobb AI-felismerés megelőzésére)

ZeroGPT (a legjobb AI-felismerés megelőzésére): Grubby AI alternatíva
via ZeroGPT

Az AI-felismerő algoritmusok napról napra okosabbak lesznek, miközben az alapvető humanizációs eszközök hatékonysága csökken. Itt jön be a ZeroGPT.

A Grubby AI általános célú megközelítésével ellentétben a ZeroGPT arra specializálódott, hogy a tartalom pontosan átmenjen az AI-felismerésen. Fejlett algoritmusai átalakítják az AI által generált szöveget, hogy az hiteles emberi írásnak tűnjön, miközben megőrzik az eredeti üzenetet és szándékot.

A ZeroGPT kizárólag az AI-felismerés megelőzésére összpontosítva megbízhatóbb és kifinomultabb eredményeket nyújt, mint a szélesebb körű eszközök, és ezzel új szabványt állít fel a zökkenőmentes tartalomátalakítás terén.

👀 Tudta? A ZeroGPT a DeepAnalyse™ technológia segítségével több mint 10 millió cikket és szöveget elemezve akár 98%-os pontosságot állít az AI által generált szövegek felismerésében.

A ZeroGPT legjobb funkciói

  • Tesztelje a tartalmat egyszerre több AI-felismerő rendszerrel
  • Adjon konkrét ajánlásokat a megjelölt szakaszok humanizálására.
  • Generáljon alternatív megfogalmazásokat, amelyek megőrzik a természetes szövegfolyást.
  • Kövesse nyomon a tartalom hitelességi pontszámát a különböző verziókban

A ZeroGPT korlátai

  • Korlátozott funkciók az AI-felismerés megelőzésén túl
  • Hosszabb tartalmak esetén hosszabb feldolgozási idő

ZeroGPT árak

  • Pro: 9,99 USD/hó
  • Plusz: 19,99 USD/hó
  • Max: 26,99 USD/hó

ZeroGPT értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel kezelnek 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat kilenc vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk?

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

7. StoryChief AI Brand Voice Studio (a legjobb a márkának megfelelő tartalomhoz)

StoryChief AI Brand Voice Studio: Grubby AI alternatíva
via StoryChief.io

A márka hangja az Ön identitása a digitális világban – megengedheti magának, hogy ez az AI humanizációs folyamat során elhalványuljon?

A StoryChief AI Brand Voice Studio közvetlenül foglalkozik ezzel a problémával, és pótolja a Grubby AI-hez hasonló eszközök által hagyott fontos hiányosságot.

Az AI-felismerés elkerülésének és a márka hangjának megőrzésének kombinálásával a StoryChief biztosítja, hogy tartalma hiteles maradjon és összhangban legyen identitásával. Egyedülálló megközelítése a márka hangjának edzését és gyors sablonokat használ az AI által generált tartalom előállításához.

A StoryChief AI Brand Voice Studio tökéletes marketingcsapatok és ügynökségek számára, amelyek több márka hangját kezelik.

A StoryChief AI Brand Voice Studio legjobb funkciói

  • Hozzon létre és tartson karban márka hangprofilokat a tartalom következetessége érdekében.
  • Alkalmazzon márkakülönleges nyelvi mintákat az összes tartalomra
  • Dolgozzon együtt a csapattagokkal, miközben megőrzi a hangnem következetességét.
  • Figyelje a márka hangjának következetességét valós időben

A StoryChief AI Brand Voice Studio korlátai

  • A márka hangjának betanításához kezdeti beállítási idő szükséges.
  • A legjobb eredményekhez prémium előfizetés szükséges.

A StoryChief AI Brand Voice Studio árai

  • A StoryChief előfizetés része

A StoryChief AI Brand Voice Studio értékelései és vélemények

  • G2: Nincs értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

8. Perplexity AI (A legjobb kutatásalapú tartalomgeneráláshoz)

Perplexity AI: Grubby AI alternatíva
via Perplexity AI

Gondolkodott már azon, hogyan lehetne az AI által generált tartalmakat tényeken alapulóvá és egyben vonzóvá tenni?

A Perplexity AI ötvözi a tartalom átalakítását a fejlett kutatási képességekkel. Ez az innovatív megközelítés biztosítja, hogy tartalma nemcsak emberinek tűnjön, hanem ténylegesen pontos és jól kutatott is legyen.

A platform képes integrálni a valós idejű információkat, miközben megőrzi a természetes írásmódot, ezért különösen hatékony azoknak az egyéneknek vagy csapatoknak, akiknek tartalmakat kell írniuk, és akiknek a legfrissebb információkat vonzó, emberies írásmóddal kell ötvözniük.

A Perplexity AI legjobb funkciói

  • Kutatásokon alapuló tartalmak létrehozása automatikus hivatkozásokkal
  • Készítsen kontextusban gazdag tartalmat valós idejű adatok felhasználásával
  • Alakítsa át a technikai információkat olvasható, emberhez hasonló tartalommá
  • Ellenőrizze a tényeket, miközben megőrzi a természetes nyelvi áramlást.

A Perplexity AI korlátai

  • A kutatási funkciók internetkapcsolatot igényelnek.
  • Drágább, mint az alapvető humanizációs eszközök

Perplexity AI árak

  • Ingyenes: Alapvető funkciók
  • Pro: 20 USD/hó
  • Vállalati: 40 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. Copyleaks (A legjobb a tartalom hitelességének ellenőrzéséhez)

Copyleaks: Grubby AI alternatíva
via Copyleaks

Míg a Grubby AI kizárólag a szövegátalakításra összpontosít, a Copyleaks kettős megközelítést alkalmaz, ötvözve az AI-felismerés megelőzését a fejlett plágiumellenőrzéssel.

A eszköz fejlett algoritmusai több dimenzióban is elemezhetik a tartalmat, segítve Önt olyan szövegek létrehozásában, amelyek átmennek az AI-felismerésen, és megőrzik az akadémiai és szakmai integritást. Ez a funkció különösen értékes az oktatási intézmények és a professzionális tartalomkészítők számára.

A Copyleaks legjobb funkciói

  • Ellenőrizze a tartalmat AI-detektorokkal és plágium-adatbázisokkal egyaránt.
  • Részletes hitelességi jelentéseket nyújtunk konkrét javítási javaslatokkal.
  • Több nyelv és írásstílus támogatása
  • Kövesse nyomon a tartalom eredetiségének pontszámát az idő függvényében

A Copyleaks korlátai

  • Magasabb feldolgozási idő a alapos vizsgálatokhoz
  • A prémium funkciók magasabb költségekkel járnak.

Copyleaks árak

  • AI + plágiumfelismerés: 16,99 USD/hó
  • Plagizálás-ellenőrző: 10,99 USD/hó
  • AI Detector: 9,99 USD/hó
  • Vállalati és LMS: Egyedi árak

Copyleaks értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Copyleaksről a valódi felhasználók?

Értékelem a Copyleaks felhasználóbarát felületét és egyértelmű jelentéseit. Könnyű navigálni és megérteni az eredményeket, így minden technikai szintű felhasználó számára hozzáférhető. Ezenkívül a eszköz dokumentumok feldolgozásának sebessége lenyűgöző, ami időt takarít meg és növeli a hatékonyságot.

Értékelem a Copyleaks felhasználóbarát felületét és egyértelmű jelentéseit. Könnyű navigálni és megérteni az eredményeket, így minden technikai szintű felhasználó számára hozzáférhető. Ezenkívül a eszköz dokumentumok feldolgozásának sebessége lenyűgöző, ami időt takarít meg és növeli a hatékonyságot.

10. Spinbot (A legjobb gyors tartalomátfogalmazáshoz)

Spinbot: Grubby AI alternatíva
via Spinbot

Gondoljon a tartalom átfogalmazására úgy, mint egy gyors ruhacserére – gyors, hatékony és természetes. Pontosan ebben jeleskedik a Spinbot, amely egyszerűbb, áramvonalasabb alternatívát kínál a Grubby AI bonyolult folyamatához képest.

A rövidebb szövegekhez tervezett Spinbot a gyors és hatékony átfogalmazásra összpontosít, miközben megőrzi az olvashatóságot, így tökéletes választás közösségi média bejegyzésekhez, rövid cikkekhez vagy termékleírásokhoz.

A sebességet és az egyszerűséget előtérbe helyezve a Spinbot természetesen áramló szöveget szállít, amely elvégzi a feladatot, miközben könnyedén átmegy az alapvető AI-felismerő eszközökön.

A Spinbot legjobb funkciói

  • A tartalmakat egyetlen kattintással azonnal átalakíthatja.
  • Tartsa meg a kulcsszavak sűrűségét, miközben változtatja a mondatszerkezetet.
  • Ugyanazon tartalom több egyedi változatát hozza létre
  • Számos tartalmat dolgozzon fel kötegelt módban

A Spinbot korlátai

  • Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek
  • Leginkább rövidebb tartalmakhoz alkalmas

Spinbot árak

  • Ingyenes: Alapvető funkciók korlátozásokkal
  • Prémium: 10 USD/hó
  • Üzleti: 25 USD/hó

Spinbot értékelések és vélemények

  • G2: Nincs értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

A legjobb Grubby AI alternatíva az Ön számára

A megfelelő alternatíva megtalálása az Ön konkrét tartalmi igényeitől és munkafolyamat-követelményeitől függ. A legfontosabb, hogy olyan eszközt válasszon, amely segít emberhez hasonló tartalmakat létrehozni, és zökkenőmentesen integrálható a tartalomkészítési munkafolyamatába.

Az AI-eszköz kiválasztásakor vegye figyelembe olyan tényezőket, mint a tartalom mennyisége, a csapat mérete és a konkrét felhasználási esetek.

Bár minden eszköznek megvannak a maga előnyei, a ClickUp az integrált AI és együttműködési funkciókkal a legátfogóbb megoldást kínálja.

Készen áll a tartalomkészítési folyamat fejlesztésére? Regisztráljon a ClickUp-ra, és tapasztalja meg az AI-alapú tartalomgenerálás és a munkafolyamat-kezelés tökéletes ötvözetét.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp