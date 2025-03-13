Hogyan lehet hatékonyabbá tenni a SaaS-szolgáltatók kezelését a jobb hatékonyság érdekében?

A SaaS eszközök az üzleti tevékenységének hajtóereje. A szervezetek 73%-a tartja a SaaS-t elengedhetetlennek üzleti céljainak eléréséhez, 38% „nagyon fontosnak”, 35% pedig „meglehetősen fontosnak” tartja.

De hogyan kell kezelni a SaaS-szolgáltatókat? Milyen eszközöket kell használni? Melyek a bevált gyakorlatok?

Mindezt és még többet is bemutatunk ebben a blogbejegyzésben. Kezdjük!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A SaaS-szolgáltatók kezelése magában foglalja a szoftver-szolgáltatás (SaaS) szolgáltatók kiválasztását, bevezetését, figyelemmel kísérését és kezelését.

Segít a költségek kezelésében, a SaaS biztonságának és megfelelőségének biztosításában, valamint az üzleti hatékonyság javításában.

A SaaS-szolgáltatók kezelésének legfontosabb lépései közé tartozik a SaaS-szolgáltatók azonosítása és előválogatása, a szerződések megtárgyalása és a SaaS-eszközök teljesítményének figyelemmel kísérése.

A sikeres SaaS-szolgáltatók kezelésének legjobb tippjei közé tartozik a SaaS-beszerzés központosítása, az automatikus megújítási emlékeztetők beállítása és az ismétlődő SaaS-eszközök azonosítása.

A ClickUp hatékonyabbá teszi a SaaS-szolgáltatók kezelési folyamatát azáltal, hogy automatikus emlékeztetőket állít be a SaaS-szerződések felülvizsgálatához, valamint vizualizálja az eszköz teljesítményét és használatát.

Mi az a SaaS-szolgáltatók kezelése?

A SaaS-szolgáltatók kezelése az a folyamat, amelynek során kiválasztják, bevonják, figyelemmel kísérik és kezelik a szoftver-szolgáltatás (SaaS) nyújtókat, hogy azok összhangban legyenek az üzleti célokkal. Ez a következőket foglalja magában:

A SaaS előfizetések központi helyen történő nyomon követése

Szállítók biztonsági tanúsítványok (pl. SOC 2 vagy ISO 27001) és szabályozási megfelelés (GDPR, HIPAA, CCPA) szempontjából történő ellenőrzése

Az üzemidő, a válaszidők és a szolgáltatás minősége figyelemmel kísérése

A legjobb ajánlat megszerzése, egyértelmű szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k)

A meglévő rendszerekkel való integrációk ellenőrzése a technológiai szilók kialakulásának megelőzése érdekében

A több SaaS-alkalmazás használatával a hatékony szállítókezelés biztosítja a SaaS-műveletek hatékonyságát, elkerülve a felesleges kiadásokat, a biztonsági kockázatokat és az eszközök redundanciáját.

Miért fontos a hatékony SaaS-szolgáltatók kezelése?

Mielőtt tovább beszélnénk a SaaS-szolgáltatók kezelésének folyamatáról, nézzük meg, miért fontos a hatékony SaaS-szolgáltatók kezelése:

Költségkontroll és költségvetés-optimalizálás

A hatékony SaaS-szolgáltatók kezelése 16,49%-os megtakarítást eredményez a tárgyalásokon keresztül lezárt ügyleteknél, ami összesen 349 millió dollár megtakarítást jelent. Ez nem is meglepő. Azok a területek, ahol úgy gondolja, hogy költségcsökkentés nem lehetséges, gyakran éppen a legnagyobb megtakarítások forrásai. A SaaS-stackje erre kiváló példa.

A megbízható SaaS szoftver szállítókezeléssel mindig figyelemmel kísérheti eszközei megtérülését és hatékonyságát.

🌟 A SaaS-szolgáltatók kezelésére szolgáló megoldás segítségével végzett rendszeres ellenőrzésekkel kiküszöbölheti azokat a szoftvereket, amelyek:

Már nem az a célja, amiért eredetileg megvette

Vannak-e rejtett díjak, amelyek felemésztik a költségvetését?

Nem használják, mert a csapata átállt valami jobbra

Bármi is legyen az ok, a SaaS-szolgáltató menedzser áttekinti az előfizetéseit, és meghatározza, melyeket kell lemondani, így felszabadítva a költségvetést értékesebb SaaS-beszerzésekre.

💡Profi tipp: Hozzon létre negyedéves SaaS teljesítményértékelést az osztályvezetőkkel, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, megszüntesse a fel nem használt eszközöket, és biztosítsa, hogy minden szoftver összhangban legyen az üzleti célokkal.

Biztonság, megfelelőség és kockázatcsökkentés

Mivel a SaaS-alkalmazások érzékeny üzleti adatokat kezelnek, a biztonság és a megfelelőség nem opcionális, hanem elengedhetetlen. A felügyelet hiánya komoly kockázatokhoz vezethet, az adatvédelmi incidensektől a szabályozási bírságokig. A SaaS-szolgáltatók kezelése biztosítja, hogy minden eszköz megfeleljen a szükséges biztonsági szabványoknak és megfelelőségi követelményeknek.

🌟 A SaaS-stack folyamatos figyelemmel kísérésével azonosíthatja és csökkentheti a kockázatokat, például:

A megfelelő biztonsági tanúsítványokkal (SOC 2, ISO 27001, GDPR-megfelelőség) nem rendelkező szállítók

IT-jóváhagyás nélkül érzékeny adatokat tároló, nem engedélyezett eszközök

Az árnyék-IT, amely sebezhetővé teszi szervezetét a kibertámadásokkal szemben

Egy hatékony SaaS-szolgáltatói menedzsment stratégia biztosítja, hogy az ökoszisztémájában minden eszköz megfeleljen a biztonsági, megfelelőségi és kockázati követelményeknek, így vállalkozása mindig védett marad.

🧠 Tudta? Egy friss jelentés szerint a szervezetek 31%-a tapasztalt SaaS-adatvédelmi incidenst az elmúlt évben, ami rávilágít a gondos biztonsági gyakorlatok kritikus fontosságára.

Jobb teljesítmény és működési hatékonyság

Vállalkozása alapvetően SaaS-on működik. Az ügyfélszolgálatnak szüksége van a SaaS-ra, a beszerzésnek szüksége van a SaaS-ra, a marketingnek szüksége van a SaaS-ra – szinte minden részleg függ tőle. Hogyan várhatja el a működési hatékonyságot, ha nem kezeli megfelelően ezeket az eszközöket?

A SaaS-szolgáltatók kezelésével biztosíthatja, hogy minden eszköz a munkafolyamatokat javítsa, és ne lassítsa azokat.

🌟 A SaaS-ökoszisztéma rendszeres optimalizálásával a következőket szüntetheti meg:

Egymást átfedő eszközök, amelyek ugyanazt a feladatot végzik, de zavart és hatékonyságcsökkenést okoznak

Lassú vagy megbízhatatlan szoftver, amely zavarja a napi működést

Bonyolult munkafolyamatok az egymással nem jól integrálható eszközök miatt

📌 Példa: A New South Wales-i Metropolitan Memorial Parks (MMP) több szervezet egyesülése után elavult és szigetelt pénzügyi rendszerekkel szembesült. Az egységes SaaS-kezelési platformra való áttéréssel egyszerűsítették a folyamatokat, javították a hatékonyságot és jelentős költségmegtakarítást értek el.

A legtöbb vállalat nem is tudja, hogy hány párhuzamos SaaS-eszközért fizet. A Zylo legújabb jelentése szerint átlagosan a vállalatok SaaS-licenceinek 44%-a pazarlás vagy alulhasznosítás, ami jelentős felesleges kiadásokat eredményez.

A marketingnek van egy eszköze az automatizáláshoz, az értékesítésnek egy másik, az ügyfélszolgálat pedig valami teljesen mást használhat, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja.

🌟 A SaaS-szolgáltatók kezelési platformjával a következőket teheti:

Szüntesse meg az egymást átfedő, ugyanazt a feladatot ellátó eszközöket

Ahelyett, hogy újabb licencet vásárolna, inkább az inaktív felhasználók licencét ossza újra.

Győződjön meg arról, hogy a csapatok valóban használják azokat az eszközöket, amelyekért fizet.

Ellenőrizze a SaaS-alkalmazások bejelentkezési tevékenységét – ha az alkalmazottak nem használják rendszeresen egy eszközt, akkor ideje megszüntetni vagy átruházni a licencet.

📖 További információ: SaaS példák és alkalmazások

A SaaS-szolgáltatók kezelésének legfontosabb lépései

A strukturált megközelítés segít elkerülni a felesleges lépéseket és akadályokat a SaaS-szolgáltatók kiválasztásában és kezelésében. Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a hatékony szolgáltatókezeléshez.

1. lépés: Az üzleti igények és a szállítói követelmények azonosítása

Minden azzal kezdődik, hogy tudd, milyen eszközökre van szükséged és melyik terv a legmegfelelőbb. Ha nincs világos képed erről, akkor túl sok eszközzel, egymást átfedő funkciókkal vagy felesleges kiegészítőkkel ellátott drága tervekkel fogsz szembesülni.

🌟 Gondoljon bele:

Mely eszközök elengedhetetlenek? Szüksége van CRM-re, projektmenedzsment platformra vagy automatizálási eszközre?

Hány licencre vagy felhasználói helyre van szüksége? 100 felhasználóért fizet, miközben valójában csak 50 használja az eszközt?

Melyik árazási terv a legmegfelelőbb? Vannak-e olyan vállalati tervek, amelyeknél egy alacsonyabb szintű terv is megfelelő lenne?

Mely integrációk elengedhetetlenek? Az eszköz összekapcsolható-e a meglévő szoftverével, hogy elkerülje a munkafolyamatok zavarait?

Ezek a tényezők segítenek abban, hogy kiderüljön, melyik szállító felel meg leginkább az Ön igényeinek. A marketingnek automatizálásra lehet szüksége, míg az IT-nek inkább a biztonság és a megfelelőség a fontos. A kihívás? Olyan megoldást találni, amely minden követelménynek megfelel, anélkül, hogy túllépné a költségvetést.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, segít egyszerűsíteni ezt a folyamatot. Forradalmasítja a projektek, dokumentumok és kommunikáció kezelését – mindezt egyetlen egységes szállítókezelő rendszerben.

A ClickUp Tasks segítségével felmérheti a követelményeket. Készítsen egy ellenőrzőlistát a kötelező SaaS funkciókról, ossza ki a kutatási feladatokat a megfelelő csapat tagoknak, és állítson be határidőket, hogy a dolgok haladjanak. Ha a megfelelőségi követelmények IT-felülvizsgálatot vagy pénzügyi költségvetési jóváhagyást igényelnek, ossza ki azokat közvetlenül, hogy minden egy helyen legyen rendszerezve.

A ClickUp Tasks segítségével hozzon létre olyan elemeket, amelyeket a szállító kiválasztása előtt felül kell vizsgálni, és ezeket feladatokként adja át a csapat tagjainak.

2. lépés: Szolgáltatók kutatása és előválogatása

Miután tudod, mire van szükséged, a következő lépés a megfelelő szolgáltatók megtalálása. De a végtelen SaaS-lehetőségek közül a megfelelők kiválasztása megterhelő feladat lehet. Ahelyett, hogy vakon belevágnál, összpontosíts azokra, amelyek valóban megfelelnek az igényeidnek.

🌟 Így szűrheti a SaaS-szolgáltatók opcióit egy szolgáltatókezelő szoftver segítségével:

Hasonlítsa össze az árazási terveket : A szállító rugalmas árazást kínál, vagy hosszú távú szerződésekhez van kötve?

Ellenőrizze a biztonságot és a megfelelőséget : Az eszköz megfelel-e olyan szabványoknak, mint a SOC 2, az ISO 27001 vagy a GDPR?

Nézze meg az integrációkat : Zökkenőmentesen fog működni a meglévő eszközeivel?

Olvassa el a véleményeket és ajánlásokat: Mit mondanak más vállalkozások a megbízhatóságáról és támogatásáról?

Mi lehet jobb annál, mint hogy döntéshozatal előtt kikéri csapata véleményét egy eszközről? A különböző szállítók megvitatásához használja a ClickUp Chat funkciót, hogy valós időben együttműködhessen, véglegesíthesse a szállító kiválasztási kritériumait és ajánlásokat kapjon – végtelen e-mail-váltások nélkül.

Egyszerűsítse a csapat kommunikációját, és alakítsa a csevegéseket cselekvéssé a ClickUp Chat segítségével

📮ClickUp Insight: A csapat tagjainak 42%-a még mindig nagymértékben támaszkodik az e-mailre a kommunikáció során, annak ellenére, hogy ez a kommunikációs forma szigetelt jellegű. A ClickUp kutatása szerint a kommunikáció gyakran elszigetelt és elkülönül a tényleges munkafolyamatoktól. A kommunikáció megszakadásának elkerülése érdekében integrálja az üzenetküldést a munkafolyamatokba egy központi platform segítségével, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, az együttműködést és a kommunikációt. Próbálja ki a ClickUp-ot, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást.

3. lépés: Szerződési feltételek és SLA-k megtárgyalása

Egy kiváló SaaS eszköz megszerzése egy dolog, de kedvező áron megvásárolni egy másik. A szállítók meghatározzák az árakat, de ez nem jelenti azt, hogy azok véglegesek. A tárgyalás kulcsfontosságú a jobb feltételek, a rugalmas szállítói szerződések és a valóban előnyös szolgáltatási garanciák biztosításához.

🌟 A SaaS-szolgáltatókkal folytatott tárgyalások során a következőkre kell összpontosítani:

Árazási rugalmasság : Kaphat kedvezményt éves számlázás vagy többéves szerződések esetén?

Felhasználói skálázhatóság : Lehet-e büntetés nélkül növelni vagy csökkenteni a felhasználói számot?

Szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k) : Mi a garantált rendelkezésre állási idő? Mi történik, ha nem teljesítik?

Támogatási feltételek: A prioritásos támogatás benne van a csomagban, vagy külön kell fizetni érte?

Az ilyen dolgokról való tárgyalás triviálisnak tűnhet, de hosszú távon nagy szerepet játszanak.

A ClickUp Automations segítségével könnyedén nyomon követheti a szerződéses tárgyalásokat. Beállíthat emlékeztetőket a megújítási dátumokra, automatizálhatja a beszállítókkal való kapcsolattartást, és nyomon követheti az SLA-t és a legfontosabb teljesítménymutatókat. Így soha nem fogja elszalasztani a lehetőséget, hogy újratárgyalja és optimalizálja a SaaS KPI-követést.

Állítson be emlékeztetőket az automatikus megújításokhoz a ClickUp Automations segítségével

4. lépés: A szállító bevonása és a SaaS eszköz integrálása

A szerződés aláírása után kezdődik az igazi munka: az eszköz zökkenőmentes beüzemelése és üzemeltetése. A rosszul végrehajtott beszállítói bevezetési folyamat alacsony elfogadottsághoz, pazarló licencfelhasználáshoz és frusztrált csapatokhoz vezet. Ha a felhasználók nem tudják, hogyan kell használni az eszközt, vagy nem tudják integrálni a napi munkafolyamatukba, akkor az gyorsan csak egy újabb kiadás lesz, ahelyett, hogy hozzáadott értéket jelentene.

🌟A SaaS-eszközök zökkenőmentes bevezetésének biztosítása érdekében:

Határozza meg a felhasználói szerepköröket és jogosultságokat : rendeljen hozzá megfelelő hozzáférési szinteket a biztonsági kockázatok elkerülése és az adatok rendezettségének megőrzése érdekében.

Biztosítson képzést és dokumentációt : Gondoskodjon arról, hogy a csapatok strukturált bevezető képzések keretében megtanulják a eszköz hatékony használatát.

Figyelje az alkalmazás és a használat mértékét: Kövesse nyomon az elkötelezettséget és gyűjtsön visszajelzéseket, hogy a problémákat időben megoldhassa.

A jól megtervezett bevezetési folyamat biztosítja, hogy az eszköz a csapat munkamenetének szerves részévé váljon, és ne csak egy újabb elfeledett előfizetés legyen.

5. lépés: Teljesítmény és beszállítói kapcsolatok figyelemmel kísérése

A szállítók teljesítményének rendszeres nyomon követése biztosítja, hogy megkapja a fizetett értéknek megfelelő szolgáltatást, és segít azonosítani a problémákat, mielőtt azok hatással lennének a működésre.

A B2B SaaS vállalati szoftverek esetében kritikus fontosságú, hogy a szállítók felelősségre vonhatók legyenek. A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti az SLA betartását , figyelemmel kísérheti az üzemidőt és szemmel tarthatja a felhasználói elfogadási trendeket – mindezt egy helyen. Ha egy szállító gyakran nem teljesíti a teljesítménygaranciákat vagy nem nyújt időben támogatást, akkor talán itt az ideje újratárgyalni a szerződést vagy alternatívákat keresni.

Kövesse nyomon az SLA betartását, figyelje az üzemidőt és még sok mást a ClickUp Dashboards segítségével

Az egyéni irányítópultok segítségével figyelemmel kísérheti a használati jelentéseket, hogy lássa, a csapatok aktívan használják-e az eszközt, vagy a licencek kárba mennek. A biztonsági frissítéseket és a megfelelőségi változásokat is felül kell vizsgálni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szállító naprakész az iparági szabványokkal.

Bónusz: Használja a ClickUp szállítókezelési ellenőrzőlista sablonját!

Ha azonnal el szeretne kezdeni, a ClickUp-nak van egy Önnek megfelelő sablonja. A ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon segítségével egy helyen listázhatja a beszállítókat, nyomon követheti a szerződés részleteit, megújítási emlékeztetőket állíthat be és figyelemmel kísérheti a megfelelést.

Ahelyett, hogy táblázatokkal és szétszórt jegyzetekkel bajlódna, egy világos, strukturált módszert kap a szállítói kapcsolatok minden aspektusának kezelésére. A beépített feladatkiosztásokkal biztosíthatja, hogy a jóváhagyások, tárgyalások és teljesítményértékelések ne maradjanak el.

A SaaS-szolgáltatók kezelésének bevált gyakorlata

Íme a hatékony SaaS-szolgáltatók kezeléséhez követhető legjobb gyakorlatok:

Központosítsa a SaaS beszerzést

A szétszórt SaaS-vásárlások költségpazarláshoz, biztonsági kockázatokhoz és eszközök duplikálásához vezetnek. A központosított beszerzési folyamat rendet és ellenőrzést biztosít.

❌ A következőket szünteti meg:

Ugyanazt a feladatot ellátó, egymást átfedő szoftverek

Különböző csapatok között nyomon nem követett kiadások

A nem ellenőrzött eszközökből származó biztonsági kockázatok

✅ Előnyök:

Jobb árak a szállítókkal folytatott tárgyalások révén

A megújítások és lemondások egyértelmű felügyelete

Egyszerűsített, biztonságos SaaS ökoszisztéma

Ahelyett, hogy minden csapat megvásárolná, amit akar, egy strukturált folyamat biztosítja, hogy minden eszköz átvizsgált, költséghatékony és szükséges legyen.

Állítson be automatikus megújítási figyelmeztetéseket

A SaaS-szerződések alattomos módon automatikusan megújulnak, és így újabb fizetési ciklusba zárják Önt – még azoknál az eszközöknél is, amelyeket már nem használ.

Ha nem követi nyomon a helyzetet, valószínűleg pénzt pazarol olyan szoftverekre, amelyeket csapata már nem használ.

🌟 Legyen mindig egy lépéssel előrébb a megújítási figyelmeztetések beállításával. Ezzel időt nyerhet a következőkre:

Ellenőrizze, hogy az eszköz még mindig szükséges-e

Tárgyaljon ki jobb feltételeket a szerződés megújítása előtt

Mondja le azokat az előfizetéseket, amelyek már nem nyújtanak értéket

Az IT-szolgáltatók kezelése biztosítja, hogy Ön tartsa kézben a SaaS-kiadásait.

🧠 Tudta? Kutatások szerint a SaaS-kiadások akár 30%-a is elpazarolódik a kihagyott és automatikus megújítások miatt.

Végezzen el egy egyszerű ellenőrzést: marketingcsapata hasonló automatizálási eszközt használ-e, mint az automatizáláshoz használt eszköz. Ha az alkalmazási eset ugyanaz, akkor a SaaS eszköznek nem kell másnak lennie.

A SaaS-eszközök duplikálódása akkor fordul elő, amikor különböző csapatok egymástól függetlenül vásárolnak. A szállítók konszolidálása csökkenti a költségeket, egyszerűsíti a munkafolyamatokat és erősíti a tárgyalási pozíciót.

🌟 Egy egyszerű ellenőrzés segíthet Önnek:

Azonosítsa az egymást átfedő eszközöket a különböző részlegekben

A szoftverek egységesítése az együttműködés javítása érdekében

Csökkentse a szállítókezelés általános költségeit

A kevesebb párhuzamosság kevesebb bonyodalmat jelent, és több értéket hoz a meglévő eszközökből.

Ehhez használhatja a ClickUp Brain-t, a ClickUp hatékony AI-asszisztensét. Ez segít összeállítani a szervezet különböző részlegeiben használt összes SaaS-eszköz listáját, így azonosíthatja az egymást átfedő eszközöket.

Szerezzen be egy listát a különböző részlegek számára alkalmas SaaS eszközökről a ClickUp Brain segítségével

Végrehajtás egy SaaS jóváhagyási munkafolyamat

A csapatok gyakran IT- vagy beszerzési jóváhagyás nélkül vásárolnak SaaS-eszközöket, ami biztonsági kockázatokhoz, megfelelőségi problémákhoz és felesleges kiadásokhoz vezet. Megfelelő folyamatok hiányában az árnyék-IT veszi át az irányítást.

🌟 A jóváhagyási munkafolyamat biztosítja:

Minden eszköz biztonsági és megfelelőségi szempontból ellenőrzött.

A redundáns vagy átfedő eszközök nem kerülnek fel a stackbe.

A beszerzés jobb árakat és szerződési feltételeket tud kialkudni

Mivel a vállalatok 65%-a tapasztal adatvesztést a háttérben működő IT-rendszerek miatt, a SaaS-vásárlások ellenőrzése nem opcionális, hanem elengedhetetlen. A strukturált jóváhagyási folyamat biztosítja a rendszer biztonságát, költséghatékonyságát és hatékonyságát.

📖 További információ: Hogyan optimalizálható az ügyfelek sikere a SaaS esetében?

Egyszerűsítse a SaaS-szolgáltatók kezelését a ClickUp segítségével

A SaaS-szolgáltatók kezelése nem feltétlenül kaotikus. A ClickUp egy központi felületet biztosít a szerződések nyomon követéséhez, a szolgáltatók teljesítményének figyelemmel kíséréséhez, a megújítási értesítések automatizálásához és a csapatával való együttműködéshez – mindezt valós időben.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a műszerfalak, a feladatkezelés, az automatizálás és az integrációk, egyszerűsítheti a szállítói életciklus minden szakaszát, a beszerzéstől a megújításig. Készen áll arra, hogy átvegye az irányítást a SaaS-szolgáltatói felett? Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma az intelligens menedzsmentet!