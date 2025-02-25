A 10 legjobb kiskereskedelmi kommunikációs szoftver 2025-ben

Képzelje el a következő helyzetet: egy forgalmas szombat reggel a kiskereskedelmi üzletében. A csapata rohangál, próbálja kezelni az ügyfelek kérdéseit, feltölteni a polcokat és feldolgozni a megrendeléseket – mindezt úgy, hogy közben figyelik az órát, hogy mikor van a műszakváltás.

Most az egyik értékesítő munkatársa problémát észlel a raktárkészlet-nyilvántartási rendszerben. Ahelyett, hogy megkeresné a vezetőt vagy felhívná, gyors üzenetet küld a kiskereskedelmi kommunikációs szoftveren keresztül. A probléma perceken belül megoldódik, és a csapata zavartalanul folytathatja a munkát.

A megfelelő kiskereskedelmi kommunikációs platform hatékonyságot hozhat működésébe. De a csapat kommunikációs céljainak elérését segítő eszközök olyan sokasága miatt a megfelelő kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet.

Ez a blog bemutatja a 10 legjobb kiskereskedelmi kommunikációs szoftvert, kiemelve azok kiemelkedő jellemzőit, kiskereskedelmi felhasználási eseteit és korlátait, hogy megtalálhassa az üzleti tevékenységéhez leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie a kiskereskedelmi kommunikációs szoftverekben?

A kiskereskedelemben a kommunikáció döntő szerepet játszik az ügyfélélményben. Gondoljon csak bele! Ügyfelei gyors, pontos és személyre szabott szolgáltatást várnak el, függetlenül attól, hogy online vásárolnak, az ügyfélszolgálatot hívják vagy a boltba lépnek be. Minden félreértés, legyen az egy termék hiányzó készlete, egy promóció alkalmazásának elmulasztása vagy egy kérdés megválaszolásának késedelme, feszültséget okoz.

A hatékony kommunikáció azonban nem véletlenül jön létre. Megfelelő eszközökre van szükség ahhoz, hogy az információk zökkenőmentesen áramoljanak a csapatok, az osztályok és az ügyfelek között. De mi teszi egy kommunikációs eszközt a kiskereskedelem számára megfelelő választássá?

Vessünk egy pillantást a legfontosabb funkciókra:

Munkavállalói kommunikációs eszközök : Válasszon olyan szoftvert, amely támogatja a kétirányú kommunikációt, lehetővé téve a valós idejű frissítéseket, a feladatok kiosztását és a visszajelzések megosztását a kiskereskedelmi alkalmazottak számára.

Mobil hozzáférhetőség : Győződjön meg arról, hogy a platform mobilbarát, így a munkatársak útközben is kapcsolatban maradhatnak, különösen a dinamikus kiskereskedelmi környezetben.

Integráció a kiskereskedelmi rendszerekkel : Keressen olyan megoldásokat, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő rendszerekkel, például a POS, a készletkezelés és a CRM rendszerekkel, a zavartalan működés érdekében.

Átfogó és célzott üzenetküldés : Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi mind az egész üzletre vonatkozó bejelentések, mind a személyre szabott üzenetek küldését a hatékony információterjesztés érdekében.

Elkötelezettséget növelő funkciók : Az olyan eszközök, mint a közösségi együttműködés, a virtuális események és a gamifikáció, javíthatják a csapat morálját és növelhetik az elkötelezettséget.

Biztonság és megfelelőség : Elsőbbséget élvezzenek azok a platformok, amelyek robusztus adatbiztonsági funkciókkal rendelkeznek az ügyfelek és a működési információk védelme érdekében.

Elemzések és betekintés: A kommunikáció hatékonyságát és a működési teljesítményt nyomon követő átfogó jelentéskészítő eszközök elengedhetetlenek az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

💡Profi tipp: Válasszon egy olyan kommunikációs eszközt, amely az üzleti növekedésével együtt fejlődik. Kezdje az alapvető funkciókkal, mint a valós idejű üzenetküldés és a feladatkezelés, de ügyeljen arra, hogy az eszköz integrációs és fejlett elemzési lehetőségeket is kínáljon, amelyek támogatják a kiskereskedelmi tevékenység jövőbeli bővítését.

A 10 legjobb kiskereskedelmi kommunikációs szoftver

Akár üzletekben dolgozó csapatokat irányít, több helyszínt koordinál, vagy a napi műveleteket a vállalati célokhoz igazítja, a zökkenőmentes munkafolyamatok és a jobb ügyfélélmény érdekében elengedhetetlen egy új generációs eszköz használata.

Fedezze fel a 10 legjobb kiskereskedelmi kommunikációs szoftvert.

1. ClickUp (A legjobb kiskereskedelmi projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy hatékony platformon. Használhatja az üzletnyitások folyamatának zökkenőmentessé tételére, a kereskedelmi stratégiák koordinálására és a több helyszínen zajló csapatkommunikáció zökkenőmentességének biztosítására.

ClickUp Chat

Az üzletvezetők a ClickUp Chat segítségével azonnal kapcsolatba léphetnek csapataikkal fontos pillanatokban (például üzletfelújítás vagy termékbevezetés során), így biztosítva, hogy mindenki naprakész információkkal rendelkezzen, és a problémák azonnal megoldódjanak.

Beszélgessen csapatával, tartsa kéznél a mellékleteket, és osszon ki feladatokat a ClickUp Chat segítségével.

Az értékesítési munkatársak segítségével gyorsan ellenőrizhetik a készletállományt a készletgazdálkodási osztálynál, így gyors válaszokat adhatnak az ügyfeleknek és javíthatják az üzletben való vásárlási élményt.

ClickUp Clips

A ClickUp Clips megkönnyíti a képzést és a kommunikációt. A vezetők oktatóanyagokat rögzíthetnek minden témában, a POS-rendszerektől a készletgazdálkodásig, így a munkatársak a saját tempójukban tanulhatnak.

Ha új üzletelrendezés vagy árukihelyezés van, a csapatok megoszthatják a vizuális anyagokat és gyorsabban kaphatnak visszajelzéseket ezzel a vizuális együttműködési eszközzel, biztosítva a márka egységességét minden területen.

Rögzítse és ossza meg észrevételeit vizuálisan és hatékonyan a ClickUp Clips segítségével.

ClickUp Collaboration Detection

A szinkronban maradás érdekében csapata használhatja a ClickUp Collaboration Detection szolgáltatást. Ez jelzi, ha valaki más szerkeszti vagy megtekinti a feladatokat, elősegítve a nem zavaró együttműködési kommunikációt – ideális marketingkampányokon dolgozó csapatok számára.

A ClickUp Collaboration Detection segítségével valós időben láthatja, kik dolgoznak Önnel együtt.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

ClickUp nézetek

A ClickUp Views remek áttekintést nyújt az egyes részlegekről. A feladatkezelés gyerekjáték lesz a testreszabható opcióknak köszönhetően, amelyek segítenek a kiskereskedőknek és a vezetőknek a prioritások meghatározásában és a zökkenőmentes működés fenntartásában.

A Lista nézet tökéletes a készletek és a napi teendők nyomon követéséhez, míg a Naptár nézet egy megosztott naptár segítségével szervezi a bolt eseményeit és promócióit.

Adja hozzá feladatait több listanézethez a ClickUp Views segítségével.

A ClickUp Assign Comments funkció biztosítja, hogy a fontos utasítások (pl. bizonyos termékek újratöltése vagy promóciós kiállítások frissítése) kommunikálva és nyomon követve legyenek a feladat keretében.

Megjegyzések hozzáadásával nyomon követheti az előrehaladást és ellenőrizheti a feladatok elvégzését, csökkentve ezzel a munkahelyi félreértések valószínűségét.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje az összes fontos kiskereskedelmi dokumentumot, például a felújítási terveket, az SOP-kat vagy a termékadatokat a ClickUp Docs segítségével.

Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat testreszabott státuszokkal, hogy tükrözze a kiskereskedelmi projektek konkrét szakaszait, növelve ezzel a munkafolyamat átláthatóságát és hatékonyságát.

Integrálja a meglévő kiskereskedelmi rendszerekkel, például CRM-mel és készletkezelő eszközökkel, hogy egységes működési képet kapjon.

Tervezze meg az üzlet elrendezését, vagy dolgozzon együtt marketingötleteken vizuálisan, így könnyebben orientálhatja stratégiáit és gyorsabban elvégezheti feladatait a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a kiterjedt funkciók túlnyomóak lehetnek, ezért időre van szükségük, hogy alkalmazkodjanak és teljes mértékben integrálják a platformot a meglévő munkafolyamatokba.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Jennifer White, a Bridgeport Equipment & Tool fegyverkereskedés vezetője megosztja tapasztalatait a ClickUp használatáról.

Osztályunkon több projektet is kezelünk, és én képes vagyok szétválasztani a munkákat, így minden egyes feladat a saját helyén kerül elszámolásra. 4 fős csapatot vezetek, és a ClickUp segít a munkák delegálásában, valamint láthatom, ki melyik feladaton dolgozik, így egyenletesen tudom elosztani a munkát. Az egyes feladatok határidejének megadása segít nekünk a terv betartásában.

Osztályunkon több projektet is kezelünk, és én képes vagyok szétválasztani a munkákat, így minden egyes feladat a saját helyén kerül elszámolásra. 4 fős csapatot vezetek, és a ClickUp segít a munkák delegálásában, valamint láthatom, ki melyik feladaton dolgozik, így egyenletesen tudom elosztani a munkát. Az egyes feladatok határidejének megadása segít nekünk a terv betartásában.

🧠 Érdekesség: Az Egyesült Államok első családi vállalkozásai közül sok általános áruház vagy gyógyszertár volt , ahol élelmiszerektől és textiláruktól kezdve játékokig és szerszámokig mindent árultak.

2. Zipline (A legjobb kiskereskedelmi csapatok kommunikációjához és feladatok végrehajtásához)

via Zipline

A Zipline kifejezetten kiskereskedelmi csapatok számára készült, megkönnyítve a központi irodák és az első vonalbeli alkalmazottak közötti kommunikációt. Jó választás azoknak az üzleteknek, amelyek egyszerűsíteni szeretnék a feladatkezelést, a belső kommunikációt és a napi működést.

Akár új promóciókat indít, akár szezonális kampányokat tart nyomon, a Zipline biztosítja, hogy a kiskereskedelmi személyzet kapcsolatban maradjon, tájékozott legyen és készen álljon a kiemelkedő ügyfélélmény biztosítására.

A Zipline legjobb funkciói

A feladatkezelő segítségével rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat, amelyek határideje a kiskereskedelemre jellemző helyzetekhez, például szezonális kampányokhoz vagy készletátalakításokhoz igazodik.

Összevonhatja az üzeneteket, bejelentéseket és frissítéseket egy helyen, csökkentve ezzel a félreértéseket, a központosított kommunikációval.

Lehetővé teszi az üzletek alkalmazottai számára, hogy mobil hozzáféréssel bárhonnan elérjék a feladataikat és a frissítéseket.

Szerezzen be jelentéseket és elemzéseket a feladatok elvégzéséről és a kommunikációs elkötelezettségről, hogy betekintést nyerjen a működésbe.

A Zipline korlátai

A felhasználók említik, hogy az új csapattagoknak, akik nem ismerik a feladatorientált rendszereket, tanulási folyamaton kell átesniük.

A jelentések elkészítése unalmas feladat lehet, különösen az értékelési jelentéseké.

Előfordulhat, hogy alkalmanként technikai problémák merülnek fel, amelyeket a támogató csapat azonnal megold.

Zipline árak

Egyedi árazás

Zipline értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Az első termék, amelynek vonalkódját beolvasták, egy csomag Wrigley rágógumi volt 1974-ben.

3. BookKeeper (A legjobb kiskereskedelmi könyveléshez és pénzügyi menedzsmenthez)

via BookKeeper

Érezte már valaha, hogy a pénzügyek kezelése bonyolultabb, mint a kiskereskedelmi üzlet vezetése? A BookKeeper egyszerűsíti a pénzügyi menedzsmentet azáltal, hogy könnyen használható eszközöket kínál az értékesítés nyomon követéséhez, a készletek kezeléséhez és a kiadások figyelemmel kíséréséhez.

Kifejezetten kiskereskedelmi vállalkozások számára tervezve, megszünteti a könyvelés bizonytalanságait, segít a számlák kezelésében, miközben biztosítja a pénzügyi jelentési szabványok betartását.

A BookKeeper legjobb funkciói

Naponta rögzítse a tranzakciókat, kövesse nyomon a bevételi trendeket, és automatikusan készítsen értékesítési jelentéseket a kiskereskedelmi értékesítés nyomon követésével a kiskereskedelmi tevékenységek javítása érdekében.

Szinkronizálja a készletet az értékesítési adatokkal, hogy elkerülje a készlethiányt vagy a túlzott készletezést, és biztosítsa, hogy a munkatársak a valós idejű készletkezelés segítségével magabiztosan tudjanak értékesíteni.

Automatizálja az adószámításokat, készítsen adójelentéseket, és tartsa be a helyi adószabályokat az adóügyi megfelelési eszközök segítségével.

Egyszerűsítse a számlázást és a fizetések nyomon követését a használatra kész sablonokkal és automatizált fizetési emlékeztetővel az ügyfelek és beszállítók számára az ügyfél- és beszállítókezelés segítségével.

A BookKeeper korlátai

Nem integrálható más kiskereskedelmi kommunikációs vagy feladatkezelő platformokkal.

Nem kínál olyan fejlett funkciókat, mint a fizetések színkódolása, valós idejű több eszközös szinkronizálás és több pénznem támogatása, amelyekre a kiterjedt könyvelési igényekkel rendelkező nagyobb kiskereskedelmi vállalkozásoknak szükségük van.

BookKeeper árak

Ezüst : 8 USD/hó eszközönként

Arany : 12 USD/hó eszközönként

Diamond: 12 USD/hó eszközönként

BookKeeper értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. YOOBIC (A legjobb az első vonalbeli alkalmazottak elkötelezettségének és a kiskereskedelmi feladatok kezelésének elősegítésére)

via Yoobic

A YOOBIC egy mobilra optimalizált platform, amelyet az első vonalbeli csapatok igényeinek figyelembevételével terveztek, és amely biztosítja, hogy a kommunikáció, a feladatkezelés és a képzés mindig kéznél legyen. Akár új kezdeményezést indít, akár a napi műveleteket tartja nyomon, ezzel a szoftverrel biztosíthatja csapata összehangolt működését.

A valós idejű elemzésekkel világos képet kaphat az előrehaladásról és az alkalmazottak elkötelezettségéről, ami lehetővé teszi számukra, hogy adat alapú döntéseket hozzanak és növeljék a hatékonyságot az értékesítési területen.

A YOOBIC legjobb funkciói

Lehetővé teszi a feladatok hatékony tervezését, elosztását és nyomon követését, hogy pontosan megfeleljen az operatív végrehajtás kihívásainak.

Hozzon létre mikro-tanulási lehetőségeket a kiskereskedelmi alkalmazottak számára, javítva a termékismeretet és az ügyfélszolgálati készségeket a mobil eszközökön elérhető képzési modulok segítségével.

Könnyítse meg a kétirányú kommunikációt az üzlet munkatársai és a vezetőség között

A YOOBIC korlátai

A YOOBIC integrációja kevesebb külső kiskereskedelmi rendszerre korlátozódik.

A platform bevezetésekor van egy kezdeti beilleszkedési időszak vagy tanulási görbe, különösen a platform átfogó funkcióinak elsajátításában.

YOOBIC árak

Egyedi árazás

YOOBIC értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első modern hűségprogram 1793-ban indult, amikor egy New Hampshire-i Sudbury-i kereskedő rézérméket adott az ügyfeleinek jövőbeli vásárlásokra. Ez ismételt látogatásokat eredményezett, és a mai hűségprogramok alapjává vált!

5. Blink (A legjobb valós idejű kommunikációhoz agilis kiskereskedelmi környezetben)

via Blink

Képzeljen el egy eszközt, amely a kiskereskedelmi kommunikációt olyan egyszerűvé teszi, mint egy gyors csevegés. Ez a Blink. A gyors tempójú kiskereskedelmi környezetre tervezve, valós idejű frissítések és üzenetküldés révén köti össze a munkatársakat és a vezetőket.

A Blink felhasználóbarát mobilalkalmazása segít a csapatoknak, hogy a legmagasabb színvonalú ügyfélszolgálatot nyújtsák, anélkül, hogy bármit is kihagynának. Ráadásul központi erőforrás-könyvtárában a képzési anyagok, termékismertetők és fontos dokumentumok mindig kéznél vannak a csapat számára.

A Blink legjobb funkciói

Tartsa munkatársait és vezetőit naprakészen azonnali kommunikációval, valós idejű üzenetküldéssel a gyors frissítések és feladatmegoldások érdekében.

Ossza meg a fontos bejelentéseket, promóciókat és kiskereskedelemre vonatkozó információkat az üzletek között egy hírcsatorna segítségével.

Adjon meg egyértelmű határidővel rendelkező feladatokat, és biztosítsa az üzlet működésének hatékony végrehajtását a feladatkiosztás és -ellenőrzés segítségével.

Használjon felméréseket és visszajelzési mechanizmusokat alkalmazotti visszajelzési eszközként, hogy megértse a csapat kihívásait és javítsa a munkaerő elkötelezettségét.

Blink korlátai

Jól integrálható az ökoszisztémájába, de hiányzik belőle a kiterjedt harmadik féltől származó alkalmazások támogatása egyes kiskereskedelmi rendszerek esetében.

A digitális platformokkal nem ismerős alkalmazottak számára tanulási folyamatot igényel.

Blink árak

Üzleti : 4,5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Blink értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

6. Staffbase (A legjobb belső kommunikációhoz nagy kiskereskedelmi vállalkozásokban)

via Staffbase

A hatékony kommunikáció a nagy kiskereskedelmi szervezetek sikerének alapja, és a Staffbase felveszi a kesztyűt. A Staffbase személyre szabott frissítéseket és erőforrásokat biztosít mindenkinek, függetlenül attól, hogy az értékesítési területen dolgoznak-e vagy regionális műveleteket irányítanak.

Tökéletes megoldás azoknak a kiskereskedelmi vállalkozásoknak, amelyek egységesíteni szeretnék munkaerőüket, javítani szeretnék az együttműködést és növelni szeretnék a termelékenységet a különböző funkciókat ellátó csapatok között.

A Staffbase legjobb funkciói

Biztosítson testreszabott alkalmazott-alkalmazást és intranetet a hírek, közösségi frissítések és fontos források megosztásához.

Hozzon létre személyre szabott kommunikációs kampányokat, hogy releváns információkat juttasson el meghatározott csapatokhoz, üzletekhez vagy régiókhoz.

Ossza meg visszajelzéseit felmérések és közvélemény-kutatások segítségével, hogy a kiskereskedelmi vezetők megértsék a kihívásokat és javítsák a működési hatékonyságot.

Használjon gazdag tartalomkezelő eszközöket, például szerkesztői naptárat és elemző eszközöket a kiskereskedelmi hálózat belső kommunikációjának hatékonyságának tervezéséhez és méréséhez.

A Staffbase korlátai

Egyes felhasználók számára a tanulási görbe meredek.

Az egyes niche kiskereskedelmi rendszerekkel való integráció kihívást jelent, és hatással lehet a munkafolyamatok folytonosságára.

A Staffbase árai

Kis- és középvállalkozások : Egyedi árazás

Üzleti : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Staffbase értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

7. Zinc (A legjobb a kiskereskedelmi tevékenységek szakértőinek kommunikációjához)

via Zinc

Amikor a kiskereskedelmi tevékenységek felgyorsulnak, elengedhetetlen a szakértelemhez való gyors hozzáférés, és a ServiceMax részét képező Zinc ezt lehetővé teszi. Ez a platform valós idejű kommunikációt tesz lehetővé a kiskereskedelmi és a háttérirodai csapatok között, gyors megoldásokat kínálva, amikor csúcsidőben problémák merülnek fel.

Az üzenetküldés, a hang-, videó- és tartalom megosztás egyetlen helyen történő összevonásával a Zinc zökkenőmentes kommunikációt biztosít és javítja az ügyfélszolgálatot.

A Zinc legjobb funkciói

Szöveges, hang-, videó- és tartalom megosztás egyetlen platformon

Lehetővé teszi fontos bejelentések vagy sürgős üzenetek terjesztését az egész kiskereskedelmi munkaerő számára, biztosítva, hogy mindenki tájékozott legyen a promóciókról, a szabályzatváltozásokról vagy a kritikus frissítésekről.

Integrálja a ServiceMax eszközkészletével, amely egységes platformot biztosít a szolgáltatások végrehajtásának és a kiskereskedelmi tevékenységeken belüli kommunikáció kezeléséhez.

Gondoskodjon arról, hogy minden kommunikáció biztonságos legyen és megfeleljen az iparági szabványoknak, például a FIPS 140 titkosításnak és a TLS-nek, hogy megvédje az érzékeny üzleti információkat és az ügyféladatokat.

A cink korlátai

A platform bevezetésekor kezdetben egy átállási időszakra lehet számítani.

A harmadik féltől származó alkalmazások integrációja a Salesforce Field Service, a TrueContext, az Aquant és a Baxter Planning alkalmazásokra korlátozódik.

Zinc árak

Egyedi árazás

Zinc értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Slack (A legjobb kiskereskedelmi csapatok kommunikációjához, nagy integrációkkal)

via Slack

A Slack egy széles körben népszerű kommunikációs platform, amely csapatmunkát támogató funkcióiról ismert. Azonnali üzenetküldést biztosít és számos alkalmazással integrálható. Különböző csapatok vagy témák számára csatornákat hozhat létre, közvetlen üzeneteket küldhet és szálak segítségével szervezheti a beszélgetéseket.

Lehetővé teszi a hang- és videohívásokat is, így könnyen kapcsolatba léphet távoli csapatokkal vagy helyszínekkel. A Slack ugyan kiválóan teljesít az általános kommunikáció és a projektmenedzsment terén, de nem kifejezetten kiskereskedelmi csapatok számára készült.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre dedikált csatornákat a csapatokkal, üzletekkel vagy projektekkel való szervezett kommunikációhoz, biztosítva ezzel a fókuszált megbeszéléseket és az információk könnyű visszakereshetőségét.

Ossza meg a termékismeretekkel, promóciókkal és képzési anyagokkal kapcsolatos dokumentumokat, képeket és videókat az integrált fájlmegosztás segítségével.

Könnyedén hozzáférhet a korábbi beszélgetésekhez és fájlokhoz a kereshető archívumok segítségével.

A Slack korlátai

Az ingyenes verzió csak a legutóbbi 90 nap üzeneteihez és fájljainak történetéhez biztosít hozzáférést.

A fizetős csomag nagy kiskereskedelmi szervezetek számára drágává válhat.

A Slack árai

Ingyenes

Pro : 6,67 USD felhasználónként/hónap

Plusz : 12,50 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 30 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 22 000 értékelés)

9. Opterus (A legjobb átfogó kiskereskedelmi feladatkezeléshez és kommunikációhoz)

via Opterus

Ha kiskereskedelmi üzletláncot vezet, az Opterus az OPSCENTER nevű, többmodulos felhőalapú együttműködési eszközt kínál, amelynek célja a kiskereskedelmi tevékenységek egyszerűsítése. Moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy a platformot az Ön egyedi igényeihez igazítsa, legyen szó feladatkezelésről, csapatkommunikációról vagy az üzletek teljesítményének nyomon követéséről.

A feladatkezelő funkció megkönnyíti a kiskereskedelemmel kapcsolatos feladatok kiosztását, nyomon követését és kezelését az összes üzletben, biztosítva a zökkenőmentes működést és a célok hatékony elérését.

Az Opterus legjobb funkciói

A kommunikációs modulok segítségével elősegítheti a vállalati irodák és a kiskereskedelmi alkalmazottak közötti zökkenőmentes belső kommunikációt.

Kínáljon mobilalkalmazásokat iOS és Android rendszerekhez, amelyek lehetővé teszik a kiskereskedelmi vezetők és munkatársak számára, hogy útközben is hozzáférjenek a platformhoz.

Szerezzen be eszközöket a vizuális merchandising-kijelzők feltöltéséhez és jóváhagyásához, biztosítva ezzel az egységességet és a márka szabványainak betartását az összes kiskereskedelmi helyszínen.

Használja az AI-alapú asszisztenst az új munkatársak beilleszkedésének és a műveletek megkönnyítésének elősegítésére azáltal, hogy gyors válaszokat ad a munkavállalók kérdéseire.

Az Opterus korlátai

Időre van szükség a platform átfogó funkcióinak teljes elsajátításához.

Korlátozott integrációs lehetőségek harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Opterus árak

Egyedi árazás

Opterus értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

10. SellPro (A legjobb kiskereskedelmi alkalmazottak képzéséhez és elkötelezettségéhez)

via SellPro

Szeretné kiskereskedelmi alkalmazottait márka szakértőkké képezni? A SellPro mobilbarát, vonzó és hatékony képzéssel teszi ezt lehetővé. Rövid leckék, játékosítás és valós idejű kommunikáció révén az üzletek alkalmazottai mindig tájékozottak és motiváltak maradnak, hogy kiemelkedő ügyfélélményt nyújtsanak.

Emellett a hatékony elemzési funkciók segítségével a vezetők könnyedén nyomon követhetik a képzés előrehaladását és a résztvevők elkötelezettségét, így egyszerűen finomhangolhatják a kommunikációs stratégiákat és növelhetik az értékesítést.

A SellPro legjobb funkciói

Készítsen rövid, mobilbarát képzési modulokat a tudás megőrzésének és alkalmazásának javítása érdekében.

Vegyen fel játékos elemeket és ösztönzőket a munkavállalók motiválása érdekében, növelve ezzel az elkötelezettséget és a képzési programokban való részvételt.

Használjon bejelentéseket, csevegéseket, szavazásokat és fórumokat a vezetőség és az üzlet munkatársai közötti azonnali kommunikáció elősegítésére.

Szervezzen virtuális és bolti eseményeket, például promóciókat és képzéseket.

A SellPro korlátai

A platform átfogó funkciókészlete miatt a használatának elsajátítása egy bizonyos tanulási folyamatot igényel.

A harmadik féltől származó alkalmazások integrációja a Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk és Disqus alkalmazásokra korlátozódik.

SellPro árak

Ingyenes próba, utána havi 500 dollár

SellPro értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A legjobb kiskereskedelmi kommunikációs szoftverek

A kiskereskedelmi csapatának megfelelő kommunikációs eszköz megtalálása jelentősen javíthatja a folyamatok zökkenőmentességét és az ügyfelek elégedettségét.

Az összes lehetőség közül a ClickUp viszi a pálmát. Minden megtalálható benne, amire szüksége lehet: projektmenedzsment, csapatmenedzsment, valós idejű csevegés és integráció a kiskereskedelmi rendszerekkel.

