A 11 legjobb automatizált jegyzetelési eszköz 2025-ben

A jegyzetek segítik a szervezettséget, de a kézi jegyzetelés lassú és fárasztó. Mivel az alkalmazottak 52%-a kimerültnek érzi magát, elkerülhetetlen, hogy bizonyos részletek elkerüljék a figyelmünket.

A megoldás? AI-alapú jegyzetelési eszközök.

Ezek az eszközök elvégzik az unalmas feladatokat, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, hatékony jegyzetelési funkciókat kínálnak, ötvözve a feladatkezelést és a valós idejű együttműködést a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Íme a legjobb eszközök a kezdéshez. 🚀

Mi az automatizált jegyzetelés?

Az automatizált értekezletjegyzetek mesterséges intelligenciát és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használnak, hogy részletes, strukturált jegyzőkönyveket készítsenek telefonhívások vagy virtuális értekezletek során.

Nem kell aggódnia, hogy minden szót le kell jegyeznie; ezek az eszközök elvégzik a munkát, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat. Legyen szó csapatmegbeszélésről vagy gyors ütemű értékesítési megbeszélésről, az automatizált eszközök pontosan rögzítik minden fontos pontot.

Milyen előnyei vannak az automatizált jegyzetelésnek?

Még mindig nem döntött? Az automatizált jegyzetelés előnyei:

Koncentráljon teljes mértékben a megbeszélésre, és vegyen aktívan részt a beszélgetésekben.

Búcsút inthet a kézi jegyzetelésnek és a találkozók utáni fárasztó átírásnak.

Élvezze a pontos, megbízható feljegyzéseket minden beszélgetésről – nincs több „szerintem ezt mondták” pillanat.

Szerezzen jól strukturált, témákra épülő vázlatokat, amelyeket azonnal megoszthat a csapatával.

🌟 Érdekes tény: A szélesebb körű alkalmazotti csoport bevonásával hozott döntések általában átfogóbbak és megalapozottabbak. Ha pedig sokszínű csapatok hoznak döntéseket, azok 60%-kal jobb eredményeket hoznak. Az automatizált értekezletjegyzetek elengedhetetlenek ahhoz, hogy mindenki aktívan részt vehessen a megbeszéléseken, ahelyett, hogy jegyzeteléssel lenne elfoglalva.

A megfelelő AI jegyzetelő megtalálása a valódi problémák megoldásáról szól, nem pedig új problémák létrehozásáról. Időt kell megtakarítania, egyszerűsítenie kell a munkafolyamatot, és segítenie kell abban, hogy a fontos dolgokra koncentrálhasson. A következőket érdemes figyelembe venni:

Pontosság : Az eszköznek megbízhatóan rögzítenie kell minden szót, beleértve a szakszavakat és a szakzsargont is.

Összefoglalás : Automatikusan készítsen világos, tömör összefoglalásokat a legfontosabb pontokról és döntésekről.

Valós idejű átírás : Az értekezlet során azonnal hozzáférhet a jegyzetekhez, hogy gyorsan szerkeszthesse vagy áttekintse azokat.

Integráció más eszközökkel : Zökkenőmentes szinkronizálás a naptárával, projektmenedzsment alkalmazásokkal és kommunikációs platformokkal.

Együttműködési funkciók : Lehetővé teszi a csapatának, hogy könnyedén szerkessze, kommentálja és megossza a jegyzeteket.

Adatbiztonság : Védje az érzékeny információkat a legkorszerűbb biztonsági intézkedésekkel.

Feladatok nyomon követése : Jelölje ki a végrehajtandó feladatokat, hogy semmi ne maradjon ki.

Testreszabható funkciók : Az eszköz igényeinek megfelelően testreszabható, például címkézés vagy kiemelés funkciókkal.

Audio- és videotámogatás : zökkenőmentesen átírhatja a felvételeket vagy videokonferenciákat.

Felhasználói felület: Válasszon egy intuitív és könnyen használható eszközt, amely még egy mozgalmas napon is könnyen kezelhető.

Ha unod már, hogy időt pazarolsz a kézi jegyzetelésre, ezek az AI jegyzetösszefoglalók megváltoztatják a helyzetet. A valós idejű átírástól a zökkenőmentes feladatintegrációig segítenek abban, hogy szervezett maradj és a legfontosabb dolgokra koncentrálj – anélkül, hogy egyetlen részletet is kihagynál.

Íme a 10 legjobb automatizált jegyzetkészítő eszköz összefoglalása:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú jegyzetkészítő, összefoglaló és együttműködési eszköz)

Nem titok, hogy projektjeink, tudásunk és kommunikációnk gyakran szétszórt eszközökben található. Az átlagos alkalmazott az évének akár 9%-át is az alkalmazások közötti váltással tölti.

Ezért nem működik a munka, és mi a ClickUp segítségével javítjuk ki – ebben az esetben a jegyzetkészítő eszközeit használva.

ClickUp AI jegyzetelő: minden részletet könnyedén rögzíthet

A ClickUp AI Note-Taker csatlakozik a virtuális értekezletekhez, rögzíti a beszélgetéseket, és automatikusan részletes, strukturált értekezleti jegyzeteket készít. Kiemeli a legfontosabb pontokat, nyomon követi a döntéseket és azonosítja a teendőket, így megkímélve Önt a kézi jegyzeteléstől, miközben a csapat tagjai között biztosítja az összhangot.

A ClickUp AI jegyzetelő főbb jellemzői: Automatikus értekezlet-átírás és összefoglalók

Valós idejű feladatok felismerése és nyomon követése

Zökkenőmentes integráció a ClickUp Tasks és Docs alkalmazásokkal a nyomon követéshez.

💡 Profi tipp: Az AI Note-Taker szinkronizálja a jegyzeteket a ClickUp Docs és Tasks alkalmazásokkal, így a megbeszélések legfontosabb pontjait azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja.

ClickUp Brain: a második agya a szervezett munkához

A ClickUp Brain a második agya, amely segít a találkozók jegyzetének, ötleteinek és feladataiknak értelmes betekintésként történő rendszerezésében. Lehetővé teszi továbbá a hosszú megbeszélések összefoglalását, a dokumentumok formázását és a nyomon követést – mindezt anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

Ez az AI-asszisztens egyszerűsíti a jegyzetelést azáltal, hogy összefoglalja a hosszú megbeszéléseket, formázza a dokumentumokat, és azonosítja a követendő lépéseket vagy teendőket.

📌 Példa: Ha a megbeszélés során 200 hozzászólás születik (mindannyian jártunk már így), a ClickUp Brain összefoglalja a lényeget.

ClickUp Docs és Notepad: könnyedén szervezzen és készítsen jegyzeteket

A ClickUp olyan eszközöket használ, mint a ClickUp Docs, amelyek segítségével a felhasználók részletes jegyzeteket készíthetnek a megbeszélésekről, ötleteket gyűjthetnek és dokumentumokat formázhatnak gazdag szövegszerkesztési lehetőségekkel, például felsorolásokkal, címsorokkal és multimédiás beágyazásokkal.

Élőben együttműködhet csapatával a ClickUp Docs segítségével

A hab a tortán? Kétirányú kapcsolat a ClickUp Docs és a ClickUp Tasks között. Ez azt jelenti, hogy feladataid és dokumentumaid mind összekapcsolódnak a maximális kontextus érdekében.

Ha nehezen rögzíti az ötleteit, teendőit vagy emlékeztetőit a nap folyamán, használja a ClickUp Notepad alkalmazást.

Nyissa meg a ClickUp Notepad alkalmazást telefonján vagy laptopján, és hatékonyabbá teheti a jegyzetelést

A varázslat a következő: jegyzeteket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja, határidőkkel és felelősökkel. Például, ha leírja, hogy „Alexszel egyeztessen az értékesítési ajánlatról”, azt közvetlenül a jegyzettömbből feladattá alakíthatja.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Meeting Notes Template segítségével egyetlen helyen szervezheti jegyzetét.

Ez a sablon akkor is tökéletes, ha fontosnak tartja a strukturált jegyzetek készítését és a legfontosabb pontok nyomon követését.

Kéthetente találkozom a felettesemmel, és a ClickUp segítségével állítjuk össze a napirendet. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert minden eseményem és prezentációm itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.

💡 Profi tipp: A ClickUp számos előre elkészített sablont kínál, amelyek megkönnyítik a jegyzetelés megkezdését. A ClickUp Meeting Notes Template sablonja megfelelő iránymutatást ad, ha el szeretné kezdeni a jegyzetelést.

A ClickUp legjobb funkciói

Több mint 15 egyedi nézet a projektmenedzsmenthez: Akár listákat, táblákat vagy naptárakat részesít előnyben, a ClickUp testreszabható nézeteket kínál, amelyek illeszkednek a munkafolyamatához.

Munka- és együttműködési eszközök csomagja: Olyan eszközöket tartalmaz, mint a digitális táblák, a ClickUp Docs, a beépített csevegő és a gondolattérképek, hogy minden egy helyen legyen.

ClickUp AI írási asszisztens: Személyre szabott utasításokat és több mint 100 eszközt kap, amelyekkel egyszerűsítheti a tartalomkészítést és a brainstormingot.

Jegyzetek szervezése és címkézési rendszer: A beágyazott oldalak és címkék segítségével jegyzetét strukturáltan tarthatja, megkönnyítve ezzel a navigációt.

Dokumentáció és jegyzetelés: A találkozói jegyzetektől a tudásbázisokig, kezelje az összes dokumentációját egy platformon.

Formázási és stílusbeállítások: Személyre szabhatja jegyzetét különféle betűtípusokkal, kiemelésekkel, szalagcímekkel és egyebekkel.

Beágyazási lehetőségek: Könyvjelzők, táblázatok és multimédiás elemek hozzáadása sokoldalú dokumentumok létrehozásához

Ossza meg jegyzetét bárkivel biztonságosan: Ellenőrizze a adatvédelmi beállításokat, és ossza meg dokumentumait nyilvános vagy privát linkeken keresztül, könnyedén.

Egyedi sablonok könyvtára minden csapat számára: Több mint 1000 sablon áll rendelkezésre a projektek elindításához és a következetesség fenntartásához.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időbe telhet, mire elsajátítják a rengeteg funkciót.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet és funkció elérhető teljes mértékben.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,7 az 5-ből (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

✨ Felhasználói értékelés: A felhasználók szívesen használják a ClickUp-ot a feladatok kezelésére és a szervezettség fenntartására, miközben kivételes ügyfélszolgálatot és napi megbízhatóságot élveznek.

Imádom, hogy régi feladatokat és jegyzeteket kereshetek, hogy olyan részleteket találjak meg, amelyekre soha nem emlékeznék spontán, és ez lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen tartsak, anélkül, hogy mindenhol papírokat kellene keresnem, vagy attól kellene tartanom, hogy nem tudom elolvasni a saját írásomat.

2. Krisp (a legjobb AI-alapú találkozóasszisztens zajszűréshez)

via Krisp

Milyen gyakran zavarják Önt a háttérzajok és az információtúlterhelés az online értekezletek során? A Krisp egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amelynek célja a virtuális interakciók zökkenőmentessé tétele.

Kiváló zajszűrési, átírási és automatizált értekezletjegyzet-készítési funkcióival értékes eszköz egyének és csapatok számára egyaránt.

Ráadásul a Krisp zökkenőmentesen integrálódik a legtöbb értekezlet-platformmal, például a Zoommal, a Google Meet-tel és a Microsoft Teams-szel, így további bővítmények nélkül is biztosítja a kompatibilitást.

🧠 Tudta-e: Az Egyesült Államokban naponta több mint 11 millió, hetente akár 55 millió, évente pedig több mint 1 milliárd megbeszélés zajlik!

A Krisp legjobb funkciói

Eltávolítja a háttérzajt, a hangokat és a visszhangokat a tisztább értekezletek és hívások érdekében.

Pontos átírásokat generál a jobb hozzáférhetőség és dokumentálás érdekében.

Összefoglalja a megbeszéléseket megvalósítható betekintések és legfontosabb tanulságok formájában.

Az akcentusokhoz igazítja a beszédfelismerést, hogy biztosítsa a jobb átírási pontosságot.

Pluginek nélkül működik olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.

A Krisp korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a napi AI-összefoglalók számát és a zajszűrési időt.

Egyes felhasználók alkalmanként problémákat jelentenek az alkalmazás-specifikus integrációkkal kapcsolatban.

Krisp árak

Ingyenes

Pro : 8 dollár/hónap/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Krisp ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (550+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Felhasználói vélemény: Egy G2 felhasználó azért kedvelte a Krisp alkalmazást, mert képes részletes ülésjegyzőkönyveket készíteni azáltal, hogy automatikusan pontos átiratokat generál felülvizsgálat és terjesztés céljából.

Projektmenedzserként mindig nehezen ment a részletes jegyzőkönyvek írása... De a KRISP mindent megváltoztatott! (szó szerint) Most visszatérek a jegyzőkönyvek írásához a projektjeimben.

3. Granola (a legjobb AI-alapú jegyzettömb testreszabható és kontextusérzékeny értekezletjegyzetekhez)

via Granola

Egymást követő megbeszéléseken vesz részt, és igényes, praktikus jegyzetekre van szüksége? A Granola segíthet.

A jegyzetelési folyamat egyszerűsítésére tervezett Granola zökkenőmentesen működik együtt olyan platformokkal, mint a Zoom, a Google Meet, a Teams és a Slack, és zavaró botok nélkül rögzíti a találkozók hanganyagát közvetlenül a Mac számítógépéről.

💡 Profi tipp: Használja a Granola AI csevegőjét, hogy gyorsan kivonja a jegyzetekből a legfontosabb pontokat, például: „Mit tárgyaltak a következő negyedév prioritásairól?”

A Granola legjobb funkciói

Az AI és a felhasználói bevitel kombinálásával kifinomult és pontos értekezlet-összefoglalók készülnek.

Hozzon létre testreszabott jegyzetformátumokat ismétlődő értekezletekhez vagy csapatmunka-folyamatokhoz testreszabható sablonok segítségével.

A botok használata nélkül rögzíti a megbeszélések hanganyagát közvetlenül a Mac számítógépéről, valós idejű átírással.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a találkozó után egy speciális AI Q&A asszisztens segítségével konkrét információkat keressenek a jegyzetekből.

Ossza meg jegyzeteket és sablonokat könnyedén a szervezeten belül.

A Granola korlátai

A Windows-felhasználóknak fel kell iratkozniuk a várólistára, mivel a platform jelenleg csak Mac-en érhető el.

A nagyobb csapatok esetében a költségek megnőhetnek.

Granola árak

Ingyenes

Egyéni : 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 14 USD/hó/felhasználó

4. Fireflies. ai (A legjobb hangfelvételek átírásához és AI-összefoglalókhoz)

A Fireflies. ai egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely egyszerűsíti a virtuális értekezletek során zajló hangbeszélgetések kezelését.

Alapvetően automatikusan leírja, összefoglalja és elemzi a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams platformokon zajló beszélgetéseket. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a beszélgetéselemzés és az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, Asana és Salesforce, a Fireflies egyszerűsíti a jegyzetelést és a megbeszélések utáni munkafolyamatokat.

A Fireflies. ai emellett az „AskFred” AI asszisztens szolgáltatást is kínálja, amely megkönnyíti a fontos találkozók pillanatainak keresését és a követő lépések generálását.

💡 Profi tipp: Használja a Fireflies. ai alkalmazást a találkozók átiratainak szűrésére és a teendők vagy kérdések másodpercek alatt történő megjelölésére – ez tökéletes megoldás ahhoz, hogy a feladatokkal naprakész maradjon anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes felvételeket.

Fireflies. ai legjobb funkciói

A beszélgetéseket nagy pontossággal átalakítja cselekvésre késztető összefoglalókba.

Nyomon követi a beszélők beszédidejét, hangulatát és a legfontosabb témákat, hogy javítsa a csapat együttműködését, és AI-alapú betekintést nyújt.

Olyan eszközökkel működik együtt, mint a Salesforce, a Slack és a Zapier, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

Az AskFred AI asszisztens segítségével gyors keresést és nyomon követést tesz lehetővé a találkozók jegyzőkönyveiből.

Támogatja a Zoom, Teams, Google Meet és más platformokon tartott értekezleteket.

Fireflies. ai korlátai

800 perces tárolási időre és kevesebb AI-összefoglalóra korlátozva

A teljesítmény romolhat, ha a hálózati kapcsolat gyenge.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro : 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 19 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (580+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Felhasználói vélemény: Egy véleményező szerint a Fireflies. ai hasznos társ egy megbeszélésen, mivel pontos átírást, AI-alapú összefoglalásokat és hasznos információkat kínál a vezetőknek.

A Fireflies. ai olyan, mintha egy szuperintelligens, soha nem fáradó asszisztensünk lenne, aki mindig mindenre figyel. Ezzel a találkozóim élménye a szükséges rosszból a termelékenység motorjává vált.

5. Otter. ai (A legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens valós idejű átíráshoz és összefoglalókhoz)

Az automatizált átírás, a teendők azonosítása és az AI-alapú összefoglalók funkcióival az Otter lehetővé teszi a csapatok és az egyének számára, hogy a dokumentáció helyett a megbeszélésekre koncentráljanak.

Vállalkozások, oktatók és tartalomkészítők számára egyaránt alkalmas, mivel integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.

🍪 Bónusz: Az Otter AI Chat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy másodpercek alatt követő e-maileket generáljanak, kivonják a legfontosabb döntéseket vagy összefoglalják a megbeszéléseket. A valós idejű átírási funkció biztosítja, hogy a beszélgetés során semmi ne maradjon ki, a kapcsolódó audio-szöveg funkció pedig a felülvizsgálatot és a szerkesztést könnyebbé teszi, mint valaha.

Otter. ai legjobb funkciói

Automatikusan rögzítsd és írd le a megbeszéléseket, és készíts összefoglalót a legfontosabb pontokról és a teendőkről.

Azonnali válaszokat, nyomon követést és hasznos információkat kínál a találkozók jegyzőkönyveiből.

Olyan eszközökkel működik együtt, mint a Slack, a Salesforce és a Google Meet, hogy fokozza a termelékenységet.

A leírás angol, francia és spanyol nyelven elérhető.

A hangfelvételek jobb szervezése érdekében automatikusan címkézi a beszélőket.

💡 Profi tipp: Unod már a videókból való jegyzetelést? Tanulj meg, hogyan csináld úgy, mint egy profi.

Otter. ai korlátai

A leiratok gyakran kézi tisztítást igényelnek a megfelelő olvashatóság érdekében.

A jegyzetek átírásának és a beszélgetések időtartamának korlátozása

Otter. ai árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 8,33 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 20 USD/hó/felhasználó

Otter. ai ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (85+ értékelés)

6. tl;dv (Hatékony, AI-alapú értekezlet-asszisztens többnyelvű támogatással)

Előfordult már Önnel, hogy egy megbeszélés után rájött, hogy a megbeszélt témák felét sem emlékszik? Mindannyian átéltük már ezt.

A elfoglalt szakemberek, különösen az értékesítési vagy vezetői pozícióban lévők számára a rendezetlen értekezletek utáni teendők és az elveszett információk hólyagként növekedhetnek, ami elszalasztott lehetőségekhez és hatékonyságcsökkenéshez vezethet.

A tl;dv, az AI-alapú értekezlet-asszisztens automatikusan leírja az értekezleteket, tömör összefoglalókat készít, és zökkenőmentesen integrálódik olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Jira és a Slack.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a testreszabható sablonok és az AI-alapú betekintés, a tl;dv biztosítja, hogy a megbeszéléseken egyetlen részlet se maradjon figyelmen kívül.

💡 Profi tipp: Függetlenül attól, hogy milyen szerepet tölt be, fedezze fel a különböző felhasználási esetekhez igazított jegyzetelési módszereket, és növelje termelékenységét – itt találja a népszerű jegyzetelési módszerek teljes útmutatóját!

tl;dv legjobb funkciók

Automatikusan rögzíti és leírja a megbeszéléseket, AI által generált összefoglalók formájában, több mint 30 nyelven.

Testreszabhatja a jegyzetelést előre elkészített vagy egyedi sablonokkal, amelyek különböző típusú értekezletekhez igazodnak.

Nyomon követi a beszélő mutatóit, a töltelékszavakat és a beszélgetés dinamikáját, hogy javítsa a csapat teljesítményét.

Több mint 6000 eszközzel kompatibilis, így zökkenőmentes munkafolyamat-automatizálást tesz lehetővé CRM, projektmenedzsment és együttműködési platformokon.

A jegyzeteket és a találkozók jegyzőkönyveit mappákba rendezi , hogy azok könnyen hozzáférhetők és visszakereshetők legyenek a felhasználóbarát felületen.

tl;dv korlátozások

Az üzleti terv hasonló eszközökhöz képest drágának tűnhet, annak ellenére, hogy robusztus funkciókkal rendelkezik.

A legtöbb funkcióhoz aktív internetkapcsolat szükséges.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 59 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Notion AI (a legjobb AI-alapú termelékenységi asszisztens íráshoz és összefoglaláshoz)

Képzelje el a következő helyzetet: elárasztják a találkozók jegyzetai, a félig kész vázlatok és a több platformon szétszórt teendők. Itt jön be a Notion AI, hogy átalakítsa a munkafolyamatokat.

A Notion munkaterületébe közvetlenül integrált Notion AI a személyes asszisztensed, amely automatizálja az olyan mindennapi feladatokat, mint az AI-találkozók jegyzetének összefoglalása, tartalom generálása és PDF-ek elemzése.

Még a szétszórt tudás és a megvalósítható betekintés közötti szakadékot is áthidalja, segítve Önt a munkája egyszerű kezelésében.

A Notion AI legjobb funkciói

Készítsen blogbejegyzéseket, munkaköri leírásokat és e-maileket AI-sugallatok alapján.

Gyorsan összefoglalja az egész oldalakat vagy a kiválasztott szakaszokat a legfontosabb pontokba vagy teendőkbe.

Információkat gyűjt integrált eszközökből, mint például a Slack és a Google Drive.

Tartalmak fordítása több nyelvre globális csapatok számára

Natívan működik a Notion munkaterületén belül az egységes termelékenység érdekében.

A Notion AI korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a funkciók és integrációk elsajátításához.

A fő Notion-csomag mellett további előfizetés szükséges.

Az AI által generált összefoglalók néha nem elég mélyrehatóak vagy konkrétak.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 8 dollár havonta/felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Notion AI ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5930+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2430+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: A Notion AI egyik felhasználója nagyra értékelte, hogy az eszköz egyszerűsítette az átírást és összefoglalta a tartalmat, miközben megbízható válaszokat adott a személyes jegyzetekből származó kérdésekre.

Ezeket az eszközöket használom a cikkek vagy bármilyen más anyag átírására és összefoglalására, amit elolvasok. Ha pedig válaszokra van szükségem, akkor a Notion AI qand A-t részesítem előnyben, mert a jegyzetekből ad választ, és megbízhatok benne.

8. Mem AI (A legjobb AI-alapú jegyzetelési alkalmazás a könnyű szervezéshez)

via Mem AI

A Memet elfoglalt szakemberek, diákok és kreatív szakemberek számára tervezték, és mesterséges intelligenciát használ, hogy a jegyzetelés és a visszakeresés intuitív legyen.

A merev mappaszerkezetek helyett a Mem olyan AI-alapú funkciókat kínál, mint az intelligens keresés és a kapcsolódó jegyzetek, így biztosítva, hogy minden információ kéznél legyen, amikor szükség van rá.

De ami a Memet igazán kiemeli a többi közül, az az a képessége, hogy „második agyának” működik. A jegyzetek dinamikus összekapcsolásával, kontextusérzékeny javaslatokkal és fejlett szervezési eszközökkel a Mem biztosítja, hogy kevesebb időt töltsön kereséssel, és többet alkosson.

Például a GPT-4 által támogatott Mem Chat képes információkat kinyerni az adatbázisából, összefoglalni a találkozók jegyzetét, vagy akár segíteni a tartalom megfogalmazásában.

A Mem AI legjobb funkciói

Gyorsan megtalálhat bármilyen jegyzetet természetes nyelvű lekérdezések és AI-vezérelt szűrők segítségével.

Automatikusan összekapcsolja a hasonló tartalmú jegyzeteket, dinamikus tudásbázist hozva létre.

Egyszerűsíti a jegyzetek szervezését anélkül, hogy komplex mappaszerkezetekre kellene támaszkodnia, az AI-alapú „Gyűjtemények” segítségével.

A jegyzetek valós idejű szinkronizálással frissülnek a webes és iOS alkalmazásokban, így azok zökkenőmentesen elérhetők.

Töltsön fel korlátlan számú fájlt méretkorlátozás nélkül, akár 100 GB tárhellyel.

A Mem AI korlátai

A fejlett funkciók teljes elsajátítása időbe telhet.

Számos AI-alapú funkció stabil internetkapcsolatot igényel.

Mem AI árak

Egyéni : 14,99 USD havonta/felhasználónként

Csapatok: Egyedi árazás

Mem AI ügyfélértékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Evernote (a legjobb AI-alapú eszköz a feladatok és jegyzetek kezeléséhez)

via Evernote

Az Evernote lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző eszközökön jegyzeteket készítsenek, dokumentumokat szkenneljenek, valamint képeken vagy PDF-fájlokban szöveget keressenek.

Az AI Search és AI Edit AI-alapú funkcióknak köszönhetően az Evernote egy egyszerű jegyzetelő alkalmazásból hatékony termelékenységi asszisztenssé válik.

Az Evernote új AI-eszközei egyszerűsítik a munkafolyamatokat azáltal, hogy összefoglalják a jegyzeteket, rendszerezik a tartalmat és új ötleteket generálnak.

💡 Profi tipp: Használja az Evernote Web Clipper funkcióját, hogy cikkeket és kivonatokat közvetlenül a jegyzetfüzeteibe menthessen, így könnyedén kutathat és ötletelhet.

Az Evernote legjobb funkciói

A természetes nyelvű lekérdezések és az AI-alapú keresés segítségével gyorsan megtalálhatja a rejtett információkat.

Digitalizálja kézzel írt jegyzeteket, nyugtákat és egyebeket a beépített szkennerrel.

Folytassa a jegyzetek szerkesztését internetkapcsolat nélkül is.

Emlékeztetőket adhat hozzá, feladatokat rendelhet hozzá és határidőket állíthat be közvetlenül a jegyzetekben.

A fizetős csomagoknál a jegyzetekhez korlátlan számú eszközről zökkenőmentesen hozzáférhet.

Az Evernote korlátai

Az olyan kulcsfontosságú funkciók, mint az offline hozzáférés és a fejlett keresés, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A prémium csomagok drágábbak a versenytársakhoz képest.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes : 14,99 USD havonta/felhasználónként

Professzionális : 17,99 USD havonta/felhasználónként

Csapatok: 24,99 USD/hó/felhasználó

Evernote ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (2010+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (8260+ értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy G2 felhasználó az Evernote-ot részesíti előnyben, mert jegyzetfüzeteket és címkéket használ a releváns információk visszakereséséhez.

Az Evernote segítségével könnyű mindenki számára egyformán elérhetővé és naprakésszé tenni a projektek, értekezletek és napi tevékenységek kezelését.

10. Avoma (A legjobb értékesítésorientált értekezlet-elemzéshez)

via Avoma

Az Avoma alapvető funkciókon túlmutató szolgáltatásokkal javítja értékesítési és kommunikációs teljesítményét: automatizálja a nyomon követést, értékeli a hívásokat és elemzi az üzletkötési kockázatokat.

További funkciói közé tartozik a valós idejű átírás, az AI által generált jegyzetek és a bevételi intelligencia, amelyek segítenek az értékesítési csapatoknak, az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő szakembereknek és a vezetőknek a termelékenységük és a döntéshozataluk javításában.

💡 Profi tipp: Az Avoma intelligens ütemezési eszközei kiküszöbölik a oda-vissza e-maileket azáltal, hogy fejlett útválasztási opciókkal automatizálják a találkozók lefoglalását.

Az Avoma legjobb funkciói

Automatikusan leírja, rögzíti és összefoglalja a megbeszéléseket, és hasznos információkkal szolgál.

Szinkronizálja a jegyzeteket, a teendőket és az értekezletek összefoglalóit közvetlenül a Salesforce, a HubSpot és más CRM-ekbe.

Üzletkockázati riasztásokat, nyereség-veszteség elemzéseket és előrejelző eszközöket biztosít az értékesítési csapatok számára bevételi intelligenciával.

Megosztott napirend-sablonok, közös jegyzet-szerkesztés és valós idejű előadói betekintés együttműködési eszközökkel.

Kövesse nyomon a megbeszéléseken elhangzó konkrét kifejezéseket, hogy azonosítsa a trendeket és személyre szabhassa a nyomon követést a kulcsszavak nyomon követésével.

Az Avoma korlátai

Számos funkciója új felhasználók számára túlnyomó lehet.

A fejlett funkciók, mint például a bevételi intelligencia, drága csomagokat igényelnek.

Az Avoma árai

AI Meeting Assistant : 19 USD/hó/felhasználó

Conversation Intelligence : 59 USD/hó/felhasználó

Revenue Intelligence: 79 USD/hó/felhasználó

Avoma ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1320+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Felhasználói vélemény: Egy véleményező szerint az Avoma hasznos volt a telefonhívásokra vonatkozó éleslátó visszajelzései és pontszámkártya funkciója miatt, amelyek jelentősen javították a hívások minőségét és növelték az ügyfelek elégedettségét.

Az avoma számomra leghasznosabb része a hívások utáni visszajelzés. Például, hogy mennyi időt beszéltem én, és mennyi időt beszélt az ügyfél a hívások során. Néhány hívás során hajlamos vagyok túl sokat beszélni, így ez lehetővé teszi számomra, hogy visszanézzem őket, és megnézzem, mennyire vagyok hajlamos erre.

11. Reflect (a legjobb a kapcsolódó „második agy” létrehozásához)

via Reflect

A Reflect valóban tükrözi az emberi agy működését.

A jegyzetelést hálózati rendszerre alkalmazza, utánozva az agy ötletek összekapcsolására való képességét.

Akár profi projektmenedzser, kutatást szervező hallgató vagy naplóírás szerelmese vagy, a Reflect intuitív platformot kínál az információk könnyed rögzítéséhez, összekapcsolásához és visszakereséséhez.

A legjobb funkciók áttekintése

Készítsen egymással összekapcsolt jegyzeteket, amelyek dinamikus „második agyként” működnek, visszautaló linkekkel és címkékkel.

Kombinálja a reflexiókat és a teendőlistákat a jobb koncentráció és a feladatok nyomon követése érdekében.

Javítsd íráskészségedet, írd le az audiót és foglald össze a tartalmat a GPT-4 és a Whisper segítségével.

Képzelje el, hogyan kapcsolódnak össze ötletei és jegyzetei, hogy mélyebb betekintést nyerjen egy speciális grafikus nézet segítségével.

Tartsa jegyzetét naprakészen és valós időben elérhetővé minden eszközön.

Védje ötleteit robusztus biztonsági funkciókkal

Gondolkodjon el a korlátokról

Nincs natív Android-alkalmazás, ami korlátozza a mobil használhatóságot a nem iOS-felhasználók számára.

A visszalinkelések és a grafikon nézet megértése és teljes körű kihasználása időt igényelhet.

Nincsenek benne olyan bővítmények és fejlett személyre szabási lehetőségek, mint más eszközökben, például az Obsidianban.

Reflect árak

Egyedi csomag: 10 dollár havonta

Tükrözze az ügyfelek értékeléseit és véleményeit

G2 : 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A ClickUp jegyzetel, Ön pedig a reflektorfényben állhat

„Írja le a pillanat gondolatát. Ezek gyakran a legértékesebbek.” – Francis Bacon

✨ Fordítás: Ne hagyja, hogy a remek ötletek elillanjanak – rögzítse őket most!

A ClickUp segítségével bármikor hozzáférhet egy hatékony jegyzetelési platformhoz.

Bármikor és bárhol megteheti ezt olyan funkciók segítségével, mint a ClickUp Docs a zökkenőmentes együttműködéshez és a ClickUp Brain az AI-alapú betekintéshez.

Tyler Guthrie, a Home Care Pulse bevételi műveletek igazgatója így fogalmazott: „A Docs olyan jó, hogy soha többé nem akarok Word-öt használni folyamatok vázlatának elkészítéséhez vagy jegyzetek készítéséhez. ”Készen áll a jegyzetelési módszereinek fejlesztésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.