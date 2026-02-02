A 10 legjobb AI hirdetésszöveg-készítő eszköz a marketingkampányai fellendítéséhez

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
2026. február 2.
Unod már, hogy nehezen tudod felhívni a figyelmet a hirdetésszövegedre? A mesterséges intelligencián alapuló hirdetésszöveg-készítő eszközökkel gyorsan és egyszerűen készíthetsz lenyűgöző hirdetésszövegeket.

A Dentsu legújabb CMO-jelentése szerint a CMO-k 79%-a egyetért azzal, hogy „egy olyan világban, ahol a hirdetéseket könnyebb figyelmen kívül hagyni, minden eddiginél fontosabb a szórakoztatás és a figyelemfelkeltés.”

Az évek óta tartó digitális túlterhelés annyira elzsibbasztotta idegpályáinkat, hogy egyre újszerűbb hirdetési tartalmakra van szükség ahhoz, hogy ugyanazt a „dopaminlöketet” (vagyis a közönség figyelmét) elérjük.

Ez a változás arra készteti a marketingeseket és a szövegírókat, hogy olyan innovatív hirdetési szövegeket alkossanak, amelyek gyorsan magukra vonják a figyelmet. Az AI szövegíró eszközök pontosan erre a igényre lettek kifejlesztve. Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb AI szövegíró eszközt, amelyek segítségével időt takaríthat meg a meggyőző, magas konverziós arányú hirdetési szövegek és közösségi média bejegyzések írásakor.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme a 10 legjobb AI hirdetésszöveg-készítő eszköz összefoglalója:

  1. ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom- és kampánykezeléshez)
  2. Jasper (A legjobb meglévő tartalmak átalakításához és újrafelhasználásához)
  3. Copy.ai (A legjobb a hangnem és stílus egyedi testreszabásához, hogy biztosítsa a márka következetes hangját)
  4. Anyword (A legjobb teljesítményorientált hirdetési tartalmakhoz)
  5. Wordtune (A legjobb meglévő hirdetési szövegek átírásához és finomításához)
  6. Writesonic (A legjobb hirdetési szövegek és céloldalak készítéséhez)
  7. AdZis (A legjobb az e-kereskedelmi hirdetések szövegírásának automatizálásához)
  8. Smart Copy by Unbounce (A legjobb konverzióorientált hirdetésszövegekhez)
  9. Copysmith Rytr (A legjobb kiváló minőségű rövid tartalmak létrehozásához)
  10. Jacquard (korábban Phrasee) (A legjobb a közösségi média hirdetések és üzenetek személyre szabásához)

Mire érdemes figyelni az AI hirdetésszöveg-készítő eszközöknél?

Az AI-alapú hirdetéskezelő eszközök kiválasztásakor vegye figyelembe azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek a modern közönség változó preferenciáinak.

Íme, mire érdemes figyelni az AI szövegíró eszközöknél:

  • Személyre szabás és célzás: A konkrét demográfiai csoportokra szabott személyre szabás a dopamin-kibocsátást kiváltó mechanizmusokat használja ki azzal, hogy a tartalmat relevánsnak és vonzónak érezteti
  • Kreativitás az adatok segítségével: Az AI-alapú marketingeszközöknek változatos megfogalmazási, hangnem- és stílusjavaslatokat kell kínálniuk, hogy megfeleljenek a mai fogyasztók magasabb elvárásainak.
  • Mesterséges intelligencia: Keressen olyan szövegíró szoftvert, amely fejlett mesterséges intelligencia-technikákat, például a természetes nyelvfeldolgozást használja a kiváló minőségű tartalom előállításához
  • Érzelemvezérelt nyelv: A legjobb AI-eszközök az idegtudományi ismereteket használják fel arra, hogy olyan érzelmi kiváltókat építsenek be, amelyek magukra vonják a figyelmet. Például az „újdonságra” vagy a „meglepetésre” való összpontosítás dopamin-reakciót vált ki, amint azt a fogyasztói elkötelezettséget vizsgáló tanulmányok is kiemelik .
  • Könnyű integrálhatóság: A Google Ads vagy a Facebook platformokkal zökkenőmentesen integrálódó felhasználói felület biztosítja, hogy az eszköz praktikus és hatékony legyen

Ha ezekre a funkciókra koncentrál, olyan AI-szövegeket hozhat létre, amelyek még a leginkább figyelemre éhes közönséget is magával ragadják.

👀 Tudta? Az 1970-es években az átlagos amerikai naponta 500 hirdetést látott, ma pedig már akár 5000-et is!

A 10 legjobb AI hirdetésszöveg-készítő eszköz

Íme a 10 legjobb AI szövegíró eszköz, amelyek egyedülálló funkcióikkal, felhasználóbarát felületükkel és az Ön igényeire szabott, kiváló minőségű tartalom létrehozására való képességükkel tűnnek ki:

1. ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom- és projektkezeléshez)

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, hasznos azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek egy egységes platformot keresnek a hirdetési szövegek, a tartalomkészítési folyamat és a projektmunkafolyamatok kezeléséhez, mindezt AI-alapú megoldásokkal.

A Cartoon Network dinamikus közösségi média csapata a ClickUp-ot használta egyetlen megbízható forrásként, és ugyanakkora létszámmal 50%-kal rövidebb idő alatt kétszeresére növelte a teljesítményét! Íme az általuk használt összes funkció:

A ClickUp marketingprojekt-kezelő szoftvere kiváló kiindulópont. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy zökkenőmentesen és együttműködve kezeljék hirdetési kampányaikat.

Csatlakoztasd marketing terveidet közvetlenül azokhoz a feladatokhoz, amelyek előreviszik őket, a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftver összes funkciójával.

Egyetlen központi helyen tervezhet kampányokat, nyomon követheti az előrehaladást és kezelheti az összes kapcsolódó feladatot. Ez azt jelenti, hogy a csapatok a hirdetésszöveg-készítést konkrét, nyomon követhető feladatokra bonthatják, egyértelmű határidőkkel és megbízásokkal.

A ClickUp saját fejlesztésű AI-asszisztense, a ClickUp Brain, kulcsfontosságú segítséget nyújt a marketingesek számára. Használhatja arra, hogy hatékonyan hozzon létre vonzó hirdetési tartalmakat.

Egyszerűen adja meg a legfontosabb adatokat, mint például a célközönséget, a termék jellemzőit és a kívánt hangnemet, és gyorsan elkészítheti a konkrét marketingigényeire szabott, vonzó szöveget.

Készítsen vonzó hirdetési szövegeket a ClickUp Brain segítségével

Az AI-eszköz fejlett algoritmusokat használ, hogy vonzó és célzott hirdetési tartalmakat hozzon létre a sikeres hirdetéssablonok, a fogyasztói viselkedési trendek és a nyelvi minták elemzésével. Mivel pedig integrálva van a munkafolyamatába, felhasználhatja arra, hogy meglévő dokumentumokból nyerjen betekintést az ügyfélkutatásba, a versenytársak elemzésébe és még sok másba.

Ezen felül a ClickUp hirdetési sablonjával könnyedén készíthetsz hatékony, kiemelkedő hirdetéseket. Ez biztosítja azt is, hogy hirdetéseid összhangban legyenek márkád egyedi hangvételével.

A ClickUp hirdetési sablonjával elkerülheti, hogy a semmiből kelljen kezdenie a hirdetések szövegének megírását.

Ez a sablon segít új hirdetési kampánystratégiák kidolgozásában, a fizetett tervek szervezésében és karbantartásában, a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásában, valamint a teljesítménymutatók nyomon követésében a maximális ROI biztosítása érdekében.

Nyomon követheti az egyes hirdetések előrehaladását azáltal, hogy megjelöli a feladat állapotát, például „Végrehajtás”, „Élő”, „Új kérés”, „Kutatás” és „Befejezve”.

„Az automatizálás bevezetése előtt, amikor egy szövegíró befejezte a feladatát, manuálisan kellett jelentenünk a vezetőségnek, hogy a szöveg készen áll. Ez akár 36 órát is igénybe vehetett. Nagyszerű, mert az egész csapat a ClickUp-ban követi nyomon a napi feladatait.”

„Az automatizálás bevezetése előtt, amikor egy szövegíró befejezte a feladatát, manuálisan kellett jelentenünk a vezetőségnek, hogy a szöveg készen áll. Ez akár 36 órát is igénybe vehetett. Nagyszerű, mert az egész csapat a ClickUp-ban követi nyomon a napi feladatait.”

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat a csapatán belül: megbeszélhetik a hirdetési kampány stratégiáit, megoszthatják a legfrissebb híreket és gyors kérdéseket tehetnek fel egymásnak.
  • A ClickUp Gantt-diagramjaival vizuális áttekintést kaphat a hirdetési tartalmak ütemtervéről, és nyomon követheti a határidőket, a mérföldköveket és a függőségeket az összes hirdetési kampányában.
  • Módosítsa és véglegesítse a marketing szöveget a ClickUp Docs segítségével, kérjen visszajelzést a megjegyzésekben, és hajtsa végre a változtatásokat ugyanazon a platformon belül
  • Optimalizálja az értékesítési és marketingmenedzsmentet a kampányok teljesítményének és a hirdetési kampányok hatásának nyomon követésével a ClickUp Dashboards segítségével
  • Integrálja a Google Workspace-hez és a közösségi média platformokhoz hasonló eszközöket a ClickUp integrációinak segítségével, hogy közvetlenül figyelemmel kísérhesse és optimalizálhassa a hirdetéseket, növelve ezzel a kampány hatékonyságát.

A ClickUp korlátai

  • A funkciók széles skálája áll rendelkezésre, és a felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükségük

A ClickUp árai

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9500 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: A kampánykezelés automatizálásához állítsd be a ClickUp Automations funkciót, hogy értesítést küldjön, amikor egy hirdetésszöveg-feladat a következő szakaszba lép. Ez biztosítja, hogy a csapat összehangoltan dolgozzon, és a határidők betartásra kerüljenek.

2. Jasper (A legjobb meglévő tartalmak átalakításához és újrafelhasználásához)

forrás: Jasper.ai

A Jasper egy fejlett AI-eszköz, amelyet a tartalomkészítés támogatására fejlesztettek ki. A Jasper Brand Voice memóriával rendelkezik, amelynek segítségével megtaníthatja neki termékeinek, szolgáltatásainak és célközönségének részleteit, valamint hangnem- és stílusfunkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével megtaníthatja a Jaspernek márkája hangnemét.

Marketingesként beírhat egy rövid leírást a célközönségéről, a platformról és a célokról, és a Jasper több változatot is készít. A csapatok gyorsan szerkeszthetik vagy finomíthatják ezeket a vázlatokat, hogy azok illeszkedjenek a márka hangvételéhez.

A Jasper legjobb funkciói

  • Használjon elemző eszközöket a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez, hogy betekintést nyerjen az elkötelezettségi mutatókba és a közönség viselkedésébe
  • Használd fel a meglévő tartalmakat különböző formátumokban, például alakítsd át a blogbejegyzéseket közösségi média bejegyzésekké vagy e-mailes hírlevelekké
  • Integrálja a népszerű platformokkal, mint például a Meta Ads Manager és a Google Ads, a zökkenőmentes hirdetéskezelés érdekében

A Jasper korlátai

  • A hangnem és a célközönség kezdeti beállítása részletes testreszabást igényelhet

A Jasper árai

  • Ingyenes: 7 napos próba
  • Creator: 49 USD/felhasználó havonta
  • Pro: 69 USD/felhasználó havonta
  • Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)

3. Copy.ai (A legjobb a hangnem és stílus egyedi testreszabásához, hogy biztosítsa a márka következetes hangját)

via Copy.ai

Növelje a konverziókat a Copy.ai által generált kiváló minőségű szövegekkel. Ez az eszköz gyorsan és hatékonyan generál szövegeket a legkülönbözőbb írásos tartalmakhoz – a figyelemfelkeltő hirdetési szövegektől a lenyűgöző blogbejegyzésekig. Ideális rövid formátumú tartalmakhoz, mint például címsorok, szlogenek, címcímkék, meta leírások és hirdetésleírások.

A felhasználók megadhatnak olyan konkrét paramétereket, mint a hangnem, a stílus és a célközönség, hogy a generált tartalom összhangban legyen a márka identitásával, és variációkat hozzon létre az A/B teszteléshez.

A Copy.ai legjobb funkciói

  • Automatizálja a tartalomkészítési feladatokat, és egyszerűsítse a marketing- és értékesítési tevékenységeket
  • Készíts tartalmat több mint 25 nyelven, így ideális megoldás globális közönséggel rendelkező vállalkozások számára
  • Használja ki a vállalati információk központi tárolóját, amely integrálható a tartalomba

A Copy.ai korlátai

  • A tartalom tömeges generálása esetenként manuális szerkesztést igényelhet a pontosság érdekében

A Copy.ai árai

  • Örökre ingyenes
  • Starter: 49 USD/hó
  • Haladó: 249 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Copy.ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 50 értékelés)

4. Anyword (A legjobb teljesítményorientált hirdetési tartalmakhoz)

via Anyword.com

A marketingesek számára kifejlesztett Anyword az adatközpontú stratégiákat helyezi előtérbe. Hirdetési szövegeket generál és előrejelzi azok teljesítményét, lehetővé téve olyan kulcsüzenetek létrehozását, amelyek rezonálnak a célközönséggel.

Az Anyword szegmensek közötti célzott szövegírásra ad lehetőséget, és a várható kattintási arány (CTR) alapján rangsorolja az egyes címsorváltozatokat, így segítve a megalapozott döntéshozatalt.

Az Anyword legjobb funkciói

  • Testreszabhatja az üzeneteket a vásárlói profilok alapján, hogy célközönségre szabott hirdetéseket készítsen
  • Készítsen Google-re, Facebookra és LinkedInre optimalizált hirdetéseket, kihasználva az eszköz többcsatornás támogatását
  • Javítsa hirdetési kampányai eredményeit az adatközpontú A/B tesztelési funkciók segítségével

Az Anyword korlátai

  • Az AI által generált szövegek még mindig mesterséges hangvételűek, hiányzik belőlük az emberi szerző által írt szövegek finom árnyalatai.
  • Bár több nyelvet is támogat, elsődleges hangsúlya az angol nyelven van, ami nem feltétlenül felel meg a nem angol nyelvű piacok igényeinek.

Az Anyword árai

  • Starter: 49 USD/hó felhasználónként
  • Adatvezérelt: 99 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 499 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 1000 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)

5. Wordtune (A legjobb meglévő hirdetési szövegek átírásához és finomításához)

via Wordtune

A Wordtune a meglévő szövegek finomítására specializálódott, világos, tömör és vonzó alternatívákat kínálva. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerű blogbejegyzéseket és tartalmi ötleteket kifinomult szövegekké alakítsanak.

Az összefoglaló funkció lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy a tartalmi ötleteket olyan tömör üzenetekké sűrítsék, amelyek felkeltik a figyelmet és ösztönzik az interakciót. A böngészőbővítmények integrálódnak olyan eszközökkel, mint a Google Docs és a Gmail, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot a kampányon együtt dolgozó marketingesek számára.

A Wordtune legjobb funkciói

  • Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, javítsa a meglévő szöveg érthetőségét, hangvételét és stílusát az átírási javaslatok alapján
  • Könnyedén válthatsz a formális és a kötetlen stílus között, hogy szövegedet a különböző marketingkontextusokhoz igazítsd
  • A következetes nyelvi stílus fenntartásával igazítsa a tartalmat a konkrét közönség igényeihez

A Wordtune korlátai

  • Bár a Wordtune kiválóan teljesít a szövegek finomításában, nem készít hosszú formátumú tartalmakat

A Wordtune árai

  • Örökre ingyenes
  • Haladó: 13,99 USD/felhasználó havonta
  • Korlátlan: 19,99 USD/felhasználó havonta
  • Csapatok: 15,99 USD/felhasználó/hónap

Wordtune értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 50 értékelés)

6. Writesonic (A legjobb hirdetési szövegek és céloldalak készítéséhez)

Forrás: Writesonic.com

Ne elégedjen meg sablonos szövegekkel! A Writesonic, egy AI szövegíró eszköz, az Ön konkrét kampánycéljai alapján testreszabott hirdetési szövegváltozatokat generál, segítve a marketingeseket a kreatív hirdetési szövegek gyors és egyszerű elkészítésében.

Természetes nyelvfeldolgozási funkcióval rendelkezik, és valós idejű webes adatokat használ, így biztosítva, hogy a generált tartalom releváns és tényileg pontos legyen.

A Writesonic egy rövid termékleírás alapján olyan lehetőségeket generál, amelyek a kampány céljaihoz igazodnak.

A Writesonic legjobb funkciói

  • Válasszon több mint 80 sablon közül, amelyek különböző típusú tartalmi ötletekhez lettek kialakítva, így egyszerűsítve az írási folyamatot
  • Készíts hirdetéseket több mint 25 nyelven, és használd a népszerű marketingeszközökkel való zökkenőmentes integrációt
  • A beépített SEO-optimalizáló eszközök segítségével gondoskodhat arról, hogy a generált tartalom kulcsszavakban gazdag és keresőmotor-barát legyen.

A Writesonic korlátai

  • Egyes eredmények további szerkesztést igényelhetnek, hogy megfeleljenek a márka konkrét szabványainak.
  • Az új felhasználóknak a platformon elérhető funkciók és szolgáltatások sokfélesége miatt lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükségük.

A Writesonic árai

  • Örökre ingyenes (akár 25 kredit)
  • Egyéni: 20 USD/hó felhasználónként
  • Standard: 99 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • AI + emberi tartalomszolgáltatás: 2000 USD/hó öt felhasználó számára

A Writesonic értékelései és véleményei

  • G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

7. AdZis (A legjobb az e-kereskedelmi hirdetések szövegírásának automatizálásához)

via Adzis.com

Az idő fogy, és marketingkampányához több száz különböző hirdetési szövegre van szüksége. Ezeket manuálisan elkészíteni egyszerűen kivitelezhetetlen.

Az AdZis kiemelkedő funkciójával lép színre: a tömeges hirdetéstartalom-készítéssel, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több ezer termék marketing szövegéhez és termékleírásához férjenek hozzá. A termékleírások, címsorok és promóciós üzenetek automatizálására való képessége miatt ez a szerszám elengedhetetlen az online kiskereskedők számára, akik digitális hirdetési tevékenységüket szeretnék fejleszteni.

Az AdZis legjobb funkciói

  • SEO-optimalizálja a termékleírásokat az e-kereskedelmi igényeinek megfelelően
  • Biztosítson magasabb minőségű tartalmat az AI által generált tartalom és az emberi szerkesztés kombinációjával
  • Integrálja a népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a Magento, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítson

Az AdZis korlátai

  • Lehet, hogy nem alkalmas az e-kereskedelemmel nem kapcsolatos tartalomtípusokhoz.
  • Korlátozott költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások tulajdonosai számára az árképzés drágának tűnhet

Az AdZis árai

  • 2. szintű (standard) termékleírások: 60 dollár 100 termékért
  • 3. szint (szakértői) termékleírások: 3–8 USD/termék
  • DFY (Done for you) csomag menedzselt szolgáltatások: 99 USD/hó

AdZis értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

Tudta-e: Egy kutatás szerint a marketingesek körülbelül 40%-a állította, hogy mesterséges intelligencián alapuló szoftvereszközöket használ a közösségi média tartalmainak előállításához.

8. Smart Copy by Unbounce (A legjobb konverzióorientált hirdetésszövegekhez)

Forrás: Unbounce.com

A Smart Copy kiterjedt könyvtárában több mint 45 testreszabható sablon található különböző tartalomtípusokhoz, beleértve a marketing szövegeket, e-mail kampányokat és közösségi média bejegyzéseket. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan készítsenek magas színvonalú tartalmakat, amelyek összhangban állnak marketing céljaikkal.

A Facebook-, Instagram- és LinkedIn-hirdetésekre kattintva a potenciális ügyfelek néhány kattintással eljutnak a kampányhoz testreszabott céloldalra, ami optimalizálja a konverziós arányt.

A Smart Copy zökkenőmentesen integrálódik az Unbounce céloldalakkal és más marketingplatformokkal, egyszerűsítve a hirdetési kampányok létrehozásától a közzétételig tartó munkafolyamatot, valamint a hirdetésekhez és a közösségi médiában megjelenő bejegyzésekhez szükséges tartalomkészítést.

Az Unbounce Smart Copy legjobb funkciói

  • Használja a Smart Copy funkcióit közvetlenül a böngészőjében, hogy különböző alkalmazásokban is készíthessen tartalmakat útközben
  • Használd a Content Expander szolgáltatást, hogy mélyebb tartalmat adj a hirdetések szövegéhez, valamint előre elkészített sablonokat használj a különböző platformok hirdetéstípusaihoz, beleértve a Google Ads-t és a közösségi média bejegyzéseket is.
  • Készítsen mobilbarát, webalapú céloldalt kódírás nélkül

Az Unbounce Smart Copy korlátai

  • A fejlett funkciók csak az Unbounce céloldalakkal együtt használva hatékonyak

Az Unbounce Smart Copy árai

  • Build: 99 USD/hó
  • Próba: 149 USD/hó
  • Optimize: 249 USD/hó
  • Ügynökség: 499 USD/hó

Unbounce Smart Copy értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

9. Copysmith Rytr (A legjobb kiváló minőségű rövid tartalmak létrehozásához)

via Rytr.me

Mint AI-asszisztensed, a Copysmith Rytr elemzi írásod egy mintáját, és így utánozza az írási stílusodat. Ez biztosítja, hogy a generált AI-tartalom illeszkedjen a stílusodhoz. Több egyedi stílust is létrehozhatsz, hogy azok különböző helyzetekhez, projektekhez vagy ügyfelekhez illeszkedjenek.

Ezen felül több mint 20 lehetőség közül választhatja ki a kívánt hangnemet, így személyre szabott üzeneteket készíthet, amelyek hatással vannak a konkrét célközönségre.

A Copysmith Rytr legjobb funkciói

  • A Rytr Chrome-bővítményével bárhol készíthet tartalmat, ahol csak ír
  • Készítsen AI-tartalmakat több mint 30 különböző felhasználási esethez, és hozzon létre olyan tartalomtípusokat, amelyek túlmutatnak a hirdetési szövegeken
  • Állítsa be a generált tartalom kreativitási szintjét, így a hirdetési kampány igényeinek megfelelően egyszerűbb vagy fantáziadúsabb eredményeket kaphat.

A Copysmith Rytr korlátai

  • A Rytr más speciális AI szövegíró eszközökhöz képest nehezen boldogulhat mélyreható cikkek vagy összetett narratívák készítésével
  • A generált tartalom minősége változó, ezért további szerkesztésre van szükség a finomításhoz

Copysmith Rytr árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 9 USD/felhasználó havonta
  • Prémium: 29 USD/felhasználó havonta

Copysmith Rytr értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. Jacquard (A legjobb a közösségi média hirdetések és üzenetek személyre szabásához)

via Jacquard.com

A Jacquard.com (korábban Phrasee) lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy személyre szabott és a szabályoknak megfelelő üzeneteket hozzanak létre különböző csatornákon, nagy léptékben. A Jacquard az életciklus-marketingre összpontosítva segít abban, hogy az ügyfélkommunikáció releváns maradjon, biztosítva, hogy az üzenetek összhangban legyenek az ügyfelek preferenciáival és a kontextussal.

A Jacquard tartalmat generál, és a teljesítménymutatók alapján folyamatosan teszteli és finomítja az üzeneteket, biztosítva, hogy a kampányok relevánsak és hatékonyak maradjanak.

A Jacquard lehetővé teszi az üzenetküldési stratégiák dinamikus adaptálását, így a marketingesek hosszú távú ügyfélkapcsolatokat építhetnek ki.

A Jacquard legjobb funkciói

  • Készítsen több ezer nyelvi változatot, mindegyiket részletes termékinformációkkal kiegészítve, hogy a vásárlók korábbi interakciós mintáinak megfelelően kontextusban releváns hirdetési tartalmat nyújthasson nekik.
  • Alakítsa az üzeneteket úgy, hogy azok megfeleljenek az egyes ügyfelek egyedi hangnempreferenciáinak – közvetlen, kíváncsi vagy játékos – több ezer egyéni ügyfél esetében
  • Használd a beépített jóváhagyási folyamatot, hogy alaposan átvizsgáld a többcsatornás üzeneteidet, mielőtt azok eljutnának az ügyfeleidhez

A Jacquard korlátai

  • Elsősorban nagyvállalati ügyfelekre összpontosít, és az árak kisvállalkozások számára megfizethetetlenek lehetnek.
  • Az új felhasználók számára a platform kiterjedt funkciói túlnyomóak lehetnek

A Jacquard árai

  • Egyedi árazás

Jacquard értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: Nincs értékelés

🧠 Érdekesség: A Volkswagen 1959-es kampányának „Think Small” szlogenjét gyakran emlegetik a 20. század legjobb hirdetésének. Ma az AI szövegíró eszközök ikonikus kampányok elemzésével működnek, és néhány másodperc alatt új, adatokon alapuló szlogeneket hoznak létre.

Válaszd ki az igényeidnek leginkább megfelelő AI hirdetésszöveg-készítő eszközt

A legjobb AI szövegíró eszközök kiválasztása hatással lehet marketingkampányaira – a tartalomkészítéssel töltött idő megtakarításától a jobb elkötelezettség és konverziók eléréséig.

Bár az itt bemutatott AI-eszközök mindegyike kiemelkedő teljesítményt nyújt bizonyos területeken – legyen szó a Jasper kreativitásáról vagy a Jacquard nagyméretű személyre szabásáról –, a ClickUp kiemelkedik mint a végső, mindent magában foglaló platform. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a csevegést és az AI-alapú tartalomkészítést. Ez a központosított megközelítés lehetővé teszi marketing- és szövegíró csapatainak, hogy csúcsteljesítményt érjenek el.

A ClickUp lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a közösségi média menedzserekkel, a kampányok előrehaladásának nyomon követését és az AI használatát, így a vállalkozások hatékonyan kezelhetik hirdetési tevékenységük minden aspektusát.

© 2026 ClickUp