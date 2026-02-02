A 10 legjobb AI hirdetésszöveg-készítő eszköz a marketingkampányai fellendítéséhez

Unod már, hogy nehezen tudod felhívni a figyelmet a hirdetésszövegedre? A mesterséges intelligencián alapuló hirdetésszöveg-készítő eszközökkel gyorsan és egyszerűen készíthetsz lenyűgöző hirdetésszövegeket.
A Dentsu legújabb CMO-jelentése szerint a CMO-k 79%-a egyetért azzal, hogy „egy olyan világban, ahol a hirdetéseket könnyebb figyelmen kívül hagyni, minden eddiginél fontosabb a szórakoztatás és a figyelemfelkeltés.”
Az évek óta tartó digitális túlterhelés annyira elzsibbasztotta idegpályáinkat, hogy egyre újszerűbb hirdetési tartalmakra van szükség ahhoz, hogy ugyanazt a „dopaminlöketet” (vagyis a közönség figyelmét) elérjük.
Ez a változás arra készteti a marketingeseket és a szövegírókat, hogy olyan innovatív hirdetési szövegeket alkossanak, amelyek gyorsan magukra vonják a figyelmet. Az AI szövegíró eszközök pontosan erre a igényre lettek kifejlesztve. Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb AI szövegíró eszközt, amelyek segítségével időt takaríthat meg a meggyőző, magas konverziós arányú hirdetési szövegek és közösségi média bejegyzések írásakor.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 10 legjobb AI hirdetésszöveg-készítő eszköz összefoglalója:
- ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom- és kampánykezeléshez)
- Jasper (A legjobb meglévő tartalmak átalakításához és újrafelhasználásához)
- Copy.ai (A legjobb a hangnem és stílus egyedi testreszabásához, hogy biztosítsa a márka következetes hangját)
- Anyword (A legjobb teljesítményorientált hirdetési tartalmakhoz)
- Wordtune (A legjobb meglévő hirdetési szövegek átírásához és finomításához)
- Writesonic (A legjobb hirdetési szövegek és céloldalak készítéséhez)
- AdZis (A legjobb az e-kereskedelmi hirdetések szövegírásának automatizálásához)
- Smart Copy by Unbounce (A legjobb konverzióorientált hirdetésszövegekhez)
- Copysmith Rytr (A legjobb kiváló minőségű rövid tartalmak létrehozásához)
- Jacquard (korábban Phrasee) (A legjobb a közösségi média hirdetések és üzenetek személyre szabásához)
Mire érdemes figyelni az AI hirdetésszöveg-készítő eszközöknél?
Az AI-alapú hirdetéskezelő eszközök kiválasztásakor vegye figyelembe azokat a funkciókat, amelyek megfelelnek a modern közönség változó preferenciáinak.
Íme, mire érdemes figyelni az AI szövegíró eszközöknél:
- Személyre szabás és célzás: A konkrét demográfiai csoportokra szabott személyre szabás a dopamin-kibocsátást kiváltó mechanizmusokat használja ki azzal, hogy a tartalmat relevánsnak és vonzónak érezteti
- Kreativitás az adatok segítségével: Az AI-alapú marketingeszközöknek változatos megfogalmazási, hangnem- és stílusjavaslatokat kell kínálniuk, hogy megfeleljenek a mai fogyasztók magasabb elvárásainak.
- Mesterséges intelligencia: Keressen olyan szövegíró szoftvert, amely fejlett mesterséges intelligencia-technikákat, például a természetes nyelvfeldolgozást használja a kiváló minőségű tartalom előállításához
- Érzelemvezérelt nyelv: A legjobb AI-eszközök az idegtudományi ismereteket használják fel arra, hogy olyan érzelmi kiváltókat építsenek be, amelyek magukra vonják a figyelmet. Például az „újdonságra” vagy a „meglepetésre” való összpontosítás dopamin-reakciót vált ki, amint azt a fogyasztói elkötelezettséget vizsgáló tanulmányok is kiemelik .
- Könnyű integrálhatóság: A Google Ads vagy a Facebook platformokkal zökkenőmentesen integrálódó felhasználói felület biztosítja, hogy az eszköz praktikus és hatékony legyen
Ha ezekre a funkciókra koncentrál, olyan AI-szövegeket hozhat létre, amelyek még a leginkább figyelemre éhes közönséget is magával ragadják.
👀 Tudta? Az 1970-es években az átlagos amerikai naponta 500 hirdetést látott, ma pedig már akár 5000-et is!
A 10 legjobb AI hirdetésszöveg-készítő eszköz
Íme a 10 legjobb AI szövegíró eszköz, amelyek egyedülálló funkcióikkal, felhasználóbarát felületükkel és az Ön igényeire szabott, kiváló minőségű tartalom létrehozására való képességükkel tűnnek ki:
1. ClickUp (A legjobb AI-integrált tartalom- és projektkezeléshez)
A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, hasznos azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek egy egységes platformot keresnek a hirdetési szövegek, a tartalomkészítési folyamat és a projektmunkafolyamatok kezeléséhez, mindezt AI-alapú megoldásokkal.
A Cartoon Network dinamikus közösségi média csapata a ClickUp-ot használta egyetlen megbízható forrásként, és ugyanakkora létszámmal 50%-kal rövidebb idő alatt kétszeresére növelte a teljesítményét! Íme az általuk használt összes funkció:
A ClickUp marketingprojekt-kezelő szoftvere kiváló kiindulópont. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy zökkenőmentesen és együttműködve kezeljék hirdetési kampányaikat.
Egyetlen központi helyen tervezhet kampányokat, nyomon követheti az előrehaladást és kezelheti az összes kapcsolódó feladatot. Ez azt jelenti, hogy a csapatok a hirdetésszöveg-készítést konkrét, nyomon követhető feladatokra bonthatják, egyértelmű határidőkkel és megbízásokkal.
ClickUp Brain
A ClickUp saját fejlesztésű AI-asszisztense, a ClickUp Brain, kulcsfontosságú segítséget nyújt a marketingesek számára. Használhatja arra, hogy hatékonyan hozzon létre vonzó hirdetési tartalmakat.
Egyszerűen adja meg a legfontosabb adatokat, mint például a célközönséget, a termék jellemzőit és a kívánt hangnemet, és gyorsan elkészítheti a konkrét marketingigényeire szabott, vonzó szöveget.
Az AI-eszköz fejlett algoritmusokat használ, hogy vonzó és célzott hirdetési tartalmakat hozzon létre a sikeres hirdetéssablonok, a fogyasztói viselkedési trendek és a nyelvi minták elemzésével. Mivel pedig integrálva van a munkafolyamatába, felhasználhatja arra, hogy meglévő dokumentumokból nyerjen betekintést az ügyfélkutatásba, a versenytársak elemzésébe és még sok másba.
A ClickUp hirdetési sablonja
Ezen felül a ClickUp hirdetési sablonjával könnyedén készíthetsz hatékony, kiemelkedő hirdetéseket. Ez biztosítja azt is, hogy hirdetéseid összhangban legyenek márkád egyedi hangvételével.
Ez a sablon segít új hirdetési kampánystratégiák kidolgozásában, a fizetett tervek szervezésében és karbantartásában, a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásában, valamint a teljesítménymutatók nyomon követésében a maximális ROI biztosítása érdekében.
Nyomon követheti az egyes hirdetések előrehaladását azáltal, hogy megjelöli a feladat állapotát, például „Végrehajtás”, „Élő”, „Új kérés”, „Kutatás” és „Befejezve”.
„Az automatizálás bevezetése előtt, amikor egy szövegíró befejezte a feladatát, manuálisan kellett jelentenünk a vezetőségnek, hogy a szöveg készen áll. Ez akár 36 órát is igénybe vehetett. Nagyszerű, mert az egész csapat a ClickUp-ban követi nyomon a napi feladatait.”
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Chat segítségével zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat a csapatán belül: megbeszélhetik a hirdetési kampány stratégiáit, megoszthatják a legfrissebb híreket és gyors kérdéseket tehetnek fel egymásnak.
- A ClickUp Gantt-diagramjaival vizuális áttekintést kaphat a hirdetési tartalmak ütemtervéről, és nyomon követheti a határidőket, a mérföldköveket és a függőségeket az összes hirdetési kampányában.
- Módosítsa és véglegesítse a marketing szöveget a ClickUp Docs segítségével, kérjen visszajelzést a megjegyzésekben, és hajtsa végre a változtatásokat ugyanazon a platformon belül
- Optimalizálja az értékesítési és marketingmenedzsmentet a kampányok teljesítményének és a hirdetési kampányok hatásának nyomon követésével a ClickUp Dashboards segítségével
- Integrálja a Google Workspace-hez és a közösségi média platformokhoz hasonló eszközöket a ClickUp integrációinak segítségével, hogy közvetlenül figyelemmel kísérhesse és optimalizálhassa a hirdetéseket, növelve ezzel a kampány hatékonyságát.
A ClickUp korlátai
- A funkciók széles skálája áll rendelkezésre, és a felhasználóknak lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükségük
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9500 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
💡 Profi tipp: A kampánykezelés automatizálásához állítsd be a ClickUp Automations funkciót, hogy értesítést küldjön, amikor egy hirdetésszöveg-feladat a következő szakaszba lép. Ez biztosítja, hogy a csapat összehangoltan dolgozzon, és a határidők betartásra kerüljenek.
2. Jasper (A legjobb meglévő tartalmak átalakításához és újrafelhasználásához)
A Jasper egy fejlett AI-eszköz, amelyet a tartalomkészítés támogatására fejlesztettek ki. A Jasper Brand Voice memóriával rendelkezik, amelynek segítségével megtaníthatja neki termékeinek, szolgáltatásainak és célközönségének részleteit, valamint hangnem- és stílusfunkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével megtaníthatja a Jaspernek márkája hangnemét.
Marketingesként beírhat egy rövid leírást a célközönségéről, a platformról és a célokról, és a Jasper több változatot is készít. A csapatok gyorsan szerkeszthetik vagy finomíthatják ezeket a vázlatokat, hogy azok illeszkedjenek a márka hangvételéhez.
A Jasper legjobb funkciói
- Használjon elemző eszközöket a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez, hogy betekintést nyerjen az elkötelezettségi mutatókba és a közönség viselkedésébe
- Használd fel a meglévő tartalmakat különböző formátumokban, például alakítsd át a blogbejegyzéseket közösségi média bejegyzésekké vagy e-mailes hírlevelekké
- Integrálja a népszerű platformokkal, mint például a Meta Ads Manager és a Google Ads, a zökkenőmentes hirdetéskezelés érdekében
A Jasper korlátai
- A hangnem és a célközönség kezdeti beállítása részletes testreszabást igényelhet
A Jasper árai
- Ingyenes: 7 napos próba
- Creator: 49 USD/felhasználó havonta
- Pro: 69 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)
3. Copy.ai (A legjobb a hangnem és stílus egyedi testreszabásához, hogy biztosítsa a márka következetes hangját)
Növelje a konverziókat a Copy.ai által generált kiváló minőségű szövegekkel. Ez az eszköz gyorsan és hatékonyan generál szövegeket a legkülönbözőbb írásos tartalmakhoz – a figyelemfelkeltő hirdetési szövegektől a lenyűgöző blogbejegyzésekig. Ideális rövid formátumú tartalmakhoz, mint például címsorok, szlogenek, címcímkék, meta leírások és hirdetésleírások.
A felhasználók megadhatnak olyan konkrét paramétereket, mint a hangnem, a stílus és a célközönség, hogy a generált tartalom összhangban legyen a márka identitásával, és variációkat hozzon létre az A/B teszteléshez.
A Copy.ai legjobb funkciói
- Automatizálja a tartalomkészítési feladatokat, és egyszerűsítse a marketing- és értékesítési tevékenységeket
- Készíts tartalmat több mint 25 nyelven, így ideális megoldás globális közönséggel rendelkező vállalkozások számára
- Használja ki a vállalati információk központi tárolóját, amely integrálható a tartalomba
A Copy.ai korlátai
- A tartalom tömeges generálása esetenként manuális szerkesztést igényelhet a pontosság érdekében
A Copy.ai árai
- Örökre ingyenes
- Starter: 49 USD/hó
- Haladó: 249 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Copy.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 50 értékelés)
4. Anyword (A legjobb teljesítményorientált hirdetési tartalmakhoz)
A marketingesek számára kifejlesztett Anyword az adatközpontú stratégiákat helyezi előtérbe. Hirdetési szövegeket generál és előrejelzi azok teljesítményét, lehetővé téve olyan kulcsüzenetek létrehozását, amelyek rezonálnak a célközönséggel.
Az Anyword szegmensek közötti célzott szövegírásra ad lehetőséget, és a várható kattintási arány (CTR) alapján rangsorolja az egyes címsorváltozatokat, így segítve a megalapozott döntéshozatalt.
Az Anyword legjobb funkciói
- Testreszabhatja az üzeneteket a vásárlói profilok alapján, hogy célközönségre szabott hirdetéseket készítsen
- Készítsen Google-re, Facebookra és LinkedInre optimalizált hirdetéseket, kihasználva az eszköz többcsatornás támogatását
- Javítsa hirdetési kampányai eredményeit az adatközpontú A/B tesztelési funkciók segítségével
Az Anyword korlátai
- Az AI által generált szövegek még mindig mesterséges hangvételűek, hiányzik belőlük az emberi szerző által írt szövegek finom árnyalatai.
- Bár több nyelvet is támogat, elsődleges hangsúlya az angol nyelven van, ami nem feltétlenül felel meg a nem angol nyelvű piacok igényeinek.
Az Anyword árai
- Starter: 49 USD/hó felhasználónként
- Adatvezérelt: 99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 499 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Anyword értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)
5. Wordtune (A legjobb meglévő hirdetési szövegek átírásához és finomításához)
A Wordtune a meglévő szövegek finomítására specializálódott, világos, tömör és vonzó alternatívákat kínálva. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerű blogbejegyzéseket és tartalmi ötleteket kifinomult szövegekké alakítsanak.
Az összefoglaló funkció lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy a tartalmi ötleteket olyan tömör üzenetekké sűrítsék, amelyek felkeltik a figyelmet és ösztönzik az interakciót. A böngészőbővítmények integrálódnak olyan eszközökkel, mint a Google Docs és a Gmail, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot a kampányon együtt dolgozó marketingesek számára.
A Wordtune legjobb funkciói
- Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, javítsa a meglévő szöveg érthetőségét, hangvételét és stílusát az átírási javaslatok alapján
- Könnyedén válthatsz a formális és a kötetlen stílus között, hogy szövegedet a különböző marketingkontextusokhoz igazítsd
- A következetes nyelvi stílus fenntartásával igazítsa a tartalmat a konkrét közönség igényeihez
A Wordtune korlátai
- Bár a Wordtune kiválóan teljesít a szövegek finomításában, nem készít hosszú formátumú tartalmakat
A Wordtune árai
- Örökre ingyenes
- Haladó: 13,99 USD/felhasználó havonta
- Korlátlan: 19,99 USD/felhasználó havonta
- Csapatok: 15,99 USD/felhasználó/hónap
Wordtune értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 50 értékelés)
6. Writesonic (A legjobb hirdetési szövegek és céloldalak készítéséhez)
Ne elégedjen meg sablonos szövegekkel! A Writesonic, egy AI szövegíró eszköz, az Ön konkrét kampánycéljai alapján testreszabott hirdetési szövegváltozatokat generál, segítve a marketingeseket a kreatív hirdetési szövegek gyors és egyszerű elkészítésében.
Természetes nyelvfeldolgozási funkcióval rendelkezik, és valós idejű webes adatokat használ, így biztosítva, hogy a generált tartalom releváns és tényileg pontos legyen.
A Writesonic egy rövid termékleírás alapján olyan lehetőségeket generál, amelyek a kampány céljaihoz igazodnak.
A Writesonic legjobb funkciói
- Válasszon több mint 80 sablon közül, amelyek különböző típusú tartalmi ötletekhez lettek kialakítva, így egyszerűsítve az írási folyamatot
- Készíts hirdetéseket több mint 25 nyelven, és használd a népszerű marketingeszközökkel való zökkenőmentes integrációt
- A beépített SEO-optimalizáló eszközök segítségével gondoskodhat arról, hogy a generált tartalom kulcsszavakban gazdag és keresőmotor-barát legyen.
A Writesonic korlátai
- Egyes eredmények további szerkesztést igényelhetnek, hogy megfeleljenek a márka konkrét szabványainak.
- Az új felhasználóknak a platformon elérhető funkciók és szolgáltatások sokfélesége miatt lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükségük.
A Writesonic árai
- Örökre ingyenes (akár 25 kredit)
- Egyéni: 20 USD/hó felhasználónként
- Standard: 99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- AI + emberi tartalomszolgáltatás: 2000 USD/hó öt felhasználó számára
A Writesonic értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)
7. AdZis (A legjobb az e-kereskedelmi hirdetések szövegírásának automatizálásához)
Az idő fogy, és marketingkampányához több száz különböző hirdetési szövegre van szüksége. Ezeket manuálisan elkészíteni egyszerűen kivitelezhetetlen.
Az AdZis kiemelkedő funkciójával lép színre: a tömeges hirdetéstartalom-készítéssel, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több ezer termék marketing szövegéhez és termékleírásához férjenek hozzá. A termékleírások, címsorok és promóciós üzenetek automatizálására való képessége miatt ez a szerszám elengedhetetlen az online kiskereskedők számára, akik digitális hirdetési tevékenységüket szeretnék fejleszteni.
Az AdZis legjobb funkciói
- SEO-optimalizálja a termékleírásokat az e-kereskedelmi igényeinek megfelelően
- Biztosítson magasabb minőségű tartalmat az AI által generált tartalom és az emberi szerkesztés kombinációjával
- Integrálja a népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify és a Magento, hogy zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítson
Az AdZis korlátai
- Lehet, hogy nem alkalmas az e-kereskedelemmel nem kapcsolatos tartalomtípusokhoz.
- Korlátozott költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások tulajdonosai számára az árképzés drágának tűnhet
Az AdZis árai
- 2. szintű (standard) termékleírások: 60 dollár 100 termékért
- 3. szint (szakértői) termékleírások: 3–8 USD/termék
- DFY (Done for you) csomag menedzselt szolgáltatások: 99 USD/hó
AdZis értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
Tudta-e: Egy kutatás szerint a marketingesek körülbelül 40%-a állította, hogy mesterséges intelligencián alapuló szoftvereszközöket használ a közösségi média tartalmainak előállításához.
8. Smart Copy by Unbounce (A legjobb konverzióorientált hirdetésszövegekhez)
A Smart Copy kiterjedt könyvtárában több mint 45 testreszabható sablon található különböző tartalomtípusokhoz, beleértve a marketing szövegeket, e-mail kampányokat és közösségi média bejegyzéseket. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan készítsenek magas színvonalú tartalmakat, amelyek összhangban állnak marketing céljaikkal.
A Facebook-, Instagram- és LinkedIn-hirdetésekre kattintva a potenciális ügyfelek néhány kattintással eljutnak a kampányhoz testreszabott céloldalra, ami optimalizálja a konverziós arányt.
A Smart Copy zökkenőmentesen integrálódik az Unbounce céloldalakkal és más marketingplatformokkal, egyszerűsítve a hirdetési kampányok létrehozásától a közzétételig tartó munkafolyamatot, valamint a hirdetésekhez és a közösségi médiában megjelenő bejegyzésekhez szükséges tartalomkészítést.
Az Unbounce Smart Copy legjobb funkciói
- Használja a Smart Copy funkcióit közvetlenül a böngészőjében, hogy különböző alkalmazásokban is készíthessen tartalmakat útközben
- Használd a Content Expander szolgáltatást, hogy mélyebb tartalmat adj a hirdetések szövegéhez, valamint előre elkészített sablonokat használj a különböző platformok hirdetéstípusaihoz, beleértve a Google Ads-t és a közösségi média bejegyzéseket is.
- Készítsen mobilbarát, webalapú céloldalt kódírás nélkül
Az Unbounce Smart Copy korlátai
- A fejlett funkciók csak az Unbounce céloldalakkal együtt használva hatékonyak
Az Unbounce Smart Copy árai
- Build: 99 USD/hó
- Próba: 149 USD/hó
- Optimize: 249 USD/hó
- Ügynökség: 499 USD/hó
Unbounce Smart Copy értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)
9. Copysmith Rytr (A legjobb kiváló minőségű rövid tartalmak létrehozásához)
Mint AI-asszisztensed, a Copysmith Rytr elemzi írásod egy mintáját, és így utánozza az írási stílusodat. Ez biztosítja, hogy a generált AI-tartalom illeszkedjen a stílusodhoz. Több egyedi stílust is létrehozhatsz, hogy azok különböző helyzetekhez, projektekhez vagy ügyfelekhez illeszkedjenek.
Ezen felül több mint 20 lehetőség közül választhatja ki a kívánt hangnemet, így személyre szabott üzeneteket készíthet, amelyek hatással vannak a konkrét célközönségre.
A Copysmith Rytr legjobb funkciói
- A Rytr Chrome-bővítményével bárhol készíthet tartalmat, ahol csak ír
- Készítsen AI-tartalmakat több mint 30 különböző felhasználási esethez, és hozzon létre olyan tartalomtípusokat, amelyek túlmutatnak a hirdetési szövegeken
- Állítsa be a generált tartalom kreativitási szintjét, így a hirdetési kampány igényeinek megfelelően egyszerűbb vagy fantáziadúsabb eredményeket kaphat.
A Copysmith Rytr korlátai
- A Rytr más speciális AI szövegíró eszközökhöz képest nehezen boldogulhat mélyreható cikkek vagy összetett narratívák készítésével
- A generált tartalom minősége változó, ezért további szerkesztésre van szükség a finomításhoz
Copysmith Rytr árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 9 USD/felhasználó havonta
- Prémium: 29 USD/felhasználó havonta
Copysmith Rytr értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Jacquard (A legjobb a közösségi média hirdetések és üzenetek személyre szabásához)
A Jacquard.com (korábban Phrasee) lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy személyre szabott és a szabályoknak megfelelő üzeneteket hozzanak létre különböző csatornákon, nagy léptékben. A Jacquard az életciklus-marketingre összpontosítva segít abban, hogy az ügyfélkommunikáció releváns maradjon, biztosítva, hogy az üzenetek összhangban legyenek az ügyfelek preferenciáival és a kontextussal.
A Jacquard tartalmat generál, és a teljesítménymutatók alapján folyamatosan teszteli és finomítja az üzeneteket, biztosítva, hogy a kampányok relevánsak és hatékonyak maradjanak.
A Jacquard lehetővé teszi az üzenetküldési stratégiák dinamikus adaptálását, így a marketingesek hosszú távú ügyfélkapcsolatokat építhetnek ki.
A Jacquard legjobb funkciói
- Készítsen több ezer nyelvi változatot, mindegyiket részletes termékinformációkkal kiegészítve, hogy a vásárlók korábbi interakciós mintáinak megfelelően kontextusban releváns hirdetési tartalmat nyújthasson nekik.
- Alakítsa az üzeneteket úgy, hogy azok megfeleljenek az egyes ügyfelek egyedi hangnempreferenciáinak – közvetlen, kíváncsi vagy játékos – több ezer egyéni ügyfél esetében
- Használd a beépített jóváhagyási folyamatot, hogy alaposan átvizsgáld a többcsatornás üzeneteidet, mielőtt azok eljutnának az ügyfeleidhez
A Jacquard korlátai
- Elsősorban nagyvállalati ügyfelekre összpontosít, és az árak kisvállalkozások számára megfizethetetlenek lehetnek.
- Az új felhasználók számára a platform kiterjedt funkciói túlnyomóak lehetnek
A Jacquard árai
- Egyedi árazás
Jacquard értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
🧠 Érdekesség: A Volkswagen 1959-es kampányának „Think Small” szlogenjét gyakran emlegetik a 20. század legjobb hirdetésének. Ma az AI szövegíró eszközök ikonikus kampányok elemzésével működnek, és néhány másodperc alatt új, adatokon alapuló szlogeneket hoznak létre.
Válaszd ki az igényeidnek leginkább megfelelő AI hirdetésszöveg-készítő eszközt
A legjobb AI szövegíró eszközök kiválasztása hatással lehet marketingkampányaira – a tartalomkészítéssel töltött idő megtakarításától a jobb elkötelezettség és konverziók eléréséig.
Bár az itt bemutatott AI-eszközök mindegyike kiemelkedő teljesítményt nyújt bizonyos területeken – legyen szó a Jasper kreativitásáról vagy a Jacquard nagyméretű személyre szabásáról –, a ClickUp kiemelkedik mint a végső, mindent magában foglaló platform. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a csevegést és az AI-alapú tartalomkészítést. Ez a központosított megközelítés lehetővé teszi marketing- és szövegíró csapatainak, hogy csúcsteljesítményt érjenek el.
A ClickUp lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a közösségi média menedzserekkel, a kampányok előrehaladásának nyomon követését és az AI használatát, így a vállalkozások hatékonyan kezelhetik hirdetési tevékenységük minden aspektusát.
Ne csak a szavunkat higgye el – tapasztalja meg saját maga a különbséget. Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!