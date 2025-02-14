A 10 legjobb projektfelvételi szoftver a hatékony munkafolyamatokhoz

A szervezetek növekedésével egyre több projektkéréssel kell megbirkózniuk. A projektjavaslatok küszöbértékének meghatározása azonban elengedhetetlen a sikeres felvételi folyamat szempontjából.

Strukturált megközelítés nélkül a projektfelvétel félreértésekhez, határidők elmulasztásához és a projekt kudarcához vezethet. Egy tanulmány szerint az alkalmazottak 54%-a úgy érzi, hogy az általános projektmunkaterhelés az elsődleges stresszforrás.

Itt válik elengedhetetlenné a projektfelvételi szoftver. Ezek az eszközök racionalizálják a projektfelvételi folyamatot, biztosítva, hogy minden kérelem értékelésre, prioritásba sorolásra és nyomon követésre kerüljön.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb eszközt, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti a projektfelvételi folyamatot.

Mit kell keresnie a projektfelvételi szoftverben?

A projektkérelmek kezelésére szolgáló eszköz kiválasztásakor keressen olyan megoldást, amely javítja csapata termelékenységét és segít létrehozni egy szabványos munkavégzési folyamatot.

Ezek a funkciók segítenek azonosítani azokat az eszközöket, amelyek összhangban állnak a szervezet stratégiai céljaival:

Testreszabható projektfelvételi űrlapok: A szoftvernek lehetővé kell tennie, hogy a csapata igényeire szabott A szoftvernek lehetővé kell tennie, hogy a csapata igényeire szabott projektigénylő űrlapokat hozzon létre. Ez biztosítja, hogy minden projektigénylés a kezdetektől a végéig tartalmazza az összes szükséges adatot.

Munkafolyamat-automatizálás: Az automatizálási funkciók időt takarítanak meg azzal, hogy a jóváhagyott projektkérelmeket közvetlenül végrehajtható feladatokká vagy projektekké alakítják, csökkentve ezzel a manuális munkát.

Együttműködési eszközök: Az együttműködés kritikus fontosságú a projektfelvétel és a kérelem feldolgozása során. Keressen olyan eszközöket, amelyek megkönnyítik a kulcsfontosságú érdekelt felek közötti valós idejű megbeszéléseket, beleértve a megjegyzések és a dokumentumok megosztásának lehetőségét is.

Valós idejű nyomon követés: A műszerfalak és a jelentéskészítési funkciók segítségével fontos információkat szerezhet projektportfóliójáról. Ez segít nyomon követni az összes kérelem előrehaladását és megalapozott döntéseket hozni.

Integrációs képességek: A CRM-ek, A CRM-ek, projektmenedzsment szoftverek , kommunikációs alkalmazások vagy feladatkezelő szoftverekhez való zökkenőmentes integrációs képesség biztosítja a technológiai eszközök közötti zökkenőmentes munkafolyamatokat.

Skálázhatóság: Válasszon skálázható szoftvert, amely alkalmazkodik a növekvő projektmunka-igényeihez, és zökkenőmentesen kezeli a munkavállalási folyamatot.

💡 Profi tipp: A projektfelvételi folyamat egyszerűsítése érdekében tesztelje a szoftver ingyenes csomagjait vagy próbaverzióit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok illeszkednek-e csapata munkafolyamatához. Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen beállítható és használható, hogy csapata gyorsan elsajátíthassa.

A 10 legjobb projektfelvételi szoftver

A legjobb választás megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy listát a 10 legjobb eszközről, amelyekkel kezelheti a szokásos felvételi folyamatot. Ezek az eszközök a projektmenedzsment életciklusának különböző igényeit kielégítik, így minden csapat számára megtalálható a tökéletes megoldás.

Vessünk egy pillantást a legjobb eszközökre, amelyek segítenek az új projektkérelmek kezelésében!

1. ClickUp (A legjobb átfogó és testreszabható projektfelvételi menedzsmenthez)

A ClickUp ideális választás azoknak a vállalatoknak, amelyeknek olyan projektportfólió-kezelő eszközre van szükségük, amely kezeli a projektfelvételi folyamatot.

Ez az átfogó projektmenedzsment és termelékenységi platform intuitív felülettel rendelkezik, amely egyszerűsíti a munkavégzési folyamatot és segít kiváló minőségű ajánlatok elküldésében.

ClickUp űrlapnézet

Automatizálja a projektfelvételi folyamatot a ClickUp Form View segítségével, hogy könnyedén rögzíthesse az összes szükséges projektadatot

A ClickUp Form View segítségével rögzítheti a válaszokat, és azonnal továbbíthatja a munkát a megfelelő csapatoknak, elősegítve ezzel a szabványosított felvételi folyamatot.

További előnyöket szeretne? Testreszabhatja az űrlapokat az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Ez segít Önnek minden lényeges projektadatok rögzítésében, az ügyféladatoktól és a projekt terjedelmétől kezdve a költségvetésig és az ütemtervig.

Ezeket integrálhatja a meglévő munkafolyamatokba, így zökkenőmentes adatgyűjtést biztosíthat, és csökkentheti a munkamegbízásokhoz szükséges manuális adatbevitelt.

ClickUp projektmenedzsment

Kezelje a projektfeladatokat úgy, hogy azokat a megfelelő érdekelt feleknek rendeli hozzá, és részletes információkat csatol hozzájuk a ClickUp Project Management segítségével.

A ClickUp nemcsak űrlapok létrehozásában jeleskedik, hanem a projektfelvételi folyamat legfontosabb elemeinek automatizálásában is. A ClickUp projektmenedzsment funkcióival összekapcsolhatja az összes munkafolyamatot, dokumentumot, irányítópultot és egyebeket egy központi helyen, és meghatározhatja az összes folyamatlépést.

Akár egy kis csapatot, akár egy nagy szervezetet irányít, a ClickUp skálázhatósága és időkövetési funkciója garantálja, hogy munkavégzése hatékony maradjon.

ClickUp Chat

Ossza meg jegyzeteit, működjön együtt csapattagjaival, és biztosítsa a gyors és kényelmes kommunikációt a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat forradalmasította csapatunk együttműködését azáltal, hogy integrálta a kommunikációt és a projektmenedzsmentet, így több eszköz használatára már nincs szükség.

A csevegést a következőkre használhatja:

A ClickUp segítségével automatikusan összekapcsolhatja a beszélgetéseket a megfelelő feladatokkal és dokumentumokkal, így teljes kontextust kap.

Készítsen feladatokat közvetlenül a csevegőüzenetekből egyetlen kattintással, és rendelje hozzá őket a megfelelő csapattagokhoz a FollowUps™ funkcióval .

Tartson spontán audio- és videohívásokat, és ossza meg képernyőjét csapatával a SyncUps funkció segítségével, hogy valós időben tisztázhassa a kérdéseket és aggályokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet kezdők számára zavaró lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A felhasználók a ClickUp intuitív feladatkezelését, zökkenőmentes testreszabhatóságát és komplex munkafolyamatok kezelésére való alkalmasságát dicsérik. Ez teszi az eszközt ideális választássá vállalata igénykezelési folyamatának kezeléséhez!

Az űrlapok és jóváhagyási folyamatok nagyon könnyen megvalósíthatók, és jelentősen megkönnyítik a részlegek közötti kérelmek kezelését, így időt takaríthat meg.

2. Asana (legalkalmasabb agilis csapatok és vizuális munkafolyamatok számára)

via Asana

A listánk következő helyén az Asana áll, egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amely intuitív felületéről és a vizuális munkafolyamatokra való összpontosításáról ismert. Bár nem kifejezetten projektfelvételi szoftverként lett kifejlesztve, az Asana olyan funkciókat kínál, amelyek racionalizálják a projektfelvételi folyamatokat, különösen az agilis környezetben dolgozó csapatok számára.

A szoftver rendszerezi a feladatokat, nyomon követi a projekt előrehaladását és biztosítja a csapat tagjai közötti egyértelmű kommunikációt. A beérkező projektmegbízásokat kezelhető feladatokra bontja, ezzel is csökkentve a projektmenedzser vagy a döntéshozók terheit.

Az Asana legjobb funkciói

Vezessen be felvételi űrlapokat, hogy rögzíthesse az ügyfelek és az érdekelt felek projektinformációit.

Használjon Kanban táblákat, Gantt-diagramokat és egyéb vizuális eszközöket a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez és a szűk keresztmetszetek azonosításához.

Integrálja más népszerű üzleti alkalmazásokkal, például a Slackkel és a Microsoft Teams-szel, hogy átlátható munkafolyamatot hozzon létre.

Az Asana korlátai

Az Asana projektfelvételi funkciói nem annyira átfogóak.

Az ár minden új felhasználóval emelkedik, ami nagyobb csapatok számára drágává teszi a szoftvert.

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter : 10,99 USD/hó felhasználónként

Advanced: 24,99 USD/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

A felhasználók az Asana átláthatóságát és azt szeretik, hogy lehetővé teszi számukra a belső projektek időkövetéssel és egyértelmű kommunikációval történő kezelését.

Az Asana segített szervezetünknek hatékonyabban és produktívabban felhasználni az időnket. Kevesebb időt töltünk a dolgok keresésével, mert minden csapatunknak külön projektjei vannak. A határidő funkcióval nyomon követhetjük, hogy mi az, amit el kell végezni. Emellett jobban átlátjuk, hogy a csapatok mit csinálnak, hogyan halad a munka, és mikor kell beavatkoznunk, hogy segítsünk valamit befejezni.

💡 Profi tipp: Manapság elengedhetetlen a hatékony projektmenedzsment. Tekintse át a legfontosabb projektmenedzsment kihívásokat, hogy megtanulja, hogyan lehet azokat leküzdeni a zökkenőmentes projektütemterv érdekében.

3. Workamajig (legalkalmasabb kreatív ügynökségek és marketingcsapatok számára)

via Workamajig

A Workamajig egy átfogó munkafolyamat-automatizálási platform kreatív ügynökségek és marketingcsapatok számára. Funkciói segítségével kezelheti projektje életciklusát, az ügyfél felvételétől a projekt végrehajtásán és számlázásán át a projektportfólió kezeléséig.

A Workamajig különlegessége, hogy a kreatív csapatok egyedi igényeire összpontosít. Több ügyfélprojektet kezelő ügynökségek számára átlátható képet nyújt a teljes projektfelvételi folyamatról. Ez megkönnyíti a pénzügyek kezelését, az információk gyűjtését, a feladatok elosztását és még sok mást.

A Workamajig legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi projektfelvételi űrlapokat, hogy összegyűjtse az ügyfelektől a szükséges információkat.

Automatizálja a feladatok létrehozását, az erőforrások elosztását és az állapotfrissítések küldését a hatékonyság javítása érdekében.

Gyorsan készítsen testreszabott ajánlatokat és szerződéseket ügyfelei számára, hogy egyszerűsítse a projektjavaslatok elkészítését.

A Workamajig korlátai

A Workamajig kreatív ügynökségek és marketingcsapatok számára készült, más iparágakban való használata korlátozott.

A felhasználóbarát projektmenedzsment eszközökhöz képest meredekebb tanulási görbe

Workamajig árak

Belső : 39 USD/hó felhasználónként (20+ felhasználó)

Ügynökség : 39 USD/hó felhasználónként (20+ felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Workamajig értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (280 értékelés)

Capterra: 3,7/5 (több mint 300 értékelés)

A felhasználók imádják a Workamajig intuitív felületét és azt, hogy képes kezelni a különböző ügyfélkérdéseket.

Imádom, hogy a Workamajig számos testreszabási lehetőséget kínál a projektbeállításhoz és a jelentésekhez. Ritkán találkozom akadályokkal a rendszerben, ami a folyamatokat illeti. Az ügyfélszolgálat kifogástalan; már több száz e-mailt küldtem kérdésekkel, és mindig gyorsan és udvariasan válaszoltak.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A ClickUp kutatása szerint, ha nincs egységes rendszer a döntések rögzítésére, a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a kommunikációs csatornákban, például a csevegésekben, e-mailekben vagy táblázatokban. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

4. Wrike (legalkalmasabb nagyvállalatok és skálázható munkafolyamatok számára)

via Wrike

A Wrike egy hatékony, skálázhatóságra tervezett projektfelvételi szoftver. Kezelése a projektfelvételi folyamatot, hogy hatékonyan rögzítse, rangsorolja és végrehajtsa a projektkéréseket.

Intuitív felülete és automatizálási képességei alkalmazkodnak a növekvő csapatok változó igényeihez, segítve Önt a szervezeti célok elérésében egy versenyképes környezetben.

Akár egyetlen projektet, akár egy egész portfóliót kezel, ez a szoftver biztosítja a hatékony eredmények eléréséhez szükséges átláthatóságot és ellenőrzést.

A Wrike legjobb funkciói

Tervezzen egy testreszabott projektfelvételi űrlapot, hogy begyűjtse a szükséges projektinformációkat az ügyfelektől és az érdekelt felektől.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását valós időben, hogy betekintést nyerjen a projekt teljesítményébe.

Több mint 400 alkalmazással, köztük a Slackkel, a Google Drive-val és a Salesforce-szal is zökkenőmentesen integrálható.

A Wrike korlátai

Bonyolult navigáció és konfiguráció

Különösen nagy csapatok számára drága, ezért kevésbé költséghatékony megoldás.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2700 értékelés)

🎉 Érdekesség: Az átlagos szervezet több mint 130 SaaS eszközt használ, ezért az integrációk elengedhetetlenek a technológiai eszközök összekapcsoltságának és hatékonyságának fenntartásához.

5. Smartsheet (A legjobb adatvezérelt projektmenedzsmenthez és jelentéskészítéshez)

via Smartsheet

A Smartsheet egy hatékony projektmenedzsment eszköz, amely ötvözi a táblázatok rugalmasságát a projektfelvételi folyamattal. Ez lehetővé teszi, hogy egy táblázatszerű felületen belül egyedi projektfelvételi űrlapot hozzon létre.

Ez az eszköz lehetővé teszi a haladás nyomon követését és a felelősségre vonhatóság biztosítását. Széles körben használják az informatikai, marketing és gyártási ágazatokban dolgozó csapatok a komplex projektigények kezelésére és egy egészséges projektportfólió kialakítására.

A Smartsheet legjobb funkciói

Rögzítse a projektigényeket és kövesse nyomon az előrehaladást egy ismerős, táblázatszerű felület segítségével.

Kezelje a felvételi folyamatot a munkamegosztás automatizálására és a kérelmek értékelésére szolgáló funkciókkal.

Használja az olyan funkciókat, mint a valós idejű közös szerkesztés, a megjegyzések és az @említések, hogy egyszerűsítse a felvételi folyamatot.

A Smartsheet korlátai

A táblázatos felület nem feltétlenül intuitív, különösen komplex projektjavaslatok kezelése esetén.

Nincs ingyenes csomag, és még az alapcsomag is drága.

Smartsheet árak

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

6. Adobe Workfront (legalkalmasabb nagyszabású projektekhez és vállalati szintű együttműködéshez)

via Adobe Workfront

Az Adobe Workfront egy átfogó, vállalati szintű munkamenedzsment platform. Kifejezetten erre a célra kifejlesztett projektfelvételi modulja egyszerűsíti a projektigények rögzítését, a követelmények összegyűjtését és a jóváhagyások megszerzését.

Az Adobe eszköz legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi egyedi űrlapok létrehozását, amelyekkel minden szükséges projektinformációt rögzíthet, beleértve az ügyfél adatait, a projekt terjedelmét, a költségvetést és az ütemtervet.

Az Adobe Workfront legjobb funkciói

Tervezzen és használjon felvételi űrlapokat, hogy minden szükséges projektinformációt begyűjtsön az ügyfelektől és az érdekelt felektől.

Kezeljen nagyszabású külső és belső projekteket, egyszerűsítve a projektportfólió-kezelést.

Integrálja munkavégzési folyamatát az Adobe Creative Cloud és más vállalati eszközökkel

Az Adobe Workfront korlátai

Összetett és funkciókban gazdag platform, amely új felhasználók számára meredek tanulási görbével rendelkezik.

A hasonló termékekhez képest drága

Az Adobe Workfront árai

Válasszon : Egyedi árazás

Prime : Egyedi árazás

Ultimate: Egyedi árazás

Adobe Workfront értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)

A felhasználók imádják az Adobe eszköz átfogó jellegét és azt, hogy hogyan tudják kezelni a projektfelvételi folyamat lépéseit.

A Workfront kiterjedt eszközkészlete fantasztikus. Ennek eredményeként egy könnyen hozzáférhető helyen tudjuk nyomon követni a projekteket és a dokumentumokat, ami tökéletes az auditokhoz és egyéb nyilvántartási igényekhez.

7. ProjectManager (A legjobb felhasználóbarát felület és könnyű használat szempontjából)

via ProjectManager

A ProjectManager egy felhasználóbarát projektmenedzsment eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerűsítse a csapatok, különösen a projektmenedzser és a vezetői csapatok projektkérelmeit .

Az agilis módszerek támogatására kifejlesztett szoftver intuitív felületet kínál a munkák hatékony tervezéséhez, nyomon követéséhez és kezeléséhez. Az automatizált projektfelvételi űrlapok, a projektkövetés és a valós idejű haladásfrissítések olyan funkciók, amelyek megkönnyítik a projektek kezelését a kezdetektől a befejezésig.

A ProjectManager legjobb funkciói

Készítsen részletes projektfelvételi űrlapot, hogy minden szükséges projektinformációt rögzíthessen.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását valós időben interaktív Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal és egyéb vizuális eszközökkel.

Használjon részletes projektjelentéseket az erőforrások és kapacitások tervezéséhez.

Integrálja könnyedén adatait CRM-mel és projekttervező eszközökkel, mint például a Trello, a JIRA és mások.

A ProjectManager korlátai

A funkcionalitás korlátozott lehet néhány, inkább vállalati szintű platformhoz képest.

A jelentéskészítési és elemzési funkciók nem annyira fejlettek.

ProjectManager árak

Csapat : 16 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 28 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ProjectManager értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

8. Acuity PPM (A legjobb portfóliókezeléshez és erőforrás-elosztáshoz)

via Acuity PPM

Az Acuity PPM egy átfogó portfóliókezelési megoldás, amely segít javítani a projektfelvételi folyamatot. Noha nem projektkérelmek kezelésére készült, javítja a projektportfólió-kezelést (PPM) és biztosítja, hogy a csapatok tisztán lássák a folyamatot.

Hatékony elemzési, erőforrás-kezelési és integrációs funkcióival egyszerűsíti a felvételi folyamatot, és segít a legértékesebb projektek prioritásainak meghatározásában.

Az Acuity PPM legjobb funkciói

Értékelje és rangsorolja a projektkérelmeket azok stratégiai értékének és aktuális állapotának megfelelően.

Osztja el az erőforrásokat a projektportfólióban a befektetés megtérülésének maximalizálása és a kockázat minimalizálása érdekében.

Figyelje a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), és készítsen informatív jelentéseket a fejlesztendő területek azonosításához.

Az Acuity PPM korlátai

Speciális portfóliókezelési megoldás, amely egyes szervezetek számára túlzottnak bizonyulhat.

Csak akkor ideális, ha a fejlett funkciók megfelelnek stratégiai prioritásainak.

Acuity PPM árak

PPM Starter : 750 USD havonta (5 fizetett licenc)

PPM Essentials : 1050 USD/hó (5 fizetett licenc)

PPM Plus : 1500 USD havonta (5 fizetett licenc)

PPM Enterprise: Egyedi árazás

Acuity PPM értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

9. BrightWork (A legjobb a Microsoft 365 integrációhoz és a munkafolyamatok racionalizálásához)

via BrightWork

A BrightWork egy projektmenedzsment és munkafolyamat-automatizálási platform, amely zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365-be. Ezért népszerű választás azoknak a szervezeteknek, amelyek nagymértékben támaszkodnak a Microsoft eszközökre.

A munkafelvétel egyszerűsített megközelítése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a megszokott Microsoft környezetben rögzítsék a projektigényeket és kezeljék a munkafolyamatokat. Emellett egyedi űrlapok létrehozására is használható a projektigények rögzítéséhez, beleértve az ügyféladatokat, a projekt hatókörét, az ütemtervet és a költségvetést.

A BrightWork legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható más Microsoft 365 alkalmazásokkal, például az Outlookkal, a Teams-szel és a SharePointtal.

Használjon testreszabható sablonokat, hogy részletes projektfelvételi űrlapot készítsen az érdekelt felek adatainak rögzítéséhez.

Egyszerűsítse a jóváhagyási munkafolyamatokat az interaktív irányítópultok és jelentések segítségével, amelyekkel valós időben követheti nyomon a projekt előrehaladását.

A BrightWork korlátai

Csak azoknak a szervezeteknek, amelyek már használják a Microsoft 365-öt.

A platform nem rendelkezik sok funkcióval.

BrightWork árak

Project : Örökre ingyenes

Csapatok : 14 USD/felhasználó havonta (20–50 felhasználó)

Csoportok : 12 USD/felhasználó havonta (51–100 felhasználó)

Osztályok : 10 USD/felhasználó havonta (101–250 felhasználó)

Divisions : 8 USD/felhasználó havonta (251–500 felhasználó)

Vállalatok: 6 USD/felhasználó havonta (501–1000 felhasználó)

BrightWork értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

A projektmenedzserek imádják, hogy a platform megkönnyíti a projekt- és portfóliókezelést.

A BrightWork termék funkciói megkönnyítik és sikeresebbé teszik projekt- és portfóliókezelésünket. PMO-menedzserként gyorsan eldönthetem, mely projekteket hagyom jóvá, és melyeket utasítok el. Az OTB projektmenedzsment sablonjaik segítségével a megfelelő mértékű projektmenedzsmenttel kezdhetjük meg a szóban forgó projektet és csapatot.

10. Planview (legalkalmasabb komplex projektekhez és vállalati szintű portfóliókezeléshez)

via Planview

A Planview egy átfogó, vállalati szintű portfóliókezelési megoldás, amely robusztus funkciókat kínál komplex projektek és portfóliók kezeléséhez.

A szoftver egy dedikált modult biztosít a projektfelvételhez, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy rögzítsék a kéréseket, értékeljék a javaslatokat és stratégiai célok alapján rangsorolják a kezdeményezéseket. Ez különösen alkalmas azoknak a szervezeteknek, amelyeknek áttekinthetőségre van szükségük az erőforrások elosztása és a projektek rangsorolása terén.

A Planview legjobb funkciói

Értékelje és rangsorolja a projektjavaslatokat a szervezeti célokkal való összhangjuk alapján.

Hatékonyan ossza el az erőforrásokat a projektportfólióban, hogy maximalizálja a befektetés megtérülését és minimalizálja a kockázatot.

Kezelje a több függőséggel és összetett munkafolyamatokkal járó nagyszabású projekteket

A Planview korlátai

A túl sok funkció bonyolultságot és megnövekedett költségeket eredményez.

Planview árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Planview értékelések és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

A felhasználók imádják, hogy a platform segítségével milyen könnyen nyomon követhetik a projekt ütemtervét, és milyen gyorsan tudják naponta végrehajtani a projektjeiket.

Ez egy fantasztikus projektmenedzsment szoftver, amely létrehozza és kezeli a projekt ütemtervét és szervezését. Lehetővé teszi számunkra, hogy könnyedén nyomon kövessük a projekt feladatok és tevékenységek óráit, valamint a határidők időtartamát. Nagymértékben összehangolja a projekteket, és eszközöket biztosít az egyes projektek napi végrehajtásához. Bárhonnan könnyen elérhető.

Egyszerűsítse projektfelvételi folyamatát a ClickUp segítségével

A jól felépített projektfelvételi folyamat a sikeres projektmenedzsment alapja. A legjobb projektfelvételi szoftverek áttekintése után egyértelmű, hogy a megfelelő eszköz döntő szerepet játszik a hatékonyság optimalizálásában és a projektek stratégiai célokhoz való igazításában.

Ezek közül a ClickUp az ideális megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerűsíteni és javítani szeretnék munkafelvételi folyamataikat.

Akár projektkérelmek kezelésére, a munkák fontossági sorrendjének megállapítására, projektek nyomon követésére vagy az együttműködés fokozására van szüksége, a ClickUp segítségével szervezete egyszerűsítheti a folyamatokat.

Készen áll arra, hogy projektfelvételi folyamatát új szintre emelje? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, hogyan segíti elő sikerét egy hatékony projektfelvételi megoldás!