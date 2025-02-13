A funkcionális tesztelés és a nem funkcionális tesztelés közötti különbség

Minden minőségbiztosítási szakember ismeri a szoros határidők és a komplex funkciók okozta nyomást. A hibákat kijavította, az alkalmazás zökkenőmentesen működik, de a kérdés továbbra is fennáll: vajon a valós világban is megállja-e a helyét?
Mi történik, ha a felhasználók számának hirtelen emelkedése miatt az alkalmazás összeomlik? Vagy ha az új, csillogó funkciója inkább összezavarja a felhasználókat, mint hogy örömet okozna nekik? Ez a különbség a funkcionális és a nem funkcionális tesztelés között.
A funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a kódja a várt módon működjön. A nem funkcionális tesztelés? Ez a teljesítményről, a biztonságról és a felhasználói élményről szól – azokról a dolgokról, amelyek meghatározzák a szoftver sikerét vagy kudarcát a gyártásban.
Vizsgáljuk meg a funkcionális és nem funkcionális tesztelés részleteit, és hogyan javíthatják mindkettő a tesztelési folyamatot.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Röviden összefoglalva, a funkcionális tesztelés és a nem funkcionális tesztelés közötti különbségek a következők:
Paraméter
Funkcionális tesztelés
Nem funkcionális tesztelés
Fókusz
Ellenőrzi a szoftver konkrét funkcióit és jellemzőit.
Értékeli a teljesítményt, a használhatóságot, a biztonságot és egyéb minőségi tulajdonságokat.
Cél
Biztosítja, hogy a szoftver a tervezett műveleteket helyesen hajtsa végre.
Biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen a kívánt teljesítmény- és felhasználói élmény szabványoknak.
Hatály
Egyedi funkciókat vagy jellemzőket tesztel, gyakran elkülönítve
Teszteli a rendszer általános viselkedését, beleértve azt is, hogyan kezeli a különböző feltételeket.
Tesztelési típus
Tartalmazza az egységtesztelést, az integrációs tesztelést és a rendszer tesztelést.
Ide tartozik a terheléses tesztelés, a teljesítménytesztelés, a stressztesztelés és a biztonsági tesztelés.
Végrehajtás
Általában a nem funkcionális tesztelés előtt végzik el.
A funkcionális tesztelés után végzik el, hogy finomítsák a szoftver általános teljesítményét.
Követelmény
Az ügyfelek által megadott konkrét funkcionális követelmények alapján
Nem funkcionális követelmények, például sebesség, skálázhatóság és megbízhatóság alapján
Kimeneti érvényesítés
Ellenőrizze, hogy az egyes funkciók a várt eredményeket adják-e vissza.
Méri a szoftver képességét, hogy különböző körülmények között is fenntartsa teljesítményét és megbízhatóságát.
A manuális tesztelés megvalósíthatósága
Előre definiált tesztesetek segítségével könnyebben elvégezhető manuálisan
A hatékony teszteléshez gyakran speciális eszközökre és környezetekre van szükség.
Mi az a funkcionális tesztelés?
A funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a szoftveralkalmazás minden funkciója a követelményspecifikációban meghatározottak szerint működjön, és minden funkcionális követelménynek megfeleljen. Ez a folyamat black-box tesztelési módszerekre támaszkodik, és a belső kód elemzése nélkül a bemenetekre és a várt eredményekre összpontosít.
A tesztelők tesztadatokat szolgáltatnak, szimulálják a felhasználói műveleteket, és ellenőrzik, hogy a teszt eredményei megfelelnek-e a várt viselkedésnek.
A funkcionális tesztelés jelentősen hozzájárul az agilis teszteléshez, és lényege a mi tesztelése.
Ha a felhasználó be tud jelentkezni, terméket tud hozzáadni a kosárhoz, és zökkenőmentesen tud fizetni, akkor az máris siker. Néhány gyakori példa:
- A bejelentkezési adatok tesztelése
- A kosár funkciójának ellenőrzése
- A fizetési átjárók működésének biztosítása az eszközökön
- Űrlapok beküldésének ellenőrzése és e-mail értesítések
A funkcionális tesztelés előnyei és hatóköre
A funkcionális tesztelés néhány legfontosabb előnye:
- A szoftver funkcionalitásának ellenőrzése: Biztosítja, hogy a szoftverrendszer a várakozásoknak megfelelően működjön, és ellenőrzi, hogy minden funkció a felhasználók számára a kívánt funkcionalitást nyújtja-e.
- A felhasználói élmény javítása: Az olyan funkciók tesztelésével, mint a felhasználói bejelentkezés, a navigációs menük és a beviteli űrlapok, biztosítja a felhasználóbarát élményt, lehetővé téve a végfelhasználók számára, hogy zavartalanul használják a rendszert.
- A hibák korai felismerése: A felhasználói interakciók és a rendszer viselkedésének alapos tesztelése révén a funkcionális tesztelés segít a fejlesztési folyamat korai szakaszában felismerni és dokumentálni a problémákat, megelőzve ezzel a későbbi drága javításokat.
- Üzleti logika validálásának támogatása: Megerősíti, hogy az alkalmazás munkafolyamatai összhangban vannak a tervezett üzleti követelményekkel, biztosítva a különböző bemenetek konzisztens eredményeit.
👀 Tudta? A tesztelés automatizálása nem helyettesíti teljes mértékben a manuális tesztelést. A leghatékonyabb, ha manuális módszerekkel együtt alkalmazzák. Az automatizálás ugyan felgyorsítja a tesztelést és felismeri bizonyos hibákat, de nem helyettesítheti az olyan feladatokhoz szükséges emberi meglátást, mint például a feltáró tesztelés.
A funkcionális tesztelés típusai
A funkcionális tesztelés tovább kategorizálható különböző tesztelési típusokra, amelyek mindegyike a szoftver funkcionalitásának egy adott aspektusára összpontosít.
1. Egységtesztelés
Az egységtesztelés során a szoftveralkalmazás egyes komponenseit vagy egységeit izolálják. Célja annak ellenőrzése, hogy minden egység, például a funkciók vagy módszerek, a várakozásoknak megfelelően működnek-e.
Például egy számológép alkalmazásban az egységtesztek ellenőrizhetik, hogy az összeadás és kivonás funkciók pontos eredményeket adnak-e. Ezt a módszert gyakran más típusú szoftvertesztekkel együtt alkalmazzák a kód alapos elemzésének biztosítása érdekében.
2. Integrációs tesztelés
Az integrációs tesztelés értékeli, hogy a különböző modulok mennyire működnek jól együtt – például teszteli, hogy a kosár alkalmazás fizetési átjárója zökkenőmentesen integrálódik-e a készletnyilvántartási rendszerbe. Ez a lépés elengedhetetlen az API-k és az összekapcsolt rendszerek esetében, mivel biztosítja a komponensek közötti zökkenőmentes kommunikációt.
3. Rendszer tesztelés
A rendszer tesztelése olyan, mint egy teljes testvizsgálat a szoftver számára. Ellenőrzi, hogy a teljes szoftverrendszer megfelel-e a meghatározott funkcionális követelményeknek, például a teljesítmény és a biztonság tesztelése. A teszteset-sablonok használata segíthet egyszerűsíteni ezt az átfogó tesztelési fázist, biztosítva, hogy minden működjön a telepítés előtt.
4. Elfogadási tesztelés
Az elfogadási tesztelés biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen a felhasználói elvárásoknak és az üzleti követelményeknek. Ennek kulcsfontosságú része a felhasználói elfogadási tesztelés (UAT), amelynek során valódi felhasználók ellenőrzik a rendszert egy termeléshez hasonló környezetben. Ez a végső ellenőrzés biztosítja, hogy az alkalmazás készen álljon a bevezetésre és megfeleljen az ügyfelek igényeinek.
Ez a fázis gyakran segít azonosítani a felhasználói elégedettséget vagy az üzleti eredményeket befolyásoló fennmaradó problémákat, biztosítva a zökkenőmentes átállást a termelésbe. A hibakövető szoftver használata nagyon hasznos lehet a sikeres UAT-hoz.
Mi az a nem funkcionális tesztelés?
A nem funkcionális tesztelés egy szoftveralkalmazás összes nem funkcionális aspektusát értékeli – például a teljesítményt, a használhatóságot és a biztonságot –, amelyek meghatározzák, hogy a rendszer valós körülmények között milyen jól működik.
Míg a funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a távirányító gombjai működjenek, a nem funkcionális tesztelés ellenőrzi, hogy a távirányító kibírja-e az esést, használható-e gyenge fényviszonyok között, és késleltetés nélkül működik-e.
Például, képes-e az alkalmazás több ezer egyidejű felhasználót kezelni egy villámakció során? Vagy összeomlik a nyomás alatt? Megvédi-e az érzékeny adatokat a potenciális biztonsági fenyegetésektől, például a kibertámadásoktól? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a nem funkcionális tesztek.
A nem funkcionális tesztelés előnyei és hatóköre
A nem funkcionális tesztelés azt értékeli, hogy egy alkalmazás megfelel-e a felhasználók sebességre, megbízhatóságra és biztonságra vonatkozó elvárásainak. Emellett számos más fontos előnnyel is jár, például:
- Jobb felhasználói élmény: A nem funkcionális tesztelés olyan szempontok értékelésével, mint a teljesítmény, a használhatóság és a biztonság, biztosítja, hogy a szoftver reagáljon és könnyen használható legyen, ami növeli a felhasználói elégedettséget.
- Kockázatcsökkentés: Segít azonosítani a potenciális szűk keresztmetszeteket, biztonsági réseket vagy stabilitási problémákat, mielőtt a szoftver élesben is működésbe lépne, csökkentve ezzel a bevezetés utáni hibák kockázatát.
- Jobb teljesítmény és megbízhatóság: A nem funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a szoftver képes legyen kezelni a csúcs terheléseket, helyreállni a meghibásodások után, és különböző körülmények között is stabil maradjon, ami megbízhatóbb terméket eredményez.
- Megfelelés és szabványok betartása: A nem funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen az iparági szabványoknak, például a szabályozási követelményeknek és a megfelelési irányelveknek, ami olyan ágazatokban, mint az egészségügy és a pénzügyek, kritikus fontosságú.
A nem funkcionális tesztelés típusai
A nem funkcionális tesztelés különböző típusokat foglal magában, amelyek mindegyike a szoftver meghatározott minőségi tulajdonságainak ellenőrzésére szolgál. Íme néhány a leggyakoribb típusok közül:
1. Teljesítménytesztelés
A teljesítménytesztelés azt méri, hogy egy alkalmazás hogyan reagál különböző terhelési körülmények között. Segít azonosítani a késleltetést és a szerver válaszidejét, biztosítva, hogy a szoftver hatékonyan tudja kezelni a felhasználói kéréseket.
Például a különböző hálózati körülmények között mért oldalbetöltési sebességek vagy válaszidők segítségével biztosítható, hogy a rendszer készen álljon a valós felhasználói igények kezelésére.
2. Terheléses tesztelés
A terheléses tesztelés a szoftver viselkedését méri a várt terhelési feltételek mellett, például egy adott számú felhasználó vagy tranzakció esetén. Ez biztosítja, hogy az alkalmazás normál használat során is reagálóképes maradjon.
Egy új e-kereskedelmi platformot 1000 egyidejű felhasználóval lehet tesztelni, hogy ellenőrizzék, képes-e böngészésre, termékek kosárba helyezésére és vásárlások végrehajtására a teljesítmény romlása nélkül.
3. Terheléses tesztelés
A terheléses tesztelés a rendszert a normál kapacitáson túl terheli, hogy azonosítsa a töréspontokat és a potenciális hibákat. Értékeli, hogyan viselkedik a rendszer szélsőséges körülmények között, például a felhasználói aktivitás vagy az adatbevitel hirtelen megnövekedése esetén, segítve annak biztosítását, hogy a rendszer adatvesztés nélkül, zökkenőmentesen meghibásodjon.
Egy videostreaming-platform stressztesztelésen eshet át, hogy meghatározzák, hogyan kezeli a nézők hirtelen megnövekedett számát egy nagy esemény során.
4. Használhatósági tesztelés
A használhatósági tesztelés a felhasználói felületre és élményre összpontosít, biztosítva, hogy a szoftver könnyen kezelhető és intuitív legyen a végfelhasználók számára. Ez magában foglalja a valódi felhasználók szoftverrel való interakcióját, hogy azonosítsák a potenciális zavaró vagy frusztráló területeket.
Például a Shopify csapata felmérést végzett az Experts Marketplace -en , hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kereskedői profilok minden releváns információt tartalmaznak a felvételi döntésekhez. Az interjúkból és tesztelésből nyert betekintésből kiderült, hogy a kereskedőknek előre világos, tömör részletekre van szükségük.
A Shopify optimalizálta a profilokat a tesztelés után, javítva ezzel a felhasználói bizalmat és növelve az elkötelezettség arányát.
5. Skálázhatósági tesztelés
A skálázhatósági tesztelés értékeli a szoftver képességét a felhasználói terhelés vagy az adatmennyiség változásai alapján történő felfelé vagy lefelé történő skálázásra. Ez biztosítja, hogy a rendszer teljesítményromlás nélkül növekedhessen.
Felhőalapú alkalmazások esetében a skálázhatósági tesztelés magában foglalhatja olyan erőforrások hozzáadását, mint a szerverek, hogy az alkalmazás a felhasználói forgalom növekedése mellett is megőrizze reagálóképességét.
6. Biztonsági tesztelés
A biztonsági tesztelés azonosítja a potenciális sebezhetőségeket és megvédi a szoftvert a jogosulatlan hozzáférésektől és az adatvédelmi incidensektől. Ez a típusú tesztelés magában foglalhat behatolási teszteket és kódfelülvizsgálatokat a kihasználható gyenge pontok azonosítása érdekében.
Például egy online banki rendszer tesztelése magában foglalhatja az olyan sebezhetőségek ellenőrzését, mint az SQL-befecskendezéses támadások vagy a gyenge hitelesítési mechanizmusok.
A funkcionális és nem funkcionális tesztelés közötti főbb különbségek
A funkcionális és a nem funkcionális tesztelés egyaránt elengedhetetlen a kiváló minőségű szoftvertermékek elkészítéséhez.
Míg a funkcionális tesztelés biztosítja, hogy az alapvető funkciók a várakozásoknak megfelelően működjenek, a nem funkcionális tesztelés olyan szempontokat ellenőriz, mint a teljesítmény, a biztonság és a használhatóság, biztosítva, hogy a szoftver a valós körülmények között is hatékonyan működjön.
Vessünk egy pillantást a két típus közötti legfontosabb különbségekre:
|Paraméter
|Funkcionális tesztelés
|Nem funkcionális tesztelés
|Fókusz
|Ellenőrzi a szoftver konkrét funkcióit és jellemzőit.
|Értékeli a teljesítményt, a használhatóságot, a biztonságot és egyéb minőségi tulajdonságokat.
|Cél
|Biztosítja, hogy a szoftver a tervezett műveleteket helyesen hajtsa végre.
|Biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen a kívánt teljesítmény- és felhasználói élmény szabványoknak.
|Hatály
|Egyedi funkciókat vagy jellemzőket tesztel, gyakran elkülönítve
|Teszteli a rendszer általános viselkedését, beleértve azt is, hogyan kezeli a különböző feltételeket.
|Tesztelési típus
|Tartalmazza az egységtesztelést, az integrációs tesztelést és a rendszer tesztelést.
|Ide tartozik a terheléses tesztelés, a teljesítménytesztelés, a stressztesztelés és a biztonsági tesztelés.
|Végrehajtás
|Általában a nem funkcionális tesztelés előtt végzik el.
|A funkcionális tesztelés után végzik el, hogy finomítsák a szoftver általános teljesítményét.
|Követelmény
|Az ügyfelek által megadott konkrét funkcionális követelmények alapján
|Nem funkcionális követelmények, például sebesség, skálázhatóság és megbízhatóság alapján
|Kimeneti érvényesítés
|Ellenőrizze, hogy az egyes funkciók a várt eredményeket adják-e vissza.
|Méri a szoftver képességét, hogy különböző körülmények között is fenntartsa teljesítményét és megbízhatóságát.
|A manuális tesztelés megvalósíthatósága
|Előre definiált tesztesetek segítségével könnyebben elvégezhető manuálisan
|A hatékony teszteléshez gyakran speciális eszközökre és környezetekre van szükség.
👀 Tudta? Ha a költségvetésének kevesebb mint 10%-át fordítja tesztelési automatizálásra, akkor jelentősen lemarad a versenytársaitól.
Eszközök funkcionális és nem funkcionális tesztelés elvégzéséhez
A megfelelő agilis tesztelő eszközök kiválasztása elengedhetetlen az alkalmazások minőségének és megbízhatóságának biztosításához. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a funkcionális és nem funkcionális teszteléshez népszerű eszközökről.
Népszerű funkcionális tesztelő eszközök
A funkcionális tesztelő eszközök segítenek ellenőrizni, hogy a szoftver a követelményeknek megfelelően működik-e, biztosítva a funkciók helyes működését. Íme néhány népszerű funkcionális tesztelő eszköz:
- Selenium: Nyílt forráskódú eszköz webalkalmazások tesztelésének automatizálására több böngészőn és operációs rendszeren. Támogatja a Java és Python nyelveken történő fejlett szkriptelést, ezért népszerű választás komplex webes teszteléshez.
- TestComplete: Ez a GUI tesztelő eszköz támogatja az automatizált webes, mobil és asztali alkalmazások tesztelését. Szkriptelési lehetőségeket kínál és zökkenőmentesen integrálódik a CI/CD folyamatokba, így ideális az UI teszteléshez.
- Sauce Labs: Felhőalapú platform, amely támogatja a böngészők és eszközök közötti tesztelést valós eszközökkel. Széles körben használják végpontok közötti tesztelésre, és jól integrálható a népszerű együttműködési eszközökkel.
- Leapwork: Kódolás nélküli automatizálási platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuális folyamatábrák segítségével hozzanak létre teszteket. Alkalmas webes és asztali alkalmazások tesztelésére, különösen olyan csapatok számára, amelyek programozási szakértelme korlátozott.
- Appium: Nyílt forráskódú keretrendszer natív, hibrid és webes mobilalkalmazások tesztelésének automatizálásához. Támogatja a platformok közötti tesztelést, és integrálható felhőszolgáltatásokkal a szélesebb lefedettség érdekében.
Népszerű nem funkcionális tesztelő eszközök
A nem funkcionális tesztelő eszközök különböző feltételek mellett értékelik az alkalmazás teljesítményét, skálázhatóságát és megbízhatóságát. Íme néhány népszerű nem funkcionális tesztelő eszköz:
- Meter: Nyílt forráskódú eszköz terhelés- és teljesítményteszteléshez. Segít elemezni az alkalmazás megbízhatóságát és reagálóképességét változó terhelés mellett.
- LoadRunner: Robusztus teljesítménytesztelő eszköz, amely nagy felhasználói terhelést szimulál a szűk keresztmetszetek azonosítása és az alkalmazások skálázhatóságának értékelése érdekében.
- NeoLoad: Az Agile és DevOps környezetekhez ideális NeoLoad automatizálja az API-k és alkalmazások terheléses tesztelését, és integrálható a CI/CD eszközökkel.
- Loadster: Ez a terheléses tesztelő eszköz valós forgalmi mintákat szimulál, hogy értékelje a skálázhatóságot és optimalizálja a webalkalmazások és API-k teljesítményét.
- WebLoad Professional: Sokoldalú terheléses tesztelő eszköz, amelyet nagyméretű forgatókönyvekhez terveztek, és amely hasznos információkat nyújt az alkalmazások rugalmasságának és válaszidejének javításához.
Hogyan segíti a ClickUp a tesztelési projektek kezelését?
Egy szoftvertesztelési projektben a feladatok közötti egyensúlyozás olyan, mint a tányérforgatás: egy rossz mozdulat, és minden összeomlik! Ebben segít a ClickUp.
Használja a ClickUp Agile projektmenedzsment szoftverét az ideális munkafolyamat megtervezéséhez.
Kezelje a termék teljes életciklusát, a koncepciótól a bevezetésig, és hozzon létre alkalmazkodó termékmunkafolyamatokat, amelyek javítják a csapatok együttműködését, egyszerűsítik az átmenetet és megkönnyítik az információk megosztását egy központi helyen.
Itt részletesebben bemutatjuk, hogyan segíthet a ClickUp a tesztelési projektek kezelésében.
🚀 Használja a ClickUp-ot a tesztelési feladatok szervezéséhez és kiosztásához.
A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozhatók létre, szervezhetők és rendelhetők a csapat tagjaihoz, biztosítva ezzel a tesztelési folyamat minden szakaszában a világosságot és a felelősségre vonhatóságot.
Használja az egyéni állapotokat a haladás nyomon követéséhez, a „Teendők”től a „Tesztelve” állapotig, és színekkel jelölt szintekkel rangsorolja a feladatokat, hogy először a kritikus problémákra koncentrálhasson. Használja az egyéni mezőket olyan fontos részletek megadásához, mint a tesztesetek linkjei vagy a hibák azonosítószámai, miközben a kapcsolódó feladatokat összekapcsolja, hogy láthatóvá tegye a függőségeket és elkerülje a szűk keresztmetszeteket.
A feladatok több listához való hozzáadásával kezelheti a funkciók közötti munkafolyamatokat, és biztosíthatja, hogy egyetlen részlet sem maradjon figyelmen kívül.
💡 Profi tipp: A ClickUp Chrome-bővítményével a felhasználók közvetlenül a böngészőjükből hozhatnak létre feladatokat. A weboldalon lévő szöveg kijelölésével gyorsan létrehozhat új feladatot, vagy hozzáadhatja azt a ClickUp meglévő listájához. Ez a böngésző-automatizálási eszköz lehetővé teszi weboldalak, képek és linkek közvetlen mentését a ClickUp feladatokba, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.
🚀 Teljesítménymutatók nyomon követése a ClickUp Dashboards segítségével
A ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a szoftverfejlesztés KPI-jeibe.
Használjon testreszabható nézeteket a kritikus mutatók, például a sprint sebesség, a tesztelési lefedettség és a backlog állapot figyelemmel kíséréséhez. Az útitervek kezelésére szolgáló Gantt-diagramok, a kockázatok és szűk keresztmetszetek azonosítására szolgáló munkaterhelés-nézetek, valamint a számlázható munkák időkövetése funkciók segítségével a minőségbiztosítási csapata könnyedén rangsorolhatja a feladatokat és optimalizálhatja a teljesítményt.
🚀 Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével
A ClickUp Automations egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, és lehetővé teszi, hogy a robusztus termékbevezetésekre koncentráljon. Használhatja olyan feladatok elvégzésére, mint a tesztesetek adatainak bevitelére, regressziós tesztek futtatására, az eszközök közötti UI-elemek konzisztenciájának ellenőrzésére és az adatok egyszerű érvényesítésére.
Több mint 100 előre elkészített sablonnal a ClickUp lehetővé teszi a gyakori munkafolyamatok automatizálását, például a feladatállapotok frissítését, a feladatok kiosztását, a csapattagok értesítését és a projektátadások kezelését.
A dinamikus megbízottak rugalmasságot biztosítanak azáltal, hogy automatikusan alkalmazkodnak a csapat szerepeinek változásaihoz, míg a népszerű eszközökkel, például a HubSpot, a GitHub és a Twilio integrációja egyszerűsíti a külső folyamatokat.
🚀Használja az egyéni mezőket a konkrét tesztelési paraméterek nyomon követéséhez
A ClickUp egyéni mezők segítségével testreszabhatja munkafolyamatát, hogy nyomon követhesse a legfontosabb tesztelési paramétereket, mint például a hibák súlyossága, a teszt típusa, a reprodukciós lépések és egyebek. Létrehozhat egyéni legördülő menüket a különböző hibatípusok nyomon követéséhez, hozzáadhat numerikus mezőket a súlyossági besoroláshoz, és akár fejlett képleteket is használhat olyan mutatók kiszámításához, mint a hiba megoldási ideje.
Íme néhány olyan egyéni mező, amelyet létrehozhat a szoftvertesztelési projekt kezelésének javítása érdekében:
- Hibák részleteinek nyomon követése: Adjon hozzá mezőket a hiba súlyosságának, a probléma típusának és a gyors megoldáshoz szükséges reprodukciós lépéseknek a megadásához.
- A tesztelés előrehaladásának figyelemmel kísérése: Használjon egyedi állapotokat, például „Felülvizsgálat alatt”, „Megoldva” vagy „Újratesztelésre szorul”, hogy meghatározza a hibák életciklusának szakaszait.
- Egyszerűsítse a jelentéstételt: rendezze, szűrje és hozzon létre egyedi jelentéseket, hogy betekintést nyerjen a tesztelési munkafolyamatba, a megoldatlan problémáktól a tesztelők termelékenységéig.
- Fejlett számítások: Egyszerűsítse a komplex mutatókat azáltal, hogy olyan értékeket számol ki, mint az átlagos tesztvégrehajtási idő vagy a hibasűrűség, közvetlenül a feladatokon belül.
🚀 Könnyen integrálható más tesztelő eszközökkel
Integráljon olyan eszközöket, mint a LambdaTest a böngészőkompatibilitás teszteléséhez, vagy a PractiTest a tesztesetek kezeléséhez és a tesztadatok ClickUp-ba történő szinkronizálásához. Ezek az integrációk lehetővé teszik, hogy közvetlenül végezzen teszteket és rögzítse az eredményeket a ClickUp-ban.
👀 Tudta? Több mint 50% -a kollégáinak rendelkezik 10-nél több tesztelővel rendelkező minőségbiztosítási csapattal (de ez azt jelenti, hogy agilisabbak is?).
🚀 Használja a ClickUp sablonjait, hogy előnyt szerezzen
A ClickUp funkcionális specifikációs sablonok és hibajelentési sablonok gyűjteményével segíti a tesztesetek kezelésének, a problémák jelentésének és a hibák nyomon követésének beállítását.
A ClickUp tesztkezelési sablon egy all-in-one megoldás a tesztesetek kezelésére, az előrehaladás nyomon követésére és a projektek minőségének biztosítására. Ez a sablon támogatja a tesztforgatókönyveket, eseteket és futtatásokat, így elengedhetetlen eszköz a megbízható szoftverek fejlesztésére összpontosító fejlesztői csapatok számára.
Akár manuális tesztelésről, akár automatizált eszközök integrálásáról van szó, ez a sablon lehetővé teszi az alábbiakat:
- Tervezze meg és kezelje a teszteseteket olyan egyéni állapotok segítségével, mint „Folyamatban” és „Felülvizsgálatra kész”.
- Részletes nézetekkel és automatizált munkafolyamatokkal láthatja a tesztelés előrehaladását.
- Dolgozzon zökkenőmentesen együtt csapatával a hibák, problémák és funkciókéréssel kapcsolatban.
Emellett a ClickUp hibajelentési és problémakezelési sablonja egyszerűsített munkafolyamatokkal gyorsabban rangsorolja és oldja meg a hibákat. Ez a sablon hatékonyabbá teszi a tesztelési folyamatokat, biztosítva, hogy a problémákat még azelőtt megoldja, hogy azok hatással lennének a végfelhasználóra.
Ez a sablon lehetővé teszi a minőségbiztosítási csapatok számára, hogy:
- A hibákat súlyosságuk és az üzleti követelmények alapján kategorizálja és rangsorolja.
- Automatizálja a nyomonkövetési folyamatokat a gyorsabb azonosítás és megoldás érdekében.
- Támogassa a támogatási, mérnöki és termékfejlesztő csapatok közötti funkciók közötti együttműködést.
A ClickUp tesztjelentés-sablon segítségével egyszerűen készíthet részletes és megvalósítható tesztjelentéseket. A ClickUp teszteset-sablont is felhasználhatja egység-, integrációs és rendszer tesztek szervezésére és végrehajtására. Mindkét sablon támogatja a manuális tesztelést és biztosítja a funkcionális specifikációknak való megfelelést, segítve Önt az üzleti követelmények és a felhasználói elvárások teljesítésében.
Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon praktikus eszköz az összes projekt és ügyfél kezeléséhez. Az ExpressTech-nél különböző csapatok dolgoznak, ezért ha tudjuk, ki milyen feladaton dolgozik és mi a mai feladatunk, akkor rengeteg időt és fáradságot takaríthatunk meg. Ráadásul beállíthatjuk, hogy a projekt jelenleg melyik fázisban van, például fejlesztés, tesztelés, felülvizsgálat stb.
Egyszerűsítse a tesztelést és szállítson kivételes szoftvereket a ClickUp segítségével
A tesztelés a szoftverfejlesztési folyamat szerves része.
Mindkét tesztelési módszer, az egységteszttől a regressziós tesztelésig és a terheléses tesztelésig, kritikus fontosságú a szoftver sebezhető pontjainak azonosításához és a felhasználóbarát rendszer biztosításához.
A ClickUp szoftvercsapat-projektmenedzsmentje lehetővé teszi a tesztelők számára, hogy igényeiknek megfelelő munkafolyamatokat tervezzenek, biztosítva, hogy minden feladat dokumentálva, prioritásba sorolva és valós időben nyomon követhető legyen.
A tesztesetek kezelésétől és a tesztelési eredmények nyomon követésétől a felhasználói elfogadás tesztelésének koordinálásáig és a zökkenőmentes integrációs tesztek biztosításáig – a ClickUp mindent tud.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!