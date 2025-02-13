A funkcionális tesztelés és a nem funkcionális tesztelés közötti különbség

Minden minőségbiztosítási szakember ismeri a szoros határidők és a komplex funkciók okozta nyomást. A hibákat kijavította, az alkalmazás zökkenőmentesen működik, de a kérdés továbbra is fennáll: vajon a valós világban is megállja-e a helyét?

Mi történik, ha a felhasználók számának hirtelen emelkedése miatt az alkalmazás összeomlik? Vagy ha az új, csillogó funkciója inkább összezavarja a felhasználókat, mint hogy örömet okozna nekik? Ez a különbség a funkcionális és a nem funkcionális tesztelés között.

A funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a kódja a várt módon működjön. A nem funkcionális tesztelés? Ez a teljesítményről, a biztonságról és a felhasználói élményről szól – azokról a dolgokról, amelyek meghatározzák a szoftver sikerét vagy kudarcát a gyártásban.

Vizsgáljuk meg a funkcionális és nem funkcionális tesztelés részleteit, és hogyan javíthatják mindkettő a tesztelési folyamatot.

Mi az a funkcionális tesztelés?

A funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a szoftveralkalmazás minden funkciója a követelményspecifikációban meghatározottak szerint működjön, és minden funkcionális követelménynek megfeleljen. Ez a folyamat black-box tesztelési módszerekre támaszkodik, és a belső kód elemzése nélkül a bemenetekre és a várt eredményekre összpontosít.

A tesztelők tesztadatokat szolgáltatnak, szimulálják a felhasználói műveleteket, és ellenőrzik, hogy a teszt eredményei megfelelnek-e a várt viselkedésnek.

A funkcionális tesztelés jelentősen hozzájárul az agilis teszteléshez, és lényege a mi tesztelése.

Ha a felhasználó be tud jelentkezni, terméket tud hozzáadni a kosárhoz, és zökkenőmentesen tud fizetni, akkor az máris siker. Néhány gyakori példa: A bejelentkezési adatok tesztelése

A kosár funkciójának ellenőrzése

A fizetési átjárók működésének biztosítása az eszközökön

Űrlapok beküldésének ellenőrzése és e-mail értesítések

A funkcionális tesztelés előnyei és hatóköre

A funkcionális tesztelés néhány legfontosabb előnye:

A szoftver funkcionalitásának ellenőrzése: Biztosítja, hogy a szoftverrendszer a várakozásoknak megfelelően működjön, és ellenőrzi, hogy minden funkció a felhasználók számára a kívánt funkcionalitást nyújtja-e.

A felhasználói élmény javítása: Az olyan funkciók tesztelésével, mint a felhasználói bejelentkezés, a navigációs menük és a beviteli űrlapok, biztosítja a felhasználóbarát élményt, lehetővé téve a végfelhasználók számára, hogy zavartalanul használják a rendszert.

A hibák korai felismerése: A felhasználói interakciók és a rendszer viselkedésének alapos tesztelése révén a funkcionális tesztelés segít a fejlesztési folyamat korai szakaszában felismerni és dokumentálni a problémákat, megelőzve ezzel a későbbi drága javításokat.

Üzleti logika validálásának támogatása: Megerősíti, hogy az alkalmazás munkafolyamatai összhangban vannak a tervezett üzleti követelményekkel, biztosítva a különböző bemenetek konzisztens eredményeit.

👀 Tudta? A tesztelés automatizálása nem helyettesíti teljes mértékben a manuális tesztelést. A leghatékonyabb, ha manuális módszerekkel együtt alkalmazzák. Az automatizálás ugyan felgyorsítja a tesztelést és felismeri bizonyos hibákat, de nem helyettesítheti az olyan feladatokhoz szükséges emberi meglátást, mint például a feltáró tesztelés.

A funkcionális tesztelés típusai

A funkcionális tesztelés tovább kategorizálható különböző tesztelési típusokra, amelyek mindegyike a szoftver funkcionalitásának egy adott aspektusára összpontosít.

1. Egységtesztelés

Az egységtesztelés során a szoftveralkalmazás egyes komponenseit vagy egységeit izolálják. Célja annak ellenőrzése, hogy minden egység, például a funkciók vagy módszerek, a várakozásoknak megfelelően működnek-e.

Például egy számológép alkalmazásban az egységtesztek ellenőrizhetik, hogy az összeadás és kivonás funkciók pontos eredményeket adnak-e. Ezt a módszert gyakran más típusú szoftvertesztekkel együtt alkalmazzák a kód alapos elemzésének biztosítása érdekében.

2. Integrációs tesztelés

Az integrációs tesztelés értékeli, hogy a különböző modulok mennyire működnek jól együtt – például teszteli, hogy a kosár alkalmazás fizetési átjárója zökkenőmentesen integrálódik-e a készletnyilvántartási rendszerbe. Ez a lépés elengedhetetlen az API-k és az összekapcsolt rendszerek esetében, mivel biztosítja a komponensek közötti zökkenőmentes kommunikációt.

3. Rendszer tesztelés

A rendszer tesztelése olyan, mint egy teljes testvizsgálat a szoftver számára. Ellenőrzi, hogy a teljes szoftverrendszer megfelel-e a meghatározott funkcionális követelményeknek, például a teljesítmény és a biztonság tesztelése. A teszteset-sablonok használata segíthet egyszerűsíteni ezt az átfogó tesztelési fázist, biztosítva, hogy minden működjön a telepítés előtt.

4. Elfogadási tesztelés

Az elfogadási tesztelés biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen a felhasználói elvárásoknak és az üzleti követelményeknek. Ennek kulcsfontosságú része a felhasználói elfogadási tesztelés (UAT), amelynek során valódi felhasználók ellenőrzik a rendszert egy termeléshez hasonló környezetben. Ez a végső ellenőrzés biztosítja, hogy az alkalmazás készen álljon a bevezetésre és megfeleljen az ügyfelek igényeinek.

Ez a fázis gyakran segít azonosítani a felhasználói elégedettséget vagy az üzleti eredményeket befolyásoló fennmaradó problémákat, biztosítva a zökkenőmentes átállást a termelésbe. A hibakövető szoftver használata nagyon hasznos lehet a sikeres UAT-hoz.

Mi az a nem funkcionális tesztelés?

A nem funkcionális tesztelés egy szoftveralkalmazás összes nem funkcionális aspektusát értékeli – például a teljesítményt, a használhatóságot és a biztonságot –, amelyek meghatározzák, hogy a rendszer valós körülmények között milyen jól működik.

Míg a funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a távirányító gombjai működjenek, a nem funkcionális tesztelés ellenőrzi, hogy a távirányító kibírja-e az esést, használható-e gyenge fényviszonyok között, és késleltetés nélkül működik-e.

Például, képes-e az alkalmazás több ezer egyidejű felhasználót kezelni egy villámakció során? Vagy összeomlik a nyomás alatt? Megvédi-e az érzékeny adatokat a potenciális biztonsági fenyegetésektől, például a kibertámadásoktól? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a nem funkcionális tesztek.

A nem funkcionális tesztelés előnyei és hatóköre

A nem funkcionális tesztelés azt értékeli, hogy egy alkalmazás megfelel-e a felhasználók sebességre, megbízhatóságra és biztonságra vonatkozó elvárásainak. Emellett számos más fontos előnnyel is jár, például:

Jobb felhasználói élmény: A nem funkcionális tesztelés olyan szempontok értékelésével, mint a teljesítmény, a használhatóság és a biztonság, biztosítja, hogy a szoftver reagáljon és könnyen használható legyen, ami növeli a felhasználói elégedettséget.

Kockázatcsökkentés: Segít azonosítani a potenciális szűk keresztmetszeteket, biztonsági réseket vagy stabilitási problémákat, mielőtt a szoftver élesben is működésbe lépne, csökkentve ezzel a bevezetés utáni hibák kockázatát.

Jobb teljesítmény és megbízhatóság: A nem funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a szoftver képes legyen kezelni a csúcs terheléseket, helyreállni a meghibásodások után, és különböző körülmények között is stabil maradjon, ami megbízhatóbb terméket eredményez.

Megfelelés és szabványok betartása: A nem funkcionális tesztelés biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen az iparági szabványoknak, például a szabályozási követelményeknek és a megfelelési irányelveknek, ami olyan ágazatokban, mint az egészségügy és a pénzügyek, kritikus fontosságú.

A nem funkcionális tesztelés típusai

A nem funkcionális tesztelés különböző típusokat foglal magában, amelyek mindegyike a szoftver meghatározott minőségi tulajdonságainak ellenőrzésére szolgál. Íme néhány a leggyakoribb típusok közül:

1. Teljesítménytesztelés

A teljesítménytesztelés azt méri, hogy egy alkalmazás hogyan reagál különböző terhelési körülmények között. Segít azonosítani a késleltetést és a szerver válaszidejét, biztosítva, hogy a szoftver hatékonyan tudja kezelni a felhasználói kéréseket.

Például a különböző hálózati körülmények között mért oldalbetöltési sebességek vagy válaszidők segítségével biztosítható, hogy a rendszer készen álljon a valós felhasználói igények kezelésére.

2. Terheléses tesztelés

A terheléses tesztelés a szoftver viselkedését méri a várt terhelési feltételek mellett, például egy adott számú felhasználó vagy tranzakció esetén. Ez biztosítja, hogy az alkalmazás normál használat során is reagálóképes maradjon.

Egy új e-kereskedelmi platformot 1000 egyidejű felhasználóval lehet tesztelni, hogy ellenőrizzék, képes-e böngészésre, termékek kosárba helyezésére és vásárlások végrehajtására a teljesítmény romlása nélkül.

3. Terheléses tesztelés

A terheléses tesztelés a rendszert a normál kapacitáson túl terheli, hogy azonosítsa a töréspontokat és a potenciális hibákat. Értékeli, hogyan viselkedik a rendszer szélsőséges körülmények között, például a felhasználói aktivitás vagy az adatbevitel hirtelen megnövekedése esetén, segítve annak biztosítását, hogy a rendszer adatvesztés nélkül, zökkenőmentesen meghibásodjon.

Egy videostreaming-platform stressztesztelésen eshet át, hogy meghatározzák, hogyan kezeli a nézők hirtelen megnövekedett számát egy nagy esemény során.

4. Használhatósági tesztelés

A használhatósági tesztelés a felhasználói felületre és élményre összpontosít, biztosítva, hogy a szoftver könnyen kezelhető és intuitív legyen a végfelhasználók számára. Ez magában foglalja a valódi felhasználók szoftverrel való interakcióját, hogy azonosítsák a potenciális zavaró vagy frusztráló területeket.

Például a Shopify csapata felmérést végzett az Experts Marketplace -en , hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kereskedői profilok minden releváns információt tartalmaznak a felvételi döntésekhez. Az interjúkból és tesztelésből nyert betekintésből kiderült, hogy a kereskedőknek előre világos, tömör részletekre van szükségük. A Shopify optimalizálta a profilokat a tesztelés után, javítva ezzel a felhasználói bizalmat és növelve az elkötelezettség arányát.

5. Skálázhatósági tesztelés

A skálázhatósági tesztelés értékeli a szoftver képességét a felhasználói terhelés vagy az adatmennyiség változásai alapján történő felfelé vagy lefelé történő skálázásra. Ez biztosítja, hogy a rendszer teljesítményromlás nélkül növekedhessen.

Felhőalapú alkalmazások esetében a skálázhatósági tesztelés magában foglalhatja olyan erőforrások hozzáadását, mint a szerverek, hogy az alkalmazás a felhasználói forgalom növekedése mellett is megőrizze reagálóképességét.

6. Biztonsági tesztelés

A biztonsági tesztelés azonosítja a potenciális sebezhetőségeket és megvédi a szoftvert a jogosulatlan hozzáférésektől és az adatvédelmi incidensektől. Ez a típusú tesztelés magában foglalhat behatolási teszteket és kódfelülvizsgálatokat a kihasználható gyenge pontok azonosítása érdekében.

Például egy online banki rendszer tesztelése magában foglalhatja az olyan sebezhetőségek ellenőrzését, mint az SQL-befecskendezéses támadások vagy a gyenge hitelesítési mechanizmusok.

A funkcionális és nem funkcionális tesztelés közötti főbb különbségek

A funkcionális és a nem funkcionális tesztelés egyaránt elengedhetetlen a kiváló minőségű szoftvertermékek elkészítéséhez.

Míg a funkcionális tesztelés biztosítja, hogy az alapvető funkciók a várakozásoknak megfelelően működjenek, a nem funkcionális tesztelés olyan szempontokat ellenőriz, mint a teljesítmény, a biztonság és a használhatóság, biztosítva, hogy a szoftver a valós körülmények között is hatékonyan működjön.

Vessünk egy pillantást a két típus közötti legfontosabb különbségekre:

Paraméter Funkcionális tesztelés Nem funkcionális tesztelés Fókusz Ellenőrzi a szoftver konkrét funkcióit és jellemzőit. Értékeli a teljesítményt, a használhatóságot, a biztonságot és egyéb minőségi tulajdonságokat. Cél Biztosítja, hogy a szoftver a tervezett műveleteket helyesen hajtsa végre. Biztosítja, hogy a szoftver megfeleljen a kívánt teljesítmény- és felhasználói élmény szabványoknak. Hatály Egyedi funkciókat vagy jellemzőket tesztel, gyakran elkülönítve Teszteli a rendszer általános viselkedését, beleértve azt is, hogyan kezeli a különböző feltételeket. Tesztelési típus Tartalmazza az egységtesztelést, az integrációs tesztelést és a rendszer tesztelést. Ide tartozik a terheléses tesztelés, a teljesítménytesztelés, a stressztesztelés és a biztonsági tesztelés. Végrehajtás Általában a nem funkcionális tesztelés előtt végzik el. A funkcionális tesztelés után végzik el, hogy finomítsák a szoftver általános teljesítményét. Követelmény Az ügyfelek által megadott konkrét funkcionális követelmények alapján Nem funkcionális követelmények, például sebesség, skálázhatóság és megbízhatóság alapján Kimeneti érvényesítés Ellenőrizze, hogy az egyes funkciók a várt eredményeket adják-e vissza. Méri a szoftver képességét, hogy különböző körülmények között is fenntartsa teljesítményét és megbízhatóságát. A manuális tesztelés megvalósíthatósága Előre definiált tesztesetek segítségével könnyebben elvégezhető manuálisan A hatékony teszteléshez gyakran speciális eszközökre és környezetekre van szükség.

👀 Tudta? Ha a költségvetésének kevesebb mint 10%-át fordítja tesztelési automatizálásra, akkor jelentősen lemarad a versenytársaitól.

A megfelelő agilis tesztelő eszközök kiválasztása elengedhetetlen az alkalmazások minőségének és megbízhatóságának biztosításához. Az alábbiakban rövid áttekintést adunk a funkcionális és nem funkcionális teszteléshez népszerű eszközökről.

A funkcionális tesztelő eszközök segítenek ellenőrizni, hogy a szoftver a követelményeknek megfelelően működik-e, biztosítva a funkciók helyes működését. Íme néhány népszerű funkcionális tesztelő eszköz:

Selenium : Nyílt forráskódú eszköz webalkalmazások tesztelésének automatizálására több böngészőn és operációs rendszeren. Támogatja a Java és Python nyelveken történő fejlett szkriptelést, ezért népszerű választás komplex webes teszteléshez.

TestComplete : Ez a GUI tesztelő eszköz támogatja az automatizált webes, mobil és asztali alkalmazások tesztelését. Szkriptelési lehetőségeket kínál és zökkenőmentesen integrálódik a CI/CD folyamatokba, így ideális az UI teszteléshez.

Sauce Labs : Felhőalapú platform, amely támogatja a böngészők és eszközök közötti tesztelést valós eszközökkel. Széles körben használják végpontok közötti tesztelésre, és jól integrálható a népszerű együttműködési eszközökkel

Leapwork : Kódolás nélküli automatizálási platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuális folyamatábrák segítségével hozzanak létre teszteket. Alkalmas webes és asztali alkalmazások tesztelésére, különösen olyan csapatok számára, amelyek programozási szakértelme korlátozott.

Appium : Nyílt forráskódú keretrendszer natív, hibrid és webes mobilalkalmazások tesztelésének automatizálásához. Támogatja a platformok közötti tesztelést, és integrálható felhőszolgáltatásokkal a szélesebb lefedettség érdekében.

A nem funkcionális tesztelő eszközök különböző feltételek mellett értékelik az alkalmazás teljesítményét, skálázhatóságát és megbízhatóságát. Íme néhány népszerű nem funkcionális tesztelő eszköz:

Meter : Nyílt forráskódú eszköz terhelés- és teljesítményteszteléshez. Segít elemezni az alkalmazás megbízhatóságát és reagálóképességét változó terhelés mellett.

LoadRunner : Robusztus teljesítménytesztelő eszköz, amely nagy felhasználói terhelést szimulál a szűk keresztmetszetek azonosítása és az alkalmazások skálázhatóságának értékelése érdekében.

NeoLoad : Az Agile és DevOps környezetekhez ideális NeoLoad automatizálja az API-k és alkalmazások terheléses tesztelését, és integrálható a CI/CD eszközökkel.

Loadster : Ez a terheléses tesztelő eszköz valós forgalmi mintákat szimulál, hogy értékelje a skálázhatóságot és optimalizálja a webalkalmazások és API-k teljesítményét.

WebLoad Professional : Sokoldalú terheléses tesztelő eszköz, amelyet nagyméretű forgatókönyvekhez terveztek, és amely hasznos információkat nyújt az alkalmazások rugalmasságának és válaszidejének javításához.

Hogyan segíti a ClickUp a tesztelési projektek kezelését?

Egy szoftvertesztelési projektben a feladatok közötti egyensúlyozás olyan, mint a tányérforgatás: egy rossz mozdulat, és minden összeomlik! Ebben segít a ClickUp.

Használja a ClickUp Agile projektmenedzsment szoftverét az ideális munkafolyamat megtervezéséhez.

Kezelje a termék teljes életciklusát, a koncepciótól a bevezetésig, és hozzon létre alkalmazkodó termékmunkafolyamatokat, amelyek javítják a csapatok együttműködését, egyszerűsítik az átmenetet és megkönnyítik az információk megosztását egy központi helyen.

Itt részletesebben bemutatjuk, hogyan segíthet a ClickUp a tesztelési projektek kezelésében.

🚀 Használja a ClickUp-ot a tesztelési feladatok szervezéséhez és kiosztásához.

A ClickUp Tasks segítségével feladatok hozhatók létre, szervezhetők és rendelhetők a csapat tagjaihoz, biztosítva ezzel a tesztelési folyamat minden szakaszában a világosságot és a felelősségre vonhatóságot.

A ClickUp Tasks segítségével zökkenőmentesen kezelheti a szoftvertesztelési projekteket azáltal, hogy prioritásokat állít fel és megoldja a kritikus problémákat.

Használja az egyéni állapotokat a haladás nyomon követéséhez, a „Teendők”től a „Tesztelve” állapotig, és színekkel jelölt szintekkel rangsorolja a feladatokat, hogy először a kritikus problémákra koncentrálhasson. Használja az egyéni mezőket olyan fontos részletek megadásához, mint a tesztesetek linkjei vagy a hibák azonosítószámai, miközben a kapcsolódó feladatokat összekapcsolja, hogy láthatóvá tegye a függőségeket és elkerülje a szűk keresztmetszeteket.

A feladatok több listához való hozzáadásával kezelheti a funkciók közötti munkafolyamatokat, és biztosíthatja, hogy egyetlen részlet sem maradjon figyelmen kívül.

💡 Profi tipp: A ClickUp Chrome-bővítményével a felhasználók közvetlenül a böngészőjükből hozhatnak létre feladatokat. A weboldalon lévő szöveg kijelölésével gyorsan létrehozhat új feladatot, vagy hozzáadhatja azt a ClickUp meglévő listájához. Ez a böngésző-automatizálási eszköz lehetővé teszi weboldalak, képek és linkek közvetlen mentését a ClickUp feladatokba, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

🚀 Teljesítménymutatók nyomon követése a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a szoftverfejlesztés KPI-jeibe.

A ClickUp Dashboards segítségével madártávlatból követheti nyomon tesztelési tevékenységeinek előrehaladását.

Használjon testreszabható nézeteket a kritikus mutatók, például a sprint sebesség, a tesztelési lefedettség és a backlog állapot figyelemmel kíséréséhez. Az útitervek kezelésére szolgáló Gantt-diagramok, a kockázatok és szűk keresztmetszetek azonosítására szolgáló munkaterhelés-nézetek, valamint a számlázható munkák időkövetése funkciók segítségével a minőségbiztosítási csapata könnyedén rangsorolhatja a feladatokat és optimalizálhatja a teljesítményt.

🚀 Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, és lehetővé teszi, hogy a robusztus termékbevezetésekre koncentráljon. Használhatja olyan feladatok elvégzésére, mint a tesztesetek adatainak bevitelére, regressziós tesztek futtatására, az eszközök közötti UI-elemek konzisztenciájának ellenőrzésére és az adatok egyszerű érvényesítésére.

Használja a ClickUp Automations funkciót a feladatok automatikus kiosztásához, megjegyzések közzétételéhez, állapotok módosításához, listák áthelyezéséhez és egyebekhez.

Több mint 100 előre elkészített sablonnal a ClickUp lehetővé teszi a gyakori munkafolyamatok automatizálását, például a feladatállapotok frissítését, a feladatok kiosztását, a csapattagok értesítését és a projektátadások kezelését.

A dinamikus megbízottak rugalmasságot biztosítanak azáltal, hogy automatikusan alkalmazkodnak a csapat szerepeinek változásaihoz, míg a népszerű eszközökkel, például a HubSpot, a GitHub és a Twilio integrációja egyszerűsíti a külső folyamatokat.

🚀Használja az egyéni mezőket a konkrét tesztelési paraméterek nyomon követéséhez

A ClickUp egyéni mezők segítségével testreszabhatja munkafolyamatát, hogy nyomon követhesse a legfontosabb tesztelési paramétereket, mint például a hibák súlyossága, a teszt típusa, a reprodukciós lépések és egyebek. Létrehozhat egyéni legördülő menüket a különböző hibatípusok nyomon követéséhez, hozzáadhat numerikus mezőket a súlyossági besoroláshoz, és akár fejlett képleteket is használhat olyan mutatók kiszámításához, mint a hiba megoldási ideje.

Íme néhány olyan egyéni mező, amelyet létrehozhat a szoftvertesztelési projekt kezelésének javítása érdekében:

Hibák részleteinek nyomon követése: Adjon hozzá mezőket a hiba súlyosságának, a probléma típusának és a gyors megoldáshoz szükséges reprodukciós lépéseknek a megadásához.

A tesztelés előrehaladásának figyelemmel kísérése: Használjon egyedi állapotokat, például „Felülvizsgálat alatt”, „Megoldva” vagy „Újratesztelésre szorul”, hogy meghatározza a hibák életciklusának szakaszait.

Egyszerűsítse a jelentéstételt: rendezze, szűrje és hozzon létre egyedi jelentéseket, hogy betekintést nyerjen a tesztelési munkafolyamatba, a megoldatlan problémáktól a tesztelők termelékenységéig.

Fejlett számítások: Egyszerűsítse a komplex mutatókat azáltal, hogy olyan értékeket számol ki, mint az átlagos tesztvégrehajtási idő vagy a hibasűrűség, közvetlenül a feladatokon belül.

Integráljon olyan eszközöket, mint a LambdaTest a böngészőkompatibilitás teszteléséhez, vagy a PractiTest a tesztesetek kezeléséhez és a tesztadatok ClickUp-ba történő szinkronizálásához. Ezek az integrációk lehetővé teszik, hogy közvetlenül végezzen teszteket és rögzítse az eredményeket a ClickUp-ban.

👀 Tudta? Több mint 50% -a kollégáinak rendelkezik 10-nél több tesztelővel rendelkező minőségbiztosítási csapattal (de ez azt jelenti, hogy agilisabbak is?).

🚀 Használja a ClickUp sablonjait, hogy előnyt szerezzen

A ClickUp funkcionális specifikációs sablonok és hibajelentési sablonok gyűjteményével segíti a tesztesetek kezelésének, a problémák jelentésének és a hibák nyomon követésének beállítását.

A ClickUp tesztkezelési sablon egy all-in-one megoldás a tesztesetek kezelésére, az előrehaladás nyomon követésére és a projektek minőségének biztosítására. Ez a sablon támogatja a tesztforgatókönyveket, eseteket és futtatásokat, így elengedhetetlen eszköz a megbízható szoftverek fejlesztésére összpontosító fejlesztői csapatok számára.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp tesztkezelési sablont a tesztelési folyamat központosításához és az egyes tesztesetek egyszerű nyomon követéséhez.

Akár manuális tesztelésről, akár automatizált eszközök integrálásáról van szó, ez a sablon lehetővé teszi az alábbiakat:

Tervezze meg és kezelje a teszteseteket olyan egyéni állapotok segítségével, mint „Folyamatban” és „Felülvizsgálatra kész”.

Részletes nézetekkel és automatizált munkafolyamatokkal láthatja a tesztelés előrehaladását.

Dolgozzon zökkenőmentesen együtt csapatával a hibák, problémák és funkciókéréssel kapcsolatban.

Emellett a ClickUp hibajelentési és problémakezelési sablonja egyszerűsített munkafolyamatokkal gyorsabban rangsorolja és oldja meg a hibákat. Ez a sablon hatékonyabbá teszi a tesztelési folyamatokat, biztosítva, hogy a problémákat még azelőtt megoldja, hogy azok hatással lennének a végfelhasználóra.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp hibajelentési és problémakezelési sablonja felgyorsítja a hibák kijavítását.

Ez a sablon lehetővé teszi a minőségbiztosítási csapatok számára, hogy:

A hibákat súlyosságuk és az üzleti követelmények alapján kategorizálja és rangsorolja.

Automatizálja a nyomonkövetési folyamatokat a gyorsabb azonosítás és megoldás érdekében.

Támogassa a támogatási, mérnöki és termékfejlesztő csapatok közötti funkciók közötti együttműködést.

A ClickUp tesztjelentés-sablon segítségével egyszerűen készíthet részletes és megvalósítható tesztjelentéseket. A ClickUp teszteset-sablont is felhasználhatja egység-, integrációs és rendszer tesztek szervezésére és végrehajtására. Mindkét sablon támogatja a manuális tesztelést és biztosítja a funkcionális specifikációknak való megfelelést, segítve Önt az üzleti követelmények és a felhasználói elvárások teljesítésében.

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon praktikus eszköz az összes projekt és ügyfél kezeléséhez. Az ExpressTech-nél különböző csapatok dolgoznak, ezért ha tudjuk, ki milyen feladaton dolgozik és mi a mai feladatunk, akkor rengeteg időt és fáradságot takaríthatunk meg. Ráadásul beállíthatjuk, hogy a projekt jelenleg melyik fázisban van, például fejlesztés, tesztelés, felülvizsgálat stb.

Egyszerűsítse a tesztelést és szállítson kivételes szoftvereket a ClickUp segítségével

A tesztelés a szoftverfejlesztési folyamat szerves része.

Mindkét tesztelési módszer, az egységteszttől a regressziós tesztelésig és a terheléses tesztelésig, kritikus fontosságú a szoftver sebezhető pontjainak azonosításához és a felhasználóbarát rendszer biztosításához.

A ClickUp szoftvercsapat-projektmenedzsmentje lehetővé teszi a tesztelők számára, hogy igényeiknek megfelelő munkafolyamatokat tervezzenek, biztosítva, hogy minden feladat dokumentálva, prioritásba sorolva és valós időben nyomon követhető legyen.

A tesztesetek kezelésétől és a tesztelési eredmények nyomon követésétől a felhasználói elfogadás tesztelésének koordinálásáig és a zökkenőmentes integrációs tesztek biztosításáig – a ClickUp mindent tud.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!