20 intranetes tartalomötlet az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez

Sok gondolatot és erőforrást fektetett az intranetes tartalom létrehozásába, de a munkatársak elkötelezettsége mégis gyenge? Talán azt gondolta: „Ha megosztjuk a megfelelő információkat, akkor elkötelezik magukat.”

A legtöbb HR-szakemberhez hasonlóan Ön is rájött, hogy a figyelem felkeltéséhez nem elég csak szórakoztató formátumú frissítéseket közzétenni. Ehhez friss, kreatív, visszhangot kiváltó tartalomra van szükség.

Vizsgáljuk meg néhány olyan intranetes tartalomötletet, amelyek motiválhatják az alkalmazottakat az elkötelezettségre. 📑

⏰ 60 másodperces összefoglaló Növelje az intranetes elkötelezettséget olyan tartalmakkal, amelyek összekötik, motiválják és összhangba hozzák a vállalati célokat. Így teheti hatékonnyá: Összpontosítson változatos, vonzó intranetes tartalom létrehozására, amely rezonál a munkavállalókkal és összhangban áll a vállalat céljaival. Multimédiás, interaktív elemeket, elismerési funkciókat és visszajelzési lehetőségeket építsen be, hogy a csapatok összetartóak és motiváltak maradjanak. Használja a fejlett intranetes eszközöket, mint például , mint például a ClickUp Dashboards, Docs és Brain, hogy rendszerezze az információkat, nyomon kövesse a teljesítményt és személyre szabja az erőforrás-ajánlásokat. Helyezze előtérbe a világos, tömör tartalomszervezést és a mobilbarát formátumokat a könnyű navigáció és hozzáférhetőség érdekében. Ösztönözze a munkavállalók folyamatos visszajelzését, hogy idővel finomítsa és javítsa a vállalati intranetes tartalmakat.

Az intranetes tartalom szerepe a munkavállalók elkötelezettségében

Az intranetes tartalom döntő szerepet játszik abban, hogy a munkavállalók hogyan viszonyulnak a munkahelyükhöz. Az intranetes tartalom alapvető célja, hogy a munkavállalók tájékozottak, elkötelezettek és összekapcsolódottak maradjanak.

A gondosan összeállított tartalom elősegíti az elégedettséget és erősíti a csapathoz való tartozás érzését.

A kommunikáció és az együttműködés ösztönzése

A hatékony intranetes tartalom egyik legjelentősebb előnye a jobb kommunikáció. Áthidalja a szakadékokat, biztosítva, hogy a fontos információk mindenkihez eljussanak, zavartalanul. Emellett platformként is szolgál az együttműködés ösztönzésére.

Az intranet összehozza a munkatársakat, hogy hatékonyabban dolgozzanak együtt csapatprojekt-frissítések, megosztott erőforrások vagy ötletelési terek segítségével.

🔍 Tudta? A Simpplr State of the Intranet kutatási jelentése szerint a modern intranetes megoldásokat alkalmazó vállalatok 50%-os vagy annál nagyobb növekedést tapasztaltak a bevételek, a jövedelmezőség, a megtartás, a termelékenység, az ügyfél-elégedettség és a teljesítmény terén. Ezen felül a szervezetek 97%-a pozitív hatást jelentett a munkavállalók jólétére.

A pozitív munkahelyi kultúra támogatása

A jól karbantartott közösségi intranet hozzájárul a pozitív vállalati kultúrához. Az alkalmazottak eredményeinek elismerése, a sikertörténetek megosztása és a mérföldkövek ünneplése olyan környezetet teremt, ahol az emberek értékesnek és motiváltnak érzik magukat.

Az ezeket az elemeket tükröző tartalom mélyebb kapcsolatot alakít ki a munkavállalók és a szervezet között.

A munkavállalók sokféle igényének kielégítése

A változatosság kulcsfontosságú, ha vonzó intranetes tartalomról van szó.

Egyes alkalmazottak inkább a friss híreket követik, míg mások a képzési forrásokra koncentrálnak, vagy szívesen olvasnak a csapat sikereit bemutató cikkeket. Az ezeket a különböző preferenciákat kielégítő tartalom biztosítja, hogy az intranet mindenki számára hasznos forrásként szolgáljon.

🧠 Érdekesség: Az „intranet” szó az „intra-” (belső) előtagból és a „net” szóból származik, ami tükrözi a szervezeteken belüli magán, belső hálózat célját.

Így tud a ClickUp Brain gyors frissítést generálni a vállalati intranethez.

20 érdekes intranetes tartalomötlet

Olyan módszereket keres, amelyekkel intranete élénk és vonzó maradhat? A friss, kreatív tartalom döntő szerepet játszhat egy olyan platform kialakításában, amelyet csapata valóban használni szeretne.

Íme 20 ötlet, amelyek inspirálhatnak és az intranetet az együttműködés és a kapcsolattartás központjává alakíthatják. 📝

Tájékoztassa munkatársait a vállalat fejleményeiről valós idejű frissítésekkel. Ossza meg velük az új kezdeményezések, termékbevezetések, partnerségek vagy piaci terjeszkedések részleteit. A vezetői betekintés vagy a kulisszák mögötti perspektíva bevonásával ezek a frissítések még érthetőbbé válnak.

💡 Profi tipp: Használjon infográfikákat vagy rövid videókat, hogy a frissítések tömörek és vizuálisan vonzóak legyenek, gyorsan felkeltsék a figyelmet és bevonzzák az alkalmazottakat.

2. Alkalmazottak a reflektorfényben

Különítsen el egy részt a csapat tagjainak bemutatására. Hangsúlyozza ki hozzájárulásukat, hobbijukat vagy karrierjük fejlődését. Érdekes tények vagy rövid interjúk hozzáadásával ezek a bemutatók vonzóbbá válnak, és erősítik a csapaton belüli kapcsolatokat.

💡 Profi tipp: Használjon rotációs ütemtervet, hogy minden részleg egyenlő arányban legyen képviselve, és az alkalmazotti névjegyzék segítségével kövesse nyomon a csapat tagjainak tevékenységét.

3. Szavazások és felmérések

Ösztönözze a részvételt gyors szavazásokkal vagy felmérésekkel. Ezek szórakoztató témákra összpontosíthatnak, például a kedvenc irodai snackekre, vagy visszajelzéseket gyűjthetnek a munkahelyi szabályokról. A válaszok értékes információkat is nyújtanak, amelyek segíthetnek a döntéshozatalban.

4. Csapat dicséretek

A csapatok dicséretes szavai hatékony formája a munkavállalók elismerésének, kiemelve a csapatok kemény munkáját és eredményeit a szervezet egészében. Az olyan sikerek ünneplése, mint egy nagy projekt befejezése, egy fontos mérföldkő elérése vagy a kihívások közös leküzdése, elősegíti a büszkeség és a bajtársiasság érzését. A munkavállalók elismerése ezeken a dicséretes szavakon keresztül elismeri a csapat erőfeszítéseit és inspirálja másokat az együttműködésre és a közös célok elérésére.

Ha nyilvánosan elismeri munkatársai hozzájárulását, az segít fenntartani a lendületet és erősíti a csapat általános dinamikáját.

5. Vezetői kérdések és válaszok

Az alkalmazottak élő vagy előre rögzített kérdések és válaszok formájában közvetlenül kapcsolatba léphetnek a vezetéssel. Ez elősegíti az átláthatóságot, ösztönzi a nyílt munkahelyi kommunikációt, és lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy megosszák gondolataikat vagy kérdéseket tegyenek fel.

💡 Profi tipp: Lehetővé tegye az alkalmazottak számára, hogy névtelenül tegyenek fel kérdéseket, így nyíltabb és őszintébb interakciók alakulhatnak ki.

6. Szórakoztató kihívások

Tartsa dinamikusnak a munkahelyet szórakoztató, vonzó kihívásokkal. Példák: trivia versenyek, fotófeliratozási versenyek és fitnesz kihívások. A motiváció növelése érdekében jutalmazza a részvételt kis díjakkal vagy nyilvános elismeréssel.

7. Képzési források

A HR-stratégiák gyakran hangsúlyozzák a munkavállalók fejlődését, ezért az intranetes tartalmaknak ki kell emelniük a képzési lehetőségeket, a karrierfejlesztési programokat és az önfejlesztési forrásokat. Ez magában foglalhat e-learning modulokat, videó oktatóanyagokat vagy külső tanfolyamokra mutató linkeket.

💡 Profi tipp: Integráljon játékosító elemeket, például jelvényeket vagy teljesítési tanúsítványokat, hogy a tanulás még jutalmazóbb legyen.

8. Társasági események naptára

Szervezze meg az összes közelgő társadalmi eseményt egy könnyen hozzáférhető naptárban. A csapatépítő programoktól a jótékonysági akciókig és a vállalati ünnepségekig, ezáltal a munkavállalók mindig tájékozottak és izgatottak maradnak a történésekkel kapcsolatban.

9. Visszajelzési fórum

Hozzon létre egy biztonságos teret a munkavállalók számára, ahol megoszthatják visszajelzéseiket, javaslataikat vagy aggályaikat. Használjon szavazásokat vagy kommentárszálakat a strukturáltabb visszajelzések érdekében, és mutassa meg, hogy az ötleteik alapján milyen intézkedéseket hoz, hogy bizalmat építsen és javítsa a munkavállalók elkötelezettségét.

💡 Profi tipp: A fórum hitelességének megőrzése érdekében rendszeresen frissítse a fórumot a visszajelzések alapján hozott intézkedések összefoglalásával.

10. A projekt legfontosabb pontjai

Ünnepelje a projektek előrehaladását és sikerét, függetlenül attól, hogy azok már befejeződtek vagy még folyamatban vannak. A frissítések, a csapatfotók és az elért mérföldkövek bemutatása révén mindenki tájékozott marad és összhangban van a szervezeti célokkal.

11. Tippek és trükkök

Ossza meg a munkahelyen alkalmazható tippeket és trükköket. Ezek lehetnek termelékenységet növelő trükkök, szoftveres gyorsbillentyűk, vagy akár a hatékonyságot és a morált javító wellness tippek. Ösztönözze a munkatársakat is, hogy osszák meg saját tippjeiket.

12. Wellness sarok

Szánjon egy részt a mentális egészségre és a jóllétre. Osszon meg irányított meditációs videókat, stresszcsökkentő tippeket vagy fitnesz kihívásokat. A támogató források, például a segélyvonalak elérhetőségeinek megadása további értéket jelent.

13. Elismerésfal

Hozzon létre egy külön teret a vállalati intraneten, ahol ünnepelheti az alkalmazottak eredményeit és mérföldköveit. Az elismerés falán kiemelheti a munkaviszony évfordulókat, a projekt sikereit vagy az egyéni hozzájárulásokat, amelyek túllépik a szokásos kereteket.

Ösztönözze kollégáit és vezetőit, hogy tegyenek közzé üdvözlő üzeneteket vagy köszönő szavakat, hogy elősegítsék a pozitív és támogató vállalati kultúrát. Integráljon olyan funkciókat, mint fotók, személyre szabott üzenetek vagy reakciók, hogy interaktívabbá és vonzóbbá tegye a tartalmat.

14. Osztályok közötti együttműködés

Használja az intranetet a részlegek közötti együttműködés előmozdítására és támogatására azáltal, hogy létrehoz egy dedikált központot a csapatok közötti kezdeményezések számára. Ossza meg a közös projektekkel kapcsolatos friss híreket, emelje ki a sikertörténeteket, és biztosítson olyan eszközöket, mint a fórumok vagy a megosztott naptárak, hogy egyszerűsítse a kommunikációt.

🧠 Érdekesség: Az egyetemek voltak az első intézmények, amelyek az 1990-es években bevezették az intranetet. Az intranetet kutatási eredmények megosztására, tananyagok terjesztésére és belső kommunikációra használták.

15. Alkalmazottak által létrehozott tartalom

Kérje meg az alkalmazottakat, hogy blogbejegyzésekkel, fotókkal vagy akár videókkal is járuljanak hozzá a platformhoz. Megoszthatják napi rutinjukat, hobbijukat vagy tippjeiket a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez. Ez személyesebbé teszi a platformot és ösztönzi a részvételt.

💡 Profi tipp: Hozzon létre tartalmi témákat vagy feladatok, például „Egy nap a munkámban” vagy „Tanulságok, amiket megtanultam”, hogy a munkatársak könnyebben hozzájárulhassanak.

Tegye intranetes oldalát elsődleges forrásává azáltal, hogy létrehoz egy részt, amely gyors linkeket tartalmaz a gyakran használt eszközökhöz, irányelvekhez és űrlapokhoz. Ezeknek a linkeknek a kategóriák szerinti rendezése biztosítja a könnyű hozzáférést és időt takarít meg.

17. Beilleszkedési történetek

Ossza meg az intraneten az új munkatársak beilleszkedésének történeteit, hogy üdvözölje az új csapattagokat és inspirálja a többieket. Hangsúlyozza ki a háttérüket, első benyomásaikat és azt, hogy mi izgatja őket a munkájukban.

Fotók vagy rövid videós bemutatók beillesztésével a történetek még érdekesebbé válhatnak. Ez segíthet az új munkatársaknak abban, hogy értékesnek érezzék magukat, és kapcsolatokat építsenek ki a csapatok között, mivel a meglévő munkatársak bepillantást nyerhetnek az új munkatársak pályafutásába.

18. Ünnepi központ

Hozzon létre egy külön teret, ahol ünnepelhetik a fontos eseményeket, mint például a születésnapokat, a munkaviszony évfordulóit, az előléptetéseket vagy a képesítések megszerzését. Ha ezeket a bejelentéseket fotókkal vagy idézetekkel személyre szabja, azok még jelentősebbé válnak.

19. A vállalati értékek a gyakorlatban

A munkavállalók kulcsszerepet játszanak a vállalat alapértékeinek mindennapi megtestesítésében. Valós példák mutatják be, hogyan valósítják meg ezeket az értékeket az egyének vagy a csapatok az ügyfelekkel való interakciók, innovatív problémamegoldás vagy közösségi részvétel révén.

Ezeknek a történeteknek a megosztása kiemeli az értékek jelentőségét, és segít megteremteni a felelősségvállalás és a büszkeség kultúráját.

Amikor a munkavállalók látják, hogy kollégáikat elismerik a vállalat értékeinek megvalósításáért, motiváltabbak lesznek, hogy ezeket az elveket maguk is alkalmazzák munkájuk során, erősítve ezzel az egész szervezetet.

20. Iparági betekintés

Gyűjtsön össze iparág-specifikus híreket, blogokat és frissítéseket, amelyek hozzáadott értéket jelentenek csapata tudásához. Ezzel intranetes szoftvere megbízható információforrássá válik, miközben a munkatársakat folyamatosan tájékoztatja a piaci trendekről.

💡 Profi tipp: Az iparági híreket párosítsa a vezetők belső kommentárjaival, hogy azok kapcsolódjanak a szervezet céljaihoz.

Fejlett intranetes funkciók a motiváció javításához

Ha olyan intranetet szeretne létrehozni, amely fenntartja csapata elkötelezettségét, akkor nem elég csak az információk megosztása. Az igazi érték azoknak a funkcióknak a használatában rejlik, amelyek segítenek csapatának a kapcsolattartásban, az együttműködésben és a hatékonyabb munkavégzésben.

Itt jön be a képbe a ClickUp, az , a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás.

A ClickUp HR megoldása ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít Önnek okosabban és gyorsabban dolgozni.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogy ezek a funkciók hogyan segíthetnek javítani a vállalati intraneten való elkötelezettséget. 👀

Mérje a tartalom hatékonyságát a ClickUp Dashboards segítségével

Ha megérti, hogyan interagálnak az alkalmazottak az intranetes tartalmakkal, könnyebben azonosíthatja, mi ösztönzi az elkötelezettséget.

Kövesse nyomon a tartalom teljesítményét, hogy javítsa az intranetes elkötelezettséget a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén nyomon követheti az alkalmazottak elkötelezettségét és elemezheti a teljesítményt a különböző tartalomtípusok között.

A műszerfalak vizuális betekintést nyújtanak a következőkre:

A bejelentések, frissítések vagy események népszerűsége

Interakciós arányok szavazások, felmérések vagy kihívások segítségével

A képzési anyagok használata és befejezési aránya

Ha például azt veszi észre, hogy a havi wellness-kihívások idején megnő az elkötelezettség, akkor több egészségügyi témájú tartalmat hozhat létre, hogy fenntartsa az érdeklődést.

Hozzon létre szervezett wikiket a ClickUp Docs segítségével

Központosított és interaktív wikiket hozhat létre a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a csapatok számára, hogy központi wikiket hozzanak létre és tartsanak karban, amelyek átfogó erőforrás-központként működnek. Ezek a wikik egyszerűsítik a vállalati irányelvekhez, útmutatókhoz vagy projektspecifikus erőforrásokhoz való hozzáférést, elősegítve a csapatok önellátását.

Például a HR-osztály a Docs segítségével tárolhatja az új munkavállalók beilleszkedését segítő forrásokat, mint például a munkavállalói kézikönyveket, a juttatásokkal kapcsolatos információkat és a képzési ütemterveket, valamint világosan meghatározhatja a beilleszkedés céljait ( ), hogy az új munkavállalók minden szükséges információval rendelkezzenek a munkába való beilleszkedéshez.

Ezenkívül az együttműködésen alapuló élő szerkesztés biztosítja, hogy a tartalom mindig naprakész és mindenki számára hasznos legyen.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs belső tudásbázisának fejlesztése érdekében rendszeresen ellenőrizze és frissítse a tartalmakat, hogy azok relevánsak maradjanak. Kérje meg a csapat tagjait, hogy vizsgálják át és egészítsék ki az új ismeretekkel, így a tudásbázis együttműködési erőforrássá válik.

Okosabb betekintést nyerhet a ClickUp Brain segítségével

Szerezzen betekintést a ClickUp Brain segítségével – ingyen! A ClickUp Brain segítségével okosabb erőforrás-ajánlásokat adhat.

A ClickUp Brain hatékony intelligencia réteget ad az intranetéhez. Ez a funkció mesterséges intelligenciát használ, hogy másodpercek alatt felületre hozza a bármelyik irányítópultról származó betekintéseket, így könnyen hozzáférhet a legfontosabb információkhoz anélkül, hogy manuálisan kellene átkutatnia az adatokat.

Egyszerűen tegyen fel egy kérdést az AI-nak, és a ClickUp Brain átvizsgálja az összes műveleti tábla adatait a munkaterületén, hogy azonnali választ adjon.

De az előnyök nem érnek véget ennél. A ClickUp Brain segítségével egyedi wiki sablonokat is létrehozhat a Docs-ban, ezzel egyszerűsítve a tartalomkészítést és biztosítva, hogy erőforrásai mindig rendezettek és könnyen hozzáférhetők legyenek.

Ezenkívül, ha valaki időgazdálkodási forrásokat keres, a Brain felajánlhat feladatprioritizálási technikákat vagy releváns sablonokat. Ez a szintű személyre szabás időt takarít meg, és biztosítja, hogy az alkalmazottak támogatást érezzenek a mindennapi tevékenységeikben.

Végül, a ClickUp tudásmenedzsment funkcióinak köszönhetően ( ) vállalatának erőforrásainak szervezése és ellenőrzése könnyedén megoldható.

Kövesse nyomon minden változást a ClickUp Docs fejlett jogosultságokkal és verziótörténettel.

A fejlett jogosultságok lehetővé teszik, hogy eldöntse, ki tekintheti meg vagy szerkesztheti dokumentumait. Az automatikus verziókövetés minden változás történetét rögzíti, így szükség esetén visszaállíthatja az előző állapotot, és mindig megőrizheti az adatok integritását.

Egyszerűsítse az információkhoz való hozzáférést a ClickUp Docs Hub segítségével

A Docs Hub egy helyen gyűjti össze az összes tudását. Jelölje ki a legfontosabb wikiket a gyors hozzáférés érdekében, könnyedén hozzon létre új forrásokat sablonok segítségével, és használja a ClickUp keresési, rendezési és szűrési funkcióit, hogy gyorsan megtalálja pontosan azt, amire szüksége van.

🔍 Tudta? Az intranetes honlap úgy működik, mint az internet, de csak egy adott szervezet számára elérhető. Érdekes módon sok korai intranetes és alkalmazotti portálrendszer a nyilvános weboldalak mintájára készült, hasonló eszközöket és technológiákat használva.

A hatékony intranetes tartalom legjobb gyakorlata

Az intranetes tartalom a belső kommunikáció gerince, amely a munkavállalók számára központi helyet biztosít az információk, frissítések és együttműködés számára. Íme öt bevált módszer hatékony intranetes tartalom létrehozásához, és hogyan támogathatja ezeket a ClickUp. 🤝

1. Gondoskodjon arról, hogy a tartalom strukturált és könnyen navigálható legyen

Az egyik legnagyobb frusztráció, amellyel a munkavállalók az intranetes tartalmakkal kapcsolatban szembesülnek, az, hogy megtalálják a szükséges információkat. Ha a tartalom rendezetlen vagy zavaros, a munkavállalók időt pazarolnak a válaszok keresésével, ami hatékonyságcsökkenéshez és frusztrációhoz vezet.

Nagy szervezetek esetében hasznos lehet a tartalmak kategóriákba vagy témákba (pl. HR, IT, marketing) történő felosztása. A kapcsolódó témák csoportosítása lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy gyorsabban megtalálják a szükséges információkat, csökkentve ezzel a felesleges zavart.

-címkék hozzáadása a ClickUp Docs-ban segít a tartalom kategorizálásában, megkönnyítve a munkavállalók számára a releváns dokumentumok keresését és megtalálását.

Például egy csapat létrehozhat egy IT hibaelhárítási útmutatót, és megjelölheti azt olyan konkrét kulcsszavakkal, mint „hálózat”, „szoftverproblémák” vagy „rendszerhibák”, így a munkatársak könnyen megtalálhatják a keresési kifejezések alapján, amire szükségük van.

💡 Profi tipp: Használjon dedikált kommunikációs csatornákat konkrét témákhoz (pl. HR-frissítések, vállalati hírek, csapatprojektek), hogy az információk rendezettek legyenek, és a munkavállalók könnyen megtalálhassák a releváns tartalmakat anélkül, hogy át kellene böngészniük a nem kapcsolódó üzeneteket.

2. Legyen világos, tömör és lényegre törő

Az intranetes tartalomnak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie. Az alkalmazottaknak nincs idejük hosszú bekezdéseket átrágni, hogy eljussanak a lényeghez. A világos, tömör írásmód lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan feldolgozzák az információkat anélkül, hogy túlterhelteknek éreznék magukat.

Használjon rövid bekezdéseket, felsorolásokat és egyszerű nyelvet, hogy hangsúlyozza az egyszerűséget. Kerülje a szakzsargont és a felesleges részleteket, amelyek elterelhetik a figyelmet a fő üzenetről.

A rövidség kulcsfontosságú a szabályzatokban, útmutatókban vagy használati utasításokban – tartsa magát a lényeghez, és hagyjon ki minden felesleges információt.

3. Készítsen vonzó és interaktív tartalmakat

Ha az intranete statikus, a munkatársak gyorsan elveszítik érdeklődésüket. A tartalomnak dinamikusnak és interaktívnak kell lennie, hogy fenntartsa a munkatársak elkötelezettségét. Használjon multimédiás elemeket, például videókat, infográfikákat és podcastokat, hogy változatosabbá tegye az információk fogyasztásának módját.

Az interaktív elemek, mint például a szavazások vagy a visszajelzési űrlapok, szintén értékes eszközök lehetnek a munkavállalók véleményének ösztönzésére.

Ezenkívül az együttműködés elősegítése a tartalomban is növelheti az elkötelezettséget. Ha a munkavállalóknak lehetőségük van megjegyzéseket fűzni, kérdéseket feltenni és szerkesztési javaslatokat tenni, az ösztönzi a folyamatos párbeszédet és a részvételt. Ez biztosítja azt is, hogy a tartalom releváns és naprakész maradjon, mivel a munkavállalók közvetlenül hozzájárulhatnak ahhoz.

A ClickUp Docs támogatja a gazdag média beágyazását, amely lehetővé teszi videók, képek és linkek hozzáadását, hogy a tartalom még vonzóbbá váljon.

Például egy belső eszköz használatáról szóló videó bemutató beágyazása a dokumentációs útmutatóba világosabb, vonzóbb utasításokat adhat, mint a szöveg önmagában. A ClickUp Assign Comments lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy javításokat javasoljanak, így a tartalom együttműködésen alapuló és interaktív lesz.

4. Helyezze előtérbe a mobilbarát tartalmakat

Mivel a távmunka és a rugalmas munkakörnyezetek egyre elterjedtebbek, elengedhetetlenül fontos, hogy vállalatának intranetes tartalma mobilbarát legyen. Az alkalmazottak gyakran telefonjukról vagy táblagépükről érnek el az intranetes oldalt, ezért a kisebb képernyőkhöz való tartalomoptimalizálás segít biztosítani a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Összpontosítson a tömör tartalomra, használjon nagyobb betűméretet az olvashatóság érdekében, és vegye figyelembe, hogy a vizuális elemek hogyan jelennek meg a mobil eszközökön.

A ClickUp Docs asztali és mobil eszközökre is optimalizált, így a munkatársak bármilyen eszközről hozzáférhetnek a dokumentumokhoz anélkül, hogy a felhasználói élmény romlana. Mivel a Docs formázása egyszerű és tiszta, különböző képernyőméretek esetén is jól megjelenik.

5. Ösztönözze a munkavállalók visszajelzéseit

Az alkalmazottak visszajelzéseinek összegyűjtése elengedhetetlen ahhoz, hogy az intranete valóban értékes legyen. Ők használják a rendszert naponta, ezért véleményük értékes betekintést nyújthat abba, hogy mi működik jól és mi igényel javítást.

Ez egy egyszerű és szervezett módszert kínál a munkavállalóknak, hogy visszajelzést hagyjanak, így biztosítva, hogy az intranete az ő igényeiknek és preferenciáiknak megfelelően fejlődjön.

Ösztönözze a tartalomra, a használhatóságra és a navigációra vonatkozó visszajelzéseket, hogy megértse a lehetséges problémákat és megalapozott fejlesztéseket hajtson végre. A rendszeres visszajelzések segítenek biztosítani, hogy az intranete releváns maradjon és továbbra is kielégítse a vállalat változó igényeit.

Gyűjtsön információkat az alkalmazottaktól, és javítsa az intranetes tartalmakat a ClickUp Forms segítségével.

A ClickUp űrlapok hatékony eszközök a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtéséhez. Testreszabott űrlapokat hozhat létre az intranetes tartalmakkal vagy az általános használhatósággal kapcsolatos információk gyűjtésére.

Például egy új vállalati irányelv vagy útmutató közzététele után egy űrlap segítségével feltehet kérdéseket az alkalmazottaknak, például: „Világosak voltak az információk?” vagy „Van valami javaslatuk a fejlesztésre?” Ezeket a visszajelzéseket rögzítheti és közvetlenül rendszerezheti a ClickUp-ban, így könnyen áttekintheti, elemezheti és felhasználhatja őket.

🔍 Tudta? A Gartner 2023 júniusában közel 3500 alkalmazottat megkérdező felmérése szerint a munkavállalók kevesebb mint egyharmada érzi úgy, hogy valóban elkötelezett és motivált a munkája iránt. De itt jön a lényeg: azok, akik lelkesednek a munkájukért, 31%-kal nagyobb valószínűséggel maradnak a vállalatnál, 31%-kal nagyobb valószínűséggel teljesítenek a várakozásokon felül, és összességében 15%-kal többet hoznak a vállalatnak.

Nézze meg, hogyan szárnyal az együttműködés a ClickUp segítségével

Az intranetes tartalmak stratégiai, alkalmazottközpontú megközelítése dinamikus erőforrássá alakítja azokat, amely elősegíti az elkötelezettséget, a tudásmegosztást és a közösségérzetet. A tartalom finomításával és diverzifikálásával ne feledje, hogy a végső cél egy olyan tér létrehozása, ahol az alkalmazottak összetartozást éreznek és inspirálva érzik magukat a hozzájáruláshoz.

A ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel mérhető a hatékonyság, személyre szabható a tartalom és egyszerűsíthető az együttműködés, így javítva a munkavállalók élményét.

A ClickUp Dashboards segítségével elemezheti az intranetes tartalmak teljesítményét. Az olyan funkciók, mint a Docs, a Brain és a Knowledge Management, egyszerűvé teszik a wikik és hubok létrehozását.

