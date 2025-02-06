A 10 legjobb Streamlit alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

A Streamlit egy nyílt forráskódú alkalmazáskészítő platform, amely Python szkripteket interaktív webalkalmazásokká alakít. Kiválóan alkalmas gyors prototípusok készítésére, gyors adatelemzésre és gépi tanulási (ML) modelldemók létrehozására.

Bár a Streamlit egyszerű és könnyen használható, hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyekkel nagy adathalmazokkal skálázható alkalmazások hozhatók létre. Ráadásul a Streamlit merev elrendezése, alapvető stílusbeállításai, korlátozott testreszabási lehetőségei és teljesítménybeli problémái megnehezítik a funkciókban gazdag alkalmazások létrehozását.

Íme a legjobb Streamlit alternatívák, amelyek segítségével könnyedén készíthetsz komplex alkalmazásokat. Ezek az alternatívák nagyobb rugalmasságot és valós idejű együttműködést kínálnak.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb Streamlit alternatívák, amelyek segítenek interaktív weboldal-alkalmazások létrehozásában: Dash by Plotly: A legjobb prototípus-fejlesztéshez adat tudományos projektekben Gradio: A legjobb gépi tanulási alkalmazások demóinak létrehozásához Panel: A legjobb interaktív műszerfalak létrehozásához Python nyelven Anvil: A legjobb a fejlett alkalmazás-testreszabásokhoz Shiny for Python: A legjobb webalkalmazások prototípusainak elkészítéséhez Deepnote: A legjobb valós idejű együttműködéshez a kódon Mercury Framework: A legjobb Jupyter Notebook felhasználók számára Taipy: A legjobb adatvizualizációhoz Datalore: A legjobb AI kódsegítség PixelFree Studio: A legjobb Figma-felhasználók számára Kódmentes interaktív adatvizualizációhoz próbálja ki a ClickUp alkalmazást. Widgeteket, diagramokat és grafikonokat, haladási sávokat, táblázatokat stb. kínál a fontos fejlesztési mutatók nyomon követéséhez.

Mit kell keresni a Streamlit alternatíváiban?

Mielőtt belevetnénk magunkat a legjobb Streamlit alternatívákba, íme néhány funkció, amelyre figyelnie kell az adatvizualizációs eszköz kiválasztásakor.

📌 Komponensek testreszabása: Válasszon olyan eszközöket, amelyekkel az alapvető beviteli adatokon túlmenően különböző interaktív elemekkel rendelkező egyedi irányítópultokat hozhat létre. Győződjön meg arról, hogy támogatják az interaktív vizualizációkat, és stíluskomponenseket és témákat kínálnak.

📌 Nagy adathalmazok kezelése: Ellenőrizze, hogy az eszköz mennyire jól kezeli a nagy vagy streaming adathalmazokat. Válasszon olyan eszközöket, amelyek támogatják az inkrementális adatokat webalkalmazások készítésekor, hogy azok képesek legyenek kielégíteni a növekvő alkalmazásigényeket.

📌 Munkafolyamat-integráció: Válasszon olyan eszközöket, amelyek kompatibilisek a meglévő technológiai környezetével. Győződjön meg arról, hogy támogatják a CI/CD folyamatintegrációt, a tesztelési keretrendszereket, a könyvtárakat, a folyamatábra-készítőket és más MLOps és DevOps eszközöket.

📌 Adatforrás-összeköttetés: Válasszon olyan eszközöket, amelyek natív adatbázis-csatlakozókkal és API-integrációs képességekkel rendelkeznek. Ez segít a folyamatok egyszerűsítésében. Ellenőrizze azt is, hogy az eszköz támogatja-e a különböző fájlformátumokat, és valós időben szinkronizálja-e az adatfrissítéseket.

A 10 legjobb Streamlit alternatíva

1. Dash by Plotly (A legjobb adat tudományos projektek prototípusainak fejlesztéséhez)

via Dash by Plotly

A Streamlithez hasonlóan a Dash by Plotly is egy nyílt forráskódú platform interaktív webes alkalmazások és irányítópultok létrehozásához. Ez egy Python-alapú keretrendszer adat tudósok számára, amely megkönnyíti az adatok valós idejű megjelenítését és frissítését.

A Dash azonban gyorsabb, mint a Streamlit, és vállalati szintű telepítési lehetőségeket kínál termelési szintű alkalmazásokhoz. Több integrációval is rendelkezik – például integrálható Python adatkezelő programokkal, beleértve a Plotly-t és a Pandas-t, így magasabb interaktivitású, egyedi irányítópultokat hozhat létre. A Google Sheets-et is integrálhatja a Dash-be, hogy a Dash alkalmazáson belül létrehozzon egy Google Sheets irányítópultot, amelyet a Google Sheets adatainak változásai alapján frissíthet.

A Dash legjobb funkciói

Futtassa a műszerfalakat a Jupyter Notebook segítségével a jupyter-dash könyvtár használatával.

Készíts vonzó elrendezéseket a Dash Design Kit segítségével

Frissítsd az alkalmazásod bizonyos részeit alapvető és fejlett visszahívásokkal

A Dash korlátai

A szoftver megtanulása nehéz. A nagyobb alkalmazások létrehozásához meg kell értened a komponenseket, nézeteket, visszahívásokat, HTML-t stb.

A HTML nélkül a elrendezés korlátozott. Ezért a kívánt webalkalmazás megjelenésének létrehozása kihívást jelenthet.

Dash árak

Ingyenes, nyílt forráskódú szoftver

Dash by Plotly értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Plotly Dash-ről?

Imádom, hogy a Dash milyen felhasználóbarát! Nagyon könnyű megtanulni a használatát, és interaktív webalkalmazások készítésébe kezdeni. Az a tény, hogy Pythonra épül, azt jelenti, hogy minden Python-ismeretemet felhasználhatom, ami óriási előny. A vizualizációk kiválóak, és az adatok valós idejű frissítése varázslatosnak tűnik. Bár élvezem a Dash használatát, néha kissé korlátozónak találom a felépítését. Nem mindig egyszerű elérni a webalkalmazásaimhoz pontosan azt a megjelenést, amit szeretnék, különösen akkor, ha egy nagyon specifikus dizájnt szeretnék. Emellett, amikor az alkalmazások egyre bonyolultabbá válnak, a teljesítmény romlani kezdhet, ami kissé frusztráló lehet.

💡Profi tipp: Integrálja a Dash-t a Plotly grafikus könyvtárával, hogy hozzáférjen különböző interaktív diagramokhoz és térképekhez, valamint gazdag vizualizációs lehetőségekhez.

2. Gradio (a legjobb gépi tanulási alkalmazások demóinak létrehozásához)

via Gradio

A Gradio egy könnyen használható Streamlit alternatíva webes felületek létrehozásához ML-modellek bemutatásához. A Streamlittől eltérően ez a Python keretrendszer gyorsan beállítható, intuitívabb, kezdőbarát és egyszerűbb alkalmazásokhoz alkalmasabb.

A Gradio népszerűségét annak köszönheti, hogy képes egyszerűsíteni az ML modelleket olyan bemutatókká vagy alkalmazásokká, amelyeket a szélesebb közönség is könnyen megérthet. A Gradio-t beágyazhatja Python notebookjába, weboldalként bemutathatja, és nyilvános link segítségével megoszthatja az alkalmazásokat, így a csapatok távolról is interakcióba léphetnek a modellel.

A Gradio legjobb funkciói

Hozzon létre és használjon egyedi komponenseket alkalmazásaiban a Gradio egyedi komponensek könyvtárával.

Kódok készítése és szerkesztése, valamint a változások élőben történő megtekintése a Gradio playground segítségével

Készíts interaktív bemutatókat és alkalmazásokat egyszerűen előre elkészített elemek, például csúszkák, gombok, legördülő menük stb. segítségével.

A Gradrio korlátai

A Gradio nem optimalizált a termelési környezetben fellépő nagy forgalom kezelésére.

Kifejezetten ML/AI alkalmazásokhoz lett tervezve, és korlátozott testreszabási lehetőségekkel rendelkezik.

Gradio árak

Ingyenes, nyílt forráskódú

Gradio értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

🧠 Tudta? A Gradio-t 2022-ben felvásárolta a Hugging Face 🤗. Most már az AI-infrastruktúrájuk része, és a Hugging Face Spaces-en több nyilvános Gradio-demót is találhat, amelyek különböző AI-modelleket mutatnak be.

3. Panel (a legjobb interaktív műszerfalak létrehozásához Pythonban)

via Panel

A Streamlithez hasonlóan a Panel nyílt forráskódú könyvtára lehetővé teszi elemző webhelyalkalmazások és interaktív irányítópultok létrehozását tiszta Python nyelven. Ez egy webes keretrendszer, amely integrálódik a PyData ökoszisztémába, lehetővé téve interaktív adattáblák és vizualizációk létrehozását, valamint az azokhoz való együttműködést a hatékonyabb munkafolyamatok érdekében.

A Streamlithoz képest a Panel széles körű elrendezési és widget opcióival rugalmasabb és skálázhatóbb. Bonyolult felhasználói felülettel rendelkező komplex webalkalmazások fejlesztésére alkalmas.

A panel legjobb funkciói

Készítsen összetett, többoldalas felfedező alkalmazásokat magas szintű reaktív API-kkal és alacsonyabb szintű visszahívás-alapú API-kkal.

Használja a Panel sablonokat különböző alkalmazás megjelenések létrehozásához

Testreszabhatja az adatalkalmazásokat egy kódszerkesztő segítségével, beépíthet jelölőnégyzeteket gombokként, és elrendezheti az objektumokat rács specifikációk segítségével.

Panel korlátozások

A kiterjedt funkciókészlet – widgetek, könyvtárak stb. – miatt meredek a tanulási görbe.

A Panel inkább Python-központú, és kevésbé HTML/CSS-központú, ami miatt kevésbé reagál és korlátozott a webalkalmazások stílusának kialakításában.

Panel árak

Ingyenes, nyílt forráskódú

Panel értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

4. Anvil (a legjobb a fejlett alkalmazás-testreszabásokhoz)

via Anvil

Ha magas szintű testreszabást keres, az Anvil remek alternatíva a Streamlithez. Drag-and-drop felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi az UI elemek testreszabását, stílusok alkalmazását és az alkalmazás tetszés szerinti megtervezését.

A Streamlittől eltérően az Anvil robusztus beépített adatbázissal rendelkezik, amely Python utasítások segítségével frissíti, szerkeszti és törli az adatokat. Az alkalmazásfájlokat és a gépi tanulási modelleket a felhőben tárolhatja, Python notebookokhoz csatlakozhat, egyedi domaineket adhat hozzá, külső API-khoz csatlakozhat, és a beépített kétfaktoros hitelesítéssel biztosíthatja az adatok biztonságát.

Az Anvil legjobb funkciói

Írj és szerkessz kódot közvetlenül a modern böngészőkben egy webalapú IDE (Integrated Development Environment) segítségével.

Adatok lekérdezése, szerkesztése és törlése, valamint alkalmazások összekapcsolása az adatokkal a beépített Python adatbázis-rendszer segítségével.

Futtasd az Anvil alkalmazásokat különböző környezetekben egy nyílt forráskódú Anvil alkalmazásszerverrel.

Az Anvil alkalmazások automatikus közzététele egy kattintással, nyilvános vagy privát tárhely kiválasztásával

Az Anvil korlátai

Egyes funkciók nem működnek. Például a DataGrid komponens teljes szélessége nem működik, ami miatt a felhasználóknak apró szövegekkel kell beérniük.

Egyes felhasználók szerint a testreszabott funkciókért fizetendő díj magas.

Anvil árak

Örökre ingyenes

Hobbi : 15 USD/hó

Üzleti : 109 USD fejlesztőnként/hónap

Vállalati (helyszíni): Egyedi árazás

Anvil értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Anvilről?

A prototípus elkészítésének sebessége kiváló, mivel a komponensek egyszerűen drag and drop módszerrel helyezhetők el. Python könyvtárak hozzáadása és csomagok testreszabása támogatott. Azonban egyes funkciók nem működnek megfelelően, ezért nagyon nehéz vagy lehetetlen elérni a kifinomult, termelési szintű eredményt. (Például a Data Grid komponens teljes szélessége nem működik, ezért a felhasználók apró betűket kell, hogy bámuljanak). Támogatáshoz gyakorlatilag lehetetlen hozzájutni, az ügyfélfórumok pedig inkonzisztensek és néha ellenségesek.

5. Shiny for Python (A legjobb webalkalmazások prototípusainak készítéséhez)

via Shiny for Python

A Shiny for Python segít a fejlesztőknek interaktív webalkalmazások prototípusának elkészítésében és egyszerű vizualizációk létrehozásában néhány órán belül. Ez megkönnyíti az alkalmazások készítését azoknak az R programozóknak, akik nem feltétlenül szakértők a webfejlesztés terén.

A Shiny előnye a Streamlittel szemben a reaktív végrehajtás. A Shiny nem rendereli újra az alkalmazásokat, ha változás történik a bemenetekben. Ehelyett nyomon követi a komponensek közötti kapcsolatokat, hogy csak azokat renderelje újra, amelyeket frissíteni kell. Így felgyorsítja az alkalmazásfejlesztést és javítja az általános felhasználói élményt.

A Shiny legjobb funkciói

Készítsen alkalmazásokat könnyedén az alapvető alkalmazások, irányítópultok, adatbevitel és streaming frissítések előre elkészített sablonjaival.

Készíts alkalmazáselrendezéseket a legkülönbözőbb komponensek, például navigációs sávok, oldalsávok, fülek, panelek, kártyák segítségével, és rendezd el az elemeket a saját ízlésed szerint.

Automatikusan frissítse a kimeneteket a felhasználói bevitelek alapján, és hozzon létre dinamikus felhasználói felületeket reaktív programozással.

A Shiny korlátai

A Shiny integrációk kezdetben bonyolultak és problémásak lehetnek.

Túl bonyolult egyszerű irányítópultok vagy BI munkafolyamatok létrehozásához

Az alkalmazások telepítése nehézkes, mivel a legtöbb telepítési lehetőség csak a fizetős csomagokban érhető el.

Shiny árak

A Shiny egy nyílt forráskódú, ingyenesen használható platform. A Shiny alkalmazások telepítéséhez azonban ingyenes vagy fizetős tárhelyszolgáltatásokat kell igénybe vennie.

Shiny értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Shiny for Pythonról?

Összességében nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a Shiny használatával néhány elemzési projektünkben. Ha a használatát a megfelelő esetekre korlátozzuk, kihasználhatjuk a rugalmasságát és a viszonylagos könnyű használatát azoknak az R programozóknak, akik nem feltétlenül jártasak a webfejlesztésben.

💡Profi tipp: Használja a „shiny. react” csomagot, hogy dinamikus React könyvtárkomponensekkel dinamikus alkalmazásokat és interaktív adatvizualizációkat hozzon létre.

6. Deepnote (A legjobb valós idejű kód-együttműködéshez)

via Deepnote

A Deepnote azoknak szól, akik felhasználóbarát, együttműködésközpontú és AI-vezérelt Streamline alternatívákat keresnek. Ez egy egyszerű, robusztus platform, amely lehetővé teszi a data science csapatok számára a közös munkát és a notebookok egyidejű szerkesztését, növelve ezzel a csapat termelékenységét.

A Deepnote leghasznosabb tulajdonsága a felhőalapú keretrendszere, amely segítségével bárhonnan dolgozhatsz a projekted irányítópultján, és megoszthatod az eredményeket másokkal. Ráadásul az AI-integrációja segít intelligens kódkiegészítéssel, automatikus adat tisztítással és különböző technikákkal, például hiperparaméter-beállítással és funkcióválasztással ellátott analitikai webalkalmazások létrehozásában.

A Deepnote legjobb funkciói

A beépített verziókezelés és kommentárfunkció segítségével több emberrel is valós időben dolgozhatsz egy jegyzetfüzeten.

Készíts és telepíts interaktív adatalkalmazásokat közvetlenül a notebookokból, és ossz meg betekintéseket és jelentéseket a csapatokkal.

Testreszabhatja a környezetet a könyvtárak és függőségek megadásával, hogy optimalizálja az alkalmazás teljesítményét.

A Deepnote korlátai

Még a kódblokkban végzett apróbb funkcióváltoztatások is megkövetelik a teljes notebook futtatását, ami unalmas és körülményes folyamat.

Hosszú betöltési idő nagyobb projektek esetén és gyakori összeomlások, amelyek megzavarhatják a munkafolyamatot.

Deepnote árak

Ingyenes

Csapat : 59 USD/szerkesztő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Deepnote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (220+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Deepnote-ról?

Imádom a Deepnote felhasználói felületét. Ezzel a kis és közepes méretű adatkészletekkel való munka rendkívül egyszerűvé válik, és hasznos együttműködési funkciókat is kínál. A belső irányítópultokhoz alkalmazott „alkalmazás” megközelítésük a Retoolra emlékeztet, és fantasztikus funkció, amellyel időigényes előkészítés (például a generált grafikonok PowerPointba vagy hasonlóba való beillesztése) nélkül megoszthatók a nem technikai háttérrel rendelkező csapattagokkal a generált betekintések. Azonban nagyon kis adatkészletek esetén, különösen ha nincs szükség együttműködésre, a Deepnote kissé túl nehéz lehet, és a Jupyter (vagy hasonló eszközök) helyi futtatása megkerüli annak szükségességét, hogy az adatokat API-n keresztül tegye közzé vagy először feltöltse.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntéshozatali rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek, táblázatok vagy akár más eszközök között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladat, csevegés és dokumentum között, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

7. Mercury Framework (legalkalmasabb Jupyter Notebook felhasználók számára)

via Mercury Framework

A Mercury webalkalmazás-keretrendszere elsősorban a Jupyter Notebook felhasználók számára készült. A platform használatával nem kell átírnia az adatelemzéseket a Jupyter notebookokból Python szkriptekbe.

Adatvizualizációs funkciói segítenek az adatok elemzésében és értelmezésében. Az eszköz robusztus funkciókészlettel rendelkezik interaktív alkalmazások, weboldalak, teljes körű webalkalmazások, jelentések és irányítópultok létrehozásához. Ezenkívül az OutputDir segítségével letölthet notebook fájlokat és exportálhat PDF/HTML notebookokat.

A Mercury Framework legjobb tulajdonságai

Hozzon létre dinamikus felhasználói felületeket számos interaktív widget segítségével, például csúszkák, legördülő menük, szövegdobozok stb.

Hozzáférés a cellaszintű vezérléshez, hogy az alkalmazás módosítása során figyelemmel kísérhesd az újra végrehajtott cellákat a teljesítmény optimalizálása érdekében.

Használj hozzáférés-vezérlést az alkalmazás biztonságának biztosításához a beépített hitelesítéssel.

A Mercury Framework korlátai

A Mercury testreszabási lehetőségei korlátozottak.

A Jupyter-t nem használók számára a Mercury használata képzést igényelhet.

A Jupyter Notebooks-szal való együttműködésre tervezték, amely önálló webalkalmazásokhoz nem feltétlenül alkalmas.

Mercury Framework árak

A Mercury egy ingyenes, nyílt forráskódú platform. Az alkalmazások telepítéséhez azonban ingyenes és fizetős csomagokat kínál.

Mercury Cloud csomagok:

Starter : Ingyenes

Pro : 49 USD/hó

Üzleti: 149 USD/hó

Saját hosztolt csomagok:

Ingyenes

Kereskedelmi : 1000 USD/év

Vállalati: 10 000 USD/év

Mercury Framework értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

8. Taipy (A legjobb adatvizualizációhoz)

via Taipy

A Taipy, hasonlóan a műszerfal-szoftverekhez, hatékony adatvizualizációs eszközökkel rendelkezik, amelyek segítségével interaktív műszerfalakat hozhat létre táblázatok, diagramok, grafikonok és térképek felhasználásával. Ez egy skálázható platform, amely komplex, nagy teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz alkalmas.

Míg a Streamlit elsősorban prototípusok készítésére szolgál, a Taipy mind prototípusok, mind termelés céljára készült. A front-end és a back-end külön szálakon fut, így az alkalmazás nem ütközik össze, ha más alkalmazások is futnak a háttérben.

A Taipy legjobb funkciói

Használja a fejlett adatvizualizációs funkciókat az adatok különböző módon történő bemutatásához.

Testreszabhatod az alkalmazásokat és a műszerfalakat előre elkészített vagy egyedi témák segítségével.

Integrálja a Taipy Studio-val, hogy hozzáférjen a grafikus szerkesztőhöz.

Futtassa a nehéz feladatokat a háttérben anélkül, hogy lelassítaná a jelenlegi munkafolyamatokat.

A Taipy korlátai

A Taipy Cloudnak vannak feltöltési problémái, és az oldalak újrarajzolása lassú.

Mivel a Taipy viszonylag új, nincs elegendő erőforrása ahhoz, hogy a felhasználók a lehető legjobban kihasználhassák a platformot.

Taipy árak

A Taipy egy ingyenes, nyílt forráskódú könyvtár. Ugyanakkor egyedi üzleti és vállalati csomagokat is kínál.

Taipy értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

9. Datalore (a legjobb AI kódsegítséghez)

via Datalore

A JetBrains által fejlesztett Datalore egy intelligens, kollaboratív platform az adatok vizualizálására és elemzésére. Ötvözi a Jupyter Notebooks-ot az AI kódsegédlettel, amely segít kódok kiegészítésében és interaktív irányítópultok létrehozásában üzleti felhasználási esetekhez.

A Datalore lehetővé teszi a környezetkezelők számára, hogy egyedi környezetet és interaktív vezérlőket alakítsanak ki dinamikus irányítópultok és alkalmazások létrehozásához. Magánfelhőben vagy helyszíni szerveren is üzemeltethető, így kielégíti az egyedi testreszabási és biztonsági igényeket is.

A Datalore legjobb funkciói

Használj intelligens kódolási segítséget Python, Scala, Kotlin és R nyelveken különböző alkalmazások létrehozásához.

Konvertálja a jegyzetfüzeteket interaktív adatbázisokká, és ossza meg statikus vagy interaktív jelentéseit az érdekelt felekkel.

Valós időben együttműködhetsz a csapatoddal a kódon, és linkek vagy e-mailes meghívók segítségével megoszthatod a jegyzetfüzeteket.

A Datalore korlátai

Néhány felhasználó szerint a Datalore tárolókapacitása korlátozott, ami nagy adathalmazok kezelése során adatvesztéshez vezet.

A szoftver hibás és újraindítást igényel.

A Datalore árai

Felhőmentes

Cloud : 35 USD/felhasználó/hónap

Helyi telepítés: Egyedi árazás

Datalore értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Datalore-ról?

Különösen jó a csomagkezelés és a jelentések készítése szempontjából. Ugyanakkor finomhangolású jogosultságkezelést igényel a jegyzetfüzetek és jelentések megosztása terén, ami szerintem a legtöbb nagyvállalat számára elengedhetetlen.

10. PixelFree Studio (a legjobb Figma-felhasználók számára)

via PixelFree Studio

A PixelFree Studio egy alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztési platform, amely zökkenőmentesen alakítja át a terveket érthető kódokká. A PixelFree segítségével hat programozási nyelven generálhat PRO-kódot: HTML5, React, Vue, Angular, C# asztali alkalmazásokhoz és #C webalkalmazásokhoz, hogy azok megfeleljenek a tervezett alkalmazás kialakításának.

Ráadásul bárhonnan hosztolhatod, könyvtárakra vagy keretrendszerekre való támaszkodás nélkül, ami segít egy rugalmasabb fejlesztési folyamat megvalósításában.

A PixelFree Studio legjobb funkciói

Gyorsan importálhatod a Figma-terveket, és automatizálhatod a tervek ember által olvasható kódokká történő konvertálását.

Hozzon létre natív kódokat, amelyek megfelelnek a vizuális alkalmazás tervezésének

Valós időben együttműködhetsz a csapatoddal a kódon

A PixelFree Studio korlátai

A szoftver nagymértékben támaszkodik a Figma-ra a tervek importálásához. Ezért a Figma-t nem használók számára kevésbé hozzáférhető lehet.

Könyvtárak és keretrendszerek nélkül a PixelFree-nek hiányozhatnak a beépített komponensek az alkalmazásokhoz és a műszerfalakhoz.

PixelFree Studio árak

A PixelFree Studio külön tervezeteket kínál egyéni és üzleti licencekhez. Íme az üzleti licenc tervezetek.

49,95 USD/hó

499 USD/év

Egyedi árazás vállalati megoldásokhoz

PixelFree Studio értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

A Streamlit és a legtöbb Streamlit alternatíva kódközpontú. Adatvizualizáláshoz technikai szakértelemre van szükség. Ez korlátozza a nem technikai felhasználók hozzáférését.

Az adatok vizualizálása azonban nem feltétlenül ilyen bonyolult.

A ClickUp egy sokoldalú, kódmentes interaktív adatelemző eszköz, amely megkönnyíti az adatok értelmezését. Vállalati szintű infrastruktúrája nagy adathalmazok vizualizálását és elemzését támogatja, hogy Ön megalapozott döntéseket hozhasson.

Adatok vizualizálása egyedi irányítópultokkal

Adatok vizualizálása a ClickUp Dashboards segítségével

Készítsen kiterjedt, interaktív ClickUp Dashboardokat, amelyek egy pillanat alatt áttekintést nyújtanak az érintetteknek a jelenlegi folyamatról, célokról, közelgő feladatokról, prioritásokról, fejlesztésekről és egyéb részletekről. Widgetek, diagramok és grafikonok, haladási sávok, táblázatok stb. hozzáadásával madártávlatból áttekintheti az összes adatot – a csapat termelékenységétől a fontos fejlesztési mutatókig.

Szeretne többet megtudni a ClickUp Dashboards használatáról? Nézze meg ezt a videót. 👇

Növelje termelékenységét az adatok integrálásával

Csatlakozz több mint 1000 ClickUp integrációhoz, a Figma-tól a GitHub-ig, hogy adatokat importálj, folyamatokat egyszerűsíts és minden munkafolyamathoz hozzáférj platformváltás nélkül. A ClickUp natív integrációi lehetővé teszik, hogy a platformot a meglévő technológiai eszközökkel összekapcsold a zökkenőmentes működés érdekében.

Kövesse nyomon a szoftverek interakcióit kontextusdiagramokkal

Készíts kontextusdiagramokat a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével vizualizálhatja a komplex rendszerkapcsolatokat. Különböző színkódolt vonalakkal különböztetheti meg az interakciókat, részletes megjegyzéseket fűzhet minden kapcsolódási ponthoz, és a drag-and-drop felület segítségével valós időben végezhet módosításokat.

Dolgozzon együtt csapatával a kontextusdiagramokon, és hozzon létre ClickUp feladatokat közvetlenül a diagram elemeiből. A ClickUp kontextusdiagram-sablonjait is felhasználhatja a folyamat felgyorsításához.

Trendek elemzése mesterséges intelligenciával

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! A ClickUp Brain segítségével megértheted a legfontosabb adatokat

Automatizálja az adatkészletek elemzését, és szerezzen AI-alapú betekintést a ClickUp Brain segítségével. Kivonhatja a legfontosabb mintákat, azonosíthatja a korrelációkat, és összefoglalásokat készíthet komplex adatkészletekről. Megkérheti az AI-t, hogy egyszerű nyelven magyarázza el az adatrendszereket a jobb érthetőség érdekében. Ezenkívül jelentéseket készíthet, javaslatokat kaphat a korábbi trendek alapján, és azonosíthatja a rendellenességeket, mielőtt azok hatással lennének a projektjére.

Valós időben együttműködhetsz az érdekelt felekkel

Tájékoztasd csapatodat a legfrissebb fejlesztési hírekről valós időben a ClickUp Chat segítségével

Használja a ClickUp Docs és a ClickUp Chat alkalmazásokat az alkalmazás-tervezés, kódolás, kontextusdiagramok és munkafolyamatok közös kidolgozásához. Míg a ClickUp Docs segít központosítani az alkalmazásfejlesztési erőforrásokat, funkciókéréséket és visszajelzéseket, addig a chat funkciója egyszerűsíti a csapat tagjai közötti kommunikációt, így senki sem marad le semmiről.

A munkafolyamatok egyszerűsítése és a rutin feladatok automatizálása

A munkafolyamatok egyszerűsítése a ClickUp Automations segítségével

Használja a ClickUp több mint 100 egyedi automatizálási sablonját a rutin feladatok kezeléséhez, az adatok elemzéséhez, a szabványos jelentések létrehozásához és a projektátadások kezeléséhez. Automatizálhatja a fejlesztési munkafolyamatokat, például a kódfelülvizsgálatot, a tervjóváhagyást, a felülvizsgálat befejezéséről szóló értesítések küldését, a telepítési ellenőrzőlisták létrehozását és még sok mást.

A ClickUp összes robusztus funkcióját ismerve biztosan kíváncsi vagy az árakra. Itt találsz egy rövid áttekintést a ClickUp árairól.

Szerezd be a legjobb Streamlit alternatívát az adatok vizualizálásához és alkalmazások készítéséhez!

A Streamlit kiválóan alkalmas adatcentrikus alkalmazások készítésére. Ha azonban dinamikusabb és interaktívabb alkalmazásokat vagy irányítópultokat szeretne létrehozni, tekintse meg a Streamlit alternatíváinak listáját.

Bár mindegyik alternatíva jó, mindegyikük sajátos célokat szolgál. Például a Taipy-t válaszd a jobb front-end és back-end műveletekhez, a Dash-t a fejlett interaktivitási funkciókhoz, a Gradio-t pedig a demók létrehozásához.

Hasonlóképpen, ha egyszerű, de hatékony funkciókkal rendelkező adatvizualizációs eszközt keres, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp használatát. Ezzel az eszközzel megtekintheti és elemezheti az adatokat az egyedi irányítópultok segítségével, automatizálhatja a munkafolyamatokat és kivonhatja a legfontosabb információkat az AI segítségével, valós időben együttműködhet másokkal, és több mint 1000 eszközzel integrálhatja.

Szeretne többet megtudni a ClickUp-ról? Regisztráljon ingyen!