A készletkezeléshez használható 10 legjobb AI-eszköz

„Hé, Siri, kezelnéd a készletemet?”

Ma még sci-fi-nek tűnhet, hogy mindennapi AI-asszisztenseit használja a vállalati készletek kezelésére. A technológia azonban már annyira fejlődött, hogy AI-alapú eszközökkel optimalizálható a készletkezelés.

A jobb készletoptimalizáló eszközök, a több adat és a naprakészebb információk segítségével a vállalkozások előre láthatják a készlethiányokat és a túlkészletezési helyzeteket.

Valójában a mesterséges intelligencia sikeres bevezetése a készletkezelési folyamatokba segített a vállalkozásoknak 15%-kal csökkenteni a logisztikai költségeket, valamint 35%-kal, illetve 65%-kal javítani a készletszintet és a szolgáltatási színvonalat.

Tehát, ha nem támaszkodhat a megbízható AI telefonos asszisztensére, hogyan válassza ki a legjobb eszközt a készletkezeléshez? Egyszerű: olvassa el ezt az útmutatót, amely bemutatja a készletkezelési igényeinek megfelelő 10 hatékony AI-eszközt.

A készletkezeléshez használt AI-eszközök értékelésekor elengedhetetlen, hogy azokra a funkciókra és képességekre összpontosítson, amelyek megfelelnek az Ön üzleti igényeinek.

Íme a figyelembe veendő legfontosabb szempontok:

Kereslet-előrejelzési funkciók: Keressen olyan AI-eszközöket, amelyek képesek elemezni a korábbi értékesítési adatokat, a piaci trendeket és a szezonalitást, hogy pontosan előre jelezzék a jövőbeli keresletet

Készletoptimalizálás: Szerezzen betekintést a készletszintekbe, hogy biztosan a megfelelő termékekből a megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre

Integráció a meglévő rendszerekkel: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő ERP-, POS-, logisztikai szoftvereivel és raktárkezelő rendszereivel.

Automatizálási funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják a rutin jellegű készletkezelési feladatokat, például a megrendelések létrehozását, a készletpótlást és az alacsony készletszintről szóló értesítéseket.

Skálázhatóság és testreszabás: Válasszon olyan eszközöket, amelyek a vállalkozásával együtt növekedhetnek, és olyan funkcióknak köszönhetően alkalmazkodnak az egyedi követelményekhez, mint például a készletkezelési sablonok

Több telephely kezelésének támogatása: Válasszon olyan eszközt, amely összevonja a készletnyilvántartást és -kezelést az összes telephelyén

Mesterséges intelligencián alapuló betekintés: Szerezzen betekintést a vásárlói viselkedésbe, a beszállítói teljesítménybe és a költségmegtakarítási lehetőségekbe a mesterséges intelligencián alapuló adatelemzés segítségével

Akár kisvállalkozás tulajdonosa, akár egy nagyvállalat vezetője, kihasználhatja az AI technológiákat a készletkezelési folyamatok hatékonyságának, pontosságának és az ügyfél-elégedettség javítására. Csak a megfelelő megoldásra van szüksége. Fedezzük fel őket együtt!

Készen áll arra, hogy megtalálja azt az AI-támogató rendszert, amely a készletkezelést gyerekjátékká teszi az Ön számára? Akkor kezdjük el!

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, együttműködésen alapuló készletkezeléshez)

Készletkezelés a ClickUp segítségével Tárolja az összes készletadatot egy helyen a ClickUp Inventory szoftverével

Ha hatékony AI-eszközt keres a készlettervezés és -kezelés optimalizálásához, a ClickUp lehet a megoldás az Ön számára.

Úgy tervezték, hogy minden méretű vállalkozásnak – a kis startupoktól a nagyvállalatokig – segítséget nyújtson minden igényük kielégítésében, az IT-készletkezeléstől a fogyasztási cikkek raktározásáig.

A ClickUp segítségével egyetlen platformon belül nyomon követheti a készleteket, kezelheti a közelgő rendelési határidőket és még sok mást. Nincs többé szükség táblázatokra vagy szétszórt eszközökre – a ClickUp segítségével egy helyen optimalizálhatja készleteit és csapata működését. Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket állíthat be, sőt, megrendeléseket is ütemezhet, amikor a készlete elér egy meghatározott küszöbértéket.

Így kevesebb időt kell fordítania a manuális feladatokra, és többet tud összpontosítani vállalkozása fejlesztésére.

🚀 ClickUp Brain

Dolgozzon együtt a ClickUp Brain-nel a készletkezelés egyszerűsítése érdekében

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója az AI-asszisztens, a ClickUp Brain. Ez az eszköz növeli a termelékenységet és javítja a kommunikációt azáltal, hogy elemzi a munkafolyamatokat, és azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp Brain emellett képes azonosítani a trendeket, mintákat és kiugró értékeket, így olyan betekintést nyújt, amely segít a hatékonyabb döntéshozatalban. Ez lehetővé teszi a gyors cselekvést, a problémák megoldását és a folyamatok javítását a maximális hatékonyság érdekében.

Például megkérdezheti a Brain-t:

Olyan kérdésekre, mint „Melyik készletelemek vannak a rendelési szint alatt?”, az eszköz lekérdezi és összefoglalja az adatokat olyan egyéni mezők segítségével, mint a készletszintek, az SKU-k és a rendelési pontok.

A készlethez kapcsolódó egyéni mezők azonnali frissítéséhez: pl. „Állítsa be az A tétel „Újrarendelési mennyiség” mezőjét 100-ra.”

Használja a Brain alkalmazást a készlet-trendek – beszerzési késések, készlethiányok, elavult SKU-k – összefoglalásának elkészítéséhez, így manuális elemzés nélkül is betekintést nyerhet a folyamatokba

Még hatékonyabb munkafolyamatokra vágyik?

Töltse le a Brain MAX! alkalmazást!

A Brain MAX prémium AI-modelleket, Talk to Text funkciót, univerzális munkaterületet és alkalmazáskeresést, hivatkozásokkal ellátott webes keresést, valamint feladatgenerálást kombinál – mindez elérhető az asztali számítógépén található AI Super App alkalmazáson keresztül.

Használja a következőkre:

Hangvezérelt frissítések : Diktálja a készletjegyzeteket vagy frissítéseket kéz nélkül – „50 darab B tételből újratöltöttük a készletet, holnap érkezik” – és a Talk to Text funkció ezt kifogástalan feladatbejegyzéssé vagy mezőfrissítéssé alakítja át

Több forrásból történő keresés : Kérdezze meg: „Mutasd meg az X beszállítóval kapcsolatos összes elemet a Dokumentumok, Feladatok és a kapcsolódó Google Drive-fájlok között”, és azonnal megjelennek a kapcsolódó kontextusok

Automatizált feladat létrehozás: „Hozzon létre újrarendelési feladatot a C tételhez, ha a készlet 20 darab alá csökken” – a Brain MAX automatikusan létre tudja hozni ezt a feladatot a megfelelő felelősökkel és határidőkkel

🚀 ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations segítségével konkrét események alapján szabályokat állíthat be.

Például amikor egy e-kereskedelmi áruházban megrendelés érkezik, az automatizálás azt a legkevésbé leterhelt csapattagnak rendelheti hozzá. Ezután létrehozhat olyan alfeladatokat, mint a komissiózás, a csomagolás és a szállítás, miközben automatikusan tájékoztatja az ügyfeleket a megrendelés állapotáról. Ez minimalizálja a hibákat, időt takarít meg és növeli az általános hatékonyságot.

Válasszon a ClickUp Automations több mint 100 lehetőségéből, vagy hozzon létre egy egyedi automatizálást egyszerű nyelvi utasításokkal a ClickUp Brain segítségével.

A platform valós idejű frissítéseket nyújt az automatizált feladatokról, így teljes áttekintést biztosít a műveleteiről.

💡 Profi tipp: Mi lenne, ha az automatizálásai tízszer okosabbak lennének? A ClickUp Autopilot Agents segítségével ez lehetséges. A szabályalapú automatizálásokkal ellentétben ezek képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez, és azoknak megfelelően végrehajtani a feladatokat. Például figyelemmel kísérhetik a küszöbértékeket, és emlékeztetőket vagy értesítéseket küldhetnek a beszerzési csapatoknak, amikor a készlet a rendelési pontok alá csökken. Emellett jelölhetnek termékeket felülvizsgálatra, amikor a lejárati dátum közeledik, vagy automatikusan hozzárendelhetnek feladatokat, amikor a készletet feltöltik. És a ClickUp-ban egy ilyen eszköz létrehozásához egyetlen sor kód sem szükséges!

🚀 ClickUp AI Project Manager

Az AI Project Manager™ (a Brain technológiájával) automatikusan generál összefoglaló jelentéseket és rendszeres frissítéseket a projekt állapotáról. Kiemeli a lehetséges akadályokat, biztosítva, hogy az üzemeltetési vezetők folyamatosan tájékozottak legyenek a projekt előrehaladásáról.

A ClickUp Brain AI Project Manager™ segítségével gyors, pontos, AI által generált frissítéseket és állapotjelentéseket kaphat a feladatokról, dokumentumokról és a csapattagokról.

A korábbi adatok elemzésével a ClickUp Brain & AI Project Manager javaslatot tesz a legjobb erőforrás-elosztásra. Ez segít a megfelelő feladatoknak a megfelelő emberekhez való hozzárendelésében, csökkentve ezzel a pazarlást és megelőzve a túlterhelést.

🚀 ClickUp irányítópultok

Ráadásul a ClickUp Dashboards 360°-os áttekintést nyújt a termékadatairól. Testreszabhatja a felületet az igényeinek megfelelően, állapotok, táblázatok és részletes jelentések segítségével.

A Dashboard Widgets segítségével a nyomon követett idő és a grafikonokhoz hasonló fontos adatok könnyen elérhetők, ami hatékony készletkezelést tesz lehetővé.

Tekintse meg termékeit, készletszintjeit és raktárkészletét valós időben a ClickUp Dashboards segítségével

Ha nyomon kell követnie a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást, a ClickUp előre elkészített sablonjai megkönnyítik a munkát.

🚀 ClickUp készletkezelési sablon

A ClickUp készletkezelési sablon például egyszerűsíti mind a kis, mind a nagy készletek kezelését. Lehetővé teszi a készletszintek nyomon követését, a készletváltozások figyelemmel kísérését, valamint a termékadatok könnyen kezelhető módon történő rendszerezését.

Kövesse nyomon raktárkészleteit egyszerűen a ClickUp raktárkezelési sablon segítségével

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tartsa szemmel a készletszinteket, a rendelkezésre állást és a költségek ingadozásait

Rendezze el az árak és képekhez hasonló termékadatokat egy helyen

Ismerje fel a készletváltozások tendenciáit, hogy okos döntéseket hozhasson az utánpótlásról

🚀 ClickUp táblázatos nézet

A ClickUp lehetővé teszi továbbá, hogy az adatokat az Ön számára legmegfelelőbb módon tekintse meg. A ClickUp táblázati nézet egy ismerős táblázatos elrendezést kínál, így könnyedén megjelenítheti az adatokat sorokban és oszlopokban. Kiválóan alkalmas a feladatok előrehaladásának, a csatolt fájloknak és az értékeléseknek a nyomon követésére.

Használja a ClickUp táblázati nézetét az IT-készletek kezeléséhez, a feladatfüggőségek beállításához és a manuális feladatok automatizálásához

A feladatokat összekapcsolhatja a megrendelések, emlékeztetők vagy frissítések automatizálása érdekében. Ráadásul a ClickUp segítségével tetszés szerint rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja adatait, így teljes ellenőrzést kap a szervezés felett.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a termékek utánpótlását és szállításait a ClickUp naptár nézetével

Kövesse nyomon a megrendelések ütemezését és a feladatokat valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével

Állítson be újratöltési emlékeztetőket a ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával

Integrálja az e-kereskedelmi platformokkal a pontos készletadatok szinkronizálása érdekében

Használjon praktikus tervezési eszközöket, például kész sablonokat és beszállítói listákat az értékesítés nyomon követéséhez és a kapacitás kezeléséhez

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a számos testreszabási lehetőség miatt tanulási időre lehet szükségük

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

💡 Profi tipp: A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapata ötleteit világos cselekvési tervekké. Ezekkel valós időben együttműködhet, vizualizálhatja a feladatokat és könnyedén kioszthatja a felelősségi köröket, így egyszerűen nyomon követheti az előrehaladást és biztosíthatja a összehangoltságot.

2. Zoho Inventory (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)

A Zoho átfogó szoftvercsomagot kínál különféle eszközökkel, többek között a Zoho CRM-mel, egy ügyfélszolgálati rendszerrel és a Zoho Inventory-vel, amelyeket különböző üzleti funkciók kezelésére terveztek.

A Zoho Inventory készletkezelő alkalmazás kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások számára. Eszközöket kínál a készletnyilvántartáshoz, a megrendelések kezeléséhez és a raktárfelügyelethez.

Integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay és a ZohoCommerce. Bár integrációs lehetőségei korlátozottak, a Zoho továbbra is megfizethető megoldásnak számít az e-kereskedelemhez készült egyéb készletkezelő rendszerekhez képest.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan a készleteket vonalkód és rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia segítségével

Gondoskodjon a romlandó áruk időben történő rotációjáról a termékminőség fenntartása érdekében

Valós idejű szállítási díjak a legnagyobb globális fuvarozóktól

A Zoho Inventory korlátai

Bonyolult és drága árképzési struktúra más Zoho-alternatívákhoz képest, különösen a vállalkozás növekedésével

A Zoho Inventory árai

Ingyenes (csak 50 megrendelés és egy felhasználó esetén)

Standard : 39 USD/hó szervezetenként (500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Professional : 99 USD/hó szervezetenként (3000 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Premium : 159 USD/hó szervezetenként (7500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Enterprise: 299 USD/hó szervezetenként (15 000 havi megrendeléssel és hét felhasználóval)

A Zoho Inventory értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 390 értékelés)

👀 Tudta? Az Amazon és az Alibabahoz hasonló vállalatok mesterséges intelligenciát használnak 10 000–100 000 négyzetméter alapterületű raktáraik kezeléséhez! Ez több futballpályának felel meg, ahol nyüzsög az élet, és mindezt a legmodernebb mesterséges intelligencia-technológia teszi lehetővé.

3. Freshworks (A legjobb választás ügyfélközpontú készletkezelési megoldásokhoz)

via Freshworks

A Freshworks egy modern, felhőalapú, mesterséges intelligenciával működő eszköz, amelyet a készletkezelés javítására terveztek. Egyetlen helyen gyűjti össze az összes eszközt, segítve a vállalkozásokat az eszközök beszerzésével, használatával és kezelésével kapcsolatos intelligens döntések meghozatalában.

Az eszköz mobilalkalmazása lehetővé teszi a nem informatikai eszközök közvetlen kezelését a Freshservice felületén keresztül, így készletei mindig naprakészek és rendezettek maradnak.

A Freshworks legjobb funkciói

Egyszerűsítse a készletkezelési eljárásokat a szerződéskezeléssel, a beszerzési folyamatokkal és az egy kattintással történő utánpótlással

Automatizálja az infrastruktúra-kezelést a Freshservice segítségével, amely egyetlen megbízható forrásként szolgál az eszközökhöz

Fedezze fel a hardvert, szoftvert, nem IT-eszközöket és felhőszolgáltatásokat integrált megoldásokkal

Használja a Freshservice mobilalkalmazását, hogy útközben is könnyedén beolvashassa és kezelhesse a nem pingelhető eszközöket

A Freshworks korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a szoftver megtanulásához annak összetettsége miatt

Az adatok és a rendszerek integrációs folyamatai olyan kihívásokat jelenthetnek, amelyek problémákat okozhatnak

A Freshworks árai

Kezdőcsomag: 19 USD/hó felhasználónként

Growth: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Freshworks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 7700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 590 értékelés)

🧠 Érdekesség: A gyógyszeriparban az AI segítségével nyomon követhető a szállítás során a készletek hőmérséklete, így biztosítható a gyógyszerek hatékonysága, és évente több millió dolláros veszteség megelőzhető.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (A legjobb a fejlett ellátási lánc-elemzéshez)

via Llamasoft Supply Chain Guru X

Ha nagy mennyiségű árut szállít, szüksége van a Llamasoft Supply Chain Guru X által nyújtott fejlett elemzési funkciókra. Ez a platform segít optimalizálni, elemezni és szimulálni az ellátási láncát.

Az AI és a digitális iker technológia kombinálásával lehetővé teszi a forgatókönyv-tervezés és az ellátási lánc optimalizálásának alapos feltárását. Ez jobb költségkezeléshez, jobb szolgáltatáshoz, fokozott fenntarthatósághoz és hatékony kockázatcsökkentéshez vezet.

A platform megkönnyíti a szolgáltatási költségek elemzését, a logisztika optimalizálását és a szállítás javítását. Emellett hozzájárul az intelligens készletgazdálkodáshoz, így ellátási lánca rugalmasabbá és hatékonyabbá válik.

A Llamasoft Supply Chain Guru X legjobb funkciói

Elemezze a kiadási szokásokat AI-alapú betekintések és prediktív elemzések segítségével, hogy okosabb döntéseket hozhasson

Intuitív, testreszabható irányítópultok segítségével valós idejű pénzügyi és cash flow-adatokhoz férhet hozzá

Automatizálja a harmadik felek kockázatainak felismerését, és figyelemmel kísérje a beszállítók helyzetét az ellátási lánc védelme érdekében

Optimalizálja a szállítást, a logisztikát és a készletkezelést a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében

A Llamasoft Supply Chain Guru korlátai

A katalógusok és a cXML-számlázás támogatása korlátozott, ezért nagyobb átláthatóságra van szükség a beszállítói ajánlatok tekintetében

Egyes felhasználók számára az alkalmazás használata kihívást jelent a meredek tanulási görbe miatt, különösen a kezdők számára

A Llamasoft Supply Chain Guru árai

Egyedi árazás

Llamasoft Supply Chain Guru értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. IBM Supply Chain (A legjobb vállalati szintű ellátási lánc-megoldásokhoz)

Az IBM Supply Chain egyetlen egységes platformon egyesíti az összes értékesítési, marketing és ellátási lánc csapatát. Összehangolja a logisztikát és a készlettervezést, hogy segítsen megérteni, mi befolyásolja a költségeket és a bevételeket.

Az AI és a fejlett elemzési eszközök segítségével hihetetlen pontossággal előre jelezheti a keresletet. Ez lehetővé teszi a jövedelmezőség maximalizálását és a működés zökkenőmentes fenntartását. A platform átfogó képet nyújt a tervezési folyamatairól, lehetővé téve a készletek és a kereslet valós idejű nyomon követését.

Az IBM Supply Chain legjobb funkciói

Készítsen, módosítson és kövessen nyomon terveket valós időben, hogy átfogó képet kapjon az ellátási láncáról

Automatizálja az értékesítési és működési tervezést, hogy időt takarítson meg és javítsa a készletkezelési folyamat hatékonyságát

Használja ki az AI-t a trendek, minták és külső adatok elemzéséhez a pontos kereslet-előrejelzés érdekében

Használjon statisztikai és prediktív elemzéseket az előrejelzések pontosságának és a készletgazdálkodásnak a javításához

Az IBM Supply Chain korlátai

Ahhoz, hogy a Watson pontos válaszokat adjon, némi betanításra van szükség

Az IBM Supply Chain árai

Egyedi árazás

IBM Supply Chain értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

👀 Tudta ezt? A mesterséges intelligencia segít a globális kiskereskedőknek a készleteket a helyi szokások és ünnepi trendek alapján finomhangolni. Például a kínai újév idején a vállalatok mesterséges intelligenciát használnak, hogy felhalmozzák a piros ruhákat – amelyek a kínai kultúrában a szerencse és a jólét szimbólumai.

6. project44 (A legjobb valós idejű átláthatósághoz a logisztikában és az ellátási láncban)

via project44

A projekt44, az ellátási láncok egyik legmegbízhatóbb, teljes körű átláthatóságot biztosító platformja évente több mint 1 milliárd egyedi szállítmányt kezel, ami a logisztikai technológia globális vezetőjévé teszi.

Készleteit szállítás közben is kezelheti, optimalizálva ezzel az egész ellátási láncot. A Project44 segít javítani az ügyfélélményt azáltal, hogy minden szinten fejleszti a működést, a szállítás előtti tervezéstől az utolsó kilométerig tartó kiszállításig.

A valós idejű nyomon követés segítségével elkerülheti az olyan kockázatokat, mint a készlethiány vagy a gyártási késések, miközben felszabadítja a forgótőkét.

A project44 legjobb funkciói

Kössön össze minden ellátási láncban részt vevő felet, és szüntesse meg a szigetelt adatok okozta súrlódásokat

Használja ki az AI-alapú betekintést és a munkafolyamatok automatizálását a készlet- és létesítménykezelés optimalizálása érdekében

Valós időben teljes áttekintést kaphat a készletekről a beszerzéstől a vevő ajtajáig

A project44 korlátai

Az új felhasználók számára van egy tanulási görbe

project44 árak

Egyedi árazás

project44 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 630 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

7. FourKites (A legjobb az ellátási lánc átláthatóságához)

via FourKites

A FourKites egy vezető ellátási lánc-átláthatósági platform, amely messze túlmutat a szállításon. Segítségével javíthatja a találkozók ütemezését, a személyzet beosztását és a tervezést a jobb átláthatóságnak köszönhetően.

A platform lehetővé teszi, hogy jobb teljesítményadatokat használjon a szerződések megtárgyalásához, a stratégiák módosításához és a folyamatok felgyorsításához, miközben csökkenti a biztonsági készletet, növeli az OTIF (On-Time In-Full) mutatót és optimalizálja a készleteket.

A FourKites átfogó, mesterséges intelligencián alapuló megoldásai segítségével csökkentheti a késedelmes szállítások számát, a késedelmi díjakat és a kézi nyomon követési feladatokkal járó munkát.

A FourKites legjobb funkciói

Használja a gépi tanulást az ellátási lánc digitalizálásának elősegítésére és a hatékonyság optimalizálására

Könnyedén kövesse nyomon és ellenőrizze a készleteket a forrásától a rendeltetési helyig

Segítsen ügyfeleinek jobb megtérülést elérni a szállítási idők és a termelékenység javításával

Növelje az ellátási lánc rugalmasságát, az ügyfél-elégedettséget és a fenntarthatóságot

A FourKites korlátai

Korlátozott a színes blokkok és a váltakozó felületstílusok tekintetében

A FourKites árai

Egyedi árazás

FourKites értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

📮 ClickUp Insight: Az összes alkalmazott több mint fele (57%) időt pazarol arra, hogy belső dokumentumokban vagy a vállalati tudásbázisban keressen munkával kapcsolatos információkat. És ha nem találják meg? Minden hatodik személy saját megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket böngészve, csak hogy összerakja a dolgokat. A ClickUp Brain kiküszöböli a keresést azáltal, hogy az egész munkaterületéről és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból származó, AI-alapú válaszokat nyújt azonnal, így Ön gond nélkül megkapja, amire szüksége van.

8. Kinaxis Maestro (A legjobb a teljes ellátási lánc összehangolásához)

AI-alapú, teljes körű platformot keres a következő generációs ellátási láncok működtetéséhez? Ne keressen tovább, a Kinaxis Maestro a megoldás. Olyan vállalatok számára készült, amelyek rugalmas, hatékony működésre vágynak a folyamatosan változó környezetben.

A Maestro mesterséges intelligenciája segít optimalizálni a hálózat kialakítását, különböző forgatókönyveket szimulálni, valamint okosabb, adatalapú döntéseket hozni. Ezek a funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy egyensúlyt teremtsenek a költségek, a sebesség, a fenntarthatóság és a rugalmasság között az ellátási láncaikban.

A Kinaxis Maestro legjobb funkciói

Hozzon létre rendkívül rugalmas, hatékony ellátási láncokat az AI-alapú koordinációval

Integrálja az ellátási lánc hálózatának tervezését és az intelligens döntéshozatalt a teljesítmény optimalizálása érdekében

A Kinaxis Maestro korlátai

Előfordul, hogy a jelentések nem készülnek el automatikusan, ami rontja a megbízhatóságot

A használatához tanulási folyamatra van szükség, ami egyes felhasználók számára megnehezíti a szoftver teljes potenciáljának kiaknázását.

A Kinaxis Maestro árai

Egyedi árazás

Kinaxis Maestro értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

9. C3 AI Inventory Optimization (A legjobb az egyedi, AI-alapú készletoptimalizáláshoz)

A C3 AI Inventory Optimization segít a vállalatoknak csökkenteni a készletszintet, miközben megfelelnek az ügyfelek elvárásainak. Egyensúlyt teremt a készletek minimalizálása és annak biztosítása között, hogy mindig elegendő készlet álljon rendelkezésre a kereslet kielégítéséhez.

Világos, gyakorlatias betekintést nyer az AI-alapú ajánlásokba és a készletre gyakorolt hatások elemzésébe. A modell bizalmi pontszámot ad, így biztosítva, hogy a döntések megbízható adatokon alapuljanak.

A C3 AI Inventory Optimization legjobb funkciói

Optimalizálja az alkatrészek, nyersanyagok és késztermékek készletszintjét, miközben teljesíti a szolgáltatási szintet

Használja a fejlett gépi tanulást és optimalizálást a készletek csökkentésére anélkül, hogy a rendelkezésre állás csökkenne

Kapjon valós idejű, AI-alapú újrarendelési paraméter-ajánlásokat alkatrészek, folyamatban lévő munkák és késztermékek esetében

A C3 AI készletoptimalizálás korlátai

Az új felhasználóknak egy kis tanulási időre lesz szükségük

A C3 AI készletoptimalizálási szolgáltatás árai

Egyedi árazás

C3 AI Inventory Optimization értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Peak’s Inventory AI (A legjobb dinamikus készlettervező AI-optimalizáló szoftver)

A Peak dinamikus készlettervező szoftvere mesterséges intelligenciát használ a készletek, megrendelések, termékek, helyszínek és korábbi értékesítési adatok optimalizálására.

Ezen felül a Peak Inventory AI egy előre elkészített AI-alkalmazásokból álló könyvtárral is rendelkezik. Ezek az alkalmazások számos felhasználási esetet fednek le olyan iparágakban, mint a kiskereskedelem, a gyártás és a fogyasztási cikkek.

A Peak Inventory AI legjobb funkciói

Optimalizálja a készletkezelést, az árazást és az ügyfelek személyre szabott kiszolgálását

Lehetővé teszi mind a műszaki, mind a kereskedelmi csapatok számára az AI-megoldások széles körű bevezetését

Segítsen a vállalkozásoknak az AI alkalmazásában a kereskedelmi célok elérése érdekében, és bővítse annak használatát az idő múlásával

A Peak Inventory AI korlátai

Korlátozott képességgel rendelkezik a váratlan események kezelésére

Az AI által generált ajánlások szakértői értelmezést igényelnek

A Peak Inventory AI árai

Egyedi árazás

A Peak Inventory AI értékelései és véleményei

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

A készletkezelő szoftverekben található hatékony mesterséges intelligencia segít az új eszközök biztonságos bevezetésében, az elavult eszközök nyomon követésében, valamint a biztonsági irányelvek betartásának biztosításában egy központi eszköznyilvántartás létrehozásával. A ClickUp mindezt és még többet is megtesz.

A ClickUp testreszabott készletkezelési sablonjaival és feladatkiosztási funkcióival egyszerűsíti a készletkezelést. A hatékony jelentéskészítő eszközök értékes adatokat nyújtanak, míg az AI-alapú ClickUp Brain segít automatizálni az ismétlődő feladatokat és intelligens ajánlásokat kínál.

Ráadásul a platform többféle nézetbeállítása – például a Lista, a Tábla és a Naptár nézet – megkönnyíti a készletek igényeinek megfelelő vizualizálását.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és vegye számba készleteit az AI segítségével.