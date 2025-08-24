A készletkezeléshez használható 10 legjobb AI-eszköz

Preethi AnchanSenior Content Editor
2025. augusztus 24.
„Hé, Siri, kezelnéd a készletemet?”

Ma még sci-fi-nek tűnhet, hogy mindennapi AI-asszisztenseit használja a vállalati készletek kezelésére. A technológia azonban már annyira fejlődött, hogy AI-alapú eszközökkel optimalizálható a készletkezelés.

A jobb készletoptimalizáló eszközök, a több adat és a naprakészebb információk segítségével a vállalkozások előre láthatják a készlethiányokat és a túlkészletezési helyzeteket.

Valójában a mesterséges intelligencia sikeres bevezetése a készletkezelési folyamatokba segített a vállalkozásoknak 15%-kal csökkenteni a logisztikai költségeket, valamint 35%-kal, illetve 65%-kal javítani a készletszintet és a szolgáltatási színvonalat.

Tehát, ha nem támaszkodhat a megbízható AI telefonos asszisztensére, hogyan válassza ki a legjobb eszközt a készletkezeléshez? Egyszerű: olvassa el ezt az útmutatót, amely bemutatja a készletkezelési igényeinek megfelelő 10 hatékony AI-eszközt.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Ha fel szeretné gyorsítani a készletkezelést, hogy továbbra is megfeleljen az ügyfelek elvárásainak, ez a 10 eszköz segít Önnek:

  1. ClickUp: A legjobb AI-alapú, együttműködésen alapuló készletkezeléshez
  2. Zoho Inventory: A legjobb kis- és középvállalkozások számára
  3. Freshworks: A legjobb választás ügyfélközpontú készletkezelési megoldásokhoz
  4. Llamasoft Supply Chain Guru X: A legjobb a fejlett ellátási lánc-elemzéshez
  5. IBM Supply Chain: A legjobb választás vállalati szintű ellátási lánc-megoldásokhoz
  6. project44: A legjobb választás a logisztika és az ellátási lánc valós idejű átláthatóságához
  7. FourKites: A legjobb az ellátási lánc átláthatóságához
  8. Kinaxis Maestro: A legjobb megoldás a teljes ellátási lánc összehangolásához
  9. C3 AI Inventory Optimization: A legjobb megoldás az egyedi, AI-alapú készletoptimalizáláshoz
  10. Peak’s Inventory AI: A legjobb dinamikus készlettervező AI-optimalizáló szoftver

Mire kell figyelnie egy készletkezelési AI-eszköz kiválasztásakor?

A készletkezeléshez használt AI-eszközök értékelésekor elengedhetetlen, hogy azokra a funkciókra és képességekre összpontosítson, amelyek megfelelnek az Ön üzleti igényeinek.

Íme a figyelembe veendő legfontosabb szempontok:

  • Kereslet-előrejelzési funkciók: Keressen olyan AI-eszközöket, amelyek képesek elemezni a korábbi értékesítési adatokat, a piaci trendeket és a szezonalitást, hogy pontosan előre jelezzék a jövőbeli keresletet
  • Készletoptimalizálás: Szerezzen betekintést a készletszintekbe, hogy biztosan a megfelelő termékekből a megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre
  • Integráció a meglévő rendszerekkel: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő ERP-, POS-, logisztikai szoftvereivel és raktárkezelő rendszereivel.
  • Automatizálási funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják a rutin jellegű készletkezelési feladatokat, például a megrendelések létrehozását, a készletpótlást és az alacsony készletszintről szóló értesítéseket.
  • Skálázhatóság és testreszabás: Válasszon olyan eszközöket, amelyek a vállalkozásával együtt növekedhetnek, és olyan funkcióknak köszönhetően alkalmazkodnak az egyedi követelményekhez, mint például a készletkezelési sablonok
  • Több telephely kezelésének támogatása: Válasszon olyan eszközt, amely összevonja a készletnyilvántartást és -kezelést az összes telephelyén
  • Mesterséges intelligencián alapuló betekintés: Szerezzen betekintést a vásárlói viselkedésbe, a beszállítói teljesítménybe és a költségmegtakarítási lehetőségekbe a mesterséges intelligencián alapuló adatelemzés segítségével

Akár kisvállalkozás tulajdonosa, akár egy nagyvállalat vezetője, kihasználhatja az AI technológiákat a készletkezelési folyamatok hatékonyságának, pontosságának és az ügyfél-elégedettség javítására. Csak a megfelelő megoldásra van szüksége. Fedezzük fel őket együtt!

A készletkezeléshez legalkalmasabb 10 AI-eszköz

Készen áll arra, hogy megtalálja azt az AI-támogató rendszert, amely a készletkezelést gyerekjátékká teszi az Ön számára? Akkor kezdjük el!

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, együttműködésen alapuló készletkezeléshez)

Tárolja az összes készletadatot egy helyen a ClickUp Inventory szoftverével

Ha hatékony AI-eszközt keres a készlettervezés és -kezelés optimalizálásához, a ClickUp lehet a megoldás az Ön számára.

Úgy tervezték, hogy minden méretű vállalkozásnak – a kis startupoktól a nagyvállalatokig – segítséget nyújtson minden igényük kielégítésében, az IT-készletkezeléstől a fogyasztási cikkek raktározásáig.

A ClickUp segítségével egyetlen platformon belül nyomon követheti a készleteket, kezelheti a közelgő rendelési határidőket és még sok mást.

Nincs többé szükség táblázatokra vagy szétszórt eszközökre – a ClickUp segítségével egy helyen optimalizálhatja készleteit és csapata működését. Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket állíthat be, sőt, megrendeléseket is ütemezhet, amikor a készlete elér egy meghatározott küszöbértéket.

Így kevesebb időt kell fordítania a manuális feladatokra, és többet tud összpontosítani vállalkozása fejlesztésére.

🚀 ClickUp Brain

Dolgozzon együtt a ClickUp Brain-nel a készletkezelés egyszerűsítése érdekében

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója az AI-asszisztens, a ClickUp Brain. Ez az eszköz növeli a termelékenységet és javítja a kommunikációt azáltal, hogy elemzi a munkafolyamatokat, és azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp Brain emellett képes azonosítani a trendeket, mintákat és kiugró értékeket, így olyan betekintést nyújt, amely segít a hatékonyabb döntéshozatalban. Ez lehetővé teszi a gyors cselekvést, a problémák megoldását és a folyamatok javítását a maximális hatékonyság érdekében.

Például megkérdezheti a Brain-t:

  • Olyan kérdésekre, mint „Melyik készletelemek vannak a rendelési szint alatt?”, az eszköz lekérdezi és összefoglalja az adatokat olyan egyéni mezők segítségével, mint a készletszintek, az SKU-k és a rendelési pontok.
  • A készlethez kapcsolódó egyéni mezők azonnali frissítéséhez: pl. „Állítsa be az A tétel „Újrarendelési mennyiség” mezőjét 100-ra.”
  • Használja a Brain alkalmazást a készlet-trendek – beszerzési késések, készlethiányok, elavult SKU-k – összefoglalásának elkészítéséhez, így manuális elemzés nélkül is betekintést nyerhet a folyamatokba

A Brain MAX prémium AI-modelleket, Talk to Text funkciót, univerzális munkaterületet és alkalmazáskeresést, hivatkozásokkal ellátott webes keresést, valamint feladatgenerálást kombinál – mindez elérhető az asztali számítógépén található AI Super App alkalmazáson keresztül.

Használja a következőkre:

  • Hangvezérelt frissítések: Diktálja a készletjegyzeteket vagy frissítéseket kéz nélkül – „50 darab B tételből újratöltöttük a készletet, holnap érkezik” – és a Talk to Text funkció ezt kifogástalan feladatbejegyzéssé vagy mezőfrissítéssé alakítja át
  • Több forrásból történő keresés: Kérdezze meg: „Mutasd meg az X beszállítóval kapcsolatos összes elemet a Dokumentumok, Feladatok és a kapcsolódó Google Drive-fájlok között”, és azonnal megjelennek a kapcsolódó kontextusok
  • Automatizált feladat létrehozás: „Hozzon létre újrarendelési feladatot a C tételhez, ha a készlet 20 darab alá csökken” – a Brain MAX automatikusan létre tudja hozni ezt a feladatot a megfelelő felelősökkel és határidőkkel

🚀 ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations segítségével konkrét események alapján szabályokat állíthat be.

Például amikor egy e-kereskedelmi áruházban megrendelés érkezik, az automatizálás azt a legkevésbé leterhelt csapattagnak rendelheti hozzá. Ezután létrehozhat olyan alfeladatokat, mint a komissiózás, a csomagolás és a szállítás, miközben automatikusan tájékoztatja az ügyfeleket a megrendelés állapotáról. Ez minimalizálja a hibákat, időt takarít meg és növeli az általános hatékonyságot.

Válasszon a ClickUp Automations több mint 100 lehetőségéből, vagy hozzon létre egy egyedi automatizálást egyszerű nyelvi utasításokkal a ClickUp Brain segítségével.

A platform valós idejű frissítéseket nyújt az automatizált feladatokról, így teljes áttekintést biztosít a műveleteiről.

💡 Profi tipp: Mi lenne, ha az automatizálásai tízszer okosabbak lennének? A ClickUp Autopilot Agents segítségével ez lehetséges. A szabályalapú automatizálásokkal ellentétben ezek képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez, és azoknak megfelelően végrehajtani a feladatokat.

Például figyelemmel kísérhetik a küszöbértékeket, és emlékeztetőket vagy értesítéseket küldhetnek a beszerzési csapatoknak, amikor a készlet a rendelési pontok alá csökken. Emellett jelölhetnek termékeket felülvizsgálatra, amikor a lejárati dátum közeledik, vagy automatikusan hozzárendelhetnek feladatokat, amikor a készletet feltöltik.

És a ClickUp-ban egy ilyen eszköz létrehozásához egyetlen sor kód sem szükséges!

🚀 ClickUp AI Project Manager

Az AI Project Manager™ (a Brain technológiájával) automatikusan generál összefoglaló jelentéseket és rendszeres frissítéseket a projekt állapotáról. Kiemeli a lehetséges akadályokat, biztosítva, hogy az üzemeltetési vezetők folyamatosan tájékozottak legyenek a projekt előrehaladásáról.

A ClickUp Brain AI Project Manager™ segítségével gyors, pontos, AI által generált frissítéseket és állapotjelentéseket kaphat a feladatokról, dokumentumokról és a csapattagokról.

A korábbi adatok elemzésével a ClickUp Brain & AI Project Manager javaslatot tesz a legjobb erőforrás-elosztásra. Ez segít a megfelelő feladatoknak a megfelelő emberekhez való hozzárendelésében, csökkentve ezzel a pazarlást és megelőzve a túlterhelést.

🚀 ClickUp irányítópultok

Ráadásul a ClickUp Dashboards 360°-os áttekintést nyújt a termékadatairól. Testreszabhatja a felületet az igényeinek megfelelően, állapotok, táblázatok és részletes jelentések segítségével.

A Dashboard Widgets segítségével a nyomon követett idő és a grafikonokhoz hasonló fontos adatok könnyen elérhetők, ami hatékony készletkezelést tesz lehetővé.

Tekintse meg termékeit, készletszintjeit és raktárkészletét valós időben a ClickUp Dashboards segítségével

Ha nyomon kell követnie a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást, a ClickUp előre elkészített sablonjai megkönnyítik a munkát.

🚀 ClickUp készletkezelési sablon

A ClickUp készletkezelési sablon például egyszerűsíti mind a kis, mind a nagy készletek kezelését. Lehetővé teszi a készletszintek nyomon követését, a készletváltozások figyelemmel kísérését, valamint a termékadatok könnyen kezelhető módon történő rendszerezését.

Kövesse nyomon raktárkészleteit egyszerűen a ClickUp raktárkezelési sablon segítségével

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

  • Tartsa szemmel a készletszinteket, a rendelkezésre állást és a költségek ingadozásait
  • Rendezze el az árak és képekhez hasonló termékadatokat egy helyen
  • Ismerje fel a készletváltozások tendenciáit, hogy okos döntéseket hozhasson az utánpótlásról

🚀 ClickUp táblázatos nézet

A ClickUp lehetővé teszi továbbá, hogy az adatokat az Ön számára legmegfelelőbb módon tekintse meg. A ClickUp táblázati nézet egy ismerős táblázatos elrendezést kínál, így könnyedén megjelenítheti az adatokat sorokban és oszlopokban. Kiválóan alkalmas a feladatok előrehaladásának, a csatolt fájloknak és az értékeléseknek a nyomon követésére.

Használja a ClickUp táblázati nézetét az IT-készletek kezeléséhez, a feladatfüggőségek beállításához és a manuális feladatok automatizálásához

A feladatokat összekapcsolhatja a megrendelések, emlékeztetők vagy frissítések automatizálása érdekében. Ráadásul a ClickUp segítségével tetszés szerint rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja adatait, így teljes ellenőrzést kap a szervezés felett.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kezelje a termékek utánpótlását és szállításait a ClickUp naptár nézetével
  • Kövesse nyomon a megrendelések ütemezését és a feladatokat valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével
  • Állítson be újratöltési emlékeztetőket a ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával
  • Integrálja az e-kereskedelmi platformokkal a pontos készletadatok szinkronizálása érdekében
  • Használjon praktikus tervezési eszközöket, például kész sablonokat és beszállítói listákat az értékesítés nyomon követéséhez és a kapacitás kezeléséhez

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználóknak a számos testreszabási lehetőség miatt tanulási időre lehet szükségük

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9900 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

💡 Profi tipp: A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapata ötleteit világos cselekvési tervekké. Ezekkel valós időben együttműködhet, vizualizálhatja a feladatokat és könnyedén kioszthatja a felelősségi köröket, így egyszerűen nyomon követheti az előrehaladást és biztosíthatja a összehangoltságot.

2. Zoho Inventory (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)

forrás: Zoho Inventory

A Zoho átfogó szoftvercsomagot kínál különféle eszközökkel, többek között a Zoho CRM-mel, egy ügyfélszolgálati rendszerrel és a Zoho Inventory-vel, amelyeket különböző üzleti funkciók kezelésére terveztek.

A Zoho Inventory készletkezelő alkalmazás kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások számára. Eszközöket kínál a készletnyilvántartáshoz, a megrendelések kezeléséhez és a raktárfelügyelethez.

Integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay és a ZohoCommerce. Bár integrációs lehetőségei korlátozottak, a Zoho továbbra is megfizethető megoldásnak számít az e-kereskedelemhez készült egyéb készletkezelő rendszerekhez képest.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

  • Kezelje hatékonyan a készleteket vonalkód és rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia segítségével
  • Gondoskodjon a romlandó áruk időben történő rotációjáról a termékminőség fenntartása érdekében
  • Valós idejű szállítási díjak a legnagyobb globális fuvarozóktól

A Zoho Inventory korlátai

  • Bonyolult és drága árképzési struktúra más Zoho-alternatívákhoz képest, különösen a vállalkozás növekedésével

A Zoho Inventory árai

  • Ingyenes (csak 50 megrendelés és egy felhasználó esetén)
  • Standard: 39 USD/hó szervezetenként (500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
  • Professional: 99 USD/hó szervezetenként (3000 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
  • Premium: 159 USD/hó szervezetenként (7500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
  • Enterprise: 299 USD/hó szervezetenként (15 000 havi megrendeléssel és hét felhasználóval)

A Zoho Inventory értékelései és véleményei

  • G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 390 értékelés)

👀 Tudta? Az Amazon és az Alibabahoz hasonló vállalatok mesterséges intelligenciát használnak 10 000–100 000 négyzetméter alapterületű raktáraik kezeléséhez! Ez több futballpályának felel meg, ahol nyüzsög az élet, és mindezt a legmodernebb mesterséges intelligencia-technológia teszi lehetővé.

3. Freshworks (A legjobb választás ügyfélközpontú készletkezelési megoldásokhoz)

via Freshworks

A Freshworks egy modern, felhőalapú, mesterséges intelligenciával működő eszköz, amelyet a készletkezelés javítására terveztek. Egyetlen helyen gyűjti össze az összes eszközt, segítve a vállalkozásokat az eszközök beszerzésével, használatával és kezelésével kapcsolatos intelligens döntések meghozatalában.

Az eszköz mobilalkalmazása lehetővé teszi a nem informatikai eszközök közvetlen kezelését a Freshservice felületén keresztül, így készletei mindig naprakészek és rendezettek maradnak.

A Freshworks legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a készletkezelési eljárásokat a szerződéskezeléssel, a beszerzési folyamatokkal és az egy kattintással történő utánpótlással
  • Automatizálja az infrastruktúra-kezelést a Freshservice segítségével, amely egyetlen megbízható forrásként szolgál az eszközökhöz
  • Fedezze fel a hardvert, szoftvert, nem IT-eszközöket és felhőszolgáltatásokat integrált megoldásokkal
  • Használja a Freshservice mobilalkalmazását, hogy útközben is könnyedén beolvashassa és kezelhesse a nem pingelhető eszközöket

A Freshworks korlátai

  • Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a szoftver megtanulásához annak összetettsége miatt
  • Az adatok és a rendszerek integrációs folyamatai olyan kihívásokat jelenthetnek, amelyek problémákat okozhatnak

A Freshworks árai

  • Kezdőcsomag: 19 USD/hó felhasználónként
  • Growth: 49 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 95 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Freshworks értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 7700 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 590 értékelés)

🧠 Érdekesség: A gyógyszeriparban az AI segítségével nyomon követhető a szállítás során a készletek hőmérséklete, így biztosítható a gyógyszerek hatékonysága, és évente több millió dolláros veszteség megelőzhető.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (A legjobb a fejlett ellátási lánc-elemzéshez)

via Llamasoft Supply Chain Guru X

Ha nagy mennyiségű árut szállít, szüksége van a Llamasoft Supply Chain Guru X által nyújtott fejlett elemzési funkciókra. Ez a platform segít optimalizálni, elemezni és szimulálni az ellátási láncát.

Az AI és a digitális iker technológia kombinálásával lehetővé teszi a forgatókönyv-tervezés és az ellátási lánc optimalizálásának alapos feltárását. Ez jobb költségkezeléshez, jobb szolgáltatáshoz, fokozott fenntarthatósághoz és hatékony kockázatcsökkentéshez vezet.

A platform megkönnyíti a szolgáltatási költségek elemzését, a logisztika optimalizálását és a szállítás javítását. Emellett hozzájárul az intelligens készletgazdálkodáshoz, így ellátási lánca rugalmasabbá és hatékonyabbá válik.

A Llamasoft Supply Chain Guru X legjobb funkciói

  • Elemezze a kiadási szokásokat AI-alapú betekintések és prediktív elemzések segítségével, hogy okosabb döntéseket hozhasson
  • Intuitív, testreszabható irányítópultok segítségével valós idejű pénzügyi és cash flow-adatokhoz férhet hozzá
  • Automatizálja a harmadik felek kockázatainak felismerését, és figyelemmel kísérje a beszállítók helyzetét az ellátási lánc védelme érdekében
  • Optimalizálja a szállítást, a logisztikát és a készletkezelést a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében

A Llamasoft Supply Chain Guru korlátai

  • A katalógusok és a cXML-számlázás támogatása korlátozott, ezért nagyobb átláthatóságra van szükség a beszállítói ajánlatok tekintetében
  • Egyes felhasználók számára az alkalmazás használata kihívást jelent a meredek tanulási görbe miatt, különösen a kezdők számára

A Llamasoft Supply Chain Guru árai

  • Egyedi árazás

Llamasoft Supply Chain Guru értékelések és vélemények

  • G2: Nincs értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

5. IBM Supply Chain (A legjobb vállalati szintű ellátási lánc-megoldásokhoz)

forrás: IBM Supply Chain

Az IBM Supply Chain egyetlen egységes platformon egyesíti az összes értékesítési, marketing és ellátási lánc csapatát. Összehangolja a logisztikát és a készlettervezést, hogy segítsen megérteni, mi befolyásolja a költségeket és a bevételeket.

Az AI és a fejlett elemzési eszközök segítségével hihetetlen pontossággal előre jelezheti a keresletet. Ez lehetővé teszi a jövedelmezőség maximalizálását és a működés zökkenőmentes fenntartását. A platform átfogó képet nyújt a tervezési folyamatairól, lehetővé téve a készletek és a kereslet valós idejű nyomon követését.

Az IBM Supply Chain legjobb funkciói

  • Készítsen, módosítson és kövessen nyomon terveket valós időben, hogy átfogó képet kapjon az ellátási láncáról
  • Automatizálja az értékesítési és működési tervezést, hogy időt takarítson meg és javítsa a készletkezelési folyamat hatékonyságát
  • Használja ki az AI-t a trendek, minták és külső adatok elemzéséhez a pontos kereslet-előrejelzés érdekében
  • Használjon statisztikai és prediktív elemzéseket az előrejelzések pontosságának és a készletgazdálkodásnak a javításához

Az IBM Supply Chain korlátai

  • Ahhoz, hogy a Watson pontos válaszokat adjon, némi betanításra van szükség

Az IBM Supply Chain árai

  • Egyedi árazás

IBM Supply Chain értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)
  • Capterra: Nincs értékelés

👀 Tudta ezt? A mesterséges intelligencia segít a globális kiskereskedőknek a készleteket a helyi szokások és ünnepi trendek alapján finomhangolni. Például a kínai újév idején a vállalatok mesterséges intelligenciát használnak, hogy felhalmozzák a piros ruhákat – amelyek a kínai kultúrában a szerencse és a jólét szimbólumai.

6. project44 (A legjobb valós idejű átláthatósághoz a logisztikában és az ellátási láncban)

via project44

A projekt44, az ellátási láncok egyik legmegbízhatóbb, teljes körű átláthatóságot biztosító platformja évente több mint 1 milliárd egyedi szállítmányt kezel, ami a logisztikai technológia globális vezetőjévé teszi.

Készleteit szállítás közben is kezelheti, optimalizálva ezzel az egész ellátási láncot. A Project44 segít javítani az ügyfélélményt azáltal, hogy minden szinten fejleszti a működést, a szállítás előtti tervezéstől az utolsó kilométerig tartó kiszállításig.

A valós idejű nyomon követés segítségével elkerülheti az olyan kockázatokat, mint a készlethiány vagy a gyártási késések, miközben felszabadítja a forgótőkét.

A project44 legjobb funkciói

  • Kössön össze minden ellátási láncban részt vevő felet, és szüntesse meg a szigetelt adatok okozta súrlódásokat
  • Használja ki az AI-alapú betekintést és a munkafolyamatok automatizálását a készlet- és létesítménykezelés optimalizálása érdekében
  • Valós időben teljes áttekintést kaphat a készletekről a beszerzéstől a vevő ajtajáig

A project44 korlátai

  • Az új felhasználók számára van egy tanulási görbe

project44 árak

  • Egyedi árazás

project44 értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 630 értékelés)
  • Capterra: Nincs értékelés

7. FourKites (A legjobb az ellátási lánc átláthatóságához)

via FourKites

A FourKites egy vezető ellátási lánc-átláthatósági platform, amely messze túlmutat a szállításon. Segítségével javíthatja a találkozók ütemezését, a személyzet beosztását és a tervezést a jobb átláthatóságnak köszönhetően.

A platform lehetővé teszi, hogy jobb teljesítményadatokat használjon a szerződések megtárgyalásához, a stratégiák módosításához és a folyamatok felgyorsításához, miközben csökkenti a biztonsági készletet, növeli az OTIF (On-Time In-Full) mutatót és optimalizálja a készleteket.

A FourKites átfogó, mesterséges intelligencián alapuló megoldásai segítségével csökkentheti a késedelmes szállítások számát, a késedelmi díjakat és a kézi nyomon követési feladatokkal járó munkát.

A FourKites legjobb funkciói

  • Használja a gépi tanulást az ellátási lánc digitalizálásának elősegítésére és a hatékonyság optimalizálására
  • Könnyedén kövesse nyomon és ellenőrizze a készleteket a forrásától a rendeltetési helyig
  • Segítsen ügyfeleinek jobb megtérülést elérni a szállítási idők és a termelékenység javításával
  • Növelje az ellátási lánc rugalmasságát, az ügyfél-elégedettséget és a fenntarthatóságot

A FourKites korlátai

  • Korlátozott a színes blokkok és a váltakozó felületstílusok tekintetében

A FourKites árai

  • Egyedi árazás

FourKites értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)
  • Capterra: Nincs értékelés

📮 ClickUp Insight: Az összes alkalmazott több mint fele (57%) időt pazarol arra, hogy belső dokumentumokban vagy a vállalati tudásbázisban keressen munkával kapcsolatos információkat. És ha nem találják meg? Minden hatodik személy saját megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket böngészve, csak hogy összerakja a dolgokat.

A ClickUp Brain kiküszöböli a keresést azáltal, hogy az egész munkaterületéről és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból származó, AI-alapú válaszokat nyújt azonnal, így Ön gond nélkül megkapja, amire szüksége van.

8. Kinaxis Maestro (A legjobb a teljes ellátási lánc összehangolásához)

forrás: Kinaxis Maestro

AI-alapú, teljes körű platformot keres a következő generációs ellátási láncok működtetéséhez? Ne keressen tovább, a Kinaxis Maestro a megoldás. Olyan vállalatok számára készült, amelyek rugalmas, hatékony működésre vágynak a folyamatosan változó környezetben.

A Maestro mesterséges intelligenciája segít optimalizálni a hálózat kialakítását, különböző forgatókönyveket szimulálni, valamint okosabb, adatalapú döntéseket hozni. Ezek a funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy egyensúlyt teremtsenek a költségek, a sebesség, a fenntarthatóság és a rugalmasság között az ellátási láncaikban.

A Kinaxis Maestro legjobb funkciói

  • Hozzon létre rendkívül rugalmas, hatékony ellátási láncokat az AI-alapú koordinációval
  • Integrálja az ellátási lánc hálózatának tervezését és az intelligens döntéshozatalt a teljesítmény optimalizálása érdekében

A Kinaxis Maestro korlátai

  • Előfordul, hogy a jelentések nem készülnek el automatikusan, ami rontja a megbízhatóságot
  • A használatához tanulási folyamatra van szükség, ami egyes felhasználók számára megnehezíti a szoftver teljes potenciáljának kiaknázását.

A Kinaxis Maestro árai

  • Egyedi árazás

Kinaxis Maestro értékelések és vélemények

  • G2: Nincs értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

9. C3 AI Inventory Optimization (A legjobb az egyedi, AI-alapú készletoptimalizáláshoz)

forrás: C3 AI Inventory Optimization

A C3 AI Inventory Optimization segít a vállalatoknak csökkenteni a készletszintet, miközben megfelelnek az ügyfelek elvárásainak. Egyensúlyt teremt a készletek minimalizálása és annak biztosítása között, hogy mindig elegendő készlet álljon rendelkezésre a kereslet kielégítéséhez.

Világos, gyakorlatias betekintést nyer az AI-alapú ajánlásokba és a készletre gyakorolt hatások elemzésébe. A modell bizalmi pontszámot ad, így biztosítva, hogy a döntések megbízható adatokon alapuljanak.

A C3 AI Inventory Optimization legjobb funkciói

  • Optimalizálja az alkatrészek, nyersanyagok és késztermékek készletszintjét, miközben teljesíti a szolgáltatási szintet
  • Használja a fejlett gépi tanulást és optimalizálást a készletek csökkentésére anélkül, hogy a rendelkezésre állás csökkenne
  • Kapjon valós idejű, AI-alapú újrarendelési paraméter-ajánlásokat alkatrészek, folyamatban lévő munkák és késztermékek esetében

A C3 AI készletoptimalizálás korlátai

  • Az új felhasználóknak egy kis tanulási időre lesz szükségük

A C3 AI készletoptimalizálási szolgáltatás árai

  • Egyedi árazás

C3 AI Inventory Optimization értékelések és vélemények

  • G2: Nincs értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

10. Peak’s Inventory AI (A legjobb dinamikus készlettervező AI-optimalizáló szoftver)

forrás: Peak’s Inventory AI

A Peak dinamikus készlettervező szoftvere mesterséges intelligenciát használ a készletek, megrendelések, termékek, helyszínek és korábbi értékesítési adatok optimalizálására.

Ezen felül a Peak Inventory AI egy előre elkészített AI-alkalmazásokból álló könyvtárral is rendelkezik. Ezek az alkalmazások számos felhasználási esetet fednek le olyan iparágakban, mint a kiskereskedelem, a gyártás és a fogyasztási cikkek.

A Peak Inventory AI legjobb funkciói

  • Optimalizálja a készletkezelést, az árazást és az ügyfelek személyre szabott kiszolgálását
  • Lehetővé teszi mind a műszaki, mind a kereskedelmi csapatok számára az AI-megoldások széles körű bevezetését
  • Segítsen a vállalkozásoknak az AI alkalmazásában a kereskedelmi célok elérése érdekében, és bővítse annak használatát az idő múlásával

A Peak Inventory AI korlátai

  • Korlátozott képességgel rendelkezik a váratlan események kezelésére
  • Az AI által generált ajánlások szakértői értelmezést igényelnek

A Peak Inventory AI árai

  • Egyedi árazás

A Peak Inventory AI értékelései és véleményei

  • G2: Nincs értékelés
  • Capterra: Nincs értékelés

Váltson át a ClickUp-ra a készletkezelési igényeinek kielégítésére

A készletkezelő szoftverekben található hatékony mesterséges intelligencia segít az új eszközök biztonságos bevezetésében, az elavult eszközök nyomon követésében, valamint a biztonsági irányelvek betartásának biztosításában egy központi eszköznyilvántartás létrehozásával. A ClickUp mindezt és még többet is megtesz.

A ClickUp testreszabott készletkezelési sablonjaival és feladatkiosztási funkcióival egyszerűsíti a készletkezelést. A hatékony jelentéskészítő eszközök értékes adatokat nyújtanak, míg az AI-alapú ClickUp Brain segít automatizálni az ismétlődő feladatokat és intelligens ajánlásokat kínál.

Ráadásul a platform többféle nézetbeállítása – például a Lista, a Tábla és a Naptár nézet – megkönnyíti a készletek igényeinek megfelelő vizualizálását.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és vegye számba készleteit az AI segítségével.

