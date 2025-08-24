A készletkezeléshez használható 10 legjobb AI-eszköz

„Hé, Siri, kezelnéd a készletemet?”
Ma még sci-fi-nek tűnhet, hogy mindennapi AI-asszisztenseit használja a vállalati készletek kezelésére. A technológia azonban már annyira fejlődött, hogy AI-alapú eszközökkel optimalizálható a készletkezelés.
A jobb készletoptimalizáló eszközök, a több adat és a naprakészebb információk segítségével a vállalkozások előre láthatják a készlethiányokat és a túlkészletezési helyzeteket.
Valójában a mesterséges intelligencia sikeres bevezetése a készletkezelési folyamatokba segített a vállalkozásoknak 15%-kal csökkenteni a logisztikai költségeket, valamint 35%-kal, illetve 65%-kal javítani a készletszintet és a szolgáltatási színvonalat.
Tehát, ha nem támaszkodhat a megbízható AI telefonos asszisztensére, hogyan válassza ki a legjobb eszközt a készletkezeléshez? Egyszerű: olvassa el ezt az útmutatót, amely bemutatja a készletkezelési igényeinek megfelelő 10 hatékony AI-eszközt.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Ha fel szeretné gyorsítani a készletkezelést, hogy továbbra is megfeleljen az ügyfelek elvárásainak, ez a 10 eszköz segít Önnek:
- ClickUp: A legjobb AI-alapú, együttműködésen alapuló készletkezeléshez
- Zoho Inventory: A legjobb kis- és középvállalkozások számára
- Freshworks: A legjobb választás ügyfélközpontú készletkezelési megoldásokhoz
- Llamasoft Supply Chain Guru X: A legjobb a fejlett ellátási lánc-elemzéshez
- IBM Supply Chain: A legjobb választás vállalati szintű ellátási lánc-megoldásokhoz
- project44: A legjobb választás a logisztika és az ellátási lánc valós idejű átláthatóságához
- FourKites: A legjobb az ellátási lánc átláthatóságához
- Kinaxis Maestro: A legjobb megoldás a teljes ellátási lánc összehangolásához
- C3 AI Inventory Optimization: A legjobb megoldás az egyedi, AI-alapú készletoptimalizáláshoz
- Peak’s Inventory AI: A legjobb dinamikus készlettervező AI-optimalizáló szoftver
Mire kell figyelnie egy készletkezelési AI-eszköz kiválasztásakor?
A készletkezeléshez használt AI-eszközök értékelésekor elengedhetetlen, hogy azokra a funkciókra és képességekre összpontosítson, amelyek megfelelnek az Ön üzleti igényeinek.
Íme a figyelembe veendő legfontosabb szempontok:
- Kereslet-előrejelzési funkciók: Keressen olyan AI-eszközöket, amelyek képesek elemezni a korábbi értékesítési adatokat, a piaci trendeket és a szezonalitást, hogy pontosan előre jelezzék a jövőbeli keresletet
- Készletoptimalizálás: Szerezzen betekintést a készletszintekbe, hogy biztosan a megfelelő termékekből a megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre
- Integráció a meglévő rendszerekkel: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő ERP-, POS-, logisztikai szoftvereivel és raktárkezelő rendszereivel.
- Automatizálási funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek automatizálják a rutin jellegű készletkezelési feladatokat, például a megrendelések létrehozását, a készletpótlást és az alacsony készletszintről szóló értesítéseket.
- Skálázhatóság és testreszabás: Válasszon olyan eszközöket, amelyek a vállalkozásával együtt növekedhetnek, és olyan funkcióknak köszönhetően alkalmazkodnak az egyedi követelményekhez, mint például a készletkezelési sablonok
- Több telephely kezelésének támogatása: Válasszon olyan eszközt, amely összevonja a készletnyilvántartást és -kezelést az összes telephelyén
- Mesterséges intelligencián alapuló betekintés: Szerezzen betekintést a vásárlói viselkedésbe, a beszállítói teljesítménybe és a költségmegtakarítási lehetőségekbe a mesterséges intelligencián alapuló adatelemzés segítségével
Akár kisvállalkozás tulajdonosa, akár egy nagyvállalat vezetője, kihasználhatja az AI technológiákat a készletkezelési folyamatok hatékonyságának, pontosságának és az ügyfél-elégedettség javítására. Csak a megfelelő megoldásra van szüksége. Fedezzük fel őket együtt!
A készletkezeléshez legalkalmasabb 10 AI-eszköz
Készen áll arra, hogy megtalálja azt az AI-támogató rendszert, amely a készletkezelést gyerekjátékká teszi az Ön számára? Akkor kezdjük el!
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú, együttműködésen alapuló készletkezeléshez)
Ha hatékony AI-eszközt keres a készlettervezés és -kezelés optimalizálásához, a ClickUp lehet a megoldás az Ön számára.
Úgy tervezték, hogy minden méretű vállalkozásnak – a kis startupoktól a nagyvállalatokig – segítséget nyújtson minden igényük kielégítésében, az IT-készletkezeléstől a fogyasztási cikkek raktározásáig.
A ClickUp segítségével egyetlen platformon belül nyomon követheti a készleteket, kezelheti a közelgő rendelési határidőket és még sok mást.
Nincs többé szükség táblázatokra vagy szétszórt eszközökre – a ClickUp segítségével egy helyen optimalizálhatja készleteit és csapata működését. Automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket állíthat be, sőt, megrendeléseket is ütemezhet, amikor a készlete elér egy meghatározott küszöbértéket.
Így kevesebb időt kell fordítania a manuális feladatokra, és többet tud összpontosítani vállalkozása fejlesztésére.
🚀 ClickUp Brain
A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója az AI-asszisztens, a ClickUp Brain. Ez az eszköz növeli a termelékenységet és javítja a kommunikációt azáltal, hogy elemzi a munkafolyamatokat, és azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket.
A ClickUp Brain emellett képes azonosítani a trendeket, mintákat és kiugró értékeket, így olyan betekintést nyújt, amely segít a hatékonyabb döntéshozatalban. Ez lehetővé teszi a gyors cselekvést, a problémák megoldását és a folyamatok javítását a maximális hatékonyság érdekében.
Például megkérdezheti a Brain-t:
- Olyan kérdésekre, mint „Melyik készletelemek vannak a rendelési szint alatt?”, az eszköz lekérdezi és összefoglalja az adatokat olyan egyéni mezők segítségével, mint a készletszintek, az SKU-k és a rendelési pontok.
- A készlethez kapcsolódó egyéni mezők azonnali frissítéséhez: pl. „Állítsa be az A tétel „Újrarendelési mennyiség” mezőjét 100-ra.”
- Használja a Brain alkalmazást a készlet-trendek – beszerzési késések, készlethiányok, elavult SKU-k – összefoglalásának elkészítéséhez, így manuális elemzés nélkül is betekintést nyerhet a folyamatokba
A Brain MAX prémium AI-modelleket, Talk to Text funkciót, univerzális munkaterületet és alkalmazáskeresést, hivatkozásokkal ellátott webes keresést, valamint feladatgenerálást kombinál – mindez elérhető az asztali számítógépén található AI Super App alkalmazáson keresztül.
Használja a következőkre:
- Hangvezérelt frissítések: Diktálja a készletjegyzeteket vagy frissítéseket kéz nélkül – „50 darab B tételből újratöltöttük a készletet, holnap érkezik” – és a Talk to Text funkció ezt kifogástalan feladatbejegyzéssé vagy mezőfrissítéssé alakítja át
- Több forrásból történő keresés: Kérdezze meg: „Mutasd meg az X beszállítóval kapcsolatos összes elemet a Dokumentumok, Feladatok és a kapcsolódó Google Drive-fájlok között”, és azonnal megjelennek a kapcsolódó kontextusok
- Automatizált feladat létrehozás: „Hozzon létre újrarendelési feladatot a C tételhez, ha a készlet 20 darab alá csökken” – a Brain MAX automatikusan létre tudja hozni ezt a feladatot a megfelelő felelősökkel és határidőkkel
🚀 ClickUp automatizálások
A ClickUp Automations segítségével konkrét események alapján szabályokat állíthat be.
Például amikor egy e-kereskedelmi áruházban megrendelés érkezik, az automatizálás azt a legkevésbé leterhelt csapattagnak rendelheti hozzá. Ezután létrehozhat olyan alfeladatokat, mint a komissiózás, a csomagolás és a szállítás, miközben automatikusan tájékoztatja az ügyfeleket a megrendelés állapotáról. Ez minimalizálja a hibákat, időt takarít meg és növeli az általános hatékonyságot.
A platform valós idejű frissítéseket nyújt az automatizált feladatokról, így teljes áttekintést biztosít a műveleteiről.
💡 Profi tipp: Mi lenne, ha az automatizálásai tízszer okosabbak lennének? A ClickUp Autopilot Agents segítségével ez lehetséges. A szabályalapú automatizálásokkal ellentétben ezek képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez, és azoknak megfelelően végrehajtani a feladatokat.
Például figyelemmel kísérhetik a küszöbértékeket, és emlékeztetőket vagy értesítéseket küldhetnek a beszerzési csapatoknak, amikor a készlet a rendelési pontok alá csökken. Emellett jelölhetnek termékeket felülvizsgálatra, amikor a lejárati dátum közeledik, vagy automatikusan hozzárendelhetnek feladatokat, amikor a készletet feltöltik.
És a ClickUp-ban egy ilyen eszköz létrehozásához egyetlen sor kód sem szükséges!
🚀 ClickUp AI Project Manager
Az AI Project Manager™ (a Brain technológiájával) automatikusan generál összefoglaló jelentéseket és rendszeres frissítéseket a projekt állapotáról. Kiemeli a lehetséges akadályokat, biztosítva, hogy az üzemeltetési vezetők folyamatosan tájékozottak legyenek a projekt előrehaladásáról.
A korábbi adatok elemzésével a ClickUp Brain & AI Project Manager javaslatot tesz a legjobb erőforrás-elosztásra. Ez segít a megfelelő feladatoknak a megfelelő emberekhez való hozzárendelésében, csökkentve ezzel a pazarlást és megelőzve a túlterhelést.
🚀 ClickUp irányítópultok
Ráadásul a ClickUp Dashboards 360°-os áttekintést nyújt a termékadatairól. Testreszabhatja a felületet az igényeinek megfelelően, állapotok, táblázatok és részletes jelentések segítségével.
A Dashboard Widgets segítségével a nyomon követett idő és a grafikonokhoz hasonló fontos adatok könnyen elérhetők, ami hatékony készletkezelést tesz lehetővé.
Ha nyomon kell követnie a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást, a ClickUp előre elkészített sablonjai megkönnyítik a munkát.
🚀 ClickUp készletkezelési sablon
A ClickUp készletkezelési sablon például egyszerűsíti mind a kis, mind a nagy készletek kezelését. Lehetővé teszi a készletszintek nyomon követését, a készletváltozások figyelemmel kísérését, valamint a termékadatok könnyen kezelhető módon történő rendszerezését.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Tartsa szemmel a készletszinteket, a rendelkezésre állást és a költségek ingadozásait
- Rendezze el az árak és képekhez hasonló termékadatokat egy helyen
- Ismerje fel a készletváltozások tendenciáit, hogy okos döntéseket hozhasson az utánpótlásról
🚀 ClickUp táblázatos nézet
A ClickUp lehetővé teszi továbbá, hogy az adatokat az Ön számára legmegfelelőbb módon tekintse meg. A ClickUp táblázati nézet egy ismerős táblázatos elrendezést kínál, így könnyedén megjelenítheti az adatokat sorokban és oszlopokban. Kiválóan alkalmas a feladatok előrehaladásának, a csatolt fájloknak és az értékeléseknek a nyomon követésére.
A feladatokat összekapcsolhatja a megrendelések, emlékeztetők vagy frissítések automatizálása érdekében. Ráadásul a ClickUp segítségével tetszés szerint rendezheti, szűrheti és csoportosíthatja adatait, így teljes ellenőrzést kap a szervezés felett.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje a termékek utánpótlását és szállításait a ClickUp naptár nézetével
- Kövesse nyomon a megrendelések ütemezését és a feladatokat valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével
- Állítson be újratöltési emlékeztetőket a ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával
- Integrálja az e-kereskedelmi platformokkal a pontos készletadatok szinkronizálása érdekében
- Használjon praktikus tervezési eszközöket, például kész sablonokat és beszállítói listákat az értékesítés nyomon követéséhez és a kapacitás kezeléséhez
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak a számos testreszabási lehetőség miatt tanulási időre lehet szükségük
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9900 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)
💡 Profi tipp: A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapata ötleteit világos cselekvési tervekké. Ezekkel valós időben együttműködhet, vizualizálhatja a feladatokat és könnyedén kioszthatja a felelősségi köröket, így egyszerűen nyomon követheti az előrehaladást és biztosíthatja a összehangoltságot.
2. Zoho Inventory (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)
A Zoho átfogó szoftvercsomagot kínál különféle eszközökkel, többek között a Zoho CRM-mel, egy ügyfélszolgálati rendszerrel és a Zoho Inventory-vel, amelyeket különböző üzleti funkciók kezelésére terveztek.
A Zoho Inventory készletkezelő alkalmazás kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások számára. Eszközöket kínál a készletnyilvántartáshoz, a megrendelések kezeléséhez és a raktárfelügyelethez.
Integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay és a ZohoCommerce. Bár integrációs lehetőségei korlátozottak, a Zoho továbbra is megfizethető megoldásnak számít az e-kereskedelemhez készült egyéb készletkezelő rendszerekhez képest.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Kezelje hatékonyan a készleteket vonalkód és rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia segítségével
- Gondoskodjon a romlandó áruk időben történő rotációjáról a termékminőség fenntartása érdekében
- Valós idejű szállítási díjak a legnagyobb globális fuvarozóktól
A Zoho Inventory korlátai
- Bonyolult és drága árképzési struktúra más Zoho-alternatívákhoz képest, különösen a vállalkozás növekedésével
A Zoho Inventory árai
- Ingyenes (csak 50 megrendelés és egy felhasználó esetén)
- Standard: 39 USD/hó szervezetenként (500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
- Professional: 99 USD/hó szervezetenként (3000 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
- Premium: 159 USD/hó szervezetenként (7500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
- Enterprise: 299 USD/hó szervezetenként (15 000 havi megrendeléssel és hét felhasználóval)
A Zoho Inventory értékelései és véleményei
- G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 390 értékelés)
👀 Tudta? Az Amazon és az Alibabahoz hasonló vállalatok mesterséges intelligenciát használnak 10 000–100 000 négyzetméter alapterületű raktáraik kezeléséhez! Ez több futballpályának felel meg, ahol nyüzsög az élet, és mindezt a legmodernebb mesterséges intelligencia-technológia teszi lehetővé.
3. Freshworks (A legjobb választás ügyfélközpontú készletkezelési megoldásokhoz)
A Freshworks egy modern, felhőalapú, mesterséges intelligenciával működő eszköz, amelyet a készletkezelés javítására terveztek. Egyetlen helyen gyűjti össze az összes eszközt, segítve a vállalkozásokat az eszközök beszerzésével, használatával és kezelésével kapcsolatos intelligens döntések meghozatalában.
Az eszköz mobilalkalmazása lehetővé teszi a nem informatikai eszközök közvetlen kezelését a Freshservice felületén keresztül, így készletei mindig naprakészek és rendezettek maradnak.
A Freshworks legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a készletkezelési eljárásokat a szerződéskezeléssel, a beszerzési folyamatokkal és az egy kattintással történő utánpótlással
- Automatizálja az infrastruktúra-kezelést a Freshservice segítségével, amely egyetlen megbízható forrásként szolgál az eszközökhöz
- Fedezze fel a hardvert, szoftvert, nem IT-eszközöket és felhőszolgáltatásokat integrált megoldásokkal
- Használja a Freshservice mobilalkalmazását, hogy útközben is könnyedén beolvashassa és kezelhesse a nem pingelhető eszközöket
A Freshworks korlátai
- Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a szoftver megtanulásához annak összetettsége miatt
- Az adatok és a rendszerek integrációs folyamatai olyan kihívásokat jelenthetnek, amelyek problémákat okozhatnak
A Freshworks árai
- Kezdőcsomag: 19 USD/hó felhasználónként
- Growth: 49 USD/hó felhasználónként
- Pro: 95 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként
Freshworks értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 7700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 590 értékelés)
🧠 Érdekesség: A gyógyszeriparban az AI segítségével nyomon követhető a szállítás során a készletek hőmérséklete, így biztosítható a gyógyszerek hatékonysága, és évente több millió dolláros veszteség megelőzhető.
4. Llamasoft Supply Chain Guru X (A legjobb a fejlett ellátási lánc-elemzéshez)
Ha nagy mennyiségű árut szállít, szüksége van a Llamasoft Supply Chain Guru X által nyújtott fejlett elemzési funkciókra. Ez a platform segít optimalizálni, elemezni és szimulálni az ellátási láncát.
Az AI és a digitális iker technológia kombinálásával lehetővé teszi a forgatókönyv-tervezés és az ellátási lánc optimalizálásának alapos feltárását. Ez jobb költségkezeléshez, jobb szolgáltatáshoz, fokozott fenntarthatósághoz és hatékony kockázatcsökkentéshez vezet.
A platform megkönnyíti a szolgáltatási költségek elemzését, a logisztika optimalizálását és a szállítás javítását. Emellett hozzájárul az intelligens készletgazdálkodáshoz, így ellátási lánca rugalmasabbá és hatékonyabbá válik.
A Llamasoft Supply Chain Guru X legjobb funkciói
- Elemezze a kiadási szokásokat AI-alapú betekintések és prediktív elemzések segítségével, hogy okosabb döntéseket hozhasson
- Intuitív, testreszabható irányítópultok segítségével valós idejű pénzügyi és cash flow-adatokhoz férhet hozzá
- Automatizálja a harmadik felek kockázatainak felismerését, és figyelemmel kísérje a beszállítók helyzetét az ellátási lánc védelme érdekében
- Optimalizálja a szállítást, a logisztikát és a készletkezelést a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében
A Llamasoft Supply Chain Guru korlátai
- A katalógusok és a cXML-számlázás támogatása korlátozott, ezért nagyobb átláthatóságra van szükség a beszállítói ajánlatok tekintetében
- Egyes felhasználók számára az alkalmazás használata kihívást jelent a meredek tanulási görbe miatt, különösen a kezdők számára
A Llamasoft Supply Chain Guru árai
- Egyedi árazás
Llamasoft Supply Chain Guru értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
5. IBM Supply Chain (A legjobb vállalati szintű ellátási lánc-megoldásokhoz)
Az IBM Supply Chain egyetlen egységes platformon egyesíti az összes értékesítési, marketing és ellátási lánc csapatát. Összehangolja a logisztikát és a készlettervezést, hogy segítsen megérteni, mi befolyásolja a költségeket és a bevételeket.
Az AI és a fejlett elemzési eszközök segítségével hihetetlen pontossággal előre jelezheti a keresletet. Ez lehetővé teszi a jövedelmezőség maximalizálását és a működés zökkenőmentes fenntartását. A platform átfogó képet nyújt a tervezési folyamatairól, lehetővé téve a készletek és a kereslet valós idejű nyomon követését.
Az IBM Supply Chain legjobb funkciói
- Készítsen, módosítson és kövessen nyomon terveket valós időben, hogy átfogó képet kapjon az ellátási láncáról
- Automatizálja az értékesítési és működési tervezést, hogy időt takarítson meg és javítsa a készletkezelési folyamat hatékonyságát
- Használja ki az AI-t a trendek, minták és külső adatok elemzéséhez a pontos kereslet-előrejelzés érdekében
- Használjon statisztikai és prediktív elemzéseket az előrejelzések pontosságának és a készletgazdálkodásnak a javításához
Az IBM Supply Chain korlátai
- Ahhoz, hogy a Watson pontos válaszokat adjon, némi betanításra van szükség
Az IBM Supply Chain árai
- Egyedi árazás
IBM Supply Chain értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
👀 Tudta ezt? A mesterséges intelligencia segít a globális kiskereskedőknek a készleteket a helyi szokások és ünnepi trendek alapján finomhangolni. Például a kínai újév idején a vállalatok mesterséges intelligenciát használnak, hogy felhalmozzák a piros ruhákat – amelyek a kínai kultúrában a szerencse és a jólét szimbólumai.
6. project44 (A legjobb valós idejű átláthatósághoz a logisztikában és az ellátási láncban)
A projekt44, az ellátási láncok egyik legmegbízhatóbb, teljes körű átláthatóságot biztosító platformja évente több mint 1 milliárd egyedi szállítmányt kezel, ami a logisztikai technológia globális vezetőjévé teszi.
Készleteit szállítás közben is kezelheti, optimalizálva ezzel az egész ellátási láncot. A Project44 segít javítani az ügyfélélményt azáltal, hogy minden szinten fejleszti a működést, a szállítás előtti tervezéstől az utolsó kilométerig tartó kiszállításig.
A valós idejű nyomon követés segítségével elkerülheti az olyan kockázatokat, mint a készlethiány vagy a gyártási késések, miközben felszabadítja a forgótőkét.
A project44 legjobb funkciói
- Kössön össze minden ellátási láncban részt vevő felet, és szüntesse meg a szigetelt adatok okozta súrlódásokat
- Használja ki az AI-alapú betekintést és a munkafolyamatok automatizálását a készlet- és létesítménykezelés optimalizálása érdekében
- Valós időben teljes áttekintést kaphat a készletekről a beszerzéstől a vevő ajtajáig
A project44 korlátai
- Az új felhasználók számára van egy tanulási görbe
project44 árak
- Egyedi árazás
project44 értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 630 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
7. FourKites (A legjobb az ellátási lánc átláthatóságához)
A FourKites egy vezető ellátási lánc-átláthatósági platform, amely messze túlmutat a szállításon. Segítségével javíthatja a találkozók ütemezését, a személyzet beosztását és a tervezést a jobb átláthatóságnak köszönhetően.
A platform lehetővé teszi, hogy jobb teljesítményadatokat használjon a szerződések megtárgyalásához, a stratégiák módosításához és a folyamatok felgyorsításához, miközben csökkenti a biztonsági készletet, növeli az OTIF (On-Time In-Full) mutatót és optimalizálja a készleteket.
A FourKites átfogó, mesterséges intelligencián alapuló megoldásai segítségével csökkentheti a késedelmes szállítások számát, a késedelmi díjakat és a kézi nyomon követési feladatokkal járó munkát.
A FourKites legjobb funkciói
- Használja a gépi tanulást az ellátási lánc digitalizálásának elősegítésére és a hatékonyság optimalizálására
- Könnyedén kövesse nyomon és ellenőrizze a készleteket a forrásától a rendeltetési helyig
- Segítsen ügyfeleinek jobb megtérülést elérni a szállítási idők és a termelékenység javításával
- Növelje az ellátási lánc rugalmasságát, az ügyfél-elégedettséget és a fenntarthatóságot
A FourKites korlátai
- Korlátozott a színes blokkok és a váltakozó felületstílusok tekintetében
A FourKites árai
- Egyedi árazás
FourKites értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
8. Kinaxis Maestro (A legjobb a teljes ellátási lánc összehangolásához)
AI-alapú, teljes körű platformot keres a következő generációs ellátási láncok működtetéséhez? Ne keressen tovább, a Kinaxis Maestro a megoldás. Olyan vállalatok számára készült, amelyek rugalmas, hatékony működésre vágynak a folyamatosan változó környezetben.
A Maestro mesterséges intelligenciája segít optimalizálni a hálózat kialakítását, különböző forgatókönyveket szimulálni, valamint okosabb, adatalapú döntéseket hozni. Ezek a funkciók lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy egyensúlyt teremtsenek a költségek, a sebesség, a fenntarthatóság és a rugalmasság között az ellátási láncaikban.
A Kinaxis Maestro legjobb funkciói
- Hozzon létre rendkívül rugalmas, hatékony ellátási láncokat az AI-alapú koordinációval
- Integrálja az ellátási lánc hálózatának tervezését és az intelligens döntéshozatalt a teljesítmény optimalizálása érdekében
A Kinaxis Maestro korlátai
- Előfordul, hogy a jelentések nem készülnek el automatikusan, ami rontja a megbízhatóságot
- A használatához tanulási folyamatra van szükség, ami egyes felhasználók számára megnehezíti a szoftver teljes potenciáljának kiaknázását.
A Kinaxis Maestro árai
- Egyedi árazás
Kinaxis Maestro értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
9. C3 AI Inventory Optimization (A legjobb az egyedi, AI-alapú készletoptimalizáláshoz)
A C3 AI Inventory Optimization segít a vállalatoknak csökkenteni a készletszintet, miközben megfelelnek az ügyfelek elvárásainak. Egyensúlyt teremt a készletek minimalizálása és annak biztosítása között, hogy mindig elegendő készlet álljon rendelkezésre a kereslet kielégítéséhez.
Világos, gyakorlatias betekintést nyer az AI-alapú ajánlásokba és a készletre gyakorolt hatások elemzésébe. A modell bizalmi pontszámot ad, így biztosítva, hogy a döntések megbízható adatokon alapuljanak.
A C3 AI Inventory Optimization legjobb funkciói
- Optimalizálja az alkatrészek, nyersanyagok és késztermékek készletszintjét, miközben teljesíti a szolgáltatási szintet
- Használja a fejlett gépi tanulást és optimalizálást a készletek csökkentésére anélkül, hogy a rendelkezésre állás csökkenne
- Kapjon valós idejű, AI-alapú újrarendelési paraméter-ajánlásokat alkatrészek, folyamatban lévő munkák és késztermékek esetében
A C3 AI készletoptimalizálás korlátai
- Az új felhasználóknak egy kis tanulási időre lesz szükségük
A C3 AI készletoptimalizálási szolgáltatás árai
- Egyedi árazás
C3 AI Inventory Optimization értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
10. Peak’s Inventory AI (A legjobb dinamikus készlettervező AI-optimalizáló szoftver)
A Peak dinamikus készlettervező szoftvere mesterséges intelligenciát használ a készletek, megrendelések, termékek, helyszínek és korábbi értékesítési adatok optimalizálására.
Ezen felül a Peak Inventory AI egy előre elkészített AI-alkalmazásokból álló könyvtárral is rendelkezik. Ezek az alkalmazások számos felhasználási esetet fednek le olyan iparágakban, mint a kiskereskedelem, a gyártás és a fogyasztási cikkek.
A Peak Inventory AI legjobb funkciói
- Optimalizálja a készletkezelést, az árazást és az ügyfelek személyre szabott kiszolgálását
- Lehetővé teszi mind a műszaki, mind a kereskedelmi csapatok számára az AI-megoldások széles körű bevezetését
- Segítsen a vállalkozásoknak az AI alkalmazásában a kereskedelmi célok elérése érdekében, és bővítse annak használatát az idő múlásával
A Peak Inventory AI korlátai
- Korlátozott képességgel rendelkezik a váratlan események kezelésére
- Az AI által generált ajánlások szakértői értelmezést igényelnek
A Peak Inventory AI árai
- Egyedi árazás
A Peak Inventory AI értékelései és véleményei
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
Váltson át a ClickUp-ra a készletkezelési igényeinek kielégítésére
A készletkezelő szoftverekben található hatékony mesterséges intelligencia segít az új eszközök biztonságos bevezetésében, az elavult eszközök nyomon követésében, valamint a biztonsági irányelvek betartásának biztosításában egy központi eszköznyilvántartás létrehozásával. A ClickUp mindezt és még többet is megtesz.
A ClickUp testreszabott készletkezelési sablonjaival és feladatkiosztási funkcióival egyszerűsíti a készletkezelést. A hatékony jelentéskészítő eszközök értékes adatokat nyújtanak, míg az AI-alapú ClickUp Brain segít automatizálni az ismétlődő feladatokat és intelligens ajánlásokat kínál.
Ráadásul a platform többféle nézetbeállítása – például a Lista, a Tábla és a Naptár nézet – megkönnyíti a készletek igényeinek megfelelő vizualizálását.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és vegye számba készleteit az AI segítségével.