A 10 legjobb AI eszköz teljesítményértékelések írásához 2025-ben

A visszajelzésekkel kapcsolatos fáradtság mindkét irányban érvényes? Képzelje el, hogy személyre szabott teljesítményértékeléseket ír 30 beosztottjának. Az első néhány jelentés éles visszajelzéseket és hasznos betekintést tartalmaz, de a részletes visszajelzések iránti kezdeti lelkesedés el fog csökkenni. Az értékelések számának növekedésével a visszajelzések minősége fokozatosan romolhat – és nincs rosszabb, mint az általános értékelések!

A munkavállalók azokat a vezetőket kedvelik, akik megfelelő mennyiségű visszajelzést adnak: ezeket a vezetőket átlagosan 8,6-ra értékelték. Emellett sok munkavállaló valószínűleg jobban fog dolgozni, ha hatékony és személyre szabott értékelést kap.

Az olyan segítő eszközök használata, mint a mesterséges intelligencia, segíthet leküzdeni a részletes és konstruktív teljesítményértékelések megírásával járó kihívásokat.

Az AI nem csak az alapvető funkciók automatizálását végzi. Meghatározza a fejlesztendő területeket, felgyorsítja a visszajelzési folyamatot, és segít a teljesítményértékelés cél jainak meghatározásában.

Objektív, tisztességes és részletes teljesítményjelentések készítéséhez nagyon szorosan és következetesen kell figyelnie minden egyes alkalmazottat, vagy olyan szoftvereszközöket kell használnia, amelyek ezt megteszik Ön helyett. Nyilvánvaló, hogy az eszközök használata a könnyebb megoldás, ezért nézzük meg néhány fontos szempontot, amelyek alapján kiválaszthatja a legmegfelelőbbet.

Használja ezeket a követelményeket ellenőrzőlistaként, hogy meghatározza, melyik AI eszköz felel meg az alábbiakban felsorolt összes kritériumnak a teljesítményértékelési folyamat javítása érdekében:

Konstruktív visszajelzés: A generált értékeléseknek megvalósítható visszajelzést kell adniuk, kiemelve az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztendő területeket.

Pontosság és relevancia: Az eszköznek olyan értékeléseket kell generálnia, amelyek pontosan tükrözik a munkavállaló teljesítményét, összhangban a vállalati szabványokkal és a konkrét munkakörökkel.

Előítéletek csökkentése: A teljesítményértékelés-generátort úgy kell megtervezni, hogy minimalizálja az értékelési folyamatban fellépő előítéleteket, biztosítva a tisztességes és méltányos értékeléseket.

Testreszabás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a Az eszköznek lehetővé kell tennie a teljesítményértékelési sablonok , értékelési skálák és konkrét teljesítménymutatók testreszabását, hogy azok megfeleljenek a szervezet igényeinek.

Integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen integrálódnia kell a meglévő HR-rendszerekbe, például a HRIS-be vagy a teljesítménymenedzsment szoftverbe, hogy egyszerűsítse az értékelési folyamatot.

Adatvédelem és biztonság: Az AI eszköznek prioritásként kell kezelnie az adatvédelmet és a biztonságot, biztosítva az érzékeny munkavállalói adatok védelmét.

Felhasználóbarát: Az eszköznek könnyen használhatónak kell lennie, világos és intuitív felülettel, amely minimálisra csökkenti az értékelések generálásához szükséges időt és erőfeszítést.

A legtöbb teljesítményértékelés-generáló AI-eszköz strukturált sablonokat használ, amelyeket a szakemberek kitölthetnek, például kérdőíveket, majd generálnak egy értékelést. Mások integrálódnak a munkaterületébe, jobban megértik az üzleti tevékenységét és az alkalmazottait, és helyszíni értékeléseket generálnak visszajelzésként vagy elismerésként.

Vessünk egy pillantást ezekre a 10 AI eszközre, és döntsük el, melyik segít időt megtakarítani, miközben tartalommal gazdagítja a teljesítményértékeléseket:

1. ClickUp (A legjobb a közös teljesítményértékelés készítéséhez)

A ClickUp, a mindenre képes termelékenységi megoldás, teljesítményértékelési képességei terén ugyanolyan jó, mint más munkaterületi igények tekintetében. Teljesen testreszabható, és egyének, valamint nagy és kis csapatok számára egyaránt alkalmas.

A ClickUp Brain segítségével olyan AI-megoldást kap, amely válaszol a kérdéseire, megjegyzi a vállalat kontextusát, és elemzi a korábbi csevegéseket, feladatokat és megbeszéléseket, hogy részletes alkalmazotti teljesítményértékeléseket készítsen. Emellett azonosítja, hogy az alkalmazott hogyan teljesített bizonyos feladatokban, és mikor!

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a következő módokon a részletes teljesítményértékelésekhez:

Készítsen AI-vezérelt összefoglalókat a munkavállalók teljesítményéről, gyenge pontjairól és eredményeiről.

Hozzon létre testreszabható teljesítményértékelési sablont , amely az egyes pozíciókhoz igazodik, így időt takaríthat meg és biztosíthatja az egységességet.

Konvertálja a hangfelvételeket szöveggé automatikus átírás segítségével, és vonja ki a legfontosabb információkat , hogy azokat beépíthesse az értékelő jelentésekbe.

Használja a Brain integrált AI írási asszisztensét konstruktív visszajelzések készítéséhez , miközben megőrzi a hangnemet, a formátumot, az olvashatóságot és a gondolatok egyértelműségét.

Fordítsa le az értékeléseket különböző nyelvekre, ígérve az inkluzivitást és a sokszínűséget a globális munkaerővel rendelkező vállalatok számára.

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain-t teljesítményértékelés-generáló eszközként több nyelven.

A ClickUp Brain mellett használja a ClickUp Chat szolgáltatást is, hogy összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal és dokumentumokkal, és hogy a teljesítményértékelésekkel kapcsolatos megbeszélések kontextusban maradjanak és hozzáférhetők legyenek. A dedikált terekben vagy csatornákon szervezett csevegések azt jelentik, hogy a HR-csapatok és a vezetők együttműködhetnek és professzionális kommunikációt folytathatnak anélkül, hogy másik eszközre kellene váltaniuk.

A ClickUp Chat hasznos lehet a következőkre:

Köss össze listákat, mappákat és tereket a ClickUp-ban , hogy a teljesítményhez kapcsolódó előzmények összekapcsolódjanak az érintett feladatokkal/projektekkel.

A beszélgetések szétválasztása leírások/fejlécek hozzáadásával, hogy a csevegéseket egyéni vagy csapatértékeléseknek lehessen megjelölni.

Csapat tagok hozzáadása a folyamatban lévő csevegésekhez a folyamat megszakítása és az együttműködésen alapuló megbeszélések elősegítése nélkül

Teljesítményhez kapcsolódó feladatok vagy bejelentések létrehozása közvetlenül a csevegésből, további manuális erőfeszítés nélkül.

Használja a ClickUp Chat felületet, hogy egy helyen szervezze meg a teljesítményértékeléseket.

A ClickUp egy másik együttműködési funkciója a ClickUp Docs. A csapat tagjai ezeket felhasználhatják a teljesítményértékelések közös szerkesztésére, kollégák megjelölésére véleményezés céljából, valamint a dokumentumokhoz cselekvésre ösztönző megjegyzések hozzáadására.

A táblázatok, elválasztók, szalagcímek és markdown parancsok gazdag formázási lehetőségei segítenek a vezetőknek a értékelések formázásában, hogy azok részletes alkalmazotti mutatókat, visszajelzési összefoglalókat és cselekvési terveket tartalmazzanak, rendezett és vizuálisan vonzó formában.

Használja a ClickUp Docs-ot és annak gazdag formázási lehetőségeit a teljesítményértékeléshez.

Alternatív megoldásként a ClickUp teljesítményértékelési sablon segíthet a szervezeteknek abban, hogy hatékonyan és következetesen mérjék a csapat teljesítményét. A sablon szerkezete segít a HR-csapatoknak a formátumot és a tartalmat a szervezet igényeihez igazítani.

Előre elkészített önértékelési struktúrákkal rendelkezik, amelyek strukturált önértékelési teljesítményértékelést tesznek lehetővé. Elősegíti a karrierfejlesztési beszélgetéseket, amelyek összehangolják a munkavállalók fejlődését és munkaköri feladataikat a szervezeti célokkal, elősegítve ezzel a csapat egészének sikerét.

A sablon megkönnyíti a vezetői értékeléseket is, amelyek során a vezetőség konstruktív visszajelzéseket és elismerést adhat az értékelési időszak alatt.

Végül is számos tanulmány bizonyítja, hogy azok a munkavállalók, akik gyors és konstruktív visszajelzést kapnak, elkötelezettebbek és motiváltabbak.

A ClickUp legjobb funkciói

A Docs Hub segítségével rendszerezheti, kereshet és elérheti az összes teljesítményértékelést, így biztosítva, hogy az értékelések hozzáférhetők és rendszerezettek maradjanak.

Az AI Catch Up segítségével az érdekelt felek azonnal tájékozódhatnak a legfontosabb témákról, így csökken a ismételt magyarázatok vagy megbeszélések szükségessége.

Integrálja a ClickUp-ot különböző platformokkal, hogy az értékelések adat alapúak legyenek, és tükrözzék a munkavállalók teljesítményét és mutatóit a ClickUp integrációk segítségével.

Támogassa a megvalósítható nyomon követést a ClickUp Tasks segítségével, hogy a vezetők feladatok kiosztásával, intelligens célok kitűzésével és a haladás közvetlen nyomon követésével segítsék a teljesítményértékelések befejezését.

Előre elkészített teljesítményértékelési sablonok. Kezdje a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával!

Ingyenes sablon letöltése Értékeljen, dokumentáljon és tervezzen útközben a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával.

A ClickUp korlátai

A felület a kiterjedt funkciók miatt túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

TL-ként figyelemmel kell kísérnie mások munkáját, és a ClickUp megkönnyíti a feladatok, a munkaterhelés stb. kezelését. Emellett segített bemutatni a csapat teljesítményét, valamint a tagok egyéni teljesítményét.

2. Easy Peasy AI (A legjobb a teljesítményértékelési keretrendszerek gyors megvalósításához)

via Easy Peasy AI

Az Easy Peasy AI teljesítményértékelés-generáló eszköz kis- és középvállalkozások számára készült. A valós idejű javaslatok segítik a platformot a visszajelzések minőségének javításában, míg az integrációs képességek megkönnyítik az adatok megosztását a meglévő HR-eszközökkel.

Korlátozott mély kontextuális betekintéssel, egyszerűségével és gyorsaságával megbízható megoldást kínál a gyors, praktikus és megvalósítható teljesítményértékelésekhez.

Az Easy Peasy AI funkciói

Használja a könnyen testreszabható és sokoldalú, azonnal használható sablonokat.

Készítsen értékeléseket különböző nézőpontokból – első, második és harmadik személyből.

Használja ki a több mint 40 nyelv és különböző akcentusok támogatását a szöveg-beszéd funkció révén.

Easy Peasy AI korlátai

Az AI által generált képek néha hiányosak és pontatlanok lehetnek.

A szerszámhoz tartozó bemutató vagy használati útmutató hiánya zavarba ejtheti a felhasználót.

Easy Peasy AI árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 16 USD/felhasználó havonta

Unlimited 50: 24 USD/felhasználó havonta

Korlátlan: 32 USD/felhasználó havonta

Easy Peasy AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A vezetők gyakran hagyják, hogy egy kiváló tulajdonság (például a pontosság) elhomályosítsa az összes többit, ami elfogult értékelésekhez vezet. Ezt nevezzük halo-hatásnak.

3. Writify. AI (A legalkalmasabb a személyre szabott teljesítményértékelésekhez)

A Writify.AI részletes, szerepkörspecifikus értékeléseket készít, amelyek tükrözik a munkavállalók eredményeit és kiemelik a fejlesztendő területeket. Az adatokon alapuló betekintés segítségével egyszerre több munkavállalónak is személyre szabott visszajelzést adhat.

Miután átlépte a kissé meredek tanulási görbét, minimális erőfeszítéssel hatékony teljesítményértékeléseket tud majd kidolgozni.

Writify. Az AI legjobb funkciói

Készítsen gyorsan és hatékonyan magas színvonalú írásos tartalmakat a fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusok segítségével – függetlenül attól, hogy hány teljesítményértékelésre van szüksége.

Készítsen strukturált és értelmes értékeléseket az AI Paragraph Expander, Outline Generator és Review Comment Generator eszközökkel.

A beépített plágiumfelismerő eszköz használatával megőrizheti hitelességét és elkerülheti a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos problémákat.

Writify. AI korlátai

A fejlett testreszabási lehetőségekkel nem ismerős felhasználók számára potenciálisan meredekebb tanulási görbe

Writify. AI árak

Örökre ingyenes

Writify. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Galaxy. AI (A legjobb megoldás, ha minden AI eszközt egy helyen szeretne megtalálni a teljesítményértékeléshez)

A Galaxy.AI egy AI eszközcsomag, amely az iparágban vezető AI modelleket, mint a GPT-4, Claude, Gemini és másokat egyesít egy helyen, így nem kell több előfizetést vásárolnia.

A Galaxy. ai precíz, személyre szabott és hatékony funkcióival a HR-szakemberek könnyedén készíthetnek éleslátó és megvalósítható értékeléseket. Használja a szoftvert kiegyensúlyozott visszajelzések generálására, amelyek elismerik az eredményeket és rámutatnak a fejlesztendő területekre. A hangnemet és stílust úgy alakíthatja, hogy az értékelés során végig megfelelő szakmai nyelvet használjon.

Galaxy. AI legjobb funkciói

Használja ki az új AI funkciók előnyeit, amelyek minden héten bővülnek.

Szerezzen tippeket és bevált gyakorlatokat a jobb teljesítményértékelések létrehozásához.

Használja ki a többmodellű csevegőrendszert, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre hasonlítsa össze a különböző AI-eszközök válaszait, és így megalapozott döntést hozzon.

Galaxy. AI korlátai

A pontos teljesítményelemzéshez kezdeti adatbeállítás szükséges.

Az összes funkció csak a fizetés után érhető el.

Galaxy. AI árak

Korlátlan: 15 USD/hó felhasználónként

Galaxy. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Számos multinacionális vállalat, köztük az Adobe, a Microsoft, a Dell, a Juniper és mások elhagyják az éves teljesítményértékelések formális és visszatekintő megközelítését, és helyette az egész év során gyakrabban, informálisabb és előretekintőbb megbeszéléseket folytatnak az alkalmazottakkal.

5. Venngage (A legjobb teljesítményadatok vizualizálására)

via Venngage

A Venngage egy intuitív, AI-alapú tervezőplatform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lenyűgöző vizuális elemeket és infográfikákat hozzanak létre.

Ezzel néhány kattintással egyszerűsítheti a teljesítményértékelések, adatelemzések és jelentések bemutatását, és vonzó, vizuálisan is tetszetős formában jelenítheti meg azokat.

Használja az eszközöket, hogy könnyedén 360 fokos visszajelzést kapjon alkalmazottairól – az eszköz lehetővé teszi, hogy több tag szerkessze és megjegyzéseket fűzzön az Ön által generált teljesítményértékelési sablonokhoz, és megossza visszajelzéseit.

A Venngage legjobb funkciói

Az intuitív drag-and-drop szerkesztővel könnyedén testreszabhatja a sablonokat és létrehozhat vizuális elemeket anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekkel kellene rendelkeznie.

Több mint 10 000 sablon segítségével gyorsan megtalálhatja a projektekhez megfelelő kiindulási pontot.

Importálja az adatokat CSV- vagy Excel-fájlokból, és hatékonyan ábrázolja azokat táblázatokban, grafikonokban és intelligens diagramokban.

A Venngage korlátai

A widgetek és elemek áthelyezéséhez kézi munkára van szükség.

A nehéz kialakítás miatt az eszköz lefagyhat.

Venngage árak

Örökre ingyenes

Prémium: 19 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 49 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Venngage értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

6. PerfromanceReviews. ai (A legjobb eszköz a munkavállalók fejlődéséhez szükséges objektív visszajelzések generálásához)

A PerformanceReviews. ai egy teljesítményértékelés-generáló AI eszköz, amely automatizálja a személyre szabott, részletes és éleslátó teljesítményértékelések létrehozását.

Válassza ki, hogy az értékelés saját magára vagy egy alkalmazottra vonatkozik-e, töltse ki a sablont, és adjon meg konkrét teljesítményértékelési példákat az eszköznek. Az utolsó lépés meghatározza az AI-értékelés hangvételét.

PerformaceReviews. ai legjobb funkciói

Használjon sablonokat, hogy időt takarítson meg és teljesítményértékeléseket készítsen.

Használja az intuitív felületet, amely leegyszerűsíti az értékeléskészítési folyamatot.

Automatizálja a visszajelzések generálását, beleértve az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztendő területeket.

Alakítsa a nyelvet és a hangnemet a saját stílusához, hogy az értékelésekben megőrizze az emberi hangot.

PerformanceReviews. ai korlátai

Hasonló példák monoton eredményekhez vezethetnek.

PerformanceReviews. ai árak

Korlátlan: 19 USD/hó

PerformanceReviews. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Typli. ai (A legjobb hibátlan teljesítményértékelések írásához)

A Typli. ai segíti a HR-szakembereket azáltal, hogy automatizálja a teljesítményértékelések írási folyamatát, így időt takarít meg nekik, amelyet egyébként a tartalom megfogalmazására és formázására fordítanának.

Több mint 184 írási eszköze más típusú tartalomkészítést is automatizál.

A Typli. ai legjobb funkciói

Valós idejű javaslatokat kaphat, amelyek segítenek a mondatok kiegészítésében, listák létrehozásában és releváns idézetek beillesztésében, így az írás simábbá és gyorsabbá válik.

Írja le, mire van szüksége, és a Typli kiváló minőségű képeket készít, amelyek kiegészítik tartalmát.

Készítsen olyan tartalmakat, amelyeket a keresőmotorok imádnak, a beépített SEO-ellenőrzők és kulcsszó-javaslat funkciók segítségével.

A Typli. ai korlátai

Lehet, hogy nem rendelkezik az egyes alkalmazottak teljesítményének árnyalt megértésével.

Fennáll a kockázata, hogy a generált értékelések általánosnak tűnhetnek, ha nem elégségesen testreszabottak.

Typli. ai árak

Alap: 16,99 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 24,99 USD/felhasználó/hónap

Előny: 69,99 USD/felhasználó havonta

Typli. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

8. Teljesítményértékelés-generátor Michael Schmitt-től (legalkalmasabb változatos munkakörnyezetekhez)

Michael Schmitt egy illinoisi szoftverfejlesztő, aki imád „butaságokat” készíteni. Az egyik kísérlete egy ingyenes, egyszerű felületű AI teljesítményértékelés-generátor eszköz. Ez egyszerűsíti az értékelési folyamatot, mivel a felhasználók megadhatják a munkavállalók konkrét adatait és tulajdonságait, amelyeket az eszköz felhasznál egy átfogó értékelési sablon létrehozásához.

Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának legjobb funkciói

Értékelje a teljesítményt több mint 40 tulajdonság alapján, és mindegyiket minősítse tökéletesnek, jónak, átlagosnak, átlag alatti vagy legrosszabbnak.

Válassza ki a tulajdonságokat és a hozzájuk tartozó pontszámokat, majd készítse el az értékelési sablont.

Használja ki a releváns teljesítményjellemzők felidézésére szolgáló segédleteket, amelyek megkönnyítik az átfogó értékelések megfogalmazását anélkül, hogy elakadna a mondanivalóban.

Michael Schmitt teljesítményértékelés-generátorának korlátai

Az eszköz elsősorban előre meghatározott bemeneti adatok alapján szöveg generálására összpontosít, és nem képes a finom árnyalatú visszajelzéseket rögzíteni.

A generált értékelés minősége közvetlenül arányos a megadott információk pontosságával és részletességével.

Teljesítményértékelés-generátor Michael Schmitt árazása

Örökre ingyenes

Teljesítményértékelés-generátor Michael Schmitt értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Az emberek az AI értékeléseket kevésbé elfogultnak tartják, mint az emberek által készített értékeléseket. A Pew Research Center felmérésében a válaszadók 47%-a úgy gondolja, hogy az AI jobban értékelné az összes álláspályázót, mint az emberek.

9. Max Review (A legjobb személyre szabott javaslatokhoz)

via Max Review

A MaxReview egyszerűsíti a teljesítményértékelési folyamatot azáltal, hogy a felhasználói bevitelek alapján személyre szabott javaslatokat ad. Készítsen kiemelkedő értékeléseket, amelyek kiemelik a konkrét szerepekhez és vállalatokhoz igazított legfontosabb eredményeket. Megkérheti az AI-t, hogy javítsa írásának minőségét, és rövidítse vagy hosszabbítsa az értékelést.

A Max Review legjobb funkciói

Válasszon a különböző típusú teljesítményértékelésekhez igazított, testreszabható sablonok közül.

Használja ki az attribútumalapú pontozási rendszert, amely lehetővé teszi a munkavállalók értékelését különböző teljesítménymutatók alapján.

Integrálja a meglévő HR-rendszerekkel, lehetővé téve a zökkenőmentes adatátvitelt és -kezelést.

Max Review korlátozások

Az eredmény minősége nagyban függ a felhasználói bevitelektől.

Az eszköz nem biztos, hogy kiterjedt elemzési vagy integrációs lehetőségeket kínál.

Max Review árak

Korlátlan: 15 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Max Review értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. GravityWrite (A legjobb előre meghatározott kérdések kitöltésére értékeléshez)

via GravityWrite

A GravityWrite ingyenes eszköze egy jövőorientált szemléletű AI teljesítményértékelés-generátor, amely lehetővé teszi, hogy konkrét részleteket adjon meg az alkalmazott munkaköréről, eredményeiről és erősségeiről. Ezután személyre szabott visszajelzést generál, amely felhasználható az alkalmazottak fejlődésének irányítására és motiválására, hogy jövőbeli céljaikat és kihívásaikat megvalósítsák.

A GravityWrite legjobb funkciói

Használja ki a több mint 80 különböző AI írási eszközt, amelyek különböző tartalmi igényekhez vannak igazítva, beleértve a blogbejegyzéseket, a közösségi média feliratokat, az e-mail hírleveleket és a SEO tartalmakat.

Használja ki a többnyelvű támogatást, hogy a kívánt nyelven és hangnemben készíthesse el a tartalmat, így globális közönséget is megcélozhat.

A GravityWrite korlátai

Az eszköz automatikusan frissítheti és törölheti a nem mentett tartalmat.

GravityWrite árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 19 USD/felhasználó/hónap

Előny: 79 USD/felhasználó havonta

GravityWrite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Használja a ClickUp-ot teljesítményértékelés-generáló eszközként

A teljesítményértékelések megírása unalmas folyamat, de szükséges. Szüksége van egy megfelelő, testreszabható eszközre, amely mindent egy helyen kínál, hogy csökkentsék a zavart.

Éppen ezért érdemes a ClickUp-ot választania.

Integrálódik a munkaterületével, hogy segítsen mélyebb kontextuális megértést szerezni a vállalatáról. Megszünteti a különböző alkalmazások közötti váltás szükségességét, és a teljesítményértékelő szoftverek és a projektmenedzsment megoldások előnyeit is kínálja.

Regisztráljon a ClickUp ingyenes AI teljesítményértékelés-generáló eszközére, és ismerje el alkalmazottai erőfeszítéseit a részletes értékelési funkciók segítségével.