Hogyan írjunk hatékony termékleírásokat az Agile-ben?

Csapata egy új alkalmazást fejleszt, és az egyetlen utasítás, amit kapott, az, hogy „Legyen felhasználóbarát. ”

Az egyik fejlesztő a navigáció egyszerűsítésére koncentrál, a másik a betöltési idők csökkentésére, míg a tervező látványos animációkkal próbálja lenyűgözni a felhasználókat. Három hét múlva elkészül egy technikailag működőképes alkalmazás, de az messze nem felel meg az érdekelt felek elvárásainak.

Ez történik, ha az Agile termékfejlesztési folyamat egyértelmű termékleírás nélkül indul. Mindenki keményen dolgozik, de közös vízió nélkül a végtermék nem éri el a célját.

De van egy jó hír: hatékony termékleírások írása nem rakétatudomány. Arról szól, hogy összehangolja termékcsapatát, világos célokat tűzzön ki, és lépésről lépésre irányítsa őket, hogy a felhasználók valódi igényeit kielégítsék.

Nézzük meg, hogyan lehet ezt megvalósítani!💡

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid összefoglaló a hatékony termékleírások megírásáról: A termékleírások elengedhetetlenek a fejlesztőcsapatok irányításához, a zavarok elkerüléséhez és annak biztosításához, hogy a végtermék megfeleljen az ügyfelek igényeinek.

A termékleírások legfontosabb elemei a funkcionális, teljesítménybeli, tervezési és műszaki követelmények.

A hatékony termékleírások megírása segít meghatározni a problémákat, a célközönséget és a felhasználói igényeket, így a csapatok összehangoltan és a terv szerint haladhatnak.

A ClickUp Docs központosítja az összes termékleírását, lehetővé téve a valós idejű együttműködést és a könnyű hozzáférést az egész csapat számára.

A ClickUp Brain segít az ötletek finomításában, az egyértelműség ellenőrzésében és a részletes termékleírások automatikus generálásában.

A ClickUp sablonok időt takarítanak meg azáltal, hogy előre elkészített struktúrákat biztosítanak a termékleírásokhoz, így munkája szervezett és következetes marad.

Mi az a termékleírási dokumentum?

Vessünk egy pillantást arra, hogy mi is az a termékleírás, és miért segít a csapatnak a koncentrációban és a terv betartásában.

A termékleírás meghatározása

A termékleírás egy termék „csalólapja”. Az alapvető részleteket – például a méretet, a jellemzőket, az anyagokat és a funkcionalitást – tartalmazza, így biztosítva, hogy a termékfejlesztő csapat pontosan azt szállítsa, amit az ügyfelek elvárnak.

Például egy telefon esetében a specifikációk tartalmazhatják a képernyő méretét, az akkumulátor élettartamát, a kamera megapixeleit és a tárhely kapacitását. Egy bútor esetében felsorolhatja a méreteket, az anyagot, a színválasztékot és az összeszerelési utasításokat.

A legtöbb szervezetben a termékmenedzser felelős a termékleírás megírásáért. A formátum változhat, de egy tipikus termékleírás így néz ki:

Termékleírási dokumentum intelligens vezeték nélküli fülhallgatókhoz

🧠 Érdekesség: Az első Apple számítógép termékleírása egy oldalas, kézzel rajzolt vázlat volt.

A termékleírások fontossága a termékfejlesztésben

Íme, miért a termékleírások a legértékesebb szereplők a termékfejlesztési folyamatban, amelyek a nagy ötleteket „sikeres” pillanatokká alakítják:

🛠️ A világosság megmenti a napot: A termékleírások olyanok, mint egy forgatókönyv, amely összehangolja a tervezőket, a mérnököket és a marketingeseket. Ezek nélkül a tervezők egy elegáns e-kereskedelmi weboldalt hoznak létre, a fejlesztők egyoldalas portfóliót építenek, a marketingesek pedig megpróbálják eladni azt, mint „az online vásárlás következő nagy dobását”.

⚠️ Fedezze fel a problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának: Kényszerítik Önt arra, hogy már korán átgondolja a lehetséges buktatókat – legyen szó tervezési hibáról, költségkérdésről vagy használhatósági problémáról –, így még időben kijavíthatja azokat, mielőtt a helyzet rosszra fordulna.

🤝 Csapatmunka dráma nélkül: A részletes tervnek köszönhetően nincs helye a vádaskodásnak vagy a „ő azt mondta, ő meg azt mondta” típusú helyzeteknek. Ehelyett a csapatok hatékonyan összpontosíthatnak feladataik végrehajtására.

😍 Az ügyfelek imádni fogják érte: A termékleírások segítenek abban, hogy azt készítse el, amit az ügyfelek valóban akarnak, és ne azt, amit Ön gondol, hogy akarnak. Amikor a termék a polcokra kerül, az ügyfelek nem törik a fejüket, hanem azt mondják: „Fogd be és vedd el a pénzem!”

🚫 Búcsút inthet a hatókör-kiterjesztésnek: Unja már, hogy „csak még egy változtatás” hallani? Egy világos terv segítségével nemet mondhat a véletlenszerű kiegészítésekre és a határidőket és költségvetéseket felborító utolsó pillanatbeli változtatásokra.

Röviden: a termékleírások segítségével csapata nem csak egy terméket fejleszt, hanem okosabban, gyorsabban és jobban is.

A termékleírás legfontosabb elemei

Az Agile termékfejlesztésben négy összetevő teszi a termékleírást sziklaszilárdá:

Funkcionális követelmények: A termék összefoglalását és azokat a főbb jellemzőket vagy funkciókat vázolja fel, amelyeket a terméknek támogatnia kell a felhasználói igények kielégítése érdekében.

Teljesítmény specifikációk: Meghatározza, hogy a terméknek milyen teljesítményt kell nyújtania különböző feltételek mellett, beleértve a sebességet, a skálázhatóságot és az erőforrás-felhasználást.

Tervezési specifikációk: A termék vizuális és interaktív aspektusaira összpontosítanak, amelyeket gyakran vázlatok vagy prototípusok ábrázolnak.

Műszaki specifikációk : A műszaki részleteket tartalmazza, hogy a termék megfeleljen az iparági legjobb gyakorlatoknak és integrálható legyen más rendszerekkel. A műszaki részleteket tartalmazza, hogy a termék megfeleljen az iparági legjobb gyakorlatoknak és integrálható legyen más rendszerekkel.

Összefoglaljuk mindezt egy projektmenedzsment eszközben: 📌 Funkcionális követelmények: Feladatkezelés, csapatmunka, időkövetés 📌 Teljesítmény specifikációk: 500 egyidejű felhasználót kezel 3 másodperces válaszidővel. 📌 Tervezési specifikációk: Világos téma testreszabható felhasználói felület-összetevőkkel 📌 Műszaki specifikációk: ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkező felhőalapú megoldás

A funkcionális specifikációs sablonokat is felhasználhatja a különböző termékigények dokumentálására. Ezek előre definiált mezőkkel és szakaszokkal rendelkeznek, például termékösszefoglalók, funkcióleírások, felhasználói történetek, tesztesetek és tesztelési kritériumok.

Csak töltse ki a szükséges adatokat, és máris készen áll a teljes termékleírás. Ezenkívül minden érintett fél, például a fejlesztők, tesztelők, tervezők és termékmenedzserek, ugyanazon az oldalon maradnak.

Hatékony termékleírás írásának lépései

A termékleírás elkészítése nem csupán egy termékfejlesztési ellenőrzőlista egyik pontjának kipipálását jelenti.

Ha jól csinálja, akkor a csapata összehangoltan dolgozik, csökken a végtelen „Várj, mit is egyeztünk meg?” pillanatok száma, és biztosítja, hogy a termék megoldja azt a problémát, amelyre szánták.

Ha rosszul csinálja, akkor mindent lelassít és zavart kelt. Szeretne olyan termékleírási dokumentumot készíteni, amely működik? Kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Határozza meg a megoldandó problémát

Ha a termék nem old meg egy egyértelmű problémát, akkor mi értelme van?

Tehát a termék felfedezési fázisában azonosítsa és fogalmazza meg azt a konkrét problémát, amelyet terméke megoldani kíván. Ez alapot teremt minden máshoz: a célközönséghez, a funkciókhoz, a tervezéshez és a célokhoz.

Hogyan kell helyesen csinálni:

Összpontosítson a termék mögötti okokra

Használja az adatokat vagy a felhasználói visszajelzéseket a probléma leírásának alátámasztására.

Legyen konkrét és megvalósítható; kerülje a homályos vagy túl általános problémaleírásokat.

💡Bónusz: Fogalmazza meg a problémát úgy, hogy a célközönség mélyen érezze. Ahelyett, hogy azt mondaná: „Szükségünk van egy jobb eszközre”, próbáljon meg valami ilyesmit: „A felhasználóknak nehézséget okoz a napi feladataik hatékony nyomon követése, és ez stresszt okoz nekik. ”

📌 Példa: Ha videokommunikációs eszközt fejleszt, mondja például: A távoli csapatok gyakran szembesülnek valós idejű kommunikációs problémákkal, például technikai hibákkal, együttműködési eszközök hiányával és azzal, hogy a gyors frissítésekhez teljes értekezleteket kell szervezni.

2. lépés: Ismerje meg célközönségét és személyiségtípusait

Egy olyan termék, amely mindenkinek meg akar felelni, végül senkinek sem felel meg.

Határozza meg pontosan a célközönségét, és hozzon létre ideális felhasználói profilokat. Nem elég csak a demográfiai adatokat ismerni; meg kell értenie a céljaikat, igényeiket, frusztrációikat és viselkedésüket is.

Hogyan kell helyesen csinálni:

Beszéljen valódi emberekkel. A felmérések, visszajelzések vagy interjúk olyan betekintést nyújthatnak, amelyre önmagában soha nem jutna.

Nem mindenki fogja ugyanúgy használni a termékét. Ossza fel a közönségét csoportokra, hogy kielégíthesse az egyedi igényeiket.

Írjon le konkrét, valóságosnak tűnő személyiségeket. Adjon hozzá részleteket, például munkaköröket, kihívásokat és azt, hogy számukra mit jelent a siker.

💡Bónusz: Készítsen élénk történeteket a személyiségeiről, amelyek bemutatják az Ön termékével való utazásukat. Ez segít a csapatának vizualizálni a valós kihívásokat, interakciókat és érzelmi utazást, és egy empatikusabb, felhasználóközpontúbb terméket létrehozni.

📌 Példa: A videokommunikáció esetében a személyiségek a következőket tartalmazhatják: 🧑 Név: Alex Szerep: termékmenedzser egy SaaS vállalatnál Probléma: Alexnek olyan eszközre van szüksége, amely megkönnyíti a szétszórt csapatával való brainstormingot, integrálható a projektmenedzsment szoftverükkel, és nem szakítja meg a hívásokat a beszélgetés közben. 👩 Név: Priya Szerep: marketingvezető egy e-kereskedelmi startupnál Probléma: Priya-nak szüksége van egy megbízható platformra, ahol virtuális csapatértekezleteket tarthat, gyorsan megoszthatja a kampány legfrissebb híreit, és együttműködhet a tartalom elkészítésében anélkül, hogy kapcsolatproblémákkal vagy nehézkes felületekkel kellene foglalkoznia.

3. lépés: Végezzen használhatósági és felhasználói élmény kutatást

Most jön a szórakoztató rész: belevetjük magunkat a kutatásba.

A használhatósági kutatás azt jelenti, hogy megértjük, hogyan interagálnak a felhasználók a termékkel, és feltárjuk a problémás pontokat, mielőtt azok teljes értékű problémákká válnának. Az UX-kutatás segít optimalizálni a termék folyamatát, kialakítását és funkcionalitását.

Hogyan kell helyesen csinálni:

Figyelje meg, hogyan viszonyulnak a valódi emberek a termékéhez – mivel küszködnek, mi zavarja őket, és mi tűnik számukra természetesnek.

Tesztelje a funkciók vagy a tervezés különböző verzióit, hogy megtudja, melyik tetszik leginkább a felhasználóknak.

Készítsen interaktív prototípusokat, és szerezzen felhasználói visszajelzéseket a felhasználói élmény javítása érdekében.

💡Bónusz: Folyamatosan finomítsa termékleírását azáltal, hogy újra áttekinti a használhatóságot és a felhasználói élményt. Ez az iterációs ciklus segít biztosítani, hogy terméke folyamatosan fejlődjön, és megfeleljen a felhasználók valódi igényeinek.

📌 Példa: A videokommunikációs eszköz esetében a használhatóság és a felhasználói élmény kutatása a következőkre összpontosítana: Hívásokhoz való csatlakozás és azok kezelése

Videó- és hangminőség értékelése

Hívás közbeni vezérlők használata

Tesztelje az együttműködést elősegítő funkciókat, mint például a csevegés és a fájlmegosztás

Az általános felhasználói folyamat és élmény javítása

4. lépés: Készítsen részletes specifikációkat wireframe-ek és tervezési modellek segítségével

Már jól ismeri a problémát és a felhasználókat. Most itt az ideje, hogy ötleteit konkrét tervekbe öntse – wireframe-ek és tervezési modellek segítségével. Ezek felvázolják, hogyan fog működni a terméke, irányítják a felhasználói interakciókat és alakítják az interfészt.

Hogyan kell helyesen csinálni:

Vázlatokat készítsen a termék felépítésének és folyamatának ábrázolásához. Ez segít kiemelni a legfontosabb interakciókat és tervezési elemeket.

Modellek segítségével mutassa be, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző funkciók, például hogyan vezetnek a gombok űrlapokhoz vagy felugró ablakokhoz.

Használja a használhatósági ismereteket a munkafolyamatok egyszerűsítésére és a súrlódási pontok csökkentésére.

Győződjön meg arról, hogy a vázlatok és modellek részletesek, de elég rugalmasak ahhoz, hogy továbbfejleszthetők legyenek.

💡Bónusz: Használjon olyan eszközöket a vázlatok elkészítéséhez, mint a Figma, a Sketch vagy az Adobe XD. Ezeket úgy tervezték, hogy a folyamat zökkenőmentes és együttműködésen alapuló legyen. Ráadásul segítségükkel könnyedén frissítheti a terveket és megoszthatja visszajelzéseit.

📌 Példa: Egy videokommunikációs alkalmazás vázlatában a következő lépések szerepelhetnek: Csatlakozás egy értekezlethez egyszerű felületen, ahol be kell írni az értekezlet azonosítóját vagy linkjét.

Résztvevők kezelése : lehetőség a résztvevők némítására, előtérbe helyezésére vagy eltávolítására

Képernyő megosztás világos elrendezéssel a megosztott tartalom és a vezérlők közötti váltáshoz

5. lépés: Használhatósági tesztelés és visszajelzések beépítése

Miután elkészült a prototípus, végezzen használhatósági tesztet, hogy feltárja a problémákat, például hol akadnak el a felhasználók, vagy hol nem működik egy funkció olyan zökkenőmentesen, ahogy kellene. Ráadásul az őszinte ügyfél-visszajelzések segítségével finomíthatja a felhasználói élményt, és biztosíthatja, hogy terméke zökkenőmentesen működjön.

Ezek nélkül kockáztatod, hogy olyan terméket hozol létre, amely elméletben ideálisnak tűnik, de a felhasználók számára nem megfelelő.

Hogyan kell helyesen csinálni:

Először néhány kulcsfontosságú funkcióra koncentráljon a tesztelés során. Könnyebb a dolgokat korán módosítani, mint később átalakítani.

A csapata már tudja, hogyan kell működnie a dolgoknak. Kérdezze meg a tényleges felhasználókat, hogy objektív véleményt kapjon.

Használjon moderált (élő) és nem moderált (önálló) felhasználói tesztelést is.

Gyűjtsd össze a vásárlói visszajelzéseket, elemezd őket, majd finomítsd a terméket. A használhatóság nem egyszeri feladat, hanem folyamatos folyamat.

💡Bónusz: A tesztelésnek nem kell drágának vagy bonyolultnak lennie. Próbálja ki az A/B tesztelést kis változtatásokkal a felhasználói felületen vagy a funkciókban, hogy megnézze, mi működik a legjobban a felhasználók számára.

📌 Példa: A videokommunikációs eszköz esetében a használhatósági tesztelésnek a következőket kell lefednie: Világos és nem zavaró értesítések hívások közben

Intuitív beállítások az audio, videó és preferenciák módosításához

Stabil hívásminőség alacsony késleltetéssel és minimális megszakításokkal

Könnyű hozzáférés a rögzített munkamenetekhez és kiváló lejátszási minőség

Felhasználóbarát együttműködési eszközök, például csevegés és fájlmegosztás

6. lépés: Együttműködés az érdekelt felekkel az Agile fejlesztés integrációja érdekében

Akár fejlesztőkkel, tervezőkkel vagy marketingesekkel dolgozik együtt, az együttműködés kulcsfontosságú a termékvízió helyes megvalósításához. Ez az a terület, ahol az Agile fejlesztés igazán kiemelkedik: rövid, iteratív ciklusokban dolgozik és rugalmas marad.

Hogyan kell helyesen csinálni:

Gyakran és egyértelműen kommunikáljon minden érdekelt féllel, beleértve a termékmenedzsereket, a fejlesztőket és a tervezőket.

Bontsa fel a feladatokat kezelhető részekre, és rangsorolja őket fontosságuk és megvalósíthatóságuk alapján.

Legyen nyitott a felhasználói visszajelzések vagy új ismeretek alapján történő változtatásokra.

💡 Bónusz: Rendszeresen tartson megbeszéléseket (például napi standupok vagy sprint-áttekintések), hogy a terv szerint haladjon a munka. Ezek a megbeszélések segítenek azonosítani a szűk keresztmetszeteket és biztosítják, hogy mindenki egy irányba haladjon.

További információ: 10 elengedhetetlen technikai írási szoftver és eszköz

Termékspecifikációk példái

A termékleírások nem egyformák. Minden vállalat a termék, a célközönség és az, amit kiemelni szeretne (legyen az a teljesítmény, a dizájn vagy a kompatibilitás) alapján módosítja őket.

Az első példa egyszerű és áttekinthető, a termék neve, leírása és rendeltetése olyan fontos részletekkel kezdődik. Emellett felvázolja az alkalmazás funkcióit és tervezési specifikációit, így könnyen megérthetővé téve az alkalmazás képességeit.

Rövid, egyszerű, világos és a termék által kínált lehetőségekre összpontosító.

via Product School

A második példa a tesztelés hátterébe merül, és helyet biztosít annak elmagyarázására, hogy hogyan és hol tesztelték a terméket. Tartalmaz egy praktikus eredménytáblázatot is a gyors összehasonlításhoz.

A legjobb rész? Helyet kapnak a termékeket bemutató képek, valamint egy egyszerű ábra, amely bemutatja, hogyan illessze be őket.

via SmartDraw

A harmadik példa a „Ismert problémák” szakaszával tűnik ki. Itt feljegyezheti a problémákat, hozzárendelheti őket a megfelelő személyekhez, és határidőket állíthat be azok megoldására. Ezenkívül helyet biztosít a termékek képeinek hozzáadására is, így a specifikáció vizuálisabbá és vonzóbbá válik.

via Smartsheet

Agilis környezetben a termékmenedzserek számos kihívással szembesülnek a termékleírások követelményeinek elemzésekor:

Változó követelmények : Az ügyfelek igényeinek és a piaci feltételeknek a folyamatos változása a követelmények eltolódásához vezet, ami zavart és zavarokat okoz.

A különböző érdekelt felek véleményeinek kezelése : Az érdekelt felek egymásnak ellentmondó prioritásai eltéréseket és késedelmeket okozhatnak.

A csapatok közötti összhang biztosítása: A funkciók közötti csapatok közötti félreértések lassítják a haladást és zavart keltenek a termék víziójával kapcsolatban.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapaton belüli kommunikáció során. A ClickUp kutatása szerint a töredezett kommunikáció, amely szétszórt üzeneteket jelent több csatornán, gátolja a termelékenységet. A felesleges platformváltás és a szilárd kommunikáció elkerülése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást.

Szüksége van egy eszközre, amely mindent – ötleteket, visszajelzéseket és módosításokat – egy helyen rendszerez. Valamire, ami megkönnyíti az együttműködést és biztosítja a projekt zökkenőmentes működését, így nem kell hetekig tartó megbeszélések után kutatnia az „zseniális ötlet” után.

Itt jön be a ClickUp. A ClickUp Agile projektmenedzsment szoftvere biztosítja, hogy ne ragadjon le szétszórt jegyzetek, végtelen e-mailek vagy a legújabb frissítésekkel kapcsolatos zavarok miatt. És ha mindez megoldódott, akkor koncentrálhat arra, ami igazán fontos: egy sikeres termék szállítására.

Emellett a ClickUp termékmenedzsment csomagja számos funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével a termékleírások írása stresszmentes, szervezett élménnyé válik.

Vessünk egy pillantást arra, mi teszi ezt a módszert olyan nagyszerűvé.

Központosított termékleírások a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével központi helyen hozhat létre, szerkeszthet és oszthat meg termékleírásokat, ahol az összes csapattag valós időben együttműködhet.

Kezdje azzal, hogy megírja a termék követelményeinek átfogó áttekintését, majd idővel ismételje meg a felhasználói történetek, visszajelzések és tesztelési eredmények alapján. Ez biztosítja, hogy a tervezők, fejlesztők és érdekelt felek több platformon való keresgélés nélkül hozzáférhessenek a specifikáció legújabb verziójához.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat, szerkeszthet és megoszthat termékleírásokat az érdekelt felekkel és a csapat tagjaival.

Ráadásul a specifikációkat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatja, így minden érintett azonnal megtalálhatja, amire szüksége van. Például csatoljon egy specifikációt egy sprint feladathoz, hogy a csapatnak a munka során mindig kéznél legyenek a pontos követelmények.

A ClickUp előtt két különálló eszközzel dolgoztunk. Az, hogy gyakran kellett váltogatni a feladatkezelő és a dokumentációs eszköz között, hatékonytalanná tette a csapatunk munkáját.

A ClickUp előtt két különálló eszközzel dolgoztunk. Az, hogy gyakran kellett váltogatni a feladatkezelő és a dokumentációs eszköz között, hatékonytalanná tette a csapatunk munkáját.

ClickUp Brain: A specifikációírásban segítő partner

Specifikációt kell írnia, de elakadt? A ClickUp Brain segít Önnek.

Akár egy durva ötletet finomít, akár a nyelvhasználatát pontosítja, ez a professzionális szerkesztő segít Önnek. Automatikusan ellenőrzi az írását a világosság, a nyelvtan és a hangnem szempontjából, és nem hagy teret a kétértelműségnek.

📌 Példa kérdések: Segítsen nekem megírni egy projektszabványlapot az alkalmazáshoz való értesítések hozzáadásához, beleértve azt is, hogy hogyan kell működnie Android és iOS rendszereken egyaránt.

Lehetne pontosítani ezt a követelményt: „Az alkalmazásnak könnyen használhatónak kell lennie”?

Segítsen nekem egy felhasználói történetet írni a jelszó-visszaállítási funkcióhoz!

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain alkalmazást! A ClickUp Brain segítségével a követelményeid alapján világos és részletes termékleírásokat készíthetsz.

A ClickUp Brain segítségével sablonokat is létrehozhat a termékleírásokhoz. Ez segít gyorsabban elkezdeni a munkát, így nem kell időt pazarolnia a formázásra vagy a tartalom összeállítására.

Például, ha beírja, hogy „Hozzon létre egy termékigény-dokumentum sablont egy Bluetooth-fejhallgatóhoz”, a ClickUp Brain létrehoz egy struktúrát, amely a következőket tartalmazza:

Áttekintés

Felhasználói történetek

Elfogadási kritériumok

Műszaki követelmények

Tervezési specifikációk

Bármelyik részt könnyedén módosíthatja vagy bővítheti az egyedi igényeinek megfelelően, így a termékleírás úgy fog tűnni, mintha kifejezetten Önnek készült volna.

Indítsa el munkáját a ClickUp sablonokkal!

Miért kezdene el mindent elölről, amikor a ClickUp kifejezetten termékleírásokhoz tervezett termékfejlesztési sablonokat kínál? Ezek a sablonok tökéletesek azoknak a csapatoknak, akiknek következetességre és gyorsaságra van szükségük.

Használhatja például a ClickUp termékigény-dokumentum sablonját, amely minden fontos kérdésre választ ad: kik vesznek részt a projektben, mit építenek, miért fontos a határidő betartása, és hogyan fogják megvalósítani a projektet.

Ez nem egyszeri feladat. A fejlesztés során szerzett új ismeretek alapján folyamatosan frissítenie kell a specifikációt.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp termékigény-dokumentum sablonjával bontsa le a komplex termékleírásokat világos, megvalósítható szakaszokra.

Íme egy kis ízelítő a tartalomból:

Termékáttekintés : Mi is ez a termék?

Funkciók : Mit fog tenni a termék vagy funkció?

Mérföldkövek : Melyek a projekt legfontosabb időpontjai és céljai?

Perszonák és felhasználói forgatókönyvek : Kiknek szól a termék, és hogyan fogják használni?

Kiadási kritériumok: Mi kell ahhoz, hogy a termék piacra kerülhessen?

Akár brainstormingot tart, akár a bevezetés előtt áll, ez az élő dokumentum mindenkit a helyes úton tart. Emellett nyomon követheti az előrehaladást, felismerheti a hiányosságokat és minden részletet ellenőrizhet.

További információ: A 10 legjobb műszaki dokumentációs szoftver

Tartsa rendezett és hozzáférhető állapotban termékspecifikációit a ClickUp segítségével

A termékleírások a termék sikerének alapjai, de a megfelelő eszközök nélkül könnyen szétszóródhatnak vagy elavulhatnak. A ClickUp segítségével a leírásokat egy helyen tárolhatja, mindig naprakészen tarthatja és az egész csapat számára elérhetővé teheti.

Míg a ClickUp Docs segít a termékleírások megírásában és megosztásában a csapattagokkal, a ClickUp Brain finomítja és tisztázza az ötleteit, így a leírások világosak és könnyen követhetők maradnak.

Ha pedig gyorsan el szeretne kezdeni, a ClickUp sablonok segítségével elkerülheti a nulláról való indulás nehézségeit. A termékleírásokhoz előre elkészített sablonok segítségével időt takaríthat meg a formázással , és a termék meghatározására koncentrálhat.

Készen áll arra, hogy termékleírásait új szintre emelje? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.