Notion Calendar vs. Google Calendar: melyik a jobb?

Három különböző naptárral kell jonglálnia: a csapatértekezletek a Google Naptárban vannak, a projekt határidők a Notionban, és valahogy mindkettőt nyomon kell követnie, miközben a napi feladatait is el kell látnia.

A naptárak közötti állandó váltogatás nem csak frusztráló, hanem a produktív óráidat is felemészti. De többé nincs szükséged több naptárra.

Mind a Notion, mind a Google robusztus naptárfunkciókat kínál, amelyek minden igényét kielégíthetik. De a kettő közül választani nem egyszerű.

Ez a cikk segít kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő naptáralkalmazást. Összehasonlítjuk az alapvető funkciókat és a fejlett képességeket, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson, és végre rendet teremthessen a naptárkáoszban.

Mi az a Google Naptár?

via Google Workspace frissítések

A Google Naptár olyan, mint egy megbízható digitális asszisztens, amely nyomon követi az életed eseményeit.

Segít egyensúlyt teremteni az ügyfelekkel való telefonálások és a személyes kötelezettségek között. Akár több találkozót kell összehangolnia, elkerülnie a rettegett dupla foglalásokat, vagy egyszerűen csak nyomon követnie a fogorvosi időpontját, a Google Naptár segít megszervezni és kézben tartani a napirendjét.

A Google Naptár funkciói

A Google Naptár alkalmazás számos funkcióval egyszerűsíti az ütemezés és a tervezés folyamatát. Vessünk egy gyors pillantást néhány kiemelkedő funkcióra, amelyek miatt a Google Naptár sok szakember és vállalkozó számára az első számú választás.

1. Időpontok ütemezése és kezelése

via Google Workspace

A Google Naptár egyszerűsíti az ütemezést, mivel lehetővé teszi, hogy megossza naptárát kollégáival vagy ügyfeleivel. Ezzel elkerülhetővé válik a többszöri e-mailek küldözgetése, és könnyebbé válik a mindkét fél számára megfelelő időpont megtalálása. Ez egy különösen hasznos eszköz csapatok számára, mivel egyszerűsíti az ütemezési folyamatot.

A Google Naptár ismétlődő események funkciója automatizálja az ismétlődő találkozók vagy feladatok ütemezését. Ez időt takarít meg és biztosítja, hogy ne hagyjon ki fontos kötelezettségeket, legyen szó heti csapatértekezletekről vagy havi ügyfél-áttekintésekről.

Szükség esetén továbbra is több Google Naptár fiókot használhat személyes vagy munkahelyi naptárainak külön-külön, de ugyanazon a platformon történő kezeléséhez.

2. Integráció a Google Workspace-szel

via Google Workspace

Ha a Google ökoszisztémájában él (gondoljon csak a Gmailre, a Docsra és a Drive-ra), akkor közvetlenül az e-mailből hozhat létre eseményeket, csatolhat fájlokat a találkozókhoz, vagy akár videokonferencia-linkeket is generálhat a Google Meet segítségével. Ez egyszerűsíti a vállalati alkalmazottak és a vállalkozók munkáját egyaránt.

3. Események színkódolása

via Google Workspace

A vizuális tanulók értékelni fogják azt a lehetőséget, hogy a feladat típusának megfelelően színekkel jelölhetik az eseményeket: a munkahelyi megbeszéléseket kékkel, a személyes találkozókat zölddel, a határidőket pedig pirossal. Ez vizuálisan vonzóvá teszi a naptárat, és javítja az események gyors kategorizálásának képességét.

4. Emlékeztetők és értesítések

via Google Workspace

A személyre szabható emlékeztetők segítségével, amelyek percekkel vagy hetekkel az esemény előtt figyelmeztetik Önt, mindig naprakész lehet a kötelezettségeivel kapcsolatban. Ez a funkció különösen hasznos azoknak a szabadúszóknak, akik több projektet és határidőt kezelnek egyszerre.

👀 Tudta? A Google Naptár segítségével emlékeztetőket állíthat be ismétlődő eseményekhez, például heti csapatértekezletekhez vagy havi számlafizetésekhez. Ez egy fantasztikus módszer a naptár automatizálására és annak biztosítására, hogy soha ne hagyjon ki egy fontos feladatot sem.

5. AI funkciók

via Google Workspace

A Google Naptár a Gemini segítségével is elérhető, amely egy fejlett mesterséges intelligencia asszisztens, amely egyszerűsíti az ütemezést. A Gemini csevegőfelületén eseményeket hozhat létre vagy szerkeszthet, és még olyan kérdésekre is választ kaphat, mint például: „Mikor találkoztam utoljára Lynn asszonnyal?”

A Gemini automatizálhatja az ütemezést is azáltal, hogy a résztvevők rendelkezésre állása alapján javaslatot tesz az optimális találkozási időpontokra, így csökkentve az ütemezés összehangolásával töltött időt.

Google Workspace árak

Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Business Standard: 14,40 USD/felhasználó havonta

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó havonta

Mi az a Notion Calendar?

via Notion

A Notion Calendar egy rugalmas és testreszabható naptár eszköz, amely a szélesebb Notion ökoszisztémába integrálva van. Lehetővé teszi, hogy tervezzen, írjon és szervezkedjen egy helyen.

Akár vállalati alkalmazottként egymást követő megbeszéléseket kezel, akár kisvállalkozóként ügyfelei határidőivel jonglál, a Notion Calendar segít vizualizálni kötelezettségeit anélkül, hogy több alkalmazás között kellene váltogatnia.

A Notion Calendar funkciói

A Notion Calendar a rugalmasságról és a személyre szabhatóságról szól. A merev naptáreszközökkel ellentétben ez lehetővé teszi, hogy a saját munkamenethez igazítsa, legyen szó projektmenedzsmentről, szokások nyomon követéséről vagy egyszerűen csak a dolgok rendezettségének fenntartásáról.

Vessünk egy pillantást néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelyek megkülönböztetik a többitől.

1. Automatikus blokkolás

via Notion

Aggódik, hogy kétszer foglalja le a naptárát? A Notion Calendar automatikus blokkoló funkciója biztosítja, hogy véletlenül ne tervezzen egymást átfedő eseményeket. Az összes kötelezettségét egy egységes nézetben megtekintve konfliktusok kockázata nélkül tervezheti meg a napját.

2. Integrált funkciók

via Notion

A Notion Calendar zökkenőmentesen integrálódik a Notion egyéb funkcióival, például adatbázisokkal, jegyzetekkel és wikikkel. Ez lehetővé teszi, hogy a naptári eseményeket feladatokhoz, projektekhez és egyéb releváns információkhoz kapcsolja, így átfogóbb képet kaphat munkájáról.

3. Testreszabható nézetek

via Notion

A Notion lehetővé teszi, hogy a naptárat a saját igényeidhez igazítsd, függetlenül attól, hogy havi áttekintést, heti bontást vagy napi ellenőrző listát részesítesz előnyben. Ez a rugalmasság életmentő lehet, ha projektidővonalak és több ügyfél határideje között váltogatsz.

4. Kanban-stílusú feladatkezelés

via Notion

A Notion Calendar Kanban-stílusú feladatkezelő funkciója lehetővé teszi, hogy feladatokat és határidőket világosan és intuitív módon láthassa. Ez segíthet a munkaterhelés prioritásainak meghatározásában és a haladás hatékonyabb nyomon követésében.

5. Beágyazott dokumentumok

via Notion

Jegyzeteket és dokumentumokat közvetlenül beágyazhat a naptári eseményekbe. Ez azt jelenti, hogy minden szükséges információ kéznél van, legyen szó értekezletek napirendjéről, projektismertetőkről vagy ügyféljegyzetekről, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

6. AI funkciók

via Notion

A Notion AI kiválóan alkalmas tartalmak kezelésére és szervezésére, például találkozók napirendjének megfogalmazására, teendők létrehozására vagy tárolt információk összefoglalására.

Azonban nem integrálódik közvetlenül a naptárakba az események létrehozása vagy módosítása céljából, és nem képes automatizálni az ütemezési feladatokat, például a résztvevők rendelkezésre állása alapján javasolni az optimális találkozási időpontokat.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI: 10 USD/hó/tag, bármelyik csomag kiegészítőjeként

Google Naptár vs. Notion Naptár: funkciók összehasonlítása

Az előző szakaszokban megvizsgáltuk a Google Naptár és a Notion Naptár funkcióit. Mindkét eszköz a maga módján kiemelkedő, attól függően, hogy Önnek mi a legfontosabb: egyszerű időgazdálkodás vagy rugalmas feladat tervezés.

Hogy eldöntse, melyik illik legjobban a munkamenetéhez, hasonlítsuk össze őket funkciónként:

Funkció Google Naptár Notion Naptár Győztes Időpontok ütemezése és kezelése – Könnyen megoszthatja naptárát a koordináció érdekében – Ismétlődő események ismétlődő találkozókhoz – Megszünteti a vissza-vissza ütemezéssel járó problémákat – Automatikus blokkolás a kettős foglalások elkerülésére – Egységes nézet a konfliktusmentes ütemezéshez – Több testreszabható munkafolyamat Döntetlen – Google az egyszerűség miatt – Notion a rugalmasság miatt Integráció az ökoszisztémával – Natív integráció a Gmail, a Google Drive és a Google Meet szolgáltatással – Az események közvetlenül az e-mailekből hozhatók létre – A naptári eseményeket zökkenőmentesen összekapcsolja a Notion adatbázisaival, jegyzetekkel és wikikkel – Holisztikus projektmenedzsment Notion Calendar – Mélyebb integrációt kínál a platformjával, egyetlen munkaterületet hozva létre mindenhez. Testreszabható nézetek – Havi, heti és napi nézeteket kínál. – Egyszerű és hatékony. – Teljesen testreszabható nézetek – Igazítsa naptárát az egyedi igényeihez, például a projekt ütemtervéhez vagy az ügyfelek határidejéhez. Notion Calendar – Nagyobb rugalmasság és személyre szabott megjelenítés Események színekkel való jelölése – Könnyen hozzárendelhető színek az eseménykategóriákhoz – Az események, például a megbeszélések, a határidők és a feladatok vizuális kategorizálása – Nem annyira intuitív; a színkódolás manuális beállítást igényel Google Naptár – Egyszerűbb és vizuálisan vonzóbb a kategorizáláshoz Emlékeztetők és értesítések – Testreszabható riasztások a közelgő eseményekről – Riasztások alkalmazáson, e-mailen vagy eszközön keresztül – Nincs natív értesítés; manuális beállítás vagy külső integráció szükséges Google Naptár – Kiváló időérzékeny riasztásokhoz Kanban-stílusú feladatkezelés – Nem elérhető – Beépített Kanban táblák a feladatok vizualizálásához – Kiválóan alkalmas a munkaterhelés prioritásainak meghatározásához és a haladás nyomon követéséhez Notion Calendar – Hozzáadott érték a feladatorientált Notion felhasználók számára Beágyazott dokumentumok – Fájlok csatolása a Google Drive-on keresztül – Korlátozott linkek vagy mellékletek a találkozók anyagaihoz – Jegyzeteket, projektismertetőket vagy wikiket közvetlenül beágyazhat a naptári eseményekbe, hogy azok azonnal elérhetők legyenek. Notion Calendar – Gazdagabb kontextust biztosít az eseményekhez Mesterséges intelligencia integráció – Teljesen integrált; lehetővé teszi az események létrehozását/szerkesztését AI segítségével valós időben – Kérdésekre válaszolhat a Gemini csevegőn keresztül – Kézi bevitel szükséges; nincs közvetlen naptárintegráció – Kizárólag a kézzel tárolt adatok elemzésére korlátozódik Google Naptár– Mesterséges intelligenciával működő, automatizált ökoszisztémát biztosít az ütemezéshez és az események kezeléséhez. Könnyű használat – Egyszerű és intuitív kialakítás – Minimális tanulási görbe – Nehezebb megtanulni a beállítást és a gyakorlati használatot – A teljes potenciál kihasználásához testreszabás szükséges Google Naptár – Jobb azoknak a felhasználóknak, akik gyors, azonnal használható funkciókra van szükségük.

Íme egy részletes összehasonlítás a két eszköz között:

1. Időpontok ütemezése és kezelése

Mindkét naptár robusztus funkciókat kínál a találkozók ütemezéséhez és kezeléséhez. A Google Naptár egyszerűsége és könnyű használata miatt kiváló választás azok számára, akik az egyszerű felhasználói élményt tartják szem előtt.

Másrészt a Notion Calendar nagyobb rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy naptáraikat saját igényeikhez igazítsák.

🏆 Győztes: Döntetlen. A választás a szükséges testreszabási szinttől függ.

2. Emlékeztetők és értesítések

A Google Naptár robusztus emlékeztető rendszere, amely testreszabható e-mailes, alkalmazásos vagy eszközös értesítésekkel rendelkezik, biztosítja, hogy a felhasználók mindig naprakészek legyenek a menetrendjükkel.

Bár funkcionális, a Notion Calendar nem rendelkezik ugyanolyan szintű natív értesítési képességekkel.

🏆 Győztes: Google Naptár

3. Mesterséges intelligencia integráció

A Google Naptár és a Gemini AI integrációja fejlettebb és automatizáltabb ütemezési élményt biztosít.

Bár a Notion Calendar hatékony a tartalomkezelés terén, AI-képességei nem integrálódnak közvetlenül a naptárba.

🏆 Győztes: Google Naptár

4. Beágyazott dokumentumok

A Notion Calendar képes dokumentumokat közvetlenül a naptári eseményekbe ágyazni, így gazdagabb kontextust biztosít a megbeszélésekhez és feladatokhoz.

A Google Naptár és a Google Drive integrációja lehetővé teszi a fájlok csatolását, de ez nem olyan zökkenőmentes, mint a Notion beágyazott dokumentumai.

🏆 Győztes: Notion Calendar

Google Naptár vs. Notion Naptár a Redditen

A Google Naptár és a Notion Naptár közötti vita forró téma a Redditen, ahol a felhasználók megosztják tapasztalataikat és preferenciáikat. Sokak számára a választás a konkrét felhasználási esettől függ.

Kendra_Whisp felhasználó így kommentálja:

Az idővel kapcsolatos feladatokhoz a Google Naptárat használom. A tanulási jegyzetekhez, órai jegyzetekhez, házi feladatokhoz stb. a Notiont használom. Tehát egészen más célokra.

Az idővel kapcsolatos feladatokhoz a Google Naptárat használom. A tanulási jegyzetekhez, órai jegyzetekhez, házi feladatokhoz stb. a Notion-t használom. Tehát egészen más célokra.

A Reddit felhasználói gyakran dicsérik a Google Naptár integrációját a zökkenőmentes ütemezési funkcióiért, különösen a Geminihez hasonló mesterséges intelligencia integrációjáért. A kommentek kiemelik az automatikus találkozóütemezés képességét, a rendelkezésre állás alapján javasolt optimális időpontokat és a hangvezérlés funkciókat.

Másrészt a Reddit felhasználói megjegyzik, hogy bár a Notion Calendar nem rendelkezik a Google Naptár automatizálási és integrációs képességeivel, komplex feladatkezelés és tartalomszervezés terén kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A Reddit-szálak azonban gyakran egyetértenek egy fontos pontban: a Google Naptár jobb választás azok számára, akik AI-integrált fejlett ütemezést, valós idejű szinkronizálást és automatizálást keresnek.

Ahogy egy másik felhasználó, Howyll fogalmazott:

…mivel a Notion lehetővé teszi a naptárbejegyzésekben szereplő feladatok elvégzését, rendkívül hasznos. De ha egyszerűbb feladatokról van szó, mint például ismétlődő feladatok beállítása, könnyen szinkronizálható naptár, valamint a naptár vizuálisan vonzó és praktikus megjelenítése, akkor valószínűleg a Google Naptár a jobb választás.

…mivel a Notion lehetővé teszi a naptárbejegyzésekben szereplő feladatok elvégzését, rendkívül hasznos. De ha egyszerűbb feladatokról van szó, mint például ismétlődő feladatok beállítása, könnyen szinkronizálható naptár, valamint a naptár vizuálisan vonzó és praktikus megjelenítése, akkor valószínűleg a Google Naptár a jobb választás.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Notion Calendar és a Google Calendar legjobb alternatíváját

Bár a Google Naptár és a Notion Naptár megbízható megoldásokat kínálnak a naptárkezeléshez, átfogó csapatmunka, projektmenedzsment és műveletek kezelése terén nem feltétlenül a legalkalmasabbak .

A ClickUp viszont egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely ötvözi a naptár, a feladatkezelő és a projektmenedzsment eszköz legjobb tulajdonságait. Íme, hogyan:

ClickUp előnye #1: Átfogó naptárnézet

Koordinálja az események részleteit, ütemezzen megbeszéléseket, kezelje a feladatok határidejét és tervezzen projekteket a ClickUp Calendar View segítségével.

A ClickUp naptárnézete zökkenőmentes módot kínál a menetrendek rugalmas és pontos kezelésére. A Notion és a Google Naptárral ellentétben a ClickUp lehetővé teszi, hogy a munkát testreszabható nézetekben vizualizálja, és könnyedén módosítsa a feladatok időtartamát.

Akár eseményeket koordinál, akár feladatokat ütemez, a ClickUp mindent egy helyen tart, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania.

A hagyományos naptárokkal ellentétben a ClickUp Naptárával a következőket teheti:

Állítson be emlékeztetőket és határidőket , hogy nyomon követhesse a fontos dátumokat, elkerülje a kritikus határidők elmulasztását, és drag-and-drop funkcióval gyorsan átütemezheti a feladatokat és a találkozókat.

Szinkronizálja naptárát a Google Workspace-szel, az Outlookkal és más népszerű külső naptárakkal, hogy minden feladatát és eseményét egy könnyen elérhető helyen tárolhassa.

Testreszabhatja a naptár nézetét , hogy az megfeleljen az Ön egyedi munkamenetének és preferenciáinak. Válthat a napi, heti, havi, lista, tábla és naptár nézetek között, hogy megtalálja , hogy az megfeleljen az Ön egyedi munkamenetének és preferenciáinak. Válthat a napi, heti, havi, lista, tábla és naptár nézetek között, hogy megtalálja a naptár szervezésének legjobb módját.

A ClickUp naptára dinamikus, all-in-one termelékenységi megoldássá alakítja az ütemezést, zökkenőmentesen ötvözve az események koordinálását, a feladatok kezelését és a munkafolyamatok testreszabását.

ClickUp előnye #2: Előre elkészített naptár sablonok

Töltse le ezt a sablont Szüntesse meg a tervezés stresszét a könnyen használható ClickUp Naptártervező sablon segítségével.

A ClickUp naptártervező sablonja úgy lett kialakítva, hogy pontosan átalakítsa a feladatok tervezésének, prioritásainak és végrehajtásának módját. A tervezést, nyomon követést és testreszabást egyetlen, zökkenőmentes eszközben egyesíti.

Akár a napod szervezéséről, akár nagy projektek kezeléséről van szó, ez a naptár sablon biztosítja, hogy minden egyszerű és hozzáférhető maradjon. A tipikus tervezőeszközökkel ellentétben ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Tervezze meg világosan a napirendjét : Tervezze meg a feladatokat és az ütemterveket teljesen testreszabható elrendezésekben. A sablon alkalmazkodik az Ön konkrét munkamenetéhez, legyen az napi, heti vagy havi nézet.

Feladatok és határidők összekapcsolása : Integrálja a határidőket és a mérföldköveket közvetlenül a naptárába, így könnyebben követheti nyomon a haladást valós időben. A drag-and-drop funkcióval könnyedén átütemezheti az elemeket.

Prioritások beállítása és munkafolyamatok automatizálása: Priorizálja a feladatokat, és gondoskodjon arról, hogy a kritikus elemek kiemelve legyenek. Az automatizálási lehetőségek segítségével a ismétlődő tervezési feladatok megszűnnek, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent.

A ClickUp naptártervező sablonja több, mint egy egyszerű naptárszervező eszköz – ez egy átfogó rendszer, amely egyszerűsíti a tervezést, optimalizálja a termelékenységet és biztosítja, hogy minden részletet figyelembe vegyenek. Ez a végső tervező, amely messze felülmúlja a Notion és a Google Naptár korlátozott képességeit.

Kombinálja ezt a sablont a ClickUp Naptár teendőlista sablonjával a termelékenység maximalizálása érdekében.

Készítse el a teendőlistáját ebben a napi tervezési sablonban, ossza ki a feladatokat és állítsa be a határidőket. Ezután váltson át a ClickUp Naptár nézetére, hogy láthassa a menetrendjét és kézben tarthassa a munkaterhelését.

ClickUp One Up #3: Találkozók kezelése

Központosítsd a találkozóidat és a jegyzeteket a ClickUp segítségével

A ClickUp Meetings funkciója forradalmasítja a csapatok találkozóinak tervezését, lebonyolítását és nyomon követését azáltal, hogy integrálja az ütemezést a találkozókezeléssel, a feladatkezeléssel és az együttműködési eszközökkel.

A Google és a Notion önálló platformjaival ellentétben a ClickUp egy központi hubot hoz létre, ahol a tervezett találkozók zökkenőmentesen kapcsolódnak a megvalósítható eredményekhez, biztosítva a termelékenységet minden szakaszban.

A ClickUp Meetings segítségével:

Könnyítse meg a találkozók előkészítését : készítsen napirendeket, rendeljen hozzá feladatokat a találkozó előtt, és csatoljon szükséges dokumentumokat közvetlenül a találkozó eseményeihez. Ez az integrált előkészítés kiküszöböli a oda-vissza levelezést, és biztosítja a résztvevők összehangolt munkáját.

Valós idejű együttműködés : Használja : Használja a ClickUp Docs és ClickUp Whiteboards alkalmazásokat a megbeszélések során ötletek kidolgozásához, közös jegyzetek készítéséhez és a teendők megosztásához. Sem a Google Naptár, sem a Notion Naptár nem kínál ilyen szintű együttműködési lehetőségeket.

A megbeszéléseket tegye cselekvéssé: rendeljen feladatokat (és akár megjegyzéseket is) a csapat tagjaihoz, biztosítva ezzel a felelősségvállalást és a következetességet. A ClickUp összekapcsolja a megbeszéléseket a projektmenedzsmenttel, csökkentve ezzel az ismétlődő nyomon követésekkel töltött időt.

Rendeljen ClickUp megjegyzéseket a csapat tagjaihoz; ez egy új kötelező elemet hoz létre, amelyet a megbízottnak el kell végeznie, mielőtt a feladatot befejezettnek jelölhetné.

Használja ki az elemzéseket: kövesse nyomon a megbeszélések hatékonyságát és a csapat termelékenységét részletes jelentések segítségével.

A ClickUp Meetings a tervezés és a végrehajtás közötti szakadék áthidalásával a rutin jellegű megbeszéléseket hatékony ülésekké alakítja. Ez egy komplett megoldás, amely javítja az együttműködést, növeli a hatékonyságot és jelentőségteljessé teszi az üléseket.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott funkcióit az ismétlődő feladatok automatizálásához, például a találkozók napirendjének elkészítéséhez vagy a találkozók jegyzetének összefoglalásához. Ezzel értékes időt takaríthat meg, és több időt fordíthat stratégiai feladatokra.

Csatlakoztasson több mint 1000 eszközt a ClickUp Integrations segítségével

A ClickUp Integrations különböző külső eszközökkel való összekapcsolhatóságot kínál, így egy hatékony termelékenységi eszközzé válik, amely összeköti a ütemezést, a feladatkezelést és a munkafolyamat-optimalizálást.

Ezek az integrációk biztosítják, hogy kedvenc eszközeit több alkalmazás között váltogatás nélkül összekapcsolhassa, ezzel időt takarítva meg és egyszerűsítve a műveleteket.

Néhány példa a ClickUp integrációira:

Google Naptár szinkronizálás : Zökkenőmentesen szinkronizálja a feladatokat és az események részleteit : Zökkenőmentesen szinkronizálja a feladatokat és az események részleteit a ClickUp és a Google Naptár között valós időben. Az egyik platformon végzett frissítések azonnal megjelennek a másikban, így biztosítva, hogy az ütemterve mindig naprakész és központosított legyen.

Google Naptár feladat szinkronizálás : Szinkronizálja a Google feladatait közvetlenül a Google Naptárral, megjelenítheti a határidőket, a kezdési időpontokat és a határidőket. Testreszabhatja a szinkronizált elemeket – kiválaszthatja a konkrét feladatállapotokat, a megbízottakat vagy a prioritási szinteket, hogy szűrje a naptárában megjelenő elemeket.

Integrálja a Calendly-vel: Csatlakoztassa a Calendly-t a ClickUp-hoz az ütemezés automatizálása érdekében. A találkozókra szóló meghívók és az ütemezés részletei automatikusan feladatokként kerülnek létrehozásra a ClickUp-ban, ami lehetővé teszi a könnyű nyomon követést és utánkövetést.

Végezze el feladatait egy átfogó naptár segítségével

A Notion Calendar, a Google Calendar vagy a ClickUp közötti választás az Ön egyedi igényeitől és preferenciáitól függ.

Míg a Google Naptár egyszerűséget és könnyű használatot kínál, a Notion Naptár pedig fejlett testreszabási lehetőségeket, a ClickUp egy átfogóbb és testreszabhatóbb megoldást nyújt.

A ClickUp fejlett funkcióival, zökkenőmentes integrációjával és robusztus feladatkezelési képességeivel lehetővé teszi, hogy irányítsd az idődet.

Akár egyéni vállalkozó vagy, akár egy nagy csapat tagja, kezdj el ingyenesen használni a ClickUp alkalmazást, hogy növeld a termelékenységedet és elérjed a céljaidat.