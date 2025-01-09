A legjobb AI-alapú küldetésnyilatkozat-generátorok

A jó küldetésnyilatkozat a szervezet céljait és értékeit tükrözi, és motiválja a munkatársakat a fejlődésre.

A vállalat célját és értékeit megfogalmazó missziós nyilatkozatok megalkotása azonban nem mindig egyszerű feladat. Ilyenkor jól jöhet egy AI-alapú missziós nyilatkozat-generátor.

Segítségükkel gyorsan több változatot is kidolgozhatsz, így könnyebben legyőzheted az írói blokkot, és olyan hatékony küldetésnyilatkozatot alkothatsz, amely valóban tükrözi téged és szervezetedet!

Fedezd fel a 11 legjobb AI-alapú küldetésnyilatkozat-generátort, amelyek mindegyike segít hatékonyan kommunikálni márkád egyedi céljait és értékeit.

Íme összefoglalónk a piacon jelenleg elérhető legjobb AI-alapú küldetésnyilatkozat-generátorokról: Anyword: A legjobb a célközönségednek szabott küldetésnyilatkozatok elkészítéséhez ClickUp: A legjobb személyre szabott küldetésnyilatkozatok készítéséhez Copy. ai: A legjobb márkákhoz igazodó küldetésnyilatkozatok létrehozásához Jasper: A legjobb missziós nyilatkozatok készítéséhez, sokoldalú stílusopciókkal ChatGPT: A legjobb részletes küldetésnyilatkozat-generáláshoz Ramp: A legjobb pénzügyi célokra összpontosító küldetésnyilatkozatokhoz LivePlan: A legjobb missziós nyilatkozatokhoz és átfogó üzleti tervezéshez HubSpot AI Content Writer: A legjobb több üzleti célra alkalmas küldetésnyilatkozat-változat elkészítéséhez Writesonic: A legjobb felhasználóbarát küldetésnyilatkozatokhoz, sokféle hangnemben Upmetrics: A legjobb választás, ha a küldetésnyilatkozatot teljes üzleti tervezési eszközökkel integrálja. Easy-Peasy. AI: A legjobb egyszerűsített és felhasználóbarát küldetésnyilatkozat-generátor

Mit kell keresni egy küldetésnyilatkozat-generátorban?

A küldetésnyilatkozat-generátor kiválasztásakor fontos figyelembe venni néhány kulcsfontosságú tényezőt, hogy az összhangban legyen a márkád igényeivel és értékeivel. Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni, hogy hatékony küldetésnyilatkozatot alkothass:

Testreszabási lehetőségek : Válasszon egy olyan AI-alapú küldetésnyilatkozat-generátort, amelybe beviheti vállalatának egyedi értékeit, jövőképét és céljait, hogy bemutassa márkájának identitását.

Könnyű használat : Keress olyan intuitív felületet, amely gyors és egyszerűvé teszi a folyamatot, anélkül, hogy a minőség romlana.

Releváns sablonok és nyelvi támogatás : Válasszon olyan eszközöket, amelyek az adott iparághoz vagy küldetés típushoz igazított sablonokat kínálnak. Ha vállalata globálisan működik, válasszon többnyelvű támogatást nyújtó eszközt.

Árak és ingyenes lehetőségek : Győződj meg arról, hogy a szerszám ára összhangban van a szervezeted költségvetésével és céljaival.

Integráció az üzleti célokkal és stratégiával: Válassz olyan eszközöket, amelyek integrálhatók más üzleti platformokkal.

A 11 legjobb küldetésnyilatkozat-generátor

Egy kiváló küldetésnyilatkozat-generátor víziótáblaként szolgál a csapat tagjai számára, segítve a vállalat minden tagját abban, hogy ugyanazon cél felé törekedjenek.

Nem tudja, hogyan határozza meg vállalatának irányvonalát? Íme 11 gondosan kiválasztott eszköz, amelyek segítenek hatékony küldetésnyilatkozatokat készíteni!

1. ClickUp (a legjobb személyre szabott küldetésnyilatkozatok készítéséhez)

Használja a ClickUp Brain alkalmazást küldetésnyilatkozatok írásához, üzleti terv készítéséhez és teljes körű dokumentáció létrehozásához

A ClickUp egy all-in-one megoldás, amely zökkenőmentesen integrálja a projektmenedzsmentet, az együttműködést és az AI-alapú tartalomkészítő eszközöket.

ClickUp Brain

Nincs külön küldetésnyilatkozat-generátora, de rendelkezik egy fejlett AI-asszisztenssel, a ClickUp Brain-nel. Ez a hatékony neurális hálózat összekapcsolja az összes feladatot, dokumentumot és csapatot, így olyan küldetésnyilatkozatot hozhatsz létre, amely mindenki véleményét tükrözi.

Segítségükkel kifogástalan első vázlatokat készíthetsz a megadott utasítások alapján, majd csapatoddal együtt megvitathatjátok a legjobb lehetőségeket. Az írási asszisztens és a beépített helyesírás-ellenőrző segítségével a küldetésnyilatkozatot a márkád irányelveihez és hangvételéhez igazíthatod, így biztosan eltalálod a célpontot!

ClickUp Goals

További információk Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy részletesen meghatározza és nyomon kövesse a vállalat céljait az egész csapat számára.

A ClickUp Goals segítségével összevonhatja a feladatokat, hogy csapata egy közös cél felé haladjon, és nyomon követhesse az egyes feladatok elvégzését. Így mindenki produktív marad, miközben a vállalat küldetésnyilatkozatának kidolgozásán dolgozik.

ClickUp Docs

További információk Figyeld a munkafolyamatokat, és szerezz világos képet arról, hogyan alakul a küldetésnyilatkozatod a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segít együttműködni a csapattagokkal, megjegyzéseket hozzáadni és valós időben szerkeszteni, hogy egy inspiráló küldetésnyilatkozatot alkosson.

Ezzel a funkcióval világos betekintést nyerhet az érdekelt felek és a csapat tagjai munkájába. Ez átlátható képet ad a projekt állásáról, és biztosítja, hogy a küldetésnyilatkozat a terv szerint haladjon.

Íme, miért kiemelkedik a ClickUp mint fantasztikus eszköz a küldetésnyilatkozatokhoz:

Szerintem a Clickup zseniális. Miért? Egyszerű: néhány kattintással megtervezhetem 4 ember hetét, és mindenki, beleértve ügyfeleinket is, áttekintést kap. Hatékony, logikus és könnyen érthető. Ezenkívül mindenki megtervezheti a saját nézetét, irányítópultját stb., ami rendkívül személyre szabottá teszi.

Szerintem a Clickup zseniális. Miért? Egyszerű: néhány kattintással megtervezhetem 4 ember hetét, és mindenki, beleértve ügyfeleinket is, áttekintést kap. Hatékony, logikus és könnyen érthető. Ezenkívül mindenki megtervezheti a saját nézetét, irányítópultját stb., ami rendkívül személyre szabottá teszi.

⚡️Sablonközpont: Szeretne még egy lépéssel tovább menni? Használjon kész sablonokat, amelyek segítenek céljait meghatározni és küldetésnyilatkozatot készíteni. A ClickUp Vision Whiteboard sablon segít felvázolni vállalatának céljait és elvárásait a célközönséggel kapcsolatban. 📝 Egy másik remek lehetőség a ClickUp Project Manager—Statement of Purpose Template, amely hatékony nyilatkozat-generátort kínál a célok meghatározásához és a csapat feladatait előrehaladásának nyomon követéséhez. 🎯

Az AI és a ClickUp együttműködési funkcióinak kombinálásával olyan nyilatkozatot hozhatsz létre, amely tükrözi szakmai céljaidat és egyértelmű iránymutatást ad csapatodnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást , hogy minden üzleti folyamat összhangban legyen az Ön konkrét céljaival.

Adjon hozzá függő tevékenységeket és projekteket a ClickUp Sprints részeként, hogy nyomon követhesse a tevékenységeket, és azokat megbízott, alfeladat vagy más szűrők szerint rendezhesse.

A ClickUp Whiteboards segítségével együttműködhetsz más csapattagokkal, hogy valós időben ötletelj, finomítsd és szerkeszd a tartalmat és a küldetésnyilatkozatot.

Használja a platform kiterjedt sablonlistáját, hogy hatékony küldetésnyilatkozatot készítsen, amely összhangban áll vállalatának alapértékeivel, és segít a stratégiai döntéshozatalban.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a platform funkciókban gazdag felületének megismerése miatt tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Copy. ai (A legjobb márkákhoz igazodó küldetésnyilatkozatok létrehozásához)

A Copy.ai egy AI-alapú tartalomkészítő platform, amely sokoldalúságáról és könnyű használatáról ismert.

Intuitív felhasználói felülettel és hatékony AI-modellekkel a platform segít Önnek világos, hatásos marketinganyagokat készíteni márkájához.

A Copy. ai segít olyan küldetésnyilatkozatot készíteni, amely tükrözi márkád hangját és hangnemét, így ideális üzleti céljaid eléréséhez.

A Copy.ai legjobb funkciói

Adja meg vállalatának adatait, és másodpercek alatt elkezdheti a tartalom létrehozását.

Részletes betekintést nyerhetsz, hogy a hangnemet és a stílust pontosan a márkádhoz igazítsd.

A missziós nyilatkozat mellett hirdetéseket, e-maileket, blogötleteket, termékleírásokat és még sok mást is generálhat.

Copy. ai korlátai

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, ami kiterjedt használat esetén nem feltétlenül elegendő.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Starter : 49 USD/hó/felhasználó

Haladó : 249 USD/hó 5 felhasználói helyért

Vállalat: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

3. Jasper (A legjobb missziós nyilatkozatok készítéséhez, sokoldalú stílusopciókkal)

via Jasper

A Jasper egy hatékony AI-alapú írási asszisztens, amelynek célja, hogy segítsen Önnek kiváló minőségű tartalmat létrehozni küldetésnyilatkozatához és jövőképéhez.

A fejlett AI algoritmusokkal (az OpenAI GPT-4 technológiájával) a Jasper kiterjedt márkairányítást biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy olyan küldetésnyilatkozatot alkosson, amely összhangban áll a márka identitásával.

A Jasper legjobb funkciói

Használj fejlett GPT-4 modelleket, vagy hozz létre a márkád identitásához igazított tartalmat!

Használj küldetésnyilatkozat-sablonokat, amelyek végigvezetnek a nyilatkozatok megfogalmazásán.

Írj küldetésnyilatkozatokat több mint 25 nyelven, hogy globális közönséget szólíts meg!

Jasper korlátai

Más AI-alapú tartalomkészítő eszközökhöz képest meredek tanulási görbe az új felhasználók számára.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

4. ChatGPT (A legjobb részletes küldetésnyilatkozat létrehozásához)

via ChatGPT

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT a legszélesebb körben használt AI-eszköz. Fejlett természetes nyelvfeldolgozás segítségével személyre szabott küldetésnyilatkozatokat tud létrehozni.

Kiváló beszélgetési formátumával lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy intuitív csevegőfelületen finomítsák a vázlatokat és megvizsgálják a különböző perspektívákat. Akár startup, akár nagyvállalatról van szó, a ChatGPT rugalmasságot kínál, hogy segítsen kidolgozni a tökéletes küldetésnyilatkozatot, amely magába sűríti a csapat kultúráját.

A ChatGPT legjobb funkciói

Finomítsd a küldetésnyilatkozatokat természetes, oda-vissza beszélgetésekkel.

Használja őket különböző esetekben, például üzleti stratégiák és termékfejlesztés során.

Könnyen használható, így különböző technikai szakértelemmel rendelkező csapatok számára is alkalmas.

A ChatGPT korlátai

Részletes utasítások szükségesek a pontos eredmények generálásához.

Nincs képessége más csapattagokkal együttműködni

ChatGPT árak

ChatGPT 3. 5: Örökre ingyenes

ChatGPT 4o Plus: 20 dollár/hó

ChatGPT Team: 25 USD/hó felhasználónként

ChatGPT Enterprise: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

🔍 Tudta? A ChatGPT emberi képességekkel rendelkezik, amelyek gyakran tükröződnek a tartalmában. Egy felmérésben a válaszadók körülbelül 53,1%-a tévesztette össze az AI-tartalmat emberi tartalommal, ami jól mutatja, milyen hatékonyan segít a platform a küldetésnyilatkozatok megfogalmazásában!

5. Ramp (A legjobb pénzügyi célokra összpontosító küldetésnyilatkozatokhoz)

via Ramp

A Ramp egy vállalati kártya- és kiadáskezelő platform. Hogyan segíthet Önnek? Tartalmaz egy AI-alapú küldetésnyilatkozat-generátort, amelyet kifejezetten a pénzügyekre nagy hangsúlyt fektető szervezetek számára fejlesztettek ki.

Ez a platform lehetővé teszi, hogy üzleti és pénzügyi adatokat integrálj a nyilatkozat-készítési folyamatba. Ez segít abban, hogy missziós nyilatkozataidat pénzügyi és üzleti céljaidhoz igazítsd.

A Ramp legjobb funkciói

A SOAR-elemzés segítségével hozzon létre olyan küldetésnyilatkozatokat, amelyek összhangban állnak szervezetének pénzügyi céljaival és erőforrás-elosztási stratégiáival.

A generált nyilatkozatokat igazítsa vállalatának alapértékeihez és a célközönség preferenciáihoz.

Integrálja az AI-t, hogy operatív és üzleti adatokkal alátámasztott küldetésnyilatkozatokat készítsen.

Rámpa korlátozások

Korlátozott hasznosság a pénzügyi szektoron kívüli vállalkozások számára

Ramp-fiók szükséges, kivéve a platformot nem használó startupokat és kisvállalkozásokat.

Ramp árazás

Ramp: Örökre ingyenes

Ramp Plus: 15 USD/hó felhasználónként

Ramp Enterprise: Egyedi árazás

Ramp értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (188 értékelés)

➡️ További információk: Stratégiák egy világos érdekelt felek kezelési terv kidolgozásához

6. LivePlan (A legjobb missziós nyilatkozatok és átfogó üzleti tervek készítéséhez)

via LivePlan

A LivePlan egy üzleti és pénzügyi platform, amely AI-alapú asszisztensek segítségével készít küldetésnyilatkozatokat.

Segítséget nyújt azoknak a vállalkozóknak és kisvállalkozások tulajdonosainak, akik egy átfogó megoldást keresnek szervezetük céljának, értékeinek és irányvonalának megfogalmazásához. A platform könnyen követhető utasításokat tartalmaz, amelyek segítségével minden lépésnél megfogalmazhatod a nyilatkozatodat.

A LivePlan legjobb funkciói

Szerezzen be üzleti terv sablonokat, amelyek megkönnyítik a küldetés és a jövőkép megfogalmazását.

Kombináld a pénzügyi előrejelzéseket a küldetéseddel, hogy azok összhangban legyenek a hosszú távú célokkal.

Válaszolj a platform kérdéseire, hogy tisztázhasd az üzleti célokat egy pontos küldetésnyilatkozat érdekében.

A LivePlan korlátai

Átfogó üzleti tervezéshez készült, ezért egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Nincs meg az AI-alapú alternatívák kreatív érzéke a dinamikus lehetőségek generálásához.

LivePlan árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Prémium: 40 USD/hó felhasználónként

LivePlan értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

7. HubSpot AI Content Writer (a legjobb több üzleti célra alkalmas küldetésnyilatkozat-változat elkészítéséhez)

via Hubspot AI Content Writer

A HubSpot AI Content Writer egy hatékony eszköz, amellyel kiváló minőségű tartalmat készíthetsz a küldetésnyilatkozataidhoz. Ez az AI-eszköz a HubSpot kiterjedt CRM- és marketing-ökoszisztémáját használja, hogy segítsen olyan tartalmat írni, amely rezonál a célközönségeddel.

A felület segítségével több csatornán is áttekintheted a nyilatkozat lehetőségeit, így biztosítva, hogy a küldetésnyilatkozatod széles közönséget érjen el.

A HubSpot AI Content Writer legjobb funkciói

Használja a HubSpot AI Content Writer alkalmazást az ügyfélközpontú értékekkel összhangban álló tartalom létrehozásához.

Készíts küldetésnyilatkozatokat, értékajánlatokat és különböző üzleti szövegeket, amelyek tükrözik a szervezet céljait.

Testreszabhatod a generált küldetésnyilatkozat hangvételét és stílusát, hogy minden tartalomtípusban biztosítsd az egységességet.

A HubSpot AI Content Writer korlátai

A ingyenes verzióban korlátozott, ami korlátozhatja a fejlett funkciókhoz való hozzáférést.

HubSpot AI Content Writer árak

Marketing Hub Starter : 20 USD/hó/felhasználó

Starter ügyfélplatform : 20 USD/hó/felhasználó

Marketing Hub Professional : 890 USD/hó

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó

HubSpot AI Content Writer értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 6000 értékelés)

🧠 Kreatív inspiráció: Meríts inspirációt néhány kiváló missziós nyilatkozat példából, hogy elindítsd a brainstorming ülésedet! Google: A világ információinak rendszerezése, hogy azok mindenki számára elérhetőek és hasznosak legyenek.

Tesla: A világ fenntartható energiára való átállásának felgyorsítása

ClickUp: Időt takarít meg az embereknek azzal, hogy a világot produktívabbá teszi.

8. Writesonic (A legjobb felhasználóbarát küldetésnyilatkozatokhoz, különböző hangnemekkel)

via Writesonic

A Writesonic kreatív és konverzióorientált tartalmak létrehozásáról ismert. Ez a sokoldalú AI-alapú írási eszköz misszió nyilatkozatok és különböző típusú tartalmak, például marketing szövegek és blogbejegyzések létrehozására lett kifejlesztve.

A Writesonic segítségével a meglévő eredményekre építve hozhat létre meggyőző nyilatkozatot, és hozzáadhatja egyedi márkájának stílusát. Ez kiváló választássá teszi tartalomkészítés és marketing folyamatokhoz.

A Writesonic legjobb funkciói

Adja meg vállalatának értékeit, márkairányelveit és célközönségét, hogy márkakülönleges célkitűzéseket generáljon.

Készítsen sokféle tartalmat, a közösségi média bejegyzéseitől a részletes üzleti tervekig és küldetésnyilatkozatokig.

A Writesonic korlátai

A tartalom minőségét finomhangolni kell, hogy az összhangban legyen a vállalat céljaival.

Writesonic árak

Örökre ingyenes

Egyéni : 20 USD/hó

Standard : 99 USD/hó

Professzionális: 199 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

via Upmetrics AI

Az Upmetrics AI Business Plan Generator egy AI-alapú eszköz professzionális üzleti tervek, köztük küldetés- és jövőkép-nyilatkozatok készítéséhez.

A platform mesterséges intelligenciát használ, hogy a vállalatod céljai és alapértékei alapján küldetésnyilatkozatokat készítsen. Ez biztosítja, hogy minden folyamat lépésénél egyértelmű iránymutatásokat és utasításokat kapj.

Az Upmetrics AI legjobb funkciói

Válassz az előre megtervezett sablonok közül, hogy az üzleti igényeidnek megfeleljen!

Készíts üzleti terveket, amelyek tartalmaznak jövőképeket, pénzügyi előrejelzéseket és még sok mást, így egy helyen megtalálható minden üzleti dokumentum.

Elemezze üzleti adatait, és hozzon létre az Ön iparágához és céljaihoz igazodó ajánlásokat.

Az Upmetrics AI korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform használatának elsajátítása némi tanulási időt igényel.

Az Upmetrics ingyenes verziója korlátozott hozzáférést biztosít a sablonokhoz és funkciókhoz.

Upmetrics AI árak

Kezdő csomag: 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Upmetrics AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (25 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (55 értékelés)

💡 Profi tipp: Szeretne többet megtudni arról, hogyan követheti nyomon összes célját és oszthatja meg visszajelzéseit? Nézze meg a 15 legjobb OKR szoftvert (vélemények és árak). 📊

10. Easy-Peasy AI (A legjobb egyszerűsített és felhasználóbarát küldetésnyilatkozat-generátor)

Könnyű, mint az egyszeregy. Az AI egy AI-alapú, all-in-one eszköz, amely egyszerűsíti az AI-videók készítését, az AI-képek generálását és az általános marketing tervet.

A platformot azoknak a vállalkozásoknak tervezték, amelyek automatizálni szeretnék márkaépítési és marketingfolyamataikat. Lehetővé teszi a stratégiai tervezést, hogy hatékony, jól felépített küldetés- és jövőkép-nyilatkozatokat hozzon létre.

Az Easy-Peasy AI legjobb funkciói

Készíts többféle küldetésnyilatkozat-változatot, rugalmas hangnem-beállításokkal.

Használj fejlett algoritmusokat és a GPT-4o mini-t, hogy a világosságra optimalizált tartalmat hozz létre.

Integráld a tartalomkészítést a meglévő platformjaidba és harmadik féltől származó alkalmazásaidba, hogy a generált küldetésnyilatkozatokat beépíthesd a munkafolyamataidba.

Az Easy-Peasy AI korlátai

A korlátozott testreszabási lehetőségek miatt egyes felhasználók számára korlátozottnak bizonyulhat.

A személyre szabott tartalomkészítés csak a magasabb szintű, drágább csomagokban érhető el.

Easy-Peasy AI árak

Örökre ingyenes

Starter : 16 USD/hó

Unlimited 50: 24 USD/hó

Korlátlan: 32 USD/hó

Easy-Peasy AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: NA

🧠 Érdekesség: A „misszió” szót először 1598-ban a jezsuita szerzetesek használták, a misszió nyilatkozatok pedig az 1980-as években váltak népszerűvé stratégiai eszközként.

11. Anyword (A legjobb a célközönségedre szabott küldetésnyilatkozatok elkészítéséhez)

via Anyword

Az Anyword egy mesterséges intelligencia platform, amely adatvezérelt tartalmakat generál az elkötelezettség és a konverziók maximalizálása érdekében.

Szeretne vele pontos küldetésnyilatkozatot készíteni?

Adjon meg több paramétert az eszköznek, például a vállalat weboldalát, a célközönséget és egyéb információkat. Az adatok áttekintése után az Anyword fejlett mesterséges intelligenciája, a kifinomult LLM GPT-3 segítségével segít Önnek egy meggyőző küldetésnyilatkozat megalkotásában!

Az Anyword legjobb funkciói

Hozzon létre adatvezérelt tartalmakat az AI erejével a SEO, a közösségi média, a hirdetések, sőt még a küldetés és a jövőkép számára is.

Használja az AI és a testreszabott tartalomkészítés kombinációját az Ön konkrét felhasználási esetéhez.

Integráld marketingeszközökkel, mint például a Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Salesforce, HubSpot és mások.

Anyword korlátai

Marketingközpontú tartalomkészítésre összpontosít, korlátozott lehetőségekkel egyértelmű küldetésnyilatkozat létrehozására.

A kezdő csomag csak egy felhasználót támogat, és még az üzleti csomag is legfeljebb három felhasználóra korlátozódik.

Anyword árak

Starter: 49 USD/hó (legfeljebb 1 felhasználó)

Adatvezérelt : 99 USD/hó (legfeljebb 3 felhasználó)

Üzleti : 499 USD/hó (legfeljebb 3 felhasználó)

Vállalatok: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (390 értékelés)

Készíts meggyőző missziós nyilatkozatot a ClickUp Brain segítségével

Egy hatékony küldetésnyilatkozat segít kommunikálni szervezeted alapértékeit a célközönségnek, és tartós benyomást kelt, ami elősegíti a sikert.

Inspiráló küldetésnyilatkozat megfogalmazása nem feltétlenül nehéz feladat – különösen, ha rendelkezik a megfelelő eszközökkel.

A ClickUp és hasonló platformok segítségével egyszerűsítheti a küldetésnyilatkozat elkészítését és finomítását, miközben elősegíti a csapat tagjai közötti együttműködést. A használatra kész sablonok segítségével olyan jövőkép-nyilatkozatot készíthet, amely összhangban áll a szervezet céljaival és jövőképével.

Akkor mire vársz még? Regisztrálj még ma, és nézd meg, milyen egyszerű a víziót tettekre váltani.