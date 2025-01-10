A 15 legjobb egységes kommunikációs szoftverplatform 2025-re

A hatékony kommunikáció az egyéni készségekről és arról szól, hogy mindenki hogyan működik együtt, még távoli vagy elosztott csapatkörnyezetben is. A megfelelő egységes kommunikációs platform segít áthidalni ezt a szakadékot, az üzenetküldést, a videokonferenciákat és egyéb funkciókat egyetlen felületen egyesítve.

A rengeteg lehetőség közül a tökéletes megoldás megtalálása nehéz feladat lehet. Ezért állítottuk össze az Önök számára a 15 legjobb egységes kommunikációs szoftverplatform listáját! 💬

⏰ 60 másodperces összefoglaló Fedezze fel az együttműködést átalakító 15 legjobb egységes kommunikációs szoftverplatformot. ClickUp : A legjobb all-in-one projektmenedzsment és együttműködéshez

Mi az egységes kommunikáció?

Ha áttekintjük a szervezetünkben használt összes kommunikációs csatornát, könnyen megállapíthatjuk, hogy azok száma jóval meghaladja az egyet.

Lesz egy üzleti kommunikációs platformja videokonferenciákhoz és értekezletekhez, egy másik az üzleti telefonrendszer kezeléséhez, egy harmadik az azonnali üzenetküldéshez, valamint egy csapatmunkát elősegítő eszköz a fájlmegosztáshoz.

Ezeknek az eszközöknek a kezelése a belső és külső kommunikáció irányításához zavaros lehet. Az egységes kommunikáció segít megoldani ezt a dilemmát. Különböző kommunikációs eszközöket egyesít egyetlen platformon, beleértve a hanghívásokat, a fájlmegosztást és egyéb együttműködési eszközöket.

Az összes kommunikáció központi hubjának biztosításával jobb együttműködést alakíthat ki, javíthatja a termelékenységet, és segítheti a többfunkciós csapatokat a munkával kapcsolatos megbeszélések egyszerűsítésében.

💡 Profi tipp: Szeretnéd egyszerűsíteni a kommunikációt, de nem tudod, hol kezdj hozzá? Azonosítsd a munkahelyi kommunikációs hiányosságokat, javítsd ki a csapatod előtt álló akadályokat, és találd meg a megoldást! 📈

Mit kell keresni az egységes kommunikációs szoftverekben?

A kollaboratív kommunikációs eszköz kiválasztásakor az alábbi tényezőket kell előtérbe helyezni:

Kommunikációs csatornák : Győződjön meg arról, hogy a platform több csatornát integrál, beleértve a videokonferenciát, az audiohívásokat, az azonnali üzenetküldést, az e-mailt és a képernyőmegosztást, mindezt egy helyen.

Együttműködési funkciók : Válasszon olyan egységes kommunikációs platformot, amely képes kezelni az alapvető együttműködési igényeket, mint például a fájlmegosztás, az egységes üzenetküldés és a feladatkezelés a valós idejű együttműködéshez.

Könnyű használat : Az intuitív felület elengedhetetlen a gyors bevezetéshez és a minimális képzéshez.

Integrációs képességek : tökéletesen illeszkednie kell a meglévő üzleti eszközökhöz, például a CRM-ekhez, a projektmenedzsment szoftverekhez vagy az e-mail platformokhoz, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesek legyenek.

Magas szintű biztonság és megfelelőség : Az egységes kommunikációs platformok gyakran kezelnek érzékeny információkat. Biztonsági mechanizmusokkal kell rendelkezniük, mint például a végpontok közötti titkosítás és az iparági szabványoknak való megfelelés, például a GDPR, HIPAA vagy ISO tanúsítványok.

Skálázhatóság: A választott platformnak skálázhatónak kell lennie, hogy megfeleljen : A választott platformnak skálázhatónak kell lennie, hogy megfeleljen a kommunikációs céloknak . Válasszon olyan megoldásokat, amelyek többszintű árazással vagy testreszabási lehetőségekkel rendelkeznek, hogy megfeleljenek a változó igényeinek.

🔍 Tudta? Az egységes kommunikációs és együttműködési (UC&C) piac várhatóan 2030-ra eléri a 222,61 milliárd dollárt, ami jól mutatja, mennyire fontosak a központosított, egységes kommunikációs platformok a szervezetek számára!

A 15 legjobb egységes kommunikációs platform

Összeállítottunk egy listát a 15 legjobb egységes kommunikációs platformról, amelyek egyszerűsítik az üzleti kommunikációt, elősegítik az együttműködést és racionalizálják a modern vállalkozások munkafolyamatait.

Nézzük meg a részleteket!

1. ClickUp (a legjobb all-in-one projektmenedzsment és együttműködéshez)

Első választásunk a ClickUp – a világ első olyan projektmenedzsment alkalmazása, amely egyesíti a kommunikációt és a munkamenedzsmentet, és mesterséges intelligenciával támogatja azokat, hogy páratlan termelékenységet biztosítson.

Akár projekteket irányít, feladatokat oszt ki, vagy csapatmegbeszéléseket szervez, ez a platform mindent elintéz, csökkentve a hatékonyság hiányát és javítva az együttműködést.

Az ügyfelek, vezetők és menedzserek közötti kommunikációt űrlapok, feladatok és listák kiosztása segítségével egyszerűsítik. A ClickUp tökéletes nagy csapatokkal való együttműködéshez és azok kezeléséhez a csapatok funkcióval.

Az ügyfelek, vezetők és menedzserek közötti kommunikációt űrlapok, feladatok és listák kiosztása segítségével egyszerűsítik. A ClickUp tökéletes nagy csapatokkal való együttműködéshez és azok kezeléséhez a csapatok funkcióval.

A ClickUp Chat minden beszélgetést és feladatot egyetlen egységes platformra hoz, így biztosítva, hogy minden, amire a kommunikációhoz és az együttműködéshez szükség van, zökkenőmentesen integrálva legyen. Élvezze az egyéni beszélgetéseket, az élénk csoportos üzenetküldést és a feladatokra vagy dokumentumokra vonatkozó éleslátó megjegyzéseket – mindezt anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

Ossza meg a részletes megbeszéléseket a ClickUp Clips segítségével végzett képernyőfelvételekkel. Ez a távoli csapatok vagy az aszinkron kommunikáció számára forradalmi változást jelentő eszköz elkerüli a félreértéseket és elősegíti a világosságot.

Szeretnéd javítani a megbeszéléseidet? Dolgozz zökkenőmentesen együtt a többi csapattaggal, és tarts praktikus brainstorming üléseket a ClickUp Whiteboard segítségével a hatékony tervezés érdekében! Az intuitív felület érintéses gesztusokkal lehetővé teszi, hogy útközben vázlatot készíts és lerajzolj a elképzeléseidet, így minden csapattag akkor és úgy módosíthatja azokat, amikor csak akarja.

A legjobb rész? A rendetlenség elkerülése érdekében a Whiteboard integrálható más funkciókkal, például a ClickUp Docs és a ClickUp Chat alkalmazásokkal.

További információk Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatokhoz, és tegye az információkat minden csapattag számára elérhetővé.

A ClickUp Docs segítségével gyorsan hozzárendelhet feladatokat és összekapcsolhatja azokat a munkafolyamatokkal, így a csapat minden tagja naprakész marad minden döntésről. Valós időben szerkesztheti dokumentumait a csapattagokkal, így nyomon követheti a feladatokat és gyorsan elvégezheti a munkát.

A belső kommunikáció mellett ugyanaz az eszköz kezeli az összes feladatot, a projekt nyomon követését és a munkafolyamatok vizualizálását. A ClickUp Views segítségével több mint 15 teljesen testreszabható nézetet kap, beleértve a Gantt, a Table, a Timeline, a Kanban, a Mind Map és még sok más nézetet.

Ezzel gyorsan megoszthatja a projekt vagy feladat részletes áttekintését, és feladatok vagy felelősségek kioszthatja csapattagjainak. Használja a ClickUp Assign Comments funkciót, hogy a csapattagok azonnal intézkedjenek bizonyos pontokban.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A platform széles körű funkciókat kínál, amelyek új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.

A mobilalkalmazás funkcionalitása bizonyos korlátozásokkal rendelkezik a desktop verzióhoz képest.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Összességében nagyon pozitívak a tapasztalataim a ClickUp-pal. Ez a program jelentősen egyszerűsítette a projektmenedzsment feladatait és javította a csapatmunkát. Nagyon értékelem a ClickUp átfogó funkciókészletét, amely magában foglalja a feladatkezelést, az emlékeztetőket és a célok nyomon követését.

Összességében nagyon pozitívak a tapasztalataim a ClickUp-pal. Ez a program jelentősen egyszerűsítette a projektmenedzsment feladatait és javította a csapatmunkát. Nagyon értékelem a ClickUp átfogó funkciókészletét, amely magában foglalja a feladatkezelést, az emlékeztetőket és a célok nyomon követését.

2. Nextiva (A legjobb üzleti telefonrendszerekhez és VoIP-megoldásokhoz)

via Nextiva

A Nextiva egy elsőrangú egységes kommunikációs platform, amely VoIP (Voice over Internet Protocol) szolgáltatásairól ismert.

Teljes körű kommunikációs eszközöket kínál minden méretű vállalkozás számára, beleértve a hanghívásokat és videokonferenciákat, az azonnali üzenetküldést és a csapatmunkát.

A platform VoIP-rendszere különösen dicséretes kiváló hívásminőségéért. A mobilalkalmazás segítségével az alkalmazottak videokonferenciákon vehetnek részt, VoIP-hívásokat kezdeményezhetnek és azonnali üzeneteket küldhetnek anélkül, hogy az asztalukhoz lennének kötve.

A Nextiva legjobb funkciói

Kiváló minőségű internetes hanghívások, olyan funkciókkal, mint a hívásátirányítás és a virtuális recepciósok.

Kiváló minőségű videokonferenciák és webináriumok szervezése képernyőmegosztással és virtuális háttérrel

Valós idejű jelentések a hívásokról és a kommunikációs mutatókról, a teljesítmény javítása érdekében.

A Nextiva korlátai

A beállítás és a testreszabás bonyolult lehet kisebb vállalkozások vagy a VoIP-rendszerekkel nem ismerős felhasználók számára.

Nextiva árak

Digitális : 25 USD/hó felhasználónként

Core : 36 USD/hó felhasználónként

Engage : 50 USD/hó felhasználónként

Power Suite: 75 USD/hó felhasználónként

Nextiva értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

A Nextiva könnyen használható, egyszerűen beállítható és kiválóan integrálható a különböző főbb CRM-szolgáltatókkal. Ha egy felhasználónál bonyolultabb beállításra van szükség, az ügyfélszolgálati csapat gyorsan segít és könnyen együttműködik.

A Nextiva könnyen használható, egyszerűen beállítható és kiválóan integrálható a különböző főbb CRM-szolgáltatókkal. Ha egy felhasználónál bonyolultabb beállításra van szükség, az ügyfélszolgálati csapat gyorsan segít és könnyen együttműködik.

3. RingEX (A legjobb skálázható kommunikációs megoldások)

via RingEX

A RingEX ideális választás azoknak a szervezeteknek, amelyek testreszabott kommunikációs rendszereket szeretnének, hogy megfeleljenek csapataik és ügyfeleik egyedi igényeinek.

Ez az egységes kommunikációs platform számos kommunikációs csatornát, főként hanghívásokat, videokonferenciákat és üzenetküldést integrál egyetlen felületbe, lehetővé téve a zökkenőmentes együttműködést.

A platform felhőalapú infrastruktúrája biztosítja, hogy az alkalmazottak bárhonnan dolgozhassanak, miközben magas szintű együttműködést tudnak fenntartani, akár az irodában, akár távolról.

A RingEX legjobb funkciói

Hívjon bárhonnan a RingCentral felhőalapú telefonrendszerével

Kiváló minőségű videotalálkozók szervezése képernyőmegosztással, felvétellel és virtuális háttérrel

Azonnali üzenetek küldése, fájlok megosztása és együttműködés egy központi platformon

A RingEX korlátai

A RingEX nem integrálható olyan sok harmadik féltől származó alkalmazással, ami korlátozhatja a speciális igényeket.

RingEX árak

Essentials : 19,99 USD/hó felhasználónként

Standard : 27,99 USD/hó felhasználónként

Prémium : 34,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 49,99 USD/hó felhasználónként

RingEX értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Összességében jók a tapasztalataink, ezért a jövőben is folytatni fogjuk a RingCentral használatát. Az online portál fantasztikus. Lehetővé teszi, hogy a hívásokat nagyon egyszerűen átirányítsa egy telefonra, vagy akár a számítógépén fogadja őket, ahelyett, hogy az asztali telefonját használná.

Összességében jók a tapasztalataink, ezért a jövőben is folytatni fogjuk a RingCentral használatát. Az online portál fantasztikus. Lehetővé teszi, hogy a hívásokat nagyon egyszerűen átirányítsa egy telefonra, vagy akár a számítógépén fogadja őket, ahelyett, hogy az asztali telefonját használná.

4. Avaya (A legjobb vállalati szintű kommunikációs rendszerekhez)

via Avaya

Az Avaya az egységes kommunikáció terén elismert név, amely kiváló megoldásokat kínál a nagyvállalatok igényeinek kielégítésére.

A skálázhatóságra és a megbízhatóságra összpontosítva ez egy vállalati szintű platform, amely nagy mennyiségű kommunikációt kezel különböző csatornákon keresztül. Támogatja a felhőalapú telepítést, lehetővé téve a vállalkozások számára a platform skálázását anélkül, hogy az infrastruktúra korlátai miatt aggódniuk kellene.

Az AI-alapú elemzésekkel az Avaya biztosítja, hogy betekintést nyerjen kommunikációs munkafolyamataiba, optimalizálja a csapatmenedzsmentet és javítsa az ügyfélszolgálatot.

Az Avaya legjobb funkciói

Használja a fejlett híváskezelési funkciókat, mint például az IVR, a hívásirányítás és a hangposta-e-mail, hogy hatékonyabbá tegye a kommunikációt.

HD videóval kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, így tiszta virtuális értekezleteket és együttműködést biztosíthat.

Kommunikációs rendszerek méretezése és kezelése jelentős infrastrukturális beruházások nélkül

Az Avaya korlátai

A kezdeti beállítás bonyolultabb és időigényesebb lehet, ezért dedikált IT-csapatra van szükség.

Avaya árak

Digitális : Egyedi árazás

Hang : Egyedi árazás

Minden média : Egyedi árazás

Készítse el a sajátját: Egyedi árazás

Avaya értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: NA

Tetszik, hogy az Avaya milyen kompakt és egyszerűen használható. Az alkalmazás nem zavaró és nem foglal el nagy részt a képernyőn, így könnyebben végezhető el több feladat egyszerre.

Tetszik, hogy az Avaya milyen kompakt és egyszerűen használható. Az alkalmazás nem zavaró és nem foglal el nagy részt a képernyőn, így könnyebben végezhető el több feladat egyszerre.

5. Dialpad (a legjobb AI-alapú kommunikációhoz és együttműködéshez)

via Dialpad

A Dialpad egy átfogó, felhőalapú egységes kommunikációs platform, amely egyszerűsíti a csapatmunkát, az ügyfélkapcsolatokat és a belső kommunikációt.

A Dialpad segítségével az AI Recaps funkcióval a fontos dolgokra koncentrálhat, így csapata a beszélgetésekre összpontosíthat, nem pedig a jegyzetelésre.

Az AI-alapú hangfelismerő rendszer valós időben leírja a beszélgetéseket, és elemzéseket nyújt a hívásokról, segítve a csapatokat a trendek és a fejlesztendő területek azonosításában.

A Dialpad legjobb funkciói

Használja az AI-alapú hangfelismerő technológiát valós idejű átíráshoz és betekintéshez, segítve a csapatokat a hívások elemzésében.

Teljesítménymutatók, hívási trendek és elkötelezettségi szintek nyomon követése a kommunikációs stratégiák javítása érdekében.

Lehetővé teszi a csapat számára, hogy a beszélgetéseket átirányítsák és a hívásokat a preferált eszközökre továbbítsák a hatékonyság növelése érdekében.

A Dialpad korlátai

Az árak kisebb vállalkozások számára magasabbak lehetnek.

Dialpad árak

Alapcsomag: 27 USD/hó felhasználónként

Pro : 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Dialpad értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

A Dialpad Meetings-ben leginkább a könnyű használat és a kiváló minőségű hang- és videóminőség tetszik. A platform egy kattintással elérhető, így nincs szükség bonyolult beállításokra, és az AI-alapú átírási funkciója forradalmasítja a találkozók jegyzetelését valós időben.

A Dialpad Meetings-ben leginkább a könnyű használat és a kiváló minőségű hang- és videóminőség tetszik. A platform egy kattintással elérhető, így nincs szükség bonyolult beállításokra, és az AI-alapú átírási funkciója forradalmasítja a találkozók jegyzetelését valós időben.

6. Zoom (a legjobb videokonferenciákhoz és webináriumokhoz)

via Zoom

Ha olyan egységes kommunikációs platformot keres, amely minden üzleti kommunikációt, ügyfélmegbeszélést, videokonferenciát és akár webináriumokat is kezel, akkor a Zoomhoz hasonló vizuális együttműködési szoftver nem létezik.

A Zoom egy széles körben elismert platform, amely forradalmasította az üzleti kommunikációt, és számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek zökkenőmentessé teszik a távmunkát.

Akár belső csapatértekezletekről, ügyfélhívásokról vagy nagyszabású webináriumokról van szó, a Zoom sokoldalúsága nélkülözhetetlen eszközzé teszi az egységes kommunikációban.

A Zoom legjobb funkciói

A megbeszéléseket kisebb csoportokra osztva célzottabb vitákat lehet folytatni, ami ideális brainstorming üléseken vagy csapatmegbeszéléseken.

AI-alapú jegyzőkönyvek készítése a megbeszélésekről, így könnyen áttekinthetők a megbeszélések és megoszthatók a legfontosabb tanulságok.

Csatlakoztassa a Zoomot a Google Naptárhoz, a Microsoft Outlookhoz, a Slackhez és más alkalmazásokhoz a zökkenőmentes ütemezés és munkafolyamat-kezelés érdekében.

A Zoom korlátai

A csoporttalálkozók időtartamát 40 percre korlátozza, ami hosszú távú kommunikációs platformként nem feltétlenül elegendő.

Zoom árak

Alap: 0 USD

Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Business Plus: 26,99 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

A legkedveltebb és legnépszerűbb funkció a videohívás és a hívás közbeni stabil kapcsolat, amelynek fejlesztésével a versenytársakkal is felvehetik a versenyt. A funkciót AI-alapú eszközök integrálásával, egyszerű használatával és felhasználóbarát kialakításával tették még vonzóbbá, így akár alacsony végzettséggel rendelkező személyek is könnyedén használhatják.

A legkedveltebb és legnépszerűbb funkció a videohívás és a hívás közbeni stabil kapcsolat, amelynek fejlesztésével a versenytársakkal is felvehetik a versenyt. A funkciót AI-alapú eszközök integrálásával, egyszerű használatával és felhasználóbarát kialakításával tették még alacsonyabb végzettségűek számára is használhatóvá.

A 8×8 egy hatékony egységes kommunikációs platform, amely eszközöket kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több csatornán keresztül szeretnék egyszerűsíteni a kommunikációt.

A hang-, videó- és ügyfélszolgálati megoldásokra összpontosító kommunikációs platform zökkenőmentes kommunikációt és együttműködést biztosít a különböző régiókban, így kielégíti a globális csapatok igényeit.

Különösen alkalmas olyan vállalkozások számára, amelyeknek sokszínű csapatai távolról vagy különböző időzónákban dolgoznak, és rugalmas megoldást kínálnak az alkalmazottak, ügyfelek és érdekelt felek összekapcsolására.

A 8 x 8 legjobb funkciói

Fejlett elemző eszközökkel nyerhet betekintést a csapat teljesítményébe, amelyek optimalizálják a kommunikációs stratégiákat.

Javítsa az ügyfélkapcsolatokat automatizált hívásirányítással és virtuális asszisztensekkel, amelyek az ügyfeleket a megfelelő ügyfélszolgálati munkatárshoz irányítják.

8 x 8 korlátozások

Az új felhasználók számára a felület kissé bonyolultnak tűnhet a rendelkezésre álló funkciók széles skálája miatt.

A belépő szintű csomagok korlátozott felhőalapú tárhellyel rendelkeznek, ami nem feltétlenül elegendő azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy mennyiségű adat tárolására van szükségük a megbeszélések és hívásokhoz.

8 x 8 árak

Egyedi árazás

8 x 8 értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 300 értékelés)

Bár a 8×8 kezdetben csak a működésünkhöz szükséges szolgáltatásokat nyújtotta, együttműködésünk során új megoldások kerültek bevezetésre, amelyek segítettek abban, hogy jobban kielégítsük ügyfeleink igényeit és alkalmazkodjunk az új kihívásokhoz, például a távmunkához. A jelentések egyszerűsíthetők, valamint nyers adatok formájában is bemutathatók, ami lehetővé teszi a különböző szintű szakértelemmel rendelkezők számára, hogy képességeiknek megfelelően bontsák le az információkat.

Bár a 8×8 kezdetben csak a működésünkhöz szükséges szolgáltatásokat nyújtotta, együttműködésünk során új megoldások kerültek bevezetésre, amelyek segítettek abban, hogy jobban kielégítsük ügyfeleink igényeit és alkalmazkodjunk az új kihívásokhoz, például a távmunkához. A jelentések egyszerűsíthetők, valamint nyers adatok formájában is bemutathatók, ami lehetővé teszi a különböző szintű szakértelemmel rendelkezők számára, hogy képességeiknek megfelelően bontsák le az információkat.

8. Cisco (A legjobb egységes kommunikációs platform nagyvállalatok számára)

via Cisco Webex

A Cisco Webex a vállalkozások és nagy szervezetek legkedveltebb kommunikációs eszközei közé tartozik.

A megbízhatóságáról és kiterjedt biztonsági funkcióiról ismert platform átfogó eszközkészletet kínál, amelynek középpontjában a globális vállalkozások igényeinek kielégítése áll.

A Cisco olyan funkciókat tartalmaz, mint a WebEx videokonferenciákhoz, a Jabber azonnali üzenetküldéshez és a Cisco BroadCloud felhőalapú kommunikációs funkciókhoz. Ezek a kommunikációs eszközök zökkenőmentesen működnek együtt, biztosítva a csapatok zökkenőmentes együttműködését.

A Cisco legjobb funkciói

Védje adatait titkosítási és biztonsági funkciókkal, így ideális megoldás azoknak az iparágaknak, amelyek szigorú adatvédelmet igényelnek.

Korlátlan belföldi hívások hívásátirányítással, hangpostafiókkal és konferenciahívásokkal, hogy értékesítési csapata hatékonyan kezelhesse a kommunikációt.

Növelje vállalkozása méretét a Cisco felhőalapú telefonrendszerével, csökkentve ezzel a helyszíni infrastruktúra iránti igényt.

A Cisco korlátai

A Cisco megoldásai nagyvállalatok számára alkalmasak, ezért a kis- és középvállalkozások számára a beállítási folyamat erőforrás-igényes lehet.

Bár ingyenes csomag is rendelkezésre áll, ez korlátozza a résztvevők számát és a fejlett funkciók használatát.

Cisco árak

Webex Free

Webex Starter : 17 USD/hó licencenként

Webex Business : 25 USD/hó licencenként

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Cisco értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 24 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 7300 értékelés)

Egyszerű és praktikus. Imádom a hangszűrőket. A 2020-as világjárvány után főleg otthonról dolgozunk, ahol a szokásos háztartási zajok vannak, de ezekkel a szűrőkkel kiváló minőségű hívásokat tudunk bonyolítani. Sokszor az otthoni internet nem a legjobb, de a kodekkel és a mesterséges intelligenciával a kommunikáció remekül működik.

Egyszerű és praktikus. Imádom a hangszűrőket. A 2020-as világjárvány után főleg otthonról dolgozunk, ahol a szokásos háztartási zajok vannak, de ezekkel a szűrőkkel kiváló minőségű hívásokat tudunk bonyolítani. Sokszor az otthoni internet nem a legjobb, de a kodekkel és a mesterséges intelligenciával a kommunikáció remekül működik.

9. GoToConnect (A legjobb egységes kommunikációhoz és távmunka lehetővé tételéhez)

via GoToConnect

A GoToConnect, korábban Jive néven ismert, az egyik legjobb egységes kommunikációs platform kisvállalkozások számára. Átfogó hang-, videó- és üzenetküldő szolgáltatásokat kínál egyetlen csomagban.

Ez egy intuitív és költséghatékony megoldás minden kommunikációs igényre, amely ötvözi a VoIP telefonrendszerek, a videokonferenciák és a csapatüzenetküldés előnyeit.

A GoToConnect kiemelkedő teljesítményt nyújt az egységes kommunikációs technológiák terén, beleértve a HD videokonferenciákat, a felhőalapú hanghívásokat és az azonnali üzenetküldést, mindezt egy könnyen használható felületen.

A GoToConnect legjobb funkciói

Videotalálkozók szervezése a webkonferencia-eszközzel, olyan funkciókkal, mint a képernyőmegosztás, a találkozók rögzítése, a kis csoportok számára kialakított szobák és még sok más.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű üzleti alkalmazásokkal, mint a Google Workspace, a Microsoft 365 és a Salesforce, biztosítva a zökkenőmentes együttműködési élményt.

Részletes hívásjelentések és elemzések, amelyek segítségével a vezetők nyomon követhetik a csapat teljesítményét és adat alapú döntéseket hozhatnak.

A GoToConnect korlátai

A nagyobb szervezetek számára ezek a funkciók hiányosnak bizonyulhatnak a vállalatokra összpontosító platformokhoz képest.

GoToConnect árak

Telefonrendszer : 26 USD/hó

Connect CX : 34 USD/hó

Ügyfélszolgálati központ: 80 USD/hó

GoToConnect értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Könnyen telepíthető több helyszínen dolgozó alkalmazottak számára. A hívásfa és a tárcsázási tervek beállítása gyors és egyszerű, szükség szerint könnyen módosítható. Zökkenőmentes integráció asztali és mobil alkalmazások között. Gyors és egyszerű felhasználók, új telefonszámok és mellékek hozzáadása és eltávolítása.

Könnyen telepíthető több helyszínen dolgozó alkalmazottak számára. A hívásfa és a tárcsázási tervek beállítása gyors és egyszerű, szükség szerint könnyen módosítható. Zökkenőmentes integráció asztali és mobil alkalmazások között. Gyors és egyszerű felhasználók, új telefonszámok és mellékek hozzáadása és eltávolítása.

10. Mitel (A legjobb kisvállalkozások kommunikációs igényeinek kielégítésére)

via Mitel

A Mitel egy felhőalapú egységes kommunikációs platform, amely fejlett híváskezelési funkcióiról, zökkenőmentes csapatüzenetküldéséről és videotalálkozóiról ismert.

Az Unified Communications as a Service (UCAAS) megoldásokkal egyetlen beérkező levelek mappából elérhetővé válnak az összes kommunikációs forma, ami javítja az információk visszakereshetőségét és a válaszadási időket.

A Mitel a szolgáltatás minőségének romlása nélkül alkalmazkodik a növekvő kommunikációs igényekhez, ezzel támogatva a vállalkozások növekedését.

A Mitel legjobb funkciói

Használjon rendkívül hatékony együttműködési eszközöket HD webkonferenciákhoz, képernyőmegosztáshoz és azonnali üzenetküldéshez a zökkenőmentes csapatmunkához.

Használja a fejlett kommunikációs funkciókat, mint például a hívásirányítás, az automatikus telefonközpont és a hívás teljesítményének nyomon követésére szolgáló elemzések.

Telepítse az eszközt felhőalapú és helyszíni megoldásokkal egyaránt, így a vállalkozások rugalmasan alakíthatják ki kommunikációs rendszerüket.

A Mitel korlátai

A felhasználói felület bonyolult lehet, és megismerése időt igényel.

Mitel árak

Egyedi árak az összes UCAAS megoldáshoz

Mitel értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: NA

11. Vonage (A legjobb rugalmas VoIP- és üzenetküldési megoldásokhoz)

via Vonage

A Vonage az egyik legnépszerűbb egységes kommunikációs platform, amely VoIP-megoldásairól és különböző üzleti alkalmazásokkal való mély integrációjáról ismert.

Felhőalapú architektúrája lehetővé teszi a rugalmas, megbízható és biztonságos kommunikációs csatornák fenntartását, biztosítva, hogy a csapat tagjai helytől függetlenül kapcsolatban maradjanak egymással.

A Vonage integrálható más kommunikációs csatornákkal, például a Salesforce-szel és a Microsoft Teams-szel, így egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és javíthatja az ügyfelekkel való interakciókat.

A Vonage legjobb funkciói

Hang-, videó- és szöveges üzenetküldés egyetlen felületen a könnyebb kommunikáció érdekében.

Szerezzen be egy skálázható megoldást a telefonhívások kezeléséhez HD-hívásokkal, hívásrögzítéssel és hívásirányítással.

Használja a hatékony Vonage mobilalkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon csapataival és ügyfeleivel. Az alkalmazás iOS és Android mobil eszközöket is támogat.

A Vonage korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy késedelmesen kaptak támogatást a Vonage ügyfélszolgálatától, ami alacsonyabb ügyfél-elégedettséghez vezetett.

A beállítás és a testreszabás folyamata kissé bonyolult lehet.

Vonage árak

Mobil: 19,99 USD/hó kiterjesztésenként

Prémium : 29,99 USD/hó kiterjesztésenként

Haladó: 39,99 USD/hó kiterjesztésenként

Vonage értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

12. Zoho Meeting (A legjobb felhasználóbarát videokonferenciákhoz)

A Zoho Meeting egy átfogó videokonferencia- és webinárium-platform, amelynek célja a virtuális találkozók egyszerűsítése és a csapatmunka javítása. Számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes kommunikációt mind belső, mind külső szinten.

A Zoho Meeting legjobb funkciói

Élvezze a kiváló minőségű hangot és videót a tiszta, éles kommunikáció érdekében a megbeszélések során.

Könnyedén megoszthatja képernyőjét, együttműködhet dokumentumokon, és aktívan bevonhatja a résztvevőket.

A találkozókat közvetlenül a naptárból ütemezheti, egyszerűsítve ezzel a tervezést és a szervezést.

A megbeszélések rögzítése későbbi áttekintéshez vagy azok megosztásához, akik nem tudtak részt venni

Rendezzen vonzó webináriumokat fejlett funkciókkal nagyobb közönség számára.

Csatlakozzon a megbeszélésekhez és vegyen részt mobil eszközéről, biztosítva ezzel a rugalmasságot.

Adja hozzá vállalata márkajelzését a professzionális megjelenés érdekében.

A Zoho Meeting korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozások lehetnek érvényesek a résztvevők számát, a találkozók időtartamát vagy a rendelkezésre álló funkciókat illetően.

A Zoho Meeting integrálása a Zoho ökoszisztémán kívüli más platformokkal némi beállítást igényelhet.

Zoho Meeting árak

Ingyenes csomag

Standard Meeting: 0,75 USD/hó/házigazda

Professional Meeting: 1,83 USD/hó/házigazda

A Zoho Webinar árai eltérőek

Zoho Meeting értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

13. Microsoft Teams (a legjobb a Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integrációhoz)

via Microsoft

A Microsoft Teams természetes választás azoknak a szervezeteknek, amelyek már a Microsoft 365-öt használják egységes kommunikációs platformként.

Megkönnyíti a szervezeteken belüli és közötti kommunikációt, így különösen hatékony nagyvállalatok számára, amelyeknek központi kommunikációhoz és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez UC-technológiára van szükségük.

A Microsoft Teams rendkívül biztonságos lehetőséget kínál a fájlmegosztáshoz és a valós idejű együttműködéshez, így ideális a dokumentumokon való közvetlen együttműködéshez a Teams-en belül.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Integrálja zökkenőmentesen összes értekezletét és megbeszélését a OneDrive és a SharePoint segítségével, amely lehetővé teszi a fájlok valós idejű megosztását és közös szerkesztését.

Kezelje a feladatokat a Teams alkalmazáson belül a Planner és a To Do segítségével, amely lehetővé teszi a feladatok kiosztását és az előrehaladás nyomon követését.

Használja az asztali és mobil alkalmazásokat a csapat tagjai és a külső érdekelt felek közötti gyors és hatékony kommunikációhoz.

A Microsoft Teams korlátai

Az ingyenes csomagból hiányoznak bizonyos fejlett videokonferencia-funkciók, például a találkozók rögzítése és a nagyobb résztvevői létszám.

Szorosan integrálva a Microsoft ökoszisztémájába, ami korlátozásokat jelent azok számára, akik más üzleti alkalmazásokkal szeretnék használni.

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams : Ingyenes

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

14. Intermedia Unite (a legjobb all-in-one kommunikációs és együttműködési csomag)

via Intermedia Unite

Az Intermedia Unite egy egységes kommunikációs platform, amely egyetlen platformon egyesíti az audiokonferenciákat, videohívásokat és egyéb kommunikációs technológiákat.

Olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak a részlegek közötti kommunikáció központosításában, az együttműködés javításában és a termelékenység növelésében.

Felhőalapú telefonrendszere lehetővé teszi a hívások és a csapatok közötti kommunikáció egységes kezelését. Fejlett adminisztrációs vezérlőkkel rendelkezik az IT-vezetők számára, amelyek segítségével hatékonyan figyelemmel kísérheti és kezelheti a szervezeten belüli kommunikációt.

Az Intermedia Unite legjobb funkciói

Egyszerűsítse a kommunikációt egy megbízható, könnyen használható telefonrendszerrel, amely integrálható más eszközökkel.

Kiváló minőségű videó- és hanghívások fejlett funkciókkal, például képernyőmegosztással, felvétellel és egyedi munkafolyamat-készítővel.

Használja ugyanazt a platformot üzenetküldéshez, feladatok nyomon követéséhez és mobil eszközökről történő hívások kezdeményezéséhez.

Az Intermedia Unite korlátai

Bár jól működik a felhőalapú szolgáltatásokkal, a nem felhőalapú alkalmazásokkal való integráció kihívást jelenthet.

Bár integrálja az alapvető kommunikációs csatornákat, hiányoznak belőle a más egységes kommunikációs platformokban megtalálható részletes elemzési és együttműködési eszközök.

Intermedia Unite árak

Pro: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 32,99 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams integrált megoldás: 22,99 USD/hó felhasználónként

Intermedia Unite értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

15. 3CX (A legjobb költséghatékony hanghívásokhoz)

via 3CX

A 3CX egy egységes kommunikációs platform, amely átfogó funkciókat kínál megfizethető áron.

Az audiokonferenciákra, az azonnali üzenetküldésre és a fájlmegosztásra összpontosító 3CX egy költséghatékony és hatékony egységes kommunikációs megoldás. Használja a platformot felhőalapú vagy helyszíni rendszerként a kommunikáció kezelésének nagyobb rugalmassága érdekében.

Segít túllépni a felhasználónkénti árazáson, így csapataid új felhasználók hozzáadásáért nem kell további díjakat fizetniük az egységes kommunikációs megoldások használatáért.

A 3CX legjobb funkciói

Küldjön közvetlen üzeneteket és csoportos csevegéseket ugyanazon a platformon, fájlok küldésének és különböző beszélgetések kényelmes kezelésének lehetőségével.

Kezelje az összes kommunikációt, beleértve a hangüzeneteket, e-maileket és csevegéseket, egy központi beérkező levelek mappában, hogy könnyebben kezelhesse azokat.

Használja a fejlett híváskezelési és AI-alapú funkciókat, amelyek segítenek a hívások sorba állításában és figyelésében, ideálisak nagy hívásmennyiségek kezeléséhez.

A 3CX korlátai

Használata speciális konfigurációkat igényel, különösen a helyszíni verzió esetében, ami nem technikai háttérrel rendelkező munkatársak számára nehézséget jelenthet.

Bár jól integrálható nagyobb CRM-rendszerekkel, a kisvállalkozások számára kevesebb kész integrációs lehetőség áll rendelkezésre.

3CX árak

3CX PRO : 695 USD/év

3CX ENT: 870 USD/év

Nincs havi díjszabási lehetőség. A tárhely, a támogatás és az AI-integrációk kiegészítőként érhetők el.

3CX értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Javítsa a belső kommunikációt és együttműködést a ClickUp segítségével

A megfelelő üzleti kommunikációs szoftver kiválasztása segít olyan környezetet teremteni, ahol a munkavállalók elkötelezettek, produktívak és összekapcsolódnak. Ahogy a vállalkozások folyamatosan alkalmazkodnak és fejlődnek, a zökkenőmentes kommunikáció és együttműködés iránti igény soha nem volt még ennyire kritikus.

Értékelje csapata egyedi igényeit, és válassza ki az Önök igényeinek leginkább megfelelő egységes kommunikációs eszközt.

A ClickUp és más hatékony eszközök segítségével kezelheti a feladatokat és nyomon követheti az előrehaladást, hatékonyan kommunikálhat, fájlokat oszthat meg, és egységes munkafolyamatot hozhat létre anélkül, hogy platformok között kellene váltania. A platform mindent elvégez, a valós idejű üzenetküldéstől és videokonferenciáktól a fejlett projektmenedzsmentig és a munkafolyamatok automatizálásáig!

Készen állsz arra, hogy forradalmasítsd csapatod kommunikációját? Regisztrálj ingyenesen, és tapasztald meg a munka jövőjét!