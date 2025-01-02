Hogyan lehet előremutató vezetési stílust kialakítani a csapatában?

Van egy régi mondás, miszerint minden csapat csak annyira gyors, mint a leglassabb tagja. Ez igaz, de van valami, ami még igazabb és relevánsabb. Minden csapat csak annyira lehet gyors, amennyire a vezetője diktálja a tempót.

Például, ha egy vezető lelkesedik a generatív mesterséges intelligencia iránt, és ösztönzi a csapat tagjait annak használatára, akkor annak alkalmazása és ezáltal az eredmények is javulni fognak, még akkor is, ha a kockázatok magasabbak. Ha azonban a vezető szkeptikus és inkább kivár, a vállalat elveszítheti az elsőként lépő előnyét.

Lényegében a vezetőnek a piaci változásokhoz való alkalmazkodási sebessége határozza meg a szervezetben végbemenő változások sebességét. Ezt a jelenséget tempót diktáló vezetésnek nevezik.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, mi is ez valójában, miért működik, és hogyan integrálhatja azt a szervezetébe.

Mi az a tempót diktáló vezetési stílus?

A tempót diktáló vezetési stílus egy olyan üzleti menedzsment megközelítés, amely előtérbe helyezi a vezető szerepét a motivált, magas teljesítményű csapatokból származó kiváló minőségű eredmények elérésében.

Daniel Goleman, népszerű pszichológus és szerző, könyvében, a Primal Leadershipben mutatta be ezt a vezetési stílust öt másik mellett. Hat vezetési stílust vázol fel:

Látnok: Világos vízióval és iránymutatással inspirálja a csapat tagjait.

Coaching: A munkavállalók személyes fejlődésére összpontosít, hogy erősítsék erősségeiket és leküzdjék gyengeségeiket.

Affiliatív: A csapat harmóniájának megteremtésére és a kapcsolatok fenntartására összpontosít.

Demokratikus: Csapatmunkát és konszenzust épít

Parancsoló : Határozottan megoldja a problémákat

Pacesetting: Teljesítménykövetelményeket állít fel és példamutató vezetéssel jár elöl

Minden vezetési stílusnak megvannak a maga egyedi igényei és alkalmazhatósága. Ebben a cikkben a tempót diktáló vezetési stílusra összpontosítunk.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, fontos megjegyezni, hogy a „tempót diktáló” nem azt jelenti, hogy gyorsítani kell. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy automatikusan gyorsabban kell haladni. Valójában válságos helyzetekben vagy változások idején előnyös lehet lassabb tempót diktálni, hogy mindenki bekapcsolódhasson és kényelmesen érezze magát.

Most nézzük meg, hogyan néz ki a tempót diktáló vezetés a gyakorlatban.

A tempót diktáló vezetés főbb jellemzői

A jó tempót diktáló vezető nem csak a tempót határozza meg. Meghatározza az útitervet és az úticélt is. Ezért a következő jellemzőkkel rendelkezik.

Magasra helyezze a mércét

A tempót diktáló vezetők magas elvárásokat támasztanak, és elvárják, hogy a csapat teljesítse azokat. Ezenkívül gyakran példával járnak elöl, és megmutatják, hogyan lehet magasabbra tenni a lécet. Ez olyan kultúrát teremt, amelyben a csapat tagjai folyamatosan a kiválóságra törekednek, ami a tempót diktáló vezetők jellemzője.

Eredményorientáltság

A tempót diktáló vezetési stílus nagy célokat tűz ki és azok elérésére koncentrál. A csapatot konkrét eredmények felé tereli, folyamatosan javítva az egyéni és a csapat termelékenységét.

Hatékonyság javítása

A „tempó” kifejezésben a következetesség és az ismételhetőség szempontjai is benne rejlenek. Amikor a tempót diktáló vezetők célokat tűznek ki, gyorsabb végrehajtást követelnek a minőség romlása nélkül. Ez ideális a gyors tempójú, magas teljesítményű csapatokkal rendelkező környezetekben.

Magas szintű kompetencia

A tempót diktáló vezetés leginkább a magas teljesítményű, önállóan irányított csapatoknál működik. Ez azt jelenti, hogy a csapat tagjai felelősséget vállalnak a feladatokért, és azokat magas szintű kompetenciával végzik el.

Alacsony tolerancia az alulteljesítés iránt

A projekt üteme szinte teljes mértékben a csapat képességétől függ, hogy lépést tud-e tartani. Ez azt jelenti, hogy a tempót diktáló vezetők kevés türelmet tanúsítanak az alulteljesítés iránt. Gyakran közvetlenül és gyorsan kezelik a problémákat, hogy fenntartsák a magas színvonalat.

Számos előnye ellenére a tempót diktáló vezetés nem minden helyzetben alkalmas. Íme egy rövid útmutató arról, mikor érdemes ezt a vezetési stílust alkalmazni. De előtte, ha még soha nem volt vezető, íme néhány tipp, hogyan szerezhet vezetői tapasztalatot.

Mikor érdemes alkalmazni a tempót diktáló vezetést?

Goleman könyvében azt írja, hogy a tempót diktáló vezetés gyakran rendkívül negatív hatással van a vállalati légkörre, mert túl gyakran rosszul alkalmazzák. Ez azt mutatja, hogy a tempót diktáló vezetés csak megfelelő körülmények és környezet mellett működik.

Ha ezt a csapatvezetési stílust alkalmazza, vegye figyelembe az alábbi szempontokat.

Ha kihívásokkal teli és izgalmas céljai vannak

A tempót diktáló vezetés kiválóan alkalmas az üzleti életben felmerülő kritikus helyzetekre. Akár egy növekedésre törekvő startup, akár egy fúzión dolgozó nagyvállalat, akár egy online tevékenységet folytató kisvállalkozásról van szó, a nagy kihívások tempót diktáló vezetést igényelnek.

A szervezeti átalakulások során

Amikor a szervezet nem teljesít jól és lendületre van szüksége, a tempót diktáló vezetés segít. A szervezetek leküzdhetik a pénzügyi kihívásokat, a rossz hangulatot és az innováció hiányát, ha követik azt a vezetőt, aki diktálja a tempót és példával jár elöl.

Válsághelyzetben vagy nagy léptékű változások során

A tempót diktáló vezetési stílus kiválóan alkalmas a változások irányítására is. Az ilyen stílusú vezetők válsághelyzetekben is eredményesen működnek, mivel gyorsan azonosítják a problémát, egyértelmű elvárásokat támasztanak, és aktívan részt vesznek a problémák megoldásában.

Amikor a minőség elengedhetetlen

Az emberek tévesen azt gondolják, hogy a tempót meghatározó vezetés azt jelenti, hogy a dolgok gyorsabban haladnak. Ez igaz, de a tempót meghatározó vezetés nem csak a sebességről szól, hanem a kiválóságról is. A tempót meghatározó vezetők magas színvonalat állítanak fel és kiváló minőségű eredményeket várnak el, ezért ők a legalkalmasabbak a differenciált termékek fejlesztésére.

A határidők betartása

Végül, a tempót diktáló vezetés jelentősen javíthatja a sebességet. Biztosítja, hogy a célra koncentráljon, a terv szerint haladjon, és a feladatokat időben vagy azelőtt teljesítse. Ez jelentősen megváltoztatja a helyzetet, ha szoros határidőkkel kell szembenéznie.

Hogyan néz ki egy tempót diktáló vezető? Íme néhány példa.

Pacesetting Leadership példák

Daniel Goleman példaként hozza fel Mark Loehr-t, a Soundview Technology vezérigazgatóját, aki a 9/11-es események után vezette csapatát az akkori érzelmi zűrzavarban. „A következő napokban Loehr ott volt, amikor az emberek együtt sírtak” – írja, ezzel is bizonyítva, hogy a vezetői munkában is szükség van érzelmi intelligenciára.

Ez a válság meghatározta, hogy milyen vezető volt Loehr. Íme néhány másik vezető, akik válságok, körülmények és lehetőségek nyomán emelkedtek ki.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk arról ismert, hogy rendszeresen 120 órát dolgozik hetente. Arról is ismert, hogy igényes főnök, aki hasonló munkaidőt vár el csapataitól is. Egy memo-ban így írt: „Minél magasabb beosztásban vagy, annál láthatóbbnak kell lenned. Ezért töltöttem olyan sok időt a gyárban.”

Ezzel a hozzáállással határozza meg és irányítja a Tesla, a SpaceX és az X (korábban Twitter néven ismert) szervezeteinek működési ütemét.

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs a tempót diktáló vezetők klasszikus példája. Nemcsak a saját szervezetében, hanem az egész iparágban is ő diktálta a tempót. Ő ösztönözte az innovációt és olyan forradalmi termékek bevezetését, mint az iPod a zeneiparban, az iPhone az okostelefonok terén és az iPad a táblagépeknél.

Az 1997-es csőd közeli helyzet óta, amikor Steve újra csatlakozott az Apple-hez, a vállalatot a világ egyik legértékesebb vállalatává tette.

Jack Welch (General Electric)

Fentebb láttuk, hogy a tempót diktáló vezetők nem tolerálják az alulteljesítést. Jack Welch remek példa erre. Olyannyira, hogy kidolgozott egy formális modellt, az úgynevezett vitalitási görbét, amely minden alkalmazottat három kategóriába sorol:

A legtermékenyebb 20%

A középső 70%, akik elengedhetetlenek és ésszerűen produktívak

A legkevésbé produktív, elbocsátásra kerülő alsó 10%

Hogy mennyire veszi komolyan a tempót diktáló stílus taktikáit, az Önön és vezetői kihívásain múlik.

Például, ne bocsássa el a leggyengébb 10%-ot, hanem támogassa őket jobban képzésekkel és eszközökkel.

Pacesetting vezetőként Ön döntheti el, hogyan reagál a munkahelyén felmerülő helyzetekre. Azonban néhány bevált gyakorlat segíthet a siker elérésében.

A tempót diktáló vezetési stílus elősegítésének legfontosabb stratégiái

A jó vezetés a világosság és a következetességről szól. Pacesetting vezetőként világosan kell megfogalmaznia elvárásait, és következetesnek kell lennie viselkedésében. Mindkettőt a leghatékonyabban a csapatokkal való rendszeres kommunikáció és együttműködés révén érheti el.

1. Határozzon meg egyértelmű elvárásokat

A tempót diktáló vezető magas színvonalat állít fel, és gondoskodik arról, hogy a csapat minden tagja megértse ezt. Íme, hogyan.

Állítson fel SMART célokat : Mutassa meg a csapatnak, mit várnak tőlük.

Készítsen irányelveket : Adjon javaslatokat vagy útmutatást a célok eléréséhez.

Tartsa be a határidőket: Határozzon meg minden feladatnak egy határidőt, és tanítsa meg a csapat tagjainak, hogy tartsák be azokat.

Egy olyan átfogó eszköz, mint a ClickUp Goals, kiválóan alkalmas arra, hogy céljait és az azok elérésében elért eredményeket egy helyen láthatóvá tegye. Állítson fel célokat, osszon ki feladatokat, jelölje meg az érintett személyeket, rendezze őket mappákba, és kövesse nyomon az eredményeket valós időben.

Pontos folyamatkövetés a ClickUp Goals segítségével

2. Rendszeresen adjon visszajelzést és elismerést

A jó vezetéshez jó kommunikációra van szükség. Ez vonatkozik a célokra, a tájékoztatásokra és az utasításokra, valamint az elismerésre és a visszajelzésekre is.

Például a ClickUp Tasks alkalmazásban világos utasításokat és elfogadási kritériumokat írhat meg minden egyes feladatához egy szoros határidővel rendelkező projekt esetében. A projekt során érdemes elérhetőnek lennie, hogy kérdésekre válaszoljon vagy támogassa a csapat tagjait a ClickUp Chat alkalmazásban.

Használja a ClickUp Chat alkalmazást a kontextusban történő valós idejű kommunikációhoz

Ha válsághelyzetben van, használhat olyan eszközt, mint a ClickUp Whiteboards, hogy felvázolja gondolkodási folyamatát és megmutassa a csapatnak a vízióját. Az év végén vagy visszatekintve használhatja vezetői kommunikációs stílusait, hogy visszajelzést adjon vagy coachingot nyújtson.

3. Mutasson példát

Gyakorolja a tempót diktáló vezetést nehéz feladatok elvégzésével. Különösen akkor, ha nagy célokat vagy szoros határidőket követ, vállaljon egy kihívást jelentő feladatot, és mutassa meg, hogyan kell azt elvégezni. Ez segít a csapat tagjai között a bizalom és a kreativitás kialakításában.

A példamutatás egyik legnagyobb kockázata, hogy a csapat azt gondolja, hogy egy bizonyos feladat a te munkád. Például megmutathatod a csapatodnak, hogyan kell programozni egy funkciót, ha megírod a kódot hozzá. Ennek eredményeként a csapatod azt feltételezheti, hogy te is fejlesztő vagy, és minden funkcióval segíteni fogsz nekik.

Kerülje el az ilyen eseteket a ClickUp csapatmenedzsment terv sablonjával. Használja ezt, hogy felvázolja, ki mit csinál, milyen teljesítményt nyújt, és hogyan néz ki a kollektív siker.

4. Ösztönözze az önállóságot és a felelősségvállalást

A tempót diktáló vezetés leginkább önálló, magas teljesítményű csapatokban működik, ahol autonómia és csapatfelelősség van érvényben. Ezért bízza rájuk a következőket:

Kérdőjelezze meg a status quo-t, és tegyen fel nehéz kérdéseket!

Fedezze fel a problémamegoldás innovatív módszereit

Kísérletezzen és kudarcot valljon a kiválóság elérése érdekében

Vállaljon felelősséget tetteikért, és folyamatosan javítson rajtuk.

A RACI-mátrix használata egyszerű módja a felelősségvállalás operacionalizálásának a szervezetében. Ez a keretrendszer a csapatot felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékoztatott (RACI) tagokra osztja, így mindenki számára egyértelművé teszi a folyamatban betöltött szerepét.

Készen áll a kezdésre? A ClickUp felelősségmegosztási mátrix sablonja készen áll a használatra. Ez a kezdőknek is könnyen kezelhető, teljes mértékben testreszabható sablon ideális a munkafolyamat ütemének meghatározásához az egyes csapattagok készségei és szerepei alapján.

5. Kövesse nyomon az előrehaladást

Honnan tudhatja, hogy a tempója működik, ha nem figyeli az eredményeket? Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy nyomon kövesse az Ön által meghatározott mutatók teljesítményét. A marketingkampányoktól a fejlesztési sprintekig, ezek a hatékony irányítópultok segítenek Önnek a jelentések valós idejű megtekintésében.

Azonnali betekintést nyerhet a ClickUp Dashboards segítségével

6. Támogassa a folyamatos fejlesztés kultúráját

Ne állítsa be a tempót, majd hagyja magára a csapatot. Folyamatosan értékelje a tempót és az eredményeket, és ennek megfelelően javítson. Ez a következőket jelentheti:

Visszajelzések gyűjtése : Rendszeresen kérjen visszajelzést a csapattól a tempóról, a hiányosságokról, a szűk keresztmetszetekről stb. a jövőbeli munkához.

Teljesítményértékelés : Minden projekt vagy feladat végén elemezze, mi történt és mi lehetett volna jobb.

Folyamatok kiigazítása : A visszajelzésekből és az önreflexióból nyert betekintés felhasználása a folyamatok jövőbeli javítása érdekében.

Újraértékelés: A rendszeres újraértékelések és kiigazítások révén folytatódik a fejlesztési ciklus.

A ClickUp haladási jelentés sablonja kiváló kiindulási pontot kínál a folyamatos fejlesztéshez és a csapatmenedzsmenthez. Segít nyomon követni a fontos mutatókat, hogy azonosítsa a termelékenységi hiányosságokat, a hatékonysági problémákat és egyéb aggályokat.

Ha ez meggyőzte Önt arról, hogy a szervezetében élenjáró vezetői szerepet vállaljon, itt talál egy objektív értékelést annak előnyeiről és hátrányairól.

A tempót diktáló vezetés előnyei és hátrányai

A tempót diktáló vezetési stílus nem az egyetlen lehetőség. Valójában Daniel Goleman maga is részletesen bemutatja öt másik vezetési stílus előnyeit és hátrányait.

Ha azonban inkább a tempót diktáló vezetői stílus felé hajlik, itt találja annak előnyeit és hátrányait.

✅ Előnyök

Magas teljesítmény: A tempót diktáló vezetés ambiciózus célok kitűzésével ösztönzi a csapatokat kivételes eredmények elérésére. Ez a megközelítés energiával tölti el a magasan képzett csapatokat, és kiváló teljesítményre és felelősségvállalásra épülő vállalati kultúrát alakít ki.

Motiváció: A tempót diktáló vezetés biztosítja, hogy mindenki tudja, merre tart. Ez motiválja őket és az eredményekre koncentrálja figyelmüket. Ráadásul, ha példával járnak elöl, a csapatok is inspirálva érzik magukat, hogy nagy dolgokra legyenek képesek.

Eredményorientáltság: A tempót diktáló vezetés a mérhető eredményekre összpontosít, összehangolva az erőfeszítéseket a szervezeti célokkal. Ez javítja a hatékonyságot és minimalizálja a pazarlást.

Készségfejlesztés: A tempót diktáló vezető magas elvárásai arra ösztönzik az alkalmazottakat, hogy túllépjék határaikat és új készségeket fejlesszenek ki. Idővel ez egy egyedülállóan kompetens alkalmazottakból álló, hatékony csapatot eredményez.

❌ Hátrányok

Rövid távú fókusz: Bár a tempót diktáló vezetés hatékony az azonnali eredmények elérésében, hosszú távon nem feltétlenül fenntartható. Kockázatot jelent az alkalmazottak jólétének, fejlődésének és az egészséges kultúrának az elhanyagolása.

Előzzük meg az ilyen következményeket azáltal, hogy proaktívan figyelemmel kísérjük őket. Például integrálhatunk mentális egészségügyi és jóléti programokat a szervezetünkbe az alkalmazottak támogatására.

Vagy létrehozhat egy szervezeti chartát a ClickUp Docs- on, hogy bemutassa, hogyan néz ki egy egészséges munkahelyi kultúra. Így, ha egy alkalmazott úgy érzi, hogy rosszul bánnak vele, hivatkozhat ezekre a dokumentumokra/kézikönyvekre, és felvetheti a problémát Önnek.

Az alkalmazottak kiégése: Az állandóan magas elvárások és a teljesítményre való folyamatos összpontosítás olyan érzést kelthet, mintha egy futókeréken futna. Idővel ez csökkentheti a morált, a termelékenységet és az alkalmazottak megtartását.

Figyeljen a kiégésre. Gyakran gyűjtsön visszajelzéseket az alkalmazottaktól a ClickUp Form View segítségével. A válaszok alapján egyszerűsítse a folyamatokat, hogy megelőzze a kiégést.

Támogatás hiánya: Ha vezetőként komolyan veszi az autonómiát, az alkalmazottaknak az az érzésük lehet, hogy nem kapnak elég támogatást. Ösztönözze az együttműködés kultúráját azzal, hogy rendelkezésre áll a csapata számára, anélkül, hogy veszélyeztetné az autonómiájukat.

Fojtott innováció: A tempó és a kiválóságra való törekvés néha megakadályozhatja az alkalmazottakat abban, hogy kísérletezzenek vagy kockázatot vállaljanak. Ilyen környezetben a csapat tagjai előnyben részesíthetik az elvárások teljesítését az innovatív megoldások keresése helyett, ami hosszú távon korlátozhatja a növekedést.

💡Profi tipp: Szánjon időt az innovációra. Tanulja meg feltenni a kérdést: „Van ennél jobb módszer?” Igazítsa a tempót az innováció késedelmeihez. Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Whiteboards, hogy ötleteket gyűjtsön a csapattal, és megmutassa nekik, hogy ez rendben van.

Hatékonyan szabályozza a tempót a ClickUp segítségével

A tempót meghatározó vezetést gyakran tévesen úgy értelmezik, hogy gyors tempót kell diktálni. Bár a tempót meghatározó vezetők általában így dolgoznak, a jó vezetők tudják, hogy maguknak is megfelelő tempót kell diktálniuk.

Mint egy hosszú távfutó, aki lassan kezdi a versenyt, hogy energiát takarítson meg, a vezetők is a tempójukat használják, hogy egy nagy projekt során egyensúlyt teremtsenek a csapatban. Olyan vezetői magatartásformákat testesítenek meg, mint a példamutatás, a feladatok hatékony kezelése és a kiszámított kockázatvállalás a csapat előrehaladásának érdekében. Egészséges munkakörnyezetet teremtenek, amely elősegíti az alkalmazottak elkötelezettségét.

A tempót meghatározó vezetést ötvözik a coaching vezetési stílussal, hogy a munkavállalókat felzárkóztassák. Ezt integrálják a demokratikus vezetési stílussal, amelynek keretében rendszeresen gyűjtenek visszajelzéseket és naprakészek maradnak a gyakorlati tapasztalatok terén.

