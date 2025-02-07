A legjobb márkák a TikTokon 2025-ben: marketingtrendek és sikertörténetek

A TikTok már régóta nem csak egy vírusos táncok és vicces videók alkalmazása – globális színpaddá vált a kreativitás és a kapcsolatteremtés számára.

A márkák számára ez egy lehetőségekkel teli játszótér, ahol a történetmesélés találkozik a trendteremtéssel, és az autenticitás uralkodik. Itt tudnak új utakat járni, beszélgetéseket kezdeményezni és frissítően valós kapcsolatokat építeni.

A marketingesek számára ez a kreativitás aranybányája, amely lehetőséget kínál arra, hogy a közönséggel a saját terepükön lépjenek kapcsolatba. Az okos hashtag-kihívásoktól a figyelemfelkeltő rövid videókig egyes márkák mesteri szinten sajátították el a kiemelkedés művészetét.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a TikTokon található legjobb márkákat, nyertes stratégiáikat és azokat a marketingtrendeket, amelyek átalakítják a közönséggel való kapcsolattartásukat. 💪

Bónusz: Készítsen „inspirációs táblát” kedvenc TikTok-kampányairól a ClickUp Whiteboards alkalmazásban. Ingyenes!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Használja ki a TikTok gyors növekedését, magas elkötelezettségét és egyedi algoritmusát a tartalom felfedezésének elősegítéséhez. Összpontosítson a valódi kapcsolatok ápolására, a virális trendek kihasználására és a Z generáció célzására irányuló, értelmes interakciók ösztönzésére. Tanuljon a TikTokon jelen lévő márkáktól, mint például a ClickUp, a Gymshark, a Ryanair, a Taco Bell és a Netflix. Javítsd a vizuális elemeket a TikTok szerkesztőeszközeinek, például szűrőknek és átfedéseknek a segítségével. Adjon hozzá releváns hashtageket a láthatóság növelése érdekében, és vegyen részt a trendi kihívásokban. Tervezze meg tartalmi ütemtervét, marketingkampányait és egyebeket olyan eszközökkel, mint a ClickUp.

Miért özönlenek a márkák a TikTokra?

A TikTok villámgyors felemelkedése révén a fiatalabb közönséget megcélzó és innovatív marketingstratégiákat kereső márkák központjává vált. Egyedülálló funkciói és rendkívül aktív felhasználói bázisa révén a közösségi média marketing egyik kulcsfontosságú szereplőjévé vált.

Nézzük meg, hogyan segíti a TikTok a márkák marketingjét. 👀

Gyors növekedés és elkötelezettség

A TikTok példátlan növekedést ért el, havi szinten több mint 1 milliárd aktív felhasználóval és 2,65%-os kiemelkedő elkötelezettségi rátával büszkélkedhet . Gyakran felülmúlja más közösségi média platformokat, mint például az Instagram és az X.

Mivel a TikTok felhasználói jelentős időt töltenek tartalom létrehozásával, felfedezésével és interakcióval, a platform nem csupán megtekintésre szolgál, hanem aktívan alakítja az interakciókat. Ez a magas szintű interakció lehetővé teszi a márkák számára, hogy organikusan felkeltsék a figyelmet és kapcsolatokat építsenek ki a közönségükkel.

🧠 Érdekesség: A „TikTok” név a formátumot tükrözi, mivel a videók általában csak néhány másodperc hosszúak, ami gyors és vonzó tartalmakat ösztönöz.

Egyedi algoritmus és felfedezési potenciál

A TikTok algoritmusa maximalizálja a tartalom felfedezését, valós időben elemzi a felhasználói preferenciákat, hogy személyre szabott tartalmat nyújtson. Ez a képesség vonzza a felhasználókat, és segít a márkáknak kreatív, visszhangot keltő bejegyzésekkel virális státuszt elérni.

A siker azonban attól függ, hogy követed-e a közösségi média irányelveit, amelyek összhangban vannak a közösségi irányelvekkel és a márka értékeivel.

A platform felhasználók által generált tartalomkultúrája ösztönzi az autentikus interakciókat, elősegítve a márkák és közönségük közötti valódi kapcsolatok kialakulását. Ez az egyedülálló felfedezési mechanizmus számtalan márkák által vezérelt trend kialakulásához vezet, növelve a láthatóságot és a relevanciát.

🔍 Tudta? A TikTok algoritmusa a közösségi médiában az egyik legkifinomultabbnak számít. Elemezi a felhasználók viselkedését, preferenciáit és érzelmeit, hogy olyan tartalmakat válogasson össze, amelyek hosszú ideig lekötik a felhasználók figyelmét.

Hozzáférés a Z generáció és a millenniumi generáció közönségéhez

A TikTok demográfiai összetétele a Z generáció és a millenniumi generáció felé hajlik. Ezek a digitálisan jártas csoportok nagyra értékelik az autenticitást, a kreativitást és az innovációt, és a TikTok mindhárom területen segítséget nyújt.

Ezek a márkák kihasználják a platformot, bizalmat építenek, ösztönzik a lojalitást, és kihasználják a fiatalabb generációk vásárlóerejét, alakítva ezzel a fogyasztói trendeket.

A TikTok ökoszisztémája emellett olyan eszközöket is kínál a márkáknak, amelyekkel érdemi interakciókat hozhatnak létre, növelhetik elérhetőségüket, és lépést tarthatnak a folyamatosan változó marketingtrendekkel.

🔍 Tudta? A fiatalabb közönség eléréséhez a márkák olyan tartalmakat használnak, amelyekkel a közönség könnyen azonosulni tud, például kihívásokat, kulisszák mögötti videókat vagy felhasználók által készített videókat.

A TikTokon kiemelkedő márkák

Itt egy részletes áttekintés azokról a különféle taktikákról, kampányokról és trendekről, amelyek a TikTokon a legjobban teljesítő márkák sikerét alakítják.

Minden márka egyedi megközelítést alkalmaz, hogy megszólítsa a közönségét és maximalizálja az elkötelezettséget. 🎯

1. ClickUp

Jelentheted-e a HR-t a HR-nek? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

A ClickUp a TikTok kreativitás-vezérelt ökoszisztémáját használja, hogy bevonzza és tájékoztassa a fiatalabb, technológia iránt érdeklődő közönséget. A trendekhez igazodó formátumokat és a munkahelyi humorral kapcsolatos tartalmakat használ, bemutatva, hogy az alkalmazás hogyan oldja meg a termelékenységi kihívásokat.

Az olyan kampányok, mint a Work smarter, not harder (Dolgozz okosabban, ne keményebben) és a Maximizing finance efficiency with ClickUp ( A pénzügyi hatékonyság maximalizálása a ClickUp segítségével) népszerű hangokat és mémeket használnak, hogy zökkenőmentesen illeszkedjenek a TikTok kultúrájához, miközben finoman bemutatják annak funkcióit.

A ClickUp influencerekkel is együttműködik, és vizuálisan vonzó, könnyen érthető tartalmakat használ, például rövid oktatóanyagokat vagy munkafolyamat-tippeket, amelyek összhangban vannak a vizuális történetmeséléssel.

Nézze meg például a ClickUp virális videóját, amely a termékbemutatóra adott legjobb reakciót mutatja be!

📌 Tanulság: A ClickUp a trendi tartalmakat, a munkahelyi humorral kapcsolatos témákat és a történetmesélést használja fel arra, hogy természetes módon kiemelje funkcióit, miközben kapcsolatot teremt a közönséggel.

2. Chipotle

Még azt sem kell megkérdezniük, mi a jelmezed 👻 Ma 6 dolláros előételt* kapsz, ha jelmezben jössz és beolvasod a Rewards tagsági azonosítódat. Pssst: Rewards tagság és jelmez szükséges. 2024.10.31., 15:00-tól zárásig. Vendégenként egy alkalommal vehető igénybe. Csak személyesen. Adó külön fizetendő. Teljes feltételek: chipotle.com/boorito

Még azt sem kell megkérdezniük, mi a jelmezed 👻 Ma 6 dolláros előételt* kapsz, ha jelmezben jössz és beolvasod a Rewards tagsági azonosítódat. Pssst: Rewards tagság és jelmez szükséges. 2024.10.31., 15:00-tól zárásig. Vendégenként egy alkalommal vehető igénybe. Csak személyesen. Adó külön fizetendő. Teljes feltételek: chipotle.com/boorito

A Chipotle, egy népszerű mexikói étteremlánc, interaktív kampányok révén lép kapcsolatba felhasználóival, amelyek ötvözik a fenntarthatóságot és a közösségi elkötelezettséget.

A „Real Foodprint Tracker” funkcióval a felhasználók megtekinthetik megrendeléseik környezeti előnyeit, amelyeket Bill Nye-vel készített kreatív kampányok népszerűsítenek.

Emellett a korábbi kihívások, mint például a „#ChipotleRoyalty Challenge”, arra invitálják a rajongókat, hogy mutassák be kedvenc ételeiket a Chipotle menüjéről. A márka olyan influencerekkel is együttműködött, mint David Dobrik, hogy növelje elérhetőségét.

Például a Chipotle egy virális videója, amelynek címe „It's a lifestyle” (Ez egy életmód ), bemutatja a burrito és a tál ételeiket.

📌 Tanulság: A Chipotle fenntarthatósági kampányokkal, felhasználók által generált tartalmakkal (UGC) és hírességekkel való együttműködésekkel építi márkahűségét.

3. Ryanair

A Ryanair TikTok-stratégiája humorral és azonosulási lehetőségekkel igyekszik megnyerni a fiatalabb közönséget. Játékos hangnemet használ, és a trendekhez igazodó hanganyagokat alkalmaz, hogy alacsony költségvetésű hírnevét komikus előnyévé alakítsa.

A légitársaság humoros szűrőket használ, különösen az antropomorf repülőgép-arcot, amely virális alapelemmé vált, hogy tartalma felismerhető legyen. Emellett olyan szituációkra és önironikus poénokra koncentrál, amelyek vonzóak a Z generációs közönség számára.

ryanair 101 🐐 #ryanair

ryanair 101 🐐 #ryanair

📌 Tanulság: A Ryanair humorral és azonosulási lehetőségekkel célozza meg a millenniumi és Z generációt, miközben egyedi és emlékezetes vizuális elemeket alkalmaz.

🧠 Érdekesség: Zach King seprűnyél videója a TikTok legnézettebb videója, több mint 2,3 milliárd megtekintéssel.

4. NBA

Az NBA az egyik elsők között alkalmazta a TikTokot, és elsajátította annak egyedi stílusát. Míg Instagram-oldaluk a mérkőzések legfontosabb pillanataira koncentrál, a szövetség TikTok-oldala sokkal vonzóbb és szimpatikusabb megközelítést alkalmaz.

Humorral, mémekkel és motiváló tartalmakkal ötvözik ezeket, így teret teremtve a kosárlabda rajongók, különösen a Z generáció számára, hogy kapcsolatba kerüljenek a sporttal. Az NBA drámai edzésvideókat is közzétesz, trendinek számító hangokkal és a csapat kabaláival, akik táncmozdulataikat mutatják be.

Ja Morant második 360°-os befejezéssel 🤯 #NBA #Kosárlabda #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

📌 Tanulság: Az NBA humorral, mémekkel és inspirációval vonzza a kosárlabda rajongókat, miközben bemutatja a játékosok és a kabalák személyiségét.

5. Gymshark

A Gymshark több mint 4,4 millió követőt és 65,7 millió lájkot gyűjtött a TikTokon. A fitneszmárka influencer marketinget használ, hogy erős közösséget építsen. Olyan, könnyen azonosulható, magas színvonalú tartalmakat hoz létre, amelyek közvetlenül a online fitneszközösséghez szólnak.

Ahelyett, hogy nyíltan promóciós hirdetésekre támaszkodna, a Gymshark az UGC-re koncentrál. A szórakozásra helyezi a hangsúlyt, elősegítve az organikus kapcsolatot a közönséggel.

Apa hazajött. @Chris Bumstead #cbum #gym #Gymshark

📌 Tanulság: A Gymshark hiteles, felhasználók által létrehozott tartalmak és influencerekkel való együttműködések révén erősíti közösségét.

6. Red Bull

A Red Bull, egy 1987-ben alapított vezető energiaital-gyártó cég, a TikTok platformot használja, hogy kapcsolatba lépjen a fiatalabb közönséggel. Ez a demográfiai csoport egyébként inkább olyan versenytársak felé gravitál, mint a Monster vagy a Tenzing, így a TikTok stratégiai marketingeszközzé válik a márka számára.

TikTok-stratégiájuk középpontjában a márkaépítés áll, nem pedig a közvetlen termékpromóció.

Több mint 6,7 millió követővel a Red Bull TikTok-csatornája lenyűgöző, hosszabb formátumú videotartalmakat kínál, amelyek az extrém sportokat, kalandos teljesítményeket és egyedi márkatörténeteket mutatnak be.

Ki játsza ezt végtelenítve? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks

📌 Tanulság: A Red Bull a közvetlen termékpromóció helyett a történetmesélésre és az akciódús vizuális elemekre koncentrál, hogy erős kapcsolatot építsen ki a közönségével.

7. Taco Bell

A Taco Bell rövid, szórakoztató, könnyen azonosulható videókat készít, amelyek rezonálnak a közönségével. Gyakran használ humoros elemeket és popkultúrára utaló referenciákat.

A vállalat ösztönzi a felhasználókat, hogy regisztráljanak a jutalmakért és nyerjenek ingyenes ételeket, így zökkenőmentesen ötvözve a szórakozást az ügyfél-elkötelezettséget.

Az olyan alkotókkal való együttműködések, mint a brit divatikon Victor Kunda és a szokatlan „Mexican Pizza: The Musical”, tovább erősítik a Taco Bell jelenlétét. A vállalat vertikális videóformátumokat is készít televíziós reklámokhoz, és hashtag-kihívásokat szervez bizonyos menüelemekhez kapcsolódóan.

yes way girl, elérhető 12/19-től

yes way girl, elérhető 12/19-től

📌 Tanulság: A Taco Bell humorral, influencerekkel való együttműködéssel és interaktív TikTok funkciókkal, például hashtag-kihívásokkal tartja fenn a szórakozást és a figyelmet.

8. Netflix

A Netflix TikTok-fiókját arra használja, hogy történetmeséléssel, trendhangokkal és exkluzív előzetesekkel felkeltse az érdeklődést a műsorai iránt. Klipeket és előzeteseket oszt meg a tartalmakból, hogy felkeltse a nézők érdeklődését, és bepillantást engedjen nekik a kulisszák mögé. Emellett rövid, TikTok-barát előzeteseket készít, hogy magával ragadja a közönséget.

Ezenkívül a Netflix interaktív tartalmak, például duettek, kérdések és válaszok, valamint szavazások segítségével ösztönzi a rajongók elkötelezettségét.

A népszerű karakterek gyakran kerülnek a videók középpontjába, így a rajongók továbbra is érdeklődnek kedvenc sorozataik iránt, és izgatottan várják a következő évadokat.

Kíváncsi vagyok, hányszor szakadt ki Margot a szerepéből ebben a jelenetben 😂 #Barbie Ausztráliában és az Egyesült Államokban kapható #austok #netty

Kíváncsi vagyok, hányszor szakadt ki Margot a szerepéből ebben a jelenetben 😂 #Barbie Ausztráliában és az Egyesült Államokban kapható #austok #netty

📌 Tanulság: A Netflix személyes, megosztható TikTok-történetekké alakítja műsorait, előzetesekkel, rajongói interakciókkal és trendi hangokkal.

9. Nickelodeon

A Nickelodeon TikTok-stratégiája az influencerekkel való együttműködéseken és a kreatív elkötelezettségeken alapul. Lehetővé teszi az influencerek számára, hogy olyan tartalmakat hozzanak létre, amelyek összhangban vannak erősségeikkel, miközben betartják a márka üzeneteit.

A márka népszerű trendeket, hashtageket és virális kihívásokat használva népszerűsíti új műsorait és eseményeit. A többrészes sorozatok és a trendi hanganyagok növelik a közönség megtartását.

A Nickelodeon több platformon is keresztpromóciót folytat a TikTok-videókkal, hogy maximalizálja azok elérhetőségét.

Te vagy a legjobb #Dora

Te vagy a legjobb #Dora

📌 Tanulság: A Nickelodeon influencerekkel való együttműködések, virális kihívások és több platformon történő tartalomintegráció révén tartja lépést a trendekkel.

10. Spikeball

A Spikeball valódi történeteket oszt meg felhasználók által készített és professzionális tartalmakon keresztül, amelyek gyakran a játékosokat és háziállataikat mutatják be, akik élvezik a játékot.

Emellett a követőket is tájékoztatja a játékról, tartalmát felhasználva növeli az elkötelezettséget és a termékértékesítést. Erőfeszítéseik eredményeként 1,3 millió követő, 24,8 millió lájk és több mint 200 millió megtekintés született.

Tisztelem a DIY-t, de valaki mutassa meg nekik a SpikeBuoy készletünket🙈

Tisztelem a DIY-t, de valaki mutassa meg nekik a SpikeBuoy készletünket🙈

📌 Tanulság: A Spikeball ötvözi az autenticitást és a platformspecifikus történetmesélést, hogy a közönségének megfelelő, vonzó tartalmakat hozzon létre.

🔍 Tudta? A TikTok eredetileg Musical.ly néven volt ismert, mielőtt 2017-ben egyesült az alkalmazással. Ez a márkanévváltás segített neki népszerűségre szert tenni és nagyobb közönséget vonzani.

11. Duolingo

A Duolingo egy „szabadjára engedett” marketingstílust alkalmaz, amelyet humor, azonosulási lehetőség és trendeket követő tartalom jellemez, főszereplőként a kabalája, Duo.

Taktikaként a trendjackinget alkalmazza, felkapaszkodva a vírusos trendekre, a popkultúra utalásaitól, mint például a Squid Game , a hírességek mémjeiig. A Duolingo és a Google Translate közötti folyamatos viszály egy visszatérő témát teremt, amelyet a követők is lelkesen várnak.

Ha kihagysz egy leckét, csak egy csillagot kapsz | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

Ha kihagysz egy leckét, csak egy csillagot kapsz | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

📌 Tanulság: A Duolingo humorral, trendek felkarolásával és egy szimpatikus kabalafigurával vezetett történetmesélési stílussal tartja fenn a nézők érdeklődését.

12. Scrub Daddy

A Scrub Daddy az UGC-re támaszkodott, hogy termékei TikTok-szenzációvá váljanak. Arra ösztönzi rajongóit, hogy osszák meg a Scrub Daddy szivaccsal kapcsolatos takarítási trükköket és takarítási kihívásokat a platformon.

Ezenkívül vizuálisan is vonzó ASMR-tartalmakkal rendelkezik, például a „tisztítás előtti és utáni átalakulások” című videóval, amelyekkel fenntartja a nézők érdeklődését.

Egy nedves poroló... Ki gondolta volna? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

📌 Tanulság: A Scrub Daddy a felhasználók által létrehozott tartalmakkal és vizuálisan vonzó ASMR-átalakulásokkal teszi a takarítást szórakoztatóvá és kielégítővé.

13. The Washington Post

A Washington Post, az egyik legismertebb újság az Egyesült Államokban, a száraz hírtémákat is érdekesebbé és érthetőbbé teszi. TikTok-fiókjukon olyan komplex témákat, mint Franciaország nyugdíjkorhatárának emelése vagy a Silicon Valley Bank összeomlása, rövid, könnyen érthető, gyakran vicces, mégis oktató jellegű videókba öntik.

Több mint 1,8 millió követővel rendelkeznek, és újságírói precizitást ötvöznek a fiatalabb közönség számára szórakoztató, beszélgető stílussal.

Az Egyesült Államok Fellebbviteli Bírósága pénteken a Igazságügyi Minisztérium mellett állt ki, amely azzal érvelt, hogy az amerikai kormánynak joga van betiltani a TikTokot, mivel a kínai kormány nyomást gyakorolhat a TikTokra, hogy adja ki az amerikaiak adatait, vagy befolyásolja, hogy mit láthatnak. A TikTok anyavállalata, a ByteDance székhelye Kínában található.

Az Egyesült Államok Fellebbviteli Bírósága pénteken a Igazságügyi Minisztérium mellett állt ki, amely azzal érvelt, hogy az amerikai kormánynak joga van betiltani a TikTokot, mivel a kínai kormány nyomást gyakorolhat a TikTokra, hogy adja ki az amerikaiak adatait, vagy befolyásolja, hogy mit láthatnak. A TikTok anyavállalata, a ByteDance székhelye Kínában található.

📌 Tanulság: A Washington Post komplex híreket egyszerűsít le szórakoztató, rövid videókká, amelyek könnyen érthetőek és megoszthatók.

14. Fenty Beauty

A Fenty Beauty, a popénekes Rihanna tulajdonában lévő bőrápolási és kozmetikai márka, remek példa arra, hogy a szépségápolási márkák hogyan alkalmazzák helyesen a TikTok-stratégiájukat.

Népszerűsége ellenére a márka alapítója kissé háttérben marad, így a tartalom főként a legnépszerűbb szépségipari influencerekre támaszkodik a termékek értékelésében. Ez a megközelítés exkluzivitást és presztízst kölcsönöz a tartalomnak, amely professzionálisan készül, sima átmenetekkel és kreatív szerkesztéssel, összhangban a TikTok stílusával.

@Rihanna egész szezonban tökéletes vörös ajkakat varázsol 💋 A #TracedOut ceruza ajakceruzát és az #IconVelvet folyékony rúzs „The MVP” árnyalatát viseli, egy univerzális vörös színt, amely mindenkinek csodásan áll (és érzés!) 💯 Szerezd be a #lipcombo-t a TikTokon ♥️

@Rihanna egész szezonban tökéletes vörös ajkakat varázsol 💋 A #TracedOut ceruza ajakceruzát és az #IconVelvet folyékony rúzs „The MVP” árnyalatát viseli, egy univerzális vörös színt, amely mindenkinek csodásan áll (és érzés!) 💯 Szerezd be a #lipcombo-t a TikTokon ♥️

📌 Tanulság: A Fenty Beauty merész tartalmakat hoz létre azáltal, hogy együttműködik a legnépszerűbb szépségipari influencerekkel, akik hiteles termékértékeléseket készítenek.

15. Nike

A Nike TikTok-stratégiája egyszerű, de hatékony.

Ahelyett, hogy bonyolult életrajzokra vagy díszes feed-tervezésre támaszkodna, a márka termékeit és ikonikus státuszát emeli ki, és a sportcipőkön túlmutató, értékorientált tartalmat kínál.

A fitnesz tippektől és életmódbeli inspirációktól a jótékonysági üzenetekig a Nike olyan tartalmakat kínál, amelyek rezonálnak a közönségével. Átmenetek és videóeffektusokat használnak, de laza, természetes stílusban.

A győzelem nem jön könnyen, de @Vini Jr. minden szükséges lépést megtesz, hogy elérje célját. Áttáncol a védőkön, az akadályokon és a kételyeken, egészen a csúcsig. #NikeFootball

A győzelem nem jön könnyen, de @Vini Jr. minden szükséges lépést megtesz, hogy elérje célját. Áttáncol a védőkön, az akadályokon és a kételyeken, egészen a csúcsig. #NikeFootball

📌 Tanulság: A Nike inspiráló tartalmakkal mutatja be márkájának presztízsét, amelyek zökkenőmentesen ötvözik a fitnesz tippeket, az életmód témákat és a virális videó effektusokat.

💡 Profi tipp: A TikTok növekedésének egyik legjobb trükkje, ha 15 másodpercnél rövidebb videókat készítesz. Ezek a legjobban teljesítő videók közé tartoznak, mivel gyorsan felkeltik a figyelmet és arra ösztönzik a nézőket, hogy megnézzék a teljes videót.

16. Maybelline

A Maybelline influencereket és trendeket használ, hogy termékskálája a TikTok kedvencévé váljon. A márka szépségipari influencerekkel készít oktatóvideókat, amelyekben lépésről lépésre bemutatják a sminkelés fortélyait.

Ezenkívül a platformon népszerű kihívásokat is felhasznál a termékek bemutatására.

Megmutatjuk a legjobb megjelenéseket és eláruljuk a titkokat, ítélkezés nélkül 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

Megmutatjuk a legjobb megjelenéseket és eláruljuk a titkokat, ítélkezés nélkül 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

📌 Tanulság: A Maybelline lépésről lépésre bemutató videókat kombinál a virális trendekkel, hogy termékskálája a TikTok alapvető részévé váljon.

17. Dunkin Donuts

A Dunkin Donuts kreatív influencer-együttműködésekkel éri el a Z generációs közönséget. A TikTok-sztár Charli D’Amelio-val együttműködve a Dunkin exkluzív italokat dobott piacra az ő nevét viselve, ezzel növelve a márka ismertségét hatalmas követőtábora körében.

A Dunkin márkás termékeket is küldött azoknak a TikTok-alkotóknak, akik már rajongói voltak, ezzel elősegítve az őszinte elköteleződést.

A márka tovább bizonyította, hogy megérti a platform kultúráját, amikor olyan élénk, Instagramra alkalmas termékeket vezetett be, mint a Sugarplum Macchiato.

~asztalt dob~

~asztalt dob~

📌 Tanulság: A Dunkin Donuts influencerekkel együttműködő kampányokkal, személyre szabott termékekkel és trendi termékinnovációkkal növeli az elkötelezettséget.

18. Pumpkin

A Pumpkin, egy kisállat-biztosító társaság, felforgatja a hagyományos biztosítási marketinget. A TikTok segítségével aranyos kisállat-képeket és praktikus tippeket oszt meg a kisállatok gondozásáról.

A márka vonzó rövid videókat, koherens narratívát és kiváló minőségű vizuális elemeket kombinálva információs forrásként és a háziállatok jólétének szószólójaként pozícionálja magát.

Az ünnepek közeledtével megérkezik az utazási szezon is ✈️ Ha az ünnepek alatt kutyájával utazik, akkor érdemes megnéznie ezt a videót, amelyben hasznos tippeket találhat a zökkenőmentes és könnyű repüléshez. Jó utat és boldog ünnepeket kívánunk! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

Az ünnepek közeledtével megérkezik az utazási szezon is ✈️ Ha az ünnepek alatt kutyájával utazik, akkor érdemes megnéznie ezt a videót, amelyben hasznos tippeket találhat a zökkenőmentes és könnyű repüléshez. Jó utat és boldog ünnepeket kívánunk! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

📌 Tanulság: Pumpkin aranyos háziállat-tartalmakat és praktikus gondozási tippeket oszt meg, hogy egyensúlyt teremtsen az informatív történetmesélés és az érzelmi vonzerő között.

🔍 Tudta? A népszerű hangokat és zeneszámokat használó márkák jelentősen növelik a felfedezhetőségüket. Hogy naprakész maradjon, nézze meg a TikTok trendhangok részét.

19. Pretty Little Thing

A Pretty Little Thing (PLT), egy népszerű ruházati márka, erős jelenlétet épített ki a TikTokon. Influencerekkel való együttműködéseket, vizuálisan vonzó tartalmakat és vonzó kampányokat alkalmaz. A márka stratégiája magában foglalja az influencerekkel való együttműködést, valamint élénk rózsaszín árnyalatok és kiváló minőségű vizuális elemek használatát a márka identitásának megerősítése érdekében.

A márka interaktív versenyeket is szervez követői számára.

A PLT olyan kampányokat hajtott végre, mint a #PinkFridayWithPLT, amely a Black Friday egy variációja, jelentős kedvezményekkel és 10 000 dolláros nyereményjátékkal. Egy másik sikeres kampány a #BritneyChallenge volt, amelynek keretében a Halloweenre újraalkották Britney Spears ikonikus ruháit.

Várj csak... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

📌 Tanulság: A PLT interaktív kampányokkal, influencerekkel való együttműködéssel és feltűnő márka vizuális elemekkel vonzza a követőket.

20. Crocs

A Crocs a jelenlegi divatirányzatokat és az influencerek által vezérelt marketinget használja ki, hogy megőrizze ikonikus státuszát. Együttműködik divatinfluencerekkel, hangsúlyozva, hogy jellegzetes cipői hogyan egészítik ki a modern, stílusos ruhákat.

A márka vírusos TikTok-kihívásokban is részt vesz, így szórakoztató, könnyen azonosulható módon mutathatja be termékeinek sokoldalúságát.

Élvezd az ingyenes kicsomagolási ASMR-t 💆 Köszönöm @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

Élvezd az ingyenes kicsomagolási ASMR-t 💆 Köszönöm @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

📌 Tanulság: A Crocs divatbefolyásolókkal és TikTok-kihívásokkal marad releváns és friss, kiemelve sokoldalúságát és stílusát a fiatalabb közönség számára.

🔍 Tudta? Kínában a TikTok Douyin néven ismert. Ez egy különálló verzió, amelyet a helyi felhasználók igényeire szabtak.

Innovatív kampánypéldák

A TikTok-kampányok a hagyományos marketinghez szükséges szórakozást adnak. A márkák kreatív hashtag-kihívásokkal és hatékony influencer-együttműködésekkel kísérletezhetnek.

Ebben a részben néhány olyan TikTok márkakampányt mutatunk be, amelyek nyomot hagytak a platformon. 📃

Nissan

Az új SUV-ja, az Ariya népszerűsítése érdekében a Nissan interaktív kampányt indított, amelyben a TikTok felhasználókat egy kiejtésre fókuszáló AR-szűrős játékban való részvételre invitálta. A vállalat első TikTok-kampányát 1500 alkotóval indította el.

A TBWA\Chiat\Day (New York) által kidolgozott kampányban „Kiejtési leckék” című videók szerepeltek, amelyekben hírességek tanították a nézőknek a gyakran rosszul ejtett nevek helyes kiejtését, többek között az „Ariya” nevet is.

A videóban olyan alkotók szerepeltek, mint Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel és QuinnXCII.

A #HowDoYouSayAriya hashtag figyelemre méltó 122,5 millió megtekintést ért el, míg a kampány összefoglaló videója 22,9 millió megtekintést vonzott, ami jól mutatja annak széles körű népszerűségét.

📌 Tanulságok: Az AR-technológia, a hírességek támogatásának és a TikTok-alkotók bevonása jelentősen növelheti a közönség interakcióját és a láthatóságot.

e. l. f Cosmetics

Az e. l. f Cosmetics kihasználta a TikTok közönségének vonzódását a fülbemászó táncok és zene iránt, és két eredeti jinglet készített: Eyes. Lips. Face. és Eyes. Lips. Face. Safe. Ezek virálissá váltak, és arra inspirálták a felhasználókat, hogy online és valós helyszíneken, például klubokban is táncoljanak.

Ezen a lendületen felbuzdulva elindítottak egy valóságshow-t Eyes. Lips. Famous. néven. A legjobbak egy szépségtáborban vehettek részt, egy évre ingyenes termékeket kaptak és 5000 dollár szponzori támogatást.

📌 Tanulságok: Vírusos zene használata, a digitális és a valós életben való részvétel ötvözése, valamint a kampány narratívájának kreatív kiterjesztése.

ASOS

Az ASOS kiemelkedő #AySauce kampányt indított az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, 25 alkotóval együttműködve, hogy inspirálja a közönséget kedvenc három ruhájuk bemutatására.

A háromhetes kampány elsősorban a társadalmilag aktív fiatalabb korosztályt célozta meg, és a résztvevőknek lehetőséget kínált arra, hogy tartalmuk megjelenjen a TikTok TopView-ján, az Explore eredmények között és az ASOS hirdetésekben.

Ezen kezdeményezésen túl az ASOS befektetett az in-feed hirdetésekbe, és együttműködött a Byte-tal, hogy olyan kiterjesztett élményeket hozzon létre, mint a virtuális szűrők és a márkás effektek, növelve ezzel elérhetőségét és interaktivitását.

📌 Tanulságok: A kreatív partnerekkel való együttműködés, az AR funkciók és az interaktív kihívások kombinálása magas szintű részvételt és márkaismertséget eredményez.

A márka elérhetőségének növelése a TikTokon

Ahhoz, hogy növelje márkája elérhetőségét a TikTokon, hiteles, vonzó tartalmakat kell létrehoznia, amelyek összhangban vannak a trendekkel és rezonálnak a felhasználói személyiséggel. Emellett partnerkapcsolatokat és hirdetési eszközöket is kipróbálhat, mint például a feedben megjelenő hirdetések, márkás effektek és hashtag-kihívások.

Ez nem olyan nehéz, mint amilyennek tűnik. Nézzünk meg néhány alapvető stratégiát, amelyet hozzáadhat marketinges ellenőrzőlistájához, hogy növelje hatókörét. 💫

Használja ki a TikTok algoritmusát

Használja ki a TikTok hatékony algoritmusát olyan figyelemfelkeltő videók készítésével, amelyek interakciókat váltanak ki, például megosztásokat és megjegyzéseket.

Az algoritmus a felhasználói interakciók, a videóinformációk és az eszközbeállítások alapján rangsorolja a tartalmakat. Íme néhány alapvető módszer a hatókör optimalizálására:

Készíts vonzó tartalmakat , amelyek az első néhány másodpercben magukra vonják a figyelmet.

Ösztönözze az interakciókat, beleértve a lájkolásokat, kommenteket és megosztásokat, hogy növelje a tartalom láthatóságát.

Rendszeresen tegyen közzé bejegyzéseket , hogy aktív felhasználóként jelenjen meg.

Próbálja ki a TikTok elemző eszközeit a tartalom teljesítményének figyelemmel kíséréséhez és a fejlesztéshez. Elemezze a nézettség, a lájkolások, a megosztások és a célközönség demográfiai adataihoz hasonló mutatókat, hogy megértse, mi működik a legjobban, és idővel finomítsa stratégiáit.

Az alkalmazás beépített szerkesztőeszközei segítenek olyan vizuálisan vonzó tartalmak létrehozásában, amelyek rezonálnak a közönségével. A CapCut és a Movavi Video Editor külső eszközök széles körű sablonokat, effektusokat és zökkenőmentes zenei integrációt kínálnak a kiváló minőségű videók elkészítéséhez.

Fokozza vizuális élményét olyan funkciókkal, mint a szűrők, átmenetek és szövegfeliratok, hogy tartalma dinamikusabb és professzionálisabb legyen.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Ha új közönséget szeretnél elérni, készíts rövid, kiváló minőségű videókat, amelyek erős vizuális elemekkel, egyértelmű feliratokkal és azonnali interakcióval (például szemet gyönyörködtető bevezetővel) rendelkeznek, hogy növeld az esélyeidet a „Neked” oldalon való megjelenésre.

Készíts vonzó tartalmakat

Vonzó tartalmat kell létrehoznia, hogy a közönségét lekösse. De hogyan? Összpontosítson a következőkre:

Történetmesélés

Oktatóanyagok és útmutató videók

Humor és trendek

A ClickUp Brain egy sokoldalú, közösségi médiára specializálódott mesterséges intelligencia eszköz, amely segít a tartalomkészítés racionalizálásában. Központi helyet biztosít ötletek, betekintések és inspirációk számára. Akár kreatív videókat, TikTok-ötleteket, feliratokat írsz, vagy hashtag-stratégiákat tervez, a mesterséges intelligenciával működő asszisztens leegyszerűsíti a folyamatot.

Készíts feliratokat, gyűjts videóötleteket és tervezz vírusos tartalmakat a ClickUp Brain segítségével.

Csak annyit kell tennie, hogy beír egy tartalmi ötletet vagy témát a ClickUp Brainbe, és az személyre szabott javaslatokat ad, például figyelemfelkeltő címsorokat, videókoncepciókat és trendeket, amelyek rezonálnak a közönségével.

⚙️ Bónusz: Tanulja meg, hogyan automatizálhatja a tartalomkészítést AI segítségével.

Lépjen partnerségre influencerekkel

Dolgozzon együtt olyan TikTok-influencerekkel, akik összhangban vannak márkád értékeivel és közönségével. Az influencerek bizalmat építettek ki követőikkel, így ajánlásaik nagy hatással bírnak. Használhatod:

Szponzorált tartalom

Márkás kihívások

Influencerek átvétele

💡 Profi tipp: Létrehozhatsz „Duetteket”, ahol egy másik videó mellett felléphetsz, és „Összevarrhatsz” mások klipjeit a saját tartalmadba. Ez elősegíti az alkotók közötti együttműködést és interakciót.

A hashtagek hatékony TikTok marketingeszközök a tartalom kategorizálásához és a trendekkel való kapcsolódáshoz. Ha három-öt jól megválasztott hashtaget tartalmaz a képaláírásában, azzal tökéletes egyensúlyt teremt a láthatóság maximalizálása és a poszt túlzsúfoltságának elkerülése között.

Összpontosítson azokra a címkékre, amelyek összhangban vannak márkájának hangvételével és a trendekhez illeszkedő tartalmakkal. Használjon olyan eszközöket, mint a TikTok Creative Center, az automatikus kiegészítés funkciók és a versenytársak elemzése, hogy megtalálja a releváns hashtageket.

💡 Profi tipp: Kísérletezzen különböző hashtag-kombinációkkal, miközben megőrzi a relevanciát, hogy hatékonyan növelje elérhetőségét.

Aktívan vegyen részt a követőkkel való interakcióban

Lépjen kapcsolatba a közönségével úgy, hogy válaszol a megjegyzésekre, részt vesz kihívásokban vagy élő közvetítéseket szervez. A valódi kapcsolatok kiépítése erősíti a lojalitást és elősegíti a növekedést.

A következő módszerekkel is kapcsolatba léphetsz a közönségeddel:

A felhasználók által létrehozott tartalmak elismerése

Kérdésekkel vagy szavazásokkal kezdeményezett beszélgetések

Visszajelzések alapján tartalom létrehozása

Tervezze meg a tartalmat és készítsen posztolási ütemtervet

A közösségi média projektmenedzsment eszközök segítségével biztosíthatja a következetességet és a szervezettséget a posztolási ütemtervben.

Az egyik ilyen kiváló alkalmazás a ClickUp Marketing Software. 🤩

Ez segít a tartalomnaptárak tervezésében, a haladás nyomon követésében és a megfelelő időben történő közzététel biztosításában, ami elengedhetetlen a TikTokon való elkötelezettség fenntartásához.

Vessünk egy pillantást néhány funkciójára, amelyek segíthetnek TikTok-stratégiájában. ⚒️

ClickUp Docs

Hozzon létre beágyazott oldalakat a ClickUp Docs-ban különböző TikTok-kampányokhoz.

A ClickUp Docs a TikTok-tartalmakon dolgozó csapatok számára a legjobb együttműködési eszköz. Egy helyen központosítja az ötletek áttekintésének és finomításának folyamatát.

A felhőalapú rugalmasságnak köszönhetően dokumentumokat hozhat létre, szerkeszthet és megoszthat kampánytervek szervezéséhez, videóforgatókönyvek megírásához vagy tartalomnaptárak készítéséhez.

A beágyazott oldalak funkcióval hierarchikusan strukturálhatja a véleményeket, és a hosszú TikTok-kampányokat kezelhető szakaszokra bontja, például kreatív briefekre, hashtag-listákra és posztolási ütemtervekre.

Emellett valós időben együttműködhetsz a csapatoddal, hogy mindenki egy irányba haladjon.

A TikTok-kampányok előkészítésekor a csapatok videóvázlatokat, elemzéseket vagy konkrét feladatokat közvetlenül a Docs-ba ágyazhatnak be felülvizsgálat céljából.

ClickUp Chat

Tartsa összes marketinges beszélgetését egy helyen a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat a tökéletes eszköz arra, hogy megbeszéld TikTok-stratégiádat a csapatoddal. Közvetlenül együttműködhetsz a platformon a trendi TikTok-kihívásokon, videóötleteken vagy influencerekkel való együttműködéseken.

Ezenkívül kapcsolja össze ezeket a beszélgetéseket olyan feladatokkal, mint a bejegyzések ütemezése, videotartalom létrehozása vagy az elkötelezettségi mutatók elemzése.

Az AI-alapú funkciók segítségével automatizálhatja a beszélgetéseiből származó feladatok létrehozását, ezzel értékes időt takarítva meg.

Adjon meg egyértelmű feladatokat a ClickUp Assign Comments segítségével

Amikor a csapatával együttműködve TikTok-tartalmakat hoz létre, a ClickUp Assign Comments funkcióval konkrét feladatokat vagy visszajelzéseket rendelhet a felelős csapattagokhoz. Ez a Docs-on belül történik, hogy minden egyszerűen és gördülékenyen működjön.

Például, ha valakinek át kell nézni egy videót, mielőtt azt közzéteszik, vagy jóvá kell hagynia egy feliratot, akkor azt a kommentet neki rendelheti hozzá, így biztosítva a gyors nyomon követést és a felelősségre vonhatóságot.

ClickUp műszerfalak

A kampány statisztikáit és előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja.

A ClickUp Dashboards egyértelmű módszert kínál a TikTok-kampányok nyomon követésére és fejlesztésére testreszabható kártyák segítségével. Ezekkel a kártyákkal nyomon követheted a legfontosabb teljesítménymutatókat, mint például a megtekintések, az elkötelezettség és a követők számának növekedése.

Az adatok grafikonokkal és táblázatokkal vannak ábrázolva, hogy könnyebben felismerhetőek legyenek a trendek és a legjobban teljesítő tartalmak, így stratégiáját valós időben módosíthatja.

A kampány céljainak megfelelően személyre szabhatja a műszerfalakat, amelyek automatikusan frissülnek, így biztosítva, hogy a legfrissebb adatokkal dolgozzon.

ClickUp modern közösségi média naptár sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp modern közösségi média naptár sablonja segít a közösségi média tartalmak kezelésében és nyomon követésében.

A ClickUp Modern Social Media Calendar kiváló eszköz a TikTok-kampányok egyszerű kezeléséhez. Akár egyetlen fiókot, akár több TikTok-kampányt futtat, ez a közösségi média sablon segít nyomon követni minden bejegyzést és teljesítménymutatót.

Emellett adatvizualizációs eszközöket is tartalmaz a siker méréséhez. Nem csak a TikTok-on, hanem különböző közösségi média csatornákon is szervezi és tervezi a tartalmakat.

A TikTok-marketing kihívásai és hátrányai

Bár a TikTok remek lehetőségeket kínál a fiatalabb közönség megszólítására, ez nem jár kihívások nélkül. A magas hirdetési költségektől a tartalomra vonatkozó követelményekig, a platform használata gondos megfontolást igényel.

Vessünk egy pillantást néhány hátrányára. 👇

Magas hirdetési költségek: A minimális hirdetési költség 500 dollár, a ezer megjelenítésenkénti költség (CPM) pedig körülbelül 10 dollár, ami kevésbé teszi elérhetővé a kisvállalkozások számára.

Szűk demográfiai elérhetőség: A túlnyomórészt fiatalabb közönség korlátozza az idősebb demográfiai csoportokat megcélzó márkák elkötelezettségét.

A tartalomgyártás követelményei: A kizárólag videotartalmakra való támaszkodás növeli a gyártási költségeket és a komplexitást.

Hírnévvel kapcsolatos kockázatok: A vitatott trendekkel vagy nem megfelelő tartalmakkal való kapcsolat károsíthatja a márka imázsát.

Tartalom-moderálás: A nem megfelelő tartalmaknak vagy virális kihívásoknak való kitettség további kockázatokat jelent a márkák számára.

Nyerjen TikTok-kampányokat a ClickUp segítségével

A TikTok továbbra is ösztönzi az online marketing tevékenységeket, miközben a márkák igyekeznek lépést tartani a trendekkel, hogy sikeresek legyenek a platformon. A vírusos kampányoktól az okos együttműködésekig a TikTokon való siker kreativitást, következetességet és alkalmazkodóképességet igényel; mindez következetes tervezést és szervezést igényel.

A ClickUp egy sokoldalú eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot azáltal, hogy egy all-in-one platformot biztosít. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Docs a tartalomkészítéshez, a Brain az ötletek kidolgozásához és a Chat a zökkenőmentes kommunikációhoz, a TikTok-stratégiád kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű.

Az óra ketyeg. Mire vársz még?

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅