NotebookLM és Notion: melyik jegyzetelő alkalmazás a jobb?

Tudta, hogy az alkalmazottak átlagosan napi 1,8 órát, vagyis hetente majdnem egy teljes munkanapot töltenek csak információk keresésével?

Ez rengeteg időveszteséget jelent – függetlenül attól, hogy diák vagy, aki vizsgára készül, szakember, aki több projektet egyensúlyoz, vagy szabadúszó, aki határidőket kezel.

Itt segíthet egy jegyzetelő alkalmazás. A NotebookLM és a Notion jegyzetelő alkalmazások segítenek rögzíteni a teendőket és a megbeszélések tanulságait, rendszerezni az adatokat feladatokba és prioritásokba, valamint együttműködni másokkal.

De melyik jegyzetelő alkalmazás illik legjobban az Ön stílusához?

Ebben a blogban bemutatjuk a NotebookLM és a Notion közötti különbségeket, hogy segítsünk megtalálni a munkafolyamatához leginkább megfelelő alkalmazást. 🎯

Mi az a NotebookLM?

via NotebookLM

A Google Labs NotebookLM egy AI-alapú kutatási és jegyzetelési asszisztens. A Google Gemini szolgáltatását használja, hogy különböző funkciókat nyújtson, amelyek az egyes felhasználók igényeihez igazodnak.

Az általános AI modellektől eltérően, amelyek a széles internetes adatbázisból merítenek, a NotebookLM a válaszokat az Ön által megadott konkrét anyagokra alapozza. Ez csökkenti a pontatlanságok és a hallucinációk esélyét. Tartalommal kapcsolatos kérdéseket tehet fel neki, vagy kérhet összefoglalót a válaszokról.

Eredetileg kutatók és diákok számára készült, de mára a NotebookLM más szakemberek körében is népszerűvé vált, akik intelligens módszert keresnek nagy adatállományok kezelésére. Mivel lebontja a komplex információkat, segítségével érdemi következtetéseket és ötleteket vonhat le a megállapításai alapján.

A NotebookLM funkciói

A NotebookLM egy digitális jegyzetfüzet, amely számos eszközzel segíti a kutatás és a dokumentáció egyszerűsítését. Az innovatív ötletekhez kapcsolódó AI-javaslatok generálásától a kutatási cikkek közös kidolgozásáig ez az eszköz segít a hasznosítható tudás létrehozásában.

Nézzük meg részletesen a funkcióit. 👇

1. funkció: Jegyzetelés és javasolt műveletek

Rendezze és kezelje kutatási eredményeit a NotebookLM segítségével

A NotebookLM segítségével jegyzeteket hozhat létre, menthet és rendezhet. A kiválasztott jegyzeteket strukturált formátumokká alakíthatja, például vázlatokká, tanulási útmutatókká, tartalomjegyzékekké vagy összefoglalókba, hogy minden könnyen elérhető legyen.

Ez a jegyzetelésre szolgáló AI-eszköz jegyzeteket egyesít, ötleteket értékeli és kapcsolódó koncepciókat oszt meg. Ezek a funkciók megkönnyítik a tartalom elemzését, miközben gazdagítják az információkat.

🧠 Érdekesség: A NotebookLM lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy akár 50 forrást töltsenek fel, amelyek mindegyike legfeljebb 500 000 szót tartalmazhat. Ez ideálisvá teszi nagy léptékű projektekhez, például disszertációkhoz vagy kiterjedt kutatásokhoz.

2. funkció: Forrásintegráció és AI-alapú elemzés

Adjon hozzá tartalmat különböző forrásokból a NotebookLM segítségével

A NotebookLM lehetővé teszi különböző forrásokból származó tartalmak hozzáadását, például Google Docs, PDF fájlok és URL-ek. Ezek a dokumentumok alapul szolgálnak az interakciók és betekintések generálásához.

Ezen írási folyamatra építve a dokumentumkezelő szoftver elemzi a feltöltött anyagot, hogy összefoglalásokat készítsen, kiemelje a legfontosabb témákat és kérdéseket javasoljon. Ez a folyamat leegyszerűsíti a komplex információkat, így azok könnyebben érthetőek és feldolgozhatóak.

💡 Profi tipp: Egyszerűsítse napját a ClickUp Daily Notes Template segítségével. Ezzel a testreszabható sablonnal könnyedén rögzítheti, rendszerezheti és nyomon követheti napi feladatait, ötleteit és prioritásait. A sablon célja a termelékenység növelése és a koncentráció fenntartása.

3. funkció: Képértelmezés és podcast-stílusú audioösszefoglalók

Szerezzen be egy AI-alapú hangos összefoglalót a jegyzeteiről

A NotebookLM olyan funkciókkal javítja a jegyzetelést, mint a képelemzés és az audioösszefoglalók. Értelmezni és hivatkozni tud a dokumentumokba ágyazott képekre, így könnyebb a vizuális adatokat beépíteni a munkádba.

Ráadásul a NotebookLM segítségével podcast-stílusú hangos összefoglalót készíthet a tartalmáról, ami egy vonzó, alternatív módszert kínál az információk áttekintésére multitasking közben vagy útközben.

NotebookLM árak

Ingyenes

Mi az a Notion?

via Notion

A Notion egy sokoldalú termelékenységi és jegyzetelő alkalmazás, amely egy all-in-one munkaterületként működik egyének és csapatok számára.

A Notion segítségével testreszabott munkaterületeket hozhat létre oldalakkal, adatbázisokkal és táblákkal, hogy feladatait, dokumentumait és projektjeit pontosan úgy szervezze, ahogyan szüksége van rá. Emellett tudásmenedzsment rendszerként is működik, hogy növelje a termelékenységet.

A platform kiválóan alkalmas személyes használatra, lehetővé teszi személyre szabott oldalak létrehozását, tartalomtípusok hozzáadását, valamint naptárak és feladatlisták beépítését a napi munkamenetbe.

🧠 Érdekesség: Ivan Zhao és társai 2013-ban alapították a Notiont. A 2016-os első kiadás óta az alkalmazás esztétikai vonzereje és funkcionalitása miatt egyre népszerűbbé vált.

A Notion funkciói

A Notion rugalmas munkaterülete számos funkciót kínál az együttműködés javítására és a hatékonyság növelésére. Nézzük meg ezeket részletesen. 👇

1. funkció: Testreszabható és együttműködésre alkalmas oldalak

Dolgozzon együtt csapatával és osszon ki feladatokat

A Notion remek testreszabási lehetőségeket kínál, amelyekkel személyre szabott oldalakat hozhat létre szöveggel, képekkel, táblázatokkal és egyebekkel. Ez a rugalmasság megkönnyíti a platform különböző munkafolyamatokhoz való alkalmazkodását, legyen szó kutatások dokumentálásáról, projektek kezeléséről vagy személyes feladatok szervezéséről.

Ezenkívül a Notion valós idejű csapatmunka funkciókat is kínál. Megoszthat dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és azonnal visszajelzést adhat csapatának a zökkenőmentes összehangolás érdekében. Ezek az együttműködési eszközök hasznosak a közös projektek és a haladás nyomon követése során.

🧠 Érdekesség: 2024-ben a Notion több mint 100 millió felhasználóval rendelkezik, és értéke 10 milliárd dollárra becsülhető.

2. funkció: Projektmenedzsment és automatizálás

Használja a projektmenedzsment eszközeit a haladás nyomon követéséhez.

A Notion hatékony projektmenedzsment eszközöket kínál, amelyekkel Kanban táblák és naptárak formátumában vizualizálhatja projektjeit. Támogatja a platformok közötti integrációt, és olyan eszközökkel is összekapcsolható, mint a Google Drive, így az információkat közvetlenül a Notion munkaterületére töltheti le.

Az ismétlődő feladatokhoz a Notion automatizálási funkciókat kínál, amelyekkel csökkenthető a rutin tevékenységekre fordított idő.

3. funkció: Integrált AI-segítség és sablonkönyvtár

Fordítsa le és foglalja össze az információkat a Notion AI segítségével

A Notion integrált AI-segítségével növelheti termelékenységét, ötleteket gyűjthet, tartalmakat összefoglalhat és gyorsan releváns információkat generálhat.

Ráadásul a Notion több mint 20 000 sablonnal rendelkezik, amelyekkel bármilyen célra beállíthatod az oldalakat, a projekttervezéstől a különböző jegyzetelési stratégiákig. Gyorsan elindulhatsz anélkül, hogy mindent a nulláról kellene megtervezned.

🔍 Tudta? A Notion támogatja a LaTeX használatával létrehozott beágyazott egyenleteket. Matematikai szimbólumokat vagy egyenleteket írhat be a beírás/beágyazás funkcióval, majd az „Inline equation” (Beágyazott egyenlet) opció kiválasztásával. Ez egy hasznos funkció diákok, oktatók és elemzők számára.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

NotebookLM és Notion: funkciók összehasonlítása

A NotebookLM és a Notion egyaránt az egyik legjelentősebb termelékenységi kihívás, az időpazarlás megoldására törekszik. A McKinsey legutóbbi jelentése szerint a vállalkozások évente több mint 37 milliárd dollárt veszítenek a rossz tudásmegosztási gyakorlatok miatt.

Ez a két eszköz egyedi, különböző igényekhez szabott funkciókat kínál. A NotebookLM a jegyzetelésre, a kutatásra és a tartalomelemzésre összpontosít. Ezzel szemben a Notion testreszabható oldalakat, projektmenedzsment eszközöket és valós idejű együttműködést kínál.

Ebben az összehasonlításban részletesen bemutatjuk az egyes eszközök funkcióit, hogy segítsünk eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára. 💁

Funkciók NotebookLM Notion Írja be Mesterséges intelligenciával támogatott jegyzetelő és kutatási eszköz Jegyzetelési, projektmenedzsment és együttműködési platform AI-integráció Google Gemini mesterséges intelligenciát használ Mesterséges intelligenciát kínál összefoglalók és ötleteléshez Adatkezelés Feldolgozza a feltöltött dokumentumokat, hogy betekintést és összefoglalásokat nyújtson Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy adatbázisokat hozzanak létre és a tárolt információk alapján kérdéseket tegyenek fel. Egyedi tényező Dokumentumokat hangfelvételekké alakít és automatikusan összefoglalót készít Rugalmas sablonokat, kiterjedt adatbázis-funkciókat és hatékony együttműködési eszközöket kínál. Felhasználói hozzáférhetőség Korlátozza a hozzáférést, mivel jelenleg sok felhasználó várólistán van. Számos árazási tervvel széles körben elérhető, beleértve egy ingyenes verziót is. Együttműködés Korlátozott lehetőségeket kínál a csapatmunka számára Robusztus együttműködési csomagot kínál csapatok számára Testreszabás A dokumentumokkal való interakcióra összpontosít, minimális testreszabási lehetőségekkel. Sablonok és harmadik féltől származó integrációk révén széles körű testreszabási lehetőségeket kínál. Tanulási görbe Egyszerűsíti a bevezetést az AI eszközökkel már ismerős felhasználók számára Kiterjedt funkciói miatt több gyakorlást igényel a használata.

1. funkció: Dokumentumok közötti interakció

NotebookLM

A NotebookLM lehetővé teszi PDF-ek és szövegfájlok feltöltését, valamint azok közvetlen kezelését. AI-je összefoglalókat, betekintéseket és a tartalom hangos változatát generálja a dinamikus tanulási élmény érdekében.

Notion

A Notion támogatja a dokumentumok beágyazását és összekapcsolását, de nem rendelkezik interaktív AI funkciókkal. Ez azt jelenti, hogy a konkrét információkat manuálisan kell kivonnia az adatokból.

🏆 Győztes: A NotebookLM kiemelkedő teljesítményt nyújt a feltöltött anyagok azonnali visszajelzésében és elemzésében.

2. funkció: Együttműködés és testreszabás

NotebookLM

A NotebookLM alapvető megosztási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a notebookokon való együttműködést, de nem tartalmaz olyan fejlett funkciókat, mint a valós idejű szerkesztés vagy kommentelés.

Ezenkívül a jegyzeteket különálló, egymással nem összekapcsolt jegyzetfüzetekbe rendezi, ami korlátozhatja a rugalmasságot.

Notion

A Notion robusztus együttműködési eszközöket kínál, beleértve a feladatkiosztást, a valós idejű frissítéseket és a csapatprojektekhez megosztott munkaterületeket.

Ráadásul a Notion sablonok, összekapcsolt adatbázisok és rugalmas szervezeti struktúrák révén széles körű testreszabási lehetőségeket kínál a sokoldalúság érdekében.

🏆 Győztes: A Notion rugalmasságával, a különböző tartalmak szervezésének széles körű testreszabhatóságával és a csapatmunkához szükséges átfogó együttműködési funkcióival tűnik ki.

🔍 Tudta? A Cornell Egyetemen kidolgozott Cornell jegyzetelési rendszer az összes jegyzetet három részre osztja: főbb pontok, kiegészítő részletek és összefoglalás. Ez az elrendezés egyszerűsíti az áttekintést és elősegíti a jegyzetezés hatékonyságát azáltal, hogy ösztönzi az anyag aktív feldolgozását.

3. funkció: Felhasználói felület és felhasználói élmény

NotebookLM

A NotebookLM az egyszerűségre összpontosít, egy kifejezetten dokumentumok kezelésére tervezett, egyszerű és intuitív felülettel. Világos felépítése megkönnyíti a feltöltött anyagok kezelését az útmutatók segítségével.

Notion

A Notion testreszabható felülete lehetővé teszi, hogy különböző tartalomtípusokkal alakítsd ki a munkaterületedet. A jegyzetek nem lineáris összekapcsolásának képessége növeli a rugalmasságot. Azonban a széles választék túlterhelheti a felhasználókat.

🏆 Győztes: A Notion rugalmasságával és az egyéni preferenciákhoz való alkalmazkodóképességével vezet, annak ellenére, hogy a tanulási görbéje meredekebb.

NotebookLM és Notion a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a NotebookLM és a Notion alkalmazásokról. Noha nincs konkrét téma, amely közvetlenül összehasonlítaná a kettőt, a felhasználók értékes betekintést nyújtanak az egyes alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalataikról.

A Notion alkalmazást használtam arra, hogy ötleteimet pontok formájában rögzítsem a projektoldalaimon. Egyszerű volt, de az én igényeimhez nem volt elég dinamikus. Ezért elkezdtem más jegyzetelő eszközöket is kipróbálni, hogy megnézzem, hogyan tudnám nemcsak tárolni a jegyzeteimet, hanem azokat intelligensabban is kezelni[…] Elsőként a Notebook LM-et próbáltam ki, ami valóban ígéretes eszköznek tűnt. Azonban ahhoz, hogy az Egyesült Államokból hozzáférhessek, Proton VPN előfizetésre volt szükségem. Jelentős hátránya volt, hogy nem lehetett a weben keresni, miközben a jegyzetekkel dolgoztam. Ez a korlátozás számomra elfogadhatatlan volt, mivel integráltabb megközelítésre volt szükségem.

Egyes felhasználók a NotebookLM-et részesítik előnyben a Notion alternatívájaként.

Még mindig remélem, hogy a Notion valami hasonlóval fog előállni, mint a NotebookLM, az AI-jüket felhasználva. Hihetetlenül frusztráló, hogy a Notion AI-jéhez kötve vagyunk, anélkül, hogy több jegyzetet, táblázatot stb. átkutatnánk.

Bár a Reddit felhasználói a Notion alkalmazást részesítik előnyben a jegyzeteléshez, néhány problémát tapasztaltak.

Jól működik, az egyetlen probléma, hogy elértem a használati korlátot. A Notion nem közli, hogy mi a token korlát, így fogalmad sincs róla. Amikor ez megtörténik, az AI egyszerűen „elfárad”… téves információkat ad ki, hallucinál vagy nem válaszol. Ez a probléma egyszer-kétszer előfordult, de nem használom elég gyakran ahhoz, hogy bármilyen mintát kizárjak…

Ismerje meg a ClickUp-ot – a NotebookLM és a Notion legjobb alternatíváját

Míg a NotebookLM és a Notion specifikus termelékenységi és jegyzetelési igényeket elégít ki, a ClickUp egy vonzó alternatívát kínál, amely ötvözi ezek erősségeit.

Robusztus feladatkezelésével, testreszabható munkafolyamataival és fejlett együttműködési eszközeivel, mindezt egyetlen platformon, sokoldalúsága páratlan.

Vessünk egy pillantást néhány funkcióra, amelyek miatt ez a legjobb választás a legkülönbözőbb igényekhez. 👀

ClickUp első számú előnye: Notepad

Gyorsan jegyezze le jegyzeteket és ötleteket a ClickUp Notepad segítségével

A ClickUp Notepad robusztus jegyzetelést kombinál fejlett feladatkezeléssel, így tökéletes brainstorminghoz, ötletek szervezéséhez és tervek végrehajtásához.

Több, mint egyszerű jegyzetelés: gazdag formázási funkciókkal, például fejléc, pontok, címkék és színek segítségével minden világos és vizuálisan vonzó. A csekklisták és a beágyazott feladatok egyszerűsítik a munkafolyamatokat, míg a jegyzetek nyomon követhető feladatokká alakításának képessége biztosítja a tervezésről a cselekvésre való egyszerű átmenetet.

📌 Példa: Egy diák a Notepadban vázolhatja fel kutatását, a legfontosabb pontokat feladatokká alakíthatja, és könnyedén nyomon követheti az előrehaladást.

A mobilalkalmazás és a böngészőbővítmény révén több platformon is elérhető, így bármikor és bárhol jegyzetelhet és feladatokkal foglalkozhat.

ClickUp előnye #2: Dokumentumok

Formázza a jegyzeteket, hogy könnyen olvashatók és érthetőek legyenek a ClickUp Docs segítségével.

Akár tudásbázist szervez, projekteket kezel vagy részletes jegyzeteket készít, a ClickUp Docs alkalmazkodik az Ön igényeihez, és világossá és hozzáférhetővé teszi az információkat.

Létrehozhat hitelesített wikiket információk megosztására, útitervekhez és kutatási dokumentumokhoz, gazdag formázási lehetőségekkel, például beágyazott oldalakkal, táblázatokkal és sablonokkal. A kutatáskezelő szoftver fejlett formázási lehetőségeket is támogat, például színkódolt szalagcímeket és szintaxiskiemeléssel ellátott kódblokkokat, így ideális kreatív és technikai projektekhez.

A ClickUp jegyzetelési sablonokat is kínál a gyors beállításhoz, és lehetővé teszi a konkrét tartalmak azonnali keresését. A adatvédelmi beállítások lehetővé teszik a megtekintés és szerkesztés jogosultságának pontos szabályozását, így biztosítva a magánjellegű és érzékeny információk biztonságát, miközben azok továbbra is megoszthatók külső együttműködőkkel.

🔍 Tudta? A ClickUp Docs alkalmazásban egyetlen oldalra korlátlan számú aloldalt ágyazhat, ami komplex hierarchiák és egyszerűsített szervezés kialakítását teszi lehetővé.

ClickUp előnye #3: ClickUp Brain

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy bármilyen típusú tartalmat írjon különböző hangnemekben.

A ClickUp Brain egy fejlett AI-asszisztens, amely központi hubot biztosít a feladatok, dokumentumok és szervezeti ismeretek számára. A ClickUp Workspace, a Google Workspace ökoszisztéma és a projekt táblákba való zökkenőmentes integrációja miatt ez egy elengedhetetlen termelékenységi eszköz.

📌 Példa: A diákok a ClickUp Brain „ask” funkciójával gyorsan előhívhatják az órai jegyzeteket, összefoglalókat, vagy megkereshetnek egy kutatási dolgozatot a platformon belül, ezzel időt takarítva meg a tanuláshoz. Egy marketing projekten dolgozó szakember összekapcsolhatja a kampány dokumentumait és a csapat frissítéseit, lehetővé téve a gyors döntéshozatalt a releváns információk alapján.

Ezenkívül a „write” funkció fejlett tartalomkészítést tesz lehetővé, amelynek segítségével e-maileket, jelentéseket vagy projektismertetőket készíthet AI által generált javaslatokkal és sablonokkal.

🔎 Tudta? A ClickUp Connected Search segítségével gyorsan megtalálhat bármilyen fájlt a ClickUp-on, bármelyik csatlakoztatott alkalmazásban, vagy akár a helyi meghajtón is. Hozzáadhat egyéni keresési parancsokat, például linkekhez vezető gyorsbillentyűket, és elmentheti a szöveget későbbi felhasználásra, így könnyebben kereshet bármit egy helyen.

Legyen profi jegyzetelésben és információkeresésben a ClickUp segítségével

Ha nem tud dönteni a NotebookLM és a Notion között, vegye figyelembe saját igényeit. Akár a NotebookLM mesterséges intelligenciával támogatott betekintése vonzza, akár a Notion páratlan testreszabási lehetőségei ideálisak a projektjeihez, a választás végül attól függ, hogy mi illeszkedik legjobban a munkafolyamatához.

Ha azonban olyan eszközt keres, amely mindkét világ legjobbjait ötvözi, akkor a ClickUp a megoldás!

A ClickUp Notepad szinkronban tartja a jegyzeteket és a feladatokat a zökkenőmentes szervezés érdekében. Össze kell rendeznie az ötleteit vagy meg kell találnia fontos részleteket? A ClickUp Brain segít Önnek. És amikor eljön az együttműködés ideje, a ClickUp Docs segítségével a valós idejű közös munka is könnyedén megy.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és élvezze a jegyzetelés, a feladatkezelés és az együttműködés tökéletes ötvözetét! ✅