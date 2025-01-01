Telegram vagy WhatsApp üzleti célokra: melyik a jobb?

Ahhoz, hogy hatékonyan vonzza be ügyfeleit, ott kell lennie, ahol ők vannak.

Amikor világszerte milliók kezdték el használni a WhatsAppot és a Telegramot személyes kommunikációra szöveges, hang- és videóüzenetek formájában, a platformok üzleti potenciálja túl nagy lett ahhoz, hogy kihasználatlanul maradjon.

A fejlett funkcióknak köszönhetően mindkét azonnali üzenetküldő platform lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy személyre szabják az ügyfelekkel való interakciókat, integrálják a CRM eszközöket vagy ERP rendszereket, és automatizálják a válaszokat a hatékony kommunikáció érdekében. Tehát, vállalkozás tulajdonosaként melyik platformra érdemes támaszkodnia? ⚡

Ebben a blogbejegyzésben a WhatsApp Business és a Telegram funkcióinak és árainak összehasonlításával válaszolunk erre a kérdésre. Emellett bemutatunk egy eszközt is, amely átfogóbb megoldást kínál üzleti igényeire!

Mi az a Telegram?

A Durov testvérek által 2013-ban elindított Telegram egy felhőalapú üzenetküldő szoftver. Ingyenes, és mobil és asztali eszközökön is használható fájlok, képek és videók megosztására.

Míg minden Telegram-csoportban legfeljebb 200 000 tag lehet, és kétirányú beszélgetések is lehetségesek, a Telegram-csatornákon korlátlan számú taggal lehet üzeneteket megosztani, de csak egyirányú beszélgetésekben.

💡 Gyors betekintés: A kisvállalkozások a Telegramot használhatják ügyfeleikkel való kapcsolattartásra, marketingüzenetek terjesztésére, sőt akár a belső kommunikáció megkönnyítésére is, különösen, ha korlátozott költségvetéssel rendelkeznek.

A Telegram funkciói

A Telegram számos sokoldalú funkciót kínál, amelyek mind szakmai, mind személyes kommunikációra használhatók.

1. 1. funkció: Azonnali üzenetküldés

A Telegramon keresztül elküldött azonnali üzenetek tartalmazhatnak szöveget, videót, hangot és legfeljebb 2 GB méretű fájlokat.

Ha több eszközön is be van jelentkezve a Telegram-fiókjába, akkor minden üzenet, amit egy eszközön beír, felhőalapú vázlatként kerül mentésre. Ez lehetővé teszi, hogy a vázlatot egy másik szinkronizált eszközön is elérje, így biztosítva a zökkenőmentes átmenetet és kommunikációt. A Telegram lehetővé teszi az üzenetek törlését is, függetlenül attól, hogy mikor lettek elküldve, így növelve a magánélet és a biztonság védelmét.

2. 2. funkció: Csoportok és csatornák

A Telegramban csoportokat és csatornákat hozhat létre, hogy könnyedén kommunikálhasson több felhasználóval. Egy csoport legfeljebb 200 000 felhasználót tud támogatni, és lehet nyilvános vagy privát. A privát csoportokba csak meghívóval lehet belépni, míg a nyilvános csoportok a keresőfunkció segítségével könnyen megtalálhatók.

A csatornák viszont arra szolgálnak, hogy üzeneteket terjesszenek egy szélesebb közönségnek. Csak a csatorna tulajdonosa és adminisztrátorai tehetnek közzé bejegyzéseket a csatornákon. Mások olvashatják, kommentálhatják és reagálhatnak az üzenetekre. Ha csatornát működtet a Telegramon, betekintést nyerhet olyan szempontokba, mint a felhasználók számának növekedése, az interakciók száma és az ügyfelek elkötelezettsége.

💡 Gyors betekintés: A vállalkozások csoportokat használhatnak együttműködéshez, ügyfélszolgálathoz, fájlmegosztáshoz és közösségépítéshez. A csatornák hasznosak marketinghirdetésekhez, bejelentésekhez, valamint exkluzív hírek vagy frissítések megosztásához.

3. 3. funkció: Videók és hanghívások

A Telegram felhasználói privát vagy csoportos csevegésekben kezdeményezhetnek videó- vagy hanghívásokat más tagokkal.

Megoszthatja a képernyőjét, elnémíthatja a többi tagot, és szükség esetén rögzítheti a hívásait. A csatornák segítségével élő közvetítést is indíthat termékbemutatók, AMA-k vagy más kisebb rendezvények szervezéséhez, hogy bevonzza a közönségét.

4. 4. funkció: Botok

A Telegram lehetővé teszi harmadik fél fejlesztők számára, hogy botokat építsenek és telepítsenek a platformon belül különböző feladatok elvégzésére, például automatizált válaszok és meghívók, fizetések elfogadása stb. egyéni parancsok használatával.

Ezek a botok segítenek automatizálni az ismétlődő feladatokat, és integrálhatók olyan eszközökkel, mint a CRM-ek és az analitikai megoldások, hogy javítsák az ügyfél-elégedettséget és a felhasználói elkötelezettséget.

💡 Gyors betekintés: Az e-kereskedelmi vállalkozások a Telegram botokat használhatják a megrendelések kezelésére, az ügyfélszolgálatra és a potenciális ügyfelek megszerzésére.

A Telegram árai

Örökre ingyenes

Telegram Premium: 4,99 USD havonta

Mi az a WhatsApp?

A WhatsApp egy biztonságos üzenetküldő alkalmazás, amely a Meta AI tulajdonában van, és amelyet az emberek világszerte használnak, hogy kapcsolatot tartsanak személyes és szakmai hálózatukkal. Az alkalmazás megbízható módot kínál a szöveges, hang- és videohívásokon keresztüli kapcsolattartásra.

Pontosan ezért bővítette a WhatsApp két kulcsfontosságú termékkel üzleti szolgáltatásait:

A WhatsApp Business Platform közép- és nagyvállalatok számára

A WhatsApp Business alkalmazás kisvállalkozások számára

Erről később bővebben. Először is nézzük meg a WhatsApp néhány funkcióját.

1. 1. funkció: Szöveges üzenetek

A WhatsApp segítségével azonnali üzeneteket küldhet bárkinek, aki használja az alkalmazást. Az alkalmazás személyes használatra ingyenes, és csak stabil internetkapcsolatra van szükség hozzá.

Az üzenetküldő alkalmazás lehetővé teszi videó- és hanghívások kezdeményezését, valamint hangjegyzetek küldését a világos kommunikáció érdekében. Minden hívás és szöveg végpontok közötti titkosítással van védve, így csak az üzenet küldője és címzettje olvashatja vagy hallgathatja meg azt.

💡Profi tipp: Az előre jóváhagyott kommunikációs terv sablon használata biztosítja, hogy üzleti üzenetei következetesek, professzionálisak és megfeleljenek a meglévő irányelveknek és szabályozásoknak.

2. 2. funkció: Csoportos csevegések

A WhatsApp lehetővé teszi, hogy egyszerre akár 1024 résztvevővel is csoportos csevegéseket hozzon létre. A csoportokat adminisztrátorok irányítják, akik eldönthetik, hogy engedélyezik-e a kétirányú beszélgetéseket, vagy csak bizonyos személyek tehetnek közzé bejegyzéseket a csoportban. A csoportok lehetővé teszik médiafájlok, linkek és legfeljebb 2 GB méretű dokumentumok megosztását.

Érzékeny információk megosztása esetén váltson át a „Disappearing Messages” (Eltűnő üzenetek) funkcióra, amelynek segítségével az üzenetek egy meghatározott idő elteltével eltűnnek.

3. 3. funkció: WhatsApp Business Platform

A WhatsApp Business Platformot közép- és nagyvállalatok számára tervezték, hogy kapcsolatot tartsanak ügyfeleikkel és elősegítsék üzleti növekedésüket. A WhatsApp Business API-t használja a meglévő üzleti alkalmazásokkal való integrációhoz és a munkafolyamatok automatizálásához, hogy jobb ügyfélélményt nyújtson.

A WhatsApp Business Platform segítségével megoszthatja a megrendelés visszaigazolását és a nyomon követési frissítéseket az ügyfelekkel, személyre szabott ajánlatokat küldhet a felhasználók újbóli bevonása érdekében, valamint engedélyezheti a többfaktoros hitelesítést és az OTP-ket az ellenőrzéshez.

4. 4. funkció: WhatsApp Business alkalmazás

Ha kisvállalkozás tulajdonosaként kapcsolatba szeretne lépni ügyfeleivel, bemutatni termékeit és támogatást nyújtani, akkor a Business App pontosan az, amire szüksége van. A Google Play Store és az Apple App Store áruházakban egyaránt elérhető.

A Business alkalmazás lehetővé teszi, hogy létrehozzon egy ügyfelek számára látható üzleti profilt, amely Meta által hitelesített jelöléssel rendelkezik, hogy igazolja hitelességét. Az üzleti fiókjához akár 10 különböző eszközt is csatlakoztathat, így több ügynök segítségével zökkenőmentes ügyfélszolgálatot nyújthat.

WhatsApp árak

Örökre ingyenes

WhatsApp Business App : Ingyenes

WhatsApp Business Platform: 24 órás beszélgetésenkénti fizetés

Telegram és WhatsApp: funkciók összehasonlítása

Ha üzleti kommunikációját szeretné hatékonyabbá tenni, a Telegram és a WhatsApp a legjobb választás. Mindkét platform hasonló funkciókat kínál hasonló áron. Hogyan válasszon? Segítünk a döntésben.

Az alábbi táblázat részletesebb képet ad arról, hogy ezek a platformok hogyan viszonyulnak egymáshoz.

Funkció Telegram WhatsApp Azonnali üzenetküldés Csoportos és privát beszélgetésekhez is használható Magán- és csoportos beszélgetésekhez is használható Üzenetküldő csatornák Csoportok kétirányú beszélgetésekhez és csatornák egyirányú üzenetekhez A csoportoknak adminisztrátorai vannak, akik ellenőrzik, hogy ki tehet közzé bejegyzéseket az egyes csoportokban. Végpontok közötti titkosítás Csak titkos csevegésekben, hang- és videohívásokban érhető el. Minden típusú kommunikáció alapértelmezés szerint titkosított. Biztonsági mentés és tárolás Korlátlan felhőalapú tárhely, az egyes fájlok mérete nem haladhatja meg a 2 GB-ot. Külső tárolórendszerekre van szükség, például Google Drive vagy iCloud Üzleti eszközök Nem elérhető WhatsApp Business Platform/App néven elérhető Önmegsemmisítő üzenetek Titkos csevegésekhez is elérhető „Eltűnő üzenetek” funkcióval is elérhető

1. 1. funkció: Üzenetküldési funkciók

A Telegram lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy privát csevegések, csoportok és csatornák segítségével egyénekkel vagy szélesebb közönséggel lépjenek kapcsolatba. Üzeneteket küldhet korlátlan számú résztvevőnek, vagy interaktív bejelentéseket hozhat létre szavazások, kvízek és ütemezett üzenetek segítségével.

A WhatsApp nagyrészt hasonló funkciókat kínál, amelyekkel biztonságosan megoszthat fotókat, videókat, fájlokat és dokumentumokat ismerőseivel, valamint csoportokat hozhat létre, hogy nagyobb közönséget érjen el. Az egyetlen korlátozás, hogy egy WhatsApp-csoport legfeljebb 1024 tagot tartalmazhat.

Győztes 🏆 A WhatsApp és a Telegram egyaránt jól teljesít az üzenetküldési funkciók terén. Ha azonban szélesebb közönséget szeretne elérni, különösen marketing promóciók vagy bejelentések esetén, a Telegram lenne a jobb választás, mivel a WhatsApp a csoportok létszámát maximum 1024 tagra korlátozza.

2. Jellemző #2: Végpontok közötti titkosítás

A végpontok közötti titkosítás (E2EE) egy fontos biztonsági funkció az érzékeny adatok kezeléséhez. A Telegram nem kínál E2EE-t a szokásos csevegésekhez, de a „Titkos csevegések” funkciója titkosítja az üzeneteket, és lehetőséget kínál az üzenetek önmegsemmisítésére is. A platform az összes hang- és videohívást is E2EE-vel titkosítja.

A WhatsApp E2EE titkosítást kínál minden üzenethez, függetlenül attól, hogy azok privát csevegésben vagy csoportos beszélgetésekben szerepelnek-e. Ugyanez vonatkozik az összes videó-, hang- és szöveges üzenetre is, biztosítva ezzel a biztonságos kommunikációt.

Győztes 🏆 Vállalkozók számára ebben az esetben a WhatsApp a jobb választás. Az alapértelmezett végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy a külső és belső csapatkommunikáció mindig bizalmas és biztonságos maradjon, további biztonsági intézkedések nélkül.

3. 3. funkció: Biztonsági mentés és tárolás

A Telegram korlátlan felhőalapú tárhelye akkor jön jól, ha biztonsági másolatot kell készítenie a csevegésekről és fájlokról. Emellett több eszközről is elérhető, így minden összekapcsolt eszközről hozzáférhet a fiókjához és a csevegéseihez. Ráadásul nem kell aggódnia az adatok biztonsági másolatának elkészítése miatt, mivel az alkalmazás ezt rendszeres időközönként automatikusan elvégzi.

A WhatsApp viszont egyszerre csak négy összekapcsolt eszközről érhető el. Helyi és felhőalapú tárolóval rendelkezik, de a Google Drive-ra vagy az iCloudra támaszkodik. A csevegéseket rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni, különben kockáztatja, hogy teljesen elveszíti őket, különösen akkor, ha régi eszközről újra vált.

Győztes 🏆 A Telegram előnye a WhatsApp-pal szemben, hogy nem kell külső tárolórendszerekre vagy manuális biztonsági mentésekre támaszkodnia a beszélgetései eléréséhez. Ez kényelmes a vállalkozások számára, mivel nem kell aggódniuk a fontos adatok elvesztése miatt. A több eszköz közötti szinkronizálás biztosítja azt is, hogy bármikor hozzáférjen a legfrissebb beszélgetésekhez.

Bár a csatornák és a botok olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik a Telegram használatát promóciókhoz, ügyfélkommunikációhoz és ügyfélszolgálathoz, az üzleti célokra szabott funkciók hiányoznak belőle. Ezért kevésbé alkalmas olyan speciális felhasználási esetekre, mint az automatizálás, a CRM-integráció és egyéb műveletek.

A WhatsApp dedikált eszközöket kínál üzleti üzenetküldéshez, olyan funkciókkal, mint termék katalógusok, beszélgetési folyamatok, gyors válaszok és biztonságos fizetés. Ezenkívül a WhatsApp több mint kétmilliárd felhasználóval rendelkezik világszerte, így a vállalkozások hatalmas potenciális ügyfélkörhöz férhetnek hozzá.

Győztes 🏆 Az üzleti kommunikáció terén a WhatsApp egyértelműen nyertes. Automatizálhatja a támogatást, ösztönözheti az értékesítést, bevonhatja az ügyfeleket, és akár harmadik féltől származó alkalmazásokkal is integrálható a WhatsApp Business API segítségével. Ezek a speciális funkciók hatékony eszközzé teszik bármilyen méretű vállalkozás számára.

Telegram és WhatsApp a Redditen

Ez a vita nem lenne teljes anélkül, hogy a valódi vállalkozók is elmondanák véleményüket arról, hogy szerintük melyik a jobb választás: a Telegram vagy a WhatsApp Business. Átnéztük a Reddit oldalt, hogy megtudjuk, az üzleti felhasználók a Telegramot vagy a WhatsAppot részesítik-e előnyben igényeiknek megfelelően.

Egy Redditor felhasználó azt mondta, hogy ő a WhatsApp-ot részesíti előnyben, mivel az automatikusan titkosítja az összes beszélgetést. Összehasonlításképpen: a Telegram csak a titkos csevegéseket, valamint a hang- és videohívásokat titkosítja.

WhatsApp 100%. Igen, ez a Meta, de minden kommunikációt automatikusan végpontok közötti titkosítással védi. A Meta láthatja a metaadatokat, de nem a tartalmat. A Telegram alapértelmezés szerint semmit sem titkosít, így minden kommunikációját szabadon olvashatja a Telegram vállalat, és potenciálisan bármely hacker, aki be tud törni a Telegramba.

Egy másik felhasználó azt mondja, hogy egyszerűen azért kedveli a WhatsAppot, mert a legtöbb ismerőse ott van. A Telegram még nem talált meg a helyét a felhasználók körében.

WhatsApp-ot használok, mert a kapcsolataim is WhatsApp-ot használnak. Nem találom meg a Telegramban azokat, akikkel beszélek. Hobbicsoportokhoz és néhány új kapcsolathoz használom a Telegramot.

Egyes felhasználók a Telegramot részesítik előnyben, mert az üzeneteket zökkenőmentesen szinkronizálja a felhőbe, manuális biztonsági mentés nélkül.

Az összes üzenet azonnal szinkronizálódik a Telegram felhőben, egyszerre minden eszközön, ami nagyon kényelmes, a biztonsági mentések már a múlt századé.

A Telegram gazdag funkciói ellenére az online felhasználók a WhatsApp for Business alkalmazást részesítették előnyben a végpontok közötti titkosítás és a nagyobb elérhetőség miatt.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Telegram és a WhatsApp legjobb alternatíváját

A WhatsApp és a Telegram mindkét alkalmazás megfelelő üzenetküldő platformok alkalmi felhasználók számára. Valójában a WhatsApp kissé előnyösebb a Telegramnál, mivel üzleti kommunikációra specializált funkciókkal rendelkezik.

Mindkét platformon hiányoznak azonban az átfogó projektmenedzsment funkciók, amelyekkel elemezhetné az ügyfelek és kampányok adatait, hatékonyan együttműködhetne a csapattagokkal a projektekben, és szervezhetné meglévő üzleti munkafolyamatait.

Itt jön be a képbe a ClickUp (képletesen)!

A ClickUp hatékonyan kezeli az összes üzleti kommunikációját, és olyan funkciókkal kínál feladatkezelési lehetőségeket, mint a csevegés, az intelligens mesterséges intelligencia, a feladatok automatizálása, a csapatkezelés és a munkafolyamatok központosítása.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a ClickUp pontosan hogyan könnyíti meg a munkáját, és miért ez az egyik legjobb Telegram vagy WhatsApp alternatíva.

1. ClickUp One Up #1: ClickUp Chat

A ClickUp Chat az összes beszélgetést és feladatot egy egységes platformra hozza, így biztosítva, hogy minden, amire a kommunikációhoz és az együttműködéshez szüksége van, zökkenőmentesen integrálva legyen.

Tegyük fel, hogy egy marketingkampány elindításán dolgozik, és szeretné, ha a tervezőcsapat néhány kreatív anyagot készítene a kampány elindításához. A ClickUp Chat segítségével egy egyszerű @mention segítségével kezdeményezhet beszélgetést a tervezőivel.

Közvetlenül a ClickUp-on belül működik, így nem kell másik e-mail vagy csapatcsevegő alkalmazásra váltania, hogy bevonja kollégáit. A megjegyzéseket feladatokká lehet alakítani, és hozzáadni a csapattagok teendőlistájához. A feladat továbbra is kapcsolódik a beszélgetéshez, így mindenki, aki részt vesz benne, megkapja a szükséges kontextust, amikor később visszatér hozzá.

Ezenkívül a csevegésből kezdeményezhet hang- vagy videohívásokat, ami hasznos lehet gyors frissítések megosztásakor, valós idejű ötleteléskor vagy olyan kérdések tisztázásakor, amelyek szöveges kommunikációval túl bonyolultak lennének.

Ezenkívül a Chat funkciót a ClickUp saját mesterséges intelligenciája, a ClickUp Brain egészíti ki, amely komoly szuperképességekkel ruházza fel.

A ClickUp Brain javaslatokat ad a válaszokra, amelyek a munkaterületéről gyűjtött információkon alapulnak, amikor valaki kérdést tesz fel Önnek. Csatlakozhat a hívásokhoz, összefoglalhatja a megbeszélést, és automatikusan létrehozhat feladatokat a fontos nyomon követésekhez.

A ClickUp Chat legfontosabb funkciói:

Egységes kommunikáció : tartsa az összes megbeszélést a feladatokhoz és projektekhez kapcsolva, így a nyomon követés és az együttműködés könnyedén megy.

Hang- és videohívások : Csatlakozzon hang- vagy videohívásokhoz közvetlenül a csevegésen belül, hogy kérdéseket tisztázzon vagy projekteket beszéljen meg szemtől szembe – nincs szükség további alkalmazásokra.

AI-alapú hatékonyság : automatikusan hozzon létre feladatokat az üzenetekből, foglalja össze a beszélgetéseket az AI CatchUp segítségével, és keressen kapcsolódó feladatokat vagy dokumentumokat az AI Relationships segítségével.

Valós idejű üzenetküldés : Azonnali együttműködés, frissítések megosztása és ötletek gyűjtése késedelem nélkül.

Szálakba rendezett beszélgetések : A szálak segítségével rendszerezheti a beszélgetéseket, így semmi sem vész el a csevegésben.

Egyéni értesítések: Kezelje a riasztásokat és rangsorolja a legfontosabbakat, hogy koncentrált maradjon.

Sokat támaszkodik az azonnali üzenetküldésre a munkavégzéshez? Használja a ClickUp azonnali üzenetküldő sablont, hogy belső csevegőszobát hozzon létre a csapatának, és központosítsa a csapat kommunikációját.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp azonnali üzenet sablonját, hogy egy helyen szervezze meg csevegéseit.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse a munkahelyi csevegési illemtan szabályait , és ne aggódjon többé a helyesírási vagy nyelvtani hibák miatt!

Gyorsan válaszoljon a gyakori kérdésekre szabványosított válaszokkal.

Tartsa egységesnek márkájának hangját és stílusát az üzenetküldés során

Helyezze előtérbe a fontos beszélgetéseket, hogy ne maradjon le a kritikus részletekről.

💡Profi tipp: Szinkronizálja a csevegés szálakat a feladatokkal, így egyszerűsítve a munkahelyi együttműködést. Így amikor egy szálon megvitatnak egy ötletet, azonnal létrehozhat belőle egy feladatot. Ezzel mindenki rendelkezik a feladatokhoz szükséges kontextussal, valamint egyértelmű határidőkkel és felelősségi körökkel.

2. ClickUp előnye #2: ClickUp Clips

Miközben egy marketingkampány weboldalán dolgozik, rájön, hogy jó ötlet lenne néhány interaktív elemet hozzáadni a jobb felhasználói élmény érdekében. Ahelyett, hogy telefonon elmagyarázná, inkább meg akarja mutatni a tervezőcsapatának, hogy mit kell tenni.

A ClickUp Clips pontosan az, amire szüksége van.

A ClickUp Clips segítségével könnyebbé válik az aszinkron videokommunikáció.

A klipek segítségével komplex munkafolyamatokat rögzíthet és elmagyarázhat a csapat tagjainak, ügyfeleinek és új alkalmazottainak, így nincs szükség további képernyőmegosztó szoftverekre a technológiai eszköztárában. Az összes klip a „Clips Hub” mappában kerül mentésre, hogy gyorsan és könnyen hozzáférhető legyen.

A legjobb az egészben, hogy megoszthatja a klipet a csapattagokkal egy nyilvános link segítségével, vagy elküldheti nekik a letöltött fájlt. Hogyan teszi ez rugalmasabbá az aszinkron kommunikációt?

💡Profi tipp: A ClickUp Brain bármilyen klipet le tud írni, így könnyebb megtalálni a konkrét információkat. Beolvashatja a leírásban szereplő különböző időbélyegeket, és másolhat részleteket a videó bármely pontjáról, hogy gyorsan vissza tudjon rájuk hivatkozni vagy dokumentálni tudja őket.

Szeretne visszajelzést kapni az érdekelt felektől a kampány tervezési elemeiről vagy költségvetésének elosztásáról?

Ahelyett, hogy külön üzeneteket küldene, használja a ClickUp Assign Comments funkcióját.

Használja a ClickUp Assigned Comments funkciót, hogy a megjegyzésekből és feladatokból cselekvési tételeket hozzon létre.

Ez egy kiváló munkahelyi kommunikációs eszköz, amely értesíti a csapat tagjait, ha valamit tenniük kell.

Az Önnek rendelt megjegyzések egy helyen lesznek rendszerezve, így könnyen megtalálhatja őket. Miután elkészült, a megjegyzésen belül egyszerűen megoldhatja a teendőt.

Miért a ClickUp az okosabb választás az üzleti együttműködéshez?

A WhatsApp és a Telegram egyaránt rendelkezik egyedi erősségekkel. A Telegram kiemelkedik nyilvános csatornáival, zökkenőmentes eszközszinkronizálásával és felhőalapú tárolásával. A végpontok közötti titkosítás és az üzleti funkciók tekintetében a WhatsApp előnyösebb.

Mindkét platformon hiányoznak azonban a feladatkövetési funkciók, a szervezeti támogatás és az AI-alapú automatizálás.

Ha átfogó kommunikációs eszközökkel szeretné megerősíteni vállalkozását, a ClickUp a legjobb választás. Ez több, mint egy egyszerű kommunikációs eszköz: egy all-in-one munkaterületet kínál, ahol a csapatok nemcsak együttműködhetnek, hanem feladatok kezelésére, az ügyfélkapcsolatok javítására és az AI kihasználására is lehetőségük van, hogy hatékonyabban dolgozhassanak.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, miért ez a legokosabb választás a hatékony üzleti kommunikáció és együttműködéshez.