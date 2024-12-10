A 15 legjobb csapatkezelő alkalmazás 2025-re

A növekvő csapatok vezetése egyedi kihívásokkal jár: a frissítések koordinálása, a felesleges értekezletek elkerülése és a zökkenőmentes együttműködés biztosítása.

Több éves tapasztalattal rendelkező csapat- és projektmenedzsment szakemberként első kézből tapasztaltam, hogy a megfelelő eszközök hogyan javíthatják a csapat teljesítményét. Ezek az eszközök nem csak a feladatokat szervezik, hanem átalakítják a csapatok kommunikációját és együttműködését is.

Szakértelmemre és csapatom kutatásaira támaszkodva alaposan értékeltem számos csapatkezelő alkalmazást, hogy kiválasszam a 15 leghatékonyabbat. Fedezze fel a listát, és találja meg azt az alkalmazást, amely tökéletesen megfelel csapata igényeinek és javítja az együttműködést.

Mit kell keresni a csapatkezelő alkalmazásokban?

A hatékony csapatkezelő alkalmazás kiválasztásánál nem a legnépszerűbb eszköz a legfontosabb, hanem az, hogy megtalálja a magának és csapatának leginkább megfelelőt. Íme, mire van szükség egy olyan eszközben, amely valóban támogatja csapata termelékenységét anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a munkát:

Könnyű használat: A csapatkezelő eszköznek intuitívnak és felhasználóbarátnak kell lennie, hogy csapata gyorsan alkalmazkodhasson hozzá.

Feladatkezelési funkciók: Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi a feladatok egyszerű kiosztását, nyomon követését és prioritásainak meghatározását, hogy egyértelmű felelősségi köröket alakítson ki és javítsa a koordinációt.

Együttműködési eszközök: Győződjön meg arról, hogy a csapatkezelő alkalmazás gazdag kommunikációs funkciókkal rendelkezik, mint például csevegés, fájlmegosztás vagy valós idejű frissítések.

Integrációs lehetőségek: Válasszon olyan eszközt, amely jól együttműködik a már használt eszközökkel.

Jelentések és elemzések: Egy jó alkalmazás betekintést nyújt Egy jó alkalmazás betekintést nyújt a csapat teljesítményének kezelésébe , a projekt előrehaladásába és az esetleges akadályokba, így adat alapú döntéseket hozhat.

Skálázhatóság: Végül válasszon olyan alkalmazást, amely a csapatával együtt tud növekedni, függetlenül attól, hogy ma még kis csoportról van szó, vagy a jövőben nagyobb csapatot fog alkotni.

A 15 legjobb csapatkezelő alkalmazás

Íme a legjobb csapatkezelő alkalmazások, amelyek értéket kínálnak: jobb projektkövetés, jobb csapatösszehangolás vagy beépített kommunikációs csatornák.

1. ClickUp (A legjobb az átfogó csapatmenedzsmenthez és feladatkezeléshez)

Összegyűjtse a beszélgetéseket, feladatokat és projekteket egy platformon, és biztosítsa a zökkenőmentes együttműködést és kommunikációt a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely Önnek és csapatának segít gyorsabban és okosabban dolgozni. A ClickUp Project Management számos eszközzel rendelkezik, amelyekkel csapata jól összekapcsolható, és tagjai tisztában vannak szerepeikkel és felelősségeikkel.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Chat. Azonnal üzenetküldő felületet kapsz, ahol a feladataid is megtalálhatók, így a csapat tagjai megbeszélhetik az ötleteiket, megoszthatják a legfrissebb híreket és kérdéseket tehetnek fel anélkül, hogy elhagynák a munkaterületüket. A csevegő felületről valós időben frissítheted a feladatokat és láthatod azok állapotát.

A ClickUp segítségével az egész csapat kommunikációja egy helyen zajlik. Nincs többé váltakozás!

Imádom a ClickUp Whiteboards alkalmazást csapat brainstorming üléseken. Kiváló vizuális együttműködési eszköz stratégiák kidolgozásához és ötletek megtervezéséhez.

A ClickUp egy másik valós idejű együttműködési funkcióval is rendelkezik, a ClickUp Docs-szal. Ide jegyzem le az összes ötletemet, és összekapcsolom a dokumentumaimat a munkafolyamatokkal. Ez rendkívüli teret teremt a visszacsatolási ciklusok számára, ami javítja az ügyfelek és az alkalmazottak elégedettségét.

A ClickUp számos praktikus sablonnal rendelkezik, amelyek minimális erőfeszítéssel felgyorsítják a csapatmenedzsmentet. A ClickUp csapatmenedzsment-terv sablonja feladatok kiosztásával, mérföldkövek meghatározásával és határidők nyomon követésével szervezi a csapat munkáját. Akár kis, akár nagy csapatot vezet, ez a sablon segít biztosítani, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Töltse le ezt a sablont Tervezze, szervezze és ossza ki a feladatokat a ClickUp csapatmenedzsment terv sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Szerezzen automatizált projektösszefoglalókat és haladási frissítéseket, hogy csapata mindig előrébb járjon a céloknál, és gyorsan kezelhesse a késedelmeket a ClickUp beépített mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat és javítsa az együttműködést több integrációval, például a Zoom, a Slack és a Google Workspace segítségével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a feladatok kiosztását vagy az állapot frissítését a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével teljes mértékben testreszabhatja a feladatok kiosztását és nyomon követését.

A ClickUp Goal Tracking és OKR sablonok segítségével könnyedén beállíthatja és nyomon követheti a célokat.

A ClickUp korlátai

A rengeteg rugalmassági és testreszabási lehetőség miatt a használatuk megtanulása némi időt igényelhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Asana (a legjobb a játékosított csapatmenedzsmenthez)

via Asana

Az Asana a megfelelő választás, ha felhasználóbarát és rugalmas csapatkezelő szoftvert keres. Úgy tűnik, mintha az Asana játékos elemekkel látta volna el alkalmazását, hogy motiválja Önt minden egyes feladat befejezése után! Ezenkívül csökkenti az elsöprő érzést: a komplex projekteket könnyedén felbonthatja kezelhető feladatokra, kioszthatja azokat a csapat tagjai között, és nyomon követheti az előrehaladást.

Különböző nézeteket kínál – például listákat, táblákat és idővonalakat –, és lehetővé teszi a feladatok prioritásainak beállítását, ha szükséges.

Az Asana legjobb funkciói

Csökkentse az ismétlődő munkát egyéni automatizálás beállításával

A munkaterhelés kezelése érdekében valós időben figyelje a csapat kapacitását

Vizualizálja projektje tervét egy drag-and-drop idővonal segítségével

Az Asana korlátai

Ha ismétlődő feladatokhoz szükséges funkciókra van szüksége, akkor csalódni fog.

Néha az értesítések elvesznek a beérkező levelek között

Nehéz megérteni, hogy mely információkhoz ki fér hozzá, amikor különböző feladatokon dolgoznak.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 10,99 USD

Haladó: 24,99 USD

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Monday.com (A legjobb testreszabható csapatkezeléshez)

Akár egyszerű feladatokat, akár összetett projekteket kezel, a Monday.com biztosítja, hogy minden világos, szervezett és haladjon előre. Vizuális felületének és automatizálási képességeinek köszönhetően egyszerűsítheti a projektben való együttműködést még nagy csapatok és összetett projektek esetében is.

Ez az eszköz könnyen használható felületével lehetővé teszi, hogy teljes mértékben a csapat igényeihez igazítsa a felhasználói élményt. Egy másik kiemelkedő funkciója a keresőfunkció. Nem kell órákat töltenie egy fontos fájl megkeresésével.

Monday.com legjobb funkciói

A csapatod folyamataihoz igazítható, testreszabható munkafolyamatok

Színkódolt táblák és diagramok, amelyek segítenek a projekt minden aspektusának vizualizálásában.

Automatizálás a rendszeres feladatok, például állapotfrissítések és értesítések kezeléséhez

Monday.com korlátai

A rendelkezésre álló jelentési mutatók száma korlátozott, és a jelentések testreszabási lehetőségei is korlátozottak.

A felépítés kissé zavaros, ami megnehezíti a különböző feladatok eseménysorozatának követését.

Unalmas feladat automatizálásokat létrehozni vagy egységes változókat használni minden területen.

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 27 USD/hó (éves számlázás)

Alapcsomag: 36 USD/hó (éves számlázás)

Pro: 57 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

4. MeisterTask (A legjobb központosított csapatkezeléshez)

via MeisterTask

A MeisterTask egy központosított és egyszerű munkamenedzsment szoftver csapatvezetők számára . Segít könnyedén tisztázni a projekt állapotát, létrehozni egy tudásbázist az érdekelt felek számára, és magabiztosan nyomon követni a projekt előrehaladását. Az alkalmazás rendelkezik egy kártyarendszerrel is, amely lehetővé teszi dátumok hozzáadását és másokkal való megosztását, hogy a folyamatok zökkenőmentesebbé váljanak.

A szoftver megkülönböztető tényezője az adatbiztonság, amely megnyugtató érzést ad, hogy a vállalati adatok biztonságban vannak.

A MeisterTask legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a projekteket speciálisan erre a célra készült sablonokkal, hogy a munka gyorsabban haladjon!

Könnyítse meg a valós idejű együttműködést megjegyzésekkel, említésekkel és mellékletekkel, hogy mindenki naprakész legyen.

Időt takaríthat meg és minimalizálhatja a hibákat az automatizálás beállításával, amely cselekvéseket indít el.

A MeisterTask korlátai

Az alkalmazás jelentési és elemzési funkciói korlátozottak.

Nincs olyan munkafolyamat-naptár, amely teljes képet adna a projekt termelékenységéről.

MeisterTask árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12,5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

5. Bitrix24 (A legjobb az azonnali és hatékony kommunikációhoz)

via Bitrix24

A Bitrix24 széles körű együttműködési funkciói révén helyet kapott a 15 legjobb menedzsmentalkalmazás között. Minden szükséges funkcióval rendelkezik a produktív csapatmunka és kommunikációhoz, a csevegéstől és az online értekezletektől a fájltárolásig és a munkafolyamatok automatizálásáig.

Ezzel egy AI-alapú munkaterületet is kap, amely brainstorming partnerként segít eredeti ötletek és szövegek kidolgozásában. A legjobb rész? Ez a szoftver könnyen használható, még akkor is, ha még nem ismeri a csapatkezelő alkalmazásokat.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Beépített feladatkezelő szoftver a feladatok létrehozásához, kiosztásához és nyomon követéséhez

Továbbfejlesztett kapcsolódási lehetőségek tevékenységi streammel, ahol a csapat tagjai kommentálhatnak, lájkolhatnak és megoszthatják a frissítéseket.

Zökkenőmentes kommunikáció és valós idejű frissítések különböző kommunikációs formákkal

A Bitrix24 korlátai

Az ügyfélszolgálat nem felel meg az elvárásoknak, ha elakad a feladatok kezelése közben.

Az eszköz más csapatkezelő alkalmazásokhoz képest viszonylag drága.

Bitrix24 árak

Havi 61 dollártól (Forrás: Capterra

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

6. Slack (A legjobb kategorizált csapatmenedzsmenthez)

via Slack

A Slack mindent – beszélgetéseket, fájlokat és eszközöket – egy helyen egyesít.

Az, ami lenyűgözött, hogy különböző csatornákat hozhat létre különböző projektekhez, így egy adott csapat minden tagja mindig szinkronban van, és a munkafolyamat szervezett. Ezenkívül elindíthat egy huddle-t, hogy élőben csevegjen a csapatával, és szükség esetén akár videót is rögzíthet.

A Slack legjobb funkciói

Hozzon létre külön teret a különböző csapatok, projektek vagy témák számára, hogy ott konkrét beszélgetéseket folytathassanak.

Kezelje a feladatokat, kövesse nyomon az előrehaladást és működjön együtt anélkül, hogy elhagyná a Slacket, amely több mint 2400 alkalmazással kompatibilis.

Kereshet a korábbi beszélgetések és levelezések között, hogy minden elérhető legyen.

A Slack korlátai

Néha előfordulhat, hogy eltévedünk a különböző csatornák között, és elveszítjük a beszélgetések fonalát.

Nehéz nyomon követni a különböző jelszavakat minden Slack-csatornához.

Slack árak

Pro: 17,25 USD/fő/hónap

Business+: 22,50 USD/fő/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

7. Trello (A legjobb távoli csapatmenedzsmenthez)

via Trello

A Trello mottója: „Tarts mindent egy helyen – még akkor is, ha a csapatod nem.” Távoli együttműködési funkciói segítenek egy magas teljesítményű csapat felépítésében és fenntartásában.

Táblákkal, listákkal és kártyákkal gazdagítva, hogy áttekinthető képet kapjon a folyamatban lévő feladatokról és a folyamatokról. A legjobb az, hogy még ingyenes csomagjában is kiváló funkcionalitást kínál kis csapatok számára. Különböző munkaterületeket hozhat létre, ami segít a jobb szervezésben.

A Trello legjobb funkciói

Tartsa nyomon a feladatokat az idővonal nézet segítségével, amely áttekintést nyújt a folyamatokról.

A naptár nézet segítségével világos képet kaphat a jövőbeli eseményekről.

Tartsa kézben az összes információt kártyák segítségével, amelyek egy adott feladathoz tartozó összes információt ábrázolják.

A Trello korlátai

Korlátozott jelentéskészítési és időkövetési funkciók, amelyek miatt nem tekinthető all-in-one szoftvernek.

Az alkalmazás felülete bonyolult lehet, ha egyszerre több projekten dolgozik.

Trello árak

Ingyenes: Örökre

Standard: 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. Podio (A legjobb alacsony kódszintű csapatmenedzsmenthez)

via Podio

Ha alacsony kódszintű üzleti megoldást keres a csapatkezelés és a kommunikáció megkönnyítéséhez, a Podio a megoldás. Mi több, a Podio szinkronban működik a ShareFile, a Dropbox és a Google Drive alkalmazásokkal, így bármilyen platformról zökkenőmentesen hozzáférhet fájljaihoz.

Ez az eszköz tavaly 99,99%-os rendelkezésre állással büszkélkedhetett, ami biztonságos választássá teszi. Emellett saját igényeinek megfelelő widgeteket is létrehozhat, és még technikai ismeretek nélkül is testreszabhatja és kipróbálhatja azokat.

A Podio legjobb funkciói

Készítsen különböző áttekintéseket tartalmazó jelentéseket, hogy könnyedén vizualizálhassa projektjeit.

Kezelje az ügyfelek útját integrált webes űrlapokkal, és kövesse nyomon az egyes potenciális ügyfeleket.

Maximalizálja az átláthatóságot az összes frissítés nyomon követésével a munkaterület tevékenységi áramlásain keresztül.

A Podio korlátai

A szoftver felhasználói felülete új felhasználók számára zavaros lehet, és nehéz lehet benne eligazodni.

Az alkalmazásból hiányzik a time-lapse funkció, amellyel nyomon lehet követni, hogy egy-egy feladat mennyi időt vesz igénybe.

Podio árak

Örökre ingyenes

Plusz: 11,20 USD/hó

Prémium: 19,20 USD/hó

Podio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

9. Teamwork (A legjobb mélyreható jelentések és elemzések készítéséhez)

via Teamwork

A Teamwork segítségével nem kell azon töprengenie, ki felelős a szállításokért, vagy hogy a források elosztása megfelelő-e. A Teamwork segít egyensúlyba hozni a csapat kapacitását, hogy biztosítsa a források hatékony kihasználását a projektek során.

Kiemelkedő tulajdonsága a projekt átláthatósága, az időkövetés és a részletes feladatkiosztás, ami ideálisvá teszi komplex projektek kezelésére. Számos, az Ön igényeinek megfelelő kiegészítő is elérhető.

A Teamwork legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt, az árakat és a bevételek optimalizálásához felhasznált pénzt

Maximalizálja a csapat teljesítményét az alkalmazottak számlázható óráiról, alulhasznosításáról és túlhasznosításáról szóló jelentésekkel.

Javítsd a projekttervezést és -végrehajtást egy projektmenedzsment sablon segítségével

A csapatmunka korlátai

Az új felület viszonylag lassú.

Nincs csevegési funkció a csapattal való kommunikációhoz.

Csapatmunka árak

Deliver: 10,99 USD/felhasználó/hónap

Grow: 19,99 USD/felhasználó/hónap

Ár: 54,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Olvassa el még: 10 hatékony csoportos döntéshozatali technika csapatok számára

10. ProofHub (A legjobb sokszínű csapatok kezeléséhez)

via ProofHub

Akár 4, akár 40 fős csapatról van szó, akár marketing, fejlesztési vagy kreatív csapatról, ez az alkalmazás segít időt megtakarítani, koncentrált maradni és növelni a termelékenységet. Központi információforrást biztosít a könnyű hozzáférés érdekében, és lépésről lépésre történő nyomon követéssel maximalizálja az átláthatóságot.

Ezenkívül sablonokat is létrehozhatsz, hogy felgyorsítsd a csapatmenedzsmentet és szervezett maradj. Az alkalmazás másik kiemelkedő tulajdonsága a többnyelvű felület és a személyre szabott szerepkörök, amelyek biztosítják a magánélet védelmét.

A ProofHub legjobb funkciói

Feladatok kiosztása és nyomon követése egyértelmű prioritásokkal és határidőkkel

Vizuális jelentések és projektösszefoglalók a jobb betekintés érdekében

Képzelje el a projekt előrehaladását a táblázatos nézet, a táblázatos nézet és a Gantt-diagramok segítségével.

A ProofHub korlátai

Az alkalmazáshoz korlátozott számú képzési modul áll rendelkezésre.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Az alkalmazás felhasználói felülete és felhasználói élménye nem túl jó, és nehéz eligazodni olyan funkciókban, mint a Kanan táblák.

ProofHub árak

Essential: 45 USD/hó, éves számlázással

Teljes ellenőrzés: 89 USD/hó, éves számlázással

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

11. Basecamp (A legjobb kis csapatok menedzsmentjéhez)

via Basecamp

A Basecamp segítségével minden projekthez létrehozhat egy külön oldalt, amelyen az összes fontos részlet és erőforrás megmarad. Így az egész csapata hozzáférhet minden információhoz.

A Basecamp támogatja az összevont számlázást és egyszerűsíti az új munkatársak beilleszkedését. Egyetlen alkalmazásként működik, amely egyszerűsíti a szervezést, a számlázást és az új munkatársak beilleszkedését a csapatába.

A Basecamp legjobb funkciói

Hozzáférés egy központi, egyoldalas irányítópultra a projektek, feladatok és ütemtervek kezeléséhez.

Kövesse nyomon, hogy a projektek a terv szerint haladnak-e, vagy segítségre van szükségük a Mission Control segítségével.

Kövesse nyomon az időt közvetlenül a Basecamp alkalmazásban a TimeSheet kiegészítővel.

A Basecamp korlátai

A felhasználói felület zavaros lehet, ami néha késedelmekhez vezethet.

Ha az alkalmazás használata közben elakadsz valahol, nem áll rendelkezésre megfelelő ügyfélszolgálat.

Basecamp árak

Basecamp: 15 USD/felhasználó havonta (havi számlázás)

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

12. Pumble (A legjobb all-in-one csapatkommunikációhoz)

via Pumble

A Pumble egy egyszerű és könnyen használható csapatkezelő alkalmazás. Számos funkcióval rendelkezik, például egyéni üzenetek, csatornák, szálak és fájlmegosztás, hogy a belső kommunikáció zökkenőmentes legyen. Egyetlen kattintással videokonferenciát indíthat, üzeneteket küldhet és megtekintheti az üzenetelőzményeket.

Hang- és videohívásokon keresztül is kapcsolatba léphet csapatával. Ez lehetővé teszi, hogy bemutatókat tartson és képernyőmegosztási funkcióval nyújtson támogatást.

A Pumble legjobb funkciói

Hozzáférés az összes korábbi beszélgetéshez, a üzenetelőzmények korlátozása nélkül

Rögzítsd az ötleteidet és mentsd el a jegyzeteket magadnak a DM-ben.

Egyszerű drag-and-drop funkcióval egyszerre több fájlt is feltölthet, és megoszthatja azokat a Pumble csatornákon vagy közvetlen üzenetekben.

A Pumble korlátai

Az alkalmazás funkciói egy privát munkaterület esetében korlátozottak.

A felhasználók nem testreszabhatják a munkaterületet saját logójukkal vagy színsémájukkal.

A Pumble árai

Örökre ingyenes

Pro: 2,49 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 3,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 6,99 USD/felhasználó/hónap

Pumble értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

13. Scoro (A legjobb a teljes körű csapatkezeléshez)

via Scoro

A Scoro leginkább tanácsadó ügynökségek és professzionális szolgáltató cégek számára alkalmas. Összefogja az értékesítést, a szállítást és a pénzügyeket, és kiváló belső kommunikációs szoftverként is szolgál.

A Scoro legkiemelkedőbb funkciója, amely felkeltette a figyelmemet, a felhasználási jelentés. Segít az erőforrások kezelésében, mivel lehetővé teszi az erőforráshiányok előrejelzését, így proaktív módon hozhat döntéseket a kiszervezésről vagy az új alkalmazottak felvételéről.

A Scoro legjobb funkciói

A projektek, feladatok és pénzügyek központi áttekintése a teljes ellenőrzés érdekében

A számlázást előre beállított sablonokkal és időkövetéssel konszolidálja.

Nyomon követve a projektmenedzsment legfontosabb KPI-jait, betekintést nyerhet a stratégiai döntések meghozatalához.

A Scoro korlátai

A Scoro által kínált különböző testreszabási lehetőségek megértése egy kis tanulási folyamatot igényel.

A megrendelések, számlázás és árajánlatok PDF-sablonja korlátozott

Scoro árak

Essential: 26 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 37 USD/felhasználó/hónap

Pro: 63 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: Egyedi árazás

Scoro értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

14. Google Meet (A legjobb biztonságos virtuális együttműködéshez)

a Google Meet segítségével

Sokak számára a Google Meet a legjobb választás, ha virtuális együttműködési igényeikről van szó. Hihetetlenül könnyű használni – néhány kattintással csapatértekezletet szervezhet. Emellett zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace-be, így a találkozók ütemezése, a dokumentumok megosztása és a valós idejű együttműködés szinte erőfeszítés nélkül megy.

Ha a biztonság fontos Önnek (nekem mindig az), akkor a Google Meet a megfelelő választás. Rendkívül biztonságos, a videohívások és a találkozók adatai titkosítva vannak, így biztos lehet benne, hogy csapata adatai védve vannak.

A Google Meet legjobb funkciói

Integráció a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokkal az élő együttműködés érdekében

Rögzítsd a megbeszéléseket, és tárold őket közvetlenül a Google Drive-ban.

Csatlakozz több mint 65 nyelven a lefordított feliratokkal

Használja a Gemini alkalmazást, hogy jegyzeteket készítsen az értekezletekről.

A Google Meet korlátai

A tartalom minősége változó lehet, ami néha megzavarhatja a fontos megbeszéléseket.

A feliratok néha pontatlanok, ami zavart okozhat.

A Google Meet árai

Ingyenes: Legfeljebb 100 résztvevőt hívhatsz meg, és egy-egy találkozó legfeljebb 60 percig tarthat. A mobilhívásokra és az egyéni beszélgetésekre nincs időkorlát.

Nagyobb létszámú értekezletekhez a Google Workspace előfizetés részeként elérhető.

Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Business Standard: 14,40 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó/hónap

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

15. nTask (A legjobb a személyre szabott csapatmunkához)

via nTask

Ez az alkalmazás Önnek való, ha szigorú költségvetéssel és időkorlátokkal rendelkező projektet irányít. Az NTask a befejezésig felmerülő költségek nyomon követését biztosítja, hogy minden másodpercet nyomon követhessen és a költségvetés zökkenőmentesen működjön.

Emellett számos funkcióval ellátott, teljes körű csapatkezelési szolgáltatásokat is kap, amelyek között megtalálhatók a Gantt-diagramok, a Kanban táblák, a problémák nyomon követése és a jelentések. Végül, a fájlfunkció lehetővé teszi, hogy egyes feladatokat későbbre tartalékoljon, miközben a legfontosabb feladatokra koncentrál.

Az nTask legjobb funkciói

Vezérelje a hozzáférést rugalmas szerepkörökkel és jogosultságokkal, például csak vendégnézet és feladatjogosultságok.

A beépített csevegési funkció segítségével kapcsolatba léphetsz a csapatoddal, hogy megbeszéljétek a fontos projekteket.

Kezelje a pénzügyeket, a számlázási módszereket és a feladatokat az elejétől a végéig

Az nTask korlátai

A mobilalkalmazás nem naprakész, és néha lassú lehet.

Az ügyfélszolgálat gyenge, és ha valahol elakad az alkalmazás használata közben, az késleltetheti a műveleteket.

nTask árak

Ingyenes: 7 napos próba

Prémium: 3 USD/hó, éves számlázással

Üzleti: 8 USD/hó, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Javítsd a csapatmenedzsmentet a ClickUp segítségével

A megfelelő csapatkezelő alkalmazás teljesen átalakíthatja csapata működését. A napi feladatokat automatizáló, a munkafolyamatokat szervező, sőt a költségvetéseket és számlákat is kezelő funkciókkal ezek az eszközök segítenek abban, hogy a rutin feladatok helyett a stratégiai célokra koncentrálhasson.

A ClickUp egy platformon egyesíti mindazt, amire szüksége van: feladatok létrehozása, egyedi munkafolyamatok kialakítása, kész sablonok használata és valós idejű kommunikáció a csapattal.

Erős csapatkezelési készségekkel és egy olyan hatékony eszközzel, mint a ClickUp, könnyedén összehangolhatja csapatát, egyszerűsítheti a feladatokat és nyomon követheti a projekteket.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és egyesítsd az összes csapatkezelő eszközödet egy intuitív platformon.