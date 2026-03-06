Claude kontra ChatGPT a kódolás terén: melyik a jobb?

A kódoláshoz a Claude és a ChatGPT közül választani nehéz döntésnek tűnhet.

Talán elgondolkodik azon, hogy nem hagy-e ki egy jobb munkafolyamatot.

Ez a határozatlanság önmagában is megakadályozhatja egy kritikus funkció fejlesztését – ami egyre nagyobb aggodalomra ad okot, mivel a fejlesztők 84%-a jelenleg használ vagy tervezi használni AI kódolási eszközöket.

A „legjobb” eszköz teljes mértékben a feladattól függ.

Ez az útmutató bemutatja, mikor Claude mélyreható gondolkodási képessége felülmúlja a ChatGPT sebességét. És meg fogja érteni, miért használják a legokosabb csapatok mindkettőt a jobb kódok elkészítéséhez.

Claude és ChatGPT kódolási összehasonlítása egy pillanat alatt

A Claude 4 a mélyreható, komplex problémák megoldásának első számú választása. Úgy működik, mint egy vezető mérnök, akit magas szintű architektúrai döntések és „lehetetlen” hibakeresési munkák esetén kér meg tanácsért.

Ezzel szemben a GPT-5.3-Codex egy autonóm ügynök; nem csupán kódot javasol, hanem most már az „Operator” módját is használhatja a helyi környezettel való interakcióra, a függőségek telepítésére és a tesztcsomagok futtatására.

Sok fejlesztő ma már mindkettőt használja, és az adott feladatnak megfelelő AI kódolási eszközt választja.

Íme egy rövid összefoglaló, amely segít eldönteni, melyiket nyissa meg először. ✨

Fő erősség Építészeti érvelés és biztonság Multimodális végrehajtás és sebesség Kontextusablak 1 millió+ token 200 000+ token Fő fejlesztői eszköz Artifacts 2.0 (Többfájl) Operátor (Közvetlen fájlhozzáférés) Szakterület Régi monolitok átalakítása Feladatvégrehajtás

Hogyan viszonyulnak egymáshoz a Claude és a ChatGPT a kódolási teljesítménytesztekben?

Lenyűgöző állításokat olvashat az AI teljesítményéről, de nehéz megmondani, hogy ezek csak marketinges túlzások-e. Ha adatok helyett a felhajtás alapján választ eszközt, olyan modellt választhat, amely nem felel meg a tényleges kódolási igényeinek, így időt és előfizetési díjakat pazarol el.

A kódolási benchmarkok szabványosított tesztek. Ezek mérik az AI képességeit olyan feladatokban, mint a kód generálása, a hibák megtalálása vagy a funkciók végrehajtása. Bár hasznos kiindulási alapot nyújtanak, nem mindig tükrözik a valós fejlesztési életciklus részleteit.

Míg az olyan alapvető tesztek, mint a HumanEval, mára már „megoldottnak” tekinthetők (mindkét modell 90% feletti eredményt ért el), az igazi küzdelem a SWE-bench Verified-en zajlik. 2026 elején a Claude 4.5 80,8%-os megoldási aránnyal vezet a valós GitHub-problémák terén, míg a GPT-5.2 a Terminal-Bench-en dominál, bizonyítva, hogy ez a jobb eszköz a parancssori végrehajtást és környezetbeállítást igénylő feladatokhoz.

Komplex érvelés (The Architect): A Claude 4 következetesen vezet a SWE-bench Verified -ben. Ez megerősíti, hogy ez a legjobb választás az olyan „hosszú gondolkodást igénylő” feladatokhoz, ahol az AI-nek több mint 10 fájlt kell átnéznie, hogy megtaláljon egyetlen, mélyen elrejtett logikai hibát.

Agentikus végrehajtás (The Operator): A GPT-5 dominál a Terminal-Bench -en. „Operator” módja határozottabb a bash parancsok végrehajtása, a Docker-konténerek kezelése és a környezetkonfigurációs problémák brute-force módszerrel történő megoldása terén.

Nyelvi árnyalatok: Míg a ChatGPT egykor vezető szerepet töltött be a többnyelvű támogatás terén, a Claude 4 olyan rendszernyelvekben, mint a Rust és a Go , előnyt szerzett, és idiomatikusabb, memóriabiztosabb kódot állít elő.

Tokenhatékonyság: Egy kulcsfontosságú 2026-os mutató – a GPT-5 most 2–4-szer kevesebb tokent használ, mint a Claude ugyanazon algoritmikus feladat megoldásához, ami jelentősen olcsóbbá teszi a nagy volumenű, ismétlődő feladatok elvégzését

Bár a teljesítménytesztek jó kiindulási pontot jelentenek, nem árulják el, hogy egy modell hogyan fogja kezelni a csapata egyedi, rendezetlen, régi kódbázisát. Itt jönnek képbe a valós körülmények között végzett tesztek.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 62%-a támaszkodik olyan beszélgető AI-eszközökre, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy olyan népszerűek a legkülönbözőbb szerepkörökben és iparágakban.

Claude és ChatGPT összehasonlítása valós programozási tesztekben

Az egy dolog, hogy egy mesterséges intelligencia megoldjon egy elméleti problémát.

Teljesen más dolog, ha hajnali 2-kor önállóan megold egy függőségi konfliktust egy 50 fájlból álló mikroszolgáltatás-architektúrában. Jelenleg a „benchmarkok” és a „fejlesztés” közötti rést az Agentic Loops tölti be – az AI azon képessége, hogy futtassa a kódot, észlelje a hibát, és kijavítsa azt.

Amikor a teljesítménytesztektől a tényleges fejlesztés felé fordul, az egyes modellek gyakorlati erősségei sokkal világosabbá válnak.

A Claude kódolási erősségei

via Claude

Egy hatalmas, ismeretlen kódbázist bámulsz, és fogalmad sincs, hol kezdj hozzá. Órákig tartó, manuális függőségek és logikai folyamatok nyomon követése hatalmas időrablás, ami megöli a lendületet. A Claude tervezési filozófiája közvetlenül foglalkozik ezzel a problémával.

A Claude a mélységre lett tervezve. Kiemelkedő jellemzője a több mint 1 millió tokenből álló hatalmas kontextusablak, amely lehetővé teszi számára, hogy teljes repozitóriumokat egyszerre elemezzen. Ahelyett, hogy fájlokat adna hozzá egyenként, átadhatja neki az egész projektet. A rendszer meg fogja érteni, hogyan kapcsolódik össze minden.

Mélyreható adattár-ismeret: 1 millió tokenes kontextusablakával a Claude 4.6 Opus feltérképezi az egész architektúrát. Az egész /src könyvtárat beillesztheti a Claude Code -ba (a dedikált CLI-be), és az meg fogja érteni, hogy az adatbázis-séma változása hogyan hat a frontend típusaira

Komplex logika hibakeresése: Ha több fájlt érintő hibája van, a Claude módszeresen végigkövetheti a hibát az egész rendszeren, így hatékony eszközzé válik Ha több fájlt érintő hibája van, a Claude módszeresen végigkövetheti a hibát az egész rendszeren, így hatékony eszközzé válik a hibakereséshez

Oktatási célú magyarázatok: A Claude nem csak a megoldást adja meg, hanem elmagyarázza, miért nem működött a kód. Ez segít a tanulásban és abban, hogy elkerülje ugyanazon hiba kétszeri elkövetését.

Többlépcsős érvelés: Az Extended Thinking mód használatával a Claude akár 60 másodpercet is eltölthet egy komplex hiba „átgondolásával”, mielőtt egyetlen sort is írna – gyakran észlelve olyan szélsőséges eseteket, amelyeket a gyorsabb modellek elmulasztanak.

Régi kód elemzése: Töltsön be egy régi, dokumentálatlan projektet vagy Töltsön be egy régi, dokumentálatlan projektet vagy régi kódot , és a Claude segít megérteni azt, így napokig tartó visszafejtési munkát takaríthat meg.

Front-end vizualizáció: Az Artifacts funkcióval élő előnézeti ablakban láthatja a HTML-, CSS- és JavaScript-kódjának megjelenítését, ami forradalmi változást jelent Az Artifacts funkcióval élő előnézeti ablakban láthatja a HTML-, CSS- és JavaScript-kódjának megjelenítését, ami forradalmi változást jelent a front-end fejlesztés terén

A ChatGPT kódolási erősségei

Holnapra készít prototípust egy bemutatóhoz? De elakadt a monoton, ismétlődő sablonkód írásában? A ChatGPT pontosan ezt a problémát hivatott kiküszöbölni.

A ChatGPT a sebességet és a hatékonyságot helyezi előtérbe. Kiválóan teljesít abban, hogy a lehető leggyorsabban működőképes kódot állítson össze Önnek, gyakran olyan hasznos kiegészítésekkel, amelyeket Ön nem is kért.

Ahhoz, hogy jobban megértsd, hogyan valósítja meg a ChatGPT ezeket a képességeket, nézd meg ezt a technikai magyarázatot az alapjául szolgáló architektúráról és mechanizmusokról, amelyek a kódolási segítségnyújtást teszik lehetővé.

Autonóm végrehajtás (Operator Mode): A GPT-5.3 kiemelkedő funkciója az OpenAI Operator . A szokásos csevegővel ellentétben az Operator közvetlen terminál-hozzáféréssel rendelkezik. Npm-csomagokat telepíthet, Docker-konténereket konfigurálhat, és futtathatja a tesztkészletét, amíg az sikeresen lefut.

Gyors prototípus-készítés: Írja le a koncepciót, és a ChatGPT perceken belül létrehoz egy működőképes vázlatot. Tökéletes megoldás ötletek gyors tesztelésére vagy Írja le a koncepciót, és a ChatGPT perceken belül létrehoz egy működőképes vázlatot. Tökéletes megoldás ötletek gyors tesztelésére vagy koncepcióbizonyíték készítésére

Biztonságtudatos javaslatok: A ChatGPT gyakran „ügynöki” programozóként viselkedik, proaktívan hozzáadva olyan elemeket, mint a bemeneti érvényesítés és a hiba kezelése, hogy kódja robusztusabb legyen

Canvas szerkesztés: Ahelyett, hogy csak csevegne, a Canvas funkcióval kiemelhet bizonyos kódrészeket, és célzott módosításokat kérhet, így a folyamat inkább hasonlít a páros programozásra.

Webes keresés integráció: Ha az AI-nek meg kell keresnie a legfrissebb könyvtári dokumentációt vagy egy szintaxis példát, azt megteheti anélkül, hogy Önnek új lapot kellene megnyitnia

All-in-one munkafolyamat: A képalkotás és a webes böngészés ugyanazon a felületen való integrálásával a ChatGPT egy hatékony eszköz a teljes körű fejlesztői munkához, amelyhez nem csupán kódírásra van szükség

A valós teljesítményről szóló ítélet

Egyik sem jobb a másiknál. Különböző eszközök különböző feladatokhoz.

Használja a Claude-ot, ha mélyen el kell gondolkodnia, és meg kell értenie a kódja mögötti „miért”-et. Használja a ChatGPT-t, ha gyorsan kell haladnia, és el kell végeznie a feladatot. A legtermékenyebb fejlesztők nem választanak egyet; megtanulják, mikor melyiket kell használni.

Miért fontos a kontextusablak az AI-programozásnál?

Volt már olyan, hogy beszélgetett egy mesterséges intelligenciával, amely úgy tűnt, hogy elfelejtette, miről beszélt pár üzenettel ezelőtt? Ez arra kényszeríti, hogy folyamatosan ismételje magát és újra beillessze a kódot, ami megszakítja a munkamenetét és hatalmas frusztrációt okoz. Ez a probléma az AI kontextusablakából ered.

A kontextusablak az az információmennyiség – kód, dokumentumok és korábbi beszélgetések –, amelyet egy AI egy adott pillanatban „lát”. Lényegében ez a modell rövid távú memóriája. A nagyobb ablak azt jelenti, hogy az AI több kontextusból meríthet, ami relevánsabb és következetesebb válaszokhoz vezet.

Ez különösen fontos a kódolásnál. 🛠️

Többfájlú hibakeresés: Egy nagy kontextusablak lehetővé teszi az AI számára, hogy a teljes projektben nyomon kövesse a hibát. Nem kell manuálisan beillesztenie az egyes fájlokat; az AI látja, hogyan hatnak egymásra

Következetesség a refaktorálás során: Nagy alkalmazások refaktorálásakor egy olyan mesterséges intelligencia, amely teljes rálátással rendelkezik a kódbázisra, képes fenntartani a következetes névkonvenciókat és tervezési mintákat

A függőségek megértése: Az AI képes megérteni, hogy egy modul megváltoztatása hogyan befolyásolhatja a másikat, így elkerülhető, hogy olyan „javítást” javasoljon, amely máshol hibát okoz.

Dokumentációk ismerete: A kód mellett megadhatja projektje README- és API-dokumentációját is, és az AI ezeket az információkat felhasználva pontosabb és relevánsabb javaslatokat fog generálni.

A Claude hatalmas, több mint 500 000 tokenes ablaka kulcsfontosságú megkülönböztető tényező, amely lehetővé teszi teljes kódtárak elemzését. A ChatGPT 128 000 tokenes ablaka szintén jelentős, és tökéletesen megfelel a legtöbb egyfájlos szerkesztéshez vagy kisebb projekthez.

A Claude 4.6 hatalmas, 1 millió tokenes kontextusablaka igazi áttörést jelent a mérnökök számára, mivel lehetővé teszi teljes multi-repo architektúrák egyetlen munkamenetbe történő összevonását a koherencia elvesztése nélkül. Míg a ChatGPT (GPT-5.3) 256 ezer tokenes gondolkodási ablakra bővült, valódi erőssége az új „Resident Memory” és Project Sources funkciókban rejlik, amelyek lehetővé teszik akár 20 fájl egyszerre történő indexelését, így biztosítva a konzisztens, nagy sebességű szerkesztést kisebb, moduláris projektekben.

📮ClickUp Insight: Az emberek 30%-a szerint az AI-ügynökökkel kapcsolatos legnagyobb frusztrációjuk az, hogy magabiztosnak tűnnek, de tévednek. Ez általában azért történik, mert a legtöbb ügynök elszigetelten dolgozik. Egyetlen parancsra reagálnak anélkül, hogy tudnák, hogyan szereti csinálni a dolgokat, hogyan dolgozik, vagy milyen folyamatokat részesít előnyben.

Főbb funkciók fejlesztők számára

Az AI-modellek alapvető intelligenciáján túl mindkét platform egyedi funkciókat kínál, amelyek célja a fejlesztői élmény javítása. Ezek az eszközök megváltoztatják az AI-vel való interakció módját, és egy egyszerű csevegést dinamikusabb, együttműködésen alapuló kódolási környezetté alakítanak.

Claude művei és projektjei

A Claude 4.6 még inkább megerősítette pozícióját az „építész munkapadjának”. Az Artifacts funkciója jelentősen fejlődött; már nem csupán egy előnézeti ablak a front-end fejlesztők számára. Valójában az Artifacts most már teljes körű sandboxokat is futtathat, beleértve a Node.js háttérrendszereket és az adatbázis-szimulációkat is. Ez azt jelenti, hogy teljes körű CRUD-alkalmazást építhet, tesztelhet és iterálhat kizárólag a csevegőfelületen, anélkül, hogy folyamatosan váltania kellene a kontextusok között.

Ráadásul a Claude Model Context Protocol (MCP) funkciója felváltotta az egyszerű fájlfeltöltést. Az MCP egy nyílt szabvány, amely lehetővé teszi a Claude számára, hogy biztonságosan „kapcsolatba lépjen” és csatlakozzon a helyi IDE-hez, a GitHub-repozitóriumokhoz, sőt még a Slackhez is. Ahelyett, hogy Ön manuálisan illesztené be a kontextust, a Claude képes navigálni a kódbázisában, hogy megtalálja a probléma megoldásához szükséges konkrét dokumentációt vagy logikát.

A ChatGPT Canvas és Code Interpreter funkciói

Míg a Claude az architektúrára összpontosít, a ChatGPT (GPT-5.3) az „Autonomous Doer” (önálló végrehajtó) koncepció alapján lett kialakítva. Canvas funkciója az egyszerű szövegszerkesztőből többfájl-munkaterületté fejlődött.

Most már kiemelhet egy függvényt egy fájlban, és a Canvas automatikusan azonosítja és javasolja a szükséges változtatásokat a kapcsolódó fejléc- vagy konfigurációs fájlokban. Ez kevésbé hasonlít egy prompt-ra, inkább egy párprogramozóra, aki látja az egész „asztalát”.

Mindezt a Code Interpreter következő generációja teszi lehetővé, amely most már integrálva van az OpenAI Operator-ba. Ez jelentős interaktivitást biztosít azzal, hogy lehetővé teszi az AI számára Python-kód futtatását, terminálparancsok végrehajtását és a helyi fájlrendszer kezelését egy biztonságos, szandboxolt környezetben. Ez már nem csak az adattudomány számára készült; autonóm ügynökként működik, amely képes funkciókat tesztelni, saját könyvtárakat telepíteni (pip vagy npm segítségével) és a logikát menet közben ellenőrizni.

Azonnali eredményeket kap, anélkül, hogy át kellene váltania egy külön terminálra, hogy ellenőrizze, valóban fut-e a kód.

Mikor érdemes a Claude-ot és a ChatGPT-t használni a kódoláshoz?

Jó tudni, hogy két hatékony eszköz áll rendelkezésére, de eldönteni, melyiket használja egy adott feladatra, megbénító lehet. A feladathoz nem megfelelő eszköz használata frusztrációhoz és időpazarláshoz vezet. Íme egy egyszerű útmutató, amely segít a választásban.

Válassza a Claude-ot, ha: olyan komplex problémával küzd, amely mélyreható megértést igényel. Ide tartozik a több fájlt átfogó logika hibakeresése, egy nagy és ismeretlen kódbázis elemzése, magas szintű architektúrai döntések meghozatala, vagy ha részletes magyarázatokra van szüksége a tanuláshoz.

Válassza a ChatGPT-t, ha: A sebesség az elsődleges szempont. Ez ideális gyors kódrészletek generálásához, A sebesség az elsődleges szempont. Ez ideális gyors kódrészletek generálásához, gyors prototípusok készítéséhez , a webes keresőfunkcióval történő dokumentációkereséshez, vagy ha munkája nem csupán kódolást jelent (például diagramok vagy makettek készítése).

Fontolja meg mindkettő használatát, ha: csapata munkamenete változatos. Hagyja, hogy a feladat határozza meg az eszközt. Ez a stratégiai megközelítés lehetővé teszi, hogy kihasználja az egyes modellek egyedi erősségeit, így csapata összességében hatékonyabbá válik.

Érdemes megjegyezni, hogy egyes fejlesztők a Claude Pro használati korlátait szigorúbbnak tartják, mint a ChatGPT Plusét. Ha egész napos programozási munkát tervez, ezt érdemes figyelembe venni.

Gyakran feltett kérdések a Claude és a ChatGPT programozási alkalmazásairól

A Claude Pro nagyobb kontextusablaka jelentős előnyt jelent azoknak a fejlesztőknek, akik nagy, összetett kódbázisokon dolgoznak, de egyes felhasználók szerint a használati korlátai hosszú programozási munkamenetek során szigorúbbak lehetnek, mint a ChatGPT Plus esetében.

Természetesen. Sok fejlesztő a Claude-ot használja a mélyreható architektúra-tervezéshez és a hibakereséshez, míg a ChatGPT-hez fordul a gyors prototípus-készítéshez és a sablonkódok generálásához.

1 millió tokenes kontextusablakával a Claude jobban fel van szerelve teljes kódtárak elemzésére és a bennük lévő komplex összefüggések megértésére.

Integrálja az AI-asszisztenseket úgy, hogy létrehoz egy központi hubot az összes munkához. Használjon egy konvergált munkaterületet, mint például a ClickUp, hogy összekapcsolja a Docs-ban az AI által generált kódot a releváns feladatokkal és projekttervekkel, így kiküszöbölve a kontextus szétszóródását.