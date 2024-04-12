Gyors alkalmazásfejlesztés (RAD) szoftverfejlesztőknek

Már rég elmúltak azok az idők, amikor egy vállalati szoftver fejlesztése öt évig tartó projekt volt. A mai gyorsan változó digitális világban a hagyományos fejlesztési módszerekhez ragaszkodni olyan, mintha egy Formula-1-es versenyen biciklivel indulna.

Ismerje meg a gyors alkalmazásfejlesztést! A legsikeresebb technológiai óriások, mint például a Spotify és a Netflix, a RAD és a low code technológiákat használják, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak.

A RAD azonban nem csak arról szól, hogy ugyanazokat a dolgokat gyorsabban végezzük el. Arról is szól, hogy új megközelítéseket alkalmazunk a szoftverfejlesztésben, amelyek hangsúlyt fektetnek a gyors prototípus-készítésre, a felhasználói visszajelzésekre és az iteratív szállításra a műszaki kiválóság érdekében. Nézzük meg, hogyan.

Mi az a gyors alkalmazásfejlesztés?

A gyors alkalmazásfejlesztés egy adaptív szoftverfejlesztési megközelítés, amely a hosszú hagyományos folyamatok helyett a rövidebb telepítési ciklusokat részesíti előnyben.

Az 1980-as években vált népszerűvé, amikor Barry Boehm, James Martin és mások alternatívaként javasolták az akkor domináns Waterfall modell helyett, amelyet merevségéért és hatékonytalanságáért bíráltak.

A RAD meghatározó jellemzői a következők.

Kis iterációk

A RAD arra ösztönzi a csapatokat, hogy egy nagy termék kis részeit építsék meg, így rövidebb átfutási idővel összekapcsolt egységeket hozva létre. Ez megkönnyíti ezeknek a részeknek a független hibakeresését/fejlesztését.

Alkalmazkodóképesség

A RAD módszertan az alkalmazkodóképességre és a kockázatcsökkentésre összpontosít. Lehetővé teszi a fejlesztőcsapatok számára, hogy korán felismerjék a kockázatokat, a piaccal együtt fejlődjenek, és olyan termékeket hozzanak létre, amelyek megfelelnek az ügyfelek igényeinek.

Felhasználóközpontú tervezés

A RAD a terveknél előbbre valónak tekinti a felhasználói igényeket és visszajelzéseket. A prototípusok készítése az ügyfelek reakciójának felmérése érdekében kulcsfontosságú folyamat a RAD-ban.

A gyors alkalmazásfejlesztési szoftvercsomag kritikus fontosságú a fejlesztési eredmények biztosításában. A RAD-csapatok olyan eszközöket használnak, mint az alacsony kódszintű, komponensalapú tervezés, a kód újrafelhasználhatósága stb., hogy minimalizálják a manuális munkát, és a fejlesztők a magas értékű tevékenységekre koncentrálhassanak.

A gyors alkalmazásfejlesztési módszertan azóta integrálódott a kortárs agilis munkafolyamatokba és gyakorlatokba. Íme, hogyan.

A gyors alkalmazásfejlesztés fázisai

A gyors alkalmazásfejlesztés négy fázisból áll, amelyek célja a lehető legjobb eredmény elérése.

A RAD modell

Követelmények tervezési fázis

Ez a RAD első lépése, amelynek során a projektcsapat elvégzi az alkalmazás követelménykezelési tervezését.

Cél : A projekt víziójának összehangolása az üzleti célokkal és a felhasználói igényekkel, biztosítva, hogy a végtermék hatékonyan pótolja a feltárt piaci hiányosságokat.

Főbb érdekelt felek : üzleti elemzők, projektmenedzserek és potenciális felhasználók

Eredmények: Az üzleti igények, a projekt hatóköre, céljai, jellemzői és korlátai felvázolása

A tervezési fázis megalapozza a tervezési és fejlesztési folyamatot.

Felhasználói tervezési fázis

Ezután a felhasználói visszajelzések alapján workshopok, prototípusok és iterációk segítségével a felhasználói élmény (UX) vizualizálására és tervezésére koncentrál.

Cél : Olyan terv megértése és kidolgozása, amely megfelelően kielégíti a felhasználói igényeket.

Főbb érdekelt felek : rendszerelemzők, UX-kutatók, UI/UX-tervezők

Eredmények: intuitív és vonzó felület iterációja és prototípusának elkészítése

Gyors fejlesztési fázis

A tervezés után következik a fejlesztés. Ebben a modellben a mérnöki csapatok számos gyors alkalmazásfejlesztő eszközt, alacsony kódszintű platformot, komponensalapú megközelítést és kódújrafelhasználást alkalmaznak a programozáshoz, az egységek integrálásához és egyes tesztelésekhez.

Cél : Gyors, magas színvonalú alkalmazásfejlesztés

Főbb érdekelt felek : fejlesztők, minőségbiztosítási elemzők és felhasználók

Eredmények: Bevezetésre kész, funkcionális szoftver

Átállás

A cutover fázis hasonló a hagyományos szoftverfejlesztés implementációs fázisához. Magában foglalja a végső agilis tesztelést, a felhasználói képzést és a rendszer támogatást, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átállást az élő környezetre.

Cél : Az alkalmazás hibátlan működésének biztosítása valós körülmények között

Főbb érdekelt felek : A DevOps és az agilis csapatok részt vesznek a telepítési és kiadási folyamatban.

Eredmények: Funkcionális, használható, felhasználóközpontú alkalmazás, amely gyártásba került.

A RAD modellben általában a következő négy fázist követik. Ezek képezik az alapját a szoftverfejlesztő csapatok által követett folyamatnak.

Ez azonban csak az alap. Különböző tényezőktől függően a fejlesztőcsapatok eltérő módon értelmezik ezt a folyamatot. Hozzáadhatnak fázisokat/lépéseket, hogy azok megfeleljenek a sajátos igényeiknek.

Például egy banki alkalmazást fejlesztő csapatnak a biztonsági követelmények tervezése során további lépéseket kell végrehajtania. Egy SaaS-vállalat a technológiai adósság minimalizálása érdekében a fejlesztés során egy szoftverminőség-ellenőrzési fázist is beiktathat.

Az alábbiakban bemutatjuk a RAD filozófiából kialakult leggyakoribb irányvonalakat.

A gyors alkalmazásfejlesztési módszerek

A gyors alkalmazásfejlesztési modell sokrétű, gyorsabb fejlesztést és magasabb minőségű eredményeket tesz lehetővé. Az alábbiakban bemutatjuk a RAD módszertan legfontosabb elemeit.

Agilis szoftverfejlesztés

Az agilis szoftverfejlesztés az egyik legnépszerűbb RAD módszertan. Az agilis módszer egy rugalmas és iteratív megközelítés, amely a vevői visszajelzések alapján kis, gyors iterációkra összpontosít.

Az agilis fejlesztés a RAD gyakorlatokat követi, például:

Kis iterációk

Rövid kiadási ciklusok

Automatizálás a teszteléshez és a telepítéshez

Iteratív fejlesztés az ügyfelek visszajelzései alapján

Folyamatos fejlesztés

Például egy online vásárlási alkalmazást fejlesztő startup agilis módszertanokat alkalmazna a funkciók prioritásainak meghatározásához, a bevezetés felgyorsításához és a piaci trendekhez való alkalmazkodáshoz. A Scrum, a Kanban és a DevOps az agilis módszertanok népszerű példái.

Olvasson tovább a DevOps és az agilis módszerekről, hogy megértse, hogyan illeszkednek egymáshoz.

Spirálmodell

A spirál egy kockázatalapú megközelítés a szoftverfejlesztéshez. Elsődleges célja a kockázati minták és tényezők korai azonosítása a termékfejlesztési folyamat során, valamint olyan alkalmazások létrehozása, amelyek csökkentik ezeket a kockázatokat.

A szokásos RAD-gyakorlatok mellett a spirál a következőkre is összpontosít:

Üzleti kockázatok és technológiai kockázatok

A kockázatok azonosítása a felhasználói interakciók révén

Gyors prototípus-készítés a kockázatok minimalizálása érdekében

A felhasználói kutatásokból/visszajelzésekből gyűjtött empirikus adatok alapján végzett munka

A spirálmodell leginkább a magas kockázatú iparágakban és projektekben alkalmazható. Természetes példák erre a banki alkalmazások vagy az egészségügyi nyilvántartások. Azonban az iparágakon átívelő adatgyűjtő vagy fizetési alkalmazások is profitálhatnak a spirálmodell használatából.

Iteratív és inkrementális fejlesztés

Az iteratív és inkrementális fejlesztés egy rendszer szisztematikusan ismételt ciklusok (iteratív) és kisebb részek (inkrementális) segítségével történő felépítését jelenti. Minden iteráció/inkrementum végén egy új termékverzió készül el.

Akár RAD, akár hagyományos módszerekkel építik, az iteratív/inkrementális fejlesztés egy régóta alkalmazott megközelítés. Még a 90-es évek MS Office és SAP programjai is néhány évente frissítéseket adtak ki. A RAD-dal megváltozott az a sebesség és pontosság, amellyel a szervezetek új funkciókat építhetnek, hibákat javíthatnak és a teljesítményt javíthatják.

Iteratív fejlesztési modell (Kép: Wikimedia Commons )

Szoftver prototípusok

A szoftver prototípusok készítése egy RAD-megközelítés, amely a program tényleges fejlesztése előtt prototípusok vagy a program hiányos verzióinak létrehozásán alapul, hogy lerövidítse az iterációs ciklusokat és költségeket takarítson meg.

Ez lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy olyan alkalmazásverziót hozzanak létre, amely tartalmazza az alapvető funkciókat, így a tervezés véglegesítése előtt tesztelhetik a funkcionalitást és elvégezhetik a szükséges módosításokat.

Például a tervezők számtalan vázlatot készíthetnek az alkalmazás felületéről, és azokat a végső felhasználói felület elkészítése előtt tesztelhetik a közönséggel. A fejlesztők használható prototípusokat készíthetnek a felhasználói élmény tesztelésére, mielőtt integrálnák a tervezett felhasználói felületet vagy elkészítenék a márkára jellemző vizuális elemeket.

A forradalmi alkalmazások prototípusokat is használnak a termék és a piac összehangoltságának tesztelésére. Például egy radikálisan új virtuális valóság játék esetében prototípust készíthetnek, és bétatesztelőknek bocsáthatják rendelkezésre visszajelzésekért, mielőtt komoly fejlesztésbe fektetnének.

Közös alkalmazás-tervezés (JAD)

A közös alkalmazás-tervezés (JAD) egy RAD-megközelítés, amelynek célja a termékhibák minimalizálása azáltal, hogy a kezdetektől fogva bevonja a különböző érdekelt feleket. A dinamikus rendszerfejlesztési módszer (DSDM) egyik területe, a JAD prioritásként kezeli az ügyfelek, a felhasználók, a rendszerelemzők és a fejlesztőcsapatok közötti együttműködést a termék életciklusa során.

Ha például JAD-ot használ egy egyedi CRM fejlesztéséhez, akkor az alkalmazás tervezési folyamatába bevonhatja a következő érdekelt feleket.

Értékesítők (a termékek felhasználói)

Értékesítési vezetők (speciális funkciók, például jelentések/emlékeztetők felhasználói)

Marketingcsapatok (speciális funkciók, például e-mail kampányok vagy újracélzás felhasználói)

IT-csapatok (akik az alkalmazást kezelik/tárolják/integrálják)

A fejlesztett terméktől, a felhasználóktól, a piactól, az értékajánlattól stb. függően a fenti modellek bármelyike megfelelő lehet az Ön számára. Például, ha teljesen új terméket dob piacra egy kék óceán piacon, a prototípus készítés csökkenti a kudarc kockázatát. Másrészt, ha egy zsúfolt, magas kockázatú piacon fejleszt terméket, a spirál modell segít elkerülni a hibákat.

Bármelyik modellt is választja, a RAD rendkívüli előnyöket kínál a hagyományos megközelítésekhez képest.

Gyors alkalmazásfejlesztés más szoftverfejlesztési modellekkel szemben

A szervezetek manapság többféle szoftverfejlesztési modellt alkalmaznak, amelyek között kisebb, de mégis jelentős különbségek vannak. Alapvetően ezek a modellek két kategória egyikébe sorolhatók: szekvenciális vagy evolúciós.

Szoftverfejlesztési módszertanok (Kép forrása: Wikimedia Commons )

A szoftverfejlesztés szekvenciális modellje azt jelenti, hogy az egyik fázis csak akkor kezdődik, ha az előző fázis befejeződött. Ez a hagyományos megközelítés, amelyet a mérnöki szervezetek régóta alkalmaznak.

A vízesés és a V-modell példák a szekvenciális szoftverfejlesztési megközelítésekre.

Az evolúciós modell a szoftverfejlesztés modern, felhasználóközpontú, adaptív megközelítése. Az Agile, a Scrum, a Kanban, az extrém programozás és az összes többi RAD-megközelítés ebbe a kategóriába tartozik.

A RAD alapvető különbségei – és előnyei – a hagyományos/szekvenciális modellekkel szemben a következők.

Agilitás a fegyelem helyett

A hagyományos megközelítések a fegyelemre összpontosítottak, lépésről lépésre haladva. Ez megnehezítette, hogy szükség esetén visszalépjenek és újragondolják a helyzetet.

A RAD agilis és iteratív. Jobban alkalmazkodik a piaci változásokhoz és megbocsátóbb a hibákkal szemben (amelyekről mindannyian tudjuk, hogy elkerülhetetlenek).

Ciklikus a lineáris helyett

A hagyományos modellek lineárisak, egymást követő lépésekből állnak. Ebben a megközelítésben nagyon kevés hely van kitérőkre. Ha valamilyen esemény kitérőt kényszerít – mint például a világjárvány, amely otthoni munkavégzést tett szükségessé –, akkor ennek költségei rendkívül magasak lennének.

A RAD minimalizálja a változás költségeit. A kockázatok és hibák korai felismerésével megelőzi a veszteségeket és megőrzi a piaci pozíciót.

Visszajelzés a tervekről

Bár a szekvenciális modellek is beépítették a felhasználói kutatásokat, konkrét terveket készítettek, és azok alapján építették fel az alkalmazásokat. A hosszabb fejlesztési ciklus azt jelentette, hogy a vásárlói visszajelzések túl későn érkeztek, vagy túl sok volt ahhoz, hogy beépítsék őket.

A RAD tervezése rövid ciklusokra vonatkozik, általában 1-2 sprintre egyszerre. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megértsék a felhasználók igényeit, és olyan termékeket fejlesszenek, amelyeket azok szívesen használnak és meg is vásárolnak.

Fokozatos fejlesztés a nagy durranás helyett

A hagyományos modellek nagy horderejű termékbevezetéseket vagy frissítéseket jelentettek, amelyeket a felhasználók vagy elfogadtak, vagy elutasítottak.

A RAD a vevői visszajelzések alapján apránkénti változásokat vezet be. Ez segít a felhasználóknak fokozatosan alkalmazkodni a változásokhoz.

Együttműködés a specializáció helyett

A hagyományos modellekben voltak szakosodott tervezők, felhasználói felület fejlesztők, front-end fejlesztők, back-end fejlesztők, üzemeltetési szakemberek, üzleti elemzők stb. Mindegyikük ismerte a folyamatban rá háruló részét. A közös tudás nagymértékben függött attól, hogy mennyire tudták hatékonyan átadni az információkat egymásnak.

A RAD ösztönzi a funkciók közötti csapatok együttműködését. Az üzleti csapatok és a teljes körű fejlesztők együtt dolgoznak. Mindenkitől elvárják, hogy empatikusan viszonyuljon a végfelhasználókhoz, minimalizálva az információk/kontextus elvesztését. Ez segít a vállalatoknak abban, hogy inkább a felhasználókra, mint a folyamatokra összpontosítsanak.

Ahhoz, hogy ezeket az előnyöket kihasználhassa a szervezetében, a RAD robusztus implementációjára van szükség. Íme néhány tipp, hogy elindulhasson ezen az úton.

A gyors alkalmazásfejlesztés megvalósítása

A gyors alkalmazásfejlesztési gyakorlatok sikeres bevezetéséhez és követéséhez a szervezetében a következőkre van szükség:

Erős technológiai alap: a RAD-ra szabott eszközök és folyamatok

Gondolkodásmódváltás: szigorú tervek és lineáris folyamatok helyett kis lépések és ügyfél-visszajelzések felé

Vizsgáljuk meg lépésről lépésre, hogyan valósíthatja meg a RAD-ot a szervezetében, és hogyan használhatja a ClickUp szoftvert a szoftverfejlesztéshez a folyamat egyszerűsítése érdekében.

1. Gondolkodjon kis lépésekben

A szoftverfejlesztés vezetői általában úgy tekintenek a termékekre, mint nagy, összetett dolgokra, amelyek elkészítése évekig tart. Jövőképük inkább a királyság végén álló erőd.

A RAD megköveteli, hogy „téglákban” gondolkodjon. Minden nagy projektet a fejlesztéshez a legkisebb értelmes részekre kell bontani.

A ClickUp feladatok segítségével projektjeit feladatokra és alfeladatokra szervezheti, és ellenőrzőlistákat is hozzáadhat hozzájuk. Mindegyik feladaton függetlenül lehet dolgozni, még akkor is, ha más feladatoktól függenek, vagy egy agilis munkafolyamat részét képezik.

Maradjon a tervnél, kövesse nyomon az előrehaladást, és tartsa mindenki könnyen tájékozottnak a ClickUp Tasks segítségével.

2. Tanuljon meg iteratív lenni

Tervezzen egy-két hetes rövid sprinteket a termékfunkciók kidolgozásához. Minden sprintben kombinálja az egymással összefüggő funkciókat, hogy a kontextusbeli ismeretek sértetlenek maradjanak.

Használja a ClickUp Sprints alkalmazást a fejlesztési feladatok kezeléséhez, a visszajelzések alapján a munkák fontossági sorrendjének megállapításához és a folyamatos előrehaladás biztosításához.

Automatizálja az ismétlődő projektmenedzsment feladatokat és munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével. Használja a több mint 100 előre megtervezett automatizálás bármelyikét a feladatállapotok frissítéséhez, a feladatok trigger alapú kiosztásához és a csapat tagjainak értesítéséhez a változásokról.

Automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

3. Visszajelzések gyűjtése, elemzése és felhasználása

Hozzon létre formális és informális csatornákat, hogy a felhasználók visszajelzést adhassanak az alkalmazásról.

Állítson be eszközöket az alkalmazás használatának figyelemmel kísérésére, hogy azonosíthassa a népszerű funkciókat.

Használjon testreszabott ClickUp űrlapokat a felhasználók visszajelzéseinek gyűjtéséhez a használhatóságról, a funkcionalitásról és a felhasználói elégedettségről.

Lehetővé teszi a felhasználói kutatások, fókuszcsoportok, interjúk stb. során gyűjtött visszajelzések dokumentálását.

4. Ösztönözze a funkciók közötti együttműködést

A RAD hatékonysága a funkciók közötti csapat ötletelési, együttműködési és közös fejlesztési képességétől függ.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a projektdokumentáció, az irányelvek és a felhasználói visszajelzések központi tárolóhelyének létrehozásához. Szerkessze a dokumentumokat közösen, jelölje meg a felhasználókat, hagyjon megjegyzéseket, és közvetlenül vezessen le intézkedési pontokat.

Ösztönözze a valós idejű kommunikációt az egyes feladatok kontextusában beágyazott megjegyzésekkel és említésekkel. Vitassa meg, ötleteljen, vitassa meg és hozzon létre differenciált funkciókat a ClickUp feladatokkal.

Hozza össze a virtuális csapatot brainstorming ülésre a ClickUp Whiteboards segítségével. Tekintse át a terveket, rangsorolja a feladatokat, tisztítsa meg a hátralékokat stb. Vizuálisan szervezze meg a prototípusokat a különböző szakaszokban, hogy lássa, mire kell figyelni, és tegyen lépéseket.

A ClickUp Whiteboards segítségével vizualizálhatja a munkafolyamatokat.

5. Optimalizálja a műveleteket

A RAD keretein belül számos módszer és gyakorlat létezik, amelyek mindegyike egyedi projektmenedzsment-megközelítést igényel. Testreszabhatja a ClickUp alkalmazást, hogy az Ön igényeinek megfelelően kezelhesse alkalmazásfejlesztését.

Használja a ClickUp egyedi státuszait a prototípusok előrehaladásának nyomon követéséhez, az ötlet megszületésétől a visszajelzésekig és a finomításig.

Gyorsítsa fel a folyamatokat a ClickUp sablonokkal. Készítsen saját egyéni ellenőrzőlista-sablonokat, és alkalmazza azokat gyorsan több feladatra.

A ClickUp Dashboards és jelentéskészítő eszközök segítségével valós időben nyerhet betekintést projektjébe. Mérje az előrehaladást, az erőforrások kihasználtságát és a teljesítménymutatókat, hogy projektmenedzsment technikáit az agilis átalakuláshoz igazítsa.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben nyerhet betekintést projektjébe.

6. Vonja be az összes érdekelt felet

A RAD-hoz a mérnöki csapat mellett több üzleti érdekelt fél bevonása is szükséges.

A ClickUp együttműködési funkciói, mint például a megosztott nézetek, a vendéghozzáférés és a visszajelzési űrlapok, az érdekelt felek elkötelezettségének javítására szolgálnak. Használja a ClickUp-ot a következőkre:

Hozzon létre egy egyedi előrehaladási jelentést az ügyfél/projekt szponzor számára.

Lehetővé teszi a vendég felhasználók hozzáférését az üzleti érdekelt felek számára, hogy részt vehessenek a megbeszéléseken, válaszolhassanak a kérdésekre stb.

Ossza meg a dokumentumokhoz/feladatokhoz tartozó nyilvános linkeket, hogy az üzleti felhasználók jóváhagyhassák a követelményeket/dokumentációt.

Gyorsítsa fel RAD versenyautóját a ClickUp segítségével

A szoftvereknek a piaci kereslet, az ügyfelek igényei és a versenytársak termékeihez igazodva kell fejlődniük. A gyors alkalmazásfejlesztés pontosan ezt teszi lehetővé. A RAD módszerek helyes alkalmazása azonban kihívást jelenthet.

A ClickUp termékfejlesztő szoftverével nincs semmi, ami miatt aggódnia kellene.

A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy lehetővé tegye az együttműködésen alapuló, iteratív és felhasználóközpontú szoftverek fejlesztését. Biztosítja a RAD-nak szükséges sebességet, pontosságot, minőséget és hatékonyságot. Segít a funkciók közötti csapatoknak az együttműködésben, az iterációban és jobb termékek létrehozásában.

Akár RAD-ot használ egy forradalmian új termék fejlesztéséhez, akár egy meglévő termék erősítéséhez, a ClickUp segítségével gyorsan megvalósíthatja elképzeléseit.

Akár forradalmian új alkalmazást, ügyfélközpontú szoftvermegoldást vagy a termelékenységet növelő belső eszközt fejleszt, a ClickUp biztosítja a struktúrát, a rugalmasságot és az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elképzeléseit gyorsan és sikeresen megvalósítsa.

Kezdje meg még ma a gyors alkalmazásfejlesztés útját. Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen.