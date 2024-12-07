A 10 legjobb auditkezelő szoftver a belső auditok egyszerűsítéséhez

Amikor az auditbizottság frissítéseket kér, könnyen el lehet veszni a sok teendőben, miközben mindent kézben tartani próbálunk.

De van valami, ami megkönnyítheti a munkáját. Ismerje meg az auditkezelő szoftvert!

Ezek az eszközök segítenek a projektek hatékonyabb tervezésében, végrehajtásában és auditálásában azáltal, hogy automatizálják a munkát általában lassító számos manuális feladatot. Akár belső auditjelentésen, éves auditon, a szabályoknak való megfelelés nyomon követésén vagy auditellenőrző listák kezelésén dolgozik, a szoftver mindent egy helyen rendszerez, miközben biztosítja a szabályoknak való megfelelést és a biztonságot.

A belső auditkezelő szoftver segítségével ütemezheti és végrehajthatja az auditokat, feladatok kioszthatók, dokumentálhatja az eredményeket és részletes auditjelentéseket készíthet.

Olyan, mintha egy extra csapattaggal bővülne a csapat, aki soha nem mulasztja el a határidőket, és minden részletet kétszer ellenőriz az Ön számára. Ebben a cikkben a csapatommal felsoroltuk a belső auditokhoz legalkalmasabb 10 auditkezelő szoftvert, azok legjobb tulajdonságaival, korlátaival és áraival együtt.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb auditkezelő szoftverről, amelyekkel hatékonyabbá teheti auditjait és időt takaríthat meg: ClickUp: A legjobb testreszabható audit munkafolyamatokhoz és feladatkövetéshez SafetyCulture (iAuditor): A legjobb ellenőrzéskezeléshez és valós idejű jelentéskészítéshez SAP: A legjobb nagy léptékű integrációhoz és kockázatkezeléshez TeamMate: A legjobb testreszabhatóság és az érdekelt felek bevonása szempontjából Pentana by Ideagen: A legjobb korlátlan auditokhoz és rugalmas munkafolyamatokhoz MetricStream: A legjobb AI-alapú betekintés és kockázatalapú auditokhoz AuditBoard: A legjobb a kollaboratív kockázatkezeléshez és a hatékonyság növeléséhez Workiva: A legjobb integrált pénzügyi jelentésekhez és valós idejű együttműködéshez AuditBond by Diligent: A legjobb skálázható munkafolyamatokhoz és integrált elemzésekhez Onspring: A legjobb kód nélküli GRC-automatizáláshoz és rugalmassághoz

Mit kell keresnie az auditkezelő szoftverben?

Az évek során számos auditkezelő szoftvert kipróbáltam, hogy megtaláljam a számomra legmegfelelőbbet.

A legjobb belső audit szoftverek általában a következő funkciókkal rendelkeznek:

Keretelemzés és feltérképezés : Egy jó auditkezelő szoftvernek képesnek kell lennie a szabályozási keretek elemzésére és az átfedő követelmények feltérképezésére.

Adatelemzés a hiányosságok feltárásához : Jelenlegi ellenőrzési rendszere valószínűleg nem felel meg minden szabályozási követelménynek. Ebben az esetben belső audit szoftvere hiányosságok feltárására irányuló elemzést kell végeznie, hogy feltárja a hiányosságokat és javaslatokat tegyen a szükséges intézkedésekre.

A javító intézkedések nyomon követése : Miután megismerte a hiányosságokat, a szoftvernek nyomon kell követnie a javító intézkedéseket. Akár a kontrollok javításáról, akár új irányelvek bevezetéséről van szó, a szoftver segít nyomon követni az előrehaladást, és elkerülni a „Vajon valamit elfelejtettem?” pánikot.

Bizonyítékok beszerzése az érdekelt felektől : Manuálisan keresi az audit bizonyítékokat? Nem, köszönöm! A megfelelő audit szoftvernek egy rendszerben kell kezelnie a kéréseket, mindent rendszerezve, hogy ne kelljen elveszett e-maileket vagy elfelejtett csevegőüzeneteket keresgélnie.

Együttműködés az auditcsapattal : Ha az auditcsapata különböző időzónákban dolgozik, a kommunikáció kulcsfontosságú. Az auditkezelő szoftverének biztonságos platformot kell biztosítania az együttműködéshez, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, anélkül, hogy végtelen e-mail láncokba keveredne.

Feladatok kiosztása, figyelmeztetések és eskaláció: Nehéz megjegyezni a határidőket, különösen az auditok időszakában. A szoftvernek feladatok kiosztására, udvarias (vagy kevésbé udvarias) emlékeztető üzenetek küldésére és a késedelmes feladatok eskalációjára kell képesnek lennie.

A 10 legjobb auditkezelő szoftver

Miután áttekintettük, mire kell figyelni a belső audit szoftvereknél, a ClickUp csapatommal kutatást végeztünk, és összeállítottunk egy listát azokról az eszközökről, amelyek funkcionalitásukkal igazán lenyűgöztek minket.

Ezek az eszközök túlmutatnak az alapvető funkciókon, és olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekkel a belső auditok kevésbé idegőrlőek. Nézzük meg őket!

1. ClickUp (a legjobb testreszabható audit munkafolyamatokhoz és feladatkövetéshez)

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely garantálja, hogy auditfolyamata tökéletes legyen.

Utazásunk a ClickUp belső audit ellenőrzőlista sablonjával kezdődik, amelynek célja, hogy segítsen Önnek az audit minden szakaszának kezelésében.

Töltse le ezt a sablont Támogassa a pozitív és produktív munkakörnyezetet ennek a sablonnak a bevezetésével.

Könnyedén nyomon követheti az információkat, kezelheti a megfelelőségi folyamatokat, és létrehozhat ismétlődő munkafolyamatokat, amelyekkel időt takaríthat meg a jövőbeli auditok során. Az auditadatok szervezésétől az érdekelt felekkel való együttműködésig ez a ClickUp ellenőrzőlista egyszerűsíti az egész folyamatot.

Miután elkészítette a ellenőrzőlistáját, a ClickUp feladatkezelési funkciói segítenek az egyes feladatok elvégzésében.

ClickUp feladatkezelés

A ClickUp Task Management forradalmi változást hozott ebben a területen (és egyben az egyik fő oka annak, hogy a ClickUp a csapatom első számú auditkezelő eszköze) – az auditfeladatok kiosztása, a határidők beállítása és a haladás nyomon követése soha nem volt ilyen egyszerű.

Ezenkívül a ClickUp Automations segít elkerülni az ismétlődő, unalmas munkákat azáltal, hogy automatizálja a nyomon követést és az emlékeztetőket. Escalálhatja a lejárt feladatokat, így csapata felelősségteljesen dolgozhat.

A ClickUp Reminders segítségével mindig naprakész maradhat a megfelelőségi auditfolyamatban

Szüksége van egy helyre, ahol tárolhatja az összes dokumentumot és auditjelentést?

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével egyetlen biztonságos helyen szervezheti és oszthatja meg az audit bizonyítékokat, a megfelelőségi irányelveket és a belső audit jelentéseket. Emellett a verziókövetés segítségével nyomon követheti a dokumentumok módosításait, biztosítva, hogy minden változás naplózásra kerüljön.

Hozzon létre egy központi adattárat a belső bizonyítékok számára a ClickUp Docs segítségével

Az együttműködés is egyszerűbbé válik, függetlenül attól, hogy különböző időzónákban dolgozó auditcsapattal vagy külső érdekelt felekkel koordinál.

ClickUp Chat

A platform valós idejű csevegési funkciója, a ClickUp Chat segítségével zökkenőmentesen kommunikálhat csapatával. Mostantól fájlokat csatolhat, frissítéseket és visszajelzéseket oszthat meg anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltogatnia a Chat segítségével.

Egyszerűsítse a kommunikációt a megfelelőségi auditorokkal, és racionalizálja auditálási folyamatát

ClickUp Whiteboards

Ha vizuális ábrázolásra van szüksége az audit tervéhez, a ClickUp Whiteboards segítségével közösen kidolgozhatják a stratégiákat, és átfogó képet kaphatnak a helyzetről.

Készítsen átfogó kockázatcsökkentési tervet a ClickUp Whiteboards segítségével

ClickUp műszerfalak

Végül azok számára, akik azonnali betekintést szeretnének, a ClickUp Dashboards valós idejű elemzéseket nyújt, amelyek segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, mint például az audit előrehaladását, a nyitott feladatokat és a szabályoknak való megfelelés állapotát.

Kövesse nyomon a megfelelőségi audit előrehaladását több területen is a ClickUp Dashboards segítségével

Ha még mindig attól tart, hogy néhány feladat elmarad, a ClickUp vállalati audit sablonja a platformot hatékony megfelelési menedzsment eszközzé alakítja az audit feladatokhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatkezelés : Könnyedén hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon feladatokat. Akár ismétlődő feladatokat is beállíthat a rendszeres auditokhoz, és automatikus emlékeztetőket kaphat a határidők közeledtével.

Dokumentumtárolás : A ClickUp Docs segítségével minden audithoz kapcsolódó dokumentumot, jelentést és bizonyítékot egy helyen tárolhat. Ráadásul a verziókezelési funkció biztosítja a világos audit nyomvonalat.

Automatizálás : Automatizálja az audit munkafolyamatokat, például a feladatkiosztást és a nyomonkövetési emlékeztetőket, ezzel csökkentve a manuális feladatok számát és biztosítva a folyamat zökkenőmentes működését.

Whiteboards : Ábrázolja vizuálisan audit munkafolyamatait, és valós időben működjön együtt csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével – tökéletes brainstorminghoz és stratégiák finomításához.

Jelentések és irányítópultok : Személyre szabható irányítópultok segítségével valós időben nyomon követheti az audit előrehaladását, így egy pillanat alatt áttekintheti a KPI-ket, a lejárt feladatokat és a szabályoknak való megfelelést.

Együttműködési eszközök: Kommunikáljon csapatával közvetlenül a ClickUp alkalmazásban a csevegési funkció segítségével, ossza meg fájljait, és tartsa mindenki naprakészen anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

A ClickUp korlátai

Tanulási görbe : A ClickUp kiterjedt funkcióinak elsajátítása időbe telhet.

Mobil funkcionalitás: Bár a ClickUp mobilalkalmazása hasznos, néha kevésbé reagál, mint a desktop verzió.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Tudta? A globális auditkezelő szoftverpiac várhatóan 2029-re eléri a 2987 millió dollárt. Ez a hatalmas összeg nem meglepő, tekintve, hogy az auditok milyen fontosak a pénzügyi osztályok számára.

2. SafetyCulture (iAuditor) (A legjobb ellenőrzéskezeléshez és valós idejű jelentéskészítéshez)

via SafetyCulture

A SafetyCulture (iAuditor) funkcióit érdemes megismerni, ha vállalkozása gyakori ellenőrzéseket igényel. Ez az eszköz egyszerűsíti a rendszeres auditok lefolytatását, a problémák jelzését és megoldását, miközben a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon állnak.

A SafetyCultur előnye, hogy percek alatt testreszabható ellenőrzőlistákat állíthat be. Az alkalmazás mobilra lett tervezve, vagyis telefonjáról végezheti az ellenőrzéseket, rögzítheti az adatokat és rendelheti hozzá a korrekciós intézkedéseket.

A SafetyCulture (iAuditor) legjobb funkciói

Ellenőrzési ellenőrzőlisták : alakítsa át papír alapú ellenőrzőlistáit vagy Excel táblázatait intelligens, testreszabható ellenőrzési űrlapokká egy drag-and-drop felépítő segítségével.

Korrekciós intézkedések : jelölje meg a követendő feladatokat a megjelölt ellenőrzési tételek alapján, állítsa be a prioritásokat és rendeljen hozzájuk határidőket – még azoknak a felhasználóknak is, akik nem rendelkeznek iAuditor-fiókkal.

Valós idejű jelentések : Az ellenőrzések után azonnal készítsen márkás jelentéseket, és ossza meg azokat a csapatokkal vagy ügyfelekkel közvetlenül az alkalmazásból.

Heads Up funkció : Kommunikálja a fontos frissítéseket és ossza meg a csapatokkal a figyelemfelkeltő videóüzeneteket, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

Elemzési irányítópult: Tekintse meg a csapatok valós idejű teljesítményét és tendenciáit a mobil eszközök és az asztali platform közötti automatikus szinkronizálás segítségével.

A SafetyCulture (iAuditor) korlátai

Korlátozott offline képességek : Bár az iAuditor online jól működik, egyes felhasználók funkcionális korlátozásokat tapasztaltak, amikor rossz internetkapcsolattal rendelkező területeken végeztek ellenőrzéseket.

Eszközkorlátozások: A prémium fiókokhoz engedélyezett eszközök száma korlátozott, és a felhasználók nem tudják ezt egyszerűen növelni anélkül, hogy frissítenék a csomagjukat.

SafetyCulture (iAuditor) árak

Ingyenes : 0 USD felhasználónként

Prémium : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

SafetyCulture (iAuditor) értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

3. SAP (A legjobb nagy léptékű integrációhoz és kockázatkezeléshez)

via SAP

Ha szervezete mélyen gyökerezik az SAP ökoszisztémában, az SAP Audit Management lehet a megfelelő megoldás az auditfolyamatokhoz.

Az SAP (Systems, Applications, and Products) egy ökoszisztéma, amely az SAP-hez kapcsolódó termékek, szolgáltatások, partnerek és ügyfelek együttműködő hálózatát jelenti.

Az integrációra összpontosító eszköz könnyen együttműködik az SAP Risk Management és az SAP Process Control alkalmazásokkal. Tetszik, hogy egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint a dokumentáció, az auditjelentések készítése és az elektronikus munkadokumentumok szervezése.

Az SAP Audit Management azonban nem feltétlenül alkalmas kisebb vállalkozások vagy nem SAP ERP rendszereket használó cégek számára. Bár széles körű testreszabási lehetőségeket kínál, a SAP számos funkciójával nem ismerős felhasználóknak meg kell tanulniuk a kezelését.

Az SAP legjobb funkciói

Integráció az SAP ökoszisztémával : Zökkenőmentesen integrálható az SAP kockázatkezelési és folyamatirányítási rendszerével, egységes audit megoldást kínálva azoknak a szervezeteknek, amelyek már használják az SAP eszközeit.

Mobil funkciók : Lehetővé teszi az auditorok számára, hogy mobil eszközökön, intuitív drag-and-drop felületen rögzítsék a dokumentációt és készítsék el az auditjelentéseket.

Audit tervezés és erőforrás-kezelés : Egyszerűsíti az audit tervezését, az erőforrások elosztását és az ütemezést a személyzet kihasználtságának optimalizálása érdekében.

Automatizált jelentéskészítés : szabványosított sablonok segítségével gyorsan generálja az audit eredményeket, és az automatizált problémakövetésnek köszönhetően csökkenti az ismétlődő megállapítások számát.

Valós idejű kockázatértékelés: Valós idejű auditelemzéseket biztosít, segítve az auditorokat a fontos kérdések kiválasztásában és a kockázatok mélyebb megértésében.

Az SAP korlátai

Korlátozott hasznosság nem SAP rendszerek esetében : SAP felhasználók számára kiváló, de más ERP rendszereket használó vállalkozások számára további eszközökre lehet szükség.

Kisebb szervezetek számára drága : Kiterjedt funkciói miatt a költségek meghaladhatják a kis- és középvállalkozások lehetőségeit, ezért inkább nagyobb vállalatok számára alkalmas.

Tanulási görbe: Bár a felhasználói felület intuitív, a funkciók teljes körű elsajátítása, különösen új felhasználók számára, időbe telhet.

SAP árak

Egyedi árazás

SAP értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (310+ értékelés)

4. TeamMate (A legjobb testreszabhatóság és az érdekelt felek bevonása szempontjából)

via TeamMate

Tetszett, hogy a TeamMate testreszabható munkafolyamatai és integrációi lehetővé teszik a szoftver széles körű iparági alkalmazását. Ezenkívül a TeamMate+ Audit egy átfogó megoldást kínál a belső auditok kezeléséhez, beleértve a kockázatértékelést, az audit tervezését, végrehajtását és a problémák nyomon követését, mindezt egyetlen platformon.

A TeamMate legjobb funkciói

Testreszabható munkafolyamatok : Konfigurálja az audit munkafolyamatokat, sablonokat és irányítópultokat, hogy azok megfeleljenek szervezetének egyedi igényeinek, és igazodjanak a csapat fejlődéséhez.

Érdekelt felek bevonása : Készítsen vizuális, tömör és személyre szabott auditjelentéseket, hogy bevonja az érdekelt feleket és növelje az audit hatását.

Adat alapú betekintés : Használja az adatelemző eszközöket a 100%-os lefedettségű tesztelés elvégzéséhez és a rejtett kockázatok azonosításához a fejlett számítógépes audit eszközök (CAAT) segítségével.

Kombinált biztosíték : Végezzen kockázatértékeléseket és ellenőrzési teszteket egy alkalmazásban, megosztva a magas szintű információkat a csapatok között, miközben megőrzi függetlenségét.

Integráció az MS Office és az SAP szoftverekkel: Zökkenőmentesen integrálható a népszerű eszközökkel az adatok kezelése, a jelentések készítése és a zökkenőmentes együttműködés biztosítása érdekében.

A TeamMate korlátai

Korlátozott számú előre elkészített jelentés : Bár a platform integrált jelentései nagymértékben testreszabhatók, a rendelkezésre álló mezők száma némileg korlátozott, ezért a felhasználóknak időt kell fordítaniuk saját jelentéseik elkészítésére.

Lassú ügyfélszolgálat : A felhasználók hosszú válaszidőkről számoltak be a támogatási kérdésekben, ami lassíthatja a megvalósítást vagy a hibaelhárítást.

A TeamMate AM-ből hiányzó funkciók: A régebbi TeamMate AM platform egyes funkciói még nem kerültek beépítésre a TeamMate+ szoftverbe, ami frusztrálja a régóta használó felhasználókat.

TeamMate árak

Egyedi árazás

TeamMate Audit Solutions értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

5. Pentana by Ideagen (A legjobb korlátlan auditokhoz és rugalmas munkafolyamatokhoz)

via Pentana

Akár manuális folyamatokat, akár elavult szoftvereket szeretne lecserélni, a Pentana by Ideagen korlátlan számú auditot és rejtett költségek nélküli, teljes körű auditrendszert kínál.

Az Ideagen egyik kiemelkedő jellemzője, hogy képes tükrözni a szervezet struktúráját, így könnyen navigálhat a helyszínek, folyamatok és entitások világában.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy több felhasználó is problémákat észlelt a műszerfal jelentéseinek használhatóságával kapcsolatban, hivatkozva a jelentések címkézésének zavarosságára. Ezenkívül a műszerfal jelentéseiben a riasztási értesítések hiánya is gyakori panasz volt a felhasználók körében.

A Pentana by Ideagen legjobb tulajdonságai

Korlátlan számú audit : Évente annyi auditot végezhet, amennyit csak szükséges, extra költségek nélkül, így rugalmasan alkalmazkodhat a változó kockázatokhoz.

Rugalmas munkafolyamatok : kövesse bármely auditkeretrendszert lépésről lépésre végigkövethető munkafolyamatokkal, beleértve az agilis sprintek és az IIA szabványok támogatását is.

Tükrözi szervezetét : Könnyen navigálhat egy olyan rendszerben, amely leképezi a helyszínek, folyamatok és egységek hierarchiáját, így jobb ellenőrzési lefedettséget biztosít.

Egységes kockázatkezelés : Az Ideagen Risk Management integrációja egységesíti az audit- és kockázati jelentéseket, biztosítva az átfogó felügyeletet.

Vonzó jelentések: Gyors, részletes jelentések és irányítópultok bemutatása, amelyek felkeltik az érdekelt felek figyelmét, és könnyen érthetővé teszik az auditadatokat.

A Pentana by Ideagen korlátai

A műszerfal jelentések használhatósága : A felhasználók zavarónak és hatékonytalannak tartják, hogy a jelentéseket az audit tervek helyett az audit dátumok szerint címkézik.

Riasztási értesítések hiánya : A riasztási értesítések hiánya a műszerfal jelentéseiben megnehezíti a felhasználók számára, hogy naprakészek legyenek a fontos változásokkal kapcsolatban.

Általános felhasználói élmény: Néhány felhasználó elégedetlenségét fejezte ki a műszerfal jelentéskészítő funkció általános funkcionalitásával és felhasználói élményével kapcsolatban.

Pentana by Ideagen árak

Egyedi árazás

Pentana by Ideagen értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. MetricStream (A legjobb AI-alapú betekintés és kockázatalapú auditokhoz)

via MetricStream

A MetricStream belső audit szoftver kiemelkedik azzal, hogy kockázatalapú megközelítést kínál a belső auditokhoz, amely összhangban áll a szervezeti célokkal és a többdimenziós kockázatokkal. A MetricStream egyik kiemelkedő jellemzője az AI-alapú problémakezelés, amely gépi tanulást használ az auditproblémák gyors azonosításához és cselekvési tervek ajánlásához.

Ezenkívül központi platformot kínál a különböző irányítási, kockázati és megfelelőségi (GRC) tevékenységek kezeléséhez.

Bár a MetricStream kiválóan teljesít a kockázatkezelési és audit eszközök terén, a meredek tanulási görbe és a testreszabási kihívások megnehezíthetik az új felhasználók munkáját. Ezenkívül egyes felhasználók szerint a jelentéskészítési funkciók korlátozottak, különösen specifikus vagy ad hoc jelentések létrehozása esetén.

A MetricStream legjobb funkciói

AI-alapú problémakezelés : gépi tanulást alkalmaz az auditproblémák azonosítására, osztályozására és cselekvési tervek ajánlására, ezzel felgyorsítva a megoldási folyamatot.

Központosított audit-univerzum : Határozza meg és tartsa karban az auditálható egységeket, kezelje az adatelemek közötti kapcsolatokat, és frissítse az audit-könyvtárakat az üzleti tevékenység fejlődésével összhangban.

Kockázatalapú audit tervezés : Végezzen kockázatértékeléseket egy központosított kockázati keretrendszer segítségével, hogy optimalizálja az audit terveket és a magas kockázatú területekre összpontosítson.

Időkövetés és erőforrás-kezelés : Használja a Gantt-diagramokat és a munkaidő-nyilvántartási jelentéseket az erőforrások elosztásához és az auditok ütemezésének valós idejű, hatékony nyomon követéséhez.

Átfogó auditjelentések: Testreszabható auditjelentések készítése valós idejű hozzáféréssel az auditadatokhoz, állapotkövetés és intuitív irányítópultok.

A MetricStream korlátai

Megtanulása nehéz : Az interfész új felhasználók számára túl bonyolult lehet, gyakran kiterjedt képzést és bevezetést igényel.

Testreszabási kihívások : Bár a szoftver nagymértékben konfigurálható, az egyedi munkafolyamatok és jelentések megvalósítása technikailag igényes lehet, és külső támogatást igényelhet.

Jelentéskészítési korlátozások: Ad hoc vagy speciális jelentések készítése nehézkes lehet, és további erőfeszítéseket igényel a szükséges adatok kinyerése és formázása.

MetricStream árak

Egyedi árazás

MetricStream értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. AuditBoard (A legjobb a kollaboratív kockázatkezeléshez és a hatékonyság növeléséhez)

via AuditBoard

Az AuditBoard összeköti az audit- és kockázatkezelő csapatokat az érdekelt felekkel, adatokkal és folyamatokkal, hogy több kockázatot tudjon feltárni és kezelni. Az „összekapcsolt kockázat” megközelítésre helyezve a hangsúlyt, az AuditBoard platformja zökkenőmentesen integrálja az audit, a szabályozási és a kockázatkezelési tevékenységeket.

Egyes felhasználók azonban csalódottan fogadták, hogy nincs helyszíni telepítési lehetőség, és hogy a funkciók frissítései időnként zavarokat okoznak.

Az AuditBoard legjobb funkciói

Kollaboratív kockázatkezelés : Zökkenőmentesen összekapcsolja a csapatokat, az érdekelt feleket és az adatokat az audit, a kockázatkezelés és a szabályoknak való megfelelés terén, így átfogó kockázatkezelési megközelítést biztosítva.

Hatékonyságnövelés : Az ügyfelek három év alatt 281%-os megtérülést jelentettek az automatizált munkafolyamatoknak, a testreszabható moduloknak és a könyvvizsgálati és szabályozási folyamatokat megkönnyítő, speciálisan erre a célra kifejlesztett eszközöknek köszönhetően.

Felhasználóbarát felület : A platform tiszta és intuitív kialakítása megkönnyíti a felhasználók számára a navigációt és a mezők testreszabását, biztosítva ezzel a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Integráció a SOX és a kockázatkezelési modulokkal : Az AuditBoard integrálja az auditot és a SOX biztosítást, biztosítva a hatékony, kockázatalapú auditot a különböző részlegek között.

Ügyfélszolgálat: Nagyra értékelik a gyors és segítőkész ügyfélszolgálatot, amely biztosítja, hogy a csapatok maximálisan kihasználják a platform előnyeit.

Az AuditBoard korlátai

Nincs helyszíni opció : az AuditBoard kizárólag felhőalapú, ami hátrány lehet azoknak a szervezeteknek, amelyek helyszíni megoldásokat igényelnek.

A funkciók frissítése során fellépő zavarok : Néhány felhasználó kisebb zavarokról számolt be a funkciók frissítése során, azonban ezek a problémák általában gyorsan megoldódnak.

Bizonyos frissítések esetén a kezdeti funkcionalitás elvesztése: A felhasználók észrevették, hogy az új modulok, például a Risk Oversight bevezetése kezdetben a funkcionalitás bizonyos mértékű elvesztéséhez vezetett, bár az idő múlásával javulások történtek.

AuditBoard árak

Egyedi árazás

AuditBoard értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1010+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (310+ értékelés)

8. Workiva (A legjobb integrált pénzügyi jelentésekhez és valós idejű együttműködéshez)

via Workiva

A Workiva egy felhőalapú platform, amely az auditot, a kockázatkezelést, az ESG-t és a pénzügyi jelentéseket egyetlen digitális felületen egyesíti. Úgy gondolom, hogy a különböző forrásokból származó adatok integrálási képessége és az automatizált munkafolyamatok kínálata miatt került fel erre a listára.

Több ezer használatra kész sablonnal, az audit feladatok automatizálásával és a részlegek közötti együttműködés lehetőségével a Workiva ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek komplex auditokat kell kezelniük.

Bár a Workiva kiterjedt funkcionalitást kínál, egyes felhasználók aggályokat vetettek fel a teljesítményt illetően, többek között a késleltetést és a lassú feltöltési sebességet illetően.

A Workiva legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés : Tervezze, tesztelje és jelentse az audit munkát egyetlen platformon, így elkerülve a oda-vissza e-maileket és a szétszórt asztali fájlokat.

Audit analitika : Hozzáférés teljes populációs adatsorokhoz hatékony adatelemzéssel, amely lehetővé teszi az auditorok számára a kivételek azonosítását és a folyamatok gyors racionalizálását.

A munkafolyamatok automatizálása : Automatizálja a bizonyítékok gyűjtését, a kockázatértékeléseket és a jelentéstételi feladatokat, hogy időt takarítson meg és a hozzáadott értékű munkára koncentrálhasson.

Integrált pénzügyi jelentések : Kösse össze az auditot, az ESG-t és a pénzügyi jelentéseket a nagyobb átláthatóság és a manuális munka csökkentése érdekében.

Felhasználóbarát felület: Az intuitív kialakítás megkönnyíti az auditorok számára az együttműködést, a dokumentumok megosztását és a valós idejű jelentések készítését.

A Workiva korlátai

Teljesítményproblémák : Egyes felhasználók lassú feltöltési sebességről és hibákról számoltak be az oldalak közötti váltáskor, különösen a NextGen platformon.

Magas költség : A Workiva előfizetési költségei magasabbak, mint más auditkezelő szoftvereké, ami hátrány lehet kisebb szervezetek számára.

Megtanulása nehéz: A platform kiterjedt funkciói miatt több képzési erőforrást igényel, ami új felhasználók számára túlterhelő lehet.

Workiva árak

Egyedi árazás

Workiva értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1170 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

9. AuditBond by Diligent (A legjobb skálázható munkafolyamatokhoz és integrált elemzésekhez)

via AuditBond

Kipróbáltam a Diligent AuditBond szoftvert, amelynek hatékonyságra való összpontosítása nyilvánvaló a szabványosított sablonokban, újrafelhasználható kockázati mátrixokban és automatizálási funkciókban. Ráadásul úgy lett kialakítva, hogy a szervezetével együtt bővíthető legyen.

Az AuditBond beépített legjobb gyakorlataival, valós idejű irányítópultjaival és elemzési funkcióival csapata időszerű betekintést nyerhet, amely stratégiai változásokat eredményezhet. Az eszköz használatának megtanulása azonban kezdetben némi időt igényel, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek nem ismerik a fejlett elemzési funkciókat.

A Diligent AuditBond legjobb funkciói

Skálázható munkafolyamatok : Automatizálja és szabványosítsa az audit munkafolyamatokat a tervezéstől a jelentéskészítésig újrafelhasználható sablonok, kockázati mátrixok és projekt-roll-forwardok segítségével.

Integrált elemzés : Elemezze adatainak 100%-át a SAP, Oracle és Concur platformokhoz beépített csatlakozók segítségével, amelyek teljes áttekintést biztosítanak a működési ellenőrzésekről és a szabályoknak való megfelelésről.

Valós idejű irányítópultok : kövesse nyomon az auditok állapotát, eredményeit és a javító intézkedéseket személyre szabott irányítópultokon, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak a stratégiai döntéshozatalhoz.

Együttműködés és jelentések : Növelje az átláthatóságot és az együttműködést a beépített e-mailek, emlékeztetők és egy kattintással elérhető jelentések segítségével, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek.

Problémakezelés: Konszolidálja az auditok során felmerülő problémákat, és automatizálja a nyomon követést, az emlékeztetőket és az értesítéseket a problémák időben történő megoldása érdekében.

Az AuditBond by Diligent korlátai

Megtanulási görbe : Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a fejlettebb funkciók, például az analitika és a gépi tanulás bevezetése megtanulási görbét igényel.

Mobil és offline korlátozások: Bár mobilalkalmazásokat és offline funkciókat kínál, egyes felhasználók problémákat tapasztaltak, amikor gyenge internetkapcsolattal rendelkező területeken végeztek terepmunkát.

AuditBond by Diligent árak

Egyedi árazás

AuditBond by Diligent értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

10. Onspring (A legjobb kód nélküli GRC-automatizálás és rugalmasság szempontjából)

via Onspring

Nem programozók! Ez az auditkezelő rendszer Önöknek is tetszhet. Az Onspring egy felhőalapú GRC (Governance, Risk, and Compliance) platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy túllépjenek a táblázatokon és a manuális folyamatokon.

A kódolás nélküli környezetnek köszönhetően az Onspring lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára, hogy drag-and-drop konfigurációk segítségével alkalmazzanak, rögzítsenek és munkafolyamatokat hozzanak létre, így nincs szükség fejlesztési erőforrásokra.

Az Onspring felhasználóbarát felületével és átfogó támogatásával tűnik ki, bár egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek lehet, és a listán szereplő korábbi eszközökhöz képest kevesebb funkcióval rendelkezik.

Az Onspring legjobb funkciói

Kódolás nélküli adminisztráció : Könnyedén hozhat létre alkalmazásokat, munkafolyamatokat és jelentéseket anélkül, hogy technikai szakértelemre vagy fejlesztői erőforrásokra lenne szüksége.

Valós idejű jelentések : Automatizálja az adatok központosítását, elemzését és valós idejű jelentéseit, hogy jobb döntéseket hozhasson GRC programjaiban.

Átfogó GRC csomag : A kockázat- és szabályozási megfelelés kezelésétől az auditokig és a beszállítói felügyeletig, az Onspring egyetlen platformon fedezi az összes irányítási igényt.

Zökkenőmentes integráció : Csatlakoztassa az Onspringet a meglévő rendszerekhez, így egyetlen forrásból szerezhet információkat a vállalat egészére kiterjedő kockázati és megfelelőségi tevékenységekről.

FedRAMP engedélyezett: Az Onspring GovCloud biztonságos, előírásoknak megfelelő platformot biztosít a szövetségi ügynökségek számára GRC-igényeik kezeléséhez.

Az Onspring korlátai

Tanulási görbe : Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a platform egyéni igényekhez való konfigurálása, és egyesek jelentések készítésével kapcsolatos problémákról is beszámolnak.

Alapvető, azonnal használható funkciók: Az alapszintű szoftver eleinte egyszerűnek tűnhet, és további testreszabást igényelhet az egyedi üzleti igények kielégítése érdekében.

Onspring árak

Egyedi árazás

Onspring értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Az audit lezárult – a ClickUp megkönnyíti az életét

Ahogy Ronald Reagan, az Egyesült Államok volt elnöke egyszer mondta: „Bízunk az auditban, de ellenőrizzük.”

Időmegtakarítás érdekében mostantól a ClickUp segítségével fejlesztheti auditfolyamatát.

Higgye el, amikor eljön az audit ideje, az olyan funkciók, mint a testreszabható munkafolyamatok, a feladatkövetés, a dokumentumtárolás és az automatizálás segítenek abban, hogy minden egy helyen legyen, és Ön teljes mértékben megfeleljen az összes vonatkozó előírásnak és bevált gyakorlatnak.

Szabadítsa fel idejét és csökkentse az auditok okozta stresszt – itt az egyetlen esélye, hogy ne kelljen újabb hétvégét a laptopja képernyője előtt töltenie. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra !