Ingyenes Google Sheets CRM-sablonok az értékesítési folyamatok javításához

A McKinsey szerint a vezetők 2-5%-os értékesítési növekedést érhetnek el az adatalapú döntéshozatal bevezetésével. ✨

Sok szervezet azonban még mindig küzd azzal, hogy ezt a megközelítést hatékonyan megvalósítsa a nem hatékony adatkezelés miatt. A megfelelő eszközök hiánya az adatok gyűjtéséhez, rendszerezéséhez és elemzéséhez oda vezet, hogy az értékesítési csapatok elszalasztják a növekedési lehetőségeket.

Itt jöhetnek jól a Google Sheets CRM-sablonok.

Ezek a sablonok segítenek a vállalkozásoknak az értékesítési adatok központosításában és kezelésében egy egyszerű, hozzáférhető formátumban, lehetővé téve a csapatok számára a potenciális ügyfelek, az ügyfélkapcsolatok és az értékesítés előrehaladásának valós idejű nyomon követését az adatokon alapuló döntéshozatal érdekében.

Ebben a cikkben bemutatunk néhány kiváló ingyenes CRM-sablont, amelyek célja az értékesítési folyamat egyszerűsítése és az értékesítési tevékenységek bővítése.

Mi teszi jóvá egy Google Sheets CRM sablont?

Egy jó Google Sheets CRM-sablon segít hatékonyan szervezni és kezelni az értékesítési folyamatot.

A Google Táblázatok CRM-sablonjának a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

🌟 Könnyű navigáció: Világos szerkezetet és címkéket kell biztosítania, hogy az értékesítési csapat könnyebben nyomon követhesse az adatokat, még azok is, akik nem rendelkeznek kiterjedt táblázatkezelési ismeretekkel.

🔧 Alkalmazkodó: Az Ön konkrét üzleti igényeinek és értékesítési folyamatainak megfelelően testreszabható értékesítési mezőkkel kell rendelkeznie.

📋 Átfogó: Egy ingyenes CRM-sablonnak tartalmaznia kell az alapvető mezőket, mint például a kapcsolattartási információk, az üzlet állapota, az iparág, a várható bevétel, a jutalék stb. , hogy javítsa az adatok hozzáférhetőségét.

📊 Intuitív: Válasszon olyan sablont, amely intuitív CRM-vezérlőpultot vagy értékesítési elemzési funkciókat kínál az adatokon alapuló döntéshozatalhoz.

🔗 Kompatibilis: Az ingyenes CRM táblázatkezelő sablonnak könnyen integrálódnia kell az értékesítési technológiai rendszerébe, hogy több platformról is összegyűjthesse és kezelhesse az értékesítési adatokat.

Google Sheets CRM-sablonok

Akár ügyfélkapcsolatokat figyel, akár értékesítéseket követ nyomon, akár potenciális ügyfeleket szervez, a Google Sheets CRM értékesítési sablonjai jó kiindulási pontot jelentenek a vállalati adatok kezeléséhez és az ügyfélkapcsolat-kezelés javításához.

Vessünk egy pillantást hat népszerű táblázatkezelő CRM-sablonra, amelyeket integrálhat a munkafolyamatába.

1. CRM-sablon a Salesflare-től

via Salesflare

A Salesflare CRM-sablonja egy robusztus eszköz, amelynek célja, hogy a kisvállalkozások és a startupok számára alapvető CRM-funkciókat biztosítson a Google Sheets-ben. Ez a sablon könnyen navigálható elrendezést biztosít, amely rendszerezi az ügyfelekkel való interakciókat, nyomon követi az értékesítési szakaszokat és segít a potenciális ügyfelek kezelésében – mindezek pedig elengedhetetlenek a bevételek növeléséhez.

A Salesflare CRM-sablon a kapcsolattartási adatoknak, az üzletek állapotának és a legfontosabb tevékenységek megjegyzéseinek szentelt szakaszokkal lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen tároljon, minimalizálva ezzel a több eszköz és komplex CRM-rendszer használatának szükségességét.

Ennek az ingyenes sablonnak egyik kiemelkedő jellemzője az intuitív folyamatkövető rendszer. Ez a funkció vizuálisan kategorizálja a potenciális ügyfeleket szakaszok szerint (pl. első kapcsolatfelvétel, tárgyalás, lezárás), így gyorsan áttekinthető, hogy az egyes potenciális ügyfelek hol tartanak az értékesítési folyamatban.

Ideális: Értékesítési képviselők és szakemberek számára, akik az összes potenciális ügyfél adatait egy helyen szeretnék összegyűjteni.

2. Mini CRM eszköz sablon a HubSpot-tól

via HubSpot

A HubSpot Mini CRM Tool sablonja egyszerű, de strukturált módszert kínál az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési adatok nyomon követésére. Excel és Google Sheets formátumban egyaránt elérhető, és a „Start Here” (Kezdés) fülön keresztül végigvezeti a beállítási folyamaton, valamint könnyen testreszabható legördülő menükkel rendelkezik, amelyek az egyedi értékesítési szakaszokhoz igazodnak.

Főbb szakaszai a Szervezetek, Kapcsolatok, Lehetőségek és Interakciók, ahol naplózhatja és rendszerezheti az ügyfelek adatait, az üzleteket és a kommunikációs előzményeket. A Dashboard fül átfogó képet nyújt az értékesítési folyamatról, a nyitott lehetőségek értékéről és a kapcsolatok számáról.

Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik szeretnék vizualizálni az ügyfelek trendjeit.

via HubSpot

A HubSpot kapcsolattartói lista sablonját használhatja a potenciális ügyfelek alapvető kapcsolattartási adatainak, például nevüknek, e-mail címüknek, telefonszámuknak és vállalati adataiknak a kezelésére, a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Segít jegyzeteket hozzáadni és a kapcsolatok állapotának vagy az értékesítési szakasznak megfelelően kategorizálni a névjegyeket, hogy hatékonyan szegmentálhassa és célzottan kezelhesse a kommunikációt.

A Google Táblázat sablon gyors adatbevitelt és egyszerű frissítést tesz lehetővé, így biztosítva, hogy minden kapcsolattartási információ naprakész és hozzáférhető maradjon.

Ideális: Értékesítési támogató csapatok számára, akiknek a potenciális ügyfelek elérhetőségeit kell nyilvántartaniuk.

4. Havi értékesítési irányítópult sablon a HubSpot-tól

via HubSpot

A HubSpot havi értékesítési irányítópult sablonja egységes áttekintést nyújt a havi értékesítési célokról és teljesítményről. Segít nyomon követni az új fiókokat, a próbaidőszakokat és a havi bevételeket. A grafikonok és táblázatok segítségével elemezheti az értékesítési trendeket és mintákat az idő függvényében, ami jobb döntéshozatalt tesz lehetővé.

Először olvassa el az Utasítások fület, hogy megtanulja, hogyan kell adatokat bevinni, majd használja ezt a Google Sheets sablont az értékesítési tevékenységeinek feltérképezéséhez. Ezután beviheti a havi értékesítési célokat a Beállítások fülön, és a Data-Sales (Adatok-Értékesítés) és Data-Accounts (Adatok-Fiókok) fülön beviheti a potenciális ügyfeleket, a próbaidőszakokat és a konverziós adatokat.

Ideális: Értékesítési vezetők számára, hogy átfogó képet kapjanak a havi értékesítési tevékenységekről és a célok elérésének előrehaladásáról.

5. Spreadsheet CRM sablon a SalesTable-től

via SalesTable

A SalesTable Spreadsheet CRM Template egy testreszabható eszköz, amelynek segítségével a vállalkozások hatékonyan kezelhetik ügyfélkapcsolataikat és értékesítési tevékenységeiket.

A sablon áttekinthető képet nyújt a potenciális ügyfelekről, lehetőségekről és ügyletekről, így láthatóvá válik az értékesítési folyamat, és azonosíthatók a potenciális szűk keresztmetszetek. A testreszabható mezők, automatizált számítások és vizuális irányítópult segítségével ez az ingyenes táblázatos CRM-sablon segít egyszerűsíteni az értékesítési folyamatot, javítani a hatékonyságot és növelni az értékesítési teljesítményt.

Ideális: Értékesítési vezetőknek, akiknek szükségük van az értékesítési csatorna vizualizálására és az akadályok azonosítására.

6. Google Sheets CRM sablon diagramokhoz és grafikonokhoz a Tipsographic-tól

via Tipsographic

A Tipsographic CRM-sablonja segít az értékesítési adatok vizualizálásában és elemzésében. A grafikonok és táblázatok segítségével könnyedén azonosíthatja az értékesítési trendeket, mintákat és lehetőségeket a CRM-adatokban. Ez a sablon hasznos az értékesítési teljesítmény megértéséhez, a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Ideális: Értékesítési vezetőknek, akik az értékesítési adatokat elemezni szeretnék a megalapozott döntéshozatal érdekében.

A Google Sheets/Docs CRM-hez való használatának korlátai

Bár a Google Sheets sokoldalú platformot kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, számos korlátozása van, amelyek hatással lehetnek a CRM-eszközként való hatékonyságára, többek között:

🚫 Fejlett funkciók hiánya: A Google Sheets sablonok nem rendelkeznek a dedikált CRM szoftverek fejlett funkcióival, mint például az automatizált munkafolyamatok, az intelligens potenciális ügyfelek pontozása és a prediktív elemzés.

✍️ Kézi adatbevitel: Az ismétlődő adatbevitel a Google Sheetsben időigényes lehet és hajlamos az emberi hibákra, ami pontatlan értékesítési döntésekhez vezethet.

📈 Korlátozott skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, a nagy értékesítési adathalmazok táblázatkezelő programban történő kezelése nehézkessé és hatékonytalanná válhat.

🛠️ Összetett integráció: A Google Sheets más eszközökkel és platformokkal való integrálása kihívást jelenthet, és egyedi megoldásokat igényelhet.

🔒 Biztonsági aggályok: Bár a Google Sheets biztonsági intézkedéseket kínál, az érzékeny ügyféladatok táblázatban való tárolása aggályokat vethet fel, különösen nagyobb vállalkozások esetében.

📍Éppen ezért van szüksége ezekre a Google Sheets alternatívákra. ✨

Alternatívák a Google Sheets CRM-sablonokhoz

Bár a Google Sheets kezdetben hasznos eszköz lehet az ügyféladatok kezeléséhez, az automatizálás hiánya és a korlátozott elemzési lehetőségek miatt az adatok következetlenségei miatt nehézségekbe ütközhet.

A komplex értékesítési folyamatokkal és nagy adatállományokkal rendelkező vállalkozások számára előnyös lehet egy speciális CRM szoftver használata, amely a Google Sheets alapvető funkcióin túlmutató CRM folyamatokat is támogat.

Itt jönnek képbe a testreszabható CRM szoftverek, mint például a ClickUp.

A ClickUp intuitív CRM-sablonokat kínál, amelyekkel egyszerűsítheti értékesítési folyamatát, növelheti termelékenységét és ösztönözheti növekedését. Íme néhány a legjobb értékesítési sablonok közül, amelyekkel saját CRM-jét hozhatja létre a ClickUp segítségével.

1. ClickUp CRM sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse értékesítési folyamatát, kezelje potenciális ügyfeleit és kövesse nyomon üzleteit a ClickUp CRM sablon segítségével.

Az adatsiló a CRM-csapatok számára komoly kihívást jelent. Ez fragmentált ügyfél-információkhoz, hatástalan együttműködéshez és rossz döntéshozatalhoz vezet, ami végső soron negatívan hat az üzleti bevételekre. Ezt a problémát egy fejlett CRM-platform integrálásával oldhatja meg, amely központosítja az értékesítési adatokat.

A ClickUp CRM sablon jó kiindulási pont lehet az értékesítési tevékenységek teljes átláthatóságának eléréséhez. Segít az egész értékesítési ökoszisztéma felállításában és figyelemmel kísérésében. A kidolgozott értékesítési folyamat létrehozásától a lehetséges ügyfelek minősítési keretrendszerének létrehozásáig és a potenciális ügyfelek nyomon követéséig ez a sablon segít minden kezelésében.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Központosítsa az ügyféladatokat

Kapjon valós idejű ügyletfrissítéseket, amelyek lehetővé teszik az adatokon alapuló döntéshozatalt.

A jobb kezelés érdekében rangsorolja a feladatokat az értékesítési szakaszok szerint.

Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik rendezetlen adatokkal és hatástalan munkafolyamatokkal küzdenek.

2. ClickUp egyszerű CRM-sablon

Töltse le ezt a sablont Emelje magasabb szintre CRM-rendszerét a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával!

Az új ügyletek frissítése, a potenciális ügyfelek státuszának nyomon követése és a változó ügyfélpreferenciák kezelése különösen kis csapatok számára lehet túlterhelő. Szerencsére a ClickUp Simple CRM Template segít Önnek.

Ez a kezdőbarát sablon egyszerű formátumokat kínál a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez. A Lista és Táblázat nézetekben gyorsan megtekintheti az alapvető részleteket, mint például a prioritási szint, a szakasz, a becsült üzletérték és a telefonszámok. Ha meg szeretné tekinteni az egyes potenciális ügyfelek részletes állapotát, egyszerűen váltson át a Pipeline nézetre.

Ideális: kisvállalkozások tulajdonosai és induló vállalkozások számára, akik egyszerű értékesítési menedzsment megoldásokat keresnek.

➡️ További információ: Ismerje meg, hogyan alakíthatja át az ügyfeleket vásárlókká.

3. ClickUp jutaléknyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Automatizálja jutaléknyomkövetési folyamatát és időt takarítson meg a ClickUp jutaléknyomkövetési sablonjával.

Semmi sem ösztönzi jobban a teljesítményt, mint a versenyképes jutalékok felajánlása az értékesítési csapatnak. Ha tehát motiválni szeretné értékesítőit, próbálja ki a ClickUp jutaléknyomkövető sablont. Ez segít nyomon követni az összes üzletet és automatizálja a jutalékok kiszámítását, így értékes időt és energiát takaríthat meg.

Ezt a sablont a teljesítmény vizualizálására és az egyes alkalmazottak céljainak elérésének nyomon követésére is felhasználhatja. Így pontosan tudja, mikor kell beavatkozni, és mikor kell útmutatást vagy képzést nyújtani értékesítési csapatának.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Tartson pontos és áttekinthető nyilvántartást minden értékesítésről a pontos jutalék számítás érdekében.

Kövesse nyomon a jutalékokat valós időben, ösztönözve ezzel csapattagjait, hogy elérjék céljaikat.

Kövesse nyomon az üzletek és jutalékok előrehaladását olyan egyéni státuszokkal, mint „Új potenciális ügyfél”, „Ár-tárgyalás” és „Jutalék kifizetve”.

Ideális: értékesítési vezetők és pénzügyi csapatok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék a jutalékok nyomon követését.

🔮 Tudta? 2025-re a B2B értékesítési szervezetek 60%-a átáll az tapasztalatokon és intuíción alapuló értékesítésről az adatalapú értékesítésre.

4. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja értékesítési folyamatát, és kössön több üzletet a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

Ahhoz, hogy ezt a változást végrehajtsa, valós időben kell nyomon követnie az értékesítési folyamatot. Ehhez olyan eszközökre van szüksége, mint a ClickUp értékesítési folyamat sablon. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes ügyféladat-kezelést a tájékozott értékesítési döntéshozatalhoz.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kezelje és optimalizálja a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamat minden szakaszában.

Kezelje az ügyféladatokat drag-and-drop felületen

A potenciális ügyfeleket sürgősség, érték és potenciál alapján rangsorolja.

Értékesítési bevétel előrejelzése

Ideális: értékesítési képviselők, értékesítési vezetők és üzletfejlesztési csapatok számára, akik valós időben szeretnének betekintést nyerni az üzletek előrehaladásába és a csapat teljesítményébe.

5. ClickUp értékesítési CRM-sablon

Töltse le ezt a sablont Alakítsa át értékesítési folyamatát a ClickUp Sales CRM sablon segítségével!

A ClickUp Sales CRM sablon egyszerűsíti a potenciális ügyfelek kezelését és a fiókok nyomon követését, megkönnyítve az értékesítési csapatok számára a kapcsolatok szervezését és az értékesítési lehetőségek vizualizálását a csatornában, biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon figyelmen kívül.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tisztább képet kaphat az ügyfelekkel való kommunikációról és a nyomon követésről.

Központosítsa az ügyféladatokat a jobb hozzáférés érdekében

Automatizálja a potenciális ügyfelek frissítéseit a termelékenység növelése érdekében.

Valós idejű értékesítési elemzések a jobb döntéshozatalért

Ideális: értékesítési csapatok, üzletfejlesztési vezetők és ügyfélkapcsolati vezetők számára, akik hatékonyan szeretnék kezelni a potenciális ügyfeleket, javítani az ügyfélkapcsolatokat és ösztönözni a növekedést.

6. ClickUp értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, elemezze a teljesítményt, és hozza meg a megfelelő döntéseket a ClickUp értékesítési jelentés sablonjával.

Még a leghatékonyabb értékesítési csapatok is küszködhetnek az értékesítési jelentésekkel a szétszórt adatok és a szabványosított mutatók hiánya miatt. A ClickUp értékesítési jelentés sablon lehetővé teszi az értékesítési teljesítmény zökkenőmentes nyomon követését és jelentését.

Használhatja az értékesítési folyamat minden szakaszában a legfontosabb mutatók nyomon követésére, például a teljes értékesítés, az átlagos üzletméret és az értékesítési ciklus hossza.

Ez a sablon átfogó képet nyújt értékesítési tevékenységeiről. Több forrásból származó adatokat egyesít egyetlen, áttekinthető jelentésbe, amely betekintést nyújt a trendekbe, a konverziós arányokba és a csapat általános teljesítményébe.

Ideális: értékesítési vezetők, üzleti elemzők és csapatvezetők számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az értékesítési jelentéseket.

7. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon értékesítési eredményeit a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonjával.

A ClickUp Sales Tracker Template ideális megoldás az értékesítési csapatok számára az értékesítési folyamat minden aspektusának kezeléséhez és elemzéséhez. Az értékesítési teljesítmény nyomon követésétől a potenciális ügyfelek konverziójának nyomon követéséig és a pipeline előrejelzéséig ez a sablon mindent elvégez.

A Sales Tracker sablon segítségével:

Állítsa be és vizsgálja felül csapata értékesítési céljait

Azonosítsa az értékesítés növelésének lehetőségeit és tendenciáit!

Kövesse nyomon a teljesítményt és az értékesítési célok elérésének előrehaladását.

Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik egyszerűsíteni és optimalizálni szeretnék folyamataikat, valamint javítani szeretnék a csapat teljesítményét.

8. ClickUp értékesítési hívások sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje és elemezze értékesítési hívásait a ClickUp értékesítési hívás sablonjával.

Értékesítési csapata órákat tölt a potenciális ügyfelekkel való kommunikációval, mégis nehezen sikerül őket ügyfelekké konvertálni? Ennek egyik megoldása az értékesítési hívások elemzése és a potenciális ügyleteket meghiúsító tényezők azonosítása.

A ClickUp Sales Calls Template segít nyomon követni az értékesítési hívásokat és elemezni azok teljesítményét. Biztosítja, hogy minden ügyfélkapcsolat professzionális legyen és ugyanazt az üzenetet közvetítse.

A késleltetett utánkövetés az egyik leggyakoribb oka annak, hogy a vállalkozásoknak nehézséget okoz a potenciális ügyfelek megszerzése. Ez a sablon ebben is segít. Áttekintheti az értékesítési hívásokat, és feladatokat rendelhet a csapattagjaihoz, hogy azok azonnal intézkedhessenek. Ez segít tartós ügyfélkapcsolatok kiépítésében.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Vizualizálja értékesítési folyamatát, és kövesse nyomon az egyes ügyletek előrehaladását.

Tárolja és érje el a különböző forgatókönyvekhez előre megírt értékesítési szkripteket.

Érje el értékesítési céljait

Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik javítani szeretnék az ügyfelekkel való kommunikációt.

9. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési folyamat sablonjával zökkenőmentesen követheti nyomon a potenciális ügyfelek előrehaladását a különböző szakaszokban.

Az ügyfélközpontú értékesítés minden szervezet hosszú távú sikerének kulcsa. Ehhez olyan stratégiai értékesítési folyamatra van szükség, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy az ügyfelek igényeire összpontosítsanak, és így jelentősebb elkötelezettséget érjenek el.

A ClickUp értékesítési folyamat sablon segít az egész értékesítési folyamat kezelésében, miközben személyre szabhatja azt az egyes potenciális ügyfelekhez. Útmutatóként szolgál, segítve az értékesítési csatorna egyes lépéseinek vizualizálását. Használhatja az értékesítési szakaszok testreszabásához, a haladás nyomon követéséhez és az egyes potenciális ügyfelekhez kapcsolódó feladatok kezeléséhez.

Tökéletes az értékesítési tevékenységek szervezéséhez, így csapata összhangban maradhat és céljaira koncentrálhat.

Ez a sablon segít Önnek:

Értékesítési munkafolyamatok racionalizálása

Növelje a következetességet és a csapat felelősségvállalását

Képezzen új értékesítési képviselőket

Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek javítani vagy bővíteni szeretnék értékesítési tevékenységüket.

10. ClickUp értékesítési KPI sablon

Töltse le ezt a sablont Állítson be és kezeljen KPI-ket a csapat teljesítményének javítása és az értékesítési célok elérése érdekében a ClickUp Sales KPI sablon segítségével.

A kiemelkedő teljesítményű tehetségek ápolása és motiválása kulcsfontosságú tényező abban, hogy a vállalkozások túlteljesítsék értékesítési céljaikat. Ehhez stratégiai KPI-k szükségesek. A ClickUp értékesítési KPI sablon segítségével nyomon követheti értékesítési csapatának teljesítményét, azonosíthatja a lehetőségeket és növelheti a bevételeket.

Ezzel a sablonnal mérhető célokat állíthat be és nyomon követheti a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket) az értékesítési folyamat minden szakaszában.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Határozza meg és kövesse nyomon a fontos KPI-ket

Növelje a legfontosabb értékesítési mutatók láthatóságát és érthetőségét.

Biztosítson egyértelműséget és átláthatóságot az értékesítési csapat számára.

Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek eladási céljaikat szeretnék elérni és csapatuk teljesítményét javítani szeretnék.

Fokozza értékesítési folyamatát a ClickUp segítségével

Az ingyenes Google Sheets CRM sablonok szilárd kiindulási pontot kínálnak minden értékesítési csapat számára. Ugyanakkor nem rendelkeznek skálázhatósági és automatizálási funkciókkal, ami hatékonytalan döntéshozatalhoz vezet.

A ClickUp fejlett CRM-sablonjai segítséget nyújtanak azáltal, hogy lehetővé teszik saját CRM-rendszer létrehozását. Jobb áttekinthetőséget biztosítanak az értékesítési folyamatokról, és automatizálják az értékesítési műveleteket a hatékonyság javítása és a költségek csökkentése érdekében.

Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a megfelelő CRM-sablon segítségével hatékonyan kezelheti értékesítési folyamatát és adat alapú döntéseket hozhat. Mire vár még?

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan virágzik az értékesítési tevékenysége!