Hogyan lépj kapcsolatba toborzókkal a LinkedIn-en (+példák)

Számtalan pályázat verseng ugyanazokért a pozíciókért, ezért nehéz kiemelkedni a zsúfolt munkaerőpiacon. Éppen ezért nem csupán hasznos, hanem elengedhetetlen tudás, hogy hogyan lehet tartós benyomást tenni a toborzókra.

A LinkedIn a szakemberek számára a karrierlehetőségek felfedezésének első számú helyszíne. Hatalmas hálózata lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen döntéshozókkal, bemutassa képességeit, és olyan pozíciókra pályázzon, amelyek nem szerepelnek a nyilvános listákon.

Valójában percenként több mint 9000 pályázatot nyújtanak be. Tehát, hogyan léphet kapcsolatba egy toborzóval a LinkedIn-en, és hogyan kelthet maradandó benyomást?

Nézzük meg!

A toborzók szerepének megértése a LinkedIn-en

A LinkedIn-en található toborzók vállalatoknál, toborzó ügynökségeknél vagy független fejvadászokként dolgozhatnak. A LinkedIn-t arra használják, hogy olyan jelölteket találjanak, akiknek a készségei és tapasztalatai megfelelnek az álláshirdetésben megadott követelményeknek, és gyakran a hagyományos állásportálokon túl is keresnek tehetségeket.

Feladatuk elsősorban a LinkedIn felhasználói adatbázisának keresése kulcsszavak, munkakörök, készségek és végzettség alapján. Például egy „senior adatelemzőt” kereső toborzó az SQL vagy az adatvizualizációhoz kapcsolódó készségekre koncentrálhat.

A LinkedIn hatékony eszköz a toborzók számára, mert:

A LinkedIn kiemeli a jelöltek készségeit, tapasztalatait, ajánlásait és ajánlóleveleit.

A valós idejű frissítések értesítik a toborzókat a karrierváltozásokról vagy az új készségekről, lehetővé téve a megfelelő időben történő kapcsolatfelvételt.

A platform számos pályázókövető rendszerrel integrálható, így könnyen importálhatók az állás- és pályázóadatok.

🔍 Tudta? A LinkedIn-en percenként hét embert vesznek fel. Ez jól mutatja, hogy a platform mennyire hatékony mind a toborzók, mind az álláskeresők számára.

Felkészülés a toborzó üzenetküldésére

Mielőtt rákattintana a „Csatlakozás” gombra vagy üzenetet küldene a toborzóknak, tegye meg az alábbi lépéseket, hogy profilja kiemelkedjen a többi közül:

1. Optimalizálja LinkedIn-profilját, mielőtt kapcsolatba lépne

A LinkedIn-profilod nem csupán az online önéletrajzod, hanem az első benyomásod is, amikor kapcsolatba lépsz a toborzókkal.

Számos kitöltendő szakasz miatt nehéz lehet eldönteni, mire kell összpontosítani. Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, mielőtt kapcsolatba lépne a toborzókkal:

Cím: Készíts egy világos, professzionális címet, amely legfeljebb tíz szóból áll, és tükrözi jelenlegi pozíciódat és legértékesebb készségeidet.

Profilfotó: Használjon kiváló minőségű, professzionális képet, amely összhangban áll a személyes márkájával.

Rólad: Írj egy vonzó karrierleírást 2600 karakterben, amelyben bemutatod képességeidet, tapasztalataidat és egyedi tulajdonságaidat.

Végzettség és képesítések: Adja meg végzettségét és releváns képesítéseit, hogy bemutassa képességeit.

Tapasztalat: Tartsa naprakészen munkatapasztalatait, világosan leírva feladatait és eredményeit. Legyen őszinte a karrierje hiányosságait illetően.

Készségek és ajánlások: Kérjen ajánlásokat kollégáitól és feletteseitől, hogy növelje hitelességét.

Kiemelt: Emelje ki azokat a kulcsfontosságú projekteket, cikkeket vagy eredményeket, amelyek bemutatják képességeit és hozzájárulásait.

Kulcsszavak: Használjon iparág-specifikus kulcsszavakat a címsorában, összefoglalójában és munkaköri leírásában, hogy növelje láthatóságát a toborzók kereséseiben.

2. Keressen információkat a toborzóról és a vállalatáról

Ezután nézd meg a toborzó LinkedIn-profilját és a vállalat oldalát, hogy megismerd a felvételi folyamatot, a speciális pozíciókat és a vállalati kultúrát. Ez segít abban, hogy személyre szabott, figyelemfelkeltő LinkedIn-üzenetet fogalmazz meg.

A megfelelő kutatáshoz:

Használjon olyan szűrőket, mint „Vállalat mérete”, „Tapasztalati szint” és „Helyszín”, hogy megtalálja az Ön iparágában és régiójában működő toborzókat.

A munkaköri leírásokból azonosítsa a legfontosabb készségeket és képesítéseket, amelyeket üzenetében kiemelhet

Figyelje meg, hogyan kommunikál a toborzó a kapcsolataival, és ehhez igazítsa a saját stílusát!

Nézze meg a vállalat közösségi média oldalait, hogy betekintést nyerjen a toborzási stratégiáiba és kultúrájába.

További információ: A 10 legjobb készségkezelő szoftver

3. Személyre szabja kapcsolati kérését

Egy egyszerű kapcsolatfelvételi kérelem nem elég – mindig csatoljon egy rövid, de hatásos üzenetet, hogy kérését személyesebbé tegye. Röviden magyarázza el, hogyan találta meg a profiljukat, és miért szeretne kapcsolatba lépni velük.

Általános megjegyzés Személyre szabott üzenet Üdvözlöm, szeretnék kapcsolatba lépni Önnel. Üdvözlöm, [toborzó neve], a [cég neve] kutatása során rátaláltam az Ön profiljára, és lenyűgözött az Ön munkája a [konkrét terület] területén. Szeretnék kapcsolatba lépni Önnel, és többet megtudni a szervezetében kínálkozó lehetőségekről.

A tökéletes üzenet megfogalmazása a toborzónak

Miután elkészítette profilját és megismerte a toborzók szempontjait, itt az ideje, hogy írjon egy üzenetet, amely kiemelkedik a többi közül és beszélgetést indít el.

1. Az üzenetben feltétlenül szerepeltetendő kulcsfontosságú elemek

Legyen üzenete világos és egyértelmű, és írja bele, ki Ön és mit keres.

Bevezetés: Kezdje egy rövid bemutatkozással, amely tartalmazza a nevét, jelenlegi beosztását és szakmai hátterének rövid összefoglalását. Ez segít a toborzónak, hogy egy pillanat alatt megértse, ki is Ön.

A kapcsolatfelvétel oka: Világosan fogalmazza meg célját – függetlenül attól, hogy nyitott pozíció iránt érdeklődik, tanácsot kér vagy kapcsolatokat szeretne építeni.

Az Ön által nyújtott érték: Emelje ki azokat a készségeit, konkrét eredményeit és tapasztalatait, amelyek megfelelnek a toborzó igényeinek.

Felhívás cselekvésre: Zárja le a levelet egy felhívással cselekvésre – kérdezze meg, hogy nyitottak-e a lehetőségek megbeszélésére, vagy tudnak-e információt adni az Ön profiljához illő pozíciókról.

2. Professzionális hangnem fenntartása

Bár a személyre szabott üzenetekkel kiemelkedhet a tömegből, a hatékony kommunikációhoz ugyanolyan fontos a professzionális hangnem fenntartása. Íme, hogyan teheti ezt:

Kerülje az informális nyelvhasználatot: Használjon formális nyelvet és tartsa meg a tiszteletteljes hangnemet.

Legyen tömör: Üzenete legyen rövid és közvetlen – célja 2-3 rövid bekezdés, amelyek a lényeges információkra koncentrálnak.

Az udvariasság elengedhetetlen: vegye figyelembe a másik fél elfoglalt napirendjét, és udvariasan kérje meg, hogy szánjon Önre időt, mielőtt megfogalmazná kérését.

Küldés előtt ellenőrizze: Ellenőrizze, hogy üzenetében nincsenek-e helyesírási, nyelvtani hibák és pontatlan írásjelek.

3. Felteendő és elkerülendő kérdések

Átgondolt kérdések feltevése javíthatja a toborzókkal folytatott beszélgetését. Ugyanakkor ugyanolyan fontos elkerülni azokat a kérdéseket, amelyek negatív benyomást kelthetnek.

Kérdések Megjegyzések ✅ Van olyan pozíció, amely megfelel a képességeimnek és tapasztalataimnak? Ez kezdeményezőkészséget mutat, és segít a toborzónak megfelelő lehetőségeket találni Önnek. ✅ Tudna többet mesélni a felvételi folyamatról vagy a vállalati kultúráról? Ezzel őszinte érdeklődést mutat a vállalat iránt, és értékes betekintést nyerhet abba, mire számíthat. ❗Mivel foglalkozik a vállalata? Ez azt a benyomást kelti, hogy nem készült fel megfelelően ❗Tudsz nekem munkát szerezni? Ez túl közvetlen, és úgy tűnhet, mintha jogosultnak érezné magát. Ehelyett inkább összpontosítson a természetes kapcsolatok kiépítésére és a lehetséges szerepek természetes megbeszélésére.

Példák hatékony LinkedIn üzenetekre

Nézzünk meg néhány LinkedIn-üzenet példát, amelyek megmutatják, hogyan léphet kapcsolatba egy toborzóval a LinkedIn-en:

1. példa: Hideg megkeresés egy megüresedett pozícióra

Üdvözlöm, [toborzó neve]! A [Cégnév] vállalatnál keresett lehetőségek során találtam rá az Ön profiljára. [X év tapasztalattal] a [szakterületén vagy speciális készségében] úgy gondolom, hogy kiválóan alkalmas lennék a [konkrét pozícióra vagy részlegre]. Örömmel lépnék kapcsolatba Önnel, és megvizsgálnám az én háttérrel összhangban álló lehetőségeket. Köszönöm az idejét, és várom, hogy kapcsolatba lépjünk! [Az Ön neve]

Miért működik: Ez az üzenet közvetlen, kiemeli a releváns tapasztalatokat, és őszinte érdeklődést fejez ki egy adott pozíció iránt, megmutatva a toborzónak a kapcsolatfelvétel kölcsönös előnyeit.

2. példa: Információk kérése a felvételi folyamatról

Üdvözlöm, [toborzó neve]! Remélem, jól van! Nemrég rátaláltam a [cégnév] [munkakör] pozíciójára, és nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt. Megosztana velem néhány információt a felvételi folyamatról, illetve arról, hogy milyen tulajdonságokat keres a csapat? Nagyon köszönöm az idejét! [Az Ön neve]

Miért működik: Ez az üzenet kezdeményezőkészséget és őszinte érdeklődést mutat a pozíció iránt, miközben felkéri a toborzót, hogy értékes információkat osszon meg. Udvarias és tiszteletet mutat a toborzó ideje iránt.

3. példa: Hálózatépítés a jövőbeli lehetőségekért

Üdvözlöm, [toborzó neve]! Látom, hogy [iparág/terület] toborzására specializálódott. [Szakértelem] területén szerzett tapasztalataimmal aktívan keresek új lehetőségeket. Szeretnék kapcsolatba lépni Önnel, hogy a jövőbeni álláslehetőségekről tájékoztathassuk egymást. Köszönöm, és további szép napot kívánok! [A neve]

Miért működik: Ez az üzenet proaktív jelöltként pozícionálja Önt, aki értékeli a hálózatépítést, anélkül, hogy közvetlen nyomást gyakorolna a toborzóra. Ezzel nyitva tartja az ajtót a jövőbeli lehetőségek előtt.

4 hatékony utánkövetési stratégia

A toborzóval való kapcsolatfelvétel után a további lépések olyanok lehetnek, mint a kötéltánc: nem akarsz tolakodó lenni, de nem is akarsz eltűnni a radarjukról. A megfelelő időzítésű, átgondolt további lépések döntőek lehetnek abban, hogy megkapod-e az interjút, vagy elsüllyedsz a rengeteg e-mail között.

Íme, miért:

Ezzel az e-mailje visszakerül a beérkező levelek tetejére.

Ezzel kifejezi érdeklődését a vállalat iránt

Nézzük meg, hogyan:

1. Mikor és hogyan érdemes visszajelezni az első üzenet után?

A toborzók gyakran több jelöltet is kezelnek, és előfordulhat, hogy az Ön e-mailje egyszerűen figyelmen kívül maradt. Egy rövid utánkövetés segíthet abban, hogy üzenete újra felkeltse a figyelmüket.

Így érheted el a sikert:

Várjon egy-két napot, mielőtt utánajárna. Szükség esetén küldjön egy második követő e-mailt 7-10 nap múlva, de kerülje a túlzott e-mailek küldését.

Legyenek követő üzenetei tömörek és tiszteletteljesek

Említse meg az első üzenetét, hogy felidézze a toborzó emlékezetét

Ismételje meg, hogy mennyire lelkesedik a lehetőség iránt

Zárja le egy konkrét CTA-val, például egy telefonhívás megbeszélésével

Példa: Üdvözlöm [toborzó], csak szerettem volna visszatérni a [pozíció] témájában írt előző e-mailemre. Továbbra is nagyon érdekel a pozíció, és örömmel felvenném Önnel a kapcsolatot, ha lenne egy perce. Köszönöm a figyelmét!

2. Hogyan kezelje a válaszhiányt vagy az elszalasztott lehetőségeket?

Ha többszöri próbálkozás után sem kap visszajelzést, ne vegye magára. A toborzók elfoglaltak, és lehet, hogy még nem jött el a megfelelő idő. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha nem kapja meg az állást – köszönje meg nekik az idejüket, és kérje meg őket, hogy maradjanak kapcsolatban a jövőbeli lehetőségek miatt.

Példa: Teljesen megértem és értékelem a frissítést. Szeretnék kapcsolatban maradni, ha a jövőben lenne olyan álláslehetőség, amelyik nekem megfelelne.

3. Értékes szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás

A kapcsolatok fenntartása akkor is előnyös lehet, ha nincs azonnali álláslehetőség. Ossza meg az iparági híreket, releváns cikkeket vagy eredményeiről szóló friss híreket, hogy látható maradjon anélkül, hogy kétségbeesettnek tűnne.

Példa: Üdvözlöm [toborzó], megtaláltam ezt a cikket [téma] témában, és gondoltam, hogy érdekes lehet Önnek. Különösen tetszik a szerző véleménye [al-téma] témában. Szeretném megismerni az Ön véleményét erről.

4. Felkészülés az interjúra

Miután megszerezte az interjút, váltson át a felkészülésre. Erősítse meg az interjú dátumát, időpontját és formátumát, hogy elkerülje a zavart. Kérdezze meg, hogy van-e valami konkrét, amire fel kell készülnie, például technikai teszt vagy prezentáció, hogy magabiztosan tudjon válaszolni a gyakori interjúkérdésekre.

Üdvözlöm, [toborzó neve]! Köszönöm, hogy időpontot egyeztett az interjúra a [munkakör megnevezése] pozícióra. Megerősítené a dátumot, az időpontot és a formátumot? Kérem, jelezze, ha van valami konkrétum, amire fel kell készülnöm. Várom a beszélgetésünket. Üdvözlettel, [A neve]

3 tipp, hogy sikeres legyen a LinkedIn-kampánya

Íme néhány hatékony stratégia, amely segít értelmes kapcsolatokat építeni a toborzókkal.

1. Tegye közzé a legnépszerűbb témákat és legfontosabb betekintéseket

Rendszeresen ossza meg az iparági trendeket vagy személyes tapasztalatait a trendi témákról, hogy hitelességet építsen ki és vonzza azokat a toborzókat, akik értékelik a gondolatvezetést. Használjon releváns hashtageket, hogy bővítse hatókörét és megszólítsa a megfelelő közönséget.

2. Vegyen részt a toborzók tartalmaiban

Írj értelmes válaszokat a toborzók bejegyzéseire, hogy bemutasd tudásodat és lelkesedésedet. Kerüld az emojik és a rövid válaszok használatát. Ha valaki válaszol, folytasd a beszélgetést, hogy kapcsolatokat építs.

3. Kerülje el a gyakori hibákat

A toborzó kutatásának elmulasztása: Ha nem ismeri el a toborzó figyelemre méltó eredményeit vagy értékeit, az valódi érdeklődés hiányát jelzi.

Általános üzenetek küldése: Az általános sablonok nem keltik fel a toborzók figyelmét, mivel naponta számtalan üzenetet kapnak.

Túl rámenős vagy agresszív magatartás: Ha kapcsolatfelvételét álláskeresésként fogalmazza meg, az jogosultnak vagy kétségbeesettnek tűnhet, ami elriasztja a toborzókat attól, hogy kapcsolatba lépjenek Önnel.

Szakértői történet: Sikeres kapcsolatfelvétel példája

Nézzük meg, miért sikeres David C. Baker LinkedIn-üzenete.

Sikeres LinkedIn üzenet példa

Személyre szabás : Az üzenet konkrét részletek említésével kezdődik, így nagy valószínűséggel felkelti a toborzó figyelmét.

Közönséges hangnem : Az olyan kifejezések, mint „Nyugodtan mondj nemet vagy hagyd figyelmen kívül – nem fogok utánajárni”, csökkentik a nyomást, és a címzett kényelmesen érzi magát.

Értékes ajánlat : Az üzenet kiemeli a feladó tapasztalatait a címzett alkalmazásával kapcsolatban, és értékes betekintést nyújt a felhasználói élmény stratégiájának fejlesztésébe. Ez a címzett problémáira reagál anélkül, hogy eladónak tűnne.

Egyértelmű CTA : Az üzenet egyértelmű felkérést tartalmaz, hogy az UX stratégiát e-mailben tovább megvitassák.

Udvariasság : Zárja levelét a címzett eszközének őszinte elismerésével és egy reményteljes megjegyzéssel a jövőbeli kapcsolatra vonatkozóan.

Nincs nyomás a visszajelzésre: Ha kijelenti, hogy nem fog visszajelentkezni, tiszteletben tartja a címzett idejét, és így a kapcsolatfelvétel őszintébbnek tűnik.

A LinkedIn átfogó eszközöket és funkciókat kínál, amelyekkel hatékonyabban érheted el a toborzókat. Így hozhatod ki belőlük a legtöbbet:

1. LinkedIn Premium

A LinkedIn Premium egy fizetős szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül felvegye a kapcsolatot a toborzókkal, anélkül, hogy közös ismeretségük lenne. A legfontosabb funkciók:

InMail: Küldjön üzeneteket a hálózatán kívüli toborzóknak. Minden hónapban meghatározott számú InMail-kreditpontot kap – ötöt a Premium Career és 15-öt a Premium Business csomaggal.

„Ki nézte meg a profilodat” funkció: Nézd meg, ki nézte meg a profilodat az elmúlt 365 napban. Ha egy toborzó megnézte, használd ezt beszélgetésindítóként, és fejezd ki érdeklődésedet a vállalat vagy a meghirdetett pozíciók iránt.

💡Profi tipp: Használjon mesterséges intelligenciával működő írási eszközöket, hogy kiemelkedő, figyelemfelkeltő InMaileket hozzon létre. Ezzel időt takaríthat meg, miközben garantálja, hogy üzenetei professzionális hangvételűek maradnak.

2. Ajánlások és ajánlólevelek

Míg a jóváhagyások a készségeid gyors megerősítései, az ajánlások mélyreható ajánlólevelek, amelyek szakértelmed és személyiséged bizonyítékaként szolgálnak.

Kérjen ajánlásokat korábbi kollégáitól vagy ügyfeleitől, különösen azoktól, akik jól ismerik a munkáját. A viszonosság ösztönzése érdekében ajánlja fel, hogy cserébe Ön is ír nekik ajánlást.

Ezenkívül ügyeljen arra, hogy ajánlásai összhangban legyenek az Ön területén a toborzók által keresett készségekkel. Ha például marketinggel foglalkozik, akkor a profilja vonzerejének növelése érdekében összpontosítson a SEO, a tartalmi stratégia és a digitális marketing terén kapott ajánlásokra.

3. LinkedIn-csoportok

Csatlakozzon LinkedIn-csoportokhoz, hogy kapcsolatba lépjen hasonló gondolkodású szakemberekkel, toborzókkal és iparági vezetőkkel. Vegyen részt a beszélgetésekben, és ossza meg véleményét, hogy aktív közreműködőként érvényesüljön.

💡Profi tipp: Keressen olyan csoportokat, amelyek álláshirdetésekre vagy iparág-specifikus toborzásra összpontosítanak. Egyes toborzók itt osztják meg exkluzív állásajánlataikat, mielőtt azokat nyilvánosságra hoznák.

4. LinkedIn események

A LinkedIn eseményei elősegítik a virtuális hálózatépítést és az iparág-specifikus találkozókat. Sok toborzó vesz részt ezeken az eseményeken, hogy tehetségeket keressen.

💡Profi tipp: Használja a „Résztvevők” funkciót, hogy azonosítsa a legfontosabb toborzókat és iparági vezetőket az események során. Ez segíthet személyre szabott üzenetek vagy kérdések előkészítésében.

Bár ezek a LinkedIn funkciók hasznosak a kapcsolatépítéshez, a tevékenységek kezelése kihívást jelenthet. Itt jönnek jól az olyan üzleti üzenetküldő eszközök, mint a ClickUp.

A ClickUp használata a LinkedIn-kapcsolatok szervezéséhez és nyomon követéséhez

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely egyetlen platformon egyesíti az összes szakmai célját, hálózatépítési feladatát és kommunikációját.

Segít hatékonyan nyomon követni kapcsolatteremtési erőfeszítéseit, beleértve azt is, hogy kivel lépett kapcsolatba, mikor kell utánajárni, és mi a következő lépés a hálózatépítésben.

Így használhatja ki a ClickUp funkcióit a hatékony LinkedIn-kapcsolatépítéshez:

1. Kövesse nyomon a beszélgetéseket a ClickUp Tasks és az Email segítségével

A ClickUp Tasks egy helyen összpontosítja az összes kapcsolatteremtéssel kapcsolatos tevékenységet.

Szervezze meg kapcsolattartási feladatait a ClickUp Views segítségével – válasszon a Lista, Táblázat, Tábla és egyéb lehetőségek közül

A ClickUp alkalmazásban konkrét feladatokat hozhat létre a különböző kapcsolatteremtési szegmensekhez, például „Kapcsolatfelvétel startup-alapítókkal” vagy „Iparági influencerek követése”. Ez a szervezés lehetővé teszi, hogy minden csoport kapcsolatteremtési erőfeszítéseit stratégiák vagy üzenetek keveredése nélkül kezelje.

Az egyéni mezők segítségével további részleteket is hozzáadhat az egyes feladatokhoz, például elérhetőségi adatokat, válaszállapotot és prioritást.

A táblázat vagy lista nézet segítségével könnyedén nyomon követheted a feladatok elvégzését több szegmensben is, hogy minden a terv szerint haladjon. Ráadásul a naptár nézetben áttekinthetően láthatod a kapcsolattartási határidőket, beleértve a visszajelzési dátumokat és az interjúkat.

Ezenkívül a ClickUp e-mailkezelő funkciója integrálható különböző e-mail szolgáltatásokkal, így egyetlen platformról kezelheti az összes LinkedIn-hez kapcsolódó kapcsolattartási e-mailjét.

A ClickUp Email segítségével összevonhatja és nyomon követheti a LinkedIn-hez kapcsolódó e-mailes levelezéseket.

A valós idejű értesítésekkel mindig naprakész lehet a válaszok és az új üzenetek tekintetében. Ez lehetővé teszi a megfelelő időben történő visszajelzéseket, és garantálja, hogy minden lehetőséget a legjobban kihasználjon. Ezenkívül a ClickUp mobil funkciói lehetővé teszik, hogy útközben is kezelje kapcsolattartási feladatait és e-mailjeit.

2. Írjon professzionális bemutatkozást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain az Ön első számú mesterséges intelligencia asszisztense, amely ötleteket generál és kiemelkedő LinkedIn bemutatkozásokat készít, amelyek felkelthetik a toborzók és a felvételi vezetők figyelmét.

Használjon természetes nyelvű utasításokat a ClickUp Brain segítségével, hogy hatékony bemutatkozásokat készítsen

Így kell csinálni:

Írjon be néhány kulcsszót, amely kapcsolódik az ön bemutatásához, és a ClickUp Brain több lehetőséget is kínál majd az induláshoz.

Válassza ki a személyiségéhez és a közönségéhez leginkább illő hangnemet: formális, informális, humoros vagy komoly.

Illessze be meglévő bemutatkozását, hogy visszajelzést kapjon a szöveg egyértelműségéről, tömörségéről vagy vonzerejéről, és kérje meg az AI-t, hogy rövidítse vagy hosszabbítsa meg a szöveget, vagy javítsa annak hangvételét.

Kérjen meggyőző bevezető mondatokat vagy anekdotákat, hogy javítsa bemutatkozását

3. Üzenetek tárolása a ClickUp Docs-ban

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást olyan speciális dokumentumok létrehozásához, amelyek a üzeneteket célközönség, cél vagy kampány szerint rendszerezik. Ez a struktúra megkönnyíti a konkrét kapcsolatteremtési erőfeszítések megtalálását és hivatkozását, minimalizálva ezzel a kihagyott lehetőségek és az elfeledett nyomon követések kockázatát.

Szervezze meg LinkedIn-kommunikációját a ClickUp Docs segítségével

Ezenkívül a gyakori kapcsolatfelvételi helyzetekhez előre elkészített ClickUp sablonok használata időt takaríthat meg Önnek.

A ClickUp állásajánlat-sablon előre kitöltött szerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyes álláslehetőségek gyors testreszabását. Ezzel nem kell az állásajánlatot a semmiből megírnia, és hatékonyan felvázolhatja képesítéseit, szolgáltatásait és a projekt ütemtervét.

Töltse le ezt a sablont Könnyedén készíts professzionális ajánlatokat az előre elkészített ClickUp állásajánlat-sablon segítségével

A sablon különböző nézeteket kínál, többek között

Gantt-nézet: Tervezze meg javaslatát az elejétől a végéig, és rendeljen időkereteket a különböző szakaszokhoz, például a kutatáshoz, a vázlatkészítéshez és a javításokhoz.

Naptár nézet: Nyomon követi a munkalehetőséghez kapcsolódó fontos dátumokat és határidőket

Táblázatos nézet: Kanban-stílusú táblázatot kínál, amelyben könnyedén áthúzhatja a feladatokat a „Kutatás”, „Vázlatkészítés”, „Felülvizsgálat” és „Befejezett” szakaszok között.

Ezenkívül a ClickUp álláskeresési sablon segít egy helyen rendszerezni az állással kapcsolatos összes információt, például az álláspályázatokat, az állásajánlatokat, a vállalati értékeléseket és az interjúkhoz kapcsolódó forrásokat.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp álláskeresési sablon segítségével könnyedén kezelheti és nyomon követheti az álláskereséssel kapcsolatos információkat.

Kezdőknek és haladóknak egyaránt alkalmas, gyors beállítást és testreszabási lehetőségeket kínál a személyre szabott álláskeresési élmény érdekében. A sablon olyan állapotokat is tartalmaz, mint „Nyitott”, „Jelentkeztem”, „Várakozás” és mások, így egyértelműen látható, hogy az egyes jelentkezések hol tartanak.

A különböző nézetek segítségével kényelmesen áttekintheti álláskeresési folyamatát. Például a Lista nézetben az összes álláspályázat részletes bontása látható, míg a Naptár nézetben a közelgő határidők, interjúk és nyomon követési dátumok idővonalon jelennek meg.

A ClickUp technikai önéletrajz-sablonokat is kínál, amelyek segítségével világosan és professzionálisan mutathatja be készségeit, projektjeit és eredményeit, függetlenül attól, hogy programozói állásra vagy technikai projektmenedzseri pozícióra pályázik.

💡Profi tipp: Használjon karrierterv-sablont, hogy felmérje jelenlegi kompetenciáit, azonosítsa a hiányzó készségeket, és kidolgozzon egy stratégiát karrier céljainak eléréséhez.

Következetes hálózatépítési stratégia alkalmazása

Amellett, hogy tudod, hogyan lépj kapcsolatba egy toborzóval a LinkedIn-en, képesnek kell lenned a saját LinkedIn-jelenléted fenntartására és a hálózatod bővítésére is. Ehhez a következetesség a kulcs. Így érheted el:

Építsd ki és tartsd fenn LinkedIn-jelenlétedet: Rendszeresen tegyél közzé bejegyzéseket, reagálj mások tartalmára, és oszd meg az iparági híreket. Tartsd profilodat teljesnek és naprakésznek, hogy vonzza a toborzókat.

Foglalkozzon az iparágához kapcsolódó tartalmakkal: Vegyen részt az Ön területéhez kapcsolódó bejegyzésekben, hogy aktív iparági szereplőként pozícionálja magát.

Hálózatának aktív és növekvő fenntartása: Hetente legalább egy új kapcsolattal lépjen kapcsolatba a LinkedIn üzenetein vagy bejegyzésein keresztül. Ápolja a meglévő kapcsolatokat azzal, hogy megemlíti őket bejegyzéseiben, és reagál a tartalmaikra.

Rendszeres LinkedIn-tevékenységek és emlékeztetők ütemezése: Használja Használja a ClickUp Reminders alkalmazást , hogy rendszeres bejegyzéseket tervezzen, kapcsolatba lépjen a toborzókkal, és nyomon kövesse kapcsolatteremtési erőfeszítéseit, hogy mindig az elsők között legyen.

Fokozza LinkedIn-kapcsolatépítési tevékenységét a ClickUp segítségével

A LinkedIn-en történő üzenetküldés a toborzóknak hatékonyan bővíti hálózatát és új álláslehetőségeket tár fel. Ha stratégiailag végzi, az megkülönbözteti Önt a többiektől és növeli esélyeit az álmai állásának megszerzésére. Reméljük, hogy ezek a tippek, amelyek megmutatják, hogyan léphet kapcsolatba egy toborzóval a LinkedIn-en, hasznosak lesznek Önnek.

A ClickUp hatékony eszközei egyszerűsítik a LinkedIn-en való kapcsolatteremtést, csökkentik a hálózatépítéssel járó terheket, és növelik az esélyét, hogy olyan értékes kapcsolatokat építsen ki, amelyek álláslehetőségekhez vagy szakmai fejlődéshez vezetnek.

A ClickUp Docs tárolja és rendszerezi az elérhetőségi üzeneteket a gyors hozzáférés érdekében, míg a ClickUp Brain segít Önnek a közönségéhez igazított, kiemelkedő bemutatkozások megírásában. Ráadásul az előre elkészített sablonok időt takarítanak meg és garantálják a kifinomult, professzionális kommunikációt.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje hálózatépítését egy új szintre.