Hogyan használhatja a Slack AI-t a jobb csapatmunka érdekében (tippek és példák)

Akár otthonról, akár hibrid környezetben dolgozik, valószínűleg már számtalan alkalommal hallotta a Slack értesítések vidám (vagy talán inkább idegesítő) hangját.

A Slack egy népszerű alkalmazás mindenhol működő csapatok számára, különösen a belső kommunikáció terén. AI-képességei hatékonyabbá teszik az együttműködést és a kommunikációt.

A Slack AI hasznos eszközöket kínál a csapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozhassanak azáltal, hogy munkafolyamatokat hoznak létre a feladatok egyszerűsítése és a kommunikáció javítása érdekében.

Szeretnéd a lehető legjobban kihasználni a Slack AI-t? Akkor kezdjük!

Bevezetés a Slack AI-ba

A Slack AI egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely a Slack alkalmazásba integrálva javítja a munkahelyi kommunikációt és együttműködést. Összefoglalja a beszélgetéseket, automatizálja a rutin feladatokat, napi összefoglalókat készít, és intelligens betekintést nyújt az ügyféladatokba.

A Slack AI olyan funkciói, mint a testreszabható értesítések és az intelligens AI-keresés, segítenek a felhasználóknak a releváns fájlok és beszélgetések gyors megtalálásában. Egyszerűen fogalmazva: a Slack AI megkönnyíti a csapatok számára a kapcsolattartást és a koncentrációt.

Nézzük meg, hogyan használhatja!

A Slack AI beállítása

A Slack AI hozzáadása a munkafolyamatához nagyon egyszerű. Azonban a Slack előfizetési csomagjától függően különböző beállítási folyamatokat kell követnie.

Pro és Business+ előfizetések esetén:

➡️ 1. lépés: Kattintson a Slack munkaterület nevére az asztali számítógép oldalsávján.

via Slack

➡️ 2. lépés: Vigye az egérmutatót az „Eszközök és beállítások” menüpontra, és válassza a „Munkaterület beállításai” lehetőséget.

via Slack

➡️ 3. lépés: Lépjen a „Jogosultságok” fülre.

via Slack

➡️ 4. lépés: Keresse meg a Slack AI részt, és kattintson az „Expand” gombra.

➡️ 5. lépés: A hozzáférés engedélyezéséhez vagy eltávolításához jelölje be vagy törölje a jelölést a „Hozzáférés engedélyezése a Slack AI-hez” melletti négyzetben a szervezetén belül.

➡️ 6. lépés: Kattintson a „Mentés” gombra, hogy hozzáférjen a Slack AI-hez.

Enterprise Grid előfizetésekhez

➡️ 1. lépés: Kattintson a Slack alkalmazás oldalsávján a szervezet nevére.

via Slack

➡️ 2. lépés: Vigye az egérmutatót a „Beállítások” menüpontra, és válassza a „Szervezet beállításai” lehetőséget.

via Slack

➡️ 3. lépés: Keresse meg a Slack AI-t, majd kattintson a Szerkesztés gombra.

➡️ 4. lépés: Jelölje be vagy törölje a jelölést a Szervezeten belüli hozzáférés engedélyezése a Slack AI-hoz jelölőnégyzetből, szükség szerint.

➡️ 5. lépés: Mentsd el a módosításokat, és máris készen állsz a Slack AI használatára.

Most már be kell állítania a Slack AI-t a munkaterületén vagy szervezetén belül, hogy egyszerűsíthesse az AI-kommunikációt és a feladatkezelést!

Kedvenc eszközeinek a Slackhez való csatlakoztatása rendkívül egyszerű. A kódolás nélküli Workflow Builder segítségével könnyedén csatlakoztathatja a mindennap használt alkalmazásokat.

Így integrálhatja a Slack AI-t más alkalmazásokkal: ✅ Nyisd meg a Workflow Builder alkalmazást a Slackben. Felhasználóbarát, így nincs szükséged programozási ismeretekre az egyéni munkafolyamatok létrehozásához. ✅ Válasszon a számos népszerű integrációs eszköz közül, mint például a ClickUp, a Jira, a Google Sheets, az Asana és a Zoom. Ezek az alkalmazások segítenek a feladatok kezelésében, a dokumentumok frissítésében és a jóváhagyások egyszerűsítésében közvetlenül a Slackből. ✅ Döntse el, milyen események indítják el a munkafolyamatokat, például új üzenet érkezése vagy egy feladat befejezése. Ezután határozza meg, hogy milyen műveletek történjenek automatikusan. ✅ Végezzen el egy gyors tesztet , miután a munkafolyamat minden elemét beállította, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden a várakozásoknak megfelelően működik. Ezután elindíthatja a munkafolyamatot, és megszabadíthatja csapatát az ismétlődő feladatoktól.

Hogyan használhatja a Slack AI-t a jobb csapatkommunikáció érdekében?

A Slack AI célja a kommunikáció egyszerűsítése és a feladatok kezelése, hogy a csapatmunka könnyebbé és hatékonyabbá váljon. Itt részletesen bemutatjuk, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ezekből a funkciókból a Slackben.

A kommunikáció automatizálása

A Slack AI segítségével gyorsan áttekintheti a beszélgetéseket anélkül, hogy végig kellene görgetnie az összes üzenetet. Így működik:

Üzenetösszefoglalók: A Slack AI csatorna- és szálösszefoglalókat készíthet egy adott időtartamra vagy az olvasatlan üzenetekre vonatkozóan (például az elmúlt hét napra), így gyors áttekintést nyújtva a teendőkről és a projektmegbeszélésekről.

Találkozói jegyzetek a Huddles-ban: Találkozói jegyzeteket is készít a Huddles-ban. Csak kattintson az AI jegyzetek ikonra, és az AI automatikusan rögzíti a megbeszélt legfontosabb pontokat.

via Slack

Engedélyezze a feladatok automatizálását és a munkafolyamatok optimalizálását

A Slack AI nem csak üzenetek összefoglalására szolgál; egyszerűsítheti a feladatkezelést és a napi munkafolyamatokat is, így hasznos eszközzé válik a csapat termelékenységének növelésében:

📌 Feladat-emlékeztetők: Állíts be emlékeztetőket a határidőkhöz, feladatokhoz és teendőkhöz, hogy senki ne hagyjon ki fontos frissítéseket. Ez segít a projektek ütemezésének betartásában anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizni kellene őket.

📌 Jóváhagyási folyamatok: Ha a csapata projektek vagy dokumentumok jóváhagyását kezeli, a Slack AI értesítheti a csapattagokat, amikor eljön az ideje, hogy megadják a véleményüket. Ez biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen, felesleges késedelem nélkül folyjon.

📌 Csatorna feladatkezelés: Értesítheti Önt a konkrét csatornákon lévő függőben lévő feladatokról is, így tisztában lehet a függőben lévő feladatokkal, és könnyen nyomon követheti azokat.

via Slack

AI-alapú betekintés és adatelemzés

A Slack AI értékes betekintést nyújthat a vezetők és a csapatvezetők számára, világosabb képet adva a csapat dinamikájáról. Segít:

📌 Jelentések készítése: A Slack AI segíti a projektmenedzsmentet azáltal, hogy gyors jelentéseket készít, amelyek kiemelik a csapat teljesítményét, reagálóképességét és elkötelezettségét. Ez segít valós időben nyomon követni a projekt előrehaladását és javítani a csapat általános hatékonyságát.

📌 Kommunikációs minták elemzése: A Slack AI segítségével azonosíthatja a csapatokon belüli kommunikációs mintákat, így bármilyen problémát korán kezelhet. Például a késleltetett válaszidők akadályokat jelezhetnek.

Nem könnyű nyomon követni a több csatornán zajló beszélgetéseket.

A Slack AI napi csatornaösszefoglalásokat nyújt, hogy mindig naprakész legyen, és biztosítja, hogy mindig friss információkkal rendelkezzen. Minden reggel összefoglalót kap az előző nap legfontosabb eseményeiről, így mindig naprakész lehet a fontos beszélgetésekkel kapcsolatban.

Testreszabható csatornaválasztás: A Slack AI az Ön tevékenységének alapján javasol csatornákat az összefoglaláshoz, de Ön irányít – Ön dönti el, melyiket szeretné bevonni. Így csak azokról a beszélgetésekről kap frissítéseket, amelyek a legfontosabbak Önnek, és nem kell állandó értesítéseket fogadnia.

via Slack

Rendezze el Slack csatornáit : Miután hozzáadta a csatornákat a napi összefoglalójához, elnémíthatja őket az oldalsávban, így elkerülheti a rendetlenséget. Ezzel rendezett maradhat, miközben továbbra is naprakész információkkal rendelkezik. Miután hozzáadta a csatornákat a napi összefoglalójához, elnémíthatja őket az oldalsávban, így elkerülheti a rendetlenséget. Ezzel rendezett maradhat, miközben továbbra is naprakész információkkal rendelkezik.

A nyelvi támogatás testreszabása

A Slack AI angol, spanyol és japán nyelven érhető el, így beállíthatod, hogy az a nyelven válaszoljon, amelyik neked a legkényelmesebb.

Állítsa be a preferenciáit, és a Slack AI keresési eredményeket, például összefoglalókat és jegyzeteket, valamint az adott nyelven keresett válaszokat fog nyújtani. Ez egy remek módszer a globális csapatok inkluzivitásának és sokszínűségének elősegítésére.

Javítsd az együttműködést az AI segítségével

A Slack AI gyors, automatikus válaszokat ad a keresési lekérdezésekre, ezzel is elősegítve a csapatok közötti együttműködést. Ez különösen hasznos az ismétlődő vagy gyakori kérdések esetében, amelyek gyakran felmerülnek a csapatmunkában.

A Slack AI-t úgy konfigurálhatja, hogy automatikusan válaszoljon a gyakran feltett kérdésekre vagy a gyakori kérésekre.

Például, ha a csapat tagjai gyakran kérdeznek a projekt ütemtervéről vagy céljairól, a Slack AI-t úgy lehet programozni, hogy egy linket adjon meg az összes projekt részlettel. Ez megkönnyíti a csapatok aszinkron kommunikációját.

Az AI-alapú keresővel azonnal megtalálja a válaszokat

A Slack AI keresési funkciója kiválóan alkalmas a Slack üzeneteid alapján történő információkeresésre. Például a csatornákban folyó beszélgetéseket átnézve megmutathatja a legújabb marketingkampányok mutatóit.

Minden válasz tartalmaz linkeket az eredeti üzenetekhez vagy fájlokhoz, így ha további kontextusra van szüksége, csak kattintson rájuk.

via Slack

A Slack AI korlátai

Bár a Slack AI javíthatja a csapatok közötti kommunikációt és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, hiányoznak belőle a komplex projektmenedzsmenthez szükséges fejlett funkciók. Nézzük meg a Slack AI leggyakoribb korlátait!

🚫 Kontextus hiánya: A Slack AI összefoglalásokat és összefoglalókat nyújt a Slack szálakból és csatornákból. Nem kaphat frissítéseket az integrált alkalmazásokon folyó beszélgetésekről.

🚫 Árak: A Slack AI árazási funkciója a fizetős csomagokban felhasználónként legfeljebb 10 dollárért érhető el, ami nagy csapatok számára drága lehet.

🚫 Homályos összefoglalók: Néhány felhasználó szerint a Slack AI összefoglalói nem tartalmaznak releváns információkat, és túl hosszúra nyúlnak.

A ClickUp egy all-in-one munkaterület a munkafolyamatok automatizálásához, a projektmenedzsmenthez, a csapatkommunikációhoz, a feladatkezeléshez és a teljesítmény nyomon követéséhez, hogy csapata hatékonyabban tudjon dolgozni.

Most, a ClickUp AI -vel – vagy ClickUp Brain-nel – a platform egy szinttel feljebb lépett.

Ez az AI-alapú funkció intelligens asszisztensként működik, és egy platformon összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és csapattagjait, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

A ClickUp Brain segítségével azonnal betekintést nyerhetsz a feladatokba, dokumentumokba és tartalmakba

Nézzük meg, hogyan segít a ClickUp Brain a csapatkommunikáció és a projektmenedzsment egyszerűsítésében.

Fejlett munkafolyamat-automatizálás és csapatkommunikáció

A ClickUp Brain valódi különlegessége abban rejlik, hogy ötvözi a projektmenedzsmentet az AI-alapú együttműködéssel.

Állapotösszefoglalókat generál, a haladásról tájékoztat, és még a napi standup frissítéseket is megosztja anélkül, hogy végtelen e-maileket vagy üzeneteket kellene átnéznie. Csak tegyen fel egy kérdést a projekt állásáról, és máris kap egy azonnali, egyértelmű választ, amely csökkenti a zavart és mindenki számára egyértelművé teszi a helyzetet.

Jól hangzik, igaz? Ez a funkció jelentősen csökkenti a manuális munkát és segít a csapatoknak összehangoltan dolgozni. De ez csak a jéghegy csúcsa!

A ClickUp segítségével az AI-t felhasználva automatikusan megállapodhat a folyamatban lévő projektek és feladatok alapján. Így van! A ClickUp Brain segítségével felkészülten érkezhet a megbeszélésekre. Nincs többé utolsó pillanatban való kapkodás, hogy kitalálja, miről beszéljenek!

A megbeszélés után a ClickUp Brain összefoglalja a megbeszéléseket és felvázolja a teendőket, így mindenki tisztában van a feladataival.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy egy adott időszak feladataival kapcsolatos rövid összefoglalót készítsen.

Továbbfejlesztett testreszabhatóság és rugalmasság

A ClickUp Brain egy sokoldalú eszköz a fejlett munkafolyamat-automatizáláshoz. Lehetővé teszi a csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását, egyszerűsítve a napi műveleteket és lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy az igazán fontos dolgokra koncentráljanak: az értékteremtésre.

A ClickUp Automations segítségével testreszabott munkafolyamatot hozhat létre triggerekkel és műveletekkel. Csak mondja meg a ClickUp Brainnek, mit szeretne automatizálni, és az elvégzi a folyamat beállítását.

Tegyük fel, hogy egy új marketingkampányon kell dolgoznia. Íme, hogyan nézhet ki az egyéni munkafolyamat a ClickUp AI segítségével: 🎯 Trigger: A „Piackutatás” feladatot rendelje hozzá egy csapattaghoz. ⚙️ Teendő: Értesítse a megbízottat, és állítson be határidőt a kampány ütemterve alapján. 🎯 Trigger: Végezze el a „Piackutatás” feladatot. ⚙️ Művelet: A „Tartalomkészítés” feladat automatikus hozzárendelése a következő csapattaghoz és értesítése 🎯 Trigger: Töltsd fel a végleges „tartalmi eszközöket” ⚙️ Teendő: Értesítsd a tervezőcsapatot, hogy készítsenek hirdetéseket, és frissítsd a projekt állapotát „Folyamatban” állapotra.

A ClickUp Brain segítségével automatikus emlékeztetőket állíthat be határidőkhöz, feladatkiosztásokhoz vagy akár projektmérföldkövekhez is. Így nem marad le fontos frissítésekről vagy akadályokról, amelyek megzavarhatják a munkáját.

Emellett intelligens feladatlétrehozási sablonokat is létrehozhatsz a projekt típusának megfelelően.

Automatizáld és testreszabd a projektfrissítéseket a ClickUp-ban, hogy egyszerűsítsd az ismétlődő feladatokat

Ezenkívül a ClickUp Brain mélyebb betekintést nyújt az adatokba, ami segít megérteni a csapat termelékenységi mintáit. Ez lehetővé teszi, hogy valós időben módosítsd a munkaterhelést és a prioritásokat, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és hatékonyan dolgozzon.

Egységes projektmenedzsment és AI-alapú együttműködés

Vége azoknak az időknek, amikor több alkalmazást kellett egyszerre használnia a projektjei kezeléséhez. A ClickUp AI projektkezelési funkciói könnyebbé teszik a feladatok nyomon követését és az előrehaladás figyelemmel kísérését.

Egy központi helyen könnyedén létrehozhat, kioszthat és kezelhet feladatokat. A ClickUp Brain elemzi a feladatait, és világos áttekintést nyújt arról, hogy mi sürgős, mi várhat, és mi halad a terv szerint. Ez a világosság lehetővé teszi, hogy erőfeszítéseit azonnali figyelmet igénylő területekre összpontosítsa, ami jelentősen növeli a termelékenységét.

Ezenkívül a ClickUp Brain minimálisra csökkenti a folyamatos frissítések és a projektállapotokkal kapcsolatos oda-vissza kommunikáció szükségességét. Azonnali projektfrissítéseket nyújt, és emlékezteti Önt, amikor eljött az ideje, hogy ellenőrizze az egyes feladatokat.

Ennek eredményeként csapata kevesebb időt tölt azzal, hogy megbeszélje, mit kell tenni, és több időt fordít a feladatok tényleges elvégzésére.

Valós idejű csapatkommunikáció

A sikeres csapatkommunikáció elengedhetetlen a projektek sikeréhez. A ClickUp Chat segítségével könnyedén összevonhatja az összes csapatkommunikációt egy központi helyre.

Búcsút inthetsz az e-mailek, üzenetküldő alkalmazások és projektmenedzsment eszközök külön-külön történő kezelésének kaotikus helyzetének! A ClickUp Chat segítségével könnyedén összekapcsolhatod a csevegéseket a feladatokkal, csatolhatsz fájlokat és még sok mást, így csapatod a projektek és feladatok kontextusában kommunikálhat.

A ClickUp Chat és az AI CatchUp segítségével azonnal felzárkózhat a fontos témákhoz és teendőkhöz

Ráadásul a @mention funkció lehetővé teszi, hogy megjelölje az egyes csapattagokat, így mindenki naprakész információkat kap a frissítésekről és változásokról. Ezzel a beszélgetések célirányosak és szervezettek maradnak.

Az AI Task Creation funkcióval egyetlen kattintással üzeneteket is feladatokká alakíthat, amelyekhez automatikusan generálja a feladat nevét és leírását, kapcsolódva a releváns csevegési kontextushoz. Ha pedig kapcsolatokat szeretne felfedezni, a Relationships funkció segítségével könnyedén megtalálhatja a megtekintett üzenethez kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat vagy csevegéseket.

Végül a ClickUp könnyen használható kommunikációs sablonokat kínál, amelyeket különböző helyzetekhez igazíthat. Akár értekezletek napirendjét, állapotfrissítéseket vagy projektismertetőket készít, ezek a sablonok időt takarítanak meg és biztosítják a következetes kommunikációt.

ClickUp Clips a vizuális kommunikációhoz

Néha a szavak nem elegendőek ahhoz, hogy kifejezzük, amit gondolunk, és a ClickUp ezt megérti.

A ClickUp Clips segítségével felveheti a képernyőjét, és megoszthatja azt a csapatával, így könnyebben tisztázhatja a kétségeket, vagy tájékoztathatja a projektet érintő legfrissebb fejleményekről.

Helyett, hogy hosszú magyarázatokat írna vagy videohívást kezdeményezne, létrehozhat egy ClickUp Clip-et, és megoszthatja azt nyilvános linkként. Ez időt takarít meg, és biztosítja, hogy üzenete egyértelmű legyen. Ráadásul könnyedén újra hozzáférhet a kliphez, ha vissza kell térnie egy korábbi magyarázathoz.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy válaszokat kapjon egy klip átiratából

A ClickUp Clips nem csak a felvételre korlátozódik. További előnye, hogy átírja a felvételt!

A ClickUp Brain klipeket tud leírni, időbélyegekkel és kulcsfontosságú részletekkel együtt. Ez azt jelenti, hogy ha valaki lemarad a klipről, vagy újra át kell nézni a részleteket, gyorsan hozzáférhet a leíráshoz, amelyet összefoglalókba vagy cselekvési tennivalók listájává alakíthat.

Slack integráció a jobb együttműködésért

Ki mondta, hogy platformok között kell ugrálnia, hogy csapata kapcsolatban maradjon? A ClickUp Slack Integration központosítja a kommunikációt és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Integrálja a ClickUp és a Slack funkcióit a munkafolyamatok zökkenőmentessé tételéhez

Készítsen feladatokat közvetlenül a Slackből úgy, hogy bármelyik csatornában beírja a „/ClickUp new” parancsot. A feladat ezután hozzáadódik a ClickUp térhez, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania.

Ha egy csapattag megoszt egy feladat linket a Slackben, az automatikusan megjelenik a ClickUpban az összes szükséges adattal együtt. Ráadásul a feladatok kezelése egyszerű, egy felhasználóbarát legördülő menü segítségével, amely lehetővé teszi a határidők, prioritások és állapotok könnyed beállítását.

És a legjobb rész? Valós idejű értesítéseket kap a Slackben, amikor új feladatot hoznak létre, vagy valaki megjegyzést fűz a ClickUp-hoz. Így mindig naprakész lesz, és nem marad le semmilyen fontos információról, ami egyszerűsíti a munkafolyamatot, és mindenki összhangban marad!

Új szintű csapatmunkát a ClickUp segítségével

A Slack AI egy kiváló eszköz a kommunikáció és az együttműködés egyszerűsítéséhez.

A testreszabható értesítések és az intelligens keresési funkciók segítségével a csapatok könnyedén szinkronban maradhatnak és gond nélkül hozzáférhetnek a szükséges információkhoz. Reméljük, hogy ez a cikk segített Önnek a sokoldalú eszköz maximális kihasználásában!

Ha azonban fontolóra veszi, hogy elhagyja a Slacket, és a Slacket olyan átfogóbb AI-eszközökkel integrálja, amelyek túlmutatnak a csevegésen, akkor érdemes kipróbálnia a ClickUp-ot. Ez a projektmenedzsmentet és a kommunikációs eszközöket zökkenőmentesen ötvözi, így nem kell több platform között váltogatnia.

A ClickUp segítségével kezelheti a feladatokat, együttműködhet a csapatával, és mindent egy helyen rendszerezhet. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és újítsa meg a közös munkavégzés módját!