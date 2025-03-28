Ingyenes szállítói lista sablonok Excelben a hatékony kezeléshez

Vállalkozásának jellegétől függetlenül a beszállítói menedzsment megköveteli, hogy komplex kapcsolatokat, szerződéseket és megfelelőségi követelményeket kezeljen.

A legrosszabb rész? A beszerzési folyamat a megfelelő eszközök nélkül bonyolulttá válhat, ami megnövekedett költségekhez és elszalasztott lehetőségekhez vezethet.

Itt jönnek jól az Excel szállítói lista sablonjai. Ezek a sablonok strukturált módszert kínálnak a szállítói információk szervezéséhez, nyomon követéséhez és elemzéséhez, segítve Önt a megalapozott döntések meghozatalában és a beszerzési folyamatok hatékonyságának növelésében.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a jó beszállítói lista sablonok legfontosabb elemeit és a legjobb ingyenes sablonokat, amelyek segítenek a beszállítói menedzsment optimalizálásában.

Mi jellemzi egy jó szállítói lista Excel sablont?

Ha minden alapot lefed, a preferált beszállítói lista sablon optimalizálhatja beszerzési folyamatait és javíthatja a beszállítói kapcsolatok kezelési képességeit.

A hatékony beszállítói lista sablon (Excel vagy Google Sheets alapú) strukturált, testreszabható és könnyen használható:

Szervezett elrendezés: Válasszon egy Válasszon egy beszállítói lista sablont , amelyben a sorok és oszlopok egyértelműen vannak meghatározva, hogy könnyen navigálhasson és adatokat vihet be.

Alapvető mezők: Válasszon olyan sablont, amely tartalmazza a szükséges mezőket, például a beszállító nevét, elérhetőségét, fizetési feltételeit, teljesítményértékelését és egyéb fontos információkat, így a legfontosabb adatokat egy helyen kezelheti és tárolhatja.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan szállítói lista sablont, amely lehetővé teszi a sablon egyes szakaszainak testreszabását az adott üzleti igényeknek megfelelően.

Adatelemzési funkciók: A kívánt sablonnak tartalmaznia kell olyan eszközöket, amelyekkel a szállítói adatokat az Ön igényeinek megfelelően rendezheti és elemezheti, így megalapozott döntéseket hozhat a szerződések megújításáról.

Integrációs képesség: Válasszon egy ingyenes szállítói lista sablont, amelyet zökkenőmentesen integrálhat a jelenlegi munkafolyamat-rendszerébe, és ezzel értékes időt és energiát takaríthat meg.

A 7 legjobb szállítói lista Excel sablon

Íme néhány ingyenes, legjobb beszállítói lista sablon, amelyek racionalizálják és javítják a beszállítói menedzsment hatékonyságát:

1. Szállítói lista sablon a Vencru-tól

a Vencru segítségével

A Vencru szállítói lista sablonja egyszerű, testreszabható és felhasználóbarát megoldást kínál a szállítók kezeléséhez. Készítsen átfogó áttekintést a fő szállítói listáról ezzel a szállítói lista sablonnal, hogy hatékonyabban kezelhesse a szállítók nyomon követését és a velük való kapcsolatokat.

Mi fog tetszeni benne ✨

Minden beszállítói információ egy helyen összevonva

Kilenc testreszabható mező, hogy megfeleljen vállalkozása egyedi igényeinek.

Megoszthatja csapatával a zökkenőmentes kommunikáció és együttműködés érdekében a beszállítói feladatok és szerződéses határidők tekintetében.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon ideális beszerzési csapatok és üzleti vezetők számára, akik optimalizálni szeretnék a beszállítók nyomon követését és összevonni a beszállítói információkat a hatékony kezelés érdekében.

2. Szállítói lista sablon a Hubspot-tól

a HubSpot segítségével

A Hubspot szállítói lista sablonja hasznos eszköz a rendszeresen vásárolt termékek vagy szolgáltatások szállítóival kapcsolatos információk szervezéséhez és nyomon követéséhez.

Szállítói kapcsolattartói lista sablonként világos és tömör formátumot biztosít a szállítói adatok és az összes elérhető kapcsolattartási információ nyomon követéséhez.

Mi fog tetszeni benne ✨

Egyedi azonosítók az összes beszállító számára a jóváhagyott beszállítói listán

Lehetővé teszi a szállító kapcsolattartójának nevének és adatainak, valamint a szállító nevének hozzáadását.

Egyszerűsíti a kommunikációt, és segít a megrendelések ismételt vagy új leadásában

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon kiválóan alkalmas beszállítókezelők és szervezetek számára, akik átfogó listát szeretnének összeállítani és vezetni a jóváhagyott beszállítókról a beszerzési folyamatok egyszerűsítése érdekében.

3. Egyszerű ár-összehasonlító értékesítési táblázat Excel sablon a WPS-től

WPS -en keresztül

Az Ön költségvetéséhez leginkább megfelelő beszállító kiválasztása időigényes folyamat. A WPS egyszerű ár-összehasonlító értékesítési táblázata Excel-sablon azonban megkönnyíti ezt a folyamatot.

Ez a beszállítói árlista sablon az Ön jóváhagyott listáján szereplő minden beszállítóhoz külön ár- és mennyiségoszlopot tartalmaz. Használja őket, hogy megismerje az egyes jelenlegi beszállítóival kapcsolatos költségeket.

Mi fog tetszeni benne ✨

Kiszámítja az összes tétel részösszegét egy szállítótól, az adókkal és szállítási díjakkal együtt.

Szolgáltatók összehasonlítása az árak és a szolgáltatások mennyisége alapján

Segít azonosítani és kiválasztani azokat a beszállítókat, akikkel szervezetének üzleti kapcsolatot kell létesítenie.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a beszállítói lista sablon ideális beszerzési csapatok, pénzügyi csapatok és kisvállalkozások tulajdonosai számára. Segít összehasonlítani a beszállítók árait és mennyiségeit, valamint azonosítani a költségvetésükhöz legmegfelelőbb lehetőségeket.

4. Szállítói összehasonlító táblázat a WPS-től

WPS -en keresztül

Ahogy a neve is sugallja, a WPS beszállítói összehasonlító táblázata hatékony és szervezett módszert kínál a beszállítók egymás melletti értékeléséhez.

Ez a testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy a beszállítókat kulcsfontosságú kritériumok alapján értékelje, beleértve a termék/szolgáltatás leírását, a fogyasztói piacot, az irodák és gyártóüzemek számát, valamint a tulajdonosi struktúrát!

Mi fog tetszeni benne ✨

Lehetővé teszi a beszállítók kiválasztásával és a beszerzési folyamatokkal kapcsolatos tudatos döntések meghozatalát.

Testreszabható részletek, például árak, termék/szolgáltatás minősége stb.

Különböző eszközökön is jól működik, beleértve a Windows, MAC és Android rendszereket.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon hasznos beszállítómenedzserek, HR-vezetők és olyan vállalkozások számára, amelyek a beszállítók kiválasztásával kapcsolatos döntések meghozatala érdekében a legfontosabb kritériumok alapján szeretnék értékelni és összehasonlítani a beszállítókat.

5. Szállítói adatbázis sablon a Weproc-tól

a Weproc segítségével

A Weproc szállítói adatbázis sablonjával könnyedén kezelheti szállítóit. Ez a teljesen testreszabható és felhasználóbarát sablon lehetővé teszi, hogy központi nyilvántartást vezessen szállítóival kapcsolatos összes fontos információról.

Mi fog tetszeni benne ✨

Statisztikai mutatók a beszállítók teljesítményének figyelemmel kíséréséhez és a szállítási lánc kockázatainak korlátozásához

Külön visszajelzési oszlop az egyes beszállítók értékeléséhez

Egyedi mezők a beszállítók szerződéskezelésének egyszerű áttekintéséhez

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon kiváló választás beszerzési vezetők és üzleti menedzserek számára, akik központosított nyilvántartást szeretnének vezetni a beszállítói információkról és teljesítményértékelésekről.

6. Microsoft raktárkészlet-sablon

a Microsoft segítségével

A Microsoft raktárkészlet-sablonja hasznos eszköz azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek raktárkészlet- és beszállítói menedzsmentre van szükségük.

A készletet másodpercek alatt azonosíthatja és megtalálhatja olyan mezők segítségével, mint a raktári egység (SKU), a raktári helyszám, a helyszín és a készlet értéke.

Mi fog tetszeni benne ✨

Adatok lekérése bizonyos raktárhelyekről, amikor és ahogyan az Önnek kényelmes

Emlékeztetők újrarendelésekhez

Fotókkal, betűtípusokkal, animációkkal, videókkal és egyéb grafikákkal testreszabható.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon tökéletes azoknak a készlet- és beszerzési vezetőknek, akik a készleteket a beszállítói kapcsolatokkal együtt szeretnék kezelni, és optimalizálni szeretnék a készletnyilvántartást és az újrarendelési folyamatokat.

7. BlueCart nagykereskedelmi beszállítókezelési sablon

a BlueCart segítségével

A BlueCart nagykereskedelmi beszállítókezelési sablonja teljes körű megoldást kínál azoknak a nagykereskedőknek, akik hatékonyabbá szeretnék tenni beszállítóik kezelését.

A problémamentes beszállítókezeléshez használja a Google Sheets-alapú sablonhoz csatolt négy táblázat bármelyikét: beszállító regisztrációs űrlap, beszállítói szerződés sablon, beszállítói ajánlatkérés vagy beszállítói módosítási űrlap.

Mi fog tetszeni benne ✨

Egyedi szállítóváltási űrlap a rendelési mennyiségek módosításához

Integrált űrlap új beszállítók regisztrálásához

Szállítói szerződések létrehozásához szükséges sablonok

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon ideális azoknak a nagykereskedőknek, akik optimalizálni szeretnék beszállítókezelési folyamataikat, a beszállítói regisztrációtól a szerződéskezelésig.

A Microsoft Excel/Google Sheets szállítókezeléshez való használatának korlátai

Bár az ingyenes táblázatkezelő sablonok gyakran hasznosnak bizonyulnak a különböző szállítói információk kezelésében, vannak korlátaik. Íme néhány közülük:

Teljesítményproblémák nagy adathalmazok esetén: Ahogy a beszállítói lista növekszik, az adatok kezelése Excelben nehézkessé válik. A nagy méretű táblázatok Excelben vagy Sheetsben lassítják a betöltési időt, ami megnehezíti a szükséges információk gyors megtalálását. A teljesítménycsökkenés mellett a nagy méretű táblázatok növelik az adatok sérülésének kockázatát is.

Hibajelző funkciók hiánya: A prémium A prémium szállítókezelő szoftverekkel ellentétben a legtöbb táblázatsablon csak korlátozott mértékben képes hibákat felismerni. Ha egy csapattag egyszerű hibát vét egy képletben, vagy tévesen ad meg egy helytelen értéket a termékek vagy szolgáltatások teljes költségárához, ezek a hibák nem kerülnek jelölésre. Az ilyen figyelmetlenségek súlyos pénzügyi következményekkel és hibás döntésekkel járhatnak.

Az automatizálási funkciók hiánya: Az Excel/Sheets szállítói sablonok másik jelentős hátránya, hogy nem képesek egyszerű feladatok automatizálására. Ez azt jelenti, hogy a megrendelések állapotát, a szerződéses dátumokat és más fontos adatokat manuálisan kell frissítenie, ami unalmas és időigényes feladat, így kevés idő marad más fontos feladatokra.

Nem megfelelő biztonsági intézkedések: Az Excel-alapú beszállítói lista sablon alapvető biztonsági funkciókat biztosít, mint például a fájl titkosítás és a jelszó védelem. A fejlett biztonsági funkciók hiánya miatt a beszállítói adatbázis sebezhetővé válik a biztonsági résekkel, hackelési kísérletekkel és egyéb kiberfenyegetésekkel szemben, ami veszélyezteti az érzékeny adatok bizalmas kezelését.

Fejlett funkciók hiánya: Az Excel és a Sheets nem rendelkezik a hatékony szállítókezeléshez elengedhetetlen fejlett funkciókkal. A speciális szoftverekkel ellentétben az Excel nem támogatja Az Excel és a Sheets nem rendelkezik a hatékony szállítókezeléshez elengedhetetlen fejlett funkciókkal. A speciális szoftverekkel ellentétben az Excel nem támogatja a beszerzési szerződések megújítására vonatkozó automatikus riasztásokat, a teljesítménykövetési irányítópultokat vagy a mélyreható adatelemzéseket, ami befolyásolja a folyamatok működtetésének és a megalapozott döntések meghozatalának képességét.

Alternatív szállítói lista Excel sablonok

Ha a beszállítókat a hagyományos táblázatok korlátai nélkül szeretné kezelni, számos jobb alternatíva áll rendelkezésre. Egy ilyen példa a ClickUp projektmenedzsment platform által biztosított sablonok.

A ClickUp széles körű, nagymértékben testreszabható sablonjai, a beszállítói regisztrációtól és az RFI-sablonoktól a beszállítói listáig és a megrendelési sablonokig, javítják működési hatékonyságát. Ezenkívül a ClickUp skálázható eszközöket kínál, a ClickUp Docs-tól a ClickUp Brain-ig és az Automations-ig, amelyek segítenek optimalizálni a beszállítói menedzsmentet.

Fedezze fel a ClickUp által kínált legjobb beszállítói sablonokat, amelyekhez ingyenesen hozzáférhet:

1. ClickUp beszállítói fő lista sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp beszállítói fő lista sablon segítségével könnyedén figyelemmel kísérheti a jelenlegi és potenciális beszállítókat.

Az egyes beszállítókkal kapcsolatos legfontosabb információk nyomon követése könnyen túlterhelővé válhat, ezért kiváló ötlet olyan eszközöket használni, mint a ClickUp beszállítói fő lista sablon. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy a fontos információkat egy központi helyen rögzítse, rendszerezze és tárolja, anélkül, hogy időt pazarolna a különböző régi táblázatok átnézésére.

Keressen meg egy adott szállítót név, elérhetőség, iparág stb. alapján. Ezenkívül lehetőség van arra is, hogy csapattagjaival együttműködve végezze a szállítókezelési tevékenységeket.

Mi fog tetszeni benne ✨

Segít egy központi beszállítókezelési adatbázis felépítésében.

Optimalizálja beszállítókezelési folyamatát

Megkönnyíti a potenciális beszállítók kiválasztásával kapcsolatos intelligens döntéshozatalt.

Áttekintést nyújt a beszállítói kiadásokról

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon kiválóan alkalmas beszállítómenedzserek, egyoldalú és kisvállalkozások, valamint nagyobb vállalatok számára, amelyek strukturált és központosított beszállítói adatbázist szeretnének létrehozni, amely javítja a láthatóságot és segíti a stratégiai beszállítóválasztást.

2. ClickUp beszerzési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kezelje teljes beszerzési folyamatát a ClickUp beszerzési sablon segítségével.

A beszerzési folyamatok gondos tervezést igényelnek és több szakaszból állnak, kezdve az anyagbeszerzés szakaszával és befejezve az áruátvételi jegyzőkönyv szakaszával. A ClickUp beszerzési sablon segítségével minden szakasz kényelmesen kezelhető.

Ez a sablon lehetővé teszi egy szabványosított, tisztességes és átlátható beszerzési folyamat létrehozását. Segít nyomon követni és figyelemmel kísérni az összes beszerzési tevékenységet, javítja a beszállítókkal való kommunikációt és csökkenti a hibalehetőségeket.

Mi fog tetszeni benne ✨

Testreszabási lehetőségeket kínál, hogy megfeleljen vállalkozása egyedi igényeinek.

Biztosítja az egész ellátási lánc menedzsment folyamat zökkenőmentes működését.

Megkönnyíti az együttműködést a csapattagokkal és a beszállítókkal az optimális szállítások érdekében.

Rendezzen mindent egy kód nélküli adatbázisban, vizualizációkkal.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon kiválóan alkalmas beszerzési csapatok, beszerzési vezetők és olyan szervezetek számára, amelyek a beszerzési ciklus egészét, a beszerzéstől a szállításig, szeretnék kezelni, hogy a megfelelő árukat a megfelelő áron szerezhessék be.

3. ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon segítségével könnyedén értékelheti a beszállítókat a legfontosabb szempontok alapján.

A ClickUp beszállítókezelési ellenőrzőlista sablon segít több beszállító értékelésében és a legfontosabb teljesítménymutatók felhasználásával azonosítani azokat, akikkel érdemes együttműködni.

Ez a felhasználóbarát és testreszabható, táblázatszerű ellenőrzőlista-sablon lehetővé teszi a beszállítók összehasonlítását olyan egyedi területeken, mint a vállalat életképessége, logisztikai részlege, a szállítási határidők kezelése és pontossága, a szolgáltatások reagálási ideje és a követelmények teljesítése.

Mi fog tetszeni benne ✨

Biztosítja, hogy a beszállítók betartsák a vonatkozó szabályozásokat.

Visszajelzések gyűjtése a fejlesztendő területek azonosítása érdekében

Egyszerűsített beszállítói bevezetés

Olyan funkciók, mint az időkövetés, címkék, függőségi figyelmeztetések és e-mailek a kockázat értékeléséhez.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon ideális beszállítómenedzserek, HR-vezetők és olyan vállalkozások számára, amelyek több beszállítót szeretnének értékelni és összehasonlítani, hogy megtalálják a legjobb partnerkapcsolatokat és felgyorsítsák a beszállítók bevonásának folyamatát.

4. ClickUp beszállítói szerződés sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Készítsen egyértelmű és jogilag kötelező erejű beszállítói szerződéseket a ClickUp beszállítói szerződés sablon segítségével.

A ClickUp beszállítói megállapodás sablonjával könnyedén meghatározhatja a vállalata és a beszállítók közötti megállapodás feltételeit. A sablon funkciója már a nevéből is egyértelmű: biztosítja, hogy a beszállító és a szervezet ugyanazon az állásponton legyenek, és megelőzi a félreértéseket.

Ezzel az ingyenes sablonnal meghatározhatja az egyes felek jogait, felelősségeit és kötelezettségeit, valamint felvázolhatja az árazás, a szállítás és egyéb alapvető elvárások feltételeit.

💡 Profi tipp: Használja ki az AI-alapú eszközöket, mint például a ClickUp Brain, hogy egyszerűsítse a szerződések elkészítésének folyamatát. A ClickUp Brain a megadott utasítások alapján részletes, személyre szabott tartalmat generál a beszállítói szerződésekhez, az Ön üzleti igényeinek megfelelő hangnemben és nyelven.

. Mi fog tetszeni benne ✨

Segít jogilag kötelező erejű beszállítói szerződés kidolgozásában, amely mindkét felet védi.

Csökkenti a nézeteltérések és jogi viták kockázatát.

Biztosítja a két fél közötti átláthatóságot.

Biztosítja a vonatkozó előírások betartását

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon kiválóan alkalmas szervezeti jogi csapatok és kisvállalkozások tulajdonosai számára, hogy egyértelmű, hibátlan megállapodásokat kössenek, amelyek leírják a jogokat, felelősségeket és feltételeket közöttük és a beszállítók között.

5. ClickUp beszállítói retro sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Hozzon megalapozott döntéseket arról, hogy mely beszállítók szerződését újítja meg a ClickUp beszállítói retro sablon segítségével.

A ClickUp szállító-retro sablon segítségével retrospektívákat vagy esettanulmányokat készíthet minden szállítóról, és eldöntheti, mely szerződéseket kívánja megújítani, és melyeket szüntetni.

Ez a sablon segít a beszállítók értékelésében a költség, a minőség, az ügyfélszolgálat stb. szempontjából. Ezenkívül lehetővé teszi a legfontosabb mutatók, például a szállítási idők trendjeinek azonosítását és nyomon követését, betekintést nyújt a beszállítók teljesítményébe, meghatározza a fejlesztendő területeket, és konstruktív visszajelzést ad a beszállítóknak.

💡 Profi tipp: A ClickUp Dashboards egy pillanat alatt áttekintést nyújt a beszállítók teljesítményéről és a trendekről. Ez az eszköz a adatokat különböző vizuálisan vonzó táblázatokban és grafikonokban jeleníti meg, így a felhasználók másodpercek alatt megismerhetik a legfontosabb információkat és mintákat.

Mi fog tetszeni benne ✨

Összekapcsolja a SOW-kat és a beszállítói teljesítményeket, így láthatja, mely beszállítói kapcsolatok működnek jól az Ön vállalkozása számára.

Segít hatékony keretrendszerek kidolgozásában a problémák kezeléséhez és az elvárások meghatározásához.

Összesíti az olyan tényezőkre vonatkozó információkat, mint a költség, a minőség, az ügyfélszolgálat és egyebek.

Megkönnyíti a szerződésmegújításokkal kapcsolatos tájékozott döntések meghozatalát.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek több beszállítót alkalmaznak és optimalizálniuk kell működésüket. Segít átfogóan értékelni az egyes beszállítók teljesítményét és elősegíti a tájékozott szerződésmegújításokat.

6. ClickUp beszállítói audit feladat sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Tartsa kézben a beszállítói audit feladatokkal kapcsolatos teendőket, és biztosítsa az iparági szabványoknak való megfelelést a ClickUp beszállítói audit feladat sablonjával.

A ClickUp beszállító-audit feladatsablon egy felhasználóbarát eszköz a beszállító-audit folyamatok egyszerűsítéséhez. Biztosítja a vonatkozó ipari szabványok és előírások betartását, és csökkenti a költséges hibák és problémák lehetőségét.

Használja ezt a sablont a beszállítói audit információk szervezéséhez, az audit feladatok gyors létrehozásához és a megfelelő személyekhez való hozzárendeléséhez, valamint a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

💡 Profi tipp: Egyszerűsítse tovább az audit feladatok kezelésének folyamatát a ClickUp Tasks segítségével. Ez az eszköz segít nyomon követhető feladatokat létrehozni, címkék és állapotok szerint csoportosítani, határidőket és prioritásokat beállítani, valamint minden munkát időben befejezni.

Mi fog tetszeni benne ✨

Lehetővé teszi a beszállítói auditálási kritériumok létrehozását.

Segít biztosítani, hogy az audit feladatok megfelelően legyenek végrehajtva.

Lehetővé teszi, hogy értékelje, vajon a beszállítók megfelelnek-e az elvárásainak.

Világos és átlátható ellenőrzési nyomvonalat biztosít a jövőbeli hivatkozásokhoz.

Ideális felhasználási eset ☑️Ez a sablon hasznos a beszerzési és minőségirányítási csapatok számára, mivel segít nekik racionalizálni a beszállítói auditokat és ellenőrzéseket, valamint biztosítani az iparági szabványok és előírások betartását.

Kezelje hatékonyan a beszállítói és beszerzési folyamatokat a ClickUp segítségével

A hatékony beszállítói menedzsment elengedhetetlen a beszállítókkal való jó kapcsolatok fenntartásához és a megfelelő termékek beszerzéséhez a rendelkezésre álló költségvetés keretein belül.

Bár az olyan eszközök, mint a Sheets és az Excel szállítói lista sablonjai megkönnyítik a szállítói menedzsmentet, vannak korlátaik. Éppen ezért érdemes megvizsgálni az alternatív lehetőségeket, például a ClickUp által kínált eszközöket, amelyek hatékonyan kezelik ezeket a korlátokat és optimalizálják a beszerzési folyamatokat.

A ClickUp dedikált, felhasználóbarát és testreszabható sablonjai a beszállítói menedzsmenthez megkönnyítik a beszállítói listáktól a megrendelőlapokig terjedő feladatok kezelését. Segítségükkel könnyedén kezelheti és nyomon követheti több beszállítót, szerződést és megrendelést.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és növelje még ma a beszállítói menedzsment hatékonyságát!