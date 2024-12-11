TickTick vagy Things 3: melyik feladatkezelő a legjobb 2025-ben?

A feladatok halmozódnak, a határidők közelednek, és az elmédben kaotikus keveredés van a emlékeztetők és a teendőlisták között. Csak azt kérdezed magadtól: „Hol is kezdjem?” Ismerős helyzet? Mindannyian jártunk már így. Ilyenkor segíthet egy jó teendőlista-alkalmazás. Egy helyen rendszerezheti a feladataidat, rendet teremthet a fejedben, és páratlan elégedettséget nyújthat, amikor kipipálhatod a teljesített feladatokat. ✅

A sok teendőlista-alkalmazás közül a TickTick és a Things 3 hatékony, rugalmas feladatkezelési megközelítésükkel tűnnek ki. De melyik a megfelelő az Ön számára?

Ebben a bejegyzésben a TickTick és a Things 3 alkalmazásokat vesszük górcső alá, hogy segítsünk megtalálni a legmegfelelőbb eszközt a munka és a magánélet szervezéséhez. 📋✨

Mi az a TickTick?

via TickTick

A TickTick egy személyes termelékenységi asszisztens, amely segít egy helyen szervezni és nyomon követni a munkahelyi projekteket és az egyéni célokat. Mint teendőlista-alkalmazás, lehetővé teszi több lista létrehozását, feladatok hozzáadását hangjegyzetek segítségével, e-mailek feladatokká alakítását, feladat-emlékeztetőket beállítani, valamint ismétlődő feladatokat hozzáadni a napi ütemterv létrehozásához. 📆

Hasznos funkciókkal is rendelkezik, mint például a naptár és a Kanban tábla, amelyek jól jönnek a projektek kezelésében és a csapatoddal való együttműködésben. Ráadásul a Pomodoro időzítő segít koncentrálni a fontos feladatokra, ami kiemelkedő funkció a TickTick és a Things 3 összehasonlításában.

A TickTick funkciói

A TickTick számos funkciót kínál a feladatkezeléshez, a szokások nyomon követéséhez és a csapatmunkához. Nézzük meg néhány legfontosabb funkcióját:

1. Feladatkezelés listák segítségével

via TickTick

Ha egyszerű, áttekinthető listát szeretne a napi feladatok nyomon követéséhez, a TickTick kiváló kiegészítője lehet digitális eszköztárának. Kétféle listát kínál a feladatkezeléshez: „Rendszeres lista” és „Intelligens lista”.

A Regular List funkcióval a feladatokat „Munka”, „Személyes”, „Oktatás” vagy bármely más kategóriába sorolhatja a hatékonyság növelése érdekében. Ez segít abban is, hogy a különböző projektekhez tartozó feladatokat egy helyen kezelje.

Ezt követi a Smart List funkció. Ez a funkció a határidők, címkék, prioritások, helyszín és egyéb feltételek alapján szűri a feladatokat.

📌 Például megtekintheti a „Ma” listát, amelyen az összes ma esedékes feladat szerepel. Hasonlóképpen, a „Következő 7 nap” lista a egy héten belül esedékes feladatokat mutatja.

A Smart List funkció azonban csak a Premium előfizetéssel érhető el.

2. Feladatok bevitel és kezelés

via TickTick

A TickTick egyik kiemelkedő funkciója az intelligens feladatbeviteli és -kezelési rendszer, amely egyszerűsíti a feladatok létrehozását és szervezését. Ahelyett, hogy manuálisan állítaná be a határidőket, prioritásokat vagy címkéket, a TickTick természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy felismerje ezeket az adatokat, miközben gépel.

📌 Például, ha beírja (vagy kimondja), hogy „Nyújtsa be a negyedéves jelentést péntek délután 3 óráig”, a TickTick automatikusan beállítja a feladat határidejét és emlékeztetőjét.

A TickTick segítségével könnyedén szervezheti feladatait listák, címkék és prioritási szintek segítségével. Segít több projekt kezelésében anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. A TickTick hangparancsokkal is támogatja a feladatok gyors bevitelét, így útközben is hozzáadhat új feladatokat, ami tökéletes megoldás a gyors, hatékony feladatkezelésre szoruló elfoglalt emberek számára.

3. Többféle riasztás és emlékeztető

via TickTick

A TickTick riasztási és emlékeztető rendszere biztosítja, hogy mindig naprakész legyen a feladataival. Több emlékeztetőt vagy „zavaró riasztást” is beállíthat a feladatokhoz, hogy soha ne mulasszon el egy határidőt vagy fontos eseményt. Az ismétlődő emlékeztető funkció jól használható heti megbeszélések, születésnapok vagy számlák esedékességének nyomon követésére.

Ami még különlegesebbé teszi, az a helyalapú emlékeztetők testreszabása. Beállíthat riasztásokat meghatározott időpontokra vagy dátumokra, vagy akár arra az időpontra, amikor megérkezik egy adott helyre.

📌 Például, kaphat egy pinget, hogy vegyen be élelmiszert, amikor a bolt közelében jár.

A TickTick lehetővé teszi, hogy kiválaszd, hogyan szeretnél értesítéseket kapni: értesítés, e-mail vagy push értesítés formájában a smartwatch-odon.

4. Rugalmas naptárnézetek

via TickTick

A TickTick tovább egyszerűsíti a feladatkezelést rugalmas naptárnézetével, amely vizuális, testreszabható módszert kínál a naptár szervezéséhez. Feladatait ötféle módon tekintheti meg: napi, heti, havi, kétheti és idővonalon. ⏳

A TickTick naptára felhasználóbarát drag-and-drop funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladat határidőinek módosítását vagy az események átütemezését anélkül, hogy megzavarná az egész napirendjét. Ezenkívül a TickTick integrálható harmadik féltől származó naptárakkal, például a Google Naptárral, így minden találkozóját, megbeszélését és határidejét egy helyen kezelheti. Ez teszi a TickTicket hatékony napi tervező alkalmazássá.

5. Pomodoro időzítő

via TickTick

Segítségre van szüksége, hogy koncentrált maradjon? A TickTick beépített Pomodoro Timer funkciója a koncentráció és a termelékenység fokozására lett kifejlesztve. Beállíthat 25 perces munkameneteket a prioritást élvező feladatokhoz, amelyeket rövid szünetek követnek.

Az időzítő zökkenőmentesen integrálódik a feladatlistádba, így bármelyik feladatból közvetlenül elindíthatsz egy munkamenetet. A TickTick nyomon követi a Pomodoro munkameneteket is, hogy láthasd, mennyi ideig dolgoztál és hányszor tartottál szünetet. Ez segít megőrizni a motivációdat és a munkádat.

A Pomo időzítő bekapcsolása közben háttérben fehér zajt is lejátszhat, hogy jobban tudjon koncentrálni. 🧘

💡Profi tipp: A termelékenység maximalizálása érdekében próbálja meg kombinálni a Pomodoro Timert egy speciális koncentrációs lejátszási listával. Válasszon instrumentális zenét vagy természeti hangokat, amelyek segítenek koncentrálni, minimalizálják a zavaró tényezőket, és javítják a munkavégzés során a koncentrációs képességét. 🔥

A TickTick árai

Ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év

Mi az a Things 3?

via Things 3

A Things 3 egy elegáns, felhasználóbarát feladatkezelő alkalmazás Apple-felhasználók számára. A TickTick népszerű alternatívája, amely gyönyörű dizájnt ötvöz intuitív funkciókkal, így könnyedén szervezheti feladatait és maradhat produktív. ⚡

Akár személyes projekteket, munkával kapcsolatos feladatokat vagy hosszú távú célokat kezel, a Things 3 egyszerűsített, zavaró tényezőktől mentes környezetet biztosít, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

Ideális nagyobb projektek kezelhető lépésekre bontásához és minden szervezéséhez.

A Things 3 funkciói

Íme a Things # leghasznosabb funkciói:

1. Projektbontás és címsorok

via Things 3

A Things 3 projektstrukturáló funkciójával tűnik ki. Ahelyett, hogy hosszú teendőlistákat kezelne, a kapcsolódó feladatokat csoportosíthatja meghatározott címsorok alá, így a projekt egyértelmű vizuális hierarchiát kap. Ez az egyik leggyakrabban dicsért funkció, amikor a TickTick és a Things 3 alkalmazásokat hasonlítjuk össze.

Képzelje el, hogy egy kiterjedt kampányon vagy eseményen dolgozik. Ahelyett, hogy egy kaotikus feladatlistát bámulna, mindent kategóriák szerint rendezhet – „Kutatás”, „Tervezés” és „Végrehajtás” –, az egyes feladatok pedig szépen felsorolva jelennek meg alatta.

Így könnyen összpontosíthat egy-egy szakaszra anélkül, hogy szem elől tévesztené az általános célt. Ráadásul a vizuális áttekinthetőség segít csökkenteni a stresszt, mivel útitervet nyújt a feladat elvégzéséhez.

2. Magic plus gomb

via Things 3

A Things 3 Magic Plus gombja nem csupán egy feladat hozzáadására szolgáló eszköz, hanem a termelékenységhez vezető rövidítés. Képzelje el, hogy bárhol is tartózkodik az alkalmazásban, azonnal rögzítheti a felmerülő feladatokat vagy ötleteket. A Magic Plus gomb pontosan így működik. ✨

Az alkalmazás bármely pontján azonnal rögzítheti az új feladatokat vagy ötleteket. Utolsó pillanatban kell valamit hozzáadnia? Csak érintse meg és adja hozzá, és a munkafolyamat megszakítása nélkül rendezni fogja.

3. Ellenőrzőlisták

via Things 3

A Things 3 ellenőrzőlista funkciója segít kontextust adni a feladatokhoz, így tökéletesen alkalmas komplex teendők apróbb lépésekre bontására.

📌 Például a „Rendezvény tervezése” helyett készítsen egy ellenőrző listát a „Helyszín lefoglalása”, „Étkezés megszervezése” és „Meghívók elküldése” feladatokkal, hogy minden szervezett és nyomon követhető legyen.

4. Gyors keresés

via Things 3

A Things 3 gyorskereső funkciójával pontosan megtalálhatja, amire szüksége van, anélkül, hogy végtelen listákat kellene átnéznie.

Néhány gombnyomással kereshet feladatok, teendők, projektek és konkrét részletek között az egész feladatlistáján.

Képzelje el, hogy egy mozgalmas nap közepén jár, és meg kell találnia egy projekt mélyén elrejtett fontos feladatot. Ahelyett, hogy időt pazarolna a görgetéssel vagy a mappák átkutatásával, megnyomja a Gyors keresés gombot, beír egy kulcsszót, és voilá – minden releváns eredmény azonnal megjelenik.

5. Időszerű emlékeztetők

via Things 3

A Things 3 időszerű emlékeztető funkciói segítenek a fontos feladatok nyomon követésében. Legyen szó kritikus megbeszélésről vagy személyes határidőről, a Things 3 több egyszerű módszert kínál az emlékeztető beállításához.

Kattintással közvetlenül emlékeztetőket adhat hozzá a teendők ütemezéséhez, így egyszerűen beállíthat figyelmeztetéseket a feladatok tervezésekor. Csak kattintson az „Emlékeztető hozzáadása” gombra, válassza ki az időpontot, és már kész is.

📌 Inkább gépelni szeretne? A Things 3 természetes nyelvű dátumelemzőjével olyan emlékeztetőket írhat be, mint „Tom, 8 pm”, és az alkalmazás automatikusan megérti és beállítja az időt. Azok számára, akik szeretik a kézmentes megoldásokat, a Siri integráció lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állítson be közvetlenül az iPhone-jához beszélve. Csak mondja: „Things, emlékeztess, hogy holnap reggel 5-kor küldjek üzenetet Alexnek”, és az Apple emlékeztetője be van állítva.

Things 3 árak

Külön egyszeri díj minden iOS-eszközödre:

Mac: 49,99 USD

iPad: 19,99 USD

iPhone és Apple Watch: 9,99 USD

Vision Pro: 29,99 USD

TickTick és Things 3: funkciók összehasonlítása

A TickTick és a Things 3 egyaránt lenyűgöző feladatkezelési és teendőlista-alkalmazás funkciókat kínál, mindkettő egyedi stílussal. Íme egy rövid áttekintés a funkcióikról, hogy kiválaszthassa a feladatok elvégzéséhez legmegfelelőbb eszközt:

Funkció TickTick Things 3 Könnyű használat A funkciók megértéséhez tanulási folyamat szükséges. Egyszerű felhasználói felület Feladatbevitel Támogatja a természetes nyelvű beviteleket a gyors ütemezéshez Feladatbevitel kiterjedt nyelvi elemzés nélkül Elérhetőség Apple és Android eszközökön egyaránt elérhető Csak Apple eszközökön érhető el. Együttműködés Megengedett Nem engedélyezett Időkövetés Elérhető Nem elérhető Emlékeztetők Több emlékeztető és zavaró emlékeztető a feladatokhoz, hogy ne hagyja ki a határidőt Fastlane emlékeztető funkció a feladatok emlékeztetőinek beállításához az Apple naptárában Feladatnézet Lista nézet és naptár nézet Lista nézet és naptár nézet Ingyenes verzió Igen, de korlátozott funkciókkal. Nem Ár TickTick Premium csomag: 35,99 USD/év Egyszeri vásárlás:Mac: 49,99 $iPad: 19,99 $iPhone és Apple Watch: 9,99 $Vision Pro: 29,99 $ A legjobb Minden felhasználó, aki egyszerű időgazdálkodást és feladat-együttműködést keres Apple-felhasználók, akik tiszta vizuális elrendezést keresnek a feladatok szervezéséhez

1. Feladatkezelés

TickTick

A TickTick kiemelkedő tulajdonsága, hogy egyetlen képernyőn több feladatlistát is kezelhet, így kiváló választás, ha életének különböző területeit és munkáját egy helyen szeretné összehangolni.

Things 3

Másrészt a Things 3 a projektfelosztás és a címsorok funkcióival nyűgözi le a felhasználókat. Ezek segítségével a nagy projekteket kezelhető szakaszokra oszthatja, és egyértelmű vizuális hierarchiát és szervezést biztosíthat.

🏆 Győztes: TickTick, amely egyszerűsített többlistás nézetével számos feladatot egyensúlyoz ki különböző projektek között.

2. Emlékeztetők és riasztások

TickTick

A TickTick számos testreszabási lehetőséget kínál az emlékeztetők és riasztásokhoz. Beállíthat konkrét időpontokat, dátumokat és helyszíneket, sőt, még a hang- és rezgésmintákat is kiválaszthatja. A TickTick alkalmazást összekapcsolhatja a naptárával és más alkalmazásokkal is, hogy mindig naprakész legyen.

Things 3

Ezzel szemben a Things 3 a Fastlane funkciójával tűnik ki, amely biztosítja, hogy az emlékeztetők azonnal szinkronizálódjanak az összes eszközön. Ez azt jelenti, hogy amikor emlékeztetőt állít be a telefonján, az azonnal frissül a számítógépén és a táblagépén is, így az értesítések konzisztensek és időszerűek maradnak.

🏆 Győztes: Things 3, a Fastlane funkciójának köszönhetően, amely valós idejű frissítéseket biztosít az összes eszközön.

3. Időgazdálkodás

TickTick

A TickTick Pomodoro időzítője beépített fókuszálási szakaszokkal tűnik ki, amelyek strukturált munkaszakaszokkal és szünetekkel segítik a termelékenység növelését. Ez a funkció kiváló azoknak a felhasználóknak, akik időzített megközelítést preferálnak munkájuk kezeléséhez.

Ráadásul a TickTick rendelkezik egy Eisenhower-mátrix funkcióval, amelynek segítségével feladatait négy kategóriába sorolhatja: „Sürgős és fontos”, „Nem sürgős és fontos”, „Sürgős és nem fontos” és „Nem sürgős és nem fontos”. Ez segít azonosítani a fontos és sürgős feladatokat, hogy azokat elsőként végezze el.

Things 3

A Things 3 azonban nem tartalmaz Pomodoro időzítőt, de rugalmas naptárnézeteket és időszerű emlékeztetőket kínál, amelyek közvetetten segíthetnek az időgazdálkodásban.

🏆 Győztes: TickTick, a Pomo Timer és az Eisenhower Matrix funkciók miatt.

TickTick és Things 3 a Redditen

A Reddit felhasználói értékeléseit is megnéztük, hogy melyik eszköz a jobb. Íme egy kis ízelítő abból, mit mondanak a Reddit felhasználói a TickTick és a Things 3 alkalmazásokról.

Egy Reddit-felhasználó nagyon egyértelműen kifejezte véleményét a Things 3-ról.

„A Things 3 egyszerű, de amit igazán szeretek benne, és ami megkülönbözteti a többi alkalmazástól, az a fantasztikus eszközök közötti szinkronizálás. Az egyszerűség és a lehetőség, hogy bárhonnan folytathatom a munkát, előnyt jelent a legtöbb alkalmazással szemben. ”

Egy másik felhasználó azt javasolja, hogy próbálja ki a TickTick és a Things 3 alkalmazásokat, és válassza ki azt, amelyik jobban megfelel az Ön igényeinek.

„Szerintem ez a két alkalmazás filozófiáján múlik. A Things nagyon határozott véleménye van arról, hogyan kellene kezelni a feladatokat. Ezért az egész egy kicsit bezárkózottnak és korlátozottnak tűnik. De egyesek számára ez jó dolog. Én is közéjük tartozom. A Things az általam leggyakrabban használt alkalmazás. Illik ahhoz, ahogyan én szeretném kezelni a feladataimat. Minimális, és pontosan annyi funkcióval rendelkezik, amennyire szükségem van, nem többel. És öröm használni. Mások több rugalmasságot és kontrollt akarnak, és olyan eszközt szeretnének használni, amelyet kicsit jobban testre szabhatnak az agyuk működéséhez. Ez a TickTick. Sok időt töltöttem mindkettővel, és személy szerint a Things-szel produktívabb vagyok és kevésbé érzem magam túlterhelve. ”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a TickTick és a Things 3 legjobb alternatíváját!

Most már eldöntheti, hogy a TickTick vagy a Things 3 alkalmazást választja. Azonban a „dolog” az, hogy ha a TickTick alkalmazást választja, akkor elveszítheti azt a lehetőséget, hogy a projekteket egyszerűbb feladatokra vagy mérföldkövekre bontsa. Ha pedig a Things 3 alkalmazást választja, akkor kompromisszumot kell kötnie az időkövetési funkcióval kapcsolatban.

Ha még mindig nem tud dönteni a TickTick és a Things 3 között, hadd mutassuk be a ClickUp alkalmazást. Ez az alkalmazás ötvözi mindkét alkalmazás erősségeit, és még több funkciót kínál ingyenesen. Ráadásul webalkalmazásként és mobilalkalmazásként is elérhető, így biztosítva a platformok közötti hozzáférhetőséget.

A ClickUp egy robusztus feladatkezelő eszköz, amely átfogó funkciókkal rendelkezik a munkafolyamatok racionalizálása és a napi feladatok hatékonyságának növelése érdekében. Nézzük meg, miért is olyan hatékony alternatívája a TickTick és a Things 3 alkalmazásoknak.

Tervezz, szervezz és működj együtt bármilyen projekten a ClickUp Tasks segítségével, anélkül, hogy bármit is kihagynál

Fejlett feladatkezelés

A ClickUp Tasks olyan, mint a személyes termelékenységi erőműve. Feladatokat hozhat létre, címkéket és állapotokat hozzáadva feladatkategóriákat hozhat létre, valamint feladatprioritásokat állíthat be. Ez segít Önnek a feladatok profi módon történő szervezésében és szűrésében.

Az egyéni mezőkkel kontextust adhat feladatokhoz, például projektet, helyszínt, ügyfelet stb. Ezenkívül a ClickUp Tasks lehetővé teszi a kapcsolódó és egymástól függő feladatok összekapcsolását, hogy nyomon követhesse a feladatok előrehaladását és azonosíthassa az akadályokat. Ez a képesség teszi a TickTick, a Things 3 és más teendőlista-alkalmazások versenyében éllovassá, köszönhetően fejlett testreszabhatóságának és rugalmasságának.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, állítsa be a prioritásokat és azonosítsa a feladatok szűk keresztmetszeteit a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp nem ragaszkodik az olyan alapértelmezett állapotokhoz, mint „Nyitott” vagy „Zárt”, hanem lehetővé teszi egyedi állapotok létrehozását, amelyek tökéletesen illeszkednek a munkafolyamatához. Létrehozhat olyan állapotokat, mint „Folyamatban”, „Felülvizsgálatra vár” vagy „Blokkolva”, amelyek világosabb képet adnak az egyes feladatok állásáról.

Alkosson saját igényeinek megfelelő állapotokat, és kövesse nyomon őket profi módon a ClickUp Custom Statuses segítségével

A projekthez leginkább megfelelő megoldás függvényében a feladatokat különböző módokon is megtekintheti, például listában, Kanban táblán vagy naptár nézetben. Az alfeladatok testreszabhatók, hogy pontosan azokat az információkat jelenítsék meg, amelyekre szüksége van, amikor szüksége van rájuk.

A ClickUp Views segítségével különböző módon tekintheti meg feladatait

A ClickUp nem csak projektmenedzsmentre vagy csapatfeladatok nyomon követésére alkalmas. Könnyedén használhatja személyes projektjeinek vagy naptári eseményeinek kezelésére is. Íme, hogyan használják felhasználóink a ClickUp-ot személyes AI-alapú teendőlista-alkalmazásként.

via Reddit

De ez még nem minden.

A ClickUp Brain segítségével személyes AI-asszisztenst kap, amely automatizálja a feladatkezelést azáltal, hogy feladatösszefoglalókat és napi előrehaladási jelentéseket nyújt. Emellett automatizálja a teendőket, az alfeladatok tervezését és az adatok kitöltését is.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén automatizálhatja ismétlődő feladatait

De ez még nem minden.

A ClickUp Brain emellett elemzi a projektadatokat, hogy javítsa a döntéshozatalt, becsülje a költségeket, optimalizálja az erőforrások elosztását, előre jelezze a kapacitásigényeket, racionalizálja a csapatirányítást és figyelemmel kísérje a potenciális kockázatokat – mindezt valós időben. A ClickUp Tasks és a ClickUp Brain segítségével a feladatok kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű.

Hozzon megalapozott döntéseket a ClickUp tökéletes javaslataival Brain

Gyors és egyszerű emlékeztetők

A feladatkezelő alkalmazások emlékeztetője olyan lehet, mint egy nyaggató értesítés, ami irritálja Önt. A ClickUp Reminders egy testreszabható rendszert kínál, amely tájékoztatja Önt a feladatairól anélkül, hogy tolakodónak érezné.

Színkódokkal jelölheti emlékeztetőit, beállításait saját stílusához igazíthatja, és így biztosan mindig a határidők előtt elkészül.

A ClickUp Reminders segítségével mindig kézben tarthatja a teendőit

Az Inbox funkció egyszerre feladatkezelő és naptáralkalmazás, így könnyen nyomon követhet mindent egy helyen. A „Következő”, „Kész” és „Nem ütemezett” fülökkel láthatja, mi következik, mi készült el, és mi vár még határidőre.

A ClickUp Reminders hatékony eszköz, amely lehetővé teszi fájlok, például fotók, hangjegyzetek vagy térképek csatolását az emlékeztetőidhez. Ez a funkció segít neked és csapatodnak a szervezettségben és a feladatok nyomon követésében. Ráadásul több mint 1000 integrációval könnyen szinkronizálhatod emlékeztetőidet a Google Naptárral, az Outlookkal, a Zoommal és még az Amazon Alexával is.

A „Delegált emlékeztetők” funkcióval emlékeztetőket és értesítéseket is beállíthat a csapatának, így biztosítva, hogy egyetlen feladat se maradjon el. Akár ismétlődő emlékeztetők, akár a naptáralkalmazások közötti szinkronizálásról van szó, a ClickUp segít Önnek az ütemterv feletti ellenőrzés megőrzésében.

Állíts be emlékeztetőket a csapattagjaidnak a ClickUp Reminders segítségével

Naptár teendőlista sablon

Elárasztja a végtelen teendőlista? Ideje rendet tenni a káoszban! A ClickUp naptár teendőlista sablonja segít ebben.

Ez a sablon segít vizualizálni céljaidat és feladataidat, hogy profi módon tervezhesd meg a napodat vagy a hetedet. Nincs többé kapkodás a határidők betartása miatt, és nem érzed magad elveszettnek a teendők tengerében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp naptárban található teendőlista-sablon segítségével könnyedén ütemezheti feladatait, és soha nem fogja lekésni a határidőket.

A sablon segít a feladatok egyértelmű kategóriákba sorolásában is, így pontosan láthatja, mit kell elvégezni és mikor. Részletes áttekintést nyújt minden feladatról, lehetővé téve a haladás nyomon követését, a határidők beállítását és a feladatok áttekintését.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Feladatok egyszerű ütemezése

A jobb termelékenység érdekében szervezze a feladatokat különböző kategóriákba.

Adjon hozzá feladatkontextust és kövesse nyomon a feladat előrehaladását

Növelje termelékenységét a ClickUp naptár-teendőlista sablonjával. Ideje abbahagyni a tervezgetést, és elkezdeni a megvalósítást.

Zökkenőmentes időkövetés

A hatékony feladatkezeléshez nyomon kell követni az egyes feladatokra fordított időt. A ClickUp beépített időkövetési funkciójával ez könnyebbé válik, mivel lehetővé teszi a feladatok időtartamának zökkenőmentes rögzítését.

Az időzítőt bármilyen eszközről elindíthatja és leállíthatja, és a globális emlékeztetővel több feladat időtartamát is rögzítheti. Ez lehetővé teszi a feladatok prioritásainak meghatározását, az erőforrások hatékony elosztását és a szűk keresztmetszetek azonosítását.

A ClickUp időkövetési funkciójával nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, és rangsorolhatja a feladatokat.

ClickUp: Véget vet a TickTick és a Things 3 közötti vitának

Míg a TickTick és a Things 3 termelékenységi alkalmazások szilárd funkciókat kínálnak, a ClickUp a feladatkezelés, a napi tervezés és a csapatmunka terén a legjobb megoldásnak bizonyul.

A hatékony feladatkezeléstől a testreszabható nézetekig, a fejlett emlékeztetőig és az AI-vezérelt eszközökig a ClickUp túlmutat az egyszerű feladatkövetésen. A ingyenes verzió mindezt kínálja.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézd meg, hogyan változtatja meg a munkádat! 🚀