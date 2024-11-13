A Gantt-diagramok egyszerű, de hatékony vizuális eszközök, amelyek segítenek a projektek nyomon követésében.

Ma a Gantt-diagramok a több projektet egyszerre kezelő projektmenedzserek 85%-ának első számú eszközei.

Ezek segítségével nyomon követheted a feladatok közötti függőségeket, figyelemmel kísérheted a projekt előrehaladását és ellenőrizheted az összes határidőt.

A népszerű projektmenedzsment eszközök, mint például a Jira, lehetővé teszik a Gantt-diagramok egyszerű integrálását a folyamatokba.

Akár a feladatok függőségeit szeretné nyomon követni, akár a projekt ütemtervét szeretné napi, heti vagy havi szinten vizualizálni, a Jira Gantt-diagrammal mindenre megoldást talál.

Ebben a cikkben megtanuljuk, hogyan lehet Gantt-diagramot készíteni projektmenedzsmenthez a Jira-ban (és egy remek alternatívát is!).

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Jira-ban?

Mielőtt belekezdenénk, tudnia kell, hogy a Jira nem rendelkezik beépített Gantt-diagramokkal.

A jó hír az, hogy a Jira képességeit tovább bővítheti olyan bővítmények hozzáadásával, amelyekkel hatékonyan készíthet és használhat Gantt-diagramokat. Ez egy extra lépés, de megéri a fáradtságot!

1. lépés: Gantt-diagram létrehozása

via Jira

Az első lépés a megfelelő plug-in kiválasztása. Ehhez használhatja a WBS Gantt chart add-on vagy egy hasonló plug-int. Miután ezt elvégezte, lépjen a legfelső szintű Apps menübe. Két lehetőség közül választhat:

Projekt fül : Nyissa meg aktuális projektjét Gantt-diagram nézetben – nincs bonyodalom, nincs extra konfigurálás, csak azonnali projektelőrehaladás egy pillanat alatt!

Gantt fül: Ezzel az opcióval több projektből új Gantt-diagramot hozhat létre és szűrőket menthet.

via Jira

Amikor új Gantt-diagramot hozol létre, a rendszer megkérdezi, hogy szeretnéd-e beolvasni a Jira-projektekből származó feladatokat vagy a már beállított szűrőket. A szűrők segítségével átfogó projektütemtervet hozhatsz létre, vagy konkrét feladatokra koncentrálhatsz.

via Jira

Gratulálunk! Most hoztál létre egy új Gantt-diagramot a Jira-ban.

A bal oldalon látható a munkamegosztási struktúra (WBS), a jobb oldalon pedig az idővonal – a feladatok, azok időtartama és függőségeinek áttekintése.

➡️ Olvassa el még: Hogyan készítsünk projektütemtervet Excelben (sablonokkal!)

2. lépés: Állítsa be a Gantt-diagramot

Miután elkészítette a Gantt-diagramot a Jira-ban, itt az ideje beállítani.

A munkakalandár szerkesztésével vagy az idővonal pénzügyi évhez igazításával a projekt ütemezésének igényeihez igazíthatja.

via Jira

A projekt vizualizációjának javítása érdekében testreszabhatja a haladási sávokat és a prioritási jelzőket különböző színekkel.

Ha a projekted több fájlt tartalmaz, a gyorsszűrő funkció segít! A Jira tábládon találhatóakhoz hasonlóan a JQL segítségével kereshetsz és szűrhetsz konkrét problémákat, hogy egyszerűbbé tedd a projekt ütemezését.

via Jira

3. lépés: Tervezze meg a feladatokat a Gantt-diagramon

Érezte már valaha, hogy a projektje kaotikus spirálba kerül? A Jira intuitív, drag-and-drop felületű ütemezője pontosan az lehet, amire szüksége van.

Függőségeket kell hozzáadnia? Egyszerűen fogja meg a feladat sávjának elejét vagy végét, és helyezze át a megfelelő feladatra. Gyerekjáték.

via Jira

Miután megadta a feladat kezdési dátumát és időtartamát, az alkalmazás automatikusan kiszámítja a befejezési dátumot a munkakalandárja alapján.

Természetesen, ha kézzel szeretnéd módosítani a dátumokat, akkor könnyedén húzhatod, nyújthatod vagy zsugoríthatod a feladatcsíkokat.

A hab a tortán? Ha egy feladat ütemezését módosítja, az összes feladatfüggőség is követi, így a projekt óramű pontossággal szinkronban marad.

➡️ Olvassa el még: 5 lépés a hatékony projektidő-kezeléshez

4. lépés: Erőforrások és munkafolyamatok hozzárendelése

Most, hogy a projekted kezd formát ölteni, itt az ideje kezelni a csapatod munkaterhelését.

A Jira Work in Progress (WIP) funkciója hasznos, ha meg akarod mérni, hogy egy-egy személy mennyi munkát végez – ez „egységekben” kerül kiszámításra. Ez a funkció korlátozza a munkafolyamat egyes állapotaiban létezhető maximális munkamennyiséget.

via Jira

Ez még abban is segít, hogy közvetlenül a Gantt-diagramon finomítsd az egyes személyek munkaterhelését.

És itt jön a legérdekesebb rész: ha valaki túl sok munkával van terhelve (nevezzük ezt „Bobnak túl sok feladata van” forgatókönyvnek), a feladatcsíkja pirosra vált. Ez jelzi, hogy be kell avatkoznia és újraelosztania a feladatokat, mielőtt a kiégés bekövetkezik.

Így kell helyesen végezni az erőforrás-kezelést, emberek!

A Jira Gantt-diagramjában a csapat munkaterhelésének hatékony kezeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Nyisd meg a Jira beállításait az egyéni mezőkhez

Lépjen a Jira Beállítások menübe, és válassza a Problémák lehetőséget.

Kattints a Custom Fields (Egyéni mezők) fülre, majd válaszd a Create New Custom Field (Új egyéni mező létrehozása) lehetőséget.

Válaszd az Advanced Fields (Speciális mezők) lehetőséget, majd a Multi-user Picker (Többfelhasználós kiválasztó) lehetőséget, hogy több felelős is legyen (ha ez szükséges a nyomon követéshez).

2. lépés: Egyedi egységek létrehozása a munkaterhelés kezeléséhez

Az egyéni mező beállításakor határozza meg azt a munkaterhelés mértékegységeként (pl. „óra/feladat” vagy „egység/nap”), hogy könnyebben nyomon követhesse, mennyi munkát végez az egyes csapattagok.

3. lépés: Problémák automatikus hozzárendelése

Használja az Assignee (Kijelölt személy) mezőt az Automatic (Automatikus) opcióval. Ezzel a feladatok a komponens vagy projekt alapértelmezett kijelölt személyéhez kerülnek hozzárendelésre, ami egyszerűsíti az új feladatok kijelölésének folyamatát.

4. lépés: A feladatot kijelölt személyek módosítása a parancspaletta segítségével

Nyomja meg a billentyűzeten a parancspaletta gyorsbillentyűjét, és írja be: „Assign issue” (Feladat hozzárendelése).

Keresse meg a kívánt csapattagot, válassza ki a nevét, majd nyomja meg az Enter billentyűt, hogy hozzárendelje a feladatot.

5. lépés: A munkaterhelés beállítása a Gantt-diagramban

A Gantt-diagramban a feladatcsíkok segítségével vizuálisan nyomon követheted a munkaterhelést. Ha egy csapattag munkaterhelése meghaladja a beállított küszöbértéket (pl. napi 8 óra), a feladatcsíkja pirosra vált, jelezve, hogy esetleg át kell osztanod a feladatokat.

5. lépés: A projekt figyelemmel kísérése és nyomon követése

A projektmenedzsment nem ér véget a tervezéssel. Az igazi munka akkor kezdődik, amikor nyomon követed az előrehaladást.

Így könnyedén összehasonlíthatja az előrehaladást az eredeti tervvel. A referenciaérték-követés, amelynek során minden feladat alatt világosszürke sávok jelennek meg, egyértelműen megmutatja, hogy előrébb vagy lemaradva van-e a tervtől.

Ne feledje, hogy figyelnie kell a kritikus útvonalra. Ezek a legfontosabb feladatok, amelyek elmulasztása az egész projekt ütemtervét felboríthatja.

💡Profi tipp: Mentsd el a Gantt-diagramot alapként.

A Gantt-diagramok létrehozásának korlátai a Jira-ban

Bár a Jira kétségkívül népszerű a projektmenedzserek körében a feladatkezelés terén, a platformnak vannak bizonyos korlátai a Gantt-diagramok létrehozása terén.

Nincs beépített Gantt-diagram : A legnyilvánvalóbb korlátozás, hogy a Jira nem rendelkezik beépített Gantt-diagram funkcióval. Más projektmenedzsment eszközöktől eltérően, a Gantt-diagram szimulálásához plugineket kell telepítenie, ami további lépéseket és potenciális költségeket jelent.

Korlátozott projektmegjelenítés : Míg a Jira kiválóan alkalmas feladatok kezelésére, addig nem nyújt átfogó képet az egész projektről. Beépített Gantt-diagram nélkül sokkal nehezebb világosan és átfogóan megjeleníteni az ütemterveket, a feladatok közötti függőségeket és a mérföldköveket.

A erőforrás-elosztás bonyolultsága : A Jira az erőforrás-kezelés terén sem tűnik ki. Bár néhány munkaterhelési jelentést biztosít, egyszerre csak az egyes csapattagok adatait jeleníti meg. Ez megnehezíti a teljes csapat kapacitásának felmérését, különösen több Agile projekt kezelése esetén.

Kézi feladatütemezés : Míg a Jira Gantt-diagramokhoz készült bővítménye lehetővé teszi a feladatok drag-and-drop módszerrel történő kezelését, az automatizált függőségek és ütemezés kissé nehézkes lehet. Egy feladat módosítása nem mindig frissíti zökkenőmentesen a többit.

Korlátozott jelentéskészítési funkciók: A Jira Agile táblái ugyan kiválóan alkalmasak az Agile csapatok számára, de nem kínálnak robusztus jelentéskészítési funkciókat, különösen a Gantt-diagramok felhasználói számára. Például nincs egyszerű módszer a kritikus útvonalak nyomon követésére vagy a teljes csapat teljes munkaterhelésének egy helyen történő összefoglalására.

➡️ Olvassa el még: A 15 legjobb Jira alternatíva és versenytárs az agilis csapatok számára

Gantt-diagramok készítése a ClickUp segítségével

Mi lenne, ha használhatna egy olyan projektmenedzsment eszközt, amelybe beépített Gantt-diagram funkció is tartozik?

A ClickUp a natív Gantt-diagramokat beépített automatizálási és átfogó jelentéskészítési funkciókkal kombinálja – nincs szükség további bővítményekre. ✨

⚡️ Tudta? A QubicaAMF-hez hasonló cégek 40%-os időmegtakarítást jelentettek a jelentések és diagramok készítése során, valamint 80%-os javulást a projektek szervezésében, miután áttértek a ClickUp használatára. 📈

A ClickUp Gantt Chat View hatékony drag-and-drop funkciókat kínál a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a feladatok függőségének kezeléséhez és a projekt előrehaladásának valós idejű nyomon követéséhez.

A Jira-val ellentétben, ahol pluginek szükségesek, a ClickUp ezeket a funkciókat beépítve kínálja, így időt és pénzt takaríthat meg.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan használja Jacob, egy sprintben dolgozó projektmenedzser a ClickUp Gantt-diagramjait, hogy kiváló eredményeket érjen el a projektmenedzsmentben.

1. lépés: Vázolja fel a projektet

Jacob először meghatározza a projekt hatókörét a ClickUp-ban. A későbbi zavarok elkerülése érdekében a ClickUp Goals funkciót használja , hogy mérhető célokat állítson fel, minden átfogó cél alatt kisebb feladatokat vázoljon fel, és reális projektütemtervet készítsen a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Állítson fel egyértelmű célokat és mérhető célértékeket projektjeihez a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp segítségével ezeket a célokat mappákba rendezheti, így biztosítva, hogy a különböző kezdeményezések és a kapcsolódó feladatok áttekinthetően legyenek szervezve.

Egyszerűsítse a csapat dokumentációját a ClickUp Docs segítségével

2. lépés: Sorold fel az összes feladatot

Ezután Jacob feljegyzi minden elvégzendő feladatot. A sorrend miatt nem aggódik, hanem arra koncentrál, hogy a nagy feladatokat kezelhető részekre bontsa.

A ClickUp List View segít Jacobnak minden feladatát rendezett módon megszervezni, hogy azok készen álljanak a Gantt-diagramhoz. Még alfeladatokat is létrehoz, hogy minden a terv szerint haladjon.

Kezdje meg projekttervezését a ClickUp-ban az összes szükséges feladat és tevékenység felvázolásával

3. lépés: Adja meg a feladat részleteit

Jacob a ClickUp egyéni mezőit használja feladatok kiosztására, határidők beállítására és a munkák fontossági sorrendjének megállapítására. Imádja, hogy milyen egyszerűen lehet oszlopokat áthúzni a feladatok rendezéséhez és a csapat tájékoztatásához.

A ClickUp egyéni mezőit használva minden feladathoz hozzáadhat konkrét részleteket és információkat.

4. lépés: Készítse el a Gantt-diagramját

Most pedig jöjjön a fő attrakció. Jacob rákattint a projektterületén található Gantt-diagram nézetre, és a ClickUp varázslatos módon idővonalon jeleníti meg a feladatait.

Nincs szükség extra bővítményekre vagy kézi konfigurációkra – a ClickUp azonnal létrehozza a Gantt-diagramot.

Hozzon létre vizuális ábrázolást feladatairól a Gantt-diagram nézet hozzáadásával

5. lépés: Testreszabhatja a Gantt-diagramot

Jacob úgy testreszabja Gantt-diagramját, hogy elrejti a hétvégéket (Jacob jó menedzser, aki hisz a munka és a magánélet egyensúlyában), és engedélyezi a Reschedule Dependencies (Függőségek átütemezése) funkciót, így ha egy feladat elmozdul, az összes kapcsolódó feladat automatikusan módosul.

Még különböző időkeretek között is válthat, például napi, heti vagy havi nézetek között.

Testreszabhatja a Gantt-diagram nézetét a ClickUp-ban, hogy az megfeleljen a projektje egyedi igényeinek.

➡️ Olvassa el még: A 15 legjobb ingyenes Gantt-diagram sablon Excelben és ClickUpban

6. lépés: Függőségek létrehozása

A ClickUp segítségével a feladatok közötti függőségek létrehozása gyerekjáték. Jacob egyszerűen áthúzza az egérmutatót az egyik feladatról a másikra, így vizuálisan megjeleníti, hogy az egyik feladat hogyan függ a másiktól.

Nincs többé kézi ütemezéssel kapcsolatos rémálom! Ez lehetővé teszi számára, hogy szem előtt tartsa azokat a kritikus feladatokat, amelyek hatással lehetnek az egész projektre.

Kössd össze a feladatokat a ClickUp Gantt-diagramban, hogy láthatóvá váljanak a függőségek

7. lépés: Mérföldkövek létrehozása

A mérföldkövek elengedhetetlenek a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, és Jacob ezeket használja a sprintje során elért legfontosabb eredmények jelölésére.

A ClickUp-ban a mérföldkövek élénk sárga rombuszokkal vannak jelölve, így könnyen láthatók a projekt ütemtervének fontos pillanatai.

A feladat típusának megváltoztatásával mérföldköveket hozhat létre a ClickUp Gantt-diagramjában

Jacob néhány kattintással áthelyezi a feladatokat a projekt előrehaladtával, lerövidíti a határidőket és meghosszabbítja az ütemtervet.

Imádja, hogy a ClickUp szükség esetén automatikusan átütemezi a kapcsolódó feladatokat. A valós idejű frissítéseknek köszönhetően Jacob és csapata minden változásról naprakész információkkal rendelkezik.

Olvasd el a ClickUp Gantt nézetről szóló útmutatóját, és tudd meg, milyen egyszerűen kezelheted a feladatokat és a függőségeket a vízesés projektmenedzsment módszertan szemszögéből.

ClickUp egyszerű Gantt-sablon

Hogy a Gantt-diagramok használata a lehető legkönnyebb legyen, a ClickUp egy kezdőbarát megoldást kínál: a ClickUp Simple Gantt Template-t.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerű Gantt-sablonjával áttekintheted a projektet, azonosíthatod a lehetséges akadályokat és megelőzheted a problémákat.

Ez a sablon gyors és egyszerű módszert kínál a Gantt-diagramok használatához, még akkor is, ha Ön új felhasználója a platformnak.

Íme, mi teszi ezt a funkciót olyan nagyszerűvé.

Az egyszerű Gantt-sablon teljesen testreszabható, így a projekt igényeihez igazíthatja. A feladatállapotoktól az egyéni mezőkig mindent a munkafolyamatához igazíthat.

Ezzel a sablonnal három különböző nézethez is hozzáférhetsz:

Gantt nézet az ütemtervek és függőségek vizualizálásához

Lista nézet az egyszerű feladatáttekintéshez

Doc View, hogy az összes projektdokumentációját egy helyen tárolhassa

ClickUp nélkül nem lehet Gantt-diagramot készíteni

Bár más projektmenedzsment eszközök (például a Jira 👀) is kínálnak néhány remek funkciót, egyik sem olyan sokoldalú, mint a ClickUp.

A ClickUp segítségével nem csak Gantt-diagramot kapsz, hanem egy egész eszközkészletet, amellyel valós időben tervezhetsz, nyomon követhetsz és együttműködhetsz a csapatoddal.

A céloktól és dokumentumoktól a műszerfalakig és egyéni nézetekig, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy projektjei szervezettek és ütemezett legyenek.

Ráadásul nem kell a nulláról kezdened! A ClickUp minden iparág számára készen használható Gantt-diagram sablonokat kínál, ami jelentősen megkönnyíti a munkádat.

Regisztrálj még ma egy ingyenes fiókot a ClickUp-ban, és élvezd a központosított projektmenedzsment előnyeit minden gond nélkül.