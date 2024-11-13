A Gantt-diagramok egyszerű, de hatékony vizuális eszközök, amelyek segítenek a projektek nyomon követésében.
Ma a Gantt-diagramok a több projektet egyszerre kezelő projektmenedzserek 85%-ának első számú eszközei.
Ezek segítségével nyomon követheted a feladatok közötti függőségeket, figyelemmel kísérheted a projekt előrehaladását és ellenőrizheted az összes határidőt.
A népszerű projektmenedzsment eszközök, mint például a Jira, lehetővé teszik a Gantt-diagramok egyszerű integrálását a folyamatokba.
Akár a feladatok függőségeit szeretné nyomon követni, akár a projekt ütemtervét szeretné napi, heti vagy havi szinten vizualizálni, a Jira Gantt-diagrammal mindenre megoldást talál.
Ebben a cikkben megtanuljuk, hogyan lehet Gantt-diagramot készíteni projektmenedzsmenthez a Jira-ban (és egy remek alternatívát is!).
Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Jira-ban?
Mielőtt belekezdenénk, tudnia kell, hogy a Jira nem rendelkezik beépített Gantt-diagramokkal.
A jó hír az, hogy a Jira képességeit tovább bővítheti olyan bővítmények hozzáadásával, amelyekkel hatékonyan készíthet és használhat Gantt-diagramokat. Ez egy extra lépés, de megéri a fáradtságot!
1. lépés: Gantt-diagram létrehozása
Az első lépés a megfelelő plug-in kiválasztása. Ehhez használhatja a WBS Gantt chart add-on vagy egy hasonló plug-int. Miután ezt elvégezte, lépjen a legfelső szintű Apps menübe. Két lehetőség közül választhat:
- Projekt fül: Nyissa meg aktuális projektjét Gantt-diagram nézetben – nincs bonyodalom, nincs extra konfigurálás, csak azonnali projektelőrehaladás egy pillanat alatt!
- Gantt fül: Ezzel az opcióval több projektből új Gantt-diagramot hozhat létre és szűrőket menthet.
Amikor új Gantt-diagramot hozol létre, a rendszer megkérdezi, hogy szeretnéd-e beolvasni a Jira-projektekből származó feladatokat vagy a már beállított szűrőket. A szűrők segítségével átfogó projektütemtervet hozhatsz létre, vagy konkrét feladatokra koncentrálhatsz.
Gratulálunk! Most hoztál létre egy új Gantt-diagramot a Jira-ban.
A bal oldalon látható a munkamegosztási struktúra (WBS), a jobb oldalon pedig az idővonal – a feladatok, azok időtartama és függőségeinek áttekintése.
2. lépés: Állítsa be a Gantt-diagramot
Miután elkészítette a Gantt-diagramot a Jira-ban, itt az ideje beállítani.
A munkakalandár szerkesztésével vagy az idővonal pénzügyi évhez igazításával a projekt ütemezésének igényeihez igazíthatja.
A projekt vizualizációjának javítása érdekében testreszabhatja a haladási sávokat és a prioritási jelzőket különböző színekkel.
Ha a projekted több fájlt tartalmaz, a gyorsszűrő funkció segít! A Jira tábládon találhatóakhoz hasonlóan a JQL segítségével kereshetsz és szűrhetsz konkrét problémákat, hogy egyszerűbbé tedd a projekt ütemezését.
3. lépés: Tervezze meg a feladatokat a Gantt-diagramon
Érezte már valaha, hogy a projektje kaotikus spirálba kerül? A Jira intuitív, drag-and-drop felületű ütemezője pontosan az lehet, amire szüksége van.
Függőségeket kell hozzáadnia? Egyszerűen fogja meg a feladat sávjának elejét vagy végét, és helyezze át a megfelelő feladatra. Gyerekjáték.
Miután megadta a feladat kezdési dátumát és időtartamát, az alkalmazás automatikusan kiszámítja a befejezési dátumot a munkakalandárja alapján.
Természetesen, ha kézzel szeretnéd módosítani a dátumokat, akkor könnyedén húzhatod, nyújthatod vagy zsugoríthatod a feladatcsíkokat.
A hab a tortán? Ha egy feladat ütemezését módosítja, az összes feladatfüggőség is követi, így a projekt óramű pontossággal szinkronban marad.
4. lépés: Erőforrások és munkafolyamatok hozzárendelése
Most, hogy a projekted kezd formát ölteni, itt az ideje kezelni a csapatod munkaterhelését.
A Jira Work in Progress (WIP) funkciója hasznos, ha meg akarod mérni, hogy egy-egy személy mennyi munkát végez – ez „egységekben” kerül kiszámításra. Ez a funkció korlátozza a munkafolyamat egyes állapotaiban létezhető maximális munkamennyiséget.
Ez még abban is segít, hogy közvetlenül a Gantt-diagramon finomítsd az egyes személyek munkaterhelését.
És itt jön a legérdekesebb rész: ha valaki túl sok munkával van terhelve (nevezzük ezt „Bobnak túl sok feladata van” forgatókönyvnek), a feladatcsíkja pirosra vált. Ez jelzi, hogy be kell avatkoznia és újraelosztania a feladatokat, mielőtt a kiégés bekövetkezik.
Így kell helyesen végezni az erőforrás-kezelést, emberek!
A Jira Gantt-diagramjában a csapat munkaterhelésének hatékony kezeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. lépés: Nyisd meg a Jira beállításait az egyéni mezőkhez
- Lépjen a Jira Beállítások menübe, és válassza a Problémák lehetőséget.
- Kattints a Custom Fields (Egyéni mezők) fülre, majd válaszd a Create New Custom Field (Új egyéni mező létrehozása) lehetőséget.
- Válaszd az Advanced Fields (Speciális mezők) lehetőséget, majd a Multi-user Picker (Többfelhasználós kiválasztó) lehetőséget, hogy több felelős is legyen (ha ez szükséges a nyomon követéshez).
2. lépés: Egyedi egységek létrehozása a munkaterhelés kezeléséhez
- Az egyéni mező beállításakor határozza meg azt a munkaterhelés mértékegységeként (pl. „óra/feladat” vagy „egység/nap”), hogy könnyebben nyomon követhesse, mennyi munkát végez az egyes csapattagok.
3. lépés: Problémák automatikus hozzárendelése
- Használja az Assignee (Kijelölt személy) mezőt az Automatic (Automatikus) opcióval. Ezzel a feladatok a komponens vagy projekt alapértelmezett kijelölt személyéhez kerülnek hozzárendelésre, ami egyszerűsíti az új feladatok kijelölésének folyamatát.
4. lépés: A feladatot kijelölt személyek módosítása a parancspaletta segítségével
- Nyomja meg a billentyűzeten a parancspaletta gyorsbillentyűjét, és írja be: „Assign issue” (Feladat hozzárendelése).
- Keresse meg a kívánt csapattagot, válassza ki a nevét, majd nyomja meg az Enter billentyűt, hogy hozzárendelje a feladatot.
5. lépés: A munkaterhelés beállítása a Gantt-diagramban
- A Gantt-diagramban a feladatcsíkok segítségével vizuálisan nyomon követheted a munkaterhelést. Ha egy csapattag munkaterhelése meghaladja a beállított küszöbértéket (pl. napi 8 óra), a feladatcsíkja pirosra vált, jelezve, hogy esetleg át kell osztanod a feladatokat.
5. lépés: A projekt figyelemmel kísérése és nyomon követése
A projektmenedzsment nem ér véget a tervezéssel. Az igazi munka akkor kezdődik, amikor nyomon követed az előrehaladást.
Így könnyedén összehasonlíthatja az előrehaladást az eredeti tervvel. A referenciaérték-követés, amelynek során minden feladat alatt világosszürke sávok jelennek meg, egyértelműen megmutatja, hogy előrébb vagy lemaradva van-e a tervtől.
Ne feledje, hogy figyelnie kell a kritikus útvonalra. Ezek a legfontosabb feladatok, amelyek elmulasztása az egész projekt ütemtervét felboríthatja.
💡Profi tipp: Mentsd el a Gantt-diagramot alapként.
A Gantt-diagramok létrehozásának korlátai a Jira-ban
Bár a Jira kétségkívül népszerű a projektmenedzserek körében a feladatkezelés terén, a platformnak vannak bizonyos korlátai a Gantt-diagramok létrehozása terén.
- Nincs beépített Gantt-diagram: A legnyilvánvalóbb korlátozás, hogy a Jira nem rendelkezik beépített Gantt-diagram funkcióval. Más projektmenedzsment eszközöktől eltérően, a Gantt-diagram szimulálásához plugineket kell telepítenie, ami további lépéseket és potenciális költségeket jelent.
- Korlátozott projektmegjelenítés: Míg a Jira kiválóan alkalmas feladatok kezelésére, addig nem nyújt átfogó képet az egész projektről. Beépített Gantt-diagram nélkül sokkal nehezebb világosan és átfogóan megjeleníteni az ütemterveket, a feladatok közötti függőségeket és a mérföldköveket.
- A erőforrás-elosztás bonyolultsága: A Jira az erőforrás-kezelés terén sem tűnik ki. Bár néhány munkaterhelési jelentést biztosít, egyszerre csak az egyes csapattagok adatait jeleníti meg. Ez megnehezíti a teljes csapat kapacitásának felmérését, különösen több Agile projekt kezelése esetén.
- Kézi feladatütemezés: Míg a Jira Gantt-diagramokhoz készült bővítménye lehetővé teszi a feladatok drag-and-drop módszerrel történő kezelését, az automatizált függőségek és ütemezés kissé nehézkes lehet. Egy feladat módosítása nem mindig frissíti zökkenőmentesen a többit.
- Korlátozott jelentéskészítési funkciók: A Jira Agile táblái ugyan kiválóan alkalmasak az Agile csapatok számára, de nem kínálnak robusztus jelentéskészítési funkciókat, különösen a Gantt-diagramok felhasználói számára. Például nincs egyszerű módszer a kritikus útvonalak nyomon követésére vagy a teljes csapat teljes munkaterhelésének egy helyen történő összefoglalására.
Gantt-diagramok készítése a ClickUp segítségével
Mi lenne, ha használhatna egy olyan projektmenedzsment eszközt, amelybe beépített Gantt-diagram funkció is tartozik?
A ClickUp a natív Gantt-diagramokat beépített automatizálási és átfogó jelentéskészítési funkciókkal kombinálja – nincs szükség további bővítményekre. ✨
⚡️ Tudta? A QubicaAMF-hez hasonló cégek 40%-os időmegtakarítást jelentettek a jelentések és diagramok készítése során, valamint 80%-os javulást a projektek szervezésében, miután áttértek a ClickUp használatára. 📈
A ClickUp Gantt Chat View hatékony drag-and-drop funkciókat kínál a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez, a feladatok függőségének kezeléséhez és a projekt előrehaladásának valós idejű nyomon követéséhez.
A Jira-val ellentétben, ahol pluginek szükségesek, a ClickUp ezeket a funkciókat beépítve kínálja, így időt és pénzt takaríthat meg.
Vessünk egy pillantást arra, hogyan használja Jacob, egy sprintben dolgozó projektmenedzser a ClickUp Gantt-diagramjait, hogy kiváló eredményeket érjen el a projektmenedzsmentben.
1. lépés: Vázolja fel a projektet
Jacob először meghatározza a projekt hatókörét a ClickUp-ban. A későbbi zavarok elkerülése érdekében a ClickUp Goals funkciót használja , hogy mérhető célokat állítson fel, minden átfogó cél alatt kisebb feladatokat vázoljon fel, és reális projektütemtervet készítsen a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.
A ClickUp segítségével ezeket a célokat mappákba rendezheti, így biztosítva, hogy a különböző kezdeményezések és a kapcsolódó feladatok áttekinthetően legyenek szervezve.
2. lépés: Sorold fel az összes feladatot
Ezután Jacob feljegyzi minden elvégzendő feladatot. A sorrend miatt nem aggódik, hanem arra koncentrál, hogy a nagy feladatokat kezelhető részekre bontsa.
A ClickUp List View segít Jacobnak minden feladatát rendezett módon megszervezni, hogy azok készen álljanak a Gantt-diagramhoz. Még alfeladatokat is létrehoz, hogy minden a terv szerint haladjon.
3. lépés: Adja meg a feladat részleteit
Jacob a ClickUp egyéni mezőit használja feladatok kiosztására, határidők beállítására és a munkák fontossági sorrendjének megállapítására. Imádja, hogy milyen egyszerűen lehet oszlopokat áthúzni a feladatok rendezéséhez és a csapat tájékoztatásához.
4. lépés: Készítse el a Gantt-diagramját
Most pedig jöjjön a fő attrakció. Jacob rákattint a projektterületén található Gantt-diagram nézetre, és a ClickUp varázslatos módon idővonalon jeleníti meg a feladatait.
Nincs szükség extra bővítményekre vagy kézi konfigurációkra – a ClickUp azonnal létrehozza a Gantt-diagramot.
5. lépés: Testreszabhatja a Gantt-diagramot
Jacob úgy testreszabja Gantt-diagramját, hogy elrejti a hétvégéket (Jacob jó menedzser, aki hisz a munka és a magánélet egyensúlyában), és engedélyezi a Reschedule Dependencies (Függőségek átütemezése) funkciót, így ha egy feladat elmozdul, az összes kapcsolódó feladat automatikusan módosul.
Még különböző időkeretek között is válthat, például napi, heti vagy havi nézetek között.
6. lépés: Függőségek létrehozása
A ClickUp segítségével a feladatok közötti függőségek létrehozása gyerekjáték. Jacob egyszerűen áthúzza az egérmutatót az egyik feladatról a másikra, így vizuálisan megjeleníti, hogy az egyik feladat hogyan függ a másiktól.
Nincs többé kézi ütemezéssel kapcsolatos rémálom! Ez lehetővé teszi számára, hogy szem előtt tartsa azokat a kritikus feladatokat, amelyek hatással lehetnek az egész projektre.
7. lépés: Mérföldkövek létrehozása
A mérföldkövek elengedhetetlenek a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, és Jacob ezeket használja a sprintje során elért legfontosabb eredmények jelölésére.
A ClickUp-ban a mérföldkövek élénk sárga rombuszokkal vannak jelölve, így könnyen láthatók a projekt ütemtervének fontos pillanatai.
8. lépés: A Gantt-diagram figyelemmel kísérése és frissítése
Jacob néhány kattintással áthelyezi a feladatokat a projekt előrehaladtával, lerövidíti a határidőket és meghosszabbítja az ütemtervet.
Imádja, hogy a ClickUp szükség esetén automatikusan átütemezi a kapcsolódó feladatokat. A valós idejű frissítéseknek köszönhetően Jacob és csapata minden változásról naprakész információkkal rendelkezik.
Olvasd el a ClickUp Gantt nézetről szóló útmutatóját, és tudd meg, milyen egyszerűen kezelheted a feladatokat és a függőségeket a vízesés projektmenedzsment módszertan szemszögéből.
ClickUp egyszerű Gantt-sablon
Hogy a Gantt-diagramok használata a lehető legkönnyebb legyen, a ClickUp egy kezdőbarát megoldást kínál: a ClickUp Simple Gantt Template-t.
Ez a sablon gyors és egyszerű módszert kínál a Gantt-diagramok használatához, még akkor is, ha Ön új felhasználója a platformnak.
Íme, mi teszi ezt a funkciót olyan nagyszerűvé.
Az egyszerű Gantt-sablon teljesen testreszabható, így a projekt igényeihez igazíthatja. A feladatállapotoktól az egyéni mezőkig mindent a munkafolyamatához igazíthat.
Ezzel a sablonnal három különböző nézethez is hozzáférhetsz:
- Gantt nézet az ütemtervek és függőségek vizualizálásához
- Lista nézet az egyszerű feladatáttekintéshez
- Doc View, hogy az összes projektdokumentációját egy helyen tárolhassa
ClickUp nélkül nem lehet Gantt-diagramot készíteni
Bár más projektmenedzsment eszközök (például a Jira 👀) is kínálnak néhány remek funkciót, egyik sem olyan sokoldalú, mint a ClickUp.
A ClickUp segítségével nem csak Gantt-diagramot kapsz, hanem egy egész eszközkészletet, amellyel valós időben tervezhetsz, nyomon követhetsz és együttműködhetsz a csapatoddal.
A céloktól és dokumentumoktól a műszerfalakig és egyéni nézetekig, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy projektjei szervezettek és ütemezett legyenek.
Ráadásul nem kell a nulláról kezdened! A ClickUp minden iparág számára készen használható Gantt-diagram sablonokat kínál, ami jelentősen megkönnyíti a munkádat.
Regisztrálj még ma egy ingyenes fiókot a ClickUp-ban, és élvezd a központosított projektmenedzsment előnyeit minden gond nélkül.