Ingyenes Excel teljesítményértékelési sablonok az egyszerű értékeléshez

A teljesítményértékelések elengedhetetlenek a munkavállalók fejlődésének elősegítéséhez és a csapat céljainak összehangolásához, de gyakran túlterhelőnek tűnhetnek.

A munkavállalók teljesítményének értékelése, az Excel táblázatok átnézése és a személyre szabott visszajelzések megadása akár hetekig is eltarthat.

És mi a legrosszabb? Ha a szervezet nagy, a dolgok sokkal bonyolultabbá és kimerítőbbé válnak.

A folyamat egyszerűsítése érdekében összeállítottunk egy ingyenes Excel teljesítményértékelési sablonokból álló gyűjteményt, amelynek célja, hogy az értékeléseket egyszerűvé és hatékonnyá tegye.

Fedezze fel, hogyan alakíthatja a teljesítményértékeléseket pozitívabb és produktívabb élménnyé!

Mi jellemzi a jó Excel teljesítményértékelési sablont?

A hatékony teljesítményértékelés lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy konstruktív visszajelzést adjanak alkalmazottaiknak. Ez könnyűnek tűnik, de csak akkor lehetséges, ha a teljesítményértékelési folyamat szisztematikus – és az Excel teljesítményértékelési sablonok ennek a kulcsát jelentik. Íme öt tulajdonság, amely egy ideális Excel teljesítményértékelési sablont jellemez.

Világos felépítés: Válasszon egy sablont, amely világos mezőkkel és kategóriákkal rendelkezik. Ez megkönnyíti a navigációt mind a HR-vezetők, mind az értékelés alatt álló alkalmazottak számára.

Mérhető célok: Adjon elsőbbséget azoknak a sablonoknak, amelyek értékelési skálával rendelkeznek, hogy könnyen mérhesse és értékelhesse szervezetének egyedi teljesítménymutatóit, mint például a csapatmunka, a termelékenység stb.

Testreszabási funkciók: Válasszon olyan sablonokat, amelyekkel személyre szabhatja a mezőket és kategóriákat. Például testreszabhatja az értékelési időszakot, Válasszon olyan sablonokat, amelyekkel személyre szabhatja a mezőket és kategóriákat. Például testreszabhatja az értékelési időszakot, a KPI-t stb.

Automatizálási funkciók: Válasszon egy hatékony automatizálási funkciókkal rendelkező alkalmazotti teljesítményértékelési sablont, hogy a célok nyomon követése, a pontszámok kiszámítása, Válasszon egy hatékony automatizálási funkciókkal rendelkező alkalmazotti teljesítményértékelési sablont, hogy a célok nyomon követése, a pontszámok kiszámítása, az alkalmazottak visszajelzéseinek megadása stb. során a lehető legkevesebb manuális munkára legyen szükség.

Átfogó jelleg: Használjon sokoldalú kialakítású Excel teljesítményértékelési sablont. Így összegyűjtheti a szervezet minden alkalmazottjának és csapatának éves értékelését, miközben Használjon sokoldalú kialakítású Excel teljesítményértékelési sablont. Így összegyűjtheti a szervezet minden alkalmazottjának és csapatának éves értékelését, miközben saját teljesítményét is felülvizsgálhatja vezetőként

Ingyenes Excel teljesítményértékelési sablonok

Ingyenes teljesítményértékelési sablonokat keres? Íme hat Excel és Google Docs forrás, amelyek segítenek az alkalmazottak teljesítményértékelésének és visszajelzéseinek kezelésében:

1. Teljesítményértékelési sablon a Charlie HR-től

via Charlie HR

A Charlie HR teljesítményértékelési sablonja kizárólag kis csapatok és vállalkozások számára készült. Ha olyan eszközt keres, amely minimális szakértelmet igényel, ez a sablon Önnek is tetszhet.

A sablon egyszerű kialakítású és könnyen kezelhető. A minősítési rendszer alapján lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelően testreszabja a munkavállalók teljesítményértékelési mutatóit.

Tegyük fel például, hogy felül szeretné vizsgálni minden, egy projektben részt vevő alkalmazott teljesítményét. Ezzel az eszközzel megkezdheti a projektre jellemző célok kitűzését, és minden egyes alkalmazottról visszajelzést adhat egy átfogó értékeléshez.

Íme, miért fogja szeretni:

Testreszabhatja a teljesítménymutatókat, hogy azok megfeleljenek az egyedi projektcéloknak és a csapat igényeinek.

Egyszerűsítse a visszajelzéseket egy átlátható, objektív értékelési rendszerrel a teljesítmény értékeléséhez.

Célja kis csapatok és vállalkozások, minimális beállítással és egyszerű megvalósítással.

Ideális: Kis csapatok számára, akiknek egyszerű teljesítményértékelési sablonra van szükségük a munkavállalók teljesítményének kezeléséhez.

2. Teljesítményértékelési sablon a HubSpot-tól

via HubSpot

A HubSpot teljesítményértékelési sablonjával a munkavállalók teljesítményének minden aspektusát értékelheti, és konstruktív visszajelzést adhat – mindezt túlzott manuális erőfeszítés nélkül.

Kérdőív formájában kialakított alkalmazotti értékelési űrlapunk Google és Excel táblázatokban is használható. Emellett kellően sokoldalú és átfogó. Lehetőség van szerkeszteni, valamint hozzáadni vagy eltávolítani fontos információkat, hogy az alkalmazottakat különböző teljesítménykategóriák és alkategóriák, például kommunikáció, készségek, együttműködés stb. alapján értékelhesse.

Íme, miért fogja szeretni:

Használja a Google Táblázatokat és az Excel programot az egyszerű hozzáférés és az együttműködés érdekében.

Értékelje hatékonyan az olyan átfogó kategóriákat, mint a kommunikáció és az együttműködés.

Szerkessze és igazítsa az űrlapot vállalkozása speciális teljesítménykritériumaihoz.

Ideális: Új alkalmazottak teljesítményének értékeléséhez testreszabható mutatókkal, sokoldalú formátumban.

3. Alkalmazotti teljesítményértékelési űrlap a WPS-től

via WPS

Ha tömör, de mégis leíró éves teljesítményértékelési sablont keres, akkor a WPS alkalmazott teljesítményértékelési űrlapja az Ön számára ideális.

Ezzel az ingyenes eszközzel minden alkalmazott munkateljesítményét egy könnyen érthető értékelési rendszer segítségével ítélheti meg. De ez még nem minden: a sablon lehetővé teszi, hogy minden kritériumról leíró visszajelzést adjon, így pontjai egyértelműen átadhatók. A sablon MS Excelben működik, és minden Windows, MAC és Android eszközt támogat.

Íme, miért fogja szeretni:

Teljes Excel-kompatibilitással elérhető Windows, MAC és Android rendszereken.

A tömör, de leíró formátumnak köszönhetően a gyors értékeléseket részletes visszajelzésekkel egészítheti ki.

Készítsen problémamentes értékeléseket egy könnyen érthető értékelési rendszer segítségével.

Ideális: olyan vezetők számára, akiknek egy tömör, leíró sablonra van szükségük a munkavállalók teljesítményének értékeléséhez, egyértelmű visszajelzésekkel.

4. Kenjo fejlett teljesítményértékelési sablonja

via Kenjo

Általában a munkavállalói teljesítményértékelési dokumentumok nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy adatokat tároljanak Excelben, de a Kenjo Advanced Performance Review Template ( Fejlett teljesítményértékelési sablon ) igen. Ez a testreszabható eszköz egyszerűsíti a visszajelzések adását és az adatok tárolását.

Ez a sablon lehetővé teszi vizuális teljesítményértékelések létrehozását egy értékelési skála alapján. A munkavállalók teljesítményadatait táblázatokban, grafikonokban stb. jelenítheti meg. Emellett lehetővé teszi vizuális teljesítményösszefoglalók létrehozását minden hónapra, évre, félévre, sőt az elmúlt évre is, hogy összehasonlíthassa az előző évvel.

Íme, miért fogja szeretni:

Készítsen vizuálisan vonzó teljesítményösszefoglalókat diagramok és grafikonok segítségével.

Kövesse nyomon a teljesítményt havonta, évente vagy félévente a mélyebb betekintés érdekében.

Testreszabhatja a mutatókat és a visszajelzéseket, hogy azok összhangban legyenek csapata céljaival.

Ideális: Ez a sablon tökéletes vizuális és adat tároló teljesítményértékelések létrehozásához rövid és hosszú távú értékelésekhez.

5. WPS által készített SCM-hez való alkalmazotti teljesítményértékelési űrlap sablon

via WPS

Ha ellátási lánc menedzsmenthez szabott teljesítményértékelési sablont keres, válassza a WPS SCM alkalmazásához készült alkalmazotti teljesítményértékelési űrlap sablont. Ez az Excel táblázatkezelő sablon kompatibilis Windows, MAC és Android rendszerekkel, könnyen használható és testreszabható.

A sablon lehetővé teszi KPI-k, mutatók, célok stb. hozzáadását/eltávolítását. Az üzleti tevékenységének más részlegeihez is igazíthatja, hogy átfogó eredményeket érjen el. Ezenkívül a számítások teljesen automatizáltak, így minden teljesítménypontszám pontos és perceken belül elkészül.

Íme, miért fogja szeretni:

A teljesítménymutatókat a szállítmányozási menedzsmenthez vagy más részlegekhez igazítsa.

Automatizálja a számításokat a gyors és pontos teljesítményértékelés érdekében.

Az Excel kompatibilitásnak köszönhetően a sablon több eszközön is elérhető.

Ideális: Teljesítményértékelések elvégzéséhez az ellátási lánc menedzsmentben, automatizált KPI-követéssel és pontozással.

6. Alkalmazotti teljesítménystatisztikai sablon a WPS-től

via WPS

A munkavállalók teljesítményének tapasztalati alapon történő értékelése soha nem ad képet azok hatékonyságáról. De itt jön jól a WPS munkavállalói teljesítménystatisztikai sablonja.

Ez az ingyenes és szerkeszthető sablon minden alkalmazott adatait figyelembe veszi, és lehetővé teszi, hogy osztályzatok alapján értékelje őket. Ennek eredményeként könnyebb megmérni az elérhető célokat és adat alapú döntéseket hozni.

Íme, miért fogja szeretni:

Értékelje az alkalmazottak teljesítményét egy adatalapú osztályozási rendszer segítségével.

Szükség szerint szerkessze a sablont, hogy az különböző csapatokhoz vagy osztályokhoz illeszkedjen.

Használjon ingyenes, gyors és informatív megoldást az alkalmazottak hatékonyságának elemzéséhez.

Ideális: Adatokon alapuló alkalmazotti értékelések elvégzéséhez osztályzatok és mérhető célok felhasználásával.

A Google Táblázatok/Dokumentumok teljesítményértékeléshez való használatának korlátai

Bár a fent felsorolt Excel teljesítményértékelési sablonok hasznosak a visszajelzések megadásához, vannak bizonyos hátrányaik is. Például:

Korlátozott automatizálás: A legtöbb sablon nem rendelkezik hatékony automatizálási funkciókkal, ezért időigényes és nehezen használható.

Skálázhatósági problémák: Ezek a táblázatok zsúfolttá válhatnak, és karbantartásuk kihívást jelenthet minden olyan vállalkozás számára, amely hatalmas adatmennyiségekkel dolgozik.

Adatintegritás: Ezek a munkavállalói teljesítményértékelési sablonok nem kínálnak valós idejű nyomon követési vagy verziókezelési lehetőségeket, ami véletlen felülírásokhoz vagy hibákhoz vezethet.

Inkonzisztens formázás: Ezek a táblázatok formázásukban nem egységesek, ami megnehezítheti az elemzésüket vagy a különböző részlegek közötti összehasonlításukat.

Alternatívája az Excel teljesítményértékelési sablonoknak

Íme hét alternatív és ingyenes teljesítményértékelési sablon a projektmenedzsment szakértő ClickUp-tól, amelyek egyszerűsítik a teljes teljesítményértékelési folyamatot:

1. ClickUp KPI Tracker sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Mérje és kövesse nyomon csapata KPI-jeit a ClickUp KPI Tracker sablon segítségével.

Minden szervezet minden csapata rendelkezik egy sor teljesítménycéllal, amelyet el kell érnie. A haladás nyomon követéséhez konkrét teljesítménymutatókat, mérőszámokat és szabványokat határoznak meg. A ClickUp KPI Tracker sablon ezeket tartja nyomon.

A sablon nagymértékben testreszabható és könnyen olvasható. A KPI-ket vonzó és egyszerű módon vizualizálja. Három fő KPI-besorolási kategória létezik: nem megfelelő, kockázatos és megfelelő. Ezek alapján meghatározhatja alapértékeit és mutatóit, miközben számszerűsíthető módon nyomon követheti azok előrehaladását.

Mivel a dokumentum rendkívül együttműködésorientált, elősegíti a csapat egészének együttműködését, biztosítva, hogy minden tag tisztában legyen az egyes célokkal és azok elérésének előrehaladásával.

Íme, miért fogja szeretni:

Képzelje el a KPI-ket olyan kategóriák segítségével, mint „nem megfelelő”, „kockázatos” és „megfelelő”.

Ösztönözze a csapatmunkát azáltal, hogy mindenki számára láthatóvá teszi az előrehaladást.

Testreszabhatja a mutatókat és értékeket, hogy azok különböző csapatokhoz és szerepkörökhöz illeszkedjenek.

Vonja be csapatát egy világos, könnyen érthető KPI-követési rendszerrel.

Ideális: a csapat KPI-jének nyomon követéséhez testreszabható mutatókkal, biztosítva a teljesítménycélok egyértelműségét és az előrehaladás nyomon követését.

2. ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával háromhavonta rövid, de átfogó módon értékelheti alkalmazottai teljesítményét.

A munkavállalói teljesítményértékelések egyszerűen működnek: minél többet készít belőlük, annál nagyobb az esélye, hogy munkavállalói javítják teljesítményüket és termelékenységüket.

Azonban a munkavállalók teljesítményének értékeléséhez szükséges átfogó Excel táblázatok elkészítése megterhelő lehet. De nem akkor, ha rendelkezik a ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával.

Ez a sablon kifejezetten negyedéves értékelési időszakra készült, és nagy segítséget nyújt azoknak a szervezeteknek, amelyek optimalizálni szeretnék csapataik teljesítményét. Lehetővé teszi a célok, az OKR-ek és egyéb teljesítménymutatók háromhavonta történő nyomon követését.

Ezenkívül strukturált visszajelzést is adhat minden kritériumra vonatkozóan, és valós időben követheti nyomon az alkalmazottak fejlődését. Az önéletrajz felépítését utánozva ez az egyoldalas dokumentum finoman rögzíti minden olyan adatot, amely elengedhetetlen a szervezetben egy következetes növekedési keretrendszer kiépítéséhez.

Íme, miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon a rövid távú teljesítménymutatókat háromhavonta.

Optimalizálja az OKR nyomon követését és a célkitűzéseket strukturált visszajelzésekkel.

Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást, hogy a munkavállalók összhangban maradjanak a célokkal.

A teljesítményadatokat egy önéletrajzhoz hasonló, egyoldalas dokumentumban mutassa be az egyértelműség kedvéért.

Ideális: a munkavállalók teljesítményének nyomon követéséhez, háromhavonta átfogó értékelések biztosításához.

3. ClickUp teljesítményértékelési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Értékelje minden alkalmazottjának teljesítményét egyértelmű célok és célkitűzések alapján a ClickUp teljesítményértékelési sablon segítségével.

Ha olyan sablont keres, amely megkönnyíti, átfogóbbá és pontosabbá teszi a teljesítményértékelési folyamatot, akkor a ClickUp teljesítményértékelési sablonja a legjobb választás.

Könnyen használható és navigálható. A formátum is rendkívül tiszta, középpontjában egy értékelési rendszer áll, amely tömören közvetíti a visszajelzéseket. Valójában, mint vezetők, Önöknek is lehetőségük van megkérdezni az alkalmazottak személyes véleményét és kollégáik véleményét a teljesítményükről.

A legjobb rész? A testreszabhatóság! Ez a ClickUp sablon hihetetlen lehetőségeket kínál a célok és mutatók személyre szabásához , így minden munkakörhöz és beosztáshoz alkalmas.

Íme, miért fogja szeretni:

Testreszabhatja azokat, hogy azok illeszkedjenek a szervezetén belüli bármely munkakörhöz vagy beosztáshoz.

Egyszerűsítse az értékelési folyamatot egy áttekinthető értékelési rendszerrel és felhasználóbarát kialakítással.

Építsen be kollégák és önértékelést a 360 fokos visszajelzéshez.

Zökkenőmentesen integrálható a ClickUp-pal a valós idejű teljesítménykövetéshez.

Ideális: Kis és közepes méretű csapatok számára, akik egyszerű teljesítményértékelési sablont keresnek a munkavállalók teljesítményének hatékony kezeléséhez.

4. ClickUp korrekciós intézkedések teljesítményértékelési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Rögzítse és hajtsa végre a korrekciós intézkedéseket táblázatos formátumban a ClickUp korrekciós intézkedés teljesítményértékelési sablonjának segítségével.

A vezetőknek gyakran segítségre van szükségük a csapat teljesítményének javítását célzó korrekciós intézkedések azonosításában és végrehajtásában. A ClickUp korrekciós intézkedések teljesítményértékelési sablonja ebben segít!

Ez a sablon egyszerűsíti a teljesítményértékelést és nyomon követését, mivel lehetővé teszi az adatok felhasználóbarát módon történő rendszerezését. A mezők felsorolják a fejlesztendő területeket, a problémákat, a lehetséges megoldásokat stb.

Tegyük fel, hogy javítani szeretné csapata kommunikációs készségeit. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy felsorolja a hatékony kommunikációt akadályozó főbb okokat, és pontokba szedve megfogalmazza azok kiküszöbölésére vonatkozó tippeket. Ezen feladatok elvégzését konkrét csapattagokra is rábízhatja, és KPI-ket állíthat be a haladásuk mérésére.

Íme, miért fogja szeretni:

A részletes korrekciós intézkedések mezők segítségével azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Az adatok vizuális, felhasználóbarát formátumban történő bemutatása egyszerűsíti a nyomon követést.

Rendeljen konkrét feladatokat és KPI-ket a csapat tagjaihoz a mérhető javulások érdekében.

Testreszabhatja a problémák, megoldások és a haladásról szóló frissítések felsorolására szolgáló szakaszokat.

Ideális: vezetők számára, akik strukturált, vizuális megközelítéssel szeretnék azonosítani a fejlesztendő területeket és korrekciós intézkedéseket végrehajtani.

5. ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont A ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablonjával minden alkalmazott számára részletes teljesítményelemzést és releváns intézkedési pontokat biztosíthat.

Olyan sablont szeretne, amely összefoglalja és megkönnyíti a teljes teljesítményértékelési folyamatot, miközben lehetővé teszi, hogy minden egyes alkalmazottnak külön részletes visszajelzést adjon? Válassza a ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablont.

Számos egyedi mezővel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a munkavállalók teljesítményének hozzárendelését és nyomon követését. Például megadhatja a fejlesztésre szoruló részleget, meghatározhatja a fejlesztésre szoruló területeket, nyomon követheti az előrehaladást stb.

Ez a teljesítményértékelési sablon egyedülálló betekintést nyújt az alkalmazott teljesítményébe. Tegyük fel, hogy egy alkalmazott úgy véli, hogy jó projektvezetői képességei vannak, vagy kezdeményező típus. Az önértékelési funkció segítségével kiemelheti szakmai személyiségének ezt a aspektusát, amelyet Ön tovább mélyíthet közös karrierbeszélgetések során.

Íme, miért fogja szeretni:

Rendeljen hozzá és kövessen nyomon teljesítménymutatókat a széles körű egyéni mezők segítségével.

Adjon egyéni visszajelzéseket és tegye lehetővé az önértékelést a fejlődési lehetőségek érdekében.

Figyelje a csapatok és osztályok előrehaladását a jobb szervezeti összehangolás érdekében.

Könnyítse meg a karrierrel kapcsolatos beszélgetéseket és a hosszú távú teljesítményértékeléseket.

Ideális: Átfogó teljesítményértékelés készítéséhez, részletes betekintéssel és személyre szabott intézkedési pontokkal minden alkalmazott számára.

6. ClickUp teljesítményértékelési űrlap sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Gyűjtsön be a munkatársai teljesítményéről szóló információkat a csapatától a ClickUp teljesítményértékelési űrlap sablonjával.

Ha egyszerű, de informatív éves teljesítményértékelési sablont szeretne, akkor ez a ClickUp teljesítményértékelési űrlap sablon az Ön számára ideális.

Ez a sablon nem egy hagyományos alkalmazotti értékelési űrlap. Inkább egy olyan dokumentum, amely lehetővé teszi az alkalmazottakra vonatkozó információk és a csapat visszajelzéseinek összegyűjtését, hogy elemezze teljesítményüket.

Segítségével nyomon követheti minden alkalmazott egyéni fejlődését és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket. Ez a sablon könnyen használható és kezelhető, sokoldalú és csapatok között is alkalmazható.

Íme, miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon az egyéni fejlődést egyedi teljesítménymutatókkal.

Gyűjtse össze és elemezze a visszajelzéseket több csapat és osztály között, könnyedén.

Könnyedén navigálhat a sokoldalú sablon segítségével, amelyet éves teljesítményértékelésekhez terveztek.

Biztosítsa a pontosságot és az egyértelműséget mind a kvalitatív, mind a kvantitatív teljesítmény értékelésekor.

Ideális: olyan csapatok számára, amelyeknek sokoldalú, egyszerűen használható űrlapra van szükségük a munkavállalók teljesítményének értékeléséhez és a hasznos visszajelzések összegyűjtéséhez.

7. ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kövesse nyomon minden projektben részt vevő alkalmazott napi termelékenységét a ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablon segítségével.

Ha Ön több projektet kezelő vezető, akkor mindenki előrehaladásának biztosítása elengedhetetlen, de nehéz feladat. A ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonja ezt jelentősen megkönnyítheti.

Segítségével a termelékenységük számszerűsítésével értékelhető minden projektben részt vevő csapattag teljesítménye. Meghatározhatja a feladatokat, nyomon követheti az időt, és megadhatja a teljesítésük dátumát.

A teljesítményt azért értékeli, hogy biztosítsa a projekt összességének jövedelmezőségét, és hogy minden csapattag – beleértve Önt is – összhangban legyen a projekt eljárásaival és céljaival.

Íme, miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon a napi termelékenységet a részletes feladatkezelési funkciók segítségével.

Egyszerűsítse az időgazdálkodást a feladatok elvégzésének és a ledolgozott órák dokumentálásával.

Engedélyezze az önértékelést, hogy a csapatok és a projektek összhangban legyenek az általános célokkal.

Könnyedén együttműködhet az egyes projektekben való egyéni hozzájárulások nyomon követésével.

Ideális: A munkavégzés nyomon követése a napi tevékenységek figyelemmel kísérésével és a csapat projektcélokkal való összhangjának biztosításával.

