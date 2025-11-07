A 15 legjobb napi rutinalkalmazás 2026-ban

Egy napi rutin alkalmazás meghatározza a napod sikerét vagy kudarcát.

A tökéletes alkalmazás többet nyújt, mint egyszerű időbeosztás: növeli a termelékenységet, jobb szokásokat alakít ki és motiváltan tart.

Csapatommal végzett kiterjedt kísérletezés és elemzés után összeállítottam a legjobb napi rutin alkalmazások listáját. Ezek a legjobb választások rendszerezni fogják a napját, és segítenek abban, hogy könnyedén elérje céljait. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb napi rutinalkalmazások összefoglalója: ClickUp (A legjobb az AI-val támogatott, mindent magában foglaló napi rutin tervezéshez)

Todoist (A legjobb a feladatok részletes prioritásainak meghatározásához)

TickTick (A legjobb feladatkezeléshez és hangvezérléshez)

Any.do (A legjobb gyors feladat-emlékeztetőkhöz és naptárintegrációhoz)

Sunsama (A legjobb a napi tervezéshez)

Routine (A legjobb időbeosztáshoz és naptárintegrációhoz)

Notion Calendar (A legjobb integrált idő- és feladatkezeléshez)

Evernote (A legjobb jegyzetalapú feladatkezeléshez)

Habitica (A legjobb a játékosított szokáskialakításhoz)

Way of Life (A legjobb egyszerű szokások nyomon követéséhez)

Streaks (A legjobb a szokások fenntartásához)

stickK (A legjobb a célok iránti elkötelezettséghez és a felelősségvállaláshoz)

Clockify (A legjobb időkövetéshez és termelékenységi elemzéshez)

Trello (A legjobb vizuális feladatkezeléshez)

Habitify (A legjobb a célzott szokáskialakításhoz)

Mire kell figyelnie a napi rutin alkalmazásoknál?

Amikor egy napi rutin alkalmazást értékelek, az első dolog, amire figyelek, az egyszerűség. Ha túl bonyolult, akkor inkább stresszt okoz, mintsem egyszerűsítené a napját – és ez teljesen ellentétes a céljával.

Itt van, mire kell figyelni egy napi rutin alkalmazásnál:

Testreszabható rutinok: A rugalmasság elengedhetetlen, legyen szó munkaprojektek szervezéséről vagy személyes szokások nyomon követéséről. Mivel nem minden nap alakul a tervek szerint, elengedhetetlen egy olyan alkalmazás, amely alkalmazkodik a változó menetrendekhez

Integráció más eszközökkel: A napi tervező és szokáskövető alkalmazások hatékonyabbak, ha szinkronizálhatók a naptárakkal és más gyakran használt, harmadik féltől származó eszközökkel, így könnyebb mindent egy helyen kezelni

Barátságos emlékeztetők: Az alkalmazás értesítéseinek támogató jellegűeknek kell lenniük, nem pedig tolakodóaknak – a hasznos emlékeztetők segítenek a felhasználóknak a pályán maradni anélkül, hogy túlterhelnék őket

Haladás nyomon követése: A haladás nyomon követését lehetővé tevő napi tervező alkalmazások rendkívül értékesek, mivel betekintést nyújtanak a fejlesztésre szoruló területekbe és a szükséges változtatásokba. Végső soron az alkalmazásnak támogatnia kell a következetességet és a termelékenységet

A 15 legjobb napi rutinalkalmazás 2025-ben

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú napi rutin tervező alkalmazás)

Kezdje el a ClickUp Naptár használatát

A ClickUp egy hatékony eszköz a napi rutinok kezeléséhez és a napod hatékonyabbá tételéhez.

A személyre szabott irányítópulton keresztül a ClickUp egy helyen gyűjti össze a legfontosabb feladataidat, emlékeztetőidet, céljaidat és naptári eseményeidet, megkönnyítve ezzel a napi tevékenységek tervezését és fontossági sorrendbe állítását.

A ClickUp Naptár nézet kiválóan működik napi tervező alkalmazásként, amely közvetlenül szinkronizálódik a ClickUp Feladatokkal, így könnyebben áttekintheti a közelgő eseményeket. A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja biztosítja, hogy minden találkozó és határidő egy helyen legyen.

A ClickUp teendőlistáiban könnyedén formázhatja, színezheti és összekapcsolhatja a feladatokat, hogy bárhonnan létrehozhasson egy megvalósítható munkafolyamatot.

A ClickUp legjobb funkciója a napi rutin kezeléséhez a ClickUp Brain, a ClickUp hatékony mesterséges intelligencia-asszisztense. Segít feladatlisták készítésében, összefoglalja a befejezett feladatokat, és még olyan fontos kérdésekre is válaszol, mint: Mi legyen a következő feladat? vagy Melyek a legsürgősebb feladatok? Ráadásul a ClickUp Brain kiváló mesterséges intelligencia-tervezőként is működik, automatizálva a teendőket és az alfeladatok tervezését.

Készítsen személyre szabott szokáskövetőt a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp különféle sablonokat is kínál a napi rutin optimalizálásához. A ClickUp napi tervező sablonjával a feladatokat, találkozókat és teendőket három különböző kategóriába sorolhatja – Személyes, Munka és Célok –, hogy jobban megtervezhesse a napját. A sablon ismétlődő feladatok létrehozásával segít az egészséges szokások kialakításában is. Azok számára, akik a szokásaik nyomon követésében érdekeltek, a ClickUp egy hasznos ClickUp személyes szokáskövető sablont is kínál.

Töltse le ezt a sablont

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Naptár nézet vizuálisan rendszerezi a feladatokat és az emlékeztetőket, így könnyebb nyomon követni az előrehaladást és következetesen betartani a napi rutinjait.

A ClickUp Brain segítségével az AI szupererejével rögzítheti és rendszerezheti ötleteit és feladatait

A ClickUp időkövetési funkciója segít nyomon követni a feladatok időtartamát, így könnyebbé téve a napi rutin megtervezését

ClickUp Tasks egyszerűsíti a napi rutin kezelését azzal, hogy lehetővé teszi a feladatok testreszabását és prioritásainak meghatározását, biztosítva, hogy minden feladat összhangban legyen az Ön egyszerűsíti a napi rutin kezelését azzal, hogy lehetővé teszi a feladatok testreszabását és prioritásainak meghatározását, biztosítva, hogy minden feladat összhangban legyen az Ön személyes céljaival és ütemtervével.

A ClickUp Goals segítségével világos ütemtervek, mérhető célok és automatikus haladáskövetés révén nyomon követheti napi rutin céljait

A ClickUp Reminders értesíti Önt a közelgő szakmai és személyes feladatokról, így soha nem fogja elmulasztani a határidőket

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, az Outlook vagy a Calendly

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak a funkciók bősége miatt nehézséget okozhat a platform felhasználói felületének elsajátítása

A ClickUp árai

ClickUp értékelés

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Todoist (A legjobb a részletes feladatkezeléshez)

via Todoist

Ha nehezen tartja nyomon a feladatait és a határidőket, vagy könnyen elborítják az érzelmek, próbálja ki a Todoist alkalmazást. Ez egy egyszerű feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás, amely a napi tevékenységeket különböző kategóriákba rendezi, például fitnesz, találkozók, projektek stb.

A feladatokat különböző prioritási szintekbe rendezheti, és a fontos dolgokra koncentrálhat. A Todoist lehetővé teszi alfeladatok létrehozását is a jobb tervezés és szervezés érdekében. Ráadásul segít a haladás vizualizálásában és nyomon követésében napi és heti szinten.

A Todoist legjobb funkciói

Használjon címkéket , prioritásokat és kategóriákat, hogy könnyebben rendszerezhesse a feladatokat, miközben a legfontosabbakra koncentrálhat

Állítson be emlékeztetőket a feladatokhoz, hogy biztosan a feladatokhoz, hogy biztosan betartsa a határidőket

Együttműködj a csapatoddal, és kövesd nyomon a napi teendőlistáikat

A Todoist korlátai

Nem rendelkezik beépített időkövetési funkcióval, ami hátrány lehet azok számára, akiknek szigorúan kell kezelniük a munkaidőt

A Todoist árai

Ingyenes: Alapvető feladatkezelés, akár 5 személyes projekttel

Pro: 4 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó/felhasználó

Todoist értékelés

G2: 4,4/5 (több mint 750 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

3. TickTick (A legjobb feladatok szervezéséhez)

via TickTick

A TickTick remek alkalmazás a napi rutin megszervezéséhez. A hangbeviteli funkcióval könnyedén diktálhatja a feladatokat, és hozzáadhatja őket a teendőlistájához. Emellett lehetővé teszi az e-mailek feladatokká alakítását is. Megoszthatja a teendőlistáit barátaival, családtagjaival vagy kollégáival.

A TickTickben az tetszett a legjobban, hogy automatikusan hozzáadja a feladatok határidejét a naptárhoz, így nem marad le a határidőkről. Emellett könnyen rendszerezheti a napi tevékenységeket mappákba, feladatokba és ellenőrzőlistákba.

A TickTick legjobb funkciói

Növelje a feladatok hatékonyságát a Pomodoro időzítővel, hogy a feladatokra tudjon koncentrálni

Fedezze fel az ingyenes szokáskövető alkalmazást, amellyel közvetlenül az alkalmazáson belül nyomon követheti napi szokásait és céljait

Tekintse meg a feladatok elvégzésének statisztikáit és a munkafolyamat összefoglalóit, hogy jobban tudja szervezni a napját

A TickTick korlátai

A komplex feladatfüggőségekkel rendelkező nagyobb projektek kezelése nehézkessé válhat a feladatok közötti függőségek vizualizálására és kezelésére szolgáló korlátozott fejlett funkciók miatt.

A TickTick árai

Ingyenes

Prémium: 35,99 dollár/év

TickTick értékelés

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

4. Any.do (A legjobb, ha naprakészen szeretné tartani a teendőlistáját)

via Any.do

Ha olyan egyszerű alkalmazást keres, amely egy helyen mutatja meg az összes feladatát és naptári eseményét, próbálja ki az Any.do-t. Az Any.do-ban a naptári eseményekre kattintva közvetlenül csatlakozhat a megbeszélésekhez. A legérdekesebb funkció a WhatsApp-emlékeztetők. Csak hozzon létre feladatokat, és kapjon emlékeztetőket a WhatsApp-on, hogy ne maradjon le semmiről.

Tetszettek az Any.do widgetjei is, amelyek gyors áttekintést nyújtanak a közelgő eseményekről és feladatokról. Külön listákat kínál a személyes tevékenységekhez, a munkához, a bevásárláshoz stb., amelyek segíthetnek a nap jobb megtervezésében és kezelésében.

Az Any.do legjobb funkciói

Kapjon okos javaslatokat a mindennapi fontos feladatokhoz

Csatlakozzon csapatértekezletekhez egyetlen kattintással az Any.do naptári eseményeinek hozzáadásával

Dolgozzon együtt csapatával vagy családjával, hogy megoszthassa a listákat és feladatokat oszthasson ki

Tartsa naprakészen feladatait és listáit az összes eszközön – beleértve a telefonokat, táblagépeket, asztali számítógépeket és akár az Apple Watch-ot is – elérhető platformok közötti szinkronizálással.

Az Any.do korlátai

Az alkalmazás felülete ugyan letisztult, de néha lassan töltődik be, különösen akkor, ha nagy számú feladatot vagy listát kell kezelni

Any. do árak

Ingyenes: A magánélet szervezéséhez

Prémium: 47,99 USD havonta felhasználónként

Család: 89,99 USD havonta 4 tag számára

Teams: 47,99 USD havonta tagonként

Any. do értékelés

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

5. Sunsama (A legjobb a vezérelt napi tervezéshez)

via Sunsama

A Sunsama egy digitális napi tervező, amely lépésről lépésre segít a napi rutin kialakításában. Kezdje azzal, hogy hozzáadja azokat a feladatokat, amelyeket egy nap alatt el szeretne végezni. Feladatokat adhat hozzá e-mailekből, a Trellóból és az Asanából, hogy mindent egy helyen kezelhessen.

Ezután rendeljen időtartamot minden feladathoz, és ütemezze be a feladatokat a naptárba. Lehetővé teszi, hogy e-maileket húzzon a postaládájából, és azokat feladatokká alakítsa, így időt tud szánni a fontos e-mailek feldolgozására.

A Sunsama legjobb funkciói

Használja a napi tervezési munkafolyamatot a feladatok szervezéséhez és fontossági sorrendbe állításához. Ez segít abban, hogy csak azokra a feladatokra koncentráljon, amelyeket aznap el tud végezni.

Kezelje feladatait és találkozóit a naptár és a feladatok integrációjával

Tervezzen zavarmentes munkameneteket a fókusz mód segítségével

A Sunsama korlátai

Az árak magasabbnak tűnhetnek, mint más alkalmazásoké, ami sok felhasználó számára nem feltétlenül megfelelő

A Sunsama árai

Ingyenes: 14 napos próbaidőszak

Előfizetés: 20 dollár havonta

Sunsama értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: több mint 20 értékelés

6. Routine (A legjobb időbeosztáshoz)

via Routine

A Routine egy termelékenységi alkalmazás, amelynek célja, hogy segítsen a feladatok gyorsabb és hatékonyabb elvégzésében. Feladatokat adhat hozzá, határidőket állíthat be, és a munkaterhelésének megfelelően ütemezheti a feladatokat. Emellett többféle elrendezés segítségével áttekintheti az egész napot vagy hetet .

A Routine egy helyen kezeli az összes naptár adatait is. Időblokkoló funkciója kiválóan alkalmas a feladatok elvégzésére. Egyszerűen áthúzhatja fontos feladatait a naptárba, hogy időt foglaljon le és fokozza a koncentrációját.

A Routine legjobb funkciói

Kezelje jobban a napját azzal, hogy megérti, mennyi ideje van két esemény között

Összehangolja a feladatokat, a jegyzeteket és a naptári eseményeket, hogy áttekinthető képet kapjon a napjáról

Kapjon találkozó-emlékeztetőket, és egyetlen kattintással értesítse az embereket, ha késni fog

A rutinok korlátai

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás használata kissé kevésbé intuitív, és egyes szakaszok elszigeteltnek tűnnek a többitől

A Routine árai

Ingyenes

Professional: 12 dollár havonta

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Rutin értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: több mint 20 értékelés

7. Notion Calendar (A legjobb időgazdálkodáshoz)

via Notion

A Notion egy másik népszerű alkalmazás, amely segít az időgazdálkodásban azáltal, hogy egyetlen helyen szervezi össze az összes személyes és szakmai kötelezettségét. Egy remek funkciója, hogy közvetlenül a menüből csatlakozhat a hívásokhoz, így nem kell keresnie a találkozók linkjeit.

Beépített ütemezési funkcióval rendelkezik, így mások is lefoglalhatják az idejét anélkül, hogy Önnek másik alkalmazásra kellene váltania. A Notion emellett ötvözi a feladatkezelést, a jegyzetelést és a projektadatbázisokat a termelékenység növelése érdekében.

A Notion Calendar legjobb funkciói

Köss össze feladatokat jegyzetekkel, forrásokkal vagy naptári eseményekkel a kapcsolódó adatbázisok segítségével

Küldj el egy időpontfoglalási linket a Notionon keresztül, hogy mások is időpontot foglalhassanak veled

Hozzon létre hatékony munkafolyamatokat a parancsmenü és a gyorsbillentyűk segítségével

A Notion Calendar korlátai

Nincs offline funkciója, ami hátrány lehet azok számára, akiknek internet-hozzáférés nélkül, útközben is hozzá kell férniük a munkájukhoz.

A Notion Calendar árai

Ingyenes

Plusz: 12 dollár havonta felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion Calendar értékelés

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

8. Evernote (A legjobb jegyzetek szervezéséhez)

via Evernote

Ha jegyzeteket szeretne készíteni, projekteket tervezni és megtalálni, amire szüksége van, az Evernote lehet a megfelelő választás. Az Evernote segítségével egy helyen nyomon követheti mind a rövid távú feladatokat, mind a hosszú távú projekteket. Lehetővé teszi, hogy minden gondolatát, ötletét és feladatát egy helyen rögzítse. Ezenkívül feladatokat is létrehozhat közvetlenül a jegyzeteiből, és hozzáadhatja azokat a napi rutinjához.

Az Evernote legjobb funkciói

Tároljon szöveget, képeket, hangjegyzeteket és webes kivágásokat, így ez a fejlett jegyzetelési funkcióval rendelkező alkalmazás hatékony eszközzé válik mind a személyes, mind a munkával kapcsolatos tartalmak szervezéséhez.

Kezelje a teendőlistákat és az emlékeztetőket közvetlenül a jegyzetekben, így a tevékenységeket konkrét projektekhez vagy ötletekhez kapcsolhatja a jobb kontextus érdekében

Kapcsolja össze a jegyzeteket a naptári eseményekkel, hogy megtervezhesse napi találkozóit

Az Evernote korlátai

Az Evernote funkciói túlterhelteknek tűnhetnek, és a használatának elsajátítása nehéz, ezért kevésbé intuitív azok számára, akik egy egyszerű, letisztult feladatkezelőt preferálnak

Az Evernote árai

Ingyenes

Személyes: 14,99 $ havonta

Evernote értékelés

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

9. Habitica (A legjobb a játékosított szokásépítéshez és nyomon követéshez)

via Habitica

Ha szereti a videojátékokat, a Habitica remek eszköz lehet a napi rutin kialakításához. Játékos formában segít a szokások kialakításában, valamint a napi célok és teendőlisták nyomon követésében, így rendezett napi rutint alakíthat ki. A Habitica a feladatokat és célokat úgy kezeli, mint egy szerepjáték (RPG) küldetéseit, és egy szórakoztató, interaktív megközelítéssel motiválja a felhasználókat arra, hogy jobb szokásokat alakítsanak ki, teljesítsék a feladatokat és elérjék céljaikat.

Ahogy teljesíted a feladatokat, szintet léphetsz, és megváltoztathatod az avatárodat. Akár a barátaiddal is játszhatod, és szörnyekkel harcolhatsz, hogy új funkciókat nyiss meg, például páncélokat és mágikus képességeket.

A Habitica legjobb funkciói

Szerezzen pontokat, nyissa meg a jutalmakat, és fejlessze karakterét a napi feladatok, teendők és szokások teljesítésével a feladatok gamifikációjának segítségével

Fejlesszen ki jó szokásokat és szabaduljon meg a rosszaktól szórakoztató, vonzó módon

Csatlakozz bulikhoz és versenyezz barátaiddal vagy más felhasználókkal a csapat- és közösségi funkciók segítségével, amelyek ösztönzik a felelősségvállalást és az együttműködést

A Habitica korlátai

A játékhoz hasonló felület túlterhelő lehet, különösen, ha nem rajong a játékos elemekért

Habitica árak

Ingyenes

Csoportos csomag: 9 USD havonta + 3 USD tagonként

Habitica értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

10. Way of Life (A legjobb intuitív szokáskövető)

via Way of Life

Ha nehezen alakulnak ki a szokásai, próbáljon ki egy intuitív szokáskövető alkalmazást, mint például a Way of Life. Ez egy élénk, színkódolt stílust kínál a napi rutinok nyomon követéséhez és a feladatok szervezéséhez. Addig fog emlékeztetőket kapni, amíg ki nem alakítja a jó szokásokat.

A legjobb része a jegyzetelési funkció, amely lehetővé teszi, hogy rögzítse napi hangulatát, és nyomon kövesse, mi váltotta ki a sorozat megszakítását.

A Way of Life legjobb funkciói

Néhány érintéssel rögzítheti szokásait, így könnyedén nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy túlterhelné magát.

Elemezze az időbeli sikereit bemutató táblázatokat és grafikonokat, amelyek segítenek felismerni a trendeket és ennek megfelelően módosítani a napi rutinját

Maradjon a pályán, és alakítson ki napi rutint a feladat-emlékeztetők segítségével

Az életmód korlátai

Elsősorban szokáskövető alkalmazásról van szó, így azok a felhasználók, akik átfogó feladatkezelőt keresnek, talán hiányosnak találják majd ezen a téren

Az ingyenes verzió korlátozza a nyomon követhető szokások számát, ami bonyolultabb rutinokkal rendelkezők számára korlátozó lehet

Way of Life árak

Ingyenes: Akár 3 szokás nyomon követése alapvető funkciókkal

Prémium: 4,99 USD havonta felhasználónként

Way of Life értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Streaks (A legjobb a mindennapi szokások nyomon követéséhez)

via Streaks

A Streaks egyszerű és hatékony szokáskövető funkciójával jó szokásokat alakíthat ki, ha a napi tevékenységek sorozatának fenntartására koncentrál. Az alkalmazás a következetességet hangsúlyozza, és jutalmazza a felhasználókat a feladatok és szokások nap mint nap történő teljesítéséért.

Tetszik, hogy a feladatokat nem az egész hétre, hanem egyedi napokra is beállíthatom. Ezenkívül a feladatok teljesítésére vonatkozó statisztikákat is nyújt, ami motiválja a felhasználókat.

A Streaks legjobb funkciói

Tartsa fenn a napi szokásait azáltal, hogy megőrzi a sorozatot, ami kihívást és jutalmat is jelent

Állítsa be a feladatokat napi vagy a hét meghatározott napjaira, így rugalmasan alakíthatja ki az életmódjához illő szokásokat

Naponta akár 24 feladatot is létrehozhat különböző nyelveken, többek között angolul, franciául, németül és spanyolul

A Streaks korlátai

A Streaks a szokások nyomon követésén túl a feladatkezelés terén korlátozott, ami nem biztos, hogy elegendő azoknak a felhasználóknak, akiknek összetettebb termelékenységi funkciókra van szükségük

Nincs Android-verziója

A Streaks árai

4,99 USD havonta felhasználónként

Streaks értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. stickK (A legjobb a célok eléréséhez szükséges elkötelezettség kialakításához)

via stickK

A termelékenység legnehezebb része az, hogy következetesen tartsuk be a napi rutint és fegyelmezettek legyünk. Ebben segít a stickK. A kötelezettségvállalás révén motiválja Önt céljai elérésére.

A stickK-t különösen egyedinek tartom, mert viselkedési közgazdaságtant alkalmaz, hogy segítsen nekünk kitartani a céljaink mellett. A kötelezettségvállalási szerződések elvén alapul, ahol meghatározzunk egy célt, pénzügyi vagy társadalmi következményt rendelünk hozzá annak elmulasztása esetén, és felkérünk egy bírót vagy támogatót, hogy felelősségre vonjon minket.

A stickK legjobb funkciói

Tűzz ki egy célt, és ígérj meg egy összeget, amelyet elveszítesz, ha nem éred el a célodat, így pénzügyi tétet is bevetve a következetesség megerősítésére

Lépjen kapcsolatba, nyújtson támogatást és ossza meg a bevált módszereket hasonló gondolkodású, célkitűző emberekkel

Javítsd a célkitűzésedet az ösztönzés és a felelősségvállalás kombinációjával

A stickK korlátai

Egyes felhasználók számára a pénzügyi kötelezettségvállalás szempontja kissé túl intenzívnek tűnhet, különösen, ha nem szívesen kockáztatják a pénzüket

A stickK árai

Alapszint: 25 felhasználó kötelezettségvállalásonként

Pro: 99 dollár havonta 250 felhasználó esetén

All-Access: 19 USD havonta 100 felhasználó esetén

stickK értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Clockify (A legjobb időkövetéshez)

via Clockify

Ha a napja túl gyorsan telik el, és úgy érzi, hogy nem ért el sokat, próbálja ki a Clockify-t. Használja az alkalmazást az egyes feladatok időnyomon követésére és az időigényes feladatok azonosítására, hogy ennek megfelelően tervezhesse meg a napját.

Például az e-mailekre való válaszadás sok időt vesz igénybe, ezért igyekszem reggel egy órát szánni erre a feladatra. Ezáltal jobban tudom irányítani az időmet, és hatékonyabban tudom megtervezni a napomat, mivel tudom, mennyi időt kell szánnom az egyes feladatokra.

A Clockify legjobb funkciói

Az időkövető funkcióval rögzítheti a különböző feladatokra és projektekre fordított órákat, így megértheti, hova tűnik az ideje, és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

Szerezzen részletes jelentéseket és elemzéseket a termelékenységi mintákról, és igazítsa hozzá a rutinját a hatékonyság maximalizálása érdekében

Integrálja a Clockify-t más népszerű projektmenedzsment és termelékenységi alkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében

A Clockify korlátai

Ingyenes verziója alapvető jelentéskészítési és csapatkezelési funkciókat kínál

A Clockify árai

Ingyenes

Standard: 6,99 USD havonta felhasználónként

Pro: 9,99 USD havonta felhasználónként

Vállalati: 14,99 USD havonta felhasználónként

Termelékenységi csomag: 15,99 USD havonta felhasználónként

Clockify értékelés

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)

14. Trello (A legjobb a feladatok vizualizálásához)

via Trello

A napi feladatok vizualizálása az egyik legjobb módszer a hatékony nap megtervezéséhez. Segít egyértelmű prioritásokat felállítani és csökkenti a stresszt. A Trello erre kiváló eszköz. Kanban táblát biztosít, amely segít feljegyezni a napi feladatokat és azokat különböző listákba sorolni, például „Elkészült”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

A személyes termelékenységi sablon segít az összes feladat kezelésében, valamint a közelgő feladatok és események egyszerű megtekintésében. Tetszett a Trello naptár nézete is, amely lehetővé teszi a személyes kötelezettségek nyomon követését és a munkafeladatok kezelését.

A Trello legjobb funkciói

Használjon címkéket, határidőket és ellenőrzőlistákat a kártyákon, hogy prioritás szerint szervezze napi feladatait

Állítson be automatizálásokat, hogy egy feladatot egyik listáról a másikra helyezhessen át

Több mint 150 kiegészítő funkciót adhat hozzá, beleértve a Notiont és a Zapiert is, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat

A Trello korlátai

A testreszabási lehetőségek korlátozottak

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó/felhasználó

Prémium: 12,50 USD havonta felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD havonta felhasználónként

Trello értékelés

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

15. Habitify (A legjobb szokások kialakításához)

via Habitify

Ha nehezen sikerül kialakítania és fenntartania a pozitív szokásokat, miközben a negatívakat ki akarja iktatni, próbálja ki a Habitify alkalmazást. Tiszta és felhasználóbarát felületével ösztönzi a következetes napi használatot, így könnyebben nyomon követheti az előrehaladást és megőrizheti a motivációját.

A Habitify segít külön rutinokat létrehozni reggelre, délutánra és estére, így fokozatosan kialakíthatja szokásait. Ráadásul megmutatja a szokások sorozatát, ami motiválja a felhasználókat. Emellett játékos elemekkel és vezetői irányítópultokkal teszi érdekesebbé a szokások nyomon követését.

A Habitify legjobb funkciói

A nap folyamán rendszeresen megjelenő emlékeztetők és értesítések segítségével soha nem felejti el rögzíteni szokásait

Szerezzen értékes betekintést és statisztikákat az időbeli fejlődéséről, amelyek segítenek felismerni a mintákat és szükség szerint módosítani a rutinjait

Rögzítse napi gondolatait a beépített jegyzetkövető funkcióval

A Habitify korlátai

Ingyenes verziójával korlátozott számú szokást követhet nyomon

A Habitify árai

Ingyenes

Fizetős: 4,99 $ havonta

Habitify értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

