A 15 legjobb napi rutinalkalmazás 2026-ban

Egy napi rutin alkalmazás meghatározza a napod sikerét vagy kudarcát.
A tökéletes alkalmazás többet nyújt, mint egyszerű időbeosztás: növeli a termelékenységet, jobb szokásokat alakít ki és motiváltan tart.
Csapatommal végzett kiterjedt kísérletezés és elemzés után összeállítottam a legjobb napi rutin alkalmazások listáját. Ezek a legjobb választások rendszerezni fogják a napját, és segítenek abban, hogy könnyedén elérje céljait. 🎯
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a legjobb napi rutinalkalmazások összefoglalója:
- ClickUp (A legjobb az AI-val támogatott, mindent magában foglaló napi rutin tervezéshez)
- Todoist (A legjobb a feladatok részletes prioritásainak meghatározásához)
- TickTick (A legjobb feladatkezeléshez és hangvezérléshez)
- Any.do (A legjobb gyors feladat-emlékeztetőkhöz és naptárintegrációhoz)
- Sunsama (A legjobb a napi tervezéshez)
- Routine (A legjobb időbeosztáshoz és naptárintegrációhoz)
- Notion Calendar (A legjobb integrált idő- és feladatkezeléshez)
- Evernote (A legjobb jegyzetalapú feladatkezeléshez)
- Habitica (A legjobb a játékosított szokáskialakításhoz)
- Way of Life (A legjobb egyszerű szokások nyomon követéséhez)
- Streaks (A legjobb a szokások fenntartásához)
- stickK (A legjobb a célok iránti elkötelezettséghez és a felelősségvállaláshoz)
- Clockify (A legjobb időkövetéshez és termelékenységi elemzéshez)
- Trello (A legjobb vizuális feladatkezeléshez)
- Habitify (A legjobb a célzott szokáskialakításhoz)
Mire kell figyelnie a napi rutin alkalmazásoknál?
Amikor egy napi rutin alkalmazást értékelek, az első dolog, amire figyelek, az egyszerűség. Ha túl bonyolult, akkor inkább stresszt okoz, mintsem egyszerűsítené a napját – és ez teljesen ellentétes a céljával.
Itt van, mire kell figyelni egy napi rutin alkalmazásnál:
- Testreszabható rutinok: A rugalmasság elengedhetetlen, legyen szó munkaprojektek szervezéséről vagy személyes szokások nyomon követéséről. Mivel nem minden nap alakul a tervek szerint, elengedhetetlen egy olyan alkalmazás, amely alkalmazkodik a változó menetrendekhez
- Integráció más eszközökkel: A napi tervező és szokáskövető alkalmazások hatékonyabbak, ha szinkronizálhatók a naptárakkal és más gyakran használt, harmadik féltől származó eszközökkel, így könnyebb mindent egy helyen kezelni
- Barátságos emlékeztetők: Az alkalmazás értesítéseinek támogató jellegűeknek kell lenniük, nem pedig tolakodóaknak – a hasznos emlékeztetők segítenek a felhasználóknak a pályán maradni anélkül, hogy túlterhelnék őket
- Haladás nyomon követése: A haladás nyomon követését lehetővé tevő napi tervező alkalmazások rendkívül értékesek, mivel betekintést nyújtanak a fejlesztésre szoruló területekbe és a szükséges változtatásokba. Végső soron az alkalmazásnak támogatnia kell a következetességet és a termelékenységet
🍭 Bónusz: Ismerje meg, hogyan automatizálhatja az egyszerű, rutin feladatokat az AI segítségével. Nézze meg, hogyan! 👇🏼
A 15 legjobb napi rutinalkalmazás 2025-ben
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú napi rutin tervező alkalmazás)
A ClickUp egy hatékony eszköz a napi rutinok kezeléséhez és a napod hatékonyabbá tételéhez.
A személyre szabott irányítópulton keresztül a ClickUp egy helyen gyűjti össze a legfontosabb feladataidat, emlékeztetőidet, céljaidat és naptári eseményeidet, megkönnyítve ezzel a napi tevékenységek tervezését és fontossági sorrendbe állítását.
A ClickUp Naptár nézet kiválóan működik napi tervező alkalmazásként, amely közvetlenül szinkronizálódik a ClickUp Feladatokkal, így könnyebben áttekintheti a közelgő eseményeket. A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja biztosítja, hogy minden találkozó és határidő egy helyen legyen.
A ClickUp teendőlistáiban könnyedén formázhatja, színezheti és összekapcsolhatja a feladatokat, hogy bárhonnan létrehozhasson egy megvalósítható munkafolyamatot.
A ClickUp legjobb funkciója a napi rutin kezeléséhez a ClickUp Brain, a ClickUp hatékony mesterséges intelligencia-asszisztense. Segít feladatlisták készítésében, összefoglalja a befejezett feladatokat, és még olyan fontos kérdésekre is válaszol, mint: Mi legyen a következő feladat? vagy Melyek a legsürgősebb feladatok? Ráadásul a ClickUp Brain kiváló mesterséges intelligencia-tervezőként is működik, automatizálva a teendőket és az alfeladatok tervezését.
A ClickUp különféle sablonokat is kínál a napi rutin optimalizálásához. A ClickUp napi tervező sablonjával a feladatokat, találkozókat és teendőket három különböző kategóriába sorolhatja – Személyes, Munka és Célok –, hogy jobban megtervezhesse a napját. A sablon ismétlődő feladatok létrehozásával segít az egészséges szokások kialakításában is. Azok számára, akik a szokásaik nyomon követésében érdekeltek, a ClickUp egy hasznos ClickUp személyes szokáskövető sablont is kínál.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp Naptár nézet vizuálisan rendszerezi a feladatokat és az emlékeztetőket, így könnyebb nyomon követni az előrehaladást és következetesen betartani a napi rutinjait.
- A ClickUp Brain segítségével az AI szupererejével rögzítheti és rendszerezheti ötleteit és feladatait
- A ClickUp időkövetési funkciója segít nyomon követni a feladatok időtartamát, így könnyebbé téve a napi rutin megtervezését
- A ClickUp Tasks egyszerűsíti a napi rutin kezelését azzal, hogy lehetővé teszi a feladatok testreszabását és prioritásainak meghatározását, biztosítva, hogy minden feladat összhangban legyen az Ön személyes céljaival és ütemtervével.
- A ClickUp Goals segítségével világos ütemtervek, mérhető célok és automatikus haladáskövetés révén nyomon követheti napi rutin céljait
- A ClickUp Reminders értesíti Önt a közelgő szakmai és személyes feladatokról, így soha nem fogja elmulasztani a határidőket
- Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, az Outlook vagy a Calendly
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak a funkciók bősége miatt nehézséget okozhat a platform felhasználói felületének elsajátítása
A ClickUp árai
ClickUp értékelés
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Todoist (A legjobb a részletes feladatkezeléshez)
Ha nehezen tartja nyomon a feladatait és a határidőket, vagy könnyen elborítják az érzelmek, próbálja ki a Todoist alkalmazást. Ez egy egyszerű feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás, amely a napi tevékenységeket különböző kategóriákba rendezi, például fitnesz, találkozók, projektek stb.
A feladatokat különböző prioritási szintekbe rendezheti, és a fontos dolgokra koncentrálhat. A Todoist lehetővé teszi alfeladatok létrehozását is a jobb tervezés és szervezés érdekében. Ráadásul segít a haladás vizualizálásában és nyomon követésében napi és heti szinten.
A Todoist legjobb funkciói
- Használjon címkéket, prioritásokat és kategóriákat, hogy könnyebben rendszerezhesse a feladatokat, miközben a legfontosabbakra koncentrálhat
- Állítson be emlékeztetőket a feladatokhoz, hogy biztosan betartsa a határidőket
- Együttműködj a csapatoddal, és kövesd nyomon a napi teendőlistáikat
A Todoist korlátai
- Nem rendelkezik beépített időkövetési funkcióval, ami hátrány lehet azok számára, akiknek szigorúan kell kezelniük a munkaidőt
A Todoist árai
- Ingyenes: Alapvető feladatkezelés, akár 5 személyes projekttel
- Pro: 4 dollár havonta felhasználónként
- Üzleti: 6 USD/hó/felhasználó
Todoist értékelés
- G2: 4,4/5 (több mint 750 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)
3. TickTick (A legjobb feladatok szervezéséhez)
A TickTick remek alkalmazás a napi rutin megszervezéséhez. A hangbeviteli funkcióval könnyedén diktálhatja a feladatokat, és hozzáadhatja őket a teendőlistájához. Emellett lehetővé teszi az e-mailek feladatokká alakítását is. Megoszthatja a teendőlistáit barátaival, családtagjaival vagy kollégáival.
A TickTickben az tetszett a legjobban, hogy automatikusan hozzáadja a feladatok határidejét a naptárhoz, így nem marad le a határidőkről. Emellett könnyen rendszerezheti a napi tevékenységeket mappákba, feladatokba és ellenőrzőlistákba.
A TickTick legjobb funkciói
- Növelje a feladatok hatékonyságát a Pomodoro időzítővel, hogy a feladatokra tudjon koncentrálni
- Fedezze fel az ingyenes szokáskövető alkalmazást, amellyel közvetlenül az alkalmazáson belül nyomon követheti napi szokásait és céljait
- Tekintse meg a feladatok elvégzésének statisztikáit és a munkafolyamat összefoglalóit, hogy jobban tudja szervezni a napját
A TickTick korlátai
- A komplex feladatfüggőségekkel rendelkező nagyobb projektek kezelése nehézkessé válhat a feladatok közötti függőségek vizualizálására és kezelésére szolgáló korlátozott fejlett funkciók miatt.
A TickTick árai
- Ingyenes
- Prémium: 35,99 dollár/év
TickTick értékelés
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
📮ClickUp Insight: A felmérésünk válaszadóinak 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI kezelné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie arra, hogy: megértse a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjét, végrehajtsa a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, és automatizált munkafolyamatokat állítson be. A legtöbb eszköz ezek közül egy vagy két lépést már megoldott.
A ClickUp azonban segített a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, ahol a feladatok és a megbeszélések prioritási szintjük alapján könnyen elhelyezhetők a naptár szabad időpontjaiba. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthet a felesleges munkának!
4. Any.do (A legjobb, ha naprakészen szeretné tartani a teendőlistáját)
Ha olyan egyszerű alkalmazást keres, amely egy helyen mutatja meg az összes feladatát és naptári eseményét, próbálja ki az Any.do-t. Az Any.do-ban a naptári eseményekre kattintva közvetlenül csatlakozhat a megbeszélésekhez. A legérdekesebb funkció a WhatsApp-emlékeztetők. Csak hozzon létre feladatokat, és kapjon emlékeztetőket a WhatsApp-on, hogy ne maradjon le semmiről.
Tetszettek az Any.do widgetjei is, amelyek gyors áttekintést nyújtanak a közelgő eseményekről és feladatokról. Külön listákat kínál a személyes tevékenységekhez, a munkához, a bevásárláshoz stb., amelyek segíthetnek a nap jobb megtervezésében és kezelésében.
Az Any.do legjobb funkciói
- Kapjon okos javaslatokat a mindennapi fontos feladatokhoz
- Csatlakozzon csapatértekezletekhez egyetlen kattintással az Any.do naptári eseményeinek hozzáadásával
- Dolgozzon együtt csapatával vagy családjával, hogy megoszthassa a listákat és feladatokat oszthasson ki
- Tartsa naprakészen feladatait és listáit az összes eszközön – beleértve a telefonokat, táblagépeket, asztali számítógépeket és akár az Apple Watch-ot is – elérhető platformok közötti szinkronizálással.
Az Any.do korlátai
- Az alkalmazás felülete ugyan letisztult, de néha lassan töltődik be, különösen akkor, ha nagy számú feladatot vagy listát kell kezelni
Any. do árak
- Ingyenes: A magánélet szervezéséhez
- Prémium: 47,99 USD havonta felhasználónként
- Család: 89,99 USD havonta 4 tag számára
- Teams: 47,99 USD havonta tagonként
Any. do értékelés
- G2: 4,2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 100 értékelés)
5. Sunsama (A legjobb a vezérelt napi tervezéshez)
A Sunsama egy digitális napi tervező, amely lépésről lépésre segít a napi rutin kialakításában. Kezdje azzal, hogy hozzáadja azokat a feladatokat, amelyeket egy nap alatt el szeretne végezni. Feladatokat adhat hozzá e-mailekből, a Trellóból és az Asanából, hogy mindent egy helyen kezelhessen.
Ezután rendeljen időtartamot minden feladathoz, és ütemezze be a feladatokat a naptárba. Lehetővé teszi, hogy e-maileket húzzon a postaládájából, és azokat feladatokká alakítsa, így időt tud szánni a fontos e-mailek feldolgozására.
A Sunsama legjobb funkciói
- Használja a napi tervezési munkafolyamatot a feladatok szervezéséhez és fontossági sorrendbe állításához. Ez segít abban, hogy csak azokra a feladatokra koncentráljon, amelyeket aznap el tud végezni.
- Kezelje feladatait és találkozóit a naptár és a feladatok integrációjával
- Tervezzen zavarmentes munkameneteket a fókusz mód segítségével
A Sunsama korlátai
- Az árak magasabbnak tűnhetnek, mint más alkalmazásoké, ami sok felhasználó számára nem feltétlenül megfelelő
A Sunsama árai
- Ingyenes: 14 napos próbaidőszak
- Előfizetés: 20 dollár havonta
Sunsama értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: több mint 20 értékelés
6. Routine (A legjobb időbeosztáshoz)
A Routine egy termelékenységi alkalmazás, amelynek célja, hogy segítsen a feladatok gyorsabb és hatékonyabb elvégzésében. Feladatokat adhat hozzá, határidőket állíthat be, és a munkaterhelésének megfelelően ütemezheti a feladatokat. Emellett többféle elrendezés segítségével áttekintheti az egész napot vagy hetet .
A Routine egy helyen kezeli az összes naptár adatait is. Időblokkoló funkciója kiválóan alkalmas a feladatok elvégzésére. Egyszerűen áthúzhatja fontos feladatait a naptárba, hogy időt foglaljon le és fokozza a koncentrációját.
A Routine legjobb funkciói
- Kezelje jobban a napját azzal, hogy megérti, mennyi ideje van két esemény között
- Összehangolja a feladatokat, a jegyzeteket és a naptári eseményeket, hogy áttekinthető képet kapjon a napjáról
- Kapjon találkozó-emlékeztetőket, és egyetlen kattintással értesítse az embereket, ha késni fog
A rutinok korlátai
- Egyes felhasználók szerint az alkalmazás használata kissé kevésbé intuitív, és egyes szakaszok elszigeteltnek tűnnek a többitől
A Routine árai
- Ingyenes
- Professional: 12 dollár havonta
- Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Rutin értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: több mint 20 értékelés
7. Notion Calendar (A legjobb időgazdálkodáshoz)
A Notion egy másik népszerű alkalmazás, amely segít az időgazdálkodásban azáltal, hogy egyetlen helyen szervezi össze az összes személyes és szakmai kötelezettségét. Egy remek funkciója, hogy közvetlenül a menüből csatlakozhat a hívásokhoz, így nem kell keresnie a találkozók linkjeit.
Beépített ütemezési funkcióval rendelkezik, így mások is lefoglalhatják az idejét anélkül, hogy Önnek másik alkalmazásra kellene váltania. A Notion emellett ötvözi a feladatkezelést, a jegyzetelést és a projektadatbázisokat a termelékenység növelése érdekében.
A Notion Calendar legjobb funkciói
- Köss össze feladatokat jegyzetekkel, forrásokkal vagy naptári eseményekkel a kapcsolódó adatbázisok segítségével
- Küldj el egy időpontfoglalási linket a Notionon keresztül, hogy mások is időpontot foglalhassanak veled
- Hozzon létre hatékony munkafolyamatokat a parancsmenü és a gyorsbillentyűk segítségével
A Notion Calendar korlátai
- Nincs offline funkciója, ami hátrány lehet azok számára, akiknek internet-hozzáférés nélkül, útközben is hozzá kell férniük a munkájukhoz.
A Notion Calendar árai
- Ingyenes
- Plusz: 12 dollár havonta felhasználónként
- Üzleti: 18 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion Calendar értékelés
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
8. Evernote (A legjobb jegyzetek szervezéséhez)
Ha jegyzeteket szeretne készíteni, projekteket tervezni és megtalálni, amire szüksége van, az Evernote lehet a megfelelő választás. Az Evernote segítségével egy helyen nyomon követheti mind a rövid távú feladatokat, mind a hosszú távú projekteket. Lehetővé teszi, hogy minden gondolatát, ötletét és feladatát egy helyen rögzítse. Ezenkívül feladatokat is létrehozhat közvetlenül a jegyzeteiből, és hozzáadhatja azokat a napi rutinjához.
Az Evernote legjobb funkciói
- Tároljon szöveget, képeket, hangjegyzeteket és webes kivágásokat, így ez a fejlett jegyzetelési funkcióval rendelkező alkalmazás hatékony eszközzé válik mind a személyes, mind a munkával kapcsolatos tartalmak szervezéséhez.
- Kezelje a teendőlistákat és az emlékeztetőket közvetlenül a jegyzetekben, így a tevékenységeket konkrét projektekhez vagy ötletekhez kapcsolhatja a jobb kontextus érdekében
- Kapcsolja össze a jegyzeteket a naptári eseményekkel, hogy megtervezhesse napi találkozóit
Az Evernote korlátai
- Az Evernote funkciói túlterhelteknek tűnhetnek, és a használatának elsajátítása nehéz, ezért kevésbé intuitív azok számára, akik egy egyszerű, letisztult feladatkezelőt preferálnak
Az Evernote árai
- Ingyenes
- Személyes: 14,99 $ havonta
Evernote értékelés
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
9. Habitica (A legjobb a játékosított szokásépítéshez és nyomon követéshez)
Ha szereti a videojátékokat, a Habitica remek eszköz lehet a napi rutin kialakításához. Játékos formában segít a szokások kialakításában, valamint a napi célok és teendőlisták nyomon követésében, így rendezett napi rutint alakíthat ki. A Habitica a feladatokat és célokat úgy kezeli, mint egy szerepjáték (RPG) küldetéseit, és egy szórakoztató, interaktív megközelítéssel motiválja a felhasználókat arra, hogy jobb szokásokat alakítsanak ki, teljesítsék a feladatokat és elérjék céljaikat.
Ahogy teljesíted a feladatokat, szintet léphetsz, és megváltoztathatod az avatárodat. Akár a barátaiddal is játszhatod, és szörnyekkel harcolhatsz, hogy új funkciókat nyiss meg, például páncélokat és mágikus képességeket.
A Habitica legjobb funkciói
- Szerezzen pontokat, nyissa meg a jutalmakat, és fejlessze karakterét a napi feladatok, teendők és szokások teljesítésével a feladatok gamifikációjának segítségével
- Fejlesszen ki jó szokásokat és szabaduljon meg a rosszaktól szórakoztató, vonzó módon
- Csatlakozz bulikhoz és versenyezz barátaiddal vagy más felhasználókkal a csapat- és közösségi funkciók segítségével, amelyek ösztönzik a felelősségvállalást és az együttműködést
A Habitica korlátai
- A játékhoz hasonló felület túlterhelő lehet, különösen, ha nem rajong a játékos elemekért
Habitica árak
- Ingyenes
- Csoportos csomag: 9 USD havonta + 3 USD tagonként
Habitica értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
10. Way of Life (A legjobb intuitív szokáskövető)
Ha nehezen alakulnak ki a szokásai, próbáljon ki egy intuitív szokáskövető alkalmazást, mint például a Way of Life. Ez egy élénk, színkódolt stílust kínál a napi rutinok nyomon követéséhez és a feladatok szervezéséhez. Addig fog emlékeztetőket kapni, amíg ki nem alakítja a jó szokásokat.
A legjobb része a jegyzetelési funkció, amely lehetővé teszi, hogy rögzítse napi hangulatát, és nyomon kövesse, mi váltotta ki a sorozat megszakítását.
A Way of Life legjobb funkciói
- Néhány érintéssel rögzítheti szokásait, így könnyedén nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy túlterhelné magát.
- Elemezze az időbeli sikereit bemutató táblázatokat és grafikonokat, amelyek segítenek felismerni a trendeket és ennek megfelelően módosítani a napi rutinját
- Maradjon a pályán, és alakítson ki napi rutint a feladat-emlékeztetők segítségével
Az életmód korlátai
- Elsősorban szokáskövető alkalmazásról van szó, így azok a felhasználók, akik átfogó feladatkezelőt keresnek, talán hiányosnak találják majd ezen a téren
- Az ingyenes verzió korlátozza a nyomon követhető szokások számát, ami bonyolultabb rutinokkal rendelkezők számára korlátozó lehet
Way of Life árak
- Ingyenes: Akár 3 szokás nyomon követése alapvető funkciókkal
- Prémium: 4,99 USD havonta felhasználónként
Way of Life értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
11. Streaks (A legjobb a mindennapi szokások nyomon követéséhez)
A Streaks egyszerű és hatékony szokáskövető funkciójával jó szokásokat alakíthat ki, ha a napi tevékenységek sorozatának fenntartására koncentrál. Az alkalmazás a következetességet hangsúlyozza, és jutalmazza a felhasználókat a feladatok és szokások nap mint nap történő teljesítéséért.
Tetszik, hogy a feladatokat nem az egész hétre, hanem egyedi napokra is beállíthatom. Ezenkívül a feladatok teljesítésére vonatkozó statisztikákat is nyújt, ami motiválja a felhasználókat.
A Streaks legjobb funkciói
- Tartsa fenn a napi szokásait azáltal, hogy megőrzi a sorozatot, ami kihívást és jutalmat is jelent
- Állítsa be a feladatokat napi vagy a hét meghatározott napjaira, így rugalmasan alakíthatja ki az életmódjához illő szokásokat
- Naponta akár 24 feladatot is létrehozhat különböző nyelveken, többek között angolul, franciául, németül és spanyolul
A Streaks korlátai
- A Streaks a szokások nyomon követésén túl a feladatkezelés terén korlátozott, ami nem biztos, hogy elegendő azoknak a felhasználóknak, akiknek összetettebb termelékenységi funkciókra van szükségük
- Nincs Android-verziója
A Streaks árai
- 4,99 USD havonta felhasználónként
Streaks értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
12. stickK (A legjobb a célok eléréséhez szükséges elkötelezettség kialakításához)
A termelékenység legnehezebb része az, hogy következetesen tartsuk be a napi rutint és fegyelmezettek legyünk. Ebben segít a stickK. A kötelezettségvállalás révén motiválja Önt céljai elérésére.
A stickK-t különösen egyedinek tartom, mert viselkedési közgazdaságtant alkalmaz, hogy segítsen nekünk kitartani a céljaink mellett. A kötelezettségvállalási szerződések elvén alapul, ahol meghatározzunk egy célt, pénzügyi vagy társadalmi következményt rendelünk hozzá annak elmulasztása esetén, és felkérünk egy bírót vagy támogatót, hogy felelősségre vonjon minket.
A stickK legjobb funkciói
- Tűzz ki egy célt, és ígérj meg egy összeget, amelyet elveszítesz, ha nem éred el a célodat, így pénzügyi tétet is bevetve a következetesség megerősítésére
- Lépjen kapcsolatba, nyújtson támogatást és ossza meg a bevált módszereket hasonló gondolkodású, célkitűző emberekkel
- Javítsd a célkitűzésedet az ösztönzés és a felelősségvállalás kombinációjával
A stickK korlátai
- Egyes felhasználók számára a pénzügyi kötelezettségvállalás szempontja kissé túl intenzívnek tűnhet, különösen, ha nem szívesen kockáztatják a pénzüket
A stickK árai
- Alapszint: 25 felhasználó kötelezettségvállalásonként
- Pro: 99 dollár havonta 250 felhasználó esetén
- All-Access: 19 USD havonta 100 felhasználó esetén
stickK értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
13. Clockify (A legjobb időkövetéshez)
Ha a napja túl gyorsan telik el, és úgy érzi, hogy nem ért el sokat, próbálja ki a Clockify-t. Használja az alkalmazást az egyes feladatok időnyomon követésére és az időigényes feladatok azonosítására, hogy ennek megfelelően tervezhesse meg a napját.
Például az e-mailekre való válaszadás sok időt vesz igénybe, ezért igyekszem reggel egy órát szánni erre a feladatra. Ezáltal jobban tudom irányítani az időmet, és hatékonyabban tudom megtervezni a napomat, mivel tudom, mennyi időt kell szánnom az egyes feladatokra.
A Clockify legjobb funkciói
- Az időkövető funkcióval rögzítheti a különböző feladatokra és projektekre fordított órákat, így megértheti, hova tűnik az ideje, és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.
- Szerezzen részletes jelentéseket és elemzéseket a termelékenységi mintákról, és igazítsa hozzá a rutinját a hatékonyság maximalizálása érdekében
- Integrálja a Clockify-t más népszerű projektmenedzsment és termelékenységi alkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében
A Clockify korlátai
- Ingyenes verziója alapvető jelentéskészítési és csapatkezelési funkciókat kínál
A Clockify árai
- Ingyenes
- Standard: 6,99 USD havonta felhasználónként
- Pro: 9,99 USD havonta felhasználónként
- Vállalati: 14,99 USD havonta felhasználónként
- Termelékenységi csomag: 15,99 USD havonta felhasználónként
Clockify értékelés
- G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4500 értékelés)
14. Trello (A legjobb a feladatok vizualizálásához)
A napi feladatok vizualizálása az egyik legjobb módszer a hatékony nap megtervezéséhez. Segít egyértelmű prioritásokat felállítani és csökkenti a stresszt. A Trello erre kiváló eszköz. Kanban táblát biztosít, amely segít feljegyezni a napi feladatokat és azokat különböző listákba sorolni, például „Elkészült”, „Folyamatban” és „Befejezve”.
A személyes termelékenységi sablon segít az összes feladat kezelésében, valamint a közelgő feladatok és események egyszerű megtekintésében. Tetszett a Trello naptár nézete is, amely lehetővé teszi a személyes kötelezettségek nyomon követését és a munkafeladatok kezelését.
A Trello legjobb funkciói
- Használjon címkéket, határidőket és ellenőrzőlistákat a kártyákon, hogy prioritás szerint szervezze napi feladatait
- Állítson be automatizálásokat, hogy egy feladatot egyik listáról a másikra helyezhessen át
- Több mint 150 kiegészítő funkciót adhat hozzá, beleértve a Notiont és a Zapiert is, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat
A Trello korlátai
- A testreszabási lehetőségek korlátozottak
A Trello árai
- Ingyenes
- Standard: 6 USD/hó/felhasználó
- Prémium: 12,50 USD havonta felhasználónként
- Vállalati: 17,50 USD havonta felhasználónként
Trello értékelés
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)
15. Habitify (A legjobb szokások kialakításához)
Ha nehezen sikerül kialakítania és fenntartania a pozitív szokásokat, miközben a negatívakat ki akarja iktatni, próbálja ki a Habitify alkalmazást. Tiszta és felhasználóbarát felületével ösztönzi a következetes napi használatot, így könnyebben nyomon követheti az előrehaladást és megőrizheti a motivációját.
A Habitify segít külön rutinokat létrehozni reggelre, délutánra és estére, így fokozatosan kialakíthatja szokásait. Ráadásul megmutatja a szokások sorozatát, ami motiválja a felhasználókat. Emellett játékos elemekkel és vezetői irányítópultokkal teszi érdekesebbé a szokások nyomon követését.
A Habitify legjobb funkciói
- A nap folyamán rendszeresen megjelenő emlékeztetők és értesítések segítségével soha nem felejti el rögzíteni szokásait
- Szerezzen értékes betekintést és statisztikákat az időbeli fejlődéséről, amelyek segítenek felismerni a mintákat és szükség szerint módosítani a rutinjait
- Rögzítse napi gondolatait a beépített jegyzetkövető funkcióval
A Habitify korlátai
- Ingyenes verziójával korlátozott számú szokást követhet nyomon
A Habitify árai
- Ingyenes
- Fizetős: 4,99 $ havonta
Habitify értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Kezelje hatékonyan napi rutinját a ClickUp segítségével
A ClickUp segítségével a napi rutin kezelése sokkal könnyebbé válik. Ez egy fantasztikus napi tervező és projektmenedzsment eszköz, amely mindent egy helyen tart rendben.
A ClickUp segít a legfontosabb dolgok fontossági sorrendjének meghatározásában, és könnyedén megtervezheti vele a napját.
Akár a munkával kapcsolatos feladatokkal, akár a személyes céljaival küzd, a ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel minden felett kézben tarthatja a dolgokat, és minden napját eredményessé teheti.
Regisztrálj még ma ingyen a ClickUp-ra!