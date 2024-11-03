A 13 legjobb felhőalapú kommunikációs szoftver 2025-re

Az üzleti élet hihetetlenül gyors ütemben halad, függetlenül attól, hogy 1 fős, 10 fős, 100 fős vagy 1000 fős csapatról van szó. Az elmúlt évtizedben figyeltem, ahogy a felhőalapú kommunikációs platformok fejlődtek, hogy megfeleljenek a növekvő csapatok és a megnövekedett munkaterhelés igényeinek, megkönnyítve mindkettő kezelését.

De a ma rendelkezésre álló számtalan lehetőség közül hogyan találhatja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb megoldást? Mindegyik különféle funkciókat és előnyöket kínál, de nem mindegyik illeszkedik a csapata munkafolyamataiba vagy kommunikációs stratégiájába.

Számos platform tesztelése után 13 sokoldalú lehetőségre szűkítettem a választékot, amelyek számos üzleti igényt kielégítenek. Vessünk egy pillantást rájuk, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet.

Mit kell keresnie a felhőalapú kommunikációs szoftverekben?

Nem érdemes olyan termékbe fektetni, amely csupán a helyszíni hardvert helyettesíti. Olyan platformot kell választania, amely átfogó csapatkezelési funkciókat kínál, javítja az együttműködést és növeli a működési hatékonyságot.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a legfontosabb funkciókat, amelyekre érdemes figyelni a lehetőségek értékelésekor:

Csevegés: Válasszon egy integrált csevegési funkcióval rendelkező eszközt, hogy központosítsa a csapat kommunikációját, és az üzeneteket, fájlokat és frissítéseket egy helyen tárolja.

Fájlmegosztás: Válasszon olyan platformot, amely lehetővé teszi a fájlok gyors megosztását a csapaton belül és külső érdekelt felekkel, biztosítva ezzel a közös kommunikációt.

CRM-integráció: Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a CRM-jével, így egyszerűsítve az ügyfelekkel való kommunikációt és javítva a hatékonyságot, mivel csökkenti a több eszköz közötti váltás szükségességét.

Hívások rögzítésével: Válasszon olyan platformot, amely lehetővé teszi a hívások rögzítését és tárolását, így biztosítva, hogy a fontos beszélgetések és döntések dokumentálva legyenek és a jövőben is hozzáférhetők legyenek.

Szerkesztési előzmények és időbélyegek: A választott eszköznek átlátható szerkesztési előzményeket és időbélyegeket kell kínálnia, hogy csapata nyomon követhesse a változásokat, követni tudja a feladatok sorrendjét, és felelősségteljesen betarthassa a határidőket.

Megosztott irányítópultok és feladatkezelés: Válasszon olyan megoldást, amely megosztott irányítópultokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a feladatok kiosztását, a valós idejű haladás nyomon követését és a kritikus dokumentumokhoz való könnyű hozzáférést minden csapattag számára.

A 13 legjobb felhőalapú kommunikációs szoftver

1. ClickUp (A legjobb az egységes kommunikációhoz)

Ha olyan felhőalapú kommunikációs eszközt keres, amely könnyedén ötvözi az együttműködést, a feladatkezelést és a valós idejű visszajelzéseket, akkor a ClickUp az egyik legdinamikusabb platform, és hadd mondjam el részletesen, miért.

A ClickUp egyik kedvenc funkciója számomra az együttműködés-érzékelő funkció. Akár feladatot szerkeszt, megjegyzéseket fűz hozzá, vagy dokumentáción dolgozik, mindig tudni fogja, ha valaki más is ugyanazon a feladaton dolgozik vagy azt nézi.

Szüntesse meg a félreértéseket a ClickUp Collaboration Detection funkciójával!

Ez megkönnyíti az együttműködést, különösen akkor, ha több csapattag vesz részt egy gyorsan haladó projektben.

A ClickUp Whiteboards segítségével a brainstorming ülések dinamikusabbá válnak, mivel a csapat valós időben együttműködik egy megosztott digitális vásznon. Ezt használtam agilis munkafolyamatok, stratégiai ülések, sőt egyszerű ötletek brainstormingjainak megtervezéséhez is.

A ClickUp Whiteboards segítségével azonnal megvalósíthatja ötleteit.

A feladatokat közvetlenül a tábláról hozhatja létre, és összekapcsolhatja őket a releváns fájlokkal, feladatokkal vagy akár dokumentumokkal. Ezenkívül a vizuális együttműködési szoftver drag-and-drop felületének köszönhetően könnyedén összekapcsolhatja az ötleteket, és másodpercek alatt kapcsolatokat hozhat létre a koncepciók között.

A ClickUp Chat az Everything App, amely összehozza a csevegést és a munkát.

Azáltal, hogy a megbeszéléseket és feladatokat egy egységes platformra hozza, biztosítja, hogy minden, amire a kommunikációhoz és az együttműködéshez szüksége van, zökkenőmentesen integrálva legyen. Ez jobb termelékenységet, egyértelműbb kommunikációt és koncentráltabb munkafolyamatot eredményez – mindezt anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

Egy kattintással üzeneteket feladatokká alakíthat, és a kapcsolódó dokumentumok, csevegések és feladatok automatikus összekapcsolásával megőrizheti a kontextust. Ráadásul mesterséges intelligencia is rendelkezésre áll, hogy kommunikációját még hatékonyabbá tegye.

Fedezze fel a ClickUp Chat páratlan termelékenységét

A hosszú e-mail-váltások és az elveszett üzenetek helyett a ClickUp-ban minden összekapcsolódik – a bejelentések, a frissítések és a nyomon követések.

Ha szeretné testreszabni a feladatok és projektek megjelenítését a platformon, akkor a ClickUp Views meghaladja az elvárásait.

A projekt fázisától függően váltok a Lista, Tábla és Naptár nézetek között, és mindegyik tökéletesen megfelel a célnak. A feladatok prioritás, határidő vagy egyéni címkék szerint történő szervezése még soha nem volt ilyen egyszerű – a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetének köszönhetően.

Nézze meg munkáját a saját módján a ClickUp Views segítségével

Ráadásul a tárolás sem jelent problémát a ClickUp felhőalapú tárolási integrációival, amelyek olyan szolgáltatásokkal működnek együtt, mint a Google Drive, a Dropbox, a Box és az OneDrive. Ezzel a fájlok csatolása a feladatokhoz gyerekjáték.

Akár útközben dolgozom, akár ügyfelekkel együttműködöm, több fiókból is be tudom tölteni a fontos fájlokat, így minden egy helyen, a platformon belül marad.

És amikor a világosság elengedhetetlen, semmi sem múlhatja felül a ClickUp Clips-et. Ahelyett, hogy hosszú kommenteket írnám, gyorsan rögzíthetem a képernyőmet, elmagyarázhatom az ötleteimet, és azonnal megoszthatom őket. Visszajelzést adhatok, vagy megmutathatom egy csapattársamnak, hogyan kell navigálni egy adott funkcióban.

Gyors és tiszta videokommunikáció a ClickUp Clips segítségével

Imádom, hogy a ClickUp Clips kristálytisztává teszi a kommunikációt.

A legjobb funkciók

Készítsen ClickUp dokumentumokat , wikiket és tudásbázisokat beágyazott oldalakkal, stílusbeállításokkal és sablonokkal.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan ellenőrizheti a dokumentumok és feladatok helyesírását, pluginek vagy kiterjesztések nélkül.

Maradjon naprakész az automatikus idővonal és a haladás nyomon követésével, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a ClickUp Goals segítségével.

Egyszerűsítse a kommunikációt a különböző felhasználási esetekhez igazított, kész kommunikációs terv sablonokkal

Használja ki a platform robusztus biztonsági funkcióit, beleértve a 256 bites SSL titkosítást, a fizikai adatközpont biztonságát és a kétfaktoros hitelesítést.

A ClickUp korlátai

A ClickUp használatának elsajátítása időbe telhet, mivel számos funkciót érdemes felfedezni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollár/fő áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9800+ értékelés) 4,7/5 (9800+ értékelés)

Capterra : 4,6/5 (több mint 4200 értékelés) 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

a GoogleWorkspace segítségével

A Google Workspace egy platformon egyesíti a kommunikációs és termelékenységi eszközöket, és úgy lett kialakítva, hogy támogassa a távoli és az irodai csapatokat, függetlenül attól, hogy kis feladatokat vagy nagy projekteket kezel.

A Google Workspace legjobb funkciói

Hozzáférés alapvető felhőalapú kommunikációs eszközökhöz, mint a Gmail, a Google Chat és a Google Meet, valamint együttműködési alkalmazásokhoz, mint a Google Docs, a Sheets és a Drive – mindez egyetlen előfizetéssel.

Könnyedén adjon hozzá új felhasználókat, kezelje a jogosultságokat és ossza meg a dokumentumokat biztonságosan, a biztonság veszélyeztetése nélkül.

Maradjon kapcsolatban csapatával bárhonnan a Workspace összes eszközéhez tartozó mobilalkalmazások segítségével; működjön együtt útközben is.

A Google Workspace korlátai

A Google Workspace-en szinte minden munkát az internetkapcsolatra kell támaszkodnia.

A Google Docs, Sheets és Slides nem rendelkezik a Microsoft Word, Excel és PowerPoint eszközök néhány fontos funkciójával.

A Google Workspace árai

Örökre ingyenes

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 000 értékelés)

3. Zoom Workplace (A legjobb videokonferenciákhoz és együttműködéshez)

a Zoom segítségével

Ha a videohívások fontosak a csapat együttműködésében, akkor a Zoom Workplace elengedhetetlen videokonferencia-eszköz a eszköztárában. A platformon található funkciók, mint például a breakout szobák, az élő táblák és a biztonságos értekezlet-vezérlők, vonzóvá teszik a megbeszéléseket. Tökéletes nagy webináriumok és kis csapatértekezletek szervezéséhez.

A Zoom Workplace legjobb funkciói

Hívja fel csapattagjait audiohívásokkal a Zoom telefonon keresztül.

Ütemezzen meg találkozókat, és adja hozzá őket a platformon belül a megosztott naptáralkalmazásokhoz

Biztosítsa tárgyalótermeinek biztonságát, mivel a Zoom lehetővé teszi a házigazdáknak, hogy ellenőrizzék, ki csatlakozik, mikor és kit engednek be a találkozóra, valamint könnyedén áthelyezhetik a tagokat a különtermekbe.

A Zoom Workplace korlátai

A Zoom nem kínálja a legjobb videóminőséget, ezért a 4K felbontás nem biztos, hogy elérhető.

A frissítések automatikusak, és néha meg kell várnia, amíg befejeződnek, mielőtt csatlakozik egy fontos értekezlethez.

Zoom Workplace árak

Örökre ingyenes

Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom Workplace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 900 értékelés)

4. Twilio (A legjobb testreszabható felhőalapú kommunikációs megoldásokhoz)

via Twilio

A Twilio rugalmas kommunikációs platformként tűnik ki, amely előre fizetős árképzési modellt kínál, amelynek köszönhetően a vállalkozások csak a általuk használt funkciókért fizetnek.

Akár az ügyfélélmény személyre szabását, akár a legfontosabb kommunikációs feladatok automatizálását szeretné megvalósítani, ez a szoftver olyan eszközöket kínál, amelyekkel hosszú távú szerződések kötése nélkül hozhat létre testreszabott felhőalapú kommunikációs rendszereket.

A Twilio legjobb funkciói

Használja a Lookup funkciót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hívások ellenőrzött forrásokból érkeznek.

Használja ki a dinamikus ügyféladat-platformot, hogy valós idejű adatok alapján személyre szabott élményeket teremtsen.

Időt takaríthat meg olyan feladatok automatizálásával, mint a hívások rögzítése, átírása és értesítések küldése.

A Twilio korlátai

Inkább a technológia iránt érdeklődő embereknek ajánlott.

A felhasználói felület integrációja összetett és nem könnyen érthető.

Twilio árak

Örökre ingyenes

Vállalati: Egyedi árak

Twilio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (450+ értékelés)

5. Vonage (A legjobb vállalati szintű kommunikációhoz)

via Vonage

A Vonage egy hatékony üzleti kommunikációs csomag, amely számos API-t kínál hang-, videó-, üzenetküldési és egyéb funkciókhoz. Akár kisvállalkozást vezet, akár globális vállalatot irányít, tetszeni fog az intuitív felület, amely egyszerű testreszabást tesz lehetővé.

Lehetőség van a Vonagedesktop és a mobilalkalmazás integrálására olyan vezető szoftverekkel, mint a Salesforce, a Slack és a G Suite.

A Vonage legjobb funkciói

Vállalati szintű rendelkezésre állási megbízhatóságot biztosít kommunikációjában.

Kövesse nyomon és elemezze növekedését a „Jelentés” funkció segítségével, amely különböző táblázatokkal és grafikonokkal nyújt betekintést.

Használja ki a Vonage mobilitási funkcióit a hívások továbbításához és a csapatokkal való együttműködéshez, függetlenül attól, hogy azok hol tartózkodnak.

A Vonage korlátai

A felhasználói felület kissé bonyolult lehet azok számára, akik nem ismerik az API-alapú platformokat.

Egyes felhasználók a hívásminőségkel kapcsolatos problémákat jelentettek, különösen olyan területeken, ahol a hálózati lefedettség gyenge.

Vonage árak

Örökre ingyenes

Unified Communications Basic: 13,99 USD/hó vonalonként

Unified Communications Basic: 20,99 USD/hó vonalonként

Unified Communications Basic: 27,99 USD/hó vonalonként

Ügyfélszolgálati csomagok: Egyedi árak

Vonage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

6. Telnyx (A legjobb a kiváló minőségű kommunikáció és a megbízhatóság szempontjából)

via Telnyx

A Telnyx elsőrangú kommunikációs szolgáltatásairól ismert, beleértve a hang-, üzenetküldési és adatátviteli szolgáltatásokat magán IP-hálózatokon keresztül. A Telnyx, amelynek középpontjában a következetes, megbízható szolgáltatásnyújtás áll, kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek 24 órában, minimális leállási idővel kell kapcsolatban maradniuk ügyfeleikkel szerte a világon.

A Telnyx legjobb funkciói

A Telnyx rugalmas árképzési modelljével csak az általad igénybe vett szolgáltatásokért fizetsz.

Személyre szabott ügyfélkapcsolatok AI-alapú interakciókkal

Kövesse nyomon a valós idejű hívás- és üzenetelemzéseket a jobb döntéshozatal érdekében.

A Telnyx korlátai

A beállítás bonyolult lehet, különösen a nem technikai felhasználók számára.

Korlátozott ügyfélszolgálat a kisebb csomagok esetében

Telnyx árak

Fizessen használat alapján: A használat alapján változó árak

Mennyiségalapú árazás: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Telnyx értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (410+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (110+ értékelés)

7. Webex Suite (A legjobb biztonságos és megbízható videokonferenciákhoz)

A piacon elérhető összes felhőalapú együttműködési eszköz közül a Webex Suite kiemelkedik fejlett biztonsági funkcióival és különböző üzleti eszközökkel való integrációjával. A távoli csapatok és nagyvállalatok számára elengedhetetlen megbízhatóságot kínál. Különösen tetszett, hogy a Webex Suite segítségével milyen egyszerűen lehetett nagy felbontású videó- és hanghívásokat kezdeményezni.

A Webex Suite legjobb funkciói

Biztosítsa találkozóit végpontok közötti titkosítással

Használja az AI-alapú funkciókat, mint például a zajszűrést és az automatikus átírást, hogy javítsa a megbeszélések minőségét.

Tegye közzé találkozóit közvetlenül olyan platformokon, mint a Facebook vagy a YouTube, így könnyebben elérheti a szélesebb közönséget.

A Webex Suite korlátai

A fejlett csomagok ára magas a versenytársakhoz képest.

A felület egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.

A Webex Suite árai

Ingyenes

Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként

Csomag: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Webex Suite értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 18 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7300+ értékelés)

8. Wrike (A legjobb projektmenedzsmenthez és kommunikációhoz)

via Wrike

A Wrike egy sokoldalú, felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely a feladatkezelést kommunikációs funkciókkal ötvözi. Jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek hatékony együttműködést keresnek, miközben a feladatok és a határidők felett is ellenőrzést tartanak.

Ami leginkább tetszett ebben az eszközben, az a könnyen használható felület volt. Emellett integrálható más megoldásokkal is, például a Google Workspace-szel és a Slackkel, ami segít hatékonyan elérni a kommunikációs céljait.

A Wrike legjobb funkciói

Ossza meg fájljait és frissítéseit valós időben a jobb csapatkoordináció érdekében.

A zökkenőmentes távmunka és együttműködés érdekében rangsorolja a feladatokat, különösen szoros határidők esetén.

Kövesse nyomon a napi előrehaladást testreszabható irányítópult-nézetekkel, amelyek teljes ellenőrzést biztosítanak a projektek megjelenítésének módja felett.

A Wrike korlátai

A fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A feladatfrissítések nem kerülnek megosztásra, ha a feladatot átadja egy másik csapattagnak.

A Wrike árai

Ingyenes: 0 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Pinnacle: Egyedi árak

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

9. Ringover (A legjobb felhőalapú telefon- és kommunikációs rendszer)

via Ringover

A Ringover egy felhőalapú telefonrendszer, amely vállalkozások számára testreszabott VoIP-szolgáltatásokat kínál. Ha az értékesítés és az ügyfélszolgálat nagyon fontos része a működésének, a Ringover segíthet a munkafolyamatok racionalizálásában és a csapatok hatékonyságának javításában.

A Ringover legjobb funkciói

Korlátlanul telefonálhat több mint 90 célállomásra, így a kommunikáció határokon átnyúlóan is zavartalanul folyhat.

Kövesse nyomon a teljesítményt a részletes híváselemzési és jelentéskészítési funkciók segítségével.

Hívások rögzítése és hangüzenetek átírása a könnyű nyomon követés érdekében

A Ringover korlátai

A kisebb vállalkozások számára a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Néha a felhasználók késleltetést észlelnek a hanghívások során.

Ringover árak

Smart: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Haladó: 64 USD/hó felhasználónként

Ringover értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (470+ értékelés)

10. Runrun. it (A legjobb feladatkezeléshez és kommunikációhoz)

A Runrun. it egy felhőalapú feladatkezelő megoldás, amely segít hatékonyan nyomon követni a feladatokat, az időt és a projekt előrehaladását. Vizuális feladat táblái és testreszabható funkciói ideálisak a munkahelyi együttműködéshez, mivel mindenki számára egyértelművé teszik a célokat és a határidőket.

Különösen tetszett, hogy a döntéseket, mellékleteket és a belső és külső érdekelt felekkel folytatott beszélgetéseket egy központi helyen lehet nyilvántartani.

Runrun. it legjobb funkciói

Hozzon létre automatizált folyamatokat, amelyek elosztják a feladatokat a csapat tagjai között, határidőket állítanak be és jóváhagyásokat kérnek.

Készítsen űrlapokat a projektjéhez szükséges információk begyűjtéséhez; ne pazarolja az idejét felesleges levelezésre!

Szervezze és optimalizálja munkafolyamatát egy intelligens Kanban táblán, fejlett keresési szűrőkkel.

Runrun. it korlátai

Nincs egyértelmű magyarázat az összes funkcióra, különösen az első alkalommal használók számára.

Gyakoriak az ismétlődő értesítések, ami zavart okoz.

Runrun. it árak

Ingyenes

Vállalkozások: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Runrun. it értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

11. Avaya (A legjobb vállalati szintű felhőalapú kommunikációs rendszerekhez)

via Avaya

Az Avaya jól ismert név a felhőalapú üzleti kommunikáció területén.

Ha vállalkozása hatékony felhőalapú kommunikációs platformot igényel hang-, videó-, üzenetküldési és csapatmunkához, érdemes megfontolnia az Avaya megoldását – különösen, ha többfunkciós csapatokkal dolgozik vagy összetett munkafolyamatokat kezel.

Az Avaya legjobb funkciói

Használja az Avaya-t fizikai telefonként vagy digitális platformként asztali számítógépeken.

Védje érzékeny adatait vállalati szintű biztonsági funkciókkal

Állítson be hangposta-felvételeket, és küldjön faxokat egyszerűen közvetlenül a számítógépéről, integrálva olyan eszközökkel, mint a Salesforce és a Microsoft Teams.

Az Avaya korlátai

A szoftver nem működik stabilan, gyakran összeomlik, és a felhasználóknak ki kell jelentkezniük és újra kell indítaniuk a rendszert.

A támogatás megbízhatatlan, a felhasználókat gyakran továbbítják olyan ügyintézők között, akik nem ismerik a rendszert.

Avaya árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

Avaya értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

12. Connecteam (A legjobb távoli és mobil munkavállalók csapatainak irányításához)

via Connecteam

Az olyan iparágakban működő vállalkozások számára, mint a gyártás, a logisztika és mások, ahol a legtöbb munkakör meghaladja a hagyományos irodai munkát, a felhőalapú kommunikációs szoftvereknek meg kell felelniük ezeknek a munkaerőnek a sajátos igényeinek. Ez az, ahol a Connecteam kiemelkedik.

Kifejezetten nem irodai és mobil csapatok számára készült, és minden olyan eszközt biztosít, amelyre vállalkozásának szüksége van ahhoz, hogy mindenki kapcsolatban maradjon és szinkronban legyen, függetlenül attól, hogy hol végzik a munkát.

A Connecteam legjobb funkciói

Egyszerűsítse a műszakok kezelését, a felszerelések kiosztását, a szabadságkérelmek jóváhagyását és még sok mást – mindezt egyetlen platformról.

Teljes áttekintést kaphat a beütemezett üzenetekről, és könnyedén szerkesztheti vagy törölheti őket a csevegőalkalmazáson belül.

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét, és kapcsolja össze azokat a bérszámfejtési rendszerével az egyszerű feldolgozás érdekében.

A Connecteam korlátai

A vezetők nem tehetik elérhetetlenné a csapat tagjait, amikor szükség van rájuk.

Az integrációk fejlesztésre szorulnak, különösen a QuickBooks Online (QBO) esetében, mivel az időbejegyzések nem egyeznek a QBO formátumával.

A Connecteam árai

Ingyenes: 0 USD

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Haladó: 49 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 99 USD/hó felhasználónként

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (330+ értékelés)

13. TextP2P (A legjobb SMS-marketinghez és kommunikációhoz)

via TextP2P

Ha ügyfélkapcsolat-kezelése elsősorban csevegőszolgáltatásokra támaszkodik, és nem igényel videokonferenciát, telefonrendszert vagy akár a legjobb e-mail alternatívákat, akkor a TextP2P kiváló választás az ügyfélkommunikáció kezeléséhez.

Ez az egyik legjobb együttműködési eszköz kis- és középvállalkoz ások számára, amelyek egyszerűsített, hatékony megoldást keresnek.

A TextP2P legjobb funkciói

Állítson be csepegtető kampányokat, hogy előre meghatározott időközönként szöveges üzeneteket, e-maileket és csengetés nélküli hangüzeneteket küldjön.

Küldjön automatizált SMS-felméréseket, hogy könnyedén visszajelzéseket kapjon az ügyfelektől.

Tároljon és kezeljen korlátlan számú névjegyet a TextP2P adatbázisaiban.

A TextP2P korlátai

Nincs lehetőség hang- vagy videohívások kezdeményezésére, ami korlátozza a kommunikációs lehetőségeket.

Az SMS-ek karakterkorlátozása korlátozhatja a kommunikáció hosszát.

TextP2P árak

Starter 500: 21 USD/hó

Pro 1000: 42 USD/hó

Business 2000: 84 USD/hó

Fizessen használat szerint: 5 USD/hó

TextP2P értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (110+ értékelés)

Egységes kommunikációs platform sokszínű csapatok számára

Nem engedheti meg magának, hogy a megszakadt vagy hosszadalmas kommunikációs folyamatok lassítsák működését.

Képzelje el a következő helyzetet: termékfejlesztő csapata a beszállítókkal folytatott tárgyalásokkal és a költségek kiszámításával van elfoglalva, míg üzemeltetési csapata arra vár, hogy frissítéseket töltsön fel a termékek piacra dobásához, és nincs látható idővonal a folyamat befejezésére.

Itt tud a ClickUp hatalmas változást hozni.

A zökkenőmentes és átlátható kommunikáció elősegítésével biztosítja, hogy csapataid valós időben kapcsolatban maradjanak és naprakészek legyenek. Akár vállalkozásod bővítésén, akár belső és külső kommunikációd optimalizálásán dolgozol, a ClickUp olyan platformot kínál, amely minden igényedet kielégíti.

Ne hagyja, hogy a kommunikációs hiányosságok visszatartsák – regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el még ma!