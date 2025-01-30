A 15 legnépszerűbb szoftvereszköz-kezelő eszköz 2025-ben, amelyet mindenképpen ki kell próbálni

Az IT-csapatok 53%-a nem rendelkezik teljes áttekintéssel technológiai eszközeiről. Ez pedig ébresztőjel a CTO-k számára!

Az IT-csapatokkal való szoros együttműködés során láttam, hogy a vállalatok túl sokat költenek technológiára anélkül, hogy tisztában lennének szoftvereszközeik használatával. Az eredmény? Nem tudják maximálisan kihasználni IT-költségvetésüket, és megfelelési és kiberbiztonsági kockázatoknak vannak kitéve.

A megfelelő szoftvereszköz-kezelő eszköz bevezetése azonban teljesen megváltoztatja a helyzetet. A szoftvereszköz-kezelő eszközök segítségével könnyedén nyomon követheti és kezelheti IT-eszközeit. Betekintést nyújtanak az eszközök használatába, segítve Önt a megalapozott befektetési döntések meghozatalában.

A ClickUp IT-szakértőivel közösen összeállítottam egy listát a legjobb szoftvereszköz-kezelő eszközökről, hogy Ön okosabb IT-döntéseket hozhasson.

Kezdjük!

Mi az a szoftvereszköz-kezelő (SAM) szoftver?

A SAM szoftver egy átfogó platform a szoftvereszközök teljes életciklusának nyomon követéséhez és kezeléséhez. Segít automatikusan beszerezni, telepíteni és kezelni a szoftverlicenceket és előfizetéseket, valamint nyomon követni a szoftverhasználatot, hogy a lehető legnagyobb értéket hozza ki szoftverbefektetéseiből.

Íme néhány ok, amiért a szoftvereszköz-kezelési platformok fontosak a szervezet számára: Optimalizálja a kiadásokat : Azonosítsa a fel nem használt szoftverlicenceket, és optimalizálja a szoftverlicencekre fordított kiadásokat azáltal, hogy a valóban szükséges eszközlicencekbe fektet be.

Csökkentse a megfelelési kockázatot : tartsa be a szoftverlicenc-megfelelést minden esetben, hogy elkerülje a nem megfelelésből eredő büntetéseket és jogi vitákat.

Biztonság garantálása : Figyelje és kezelje a szoftvereszközöket, azonosítsa a jogosulatlan alkalmazásokat, és távolítsa el azokat a rendszerből a biztonság fenntartása érdekében.

Tájékozott döntéshozatal: Ismerje meg a szoftverhasználati trendeket, frissítéseket, kivonásokat és egyéb részleteket, hogy tájékozott döntéseket hozhasson az IT-beruházásokról és a költségvetésről.

Most, hogy már tudja, miért fontosak a SAM eszközök az üzleti tevékenységéhez, nézzük meg a legjobb eszközöket a szoftvereszközök nyomon követésének és kezelésének egyszerűsítéséhez.

1. ClickUp (A legjobb szoftverlicencek kezeléséhez, a szoftverhasználat optimalizálásához és a munkafolyamatok automatizálásához)

Gyorsítsa fel a szoftverfejlesztést és egyszerűsítse az eszközkezelést a ClickUp segítségével

Bármennyi eszközt is próbál ki csapatunk, ha a feladatok elvégzéséről van szó, a ClickUp-ot választjuk. A ClickUp all-in-one projektmenedzsment és IT-megoldása egyszerűsíti a szoftverfejlesztési ciklust. A ClickUp segítségével hatékony automatizálásokkal optimalizáltuk IT-munkafolyamatainkat.

Teljes áttekintést biztosít az IT-eszközökről, segítve minket a fontos dolgok nyomon követésében, anélkül, hogy szétszórt eszközökön kellene figyelni a mutatókat.

A ClickUp segítségével egyesítheti az alkalmazások között széttagolt munkafolyamatokat egyetlen platformon

A ClickUp for Software Teams egyetlen helyen egyesíti az IT-eszközök feltérképezését, az együttműködést, az IT-folyamatokat és a sprint vizualizációkat, így racionalizálva a szoftverek teljes életciklusát. Segít csapatunknak könnyebben együttműködni belsőleg más részlegekkel, valamint külsőleg beszállítókkal, eszközök tulajdonosaival stb. valós időben.

De ez még nem minden! A ClickUp számos IT-sablont is kínál, például a ClickUp eszközkezelési sablont, amely intuitív, központi adatbázisban nyomon követi az eszközök összes részletét, a használattól a licencekig.

Rendezze és vizualizálja az IT-eszközöket a ClickUp eszközkezelési sablon segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon együtt a különböző részlegekkel és külső érdekelt felekkel azáltal, hogy világos, naprakész dokumentációt vezet : Dolgozzon együtt a különböző részlegekkel és külső érdekelt felekkel azáltal, hogy világos, naprakész dokumentációt vezet a ClickUp Docs- on.

A ClickUp Docs segítségével együttműködhet eszközök tulajdonosaival, beszállítókkal és másokkal

Folyamatok feltérképezése : Térképezze fel az eszközkezelési folyamatokat, beleértve az IT-kérelmek jóváhagyását, új szoftverek vásárlását, költségvetési változásokat stb. : Térképezze fel az eszközkezelési folyamatokat, beleértve az IT-kérelmek jóváhagyását, új szoftverek vásárlását, költségvetési változásokat stb. a ClickUp Whiteboards segítségével.

Eszközök állapotának nyomon követése : A ClickUp Dashboards segítségével testreszabott jelentésekkel vizualizálhatja és nyomon követheti az eszközök állapotát és a csapat teljesítményét a szoftverfejlesztés során.

Feladatkezelés: Tervezze meg és rangsorolja az IT-feladatokat, például a szoftverelőfizetéseket, az incidenskezelést, a hibajavításokat stb. : Tervezze meg és rangsorolja az IT-feladatokat, például a szoftverelőfizetéseket, az incidenskezelést, a hibajavításokat stb. a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével több IT-feladatot és projektet is zökkenőmentesen kezelhet

Munkafolyamat-automatizálás: Automatizálja az eszközkezelési folyamatokat, például a megfelelőségi ellenőrzéseket, a licencmegújítási emlékeztetőket, a használat figyelemmel kísérését és egyebeket : Automatizálja az eszközkezelési folyamatokat, például a megfelelőségi ellenőrzéseket, a licencmegújítási emlékeztetőket, a használat figyelemmel kísérését és egyebeket a ClickUp Automations segítségével.

Automatizálja a megfelelőségi ellenőrzéseket és jóváhagyásokat a ClickUp Automations segítségével

Egyszerű automatizálás, eszközkövetés és jelentéskészítés: Készítsen ütemterveket, automatizálja az IT-folyamatokat, szerezzen be eszközadatok, foglalja össze az IT-költségvetéseket és eszközjelentéseket stb. : Készítsen ütemterveket, automatizálja az IT-folyamatokat, szerezzen be eszközadatok, foglalja össze az IT-költségvetéseket és eszközjelentéseket stb. a ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkciójával kissé meredek a tanulási görbe.

Kezdetben az újoncoknak nehézséget okozhat a ClickUp testreszabási lehetőségeinek maximális kihasználása.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Adjon hozzá AI-t bármely fizetős csomaghoz 7 USD/felhasználó/hó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Én és a csapatom naponta használjuk a ClickUp-ot jegyrendszerként és információs bázisként is. DevOps-ként tetszik az API-ja 🙂 Lehetővé teszi bármilyen típusú automatizálás és integráció létrehozását: az automatizált feladatok létrehozásától az Outlookhoz és más ITSM eszközökhöz való csatlakozásig. A terek testreszabása is egyszerűen és intuitív módon történik.

2. Snow Commander (A legjobb eszköz láthatóság és felderítés több felhőplatformon)

via Snow Commander

A Snow Commander kiváló eszköz a felhőalapú erőforrások kezeléséhez. Lehetővé teszi a felhőalapú platformok és alkalmazások üzleti felhasználásának nyomon követését, hogy optimalizálja a teljesítményt és csökkentse a költségeket az erőforrások újraelosztásával.

A Snow Commander hibrid felhőkezelő eszközének legfontosabb jellemzője az automatizálás. Megszünteti a jóváhagyásokkal járó várakozási időt, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a szoftverigénylések, a költségvetések és a funkciók közötti felülvizsgálatok jóváhagyási folyamatait automatizálva folyamatosan haladjanak előre.

A Snow Commander legjobb funkciói

Csökkentse az IT-csapat munkaterhelését egy önkiszolgáló portállal és ügynök nélküli felderítéssel.

A szoftver telepítése és integrálása konfigurációs varázsló segítségével

Szerezzen be költségoptimalizálási ismereteket az IT-költségvetés hatékony felhasználásához.

A Snow Commander korlátai

Néhány felhasználó arról számolt be, hogy a keresőgenerátor adatproblémákkal küzd, amelyek manuális beállításokat és konfigurálást igényelnek.

A Snow Commander árai

Egyedi árazás

Snow Commander értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Snow Commanderről a valós felhasználók?

Nagyszerű, hogy egy interfész segítségével kezelhetem a különböző szoftvergyártók termékeit. A szoftver nagy rugalmassága mellett lehetőséget ad a licencinformációk irányítására is. Kiválóan megkönnyíti a licenc és a szerződés lejáratának figyelemmel kísérését és a riasztásokat. Fontos megjegyezni, hogy megkérdezhetem, hogy egy szoftvert használtak-e, és ellenőrizhetem a felhasználás felülvizsgálatát.

3. FlexNet Manager (A legjobb vállalati licenckezeléshez)

via FlexNet Manager

A FlexNet Manager kiválóan alkalmas a szoftverlicencek aktuális állapotának megismerésére. Segít megérteni, hogy hány licencet vagy csomagot kell vásárolnia a különböző szoftverekhez, biztosítva ezzel a költséghatékonyságot.

Kipróbáltuk a szállítói kapcsolatok kezelésére és az összes jogosultság egy helyen történő tárolására, miközben nyomon követtük az aktív és inaktív licenceket. A legjobb az, hogy egyszerűsíti a szoftverek megújítását és az audit előkészítését.

A FlexNet Manager legjobb funkciói

Automatizálja a licenc-összehangolást – illessze össze a szoftverlicenceket a tényleges szoftverhasználattal, hogy elkerülje a hibákat és biztosítsa a licenc-megfelelést.

Optimalizálja a licencpozíciókat részletes betekintéssel, hogy maximális értéket nyerjen ki IT-kiadásaiból, és hatékonyan használja fel költségvetését.

Automatizálja a hatékony szoftverlicenc-pozíciókat a FlexNet jogosultsági könyvtárával, amely több mint 900 000 alkalmazást tartalmaz, hogy azonosítsa a túlzott és alullicencelést, és optimalizálja a szoftverköltségeket.

A FlexNet Manager korlátai

Az Agent Inventory felugró ablak zavaró tényező a szoftvereszköz-leltár adatainak gyűjtése során.

Az AWS integrációval kapcsolatos teljesítményproblémák vannak.

A FlexNet Manager árai

Egyedi árazás

FlexNet Manager értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a FlexNet Managerről a valós felhasználók?

A FlexNet Manager Suite legnagyobb előnye, hogy az összes jogosultságot egy helyen tárolhatja, és nyomon követheti az aktív és inaktív licenceket.

4. Certero (a legjobb a licencelési feladatok automatizálásához)

via Certero

A Certero valós idejű képet ad vállalatának teljes IT-környezetéről. Használja a szoftvereszközök nyomon követésére és az életciklusok hatékony kezelésére. A szoftver gyors adatgyűjtési folyamattal, több telepítési lehetőséggel és hatékony licencel rendelkezik, amelyek rugalmasságot biztosítanak a vállalkozások méretének bővítéséhez.

Tetszik, hogy a Cetero automatizálja a dokumentumkezelési feladatokat, például a licencszerződések feltöltését, ezzel csökkentve az IT-csapatok munkaterhelését. Emellett összehangolja a hatékony licencelési helyzetet a releváns adatokkal, például a szerződésekkel, a telepítési nyilvántartásokkal és a különböző forrásokból származó használati adatokkal, így segítve Önt a tájékozottabb megfelelési és szoftverbeszerzési döntések meghozatalában.

A Certero legjobb funkciói

Hozzon létre egy eszköz-tárat, hogy az összes IT-eszközt egy helyen kezelhesse, és nyomon követhesse az új és ismeretlen eszközöket.

A Certero Effective License Positions (ELP) szolgáltatásával pontos képet kaphat szoftverlicenceinek megfelelőségi állapotáról.

A beépített irányítópult és az egyedi elemzések segítségével betekintést nyerhet az eszközökbe.

A Certero korlátai

Az alkalmazásnak időbe telik a változások megjelenítése

Az integráció beállítása kissé bonyolult lehet.

Certero árak

Egyedi árazás

Certero értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Certero-ról a valós felhasználók?

Segít a szoftvergyártó teljes lefedettségének biztosításában, valamint a zökkenőmentes működéshez szükséges teljes platformlefedettség biztosításában. Ezenkívül, más SAM eszközökhöz hasonlóan, licenckezelési funkciókat is kínál, amelyek nagyon hasznosak a licenckezelők számára a licencköltségek optimalizálásával kapcsolatos betekintés megszerzéséhez.

5. ServiceNow (A legjobb vállalati szintű IT-szoftverkezeléshez)

via ServiceNow

A ServiceNow egy régebbi AI eszközkezelő eszköz, amely a szervezet egészére kiterjedő szoftvereszköz-licenceket követ nyomon és kezeli. A platform sokoldalúsága, valós idejű láthatósága és frissítései, valamint testreszabási képességei segítik abban, hogy kiemelkedjen a ServiceNow versenytársai közül.

A ServiceNow kiváló eszköz a teljes eszközéletciklus-kezeléshez. Rugalmasságot kínál minden szabványos folyamat számára, támogatja a szoftverfejlesztési életciklust (beleértve az agilis módszert is), és több harmadik fél API-jához is csatlakozik.

A ServiceNow legjobb funkciói

Tekintse meg az ajánlott tevékenységeket, figyelmeztetéseket és hasznos információkat egy helyen

Használja ki az AI előnyeit, hogy az adatokat pontosabban, következetesebben és könnyebben hozzáférhető módon szervezze meg.

Jelölje meg a jogosulatlan személyes szoftvereket, és távolítsa el őket a biztonság érdekében.

Ossza meg a jelentéseket, rendeljen hozzá alfeladatokat, és kezelje a jegyeket a portálon.

A ServiceNow korlátai

Nem kínál kód nélküli testreszabási lehetőségeket.

Az eszközök számának növekedésével az eszközök összehangolása vagy komplex jelentések készítése nehézségekbe ütközhet.

A ServiceNow árai

Egyedi árazás

ServiceNow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a ServiceNow-ról a valós felhasználók?

A ServiceNow a piac vezető ITSM eszköze. Átfogó funkciók és képességek széles skáláját kínálja, amelyek minden üzleti igényt kielégítenek. Folyamatosan frissül új verziókkal, amelyek még több innovációt és értéket hoznak ügyfeleinek. Az ITSM eszközök között azonban nem olcsó választás, és hosszú bevezetési folyamatot igényel.

6. Oomnitza (A legjobb vállalati technológiai eszközök életciklus-kezeléséhez)

via Oomnitza

Az Oomnitza egy központi rendszer a vállalati technológia kezeléséhez. Biztosítja a jobb adatminőséget és pontosságot a szoftverleltár-ellenőrzés során, csökkentve az IT-kiadásokat és a megfelelőségi kockázatokat.

Az Oomnitza egységesíti a technológiai eszközállományát és egyszerűsíti a hozzáférést tiszta, könnyen használható felhasználói felületével. Naponta több száz munkafolyamatot automatizál, kiküszöbölve a hibalehetőségekkel járó manuális feladatokat, mint például az új munkavállalók felvétele és a kilépők elbocsátása, a megfelelőségi ellenőrzés, a jelentések készítése és az előrejelzések. Ráadásul az eszköz gyors integrálása a jegyrendszer-szoftverrel időt takarít meg és segít a jegyek hatékony kezelésében.

Az Oomnitza legjobb funkciói

Hozzon létre és testreszabjon munkafolyamatokat az Ön igényeinek megfelelően

Kezelje a technológiai eszközök használatát és életciklusát, és hatékonyan használja fel az IT-költségvetést előrejelzések segítségével.

Központi technológiai eszközleltár-rendszert építsen ki a szilók megszüntetése érdekében

Az Oomnitza korlátai

A kezdeti beállítási folyamat bonyolult és időigényes lehet.

Oomnitza árak

Egyedi árazás

Oomnitza értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Oomnitza-ról a valós felhasználók?

Az Oomnitza egy olyan egyszerű eszköz, amely egyetlen helyen biztosítja számunkra az összes eszközünket, megkönnyíti az eszközök életciklusának használatát és nyomon követését. Nagyon könnyű volt bevezetni és integrálni más eszközeinkkel, így valós időben átfogó képet kapunk az eszközök állapotáról. A jelentéskészítő felület azonban javításra szorul.

7. AWS License Manager (a legjobb felhőalapú és helyszíni licenckezeléshez és optimalizáláshoz)

via AWS License Manager

Az AWS License Manager jó választás, ha Ön AWS felhőalapú számítástechnikai platform felhasználója. Lehetővé teszi a licenckonfigurációk beállítását egyéni szabályokkal a licenc alkalmazhatóságának ellenőrzése érdekében. Ezenkívül a felhasználók létrehozhatnak keresztleltár-keresési beállításokat, amelyekkel figyelmeztetéseket kaphatnak a licenchasználati korlátok túllépéséről. Összességében segít a felhőalapú és a helyszíni szoftverlicencek kezelésében és optimalizálásában.

Az eszköz irányítópultja szintén hatalmas előny. Nagyobb áttekinthetőséget biztosít a szoftverlicencek használatáról. Csökkenti a szabályszegés kockázatát a licenchasználati korlátozások bevezetésével, az új indítások blokkolásával és egyéb ellenőrzési funkciókkal.

Az AWS License Manager legjobb funkciói

A műszerfalak segítségével áttekintheti a licenceket és a szabályszegéseket.

Hozzon létre licencszerződéseket, és használja azokat több szoftverlicenchez

Automatizálja a licencfelismerést, nyomon követést és jelentéstételt, hogy csökkentse a kézi munkát.

Az AWS License Manager korlátai

Néhány felhasználó szerint az ingyenes csomag csak a szolgáltatás kipróbálására alkalmas. A szoftver teljes körű előnyeinek kihasználásához fizetős csomagra van szükség. Emellett, mivel csak licenckezelésre alkalmas, az ára meglehetősen drága.

AWS License Manager árak

Nincs extra díj; az Amazon Web Services előfizetéssel ingyenesen elérhető. A teljes funkcionalitáshoz azonban fizetős csomagokra van szükség.

AWS License Manager értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

Mit mondanak az AWS License Managerről a valós felhasználók?

Az egyik leghasznosabb funkció számomra a központosított licenckezelés volt, mivel az AWS License Manager segítségével több AWS-fiók és környezet szoftverlicenceit is kezelhetem. Ezáltal átláthatóan és kontrolláltan tudom kezelni a licenchasználatot.

8. USU (A legjobb nagyvállalatok számára, amelyek átfogó IT eszközkezelési megoldásokat keresnek)

via USU

Az USU egy átfogó szoftvereszköz-kezelő eszköz, amely biztosítja az átláthatóságot és a szabályoknak való megfelelést. Megfelel a szervezet IT-irányelveinek és eljárásainak, miközben rugalmas adatgyűjtést, -megosztást és -kezelést biztosít.

A tesztelés során az eszköz segítségével láthatóvá tettük a szerverek és klaszterek licencelésének költségeit és bonyolultságát. A tesztrendszer „mi lenne, ha” forgatókönyvekkel segített megtalálni a legköltséghatékonyabb és legelőnyösebb lehetőségeket.

Végül nem lenne tisztességes, ha nem említenénk meg az USU jelentős szerepét a projektek IT-értékesítési fázisaiban. Ez előnyös az ügyfelek szoftverkörnyezeteinek megismerése és infrastruktúrájuk megértése szempontjából, hogy testreszabott megoldásokat lehessen tervezni.

Az USU legjobb funkciói

Központosított áttekintést kaphat SaaS-környezetéről, hogy nyomon követhesse és kezelhesse az alkalmazásokat.

Értékelje a gyártók szabályait és mutatóit, hogy kiszámítsa a termékek megfelelőségét.

Automatizálja a SaaS-újrahasznosítást a licencek és az alkalmazások használatának nyomon követése érdekében, majd optimalizálja a szoftverköltségeket.

Az USU korlátai

Néhány felhasználó szerint az eszköz lemezterülete kicsi, és ára kissé magasabb a kisvállalkozások számára.

Előfordul, hogy a rendezés, szűrés és minőség-ellenőrzés funkciók nem tükrözik a végrehajtott változtatásokat.

USU árak

Egyedi árazás

USU értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az USU-ról a valós felhasználók?

Tetszik, hogy ez egy részletes eszköz a licencmegfelelés megjelenítésére, bármely szervezet igényeihez igazítható, és lehetővé teszi a fájlok következetes kezelését több adatforrásból és nagy mennyiségben.

9. Google Cloud Asset Inventory (a legjobb a Google Cloud szoftvereszközök figyelemmel kíséréséhez)

via Google Cloud Asset Inventory

Az összes alkalmazása és márkaeszköze a Google Cloudban van tárolva? Akkor érdemes megfontolnia a Google Cloud Asset Inventory használatát. Ez segít a Google Cloud leltárának figyelemmel kísérésében és az eszközök különböző szinteken történő elemzésében.

Az eszköz 35 napos előzményeket tárol az eszközök metaadatairól, ami azt jelenti, hogy könnyebb naprakész maradni az eszközök változásairól a valós idejű riasztásokkal, exportálni az eszközök pillanatképeit ebben az időszakban, valamint keresni és exportálni az eszközök metaadatait dokumentációs célokra.

A Google Cloud Asset Inventory legjobb funkciói

Eszközök keresése egyéni lekérdezési nyelv használatával

Figyelje az eszközváltozásokat valós idejű értesítésekkel

Integrálja a BigQuery-t az átfogó adatelemzéshez

A Google Cloud Asset Inventory korlátai

A Google Cloud Platformra korlátozva

Nehéz megérteni, hogy miért számolnak fel díjat; sok kutatásra van szükség a számlázási rendszer megértéséhez.

A Google Cloud Asset Inventory árai

Ingyenes a Google Cloud Platformmal, amely használat alapú árazással működik.

Google Cloud Asset Inventory értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Mit mondanak a Google Cloud Asset Inventory-ről a valós felhasználók?

Lehetővé teszi a GCP-eszközök figyelemmel kísérését és elemzését, hogy ellenőrizhessük azok állapotát és elemezhessük azokat. A legfontosabb, hogy egyszerűen SQL-lekérdezéseket írhatunk, és a rendszer a lekérdezésünk alapján megadja a szükséges adatokat.

10. Alloy Navigator (Legalkalmasabb az IT-eszközök és szolgáltatások kezelésével kezdő vállalatok számára)

via Alloy Navigator

Az Alloy Navigator egy teljes körű szoftvereszköz-kezelő és ügyfélszolgálati szoftver.

Az Alloy-ban leginkább az tetszik, hogy több funkciót is egy helyen kínál. Használhatja a rendszerek szoftverleltárának átvizsgálására, a licenc lejárati dátumainak nyomon követésére és azok automatikus megújítására, a megfelelőség nyomon követésére, valamint a nem megfelelőség kezelésére azáltal, hogy azokat IT-változási kérelmekké alakítja át a megfelelőség biztosítása érdekében.

Ezenkívül az Alloy segít az IT-szolgáltatási jegyek kezelésében, a felhasználói kapcsolatok feltérképezésében, a munkafolyamatok automatizálásában és az ügyfelek igényeinek hatékony kielégítésében.

Az Alloy Navigator legjobb funkciói

Automatizálja a rendszer szkennelését a szervezet egészében, hogy perceken belül lekérhesse a szoftverleltár adatait.

Automatikus e-mailes riasztásokat és értesítéseket kaphat a telepített, eltávolított és frissített alkalmazásokról.

Optimalizálja a licenchasználatot, hogy elkerülje a szoftverek túlzott vagy elégtelen vásárlását.

Az Alloy Navigator korlátai

A dokumentáció gyenge. Csak szövegek vannak, képek, videók vagy személyes útmutatások nélkül, amelyek segítenének megérteni a terméket.

Az Alloy tevékenység/előzmények lapjai és háttérfunkciói zavarosak és túlterhelőek lehetnek.

Alloy Navigator árak

Alloy Navigator Explorer : 19 USD/technikus/hónap

Alloy Navigator Express: 49 USD/technikus/hónap

Alloy Navigator Enterprise: 89 USD/technológia/hónap

Alloy Navigator értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/6 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak az Alloy Navigatorról a valós felhasználók?

Számos hasznos funkcióval rendelkezik, például a berendezések kölcsönző könyvtárával és az eszközkezelési funkciókkal. Tetszik az is, hogy a felhasználók a help desk portálon keresztül jegyet küldhetnek, ami megkönnyíti számunkra a munkamegbízások nyomon követését.

11. Zluri (A legjobb SaaS-alkalmazások felkutatásához és optimalizálásához)

via Zluri

A komolyan rendezetlen SaaS-rendszer legrosszabb része az árnyék-IT. Nem tudhatja, mely alkalmazások vannak használatban, melyek nem engedélyezettek, és melyek már régóta nem működnek, azaz zombi alkalmazások.

Kipróbáltuk a Zluri eszközkezelő szoftverét a SaaS rendszerünk szervezéséhez. Segített a szoftverek kockázat és fontosság alapján történő osztályozásában, a jogosulatlan alkalmazások felkutatásában, valamint az alkalmazások használatának és a kiadások nyomon követésében, mindezt egy helyen.

A legjobb benne? Felismeri a környezetbe belépő új alkalmazásokat, azonosítja a kockázatos szoftvereket, és megakadályozza a magas kockázatú felhasználókat, csökkentve ezzel a kiberbiztonsági fenyegetéseket. Ezenkívül az eszköz automatizálja a hozzáférési nézeteket, hogy biztosítsa az IT-irányítás és a törvények betartását.

A Zluri legjobb funkciói

360°-os áttekintést kaphat a kiadásokról/licencekről – kiadási eszközök, pénzügyi rendszerek és szoftveres szerződések.

Azonosítsa a kockázatos alkalmazásokat, és értesítse az érintetteket az azonnali intézkedésről.

Hozzáférés az összes alkalmazás adatait – kiosztott és nem kiosztott licencek, felhasználói tevékenység, biztonság, kiadások stb. – hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

A Zuri korlátai

Viszonylag új termék; nem rendelkezik kiterjedt funkciókkal

A telepítés sok manuális munkát igényel, például a felhasználói hozzáférések összehangolását. Manuálisan kell ellenőriznie a felhasználói hozzáféréseket és vezérlőket, hogy azok pontosak és érvényesek legyenek.

Zluri árak

Egyedi árazás

Zluri értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Zluri-ról a valós felhasználók?

A Zluri kiválóan alkalmas SaaS-felfedezésre és a felhasználók alkalmazásokhoz való hozzáférésének rögzítésére. Azonban a szervezeténél található SaaS-eszközök méretétől függően a Zluri bevezetése hatalmas feladat lehet, különösen akkor, ha egy meglehetősen rendezetlen és megbízhatatlan forrásról, például Excelről vagy Google Sheetsről vált át. A Zluri számos integrációt kínál, amelyek nagyban segítenek ebben, de minden máshoz továbbra is nagy mennyiségű manuális felhasználói hozzáférés-összehangolás szükséges.

12. Microsoft Volume Licensing (a legjobb a Microsoft termékek licencjeinek kezeléséhez)

via Microsoft Volume Licensing

Ha nagymértékben támaszkodik a Microsoft termékeire és szolgáltatásaira, akkor a Microsoft Volume Licensing az Ön számára a legjobb megoldás. Ez a szoftver lehetővé teszi az IT-csapatok számára a Microsoft termékek licencének kezelését.

Különböző előfizetési lehetőségekkel rendelkezik, és nagy rugalmasságot kínál. Bármilyen méretű és bármely iparágban működő IT-csapatok használhatják a szoftvert tömeges licenckezeléshez, szerződések ellenőrzéséhez és olyan kockázatok csökkentéséhez, mint a hozzáférés elvesztése, a működésképtelenség és a szolgáltatás megszakadása.

A Microsoft Volume Licensing legjobb funkciói

Vegyen részt a tömeges licencelésről szóló képzésen, hogy a lehető legjobban kihasználhassa az eszközt.

Tárolja a szoftvereszközöket egy központi platformon, hogy könnyen hozzáférhessenek

Használja ki a megfizethető webalapú alkalmazáskezelő eszközöket, hogy megtakarítson a licencelési költségeken.

A Microsoft tömeges licencelési korlátozások

A helyszíni licenckiszolgáló megnyitása megzavarja az online VLSC (Volume Licensing Service Center) verzió frissítését, ami az információk eltéréséhez vezet.

Az egyik rendszerben használt szoftverkulcsok nem használhatók fel más célra, ami azt jelenti, hogy a gépek cseréje esetén többletköltségek merülnek fel.

Microsoft Volume Licensing árak

A Microsoft Licensing négy egyedi árazási tervet kínál:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard for Mac 2024

Microsoft 365 Apps for enterprise

Microsoft Volume Licensing értékelések és vélemények

G2 : Nincs elegendő értékelés

Capterra: Nem elérhető

Mit mondanak a valós felhasználók a Microsoft Volume Licensingről?

Több mint 2 éve használom a Volume Licensing szolgáltatást, és nagyon hasznosnak találom. Ha egy adott szoftvert kell telepítenem, csak annyit kell tennem, hogy felkeresem a webhelyet, telepítem az ISO fájlt, és megszerzem a kulcsot. Nem kell megjegyezni a licenckulcsot, minden ott van.

13. SymphonyAI IT Service Management (A legjobb az IT-műveletek AI-val történő automatizálásához)

via Symphony AI

A SymphonyAI szoftvereszköz-kezelő eszköze kiválóan alkalmas azoknak a vállalati csapatoknak, amelyek automatizálással próbálják finomhangolni a munkafolyamatokat. Segít optimalizálni az IT-folyamatokat, egyedi munkafolyamatokat létrehozni és megkönnyíteni a vállalaton belüli együttműködést a műveletek felgyorsítása érdekében.

Tetszik, hogy az eszköz központi felületet biztosít az összes hardver- és szoftvereszköz adataival. Ez segít nyomon követni az IT-eszközök állapotát hely, előzmények, tulajdonjog és használat szerint. Ráadásul felismerheti a kihasználatlan erőforrásokat, és csökkentheti a pazarlást a szoftver életciklusa során.

Röviden: a SymphonyAI segít az IT-költségvetések hatékonyabb felhasználásában. Biztosítja a hatékony IT-eszközkezelést, javítja az eszközök láthatóságát, felkutatását, a licenckezelést és a megfelelőséget.

A SymphonyAI IT Service Management legjobb funkciói

Telepítsen eszközöket távolról, útközben, szoftverfrissítések segítségével

Szerezzen be egy egységes szolgáltatási portált, hogy a végfelhasználók problémáit egy helyen kezelhesse.

Javítsa a munkafolyamatokat és alakítson ki személyre szabott élményeket a Design Studio segítségével, amely 50 beépített vezérlőelemet tartalmaz űrlapok, munkafolyamatok, üzleti szabályok és SLA-k számára.

A SymphonyAI IT szolgáltatáskezelési korlátai

A telepítési folyamat kihívást jelentő és időigényes.

Az eszközök kiosztásakor új leltárt csak akkor adhat hozzá, ha rendelkezik a szükséges szoftverlicencekkel.

SymphonyAI IT szolgáltatáskezelés árak

Egyedi árazás

SymphonyAI IT szolgáltatáskezelés értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SymphonyAI IT Service Managementről a valós felhasználók?

Ez a megoldás egy központi helyet kínál, amely egyszerűsíti a különböző funkciók integrálását. Könnyen kezelhető rendszert biztosít, amely racionalizálja az eszközkezeléstől a szolgáltatási kérelmekig, majd az incidensek kezeléséig tartó folyamatot. A napi műveletekben való könnyű használatra tervezték, így biztosítja, hogy a felhasználók bonyodalom nélkül hatékonyan haladjanak át az egyes szakaszokon. ”

14. IFS assyst (A legjobb vállalati IT-szolgáltatáskezeléshez)

via IFS assyst

Az IFS assyst egyetlen platformon kínál IT-szolgáltatás- és eszközkezelést – a stratégiai menedzsmenttől a műveletekig és a biztonságig. Ez a webalapú IT-műveletekkezelő szoftver segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, a szoftverek felkutatását és a biztonsági incidensek kezelését, így maximalizálhatja IT-eszközei megtérülését. Ezenkívül az eszköz felhasználóbarát portált kínál a végfelhasználók számára, hogy gyorsabban megoldhassák a problémákat.

Az IFS assyst legjobb funkciói

Automatizálja a megfelelőségi ellenőrzéseket, hogy elkerülje a nem megfelelőség miatti büntetéseket.

Figyelje a hardver és szoftver részleteit – a munkafolyamatoktól a támogatási jegyekig –, hogy jobban megértse infrastruktúráját.

Automatizálja a biztonsági műveleteket, hogy 100%-os megfelelést és zökkenőmentes biztonságot biztosítson az eszközök és adatok tekintetében.

Az IFS assyst korlátai

A felhasználói felület nehézkes és régimódi, ami a felhasználók számára elriasztó lehet.

IFS assyst árak

Egyedi árazás

IFS assyst értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IFS assystről a valós felhasználók?

Elég jól teljesít az eszközkezelés terén. Azonban felületes és elavult felülettel rendelkezik. Szükség van a végpontkezelő rendszerekkel való szorosabb és jobb integrációra.

15. Matrix42 (A legjobb tapasztalt IT-szakemberek számára, akik több alkalmazást és licencet kezelnek)

via Matrix42

Ha szilárd eszközinformációkkal dolgozik, fontolja meg a Matrix42 használatát. Ez a szoftver 360 fokos áttekintést nyújt a szoftverekről és a licencekről. Segítségével megtudhatja, mire fizet, azonosíthatja a felesleges alkalmazásokat, és pénzt takaríthat meg a fel nem használt eszközök lecserélésével. Használhatja több platformon történő leltárvizsgálatok futtatására is, így rendszerei mindig naprakészek maradnak.

Az eszközben az tetszett, hogy egyszerűen bejelentkezve minden részletet megtaláltam, függetlenül attól, hogy melyik szoftverről akartam információt szerezni. Ez lehetővé tette csapatunk számára, hogy minden szoftvert dokumentáljon, implementáljon, frissítsen és leszereljen.

A Matrix42 legjobb funkciói

Kövesse nyomon a felhőalapú szolgáltatásokra fordított kiadásokat, és ellenőrizze a költségeket és a költségvetéseket, hogy elkerülje a túlköltekezést.

Készítsen részletes alkalmazáshasználati jelentéseket, hogy megalapozott vásárlási döntéseket hozhasson.

Azonosítsa a jogosulatlan szoftvereszközöket, és rendeljen további licenceket a Service Catalog integráció segítségével.

A Matrix42 korlátai

Az eszköz összetett; a kezdőknek intenzív képzésre van szükségük, mielőtt teljes potenciálját ki tudják aknázni.

Matrix42 árak

Egyedi árazás

Matrix42 értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Matrix42-ről a valós felhasználók?

Összességében nagyon jók a tapasztalataim. Egy nagyvállalat szoftvereszköz-adminisztrátoraként a Matrix42-ben leginkább azt szeretem, hogy a szoftver életciklusát teljes mértékben ellenőrizni tudom, a telepítéstől a frissítésen át az esetleges eltávolításig. Az eszköz összetettsége miatt nehéz az új adminisztrátorokat betanítani.

Csökkentse a szoftvereszköz-kezeléssel kapcsolatos szabályszegés kockázatát

Most, hogy többet tud a piacon jelenleg elérhető 15 legjobb SAM eszközről, reméljük, hogy könnyebben fel tudja mérni a legfontosabb tényezőket – a munkafolyamat-automatizálást, a szoftverlicenc-kezelést, a központi platformot, a funkciókat, az integrációkat és a vállalatának megfelelő testreszabást. Választásakor ne felejtse el alkalmazni a legjobb szoftvereszköz-kezelési gyakorlatokat.

Bár a listán szereplő összes megoldás kipróbálásra érdemes, a ClickUp a kedvencem. Minden funkcióval rendelkezik, amely a szoftvereszköz-kezelés és a fejlesztési életciklusok racionalizálásához, valamint a licencszerződések kezeléséhez szükséges. Röviden: egy hatékony platformot biztosít az összes üzleti folyamat és munkafolyamat tartós hatékonyságának biztosításához.

Szeretne többet megtudni?

Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen!