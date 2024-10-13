Zendesk vs. Salesforce: Találja meg a vállalkozásának legmegfelelőbb CRM-et

A megfelelő CRM kiválasztása megváltoztathatja a csapatod és az ügyfelek közötti interakciót, valamint a napi műveletek kezelését.

Az olyan eszközök, mint a Zendesk és a Salesforce, kiemelkednek, mert egyedi funkciókat kínálnak, amelyek különböző üzleti igényeknek és felhasználói preferenciáknak felelnek meg. Ezek az értékesítési és marketingeszközök dominálják a vevői kommunikációval és kapcsolattartással kapcsolatos beszélgetéseket, és ígéretet tesznek az üzleti folyamatok automatizálására.

De a választás nem egyszerű. Mindkét platform hasznos funkciókat kínál, de a felhasználói élmény és a konkrét alkalmazások jelentősen eltérnek egymástól.

Ebben a blogban bemutatjuk mindkét eszköz erősségeit és korlátait, és megnézzük, melyik CRM illik legjobban a csapatához. Készen áll? Akkor kezdjük!

Mi az a Zendesk?

A Zendesk egy sokoldalú CRM eszköz, amelyet az ügyfélszolgálat hatékonyságának és az interakciók kezelésének javítására terveztek.

Különböző funkciókat ötvöz, többek között AI-alapú automatizálást, élő csevegést, jegyrendszert és átfogó tudásbázist. Más ügyfélszolgálati eszközök mellett ez is jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek célja az ügyfélelégedettség és a működési hatékonyság javítása.

Az ügyféladatok integrálásával és hasznosítható betekintések biztosításával a Zendesk segít a vállalatoknak személyre szabott és időszerű ügyfélélményt nyújtani, biztosítva, hogy minden interakció hozzáadott értéket teremtsen és lojalitást építsen. Emellett hozzáférhető közösségi fórumokkal is rendelkezik, ahol a felhasználók ötleteket cserélhetnek, problémákat oldhatnak meg és megoszthatják a bevált gyakorlatokat.

A Zendesk funkciói

A Zendesk egy hatékony funkciócsomagot kínál, amelynek célja az ügyfélkapcsolatok optimalizálása és a csapat hatékonyságának növelése.

Fedezzük fel a leghatékonyabb CRM-funkciókat.

1. 1. funkció: Teljes átláthatóság a folyamatokban

via Inetsoft

A Zendesk CRM átláthatóságot biztosít az értékesítési folyamatban, ami elengedhetetlen funkció minden olyan értékesítési csapat számára, amely el akarja kerülni a negyedév végi meglepetéseket. Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési folyamat hatékony előrejelzését és kezelését valós időben.

A help desk eszközökkel, amelyekkel az értékesítési folyamat minden részét megtervezheti, nyomon követheti és elemezheti, azonosíthatja a potenciális problémákat, mielőtt azok hatással lennének az eredményeire. Ez a szintű betekintés segít a műveletek racionalizálásában, így mindig egy lépéssel előrébb járhat.

Csapata megalapozott döntéseket hozhat, amelyek optimalizálják a teljesítményt és elősegítik a bevételek folyamatos növekedését a valós idejű adatok és elemzések segítségével.

2. 2. funkció: Csapat termelékenységet növelő funkciók

via Softwareadvice

Így egyszerűsítik a Zendesk termelékenységi funkciói az értékesítési folyamatokat:

Kapcsolatok és ügyletek kezelése: Kezelje kapcsolatait és ügyleteit a Zendeskben, ahol minden fontos ügyféladat egy helyen, könnyen elérhető formában tárolódik. Kezelje kapcsolatait és ügyleteit a Zendeskben, ahol minden fontos ügyféladat egy helyen, könnyen elérhető formában tárolódik. A Zendesk integrációi biztosítják, hogy csapata rendelkezzen a tájékozott döntéshozatalhoz és a személyre szabott interakciókhoz szükséges kontextussal.

Tevékenységkövetés: Legyen szó telefonhívásokról, e-mailekről vagy megbeszélésekről, a Zendesk tevékenységkövető funkciója világos áttekintést nyújt az egyes csapattagok tevékenységéről.

Vezető generálás és menedzsment: Az ügyfélszegmentációtól a nyomon követő e-mailek automatizálásáig ezek az eszközök biztosítják, hogy csapata a legígéretesebb potenciális ügyfelekre koncentrálhasson.

Feladatok automatizálása és kiváltók: Akár üdvözlő e-mailt küld új kapcsolattartónak, akár értesíti az értékesítőket egy üzlet lezárásának közeledtéről, az automatizálás biztosítja a kommunikáció és a műveletek következetességét.

3. 3. funkció: AI-alapú botok

via Venturebeat

A Zendesk AI intelligens ügynököket alkalmaz, hogy a komplex ügyfélkapcsolatokat hatékonyabban kezelje, mint a hagyományos botok. Ezek az AI ügynökök önállóan oldják meg a gyakori kérdéseket és támogatási problémákat. Ezzel a funkcióval ügyfélszolgálati ügynökei a bonyolultabb és nagyobb értékű ügyfélkapcsolatokra koncentrálhatnak.

Az AI-alapú botok elengedhetetlenek az ügyfélszolgálat minőségromlás nélküli bővítéséhez, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy csúcsidőszakokban is magas ügyfél-elégedettségi mutatókat tartsanak fenn.

Zendesk árak

Csapat: 25 USD/ügynök havonta

Növekedés: 69 USD/ügynök havonta

Professional: 149 USD/ügynök havonta

Vállalati: 169 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik

Mi az a Salesforce?

A Salesforce egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, amely lehetővé teszi, hogy minden ügyfélkapcsolatát és üzleti folyamatát egy helyen kezelje.

Javítja az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartási képességét az adatok központosításával, a feladatok automatizálásával és a különböző üzleti funkciókban hasznosítható információk biztosításával.

A platform skálázható és minden méretű és iparágú vállalkozás számára alkalmas, segítve Önt a növekedésben és az alkalmazkodásban a folyamatosan változó piacon.

A Salesforce CRM funkciói

A Salesforce CRM funkciói úgy lettek kialakítva, hogy az ügyfélút minden érintkezési pontját lefedjék, így ez a platform elengedhetetlen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek növekedni és innoválni szeretnének.

Vessünk egy pillantást a Salesforce Service Cloud legfontosabb funkcióira:

1. 1. funkció: Fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciók

via Salesforce

A Salesforce fejlett jelentési és elemzési eszközökkel rendelkezik, amelyek hatalmas adatmennyiségeket alakítanak át hasznosítható információkká. Az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési teljesítmény elemzésével azonosíthatja azokat a trendeket és mintákat, amelyek adat alapú döntésekhez vezetnek.

Ezek a képességek lehetővé teszik, hogy előre lássa a piaci változásokat és valós időben finomítsa CRM-stratégiáit, biztosítva ezzel, hogy vállalkozása mindig egy lépéssel előrébb járjon.

2. 2. funkció: A Salesforce CRM termelékenységet növelő funkciói

A Salesforce CRM úgy lett kialakítva, hogy az egész szervezet termelékenységét növelje azáltal, hogy integrálja a különböző értékesítési folyamatokat racionalizáló fejlett szolgáltatási eszközöket.

Íme egy közelebbi pillantás a Salesforce CRM néhány legfontosabb termelékenységi funkciójára:

Átfogó ügyfélprofilok: Részletes ügyfélprofilokat kaphat az ügyfél életciklusának különböző pontjairól. Ez az integráció lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy 360 fokos képet kapjanak minden ügyfélről, beleértve a korábbi interakciókat, a vásárlási előzményeket és a jövőbeli igényeket.

Vásárlói elkötelezettség: Fokozza a potenciális ügyfelekkel való interakciót a CRM-be beépített, személyre szabott elkötelezettségi stratégiák segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi személyre szabott kapcsolatfelvételt és nyomon követést, biztosítva a hatékonyabb kommunikációt és a magasabb konverziós arányokat.

Értékesítési elemzés: Használjon integrált eszközöket, például a Tableau-t, hogy vizualizálja az értékesítési trendeket, nyomon kövesse a csapat teljesítményét és pontosabban előre jelezze a bevételeket.

Bevételi intelligencia: A belső eszközök mély betekintést nyújtanak a folyamatokba, segítve a szűk keresztmetszetek azonosítását, az üzletek kimenetelének előrejelzését és a stratégiák valós idejű finomítását.

3. 3. funkció: AI-alapú betekintés (Salesforce Einstein)

A Salesforce CRM mesterséges intelligenciával rendelkező komponense, a Salesforce Einstein valós időben elemzi a Service Cloud adatait, és hatékony betekintést nyújt.

Ez a funkció automatizálja a prediktív elemzéseket, segít személyre szabni az ügyfélkapcsolatokat és optimalizálja a folyamatokat, így csapata gyorsabban hozhat döntéseket.

Az Einstein képességei lehetővé teszik, hogy előre lássa az ügyfelek igényeit és a trendeket, így stratégiái mindig összhangban lesznek az ügyfelek elvárásaival és a piaci dinamikával.

Salesforce árak

Starter Suite: 25 USD/felhasználó/hónap

Pro Suite: 100 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 165 USD/felhasználó havonta

Korlátlan: 330 USD/felhasználó havonta

Einstein 1 Sales: 500 USD/felhasználó havonta

Zendesk vs. Salesforce: funkciók összehasonlítása

A Zendesk és a Salesforce egyaránt hatékony CRM-eszközöket kínál, amelyek célja az ügyfelek kérdéseinek megoldása és az értékesítési folyamatok racionalizálása. Bár sok hasonlóságot mutatnak, funkcióik különböző üzleti igényeket és felhasználási eseteket szolgálnak ki.

Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb területeken:

1. funkció: A folyamatok átláthatósága

Zendesk

A Zendesk teljes átláthatóságot biztosít a folyamatokról, így az értékesítési csapatok jobban előre tudják jelezni és kezelni az értékesítési folyamatokat. Segít megtervezni, nyomon követni és elemezni az értékesítési folyamat minden részét, így a potenciális problémákat még azelőtt azonosítani lehet, hogy azok hatással lennének az eredményekre.

Salesforce

A Salesforce szintén kiváló áttekinthetőséget biztosít a fejlett elemzési funkcióknak köszönhetően, amelyek segítenek nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat és az értékesítési teljesítményt. A Salesforce saját mesterséges intelligenciájával, az Einstein-nel való integráció tovább javítja ezeket a képességeket, előrejelző betekintést és ajánlásokat biztosítva.

🏆Győztes: Döntetlen. Mindkét platform kiválóan biztosítja a folyamatok átláthatóságát, de a Salesforce mesterséges intelligenciájának integrációja előnyt jelenthet a Zendeskkel szemben azoknak a szervezeteknek, amelyek mélyebb elemzési képességekre és prediktív betekintésre van szükségük.

Kisebb csapatok számára, amelyek egyszerű értékesítési folyamatokkal rendelkeznek, a Zendesk egyszerűbb, felhasználóbarát felülete lehet vonzóbb.

💡 Profi tipp: Hozza ki a legtöbbet az ügyfélmegtartási folyamatból azáltal, hogy megérti a különbséget az ügyfelek és a vásárlók között, így a legjobb technikákat alkalmazhatja új ügyfelek megnyerésére a márkájához!

Zendesk

A Zendesk növeli a termelékenységet azáltal, hogy központosítja az alapvető értékesítési eszközöket, mint például a kapcsolattartás és az üzletkötés kezelése, a tevékenységek nyomon követése és a potenciális ügyfelek kezelése. Automatizálási funkciói és testreszabható triggerei egyszerűsítik a rutin feladatokat, így az értékesítési képviselőknek több idejük marad az értékesítésre koncentrálni.

Salesforce

A Salesforce olyan átfogó eszközökkel növeli a termelékenységet, mint az értékesítési erő automatizálása és az olyan platformokon keresztüli együttműködés, mint a Slack. Skálázható funkciói úgy lettek kialakítva, hogy alkalmazkodjanak a növekedéshez és a komplex értékesítési ciklusokhoz.

🏆Győztes: A győztes az Ön igényeitől függ. A Salesforce különösen nagyvállalatok vagy komplex értékesítési folyamatokkal rendelkező cégek számára működik jól. A Zendesk inkább azoknak a vállalkozásoknak lehet megfelelő, amelyek a kiterjedt testreszabhatóság helyett a könnyű használatot és az egyszerűséget részesítik előnyben.

3. funkció: AI-képességek

Zendesk

A Zendesk mesterséges intelligenciát alkalmaz az ügyfélszolgálat fejlesztésére intelligens botok segítségével, amelyek rutinszerű kérdéseket és támogatási feladatokat kezelnek. Ez lehetővé teszi az emberi ügynökök számára, hogy komplex és nagy értékű interakciókra koncentráljanak, javítva az ügyfélszolgálat általános hatékonyságát.

Salesforce

A Salesforce Einstein egy lépéssel tovább viszi az AI-t azáltal, hogy a mélytanulást és a prediktív elemzést közvetlenül beépíti a CRM-be, személyre szabott ügyfél-információkat kínál, és automatizálja az értékesítési és marketing tevékenységek széles körét.

🏆Győztes: Ha az Ön prioritása a fejlett mesterséges intelligencia, amely nemcsak a szolgáltatási ügynököket támogatja, hanem prediktív elemzések révén az értékesítési és marketingstratégiákat is előmozdítja, akkor a Salesforce a egyértelmű győztes. A Zendesk célzott AI-eszközei azonban több mint elegendőek azoknak a szervezeteknek, amelyeknek elsősorban az ügyfélszolgálati eszközök hatékonyságának javításához van szükségük AI-re.

Zendesk vs. Salesforce: Reddit-vélemények

A Reddit felhasználói mélyreható vitákat folytatnak a Zendesk és a Salesforce CRM-eszközök előnyeiről és hátrányairól, amelyek gyakran tükrözik sokszínű tapasztalataikat és felhasználási eseteiket.

Nézzük meg, mit mondanak az emberek a két alkalmazásról a Reddit-en. A Salesforce-ról egy felhasználó a következőket írta:

A Salesforce-t úgy adták el nekünk, hogy 90%-ban kielégíti az igényeinket, és csak egy kis konfigurálásra van szükség a tökéletes működéshez. De mi úgy találjuk, hogy inkább csak 30%-ban felel meg az igényeinknek, és sok fejlesztésre van szükség – különösen az omnichannel területén, amelyet arra használunk, hogy bizonyos típusú ügyeket bizonyos típusú ügynökökhöz irányítsunk.

A Salesforce-t úgy adták el nekünk, hogy 90%-ban kielégíti az igényeinket, és csak egy kis konfigurálásra van szükség a tökéletes működéshez. De mi úgy találjuk, hogy inkább csak 30%-ban felel meg az igényeinknek, és sok fejlesztésre van szükség – különösen az omnichannel területén, amelyet arra használunk, hogy bizonyos típusú ügyeket bizonyos típusú ügynökökhöz irányítsunk.

Ez tükrözi azt a közkeletű véleményt, hogy bár a Salesforce hatékony, gyakran jelentős testreszabást és fejlesztést igényel, hogy megfeleljen az egyedi igényeknek.

Ezzel szemben egy felhasználó csalódottnak mutatkozott a Zendeskkel kapcsolatban:

A Zendesk szörnyű. Miután aláírta a megrendelést, a Zendesk ügyfélszolgálata nem nyújt semmilyen támogatást. Számos problémánk van, de senki sem válaszol nekünk... Most a szerződésben szereplő összeg négyszeresét számolták fel nekünk, és senki sem válaszol.

A Zendesk szörnyű. Miután aláírta a megrendelést, a Zendesk ügyfélszolgálata nem nyújt semmilyen támogatást. Számos problémánk van, de senki sem válaszol nekünk... Most a szerződésben szereplő összeg négyszeresét számolták fel nekünk, és senki sem válaszol.

Egy másik felhasználó, aki a Zendeskről a Salesforce-ra váltott, átfogó véleményt osztott meg:

Így áttértünk a Zendeskről a Salesforce-ra, és a műveleti csapatunk utálja. A csalódás gyakorlatilag megmérgezte az egész szervezetet a Salesforce-szal szemben. Valójában, egy meglehetősen elhúzódó projekt után, amelynek célja a Zendeskről a Salesforce-ra való áttérés volt, végül még több pénzt költöttek egy harmadik fél bevonására, amely integrálódik a Salesforce-szal, hogy a műveletek szempontjából barátságosabb módon kezelje az eseteket.

Így áttértünk a Zendeskről a Salesforce-ra, és a műveleti csapatunk utálja. A csalódás gyakorlatilag megmérgezte az egész szervezetet a Salesforce-szal szemben. Valójában, egy meglehetősen elhúzódó projekt után, amelynek célja a Zendeskről a Salesforce-ra való áttérés volt, végül még több pénzt költöttek egy harmadik fél bevonására, amely integrálódik a Salesforce-szal, hogy a műveletek szempontjából barátságosabb módon kezelje az eseteket.

Ezek a viták rávilágítanak arra, hogy a Zendesk és a Salesforce közötti választás gyakran a konkrét szervezeti igényektől és elvárásoktól függ.

A Salesforce-t rendkívül testreszabható, de potenciálisan összetett és költséges eszközként tartják számon. Ezzel szemben a Zendesk egyszerűbb és felhasználóbarátabb, de a vásárlás után hiányozhat az ügyfélszolgálat.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Zendesk és a Salesforce legjobb alternatíváját

A ClickUp egy sokoldalú platformot kínál, amely nagyfokú rugalmasságot és hatékony funkciókat ötvöz, hogy növelje a termelékenységet és az ügyfelek elkötelezettségét.

Tudja meg, miért a ClickUp az egyik legjobb Zendesk és Salesforce alternatíva az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok kezeléséhez.

1. ClickUp’s One Up #1: CRM csapatok számára

Töltse le ezt a sablont Kezelje az értékesítési folyamatokat és az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp csapatok számára készült CRM-jével.

A ClickUp CRM megoldása csapatok számára úgy lett kialakítva, hogy felgyorsítsa az ügyfélszám növekedését és növelje az ügyfélelégedettséget. Átfogó eszközkészletet biztosít az értékesítési folyamatok vizualizálásához, a fiókok nyomon követéséhez és kezeléséhez, valamint az ügyfél-munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

A ClickUp segítségével csapata hatékonyan együttműködhet, biztosítva, hogy minden ügyfélkapcsolat hatékony legyen. A ClickUp segítségével:

Építsd meg az ideális CRM-rendszeredet testreszabható mezőkkel és kapcsolatokkal a feladatok, dokumentumok és egyéb adatpontok között.

Kezelje és tekintse meg értékesítési folyamatát Kanban táblák, listák vagy táblázatok segítségével, hogy biztosítsa az ügyletek zökkenőmentes előrehaladását a potenciális ügyféltől a vásárlóig.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és állítson be egyedi munkafolyamatokat, hogy biztosítsa az összes ügyfélkapcsolat konzisztenciáját és hatékonyságát.

Használja a több mint 50 testreszabható műszerfal-widgetet az értékesítési teljesítmény, az ügyfél-elkötelezettség mutatói és más fontos üzleti mutatók nyomon követéséhez.

Rendezze a fiókokat egyéni címkék és szűrők segítségével, hogy gyorsan navigálhasson és hozzáférhessen bizonyos ügyféladatokhoz vagy fiókokhoz.

2. ClickUp előnye #2: ClickUp az ügyfélszolgálat számára

Töltse le ezt a sablont A ClickUp segítségével több felelőst is kijelölhet az ügyfélszolgálat azonnali segítségnyújtásához.

A ClickUp ügyfélszolgálati platformja az ügyféladatok szervezésének egyszerűsítésével növeli az ügyfelek sikerességét. Ez a platform támogatja ügyfélszolgálati csapatait azáltal, hogy az ügyfelekkel való interakciókat és az adatokat jól szervezett és hozzáférhető formában tárolja, így elsőrangú szolgáltatási élményt biztosítva.

A ClickUp segítségével egyetlen, intuitív felületen kezelheti hatékonyan az ügyfélkapcsolatok és a támogatási feladatok minden aspektusát. Növeli a hatékonyságot az ügyfélkérdések és problémák kezelésében.

A ClickUp segítségével a következőket teheti:

Testreszabhatja a munkafolyamatokat a problémák alapján meghatározott egyedi mezőkkel.

A címkék segítségével jelölje meg és kapcsolja össze a gyakori problémákat, így a feladatok fontossági sorrendjét meghatározva a kritikus kérdésekre koncentrálhat.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, például a Slackkel, a Google Drive-val és másokkal.

Egyszerűsítse az e-mailek kezelését és konverzióit az Outlook és a Gmail segítségével

Javítsa a feladatkezelést a Dropbox és a OneDrive mellékleteivel

3. ClickUp One Up #3: ClickUp CRM sablon

Töltse le ezt a sablont Indítsa el CRM-tevékenységét a ClickUp használatra kész, teljes mértékben testreszabható CRM-sablonjával!

A ClickUp CRM sablon tökéletes kezdőknek (és akár vezetőknek is), akik szeretnék racionalizálni a potenciális ügyfelek kezelését, az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítési folyamatot. Kész, teljesen testreszabható mappát biztosít, amellyel pillanatok alatt elindulhat.

A sablon lehetővé teszi egy teljes funkcionalitású ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer gyors bevezetését egy helyen. Ezzel a CRM-sablonnal csapataid:

Rendszerezze és kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, hogy javítsa a konverziós arányokat és a nyomon követés pontosságát.

Részletes nyilvántartást vezethet az összes ügyfélkommunikációról, hogy javítsa a kapcsolattartást és a szolgáltatások testreszabását.

Igazítsa a CRM-et vállalkozása egyedi igényeihez, lehetővé téve a munkafolyamatok és az adatok szervezésének személyre szabását.

Teljesen funkcionális CRM-rendszert telepíthet gyorsan, előre konfigurált beállításokkal, amelyek azonnal használatra készek.

A megfelelő CRM megtalálása: a képességek és az Ön felhasználási eseteinek egyensúlyba hozása

A megfelelő CRM szoftver kiválasztása elengedhetetlen a hatékonyság növelése és a szervezeten belüli kommunikáció racionalizálása szempontjából. Bár a Zendesk és a Salesforcehez hasonló CRM szoftverek hatékony szoftvermegoldásokat kínálnak egyedi funkciókkal, bevezetésük bonyolult lehet és jelentős beruházást igényel.

Ezért ezek a megoldások költségvetési korlátokkal küzdő kis- és középvállalkozások és startupok számára nem feltétlenül ideálisak.

A ClickUp sokoldalú és költséghatékony alternatívaként jelenik meg, amely testreszabható sablonokkal és integrációkkal mindenféle CRM-igényt kielégítő, átfogó platformot kínál.

Azok számára, akik magas árak nélkül szeretnék optimalizálni az ügyfélkapcsolatokat, a ClickUp egy skálázható megoldást kínál, amely a csapatával együtt növekszik. Felhasználóbarát felülete és rugalmas funkciói lehetővé teszik a zökkenőmentes alkalmazkodást az Ön konkrét munkafolyamataikhoz.

Fedezze fel még ma a ClickUp-ot, és tudja meg, hogyan változtathatja meg CRM-gyakorlatait.

Kezdje el most az ingyenes próbaidőszakot!