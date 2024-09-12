Hogyan használjuk az ellenőrző diagramokat a projektmenedzsmentben (példákkal)

Az 1900-as években a szénbányákban kanári madarakat használtak őrszemként. Amikor a szén-monoxid – amely az emberek számára nem érzékelhető – veszélyesen magas szintre emelkedett, a madarak abbahagyták az éneklést. Ez időbeni figyelmeztetésként szolgált, így a bányászoknak elegendő idejük volt a menekülésre.

A kontrolltáblák olyanok, mint a kanári madarak. Ha minden rendben van, a kontrolltábla, amely egy grafikon, amelyen a mennyiségi mérőszámok az idő függvényében vannak ábrázolva, nem mutat veszélyt. A projektet fenyegető váratlan eltérések vagy rendkívüli deviaciók riasztó jelzést adnak.

Az ellenőrző diagramokat először 1924-ben Walter A. Shewhart fejlesztette ki, és a Bell Labs távközlési berendezések gyártási folyamatában használták a normális véletlenszerű eltérések és a zavaró eltérések megkülönböztetésére. Ma ezeket a diagramokat minőség-ellenőrzés, egészségügy, kutatás-fejlesztés és szolgáltatóipar területén használják.

A projektmenedzsment szakemberek (PMP-k) minőségirányítás és folyamatellenőrzés céljából használják őket. Segítenek a teljesítmény figyelemmel kísérésében, a különleges okokból bekövetkező eltérések azonosításában, és biztosítják, hogy a projektmenedzserek korrekciós intézkedéseket tudjanak hozni az eltérések előre meghatározott határok között tartása érdekében. Hosszú távon a folyamatos fejlesztés és az adatokon alapuló döntéshozatal előmozdításának eszközeként szolgálnak.

Ez a cikk a kontrolltáblák projektmenedzsmentben való használatát magyarázza, valós helyzeteket bemutató példákkal. Nézzük meg, hogyan segíthetnek proaktív, és nem reaktív projektmenedzsment stratégiák kidolgozásában, és hogyan segíthetnek abban, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

A kontrolltáblák megértése

A kontrolltáblázat, más néven statisztikai folyamatirányítási (SPC) táblázat vagy Shewhart-táblázat, egy hatékony grafikus eszköz, amelynek célja a folyamatok minőségének és a projekt végrehajtásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése. Biztosítja, hogy a műveletek stabil, következetes körülmények között zajlódjanak, segítve ezzel a hatékonyság maximalizálását és az üzleti folyamatok általános áramlásának fenntartását.

1. példa: Tegyük fel, hogy az iskolabusz minden reggel 7 órakor érkezik az Ön házához. Néha kicsit késik, máskor kicsit korábban érkezik. Akárhogy is, az iskola reggeli csengőjének megszólalása előtt megérkezik, így Ön nem aggódik túlságosan.

Iskolabuszok érkezési idejét bemutató ellenőrző diagram. Van némi eltérés, de nem túl nagy.

Mi történik akkor, ha egy nap a busz 20 perccel korábban érkezik? Vagy 20 perccel később? Ez jelentős eltérés a szokásos rutinhoz képest, és súlyosan megzavarja a reggeli programját.

A kontrolltáblák alapgondolata tehát az, hogy minden folyamatban vannak eltérések, de csak néhány ezek közül vezet katasztrofális kudarchoz. A kontrolltábla az összes folyamateltérés vizuális nyomon követésével segíthet az eltérések azonosításában és a projektekben felmerülő problémák korai kezelésében. Ez a proaktív megközelítés támogatja a zökkenőmentesebb, megbízhatóbb üzleti működést.

Minden ellenőrző diagram öt elemet tartalmaz.

Adatpontok: Ezek az egyes mérések vagy értékek, amelyek mindegyike egy adott időpontban készült pillanatképet ad a folyamatról. A fenti ellenőrző táblázatban az iskolabuszok érkezési idejei jelentik az adatpontokat.

Időtengely (x-tengely): A vízszintes tengely általában az időt jelenti, és azt mutatja, hogy az egyes adatpontok mikor kerültek rögzítésre. Ez segít megérteni, hogyan változik a folyamat az idő múlásával.

Mérési tengely (y-tengely): A függőleges tengely a nyomon követett változót jelenti, például a hibák számát, a repülőjáratok indulási késéseit, a súly vagy térfogat eltéréseit, vagy bármely más, a folyamat szempontjából releváns mutatót.

Középső vonal (központi vonal): Ez a vízszintes vonal az összes egyedi adatpont átlagát jelenti. Ez az alapvonala a normális folyamatviselkedés megértéséhez.

Felső ellenőrzési határ és alsó ellenőrzési határ: A felső ellenőrzési határ (UCL) az átlag felett húzott vonal, az alsó ellenőrzési határ (LCL) pedig az átlag alatt húzott vonal. Mindkét ellenőrzési határt általában három szórásnak megfelelően állítják be. Az UCL és az LCL együttesen egy sávot alkotnak az átlagvonal körül. A folyamat akkor van ellenőrzés alatt, ha az adatpontok e sávon belül maradnak. Ha a pontok a kontrollhatárok által létrehozott sávon kívülre esnek, az potenciális problémát jelez.

Hogyan készíthet ellenőrző táblázatot?

Az ellenőrző táblázat létrehozása egyszerű. Ehhez a következőket kell tennie:

Gyűjtse össze az adatait: Először gyűjtsön össze azokat az adatokat, amelyeket figyelni szeretne. Ez lehet bármi, a napi értékesítési adatoktól kezdve a feladatok elvégzéséhez szükséges időig.

Az adatok ábrázolása: Ábrázolja az adatokat egy grafikonon egy idővonal mentén. Az x-tengely általában az időt, az y-tengely pedig a mért változót jelenti. Az adatok idő függvényében történő ábrázolásával idősoros grafikont kapunk, amely a kontrolltáblázat első lépése.

Számítsa ki az átlagot: Találja meg az adatpontok átlagát, és húzzon egy vízszintes vonalat a diagramon ezen az értéken. Ez a vonal jelzi a folyamat központi tendenciáját.

Állítson be ellenőrzési határértékeket: Számítsa ki a felső és alsó ellenőrzési határértékeket, hogy könnyebben megállapíthassa, mikor tér el a folyamat a tervtől. Rajzoljon vonalakat ezekre az értékekre az átlagvonal felett és alatt.

A diagram értelmezése: Figyelje meg, hogyan viselkedik az ellenőrző diagram a megadott ellenőrzési határértékekhez képest, miközben adatokat ad hozzá. A folyamat stabil, ha az adatpontok e határértékeken belül maradnak. Ha túllépik a határértékeket, tegyen lépéseket a folyamat korrekciójára, mielőtt az ellenőrizhetetlenné válik.

A kontrolltáblák legfontosabb mutatói és adatai

Miután elkészítette a projekt ellenőrző táblázatot, már félúton jár. Most itt az ideje elemezni az eredményeket. Használja ezeket a mutatókat teljesítményének értékeléséhez:

Tartomány (R): A tartomány a minta legmagasabb és legalacsonyabb adatpontjai közötti különbség. Ezzel gyorsan áttekintheti az egyes adatalcsoportok közötti eltéréseket.

Eltérés (x − xˉ): Az eltérés egy adott adatpont és az átlagérték (átlag) közötti különbséget jelenti. Megmutatja, hogy az adott pont milyen messze van az átlagtól.

Szórás (σ): Ez az összes adatpont eloszlását méri az átlag körül. Kiszámítja az egyes adatpontok átlagos eltérését az átlagtól, így képet adva az adatok összességének variabilitásáról.

Variancia (σ2): A variancia azt méri, hogy az adatpontok mennyire térnek el az átlagtól (középértéktől). Kiszámításához az egyes pontok és az átlag közötti különbségeket négyzetre emeljük, majd ezeknek a négyzetes különbségeknek az átlagát vesszük. Egyszerűbben fogalmazva: a variancia azt mutatja, hogy mekkora a szóródás a folyamatban.

Használhatja a PMP-ben a Hét szabályt is, amely egy egyszerű, de hatékony módszer a kontrollálhatatlan folyamatok mintáinak azonosítására.

A hét szabály szerint, ha hét egymást követő adatpont a középvonal egyik oldalára esik – vagy mind felette, vagy mind alatta –, akkor a folyamatban olyan probléma merülhet fel, amelyet meg kell vizsgálni.

Az elmúlt hét napban az iskolabusz mindig kissé késett. Mi okozza ezt a késedelmet? Meg kell találnia az okot – egy „hozzárendelhető okot”.

A hét szabálya azért fontos, mert:

Ez a minta gyakran jelzi egy finom eltolódást még a kontrollhatáron belül is, ami végül jelentősebb problémához vezethet.

Segítenek meghatározni, hogy külső tényezők befolyásolják-e a folyamatot, vagy hogy a folyamat működésében következetes változás tapasztalható-e.

Most nézzük meg, milyen ellenőrző táblázatokat használhat a projektek hatókörének, költségének, ütemtervének, minőségének, erőforrásainak és kockázatainak kezeléséhez.

Ellenőrzési diagramok típusai példákkal

Számos típusú ellenőrző diagram létezik, amelyek mindegyike egyedi ellenőrzési követelményeknek felel meg.

1. Változó diagramok

Pontos méréseket szeretne használni a folyamat bizonyos aspektusainak, például a súlynak, a hőmérsékletnek vagy az időnek az ellenőrzéséhez? A változó ellenőrző diagram pontosan az a statisztikai eszköz, amire szüksége van.

Ez a típusú diagram segít olyan folyamatok nyomon követésében, ahol olyan értékeket mér, amelyek egy bizonyos tartományon belül bármilyen értéket felvehetnek, például egy termék súlyát vagy egy feladat elvégzéséhez szükséges időt.

2. példa: Gyártóüzeme pontosan meghatározott specifikációknak megfelelő, különösen vastagságukat tekintve egyedi fémlemezeket gyárt ipari ügyfelek számára. A minőség biztosítása érdekében változó ellenőrző táblázatot használ az alkatrészek vastagságának figyelemmel kísérésére. Minden órában megmér egy mintát az alkatrészekből, és ábrázolja az átlagos vastagságot a diagramon. Ha a mérések a megadott tartományon belül maradnak, akkor a folyamat ellenőrzés alatt áll, biztosítva az állandó minőséget. Ha azonban a diagram eltérést mutat, akkor azt jelzi, hogy a gépeket be kell állítani, hogy ne gyártsanak hibás alkatrészeket.

Változó diagram, amely óránkénti fémvastagsági adatokat mutat. Aggodalomra ad okot az utolsó három adatpont?

2. Attribútumdiagramok

Passz/bukás eredményekkel foglalkozik, vagy hibákat számol a folyamatában? Ebben az esetben az attribútum-ellenőrzési diagramok jöhetnek jól. A konkrét értékeket mérő változó diagramokkal ellentétben az attribútum-diagramok a tulajdonságok jelenlétére vagy hiányára koncentrálnak, például arra, hogy egy termék megfelel-e a szabványoknak, vagy hány hiba található egy tételben.

3. példa: Cége elektronikus alkatrészeket gyárt vállalatok számára. Minden tételt megvizsgál, hogy nincs-e hibás vezeték vagy hiányzó alkatrész. Az attribútum-ellenőrzési diagram segítségével nyomon követheti, hogy hány ellenőrzési diagram-alkatrész felel meg a vizsgálatnak, és hány hibás. Ha a hibák száma elfogadható határon belül marad, akkor a folyamat ellenőrzés alatt áll. Ha azonban a hibák száma emelkedik, a diagram ezt kiemeli, és arra ösztönzi Önt, hogy vizsgálja meg és javítsa ki a problémát, mielőtt az hatással lenne a szállításokra.

Az attribútumdiagram a hibás minták számát mutatja tételenként. A szám meglehetősen állandó marad – úgy tűnik, hogy a folyamat zökkenőmentesen halad.

3. További diagramok

Az olyan speciális ellenőrző diagramok, mint a kumulatív összeg (CUSUM) és az exponenciálisan súlyozott mozgóátlag (EWMA) diagramok, tökéletesen alkalmasak a kis eltérések és trendek észlelésére.

via ResearchGate

4. példa: Cége gyógyszergyárak számára gyárt vakcinákat. Az összetevők koncentrációjának még a legkisebb eltérései is termékhibákhoz vagy szabályozási problémákhoz vezethetnek. A CUSUM diagram segítségével folyamatosan figyelemmel kísérheti a célkoncentrációs szinttől való eltérések kumulatív összegét. Ez a diagram lehetővé teszi, hogy a vakcina összetevőinek legkisebb változásait is észlelje az idő múlásával. Ha a diagram eltérést mutat a céltól, akkor azonnal intézkedhet a probléma kijavítására, mielőtt az az egész tételre hatással lenne. 5. példa: A pénzügyi kockázatkezelés részeként szeretné előre jelezni a részvényárak ingadozását. Azáltal, hogy 5 évre visszamenőleg összegyűjti 100 tőzsdén jegyzett vállalat napi hozamát, az adatok alapján EWMA modellt építhet, és az eredményeket EWMA diagrammal jelenítheti meg. Az EWMA-diagramja betekintést nyújt a részvényárak alakulásába, és a múltbeli volatilitás alapján jelzi a volatilitás valószínűsíthető időszakait.

A megfelelő diagram használata segíthet nyomon követni és elemezni a folyamatok teljesítményét, azonosítani a fejlesztendő területeket, és adat alapú döntéseket hozni a projektmenedzsmentben.

Ellenőrzési táblázatok használata a projektmenedzsmentben

A kontrolltáblák segítségével automatikusan figyelemmel kísérheti minden folyamatot, így azonnal reagálhat a kontrollpontokat meghaladó riasztó változásokra. Ez a megközelítés megszabadítja Önt a mikromanagement szükségességétől.

Így használhatja hatékonyan az ellenőrző diagramokat a projektmenedzsment folyamatokban:

Határozza meg a legfontosabb mutatókat , és azonosítsa, hogy a projekt mely aspektusait kell figyelnie.

Gyűjtsön rendszeresen adatokat , amelyeket bevihet az ellenőrző táblázatba, mivel ez segít a teljesítmény trendjeinek pontos értékelésében és a megfelelő időben történő kiigazításokban.

Keresse meg a mintákat vagy változásokat az ellenőrző táblázatában, hogy korán felismerje a lehetséges problémákat, és korrekciós intézkedéseket tegyen, mielőtt a problémák súlyosbodnának.

Gyakorlati példákkal mutatjuk be az ellenőrző táblázatok projektmenedzsmentben való használatát:

A projekt ütemtervének nyomon követése: Tegyük fel, hogy egy szoftverfejlesztési projektet irányít. A kontrolltáblák segítségével figyelemmel kísérheti, hogy az egyes fejlesztési fázisok mennyi időt vesznek igénybe a tervezett ütemtervhez képest. Ha azt veszi észre, hogy a tényleges időtartamok folyamatosan meghaladják a kontrollhatárokat, az azt jelzi, hogy módosításokra van szükség a tervezésben vagy az erőforrásokban. Költségvetés-ellenőrzés: Egy építési projektben az ellenőrző táblázat segít nyomon követni a költségvetés kiadásait a tervezett költségvetéshez képest. Ha a kiadások meghaladják az ellenőrzési határértékeket, az túlköltekezésre vagy rejtett költségekre utalhat, ami a költségvetés-kezelési stratégiák felülvizsgálatát teszi szükségessé.

Kövesse nyomon a sprint előrehaladását egy pillanat alatt a ClickUp kumulatív áramlási diagramjával.

Ne feledje, hogy minden ellenőrző diagramnak megvan a maga specifikus funkciója: egy adott folyamat stabilitásának és eltéréseinek figyelemmel kísérése. Ha egy folyamat teljesítményét szeretné vizsgálni a korábbi adatok alapján, és szeretné azonosítani a szűk keresztmetszeteket, akkor hasznosabb lehet egy kumulatív áramlási diagram, amely a projekt munkafolyamatát az időben felhalmozódó feladatok szempontjából szemlélteti.

Ellenőrzési diagramok létrehozása a ClickUp segítségével

Bár a kontrolltáblák felbecsülhetetlen értékűek a projektmenedzsmentben, elkészítésük gyakran unalmas feladat. Itt jönnek jól a projektirányítási szoftverek, mint például a ClickUp. A kontrolltáblák elkészítéséhez és megjelenítéséhez robusztus AI-eszközöket is használhat az adatok vizualizálásához.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards egy adatvizualizációs eszköz, amely lehetővé teszi bármilyen ellenőrző diagram nulláról történő megtervezését és testreszabását. Rajzolhat és elrendezhet grafikonokat és diagramokat, hogy azok megfeleljenek a konkrét projektmutatóinak és igényeinek.

Ezen túlmenően a Whiteboards segítségével ötleteket gyűjthet és együttműködhet csapatával az ellenőrző táblák tervezésében, különböző adatpontokat vizualizálhat, megbeszélheti a lehetséges problémákat, és valós időben módosíthatja tábláit.

Emellett különböző forrásokból származó adatokat integrálhat a Whiteboards-ba, így átfogó ellenőrző diagramokat hozhat létre, amelyek pontosan tükrözik a projekt teljesítményét.

Dolgozzon együtt csapatával, és hozzon létre dinamikus ellenőrző diagramokat a ClickUp Whiteboards segítségével.

ClickUp műszerfalak

Ha nehéznek találja a különböző mutatók és ellenőrző táblázatok egyidejű kezelését és navigálását, akkor a ClickUp Dashboards pont az Ön számára megfelelő eszköz. Átfogó képet nyújt több forrásból származó összesített adatokról, és egységesíti azokat a gyorsabb projektkoordináció érdekében.

A műszerfalakat úgy testreszabhatja, hogy az ellenőrző diagramok az Ön preferenciáinak megfelelően jelenjenek meg. Válasszon a különböző diagramtípusok és elrendezési lehetőségek közül, hogy a legfontosabb információkat emelje ki.

Ezenkívül valós idejű adatokat tükröz. Ez azt jelenti, hogy madártávlatból láthatja a legfrissebb projektadatokat tükröző, naprakész ellenőrző diagramokat, amelyek segítségével nyomon követheti a trendeket és a változásokat, amint azok bekövetkeznek.

Rendezze az adatokat, kövesse nyomon a KPI-ket, és szerezzen átfogó képet a projekt előrehaladásáról a ClickUp Dashboards segítségével.

ClickUp Gantt-diagram nézet

A ClickUp Gantt-diagram nézetével nyomon követheti a projekt ütemtervét és mérföldköveit. Az ellenőrző diagramok és a Gantt-diagramok kombinálásával könnyebben nyomon követheti, hogy a feladatok időtartama és befejezési aránya hogyan viszonyul a tervezett ütemtervhez.

A Gantt-diagramok központi szerepe az, hogy megmutassák a feladatok közötti függőségeket és azt, hogy egy feladat késedelme hogyan befolyásolhatja a többit. Használhatja őket arra is, hogy összehasonlítsa ezeket a kontrolltáblák adataival, és megnézze, vannak-e eltérések a tervezett és a tényleges teljesítmény között.

Értékelje a feladatok függőségét és kövesse nyomon a projekt mérföldköveit a ClickUp Gantt-diagram nézetével.

A ClickUp használata ellenőrző táblázatok készítéséhez a következőket segítheti:

A táblák, irányítópultok és Gantt-diagramok kombinálásával átfogó képet kaphat projektje teljesítményéről.

Felismerje a trendeket, eltéréseket és potenciális problémákat, mielőtt azok az egész projektet akadályoznák.

Egyszerűsítse munkafolyamatát, megkönnyítve az ellenőrző táblázatok létrehozását, nyomon követését és elemzését.

A kontrolltáblák előnyei és hátrányai a projektmenedzsmentben

A projektmenedzsment diagramok használata a különböző folyamatok ellenőrzésére előnyökkel és hátrányokkal jár.

Néhány előny, amelyből profitálhat:

Teljesítményfigyelés: Minden ellenőrző diagram egyértelmű vizuális ábrázolást nyújt, amely segít megérteni a projekt időbeli teljesítményét, valamint azonosítani a trendeket és az eltéréseket.

Minőség-ellenőrzés: Segítenek biztosítani, hogy a teljesítménye minősége megfeleljen a szükséges szabványoknak, kiemelve minden olyan eltérést, amely hatással lehet a végső eredményre.

Folyamatfejlesztés: A kontrolltáblák adatait elemezve azonosíthatja azokat a területeket, ahol a folyamatok optimalizálhatók. Ez a folyamatos visszacsatolási ciklus elősegíti a folyamatos fejlesztéseket.

Adatokon alapuló döntések: A kontrolltáblázatok objektív, adatokon alapuló betekintést nyújtanak, csökkentve a találgatások szerepét. Ez segít a tényleges teljesítményadatokon alapuló, megalapozott döntések meghozatalában.

Ezen előnyök mellett azonban vannak bizonyos korlátozások is, amelyeket figyelembe kell vennie a kontrolltáblázat elkészítése előtt, például:

Korlátozás Leírás Kockázatcsökkentés Összetettség Az ellenőrző táblázatok elkészítése és értelmezése nehéz lehet, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek több folyamatot is nyomon követnek. Biztosítson képzést és használjon olyan szoftvereszközöket, mint a ClickUp, hogy egyszerűsítse a folyamatot és hozzáférhetőbbé tegye azt a csapat számára. Túlzott támaszkodás az adatokra Ha kizárólag az adatokra koncentrál, az a projektmenedzsment emberi és minőségi aspektusainak figyelmen kívül hagyásához vezethet. A kiegyensúlyozott megközelítés érdekében egyensúlyozza ki az ellenőrző diagramokat a csapat tagjainak és az érdekelt feleknek a minőségi betekintésével. Az adatok félreértelmezése A pontatlan értelmezések téves döntésekhez vezethetnek. Rendszeresen vizsgálja át az ellenőrző táblázatokat egy szakértői csapattal, vagy használjon olyan szoftvert, amely világos és egyszerű elemzést kínál.

A Gantt-diagramok és a műszerfalakhoz hasonló eszközöket és technikákat kombinálva átfogó képet kaphat a projektről. Továbbá, a kontrolltáblák változásainak nyomon követésével időben beavatkozhat.

Optimalizálja a projekt teljesítményét a ClickUp ellenőrző táblázataival

Az ellenőrző táblázatok segítenek a projektek és az egyes feladatok ellenőrzésében. Ma már a projektmenedzsment szakemberek által használt legalapvetőbb minőségbiztosítási eszközök közé tartoznak. Könnyedén elemezheti, mikor kerül ki az ellenőrzés alól a projektmenedzsment egy bizonyos aspektusa, és azonnal intézkedhet, hogy a projekt határideje ne változzon. Különböző ellenőrző táblázatokat használhat különböző célokra, és szükség esetén akár kombinálhatja is őket.

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok használatával a kontrolltáblák létrehozása és integrálása egyszerűvé válik. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a műszerfalak, a táblák és a Gantt-diagramok, átfogó és valós idejű vizuális ábrázolást kaphat az összes projektfolyamatról.

Ez az integráció lehetővé teszi, hogy gyorsan proaktív döntéseket hozzon, biztosítva, hogy projektjei zökkenőmentesen haladjanak, és időben elérjék a kitűzött célokat.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és pillanatok alatt optimalizálja projektjei teljesítményét.