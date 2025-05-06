A 10 legjobb Joplin alternatíva a hatékony jegyzeteléshez 2025-ben

A Joplin nemrégiben nagy népszerűségre tett szert a felhasználók körében, mivel ingyenes jegyzetelési alkalmazás. Tiszta felületet és jegyzetek szervezésére és kezelésére szolgáló funkciókat kínál. Én személyesen már jó ideje használom a Joplin alkalmazást, és úgy találom, hogy kiváló eszköz az alapvető jegyzeteléshez.

De ahogy az igényeim egyre összetettebbé váltak, bizonyos problémákba ütköztem.

A Joplin fejlett funkcióinak hiánya miatt kevésbé volt alkalmas az én speciális munkamenetemhez. Valójában több Joplin-felhasználó is jobb alternatívákat keres a szoftver számos korlátozottsága miatt.

Az igényeimnek megfelelően kipróbáltam a piacon elérhető egyéb jegyzetelési szoftvereket. Ezeknek a személyes tapasztalatoknak és a ClickUp csapatom tagjainak észrevételeinek alapján összeállítottam a Joplin legjobb alternatíváit, amelyek közül választhat.

Vessünk rá egy pillantást!

Mit kell keresnie a Joplin alternatíváiban?

Miután kipróbáltam több Joplin alternatívát, rájöttem, hogy az olyan funkciók, mint a valós idejű együttműködés, a fejlett keresési funkciók és a beépített feladatkezelés jelentősen javították a termelékenységemet és a jegyzetek szervezését.

Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell vennie, mielőtt kiválasztja a megfelelő Joplin alternatívát:

Robusztus jegyzet-szervezés: Válasszon olyan eszközt, amely rugalmas hierarchikus struktúrákat, címkézést és keresési funkciókat kínál a jegyzetek hatékony kezeléséhez.

Fejlett formázási lehetőségek: Keressen olyan eszközt, amely támogatja a rich text formázást, a kódblokkokat és a testreszabható sablonokat, hogy javítsa jegyzetének megjelenését.

Platformok közötti kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz az Ön által preferált eszközökön (pl. asztali számítógép, mobil, tablet) is elérhető, hogy a jegyzetek zökkenőmentesen szinkronizálódjanak.

Együttműködési funkciók: Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek valós idejű együttműködést, megosztott jegyzetfüzeteket és verziókezelést kínálnak.

Integrációs képességek: Mérje fel, hogy az eszköz mennyire jól integrálható más termelékenységi alkalmazásokkal a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Testreszabhatóság: Keressen olyan jegyzetelési szoftvert, amely testreszabási lehetőségeket kínál, például témákat, billentyűparancsokat és bővítményeket, hogy az élményt az Ön preferenciáihoz igazítsa.

Markdown támogatás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz natív Markdown támogatást vagy Markdown szerkesztő plugint kínál, ha a Markdown jegyzeteket kedveli azok egyszerűsége és hatékonysága miatt.

AI-alapú funkciók: Válasszon olyan jegyzetelési alkalmazást, amely AI-t használ olyan funkciókhoz, mint az intelligens keresési javaslatok, a természetes nyelvfeldolgozás, a brainstorming és a tartalomgenerálás.

A 10 legjobb Joplin alternatíva

Most már tudja, mire kell figyelnie a jegyzetelő szoftvereknél. Fedezze fel a Joplin 10 legjobb alternatíváját:

1. ClickUp (A legjobb projektmenedzsmenthez, együttműködéshez és dokumentáláshoz)

A ClickUp az egyik legjobb jegyzetelési alkalmazás, amely jelentősen segített javítani a jegyzetelési folyamataimat.

Bár az eszköz leginkább a projektmenedzsmentről ismert, kiváló alternatívája a Joplinnek, növeli a hatékonyságot és optimalizálja a termelékenységet.

A ClickUp Docs lehetővé teszi számomra, hogy a munkafolyamatom igényeinek megfelelően dokumentumokat hozzak létre és rendszerezzek. A Docs segítségével jelentéseket készítek, wikiket hozok létre, blogokat és cikkeket írok, projektterveket dolgozok ki vagy fontos jegyzeteket tárolok – mindezt egy helyen.

A ClickUp Docs valós idejű együttműködési funkciókat is kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egyszerre szerkesszék és kommentálják a dokumentumokat.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet a csapatokkal a dokumentumokon

A szerkesztő gazdag szövegformázási lehetőségeit rendkívül hasznosnak találom. Könnyedén használhatok fejléceket, felsorolásokat, táblázatokat, sőt, még szalagcímeket is hozzáadhatok a fontos információk kiemeléséhez. Ez azt jelenti, hogy külső szerkesztőprogram nélkül is könnyedén professzionális megjelenésű dokumentumokat hozhatok létre.

Szerkessze a tartalmat gazdag formázási lehetőségekkel és perjelparancsokkal a ClickUp Docs-ban

A ClickUp Brain közvetlenül integrálva van a ClickUp Docs-ba. Ez lehetővé teszi, hogy a ClickUp Brain-t közvetlenül a dokumentumban használjam ötletek kidolgozásához és témák kutatásához anélkül, hogy elhagynám a szövegszerkesztőt – sőt, néhány másodperc alatt tartalmat is generálhatok a ClickUp Docs-ban, ha konkrét utasításokat adok az AI írónak.

Tartalom létrehozása a ClickUp Brain segítségével

Egy másik funkció, amelyet nagyon hasznosnak találok, a beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrzés. Mivel sok időt töltök írásával, ez a funkció nagyon hasznosnak bizonyul a gépelés közben könnyen elkerülhető apró hibák kiszűrésében.

Javítsa ki a hibákat, módosítsa a tartalmat, vagy foglalja össze a szövegeket közvetlenül a dokumentumokban a ClickUp AI segítségével

A ClickUp Brain segítségével a szövegrészeket közvetlenül a dokumentumban is gyorsan lefordíthatom. Ez akkor hasznos, ha globális közönség számára kell tartalmat szerkesztenem, például egy nemzetközi csapat számára, amellyel együtt dolgozom.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén lefordíthatja a szöveget a kívánt nyelvre

Akár ötleteket jegyzek le, teendőket készítek, vagy ötleteimet rendszerezem, a ClickUp Notepad hihetetlenül hasznos ilyen pillanatokban.

Készítsen könnyedén teendőket a ClickUp Notepad segítségével

A gazdag szövegszerkesztési lehetőségek lehetővé teszik, hogy jegyzetemet színekkel, fejlécekkel és pontokkal formázzam, ami segít minden vizuálisan rendezett maradni.

Szerkessze listáit a ClickUp Notepad alkalmazásban, gazdag formázási lehetőségekkel

?Profi tipp: Ha szeretné megtanulni, hogyan lehet hatékonyabban jegyzetelni, nézze meg ezeket a gyakori jegyzetelési módszereket és sablonokat!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazása még nem kínálja a desktop verzióban elérhető összes funkciót.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületenkénti tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notion (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és feladatok nyomon követéséhez)

via Notion

A Notion alkalmazást projektek nyomon követésére, a napom tervezésére és még a csapatommal való együttműködésre is használom. A Notion legnagyobb előnye, hogy nagyon testreszabható, és az Ön igényeinek megfelelően alakítható ki wikik létrehozásához vagy teljes weboldalak építéséhez.

A Notion még azt is lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egyedi adatbázisokat hozzanak létre, amelyekkel bármit nyomon követhetnek, a feladatoktól a szokásokig. Nagyra értékelem azt is, hogy testreszabhatom az előre elkészített sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, így egyszerűsíthetem a munkafolyamatomat.

A Notion legjobb funkciói

Készítsen gyors jegyzeteket és könnyedén testreszabhatja az adatbázisokat a jegyzetek, feladatok és projektek tárolásához és szervezéséhez.

Ossza meg és szerkessze dokumentumait valós időben az együttműködési eszközök segítségével.

A Notion mobilalkalmazásával és webes platformjával bárhonnan hozzáférhet az összes jegyzetéhez és dokumentumához.

A Notion korlátai

A fizetős csomagok magánszemélyek vagy kis csapatok számára drágák lehetnek.

A versenytársakhoz képest hiányoznak a szöveg és képek formázásának fejlett lehetőségei.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plus : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A Notion AI kiegészítőként érhető el, havi 10 dollárért tagonként.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

3. Bear (a legjobb a tiszta formázáshoz szükséges Markdown íráshoz)

via Bear

Az Apple-felhasználók kedvence, a Bear tökéletes ötletek lejegyzésére, jegyzetek készítésére és akár blogbejegyzések írására is. Imádom az egyszerű felületét, mert nem olyan túlterhelt, mint más jegyzetelési alkalmazások. Automatikusan címkézi a jegyzeteket kulcsszavak alapján, kategorizálja őket, és segít a rendszerezésben és a szükséges információk gyors megtalálásában.

Az egyik dolog, amit igazán értékelek, az a lehetőség, hogy jegyzeteket különböző formátumokban, például PDF- vagy Markdown-fájlokban exportálhatok. Ráadásul a Bear sötét módja életmentő a késő esti írási munkák során.

A Bear legjobb funkciói

Exportálja jegyzetét különböző formátumokba, beleértve a PDF, DOCX, JPG, Markdown fájlokat és HTML-t.

Szervezze jegyzetét címkékkel és mappákkal a könnyű visszakeresés érdekében.

Szinkronizálja jegyzetét több eszközön az iCloud segítségével.

Korlátozások

Nincs verziószám-előzmény vagy visszavonás/ismétlés funkció véletlenül törölt vagy módosított jegyzetek esetén.

Nincs beépített feladatkezelő vagy projektkövető funkció

Medve árazás

Örökre ingyenes

Bear Pro: 2,99 USD/év

Medve értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: N/A

4. Google Docs (a legjobb valós idejű együttműködéshez)

via Google Docs

A Google Docs segítségével bárhonnan, bármilyen eszközről hozzáférhetek a jegyzetekhez. Kiválóan alkalmas esszék, önéletrajzok, blogok írására, dokumentumok létrehozására, sőt, másokkal való közös projektekben való együttműködésre is. A Docs segítségével rendkívül egyszerűvé vált a dokumentumok megosztása a csapatokkal és a változások nyomon követése.

Egy nagyon hasznos funkció a beépített helyesírás- és nyelvtani ellenőrző, amikor valami professzionálisat vagy szélesebb közönségnek szánt szöveget írok. Az eszköz integrálása más Google-eszközökkel, például a Sheets és a Slides programokkal, megkönnyíti a prezentációk és táblázatok készítését.

A Google Docs legjobb funkciói

Készítsen és szerkesszen dokumentumokat online egy ismerős szövegszerkesztő felületen.

Valós időben együttműködhet másokkal a megosztott dokumentumokon.

Zökkenőmentesen integrálható más Google Workspace eszközökkel, például a Táblázatokkal és a Prezentációkkal.

A Google Docs korlátai

A dokumentumok eléréséhez és szerkesztéséhez stabil internetkapcsolat szükséges.

Nincs fejlett funkciója a komplex dokumentumformázáshoz és elrendezéshez.

A Google Docs árai

Örökre ingyenes

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Google Docs értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

5. Obsidian (a legjobb a kapcsolódó jegyzetek összekapcsolásához a jobb megértés érdekében)

via Obsidian

Az Obsidian segít összekapcsolni az ötleteimet, felépíteni a saját személyes tudásbázisomat, és produktívvá tenni a jegyzetelést. Tetszik, hogy több jegyzetet is összekapcsolhatok, így könnyen áttekinthető információs hálózatot hozhatok létre. Olyan, mintha egy jegyzetekből álló gondolattérkép lenne, amelyet pontosan úgy rendezhetsz, ahogy szeretnél.

Az Obsidian kiválóan alkalmas olyan emberek számára is, mint a kutatók vagy a szerzők, akik szeretnék gondolatukat rendszerezni és hatékonyabban jegyzetelni. Megállapítottam, hogy a felhasználók az alkalmazást igényeikhez igazíthatják, pluginek hozzáadásával, témák megváltoztatásával és egyéni sablonok létrehozásával.

Az Obsidian legjobb funkciói

Kapcsolódó jegyzeteket összekapcsolva jegyzetek összekapcsolt hálózatát hozhatja létre.

Képeket, kódblokkokat és egyéb médiaelemeket közvetlenül beágyazhat a jegyzetekbe.

Exportálja jegyzetét különböző formátumokba, beleértve a PDF és Markdown fájlokat is.

Az Obsidian korlátai

Más jegyzetelési alkalmazásokhoz képest korlátozott online együttműködési funkciók

A kezdő felhasználók számára meredek tanulási görbét jelent.

Obsidian árak

Örökre ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/év

Obsidian értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (28+ értékelés)

6. Document360 (A legjobb tartalomszerkesztéshez és -szervezéshez)

via Document360

A Document360 egy platform, amelyen hatékonyan tárolhatja, rendszerezheti és megoszthatja minden fontos információját. Ezzel könnyedén belső tudásbázisokat, cikkeket, kézikönyveket és akár GYIK-eket is létrehozhatok.

Ez segített racionalizálni a tudáskezelési folyamatomat és javítani az általános termelékenységet.

A Document360 keresési funkcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a szükséges információk megtalálását, amikor szükségünk van rájuk. Tetszenek a Document360 együttműködési funkciói is. A felhasználók valós időben együtt dolgozhatnak a dokumentumokon, és akár különböző csapat tagoknak is kioszthatnak feladatokat.

A Document360 legjobb funkciói

Szervezze tartalmát kategóriák, címkék és keresési funkciók segítségével.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Jira és az Intercom.

Használja az AI-alapú funkciókat, mint például a tartalomjavaslatok és a keresésoptimalizálás.

A Document360 korlátai

Más szövegszerkesztő eszközökhöz képest hiányoznak a fejlett formázási lehetőségek.

Más jegyzetelési szoftverekhez képest magasabb áron kínálja szolgáltatásait.

A Document360 árai

Standard : 199 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 299 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

7. OneNote (a legjobb jegyzetek szervezéséhez jegyzetfüzet formátumban)

via Microsoft

Az OneNote rugalmas és tökéletes a jegyzetek strukturált digitális szervezéséhez. Külön jegyzetfüzeteket, szakaszokat és oldalakat hozhattam létre az írásaimhoz, ami megkönnyítette a tartalom rendezését.

Az OneNote lehetővé teszi a felhasználók számára multimédiás tartalmak – szöveg, képek, hangok és akár videók – hozzáadását is. Ez a funkció segített nekem unalmas tartalmaimat vizuálisan vonzó információcsomagokká alakítani. Ezenkívül nagy előnye, hogy integrálható más Microsoft-eszközökkel, például a Worddel és az Excel-lel, ami megkönnyíti a csapatommal való együttműködést és a jegyzetek valós idejű megosztását.

A OneNote legjobb funkciói

Készítsen különböző típusú jegyzeteket, beleértve szöveget, hangot, videót és rajzokat.

Szervezze jegyzetét jegyzetfüzet formátumban, szakaszokkal és oldalakkal.

Használja a kézírás-felismerést a kézzel írt jegyzetek szöveggé alakításához.

A OneNote korlátai

Alapvető együttműködési eszközöket kínál, amelyek komplex projektmenedzsment esetén nem elég hatékonyak.

Más jegyzetelési alkalmazásokhoz képest magasabb árak

OneNote árak

Örökre ingyenes

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/hó

Microsoft 365 Family: 9,99 USD/hó

OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

8. Evernote (A legjobb jegyzeteléshez és ötleteléshez)

via Evernote

Az Evernote számos rugalmas lehetőséget kínál, ami azt jelenti, hogy jegyzeteket, jegyzetfüzeteket és akár címkéket is létrehozhatok, hogy információimat rendszerezve tartsam.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy különböző típusú tartalmakat adjunk hozzá a jegyzetekhez, például szöveget, képeket, hangfájlokat és akár videókat is. A keresőfunkciója is nagyon hasznos! Ha gyorsan szeretne valamit megtalálni, akkor konkrét kulcsszavakra vagy címkékre is kereshet.

Az Evernote legjobb funkciói

A webes kivágó eszközzel egyetlen kattintással menthet weboldalakat vagy cikkeket közvetlenül az Evernote-ba.

Rendezze a jegyzeteket hierarchiákba a jobb kezelés érdekében.

Gyorsan megtalálhatja a jegyzeteket kulcsszavak, címkék vagy akár kézírásos szöveg segítségével.

Az Evernote korlátai

Az együttműködési funkciók más eszközökhöz képest alapszintűek.

Az ingyenes csomag korlátozza a tárhelyet és a funkciókat, csak egy jegyzetfüzetet és 50 jegyzetet engedélyez, ami hátráltatja a tapasztalt felhasználókat.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó

Professional : 17,99 USD/hó

Teams: 24,99 USD/hó

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

9. Coda (A legjobb a projektek és munkafolyamatok közös kezeléséhez)

via Coda

A Coda segít a teljes csapat projektjeinek szervezésében. Egyetlen platformon belül dokumentumokat hozhatok létre, adatbázisokat állíthatok be, sőt weboldalakat is készíthetek. A Coda legnagyobb előnye a kollaboratív funkciói, amelyek megkönnyítik a változások nyomon követését és a csapat tagjainak összehangolt munkáját.

A Coda-t mindenre használom, a termékbevezetések tervezésétől az értékesítési adatok nyomon követéséig, és a beépített képletek és automatizálási funkciók rendkívül hasznosak. Automatizálják az ismétlődő feladatokat, és sok időt és energiát takarítanak meg a csapatoknak.

A Coda legjobb funkciói

Dolgozzon együtt több csapattaggal a dokumentumokon

Számos sablon áll rendelkezésre különböző projektekhez.

Kombinálja a szöveget, a táblázatokat és az adatbázisokat egy dokumentumban

A Coda korlátai

A jegyzetelési alkalmazás nagy dokumentumok vagy összetett képletek kezelése közben teljesítményproblémákat okozhat.

Nincs beépített verziótörténeti funkció, amely nyomon követné a korábbi verziókban történt változásokat.

Coda árak

Örökre ingyenes

Pro : 12 USD/hó

Csapat : 36 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

10. Google Keep (a legjobb emlékeztető beállításához és fájlok mentéséhez)

via Google Keep

A Google Keep kiválóan alkalmas jegyzetek egyszerű szöveges rögzítésére, legyen szó ötletek gyors lejegyzéséről, bevásárlólista készítéséről vagy emlékeztető beállításáról. Nagyon könnyen használható és sokoldalúan alkalmazható különböző típusú tartalmakhoz, képek, hangjegyzetek és akár rajzok is hozzáadhatók a jegyzetekhez.

A keresőfunkció nagyon praktikus, mivel kulcsszó beírásával vagy címkék használatával bármit megtalálhat. A más Google-eszközökkel, például a Gmail-lel és a Naptárral való integráció egy másik nagy előny, mivel segít a felhasználóknak a szervezettség és a produktivitás megőrzésében.

A Google Keep legjobb funkciói

Hangjegyzeteket rögzíthet és átírhatja őket szöveggé.

Állítson be emlékeztetőket idő, hely vagy jegyzetek alapján

Integrálja más Google-alkalmazásokkal, például a Gmail-lel, a Naptárral és másokkal.

A Google Keep korlátai

A jegyzetek korábbi verzióihoz nem lehet visszatérni.

A jegyzetelési alkalmazás nem rendelkezik sem markdown, sem rich text szerkesztővel.

A Google Keep árai

Örökre ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

Jobb és okosabb jegyzetek a ClickUp segítségével

A 10 legjobb jegyzetelési eszköz alapos áttekintése után egyértelmű, hogy mindegyiknek megvannak a maga erősségei és korlátai. Ha azonban jegyzeteket szeretne megvalósítható feladatokká alakítani, akkor a ClickUp remek választás!

Segítségével dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, sőt, AI segítségével finomíthatja tartalmát is. De ez még nem minden! A ClickUp a jegyzeteket értékes információkká alakíthatja, amelyek minden projektmenedzsment igényét kielégítik. Ezt a fejlett, sokfunkciós eszközök, például az automatizálás és a feladatkezelés teszik lehetővé.

Tehát, akár diák, szakember, projektmenedzser vagy csapatvezető vagy, a ClickUp segíthet növelni a termelékenységet, javítani a csapatmunkát és hatékonyabban elérni a céljaidat.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg egy valóban all-in-one termelékenységi platform erejét!