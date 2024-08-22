Lark és Slack: melyik csevegőalkalmazás a jobb?

A távmunka terjedésével és a decentralizált csapatok számának növekedésével a megfelelő platform kiválasztása jelentősen befolyásolhatja a csapat dinamikáját.

A Slack régóta vezető szerepet tölt be az üzleti kommunikáció terén, jól megtervezett funkcióiról és felhasználóbarát felületéről ismert. A Lark azonban gyorsan teret nyer, mivel egyedülálló funkciókat kínál, amelyek kihívást jelentenek a status quo-ra.

Népszerűségük miatt nehéz lehet megalapozott döntést hozni. Ezért ez a blog részletes útmutatót nyújt a Lack és a Slack összehasonlításáról, hogy segítsen eldönteni, melyik csevegőalkalmazás felel meg jobban vállalkozása változó igényeinek.

Mi az a Lark?

via Lark

A Lark, az egyik legnépszerűbb új csapatkommunikációs alkalmazás, egy átfogó együttműködési csomag, amelynek célja az üzleti műveletek racionalizálása és a termelékenység növelése a szervezet egészében. Ez egy digitális központ, amely mindenre kiterjed – az üzenetküldéstől és a videokonferenciáktól a feladatkezelésig és a munkafolyamatok automatizálásáig.

A Lark legfontosabb jellemzői

A Lark célja, hogy javítsa a kommunikációt és a működési hatékonyságot a szervezet minden szintjén. Íme néhány fontosabb funkciójának összefoglalása:

1. Integrált üzenetküldő rendszer

A Lark integrált üzenetküldő rendszert kínál, amely zökkenőmentes interakciót tesz lehetővé különböző formátumok között – szöveg, hang és videó.

Ez a rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy csoportos csevegéseket, privát üzeneteket és akár nyilvános fórumokat is létrehozzanak szélesebb körű megbeszélésekhez. Keresési funkciója megkönnyíti a fájlmegosztást. Ezenkívül megkönnyíti a korábbi beszélgetések visszakeresését és biztosítja, hogy ne vesszenek el fontos információk. Emellett fordítási funkciókkal is rendelkezik, így globális csapatok számára is alkalmas.

2. Fejlett feladatkezelés

A Lark javítja a feladatkezelést azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egységes felületen szervezzék a feladatokat, határozzák meg a határidőket és kövessék nyomon az előrehaladást. Tartalmaz más eszközöket is, például a naptárat a ütemezéshez és az emlékeztetőkhöz, ami egyszerűsíti a munkafolyamatokat és csökkenti a több platform használatának szükségességét.

Támogatja a címkézést, a prioritások meghatározását és a feladatállapot frissítését, elősegítve ezzel a csapat jobb koordinációját és a projektmenedzsmentet.

3. Átfogó videokonferencia

A Lark videokonferencia-eszköze egy rendkívül intuitív képernyőmegosztó szoftver, amely nagy felbontású videót és hangot kínál. Ez ideálisvá teszi részletes prezentációkhoz és együttműködési munkamenetekhez.

A platform résztvevőkezelési eszközöket kínál, például a résztvevők némítását vagy eltávolítását, így kis és nagy csapatok találkozóinak, valamint nagy webináriumok vagy oktatási foglalkozások lebonyolítására egyaránt alkalmas.

A Lark árai

Starter: 0 USD (legfeljebb 50 felhasználó)

Előny: 12 dollár/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy dinamikus kommunikációs platform, amely szervezett csatornák és integrált eszközök segítségével javítja a csapatmunkát. Fő célja, hogy a hagyományos e-maileket egy strukturáltabb, valós idejű üzleti üzenetküldő alkalmazással váltsa fel, amely kis csapatoktól nagyvállalatokig skálázható.

A Slack legfontosabb jellemzői

A Slack számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek célja a termelékenység és az együttműködés javítása. Nézzük meg közelebbről néhány kiemelkedő képességét:

1. Csatornák

A Slack csatornáival egyszerűsítheti csapata kommunikációját azáltal, hogy külön teret hoz létre a különböző témákhoz vagy projektekhez.

Ez a beállítás segít a szervezettségben, biztosítja, hogy a beszélgetéseket könnyen követni lehessen, és a fontos információk könnyen hozzáférhetők legyenek. Ezenkívül választhat, hogy a csatornákat nyilvánossá teszi a nagyobb láthatóság érdekében, vagy magánjellegűvé teszi őket az érzékeny témák megbeszélése érdekében.

2. Munkafolyamat-készítő

A Slack munkafolyamat-építőjével a csapatok automatizálhatják a rutinfolyamatokat közvetlenül a platformon belül. Használhatja például új csapattagok beillesztésére vagy kérések feldolgozására szolgáló egyedi munkafolyamatok tervezésére, kódolás nélkül.

Egyszerűsíti a folyamatokat, csökkenti a manuális feladatokat, és biztosítja a feladatok következetes végrehajtását, növelve ezzel a csapat termelékenységét és hatékonyságát. Ez a funkció nem csupán kommunikációs eszközzé teszi az alkalmazást, hanem sokoldalú platformmá, amely támogatja az alapvető projektmenedzsment munkafolyamatokat.

További információ: Hogyan használjuk a Slacket a projektmenedzsmenthez?

3. Slack Connect

A Slack Connect segítségével kiterjesztheti kommunikációját a szervezeten túlra, biztonságosan együttműködve külső partnerekkel, ügyfelekkel vagy beszállítókkal.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megosztott csatornákat hozzon létre különböző Slack munkaterületek között. Segít egyszerűsíteni a kommunikációt, és biztosítja, hogy az biztonságos maradjon, és összhangban legyen a vállalat irányelveivel.

A Slack árai

Ingyenes: 0 dollár

Előny: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Lark és Slack: funkciók összehasonlítása

Mind a Lark, mind a Slack hatékony kommunikációs és együttműködési funkciókkal szolgálja ki a modern vállalkozások változó igényeit. Hasonlítsuk össze azonban három kulcsfontosságú funkciót, hogy részletes képet kapjunk a Lark és a Slack összehasonlításáról.

1. Integrált üzenetküldés vs. csatornák

A Lark integrált üzenetküldő rendszerével tűnik ki, amely támogatja a szöveges, hang- és videóüzeneteket. Ez elengedhetetlen a globális csapatok számára, és tartalmazza az automatikus fordítást is, hogy minimálisra csökkentsék a nyelvi korlátokat.

Ezzel szemben a Slack, amely strukturált csatornáiról ismert, kiválóan alkalmas a beszélgetések hatékony szervezésére, ami ideális a világos kommunikációs folyamatokra szoruló nagyobb csapatok számára. Bár mindkét platform ügyesen kezeli a kommunikációt, a Slack csatornái előnyt jelenthetnek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a jól szervezett és kereshető beszélgetési előzményekre.

Mindkét platform zökkenőmentesen integrálódik a népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal, például a Google Drive-val. Ez javítja a fájlkezelő rendszereiket, és biztosítja, hogy a felhasználók könnyen hozzáférhessenek a dokumentumokhoz és megoszthassák azokat a csevegőalkalmazáson belül.

A feladatkezelés terén a Lark platformja átfogó megoldást kínál, amely zökkenőmentes feladatkiosztást és frissítéseket tesz lehetővé. Ez az integráció különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek egy all-in-one eszközt keresnek a projektek és a kommunikáció közös kezeléséhez.

Bár a Slack megkönnyíti a harmadik féltől származó alkalmazások integrálását, ehhez további beállítások szükségesek, ami egyes csapatok számára bonyolultabbá teheti a munkafolyamatot. A Lark feladatkezelő eszközei jobb megoldást kínálnak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek beépített egyszerűséget és hatékonyságot keresnek.

3. Videokonferencia és külső együttműködés

Mindkét platform kiváló videokonferencia-funkciókat kínál, de a Lark ezeket mélyebben integrálja más termelékenységi eszközökkel, így egységes felhasználói élményt biztosít.

Másrészt a Slack jelentős előrelépést tett a Slack Connect segítségével, amely javítja a külső együttműködési lehetőségeket. A Slack Connect funkció enyhe előnyt jelenthet, ha vállalkozása sokat együttműködik külső érdekelt felekkel. Az a képessége, hogy biztonságos, szervezett kommunikációt biztosít különböző szervezetek között, előnyt jelent Önnek.

Győztes: A Lark és a Slack összehasonlításának utolsó fordulójában a Slack nyert. Az alkalmazás a Slack Connect funkciójával kiemelkedik a külső együttműködés terén, amely fokozott biztonságot és szervezettséget biztosít. Ezért ez a preferált választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek rendszeresen együttműködnek külső partnerekkel.

Lark és Slack a Redditen: a felhasználók véleménye

A Lark és a Slack összehasonlításakor nyilvánvaló, hogy mindkét platform hasonló funkciókkal rendelkezik, amelyek támogatják a kommunikációt és a feladatkezelést. Ugyanakkor mindkettő egyedi eszközöket kínál, amelyek különböző üzleti igényeket kielégíthetnek.

Hogy jobban megértsük, hogyan viszonyulnak egymáshoz a Lack és a Slack a valós világban, megvizsgáltuk a Reddit felhasználói fórumain zajló beszélgetéseket. Íme, mit találtunk azoknál a felhasználóknál, akik mindkét platformmal széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek:

Egy Reddit-felhasználó a Larkot dicséri, mint kiváló alternatívát személyes használatra, kiemelve annak termelékenységet növelő tulajdonságait, amelyek „a beágyazások és integrációk számának köszönhetőek”.

Egy másik felhasználó is pozitív tapasztalatokat oszt meg:

Nemrég fedeztem fel, és nagyon lenyűgözött. Beszéltem az egyik képviselőjükkel, aki sok kérdésemre választ adott. Tervezem, hogy áttérek a Google Workspace-ről. Ugyanazt az árat fizetném, de sokkal jobb eszközt kapnék.

Nemrég fedeztem fel, és nagyon lenyűgözött. Beszéltem az egyik képviselőjükkel, aki sok kérdésemre választ adott. Tervezem, hogy áttérek a Google Workspace-ről. Ugyanazt az árat fizetném, de sokkal jobb eszközt kapnék.

Ezenkívül a Larkon belüli CRM-építéssel kapcsolatos viták is bizonyítják a platform rugalmasságát és azt, hogy több különálló eszközt is helyettesíthet. A felhasználók értékelik a Lark azon képességét, hogy további integrációk nélkül is megkönnyíti a belső csapatkommunikációt és az átfogó feladatkezelést.

A frissítésekkel kapcsolatos legutóbbi problémák ellenére a Slack továbbra is elismerést kap alapvető funkcióiért. Sok felhasználó nélkülözhetetlennek tartja a platformot a távmunkához és a technológiai szervezeteken belüli hatékony kommunikációhoz.

Például egy felhasználó a következőket említette:

Személy szerint nem ismerem más olyan terméket, amely ennyire hatékony és könnyen használható lenne a technológiai szervezeteknél végzett távmunkában. Ez a termék messze felülmúlja az összes többit.

Személy szerint nem ismerem más olyan terméket, amely ennyire hatékony és könnyen használható lenne a technológiai szervezeteknél végzett távmunkában. Ez a termék messze felülmúlja az összes többit.

Ez rávilágít a Slack kiváló hírnevére, ami a zökkenőmentes kommunikációt illeti.

Emellett egy másik felhasználó is elégedettségét fejezte ki a Slack teljesítményével és használhatóságával kapcsolatban:

Nagyon szeretem, nem tudok más alternatívát elképzelni, és gyorsan fut.

Nagyon szeretem, nem tudok más alternatívát elképzelni, és gyorsan fut.

Az ilyen visszajelzések alátámasztják a Slack képességét, hogy megbízható és felhasználóbarát környezetet biztosítson, amely támogatja a dinamikus csapatmunkát.

Ez azt jelzi, hogy bár a frissítés kezdetben zavaró volt, sok felhasználó megtalálta a módját, hogy alkalmazkodjon hozzá, és továbbra is értékeli a Slack hatékony funkcióit, amelyekkel egyszerűsítheti a kommunikációt és hatékonyabbá teheti a munkaterület kezelését.

Mind a Lark, mind a Slack dicséretet kap platformjaik különböző aspektusaiért.

A Lark all-in-one funkcionalitásával nyerte el a felhasználók elismerését, mivel csökkenti a több eszköz használatának szükségességét, így ideális azok számára, akik az integrált megoldásokat részesítik előnyben.

Másrészt a Slack továbbra is nagyra értékelik robusztus kommunikációs eszközei és alkalmazkodóképessége miatt, amely lehetővé teszi a haladó felhasználók számára, hogy a beállításokat a saját munkafolyamataikhoz igazítsák.

Ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy mindkét platformnak megvannak a maga erősségei, és különböző preferenciáknak és igényeknek felelnek meg az együttműködési eszközök területén. Ha nem tudja, melyiket válassza a Lark és a Slack közül, gondolja át, mi a legfontosabb Önnek: integráció, egyszerűség, testreszabhatóság vagy hatékony kommunikációs eszközök. Az ezeken a területeken fontosnak tartott szempontok segítenek majd a két platform közül választani.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Lark és a Slack legjobb alternatíváját

A ClickUp kiemelkedik, mint egy átfogó Lark és Slack alternatíva, amely ígéretet tesz arra, hogy racionalizálja a csapat együttműködését, tervezését és a projektek végrehajtását. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek sok szempontból felveszik a versenyt a Lark és a Slack képességeivel, sőt, azokat is felülmúlják.

A ClickUp több funkciót egyesít egy alkalmazásban, így csökkenti a különböző eszközök közötti váltás szükségességét és egyszerűsíti a folyamatokat.

A feladatkezeléstől a valós idejű együttműködésig a ClickUp egyetlen platformba integrálja az összes munkádat, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Ezenkívül a ClickUp testreszabható kommunikációs terv sablonjai lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egységesítsék kommunikációs stratégiáikat, biztosítva ezzel az interakció minden szintjén a következetességet.

1. ClickUp előnye #1: Csevegés nézet

A ClickUp Chat View funkciójával zökkenőmentesen integrálhatja a valós idejű beszélgetéseket a feladatkezeléssel

A ClickUp Chat View újragondolja a belső csapatkommunikációt azáltal, hogy a megbeszéléseket közvetlenül a munka helyszínén konszolidálja. A Lark és a Slack alkalmazásokkal ellentétben, ahol a csevegések elszigetelődhetnek vagy elszakadhatnak a tényleges feladatoktól, a ClickUp Chat View közvetlenül integrálódik a feladatokba, lehetővé téve a valós idejű beszélgetést a tényleges munka kontextusában.

Ez a felépítés minden releváns beszélgetést egy helyen tart, így a csapatok zökkenőmentesen átállhatnak a csevegésről a cselekvésre. Megszünteti a beszélgetések és a feladatkezelés közötti szakadékot, ami más alkalmazásoknál gyakran előfordul, és így biztosítja a hatékony és koncentrált csapatmunkát.

A ClickUp csevegőablakában a következőket teheted:

Kezdeményezzen konkrét feladatokhoz kapcsolódó megbeszéléseket

A csevegőüzenetek feladatokat vagy emlékeztetőket

Kövesse nyomon az összes, egy projekthez kapcsolódó kommunikációt egy helyen

2. ClickUp előnye #2: Klipek

A ClickUp Clips funkciójával komplex ötleteket is gyorsan tisztázhatsz videóüzenetekkel, közvetlenül a feladatokon belül.

A ClickUp Clips dinamikus kommunikációs lehetőséget kínál gyors videóüzenetek formájában, amelyek segítségével a csapat tagjai komplex ötleteket is világosan és tömören tudnak elmagyarázni.

Ez, ellentétben a Slack szövegcentrikus csatornáival vagy a Lark különálló videóeszközeivel, egy integráltabb és interaktívabb megközelítést kínál. A klipek bármely feladat, csevegés vagy dokumentumon belül létrehozhatók és megoszthatók, így zökkenőmentes élményt nyújtanak, amely javítja az együttműködést anélkül, hogy el kellene hagyni a platformot.

A klipek javítják a szinkron interakciókat és kiváló aszinkron kommunikációs eszközként szolgálnak, lehetővé téve a rugalmas, időeltolással történő videófrissítéseket.

További információ: Használja az aszinkron videokommunikációt a távmunka javításához

A ClickUp Clips funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy:

Készíts és ossz meg gyors videóüzeneteket, amelyek hatékonyabban tisztázzák a frissítéseket, mint a szövegek.

Fájlok és videófrissítések megosztása a projekt szálakban

Javítsa a távoli kommunikációt személyes videóüzenetekkel

A ClickUp Assign Comments funkciójával alakítsd át a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká, és biztosítsd a felelősségre vonhatóságot!

A ClickUp Assign Comments funkciója lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket rendeljen hozzá, így az alkalmi említéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatja. Ez a funkció különösen előnyös a Lark és a Slack felett, ahol a megjegyzések könnyen elveszhetnek a rengeteg üzenet között.

A ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megjegyzéseket rendeljenek hozzá, így minden visszajelzés vagy javaslat nyomon követhető és elszámolható. Ez a funkció áthidalja a feladatkezelés hiányosságait, és jelentősen növeli a termelékenységet és a következetességet. A ClickUp megjegyzések hozzárendelése funkciója lehetővé teszi, hogy:

A megjegyzéseket nyomon követhető feladatokká alakítja

A követésért való felelősséget közvetlenül a beszélgetés során lehet kiosztani

Biztosítsd a felelősségre vonhatóságot és a láthatóságot minden csapat tagjának hozzájárulása esetében

A ClickUp egyéb kiemelkedő jellemzői

1. ClickUp Azonnali és élő együttműködés

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhetsz a dokumentumokon, és a szerkesztések azonnal láthatóvá válnak.

A ClickUp együttműködés-felismerő funkciója azonnali és élő interakciókat tesz lehetővé bármely feladat vagy dokumentum keretében. A Slack és a Lark alkalmazásokkal ellentétben, amelyek elkülönítik a feladatkezelést és a valós idejű együttműködést, a ClickUp ezeket a funkciókat zökkenőmentesen integrálja.

Ez a funkció biztosítja, hogy a csapat minden tagja ugyanazon az oldalon legyen, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltaniuk vagy elveszítenék a kontextust. Dinamikus és szinkronizált munkakörnyezetet támogat, ahol a változások és frissítések azonnal közölésre kerülnek a platformon.

Ezenkívül a ClickUp egy teljesen integrált alkalmazással javítja a mobil élményt, amely támogatja az összes asztali funkciót. Ezzel az eszközzel a következőket teheti:

Valós időben követheted nyomon a csapattagok tevékenységét, miközben megosztott dokumentumot vagy táblát szerkesztenek.

A ClickUp Docs segítségével késedelem nélkül együttműködhetsz a dokumentumokon, és nyomon követheted a szerkesztéseket, amint azok megtörténnek.

Azonnali értesítést kap minden feladatmódosításról, így mindenki azonnal tájékozott marad.

2. ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboard segítségével egyetlen helyen vizualizálhatja, együttműködhet és végrehajthatja projektjeit

A ClickUp Whiteboards funkciója forradalmasítja a csapatmunkát azzal, hogy vizuális platformot biztosít, ahol a kreativitás találkozik a kivitelezéssel. Ideális brainstorminghoz, stratégiai tervezéshez és agilis munkafolyamatokhoz, valós idejű együttműködést tesz lehetővé, biztosítva, hogy az ötletek azonnal megvalósíthatók legyenek.

A rajzolási, jegyzetelési és közvetlen feladatkezelési eszközökkel a ClickUp egyetlen, intuitív felületen központosítja a kommunikációt és a projektmenedzsmentet. Lehetővé teszi a következőket:

Brainstorming és stratégiaalkotás valós időben

Az ötleteket közvetlenül a tábláról feladatokká alakíthatja

Tegye érdekesebbé a beszélgetéseket rajzokkal, alakzatokkal és jegyzetekkel

Összekapcsolja az ötleteket a folyamatban lévő projektekkel a zökkenőmentes integráció érdekében

3. ClickUp Slack integráció

A ClickUp Slack integráció átalakítja a csapatok kommunikációs platformon belüli interakcióját és projektkezelését.

Bármely Slack-hozzászólást egyszerűen hozzáadva feladattá alakíthat a ClickUp munkaterületén.

Míg a Slack vagy a Lark önálló használata esetén a feladatkezelés és a kommunikáció szétesettnek tűnhet, ez az integráció áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy a részletes feladatkezelést közvetlenül a Slackbe hozza.

Ez növeli az átláthatóságot, biztosítja a munkafolyamatok folytonosságát és jelentősen növeli a termelékenységet, mivel a csapatok a Slack alkalmazásból kilépés nélkül kezelhetik a feladatokat, nyomon követhetik az előrehaladást és kommunikálhatnak egymással. A Slack integrációval a következőket teheti:

Közvetlenül a Slack csatornákon belül hozhat létre és testreszabhat feladatokat a ClickUp alkalmazásban.

A Slackből közvetlenül elérhetők és összekapcsolhatók a feladatokhoz kapcsolódó részletes dokumentumok.

Kapjon Slack értesítéseket a feladatok frissítéseiről vagy a ClickUp-ban írt megjegyzésekről.

Miért a ClickUp a jobb választás?

Mint láttuk, a ClickUp tűnik a Lark és a Slack összehasonlításában az éllovasnak, mivel integráltabb és több funkcióval rendelkező platformot kínál, mint a Lark vagy a Slack. Kiváló feladatkezelő rendszerével, valós idejű együttműködési funkcióival és zökkenőmentes Slack-integrációjával a ClickUp átfogó megoldást kínál, amely kielégíti a modern csapatok sokféle igényét.

Akár projektmenedzsmentről, csapaton belüli kommunikációról vagy más eszközökkel való integrációról van szó, a ClickUp egyszerűsíti és javítja a munkahelyi termelékenység minden aspektusát.

Azok számára, akik hatékonyan és produktívan szeretnének dolgozni, a ClickUp egyértelműen a legjobb választás.

Készen állsz arra, hogy átalakítsd csapatod termelékenységét és racionalizáld munkafolyamataidat?

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tapasztald meg a szervezett hatékonyság új szintjét!