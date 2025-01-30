A 10 legjobb SaaS tudásbázis-szoftver 2025-ben

Képzelje el, hogy egy e-mail kampányon dolgozik, és az eszköz hibaüzenetet jelenít meg. Úgy dönt, hogy felveszi a kapcsolatot a csevegő ügyfélszolgálattal vagy e-mailt küld nekik, de ez eltarthat egy darabig. A várakozás helyett online segítséget keres útmutatók és videók formájában – például az eszköz tudásbázisában.

Most fordítsuk meg a forgatókönyvet. SaaS eszközszolgáltatóként megpróbálhatunk különböző lehetőségeket kínálni a támogató csapatoknak, hogy jobban végezhessék munkájukat. Ez magában foglalja a termékdokumentációk önkiszolgáló adattárát is, ahol az ügyfelek bármikor és bármilyen módon megtalálhatják a válaszokat. És ez működik.

Az önkiszolgáló eszközök, mint például a bemutató videók, az onboarding dokumentumok, a tanulási központok és a felhasználási példák növelik az ügyfélelégedettséget, csökkentik az ügyfélvesztést és felszabadítják a támogatási ügynököket más feladatokra. Az előnyök kiterjednek a belső csapatokra is, amelyek egy központi tudásbázisra hivatkoznak a megfelelő működéshez.

Mi, a ClickUpnál megértjük a tudásközpont létrehozásának és szervezésének kihívásait, ezért a csapatommal megvizsgáltuk a legjobb SaaS tudásbázis-szoftvereket, és kiválasztottunk tíz olyan szoftvert, amely minden követelménynek megfelel.

De először is, nézzük meg, mire kell figyelni a SaaS tudásbázis-szoftvereknél.

Mit kell keresni a SaaS tudásbázis szoftverekben?

A SaaS tudásbázis szoftverének rendelkeznie kell ezekkel a funkciókkal, ha nem is mindegyikkel:

Önkiszolgáló hozzáférés: Gondoskodjon arról, hogy a tudásbázis a nap 24 órájában elérhető legyen, anélkül, hogy támogatási jegyekre lenne szükség, így a felhasználók önállóan találhatnak meg válaszokat.

Robusztus keresési funkciók: Keressen olyan hatékony keresési funkciókat, amelyek lehetővé teszik a dokumentumokon belüli keresést, így a felhasználók gyorsan megtalálhatják a releváns információkat.

Verziókezelés: Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi a változások nyomon követését és a cikkek különböző verzióinak karbantartását, hogy az információk naprakészek legyenek.

Szerkesztői munkafolyamat: Keresse meg azokat a funkciókat, amelyek támogatják a csapat tagjai közötti együttműködést, például a megjegyzések, a szerepkörök engedélyezése és a tartalom jóváhagyási folyamatok.

Elemzés és jelentések: A tudásmenedzsment szoftvernek betekintést kell nyújtania a felhasználói aktivitásba, a népszerű cikkekbe és a keresési lekérdezésekbe, hogy idővel javítsa a tudásbázist.

Tartalom sokszínűsége: Különböző tartalomtípusokat kell támogatnia, beleértve a GYIK-eket, oktatóanyagokat, hibaelhárítási útmutatókat és videó bemutatókat.

Testreszabható sablonok: Ellenőrizze, hogy a szoftver tartalmaz-e előre megtervezett sablonokat, amelyek testreszabhatók az Ön márkájához és tartalmi igényeihez.

Integrációs képességek: Biztosítsa a kompatibilitást az Ön által használt egyéb eszközökkel és platformokkal, például ügyfélszolgálati rendszerekkel, CRM szoftverekkel és kommunikációs eszközökkel.

Biztonsági funkciók: Keressen robusztus biztonsági intézkedéseket az érzékeny információk védelme és az adatvédelmi előírások betartásának biztosítása érdekében.

Felhasználóbarát navigáció: A szoftvernek világos és intuitív felépítésűnek kell lennie, jól meghatározott kategóriákkal és alkategóriákkal, hogy könnyen böngészhető legyen.

Mobil eszközökkel való kompatibilitás: A tudásbázisnak mobil eszközökön is elérhetőnek és működőképesnek kell lennie, hogy a mozgásban lévő felhasználók is használhassák.

A 10 legjobb SaaS tudásbázis-szoftver

Kiterjedt tesztelés és kutatás alapján ezek a 10 SaaS tudásbázis-szoftver közül választhat 2024-ben:

1. ClickUp – A legjobb AI-alapú tudáskezeléshez

Kezdje el a tartalom létrehozását és az aloldalak szervezését a ClickUp Docs segítségével!

A ClickUp az én kedvenc eszközöm, mert minden szempontból megfelel az elvárásaimnak. A tartalomkészítéssel kapcsolatos minden a ClickUp Docs -szal kezdődik, amelyet a wiki gomb megnyomásával tudásbázissá alakíthat.

Miután egy dokumentumot wikiként jelöltek meg, az jobban láthatóvá válik a tartalomkezelő felületeken, és a csapat tagjai közösen szerkeszthetik és felülvizsgálhatják a tartalmat. Ha több ügyféllel és beszállítóval dolgozik, akkor az adatokat a ClickUpba importálva mindent egy platformon belül kezelhet.

Miután ez megvan, megkérheted a ClickUp Brain -t, hogy javasoljon új feladatokat a kezdéshez.

Válassza ki a tartalmat, és használja a ClickUp Brain-t, hogy AI-alapú javaslatokat kapjon.

Így segíthet a ClickUp Brain:

Használja a ClickUp Brain AI Writer funkcióját, hogy gyorsan elkészíthesse a tudásbázis cikkek első vázlatait a promptok és vázlatok alapján.

Hívjon le információkat a ClickUp feladatokból , dokumentumokból, releváns cikkekből és a csapat szakértelméből, hogy pontos és naprakész tartalmat biztosítson.

Használja ki a ClickUp Brain AI Knowledge Manager személyre szabott támogatását , amely javaslatokat és fejlesztéseket kínál a tartalomkészítéshez.

Automatizálja a tudásbázissal kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, például a frissítések küldését, a feladatok kiosztását és a haladás nyomon követését a ClickUp Brain AI Project Manager segítségével.

Elemezze a felhasználói interakciókat és visszajelzéseket, hogy azonosítsa az új cikkek témáit, kiemelje a népszerű tartalmakat, és jelölje meg a felhasználók számára a komplex témákat.

Időt is megtakaríthat a ClickUp tudásbázis-sablonjának használatával. Ez egy egyszerű, azonnal használható dokumentum, amely jól utánozza a súgó központ ügyfélélményét.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre digitális könyvtárat a ClickUp tudásbázis-sablon segítségével

Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amelyet ez a sablon nyújt:

Tudáscikkek: Ebben a részben létrehozhatja és rendszerezheti tudásbázisának cikkeit.

Kategóriák: A sablon olyan szakaszokat tartalmaz, mint „Bevezetés”, „Útmutatók”, „Használati példák”, „Sablonok” és „Közösség”, amelyek segítenek a tartalom hatékony szervezésében.

Alkategóriák: Minden kategórián belül létrehozhat alkategóriákat, például „Kezdőknek”, „Adminisztrátoroknak” és „Projektmenedzsment”, hogy tovább rendszerezhesse tartalmát.

GYIK szakasz: A gyakran feltett kérdéseknek szentelt szakasz, amely gyors válaszokat ad a leggyakoribb kérdésekre.

Kapcsolatfelvételi űrlap: Űrlap, amelyen a felhasználók kérdéseiket vagy kéréseiket benyújthatják, ha nem találják meg a szükséges információkat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbe várható a ClickUp kiterjedt funkciói miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Document360 – A legjobb egyszerűsített tudásbázisokhoz

via Document360

A Document360 egy tudásalapú szoftver stabil, egyszerű felhasználói felülettel. Mivel elsődleges fókusza a tudásbázis és a dokumentumkezelés, könnyű vele privát és nyilvános könyvtárakat létrehozni.

A tartalmakat hat szintű alkategóriákba szervezheti, így ha nagy adatállományokkal dolgozik, biztosan értékelni fogja a Document360-at.

A Document360 legjobb funkciói

A WYSIWYG szerkesztővel szerkesztheti és beágyazhatja a tartalmat, szem előtt tartva a felhasználói élményt.

Használja a visszavonási funkciót a véletlen felülírás megelőzésére és a verziók naprakészségének fenntartására.

Tárolja a tartalmi elemeket a meghajtón, és gyorsan illessze be őket dokumentumaiba.

Korlátozza a belső tudásbázisokat meghatározott IP-tartományokra a biztonsági incidensek elkerülése érdekében.

A Document360 korlátai

A platformon belüli együttműködés harmadik felekkel javításra szorul

A fontos funkciók kiegészítők mögé vannak rejtve, ami megnöveli az összköltséget.

Document360 árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 199 USD/hó 3 felhasználó esetén

Professzionális: 299 USD/hó 5 felhasználó esetén (éves számlázás)

Üzleti: 399 USD/hó 5 felhasználó esetén (éves számlázás)

Vállalati: 599 USD/hó 10 felhasználónként (éves számlázás)

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

3. Helpjuice – A legjobb AI-tartalomkereséshez

via Helpjuice

A Helpjuice egy másik, könnyen használható tudásbázis-szoftver, amely funkciói tekintetében versenyez a Document360-nal. Erőteljes, mégis egyszerű szövegszerkesztőjével formázhatja, szerkesztheti és frissítheti tartalmát. De a Helpjuice legjobb része a keresési funkciója.

A Helpjuice keresőfunkciója segítségével átnézheti az összes dokumentumot, hogy megtalálja a releváns részleteket. Ez olyan, mint a Google-ban való keresés, csak a dokumentumkezelő rendszerén belül. Még PDF-ekből és képekből is képes adatokat lekérni.

A Helpjuice legjobb funkciói

Intuitív tartalomkészítéshez használjon drag-and-drop felületet.

Mérje meg tudásbázis-eszközének hatását a támogatási jegyekre

Dolgozzon ugyanazon cikk több verziójával, és váltson közöttük az oldalsó panelen.

Javítsa az ügyfelek sikerességi folyamatait azáltal, hogy integrálja a CRM-mel és olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack és a Salesforce, az omnichannel támogatás érdekében.

A Helpjuice korlátai

A szerkesztőnek nehézséget okozhat a reagálóképesség, ha nagy méretű dokumentumokkal és többszintű szerkesztésekkel dolgozik.

A behozatali funkció javításra szorul.

Helpjuice árak

Starter: 120 USD/hó, maximum 4 felhasználó számára

Run-up: 200 USD/hó, maximum 16 felhasználó számára

Premium Limited: 289 USD/hó, maximum 60 felhasználó számára

Korlátlan: 659 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Helpjuice értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

4. Hiver – A legjobb Gmail-integrációhoz

via Hiver

A Hiver egy Gmail-alapú ügyfélszolgálati megoldás, amelynek célja az e-mailek kezelésének egyszerűsítése és a csapatmunka javítása a hagyományos jegyrendszerek bonyolultsága nélkül.

A Hiver lehetővé teszi, hogy az e-maileket végrehajtható feladatokká alakítsa, tulajdonosokat rendeljen hozzájuk, és gyors megoldásokat biztosítson. Ez a funkció megakadályozza az ügyfelek kérdéseinek elmulasztását és javítja a válaszadási időket. Különböző népszerű eszközökkel integrálható, mint például a Slack, a WhatsApp, a Salesforce, az Asana és mások, így több ügyfélszolgálati csatornát is kezelhet a Gmail beérkező levelek mappájából.

A Hiver legjobb funkciói

Mérje és kövesse nyomon a csapat teljesítménymutatóit, például a válaszidőket és az ügyfélelégedettséget.

A szerkesztők, a nézők és a tevékenységek mind ugyanazon a vezérlőpulton belül vezérelhetők.

Kövesse nyomon az e-maileket valós időben, hogy tudni lehessen, mikor nyitják meg és olvassák el őket.

A Hiver korlátai

A tudásközpont a alapvető funkciók kiegészítése, és önmagában nem működhet.

Hiver árak

Lite: 24 USD/felhasználó havonta

Pro: 59 USD/felhasználó havonta

Elite: Egyedi árazás

Hiver értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. Notion – A legjobb wiki-kezeléshez

via Notion

A Notion egy sokoldalú termelékenységi eszköz, amely jegyzetelést, feladatkezelést, wikit és adatbázis-funkciókat ötvöz egy platformban. Nagyon testreszabható és különböző felhasználási esetekhez alkalmazkodik.

A Notion lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közös munkaterületeken dolgozzanak együtt, így hatékonyan tudnak együttműködni a projektekben és feladatokban. Hierarchikus felépítésű, mappákkal és aloldalakkal, amelyek segítenek a tartalom szervezésében és az információk könnyű hozzáférhetőségében.

A Notion AI segítségével ügyfélszolgálati csapata gyorsan megtalálhatja a válaszokat az önkiszolgáló adatbázisban, így gyorsabbá téve a támogatást és javítva az ügyfélélményt.

A Notion legjobb funkciói

Kombináljon különböző típusú tartalmakat (szöveg, képek, kód, beágyazások stb.) egy oldalon a gazdag formázás érdekében.

Húzza az egymással összekapcsolt oldalakat egy fejléc alá, és másodpercek alatt létrehozhat egy tudásbázist.

Használjon előre elkészített Notion sablonokat, amelyek megfelelnek az Ön felhasználási eseteinek.

A Notion AI segítségével gyorsan hozzáférhet a gyakori ügyfélkérdésekre adott válaszokhoz.

A Notion korlátai

A Notion kezdők számára túl bonyolult lehet.

A nagy adatbázisok feldolgozása időbe telik.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/hely havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

6. Papyrs – A legjobb belső tudásbázishoz

via Papyrs

A széles körű funkciókat kínáló Notion-nal ellentétben a Papyrs kizárólag a vállalati intranet fejlesztésére összpontosít. Ez magában foglalja a privát tudásbázist, a wikit és a beszélgetéseket.

A Papyrs egy modern tudáskezelő eszköz, egyszerű felhasználói felülettel és rugalmas intranetes funkciókkal. Drag-and-drop szerkesztést kínál, amely a markdown móddal kombinálva megkönnyíti a tartalom szerkesztését és felülvizsgálatát.

A Papyrs legjobb funkciói

Gazdagítsa dokumentumait széles körű, rugalmas widgetekkel

Kövesse nyomon a belső megbeszéléseket, és kapcsolja össze őket a tartalomfrissítésekkel az egyszerű együttműködés érdekében.

Integrálja a főbb eszközökkel, hogy bővíthesse az adatkezelést a munkaterületén.

A Papyrs korlátai

A felhasználói felület néha meghibásodhat, ha távoli csapatokkal dolgozik.

Árban nem tűnik ki a nagyobb tudásbázis-eszközök közül.

Papyrs árak

Team Wiki: 99 USD/hó 20 felhasználó számára

Company Wiki: 386 USD/hó 60 felhasználó számára

Vállalati intranet: 999 USD/hó korlátlan felhasználói számért

Vállalati: Egyedi árazás

Papyrs értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Freshdesk – A legjobb támogatási jegyekhez

via Freshdesk

A Freshdesk alapvető funkciói az ügyfélszolgálatra és a jegyrendszerre összpontosítanak, és tudásbázist használnak az információk könnyebb megtalálásához.

A Freshdesk tudásbázisának cikkei mappákba vannak rendezve, és ezeket a mappákat bizonyos kategóriákhoz kell rendelni a rendszerezéshez. A Freshdesk előnye, hogy a mappák láthatóságát a hozzáférési pont (webes widgetek, iOS, Android stb.) alapján lehet testreszabni. A külső mappák meta leírásait szerkesztheti, ami segít a keresőmotorok optimalizálásában.

A Freshdesk legjobb funkciói

Többnyelvű tudásbázisok hozzáadása a globális felhasználói bázis kiszolgálása érdekében

Cikkek tömeges exportálása és frissítése a Freshdesk API segítségével

Egy egységes platformról léphet kapcsolatba az ügyfelekkel különböző csatornákon, például e-mailen, telefonon, élő csevegésen, közösségi médián és másokon keresztül.

Az AI-képességek segítségével megoldhatja a gyakori kérdéseket és automatizálhatja az ismétlődő feladatokat.

A Freshdesk korlátai

A felhasználók észrevették, hogy a Freshdesk elemzései nem elég kifinomultak, ami megnehezíti a felhasználók számára a megoldásokkal kapcsolatos visszajelzések nyomon követését.

Több jegy és nagy mennyiségű dokumentumszerkesztés esetén lassulni szokott.

Freshdesk árak

Örökre ingyenes

Növekedés: 18 USD/felhasználó havonta

Pro: 59 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 95 USD/felhasználó havonta

Freshdesk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

8. Zendesk – A legjobb intuitív ajánlásokhoz

via Zendesk

A Zendesk Guide segít intelligens tudásbázisok létrehozásában mind az ügyfelek, mind az ügyfélszolgálati ügynökök számára.

A leghasznosabb funkció minden bizonnyal a támogatási jegyekben található, AI-alapú ajánlások. Az ügyfél aggályainak elemzése után az eszköz releváns tudásbázis-cikkeket vagy dokumentumokat javasol a meglévő adattárból.

A Zendesk legjobb funkciói

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a jegyek továbbítása, e-mail értesítések és válaszjavaslatok, hogy növelje a hatékonyságot.

Valós idejű támogatást kínál élő csevegés és üzenetküldő csatornák révén.

Csatlakozzon más eszközökhöz, mint például CRM, marketing automatizálás és fizetési átjárók.

Tartalom lokalizálása több mint 40 nyelven

A Zendesk korlátai

A jegyrendszer időnként meghibásodik.

Zendesk árak

Suite Team: 55 USD/ügynök havonta

Suite Growth: 89 USD/ügynök havonta

Suite Professional: 115 USD/ügynök havonta

Suite Enterprise Plus: Egyedi árazás

Fejlett mesterséges intelligencia: Hozzáadható kiegészítőként, havi 50 USD áron ügynökönként.

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3500+ értékelés)

9. KnowledgeOwl – A legjobb célzott tudásbázisok létrehozásához

via KnowledgeOwl

A KnowledgeOwl tesztelése során különösen tetszett a Reader Group funkciója. Ez lehetővé teszi, hogy a tudásbázis bizonyos kategóriáit csak meghatározott közönség számára tegye hozzáférhetővé.

A KnowledgeOwl könnyen kezelhető felülettel büszkélkedhet, amely egyszerűsíti a tudásbázis-tartalom létrehozását és kezelését. Az új felhasználók kiterjedt képzés nélkül is gyorsan alkalmazkodnak.

A KnowledgeOwl legjobb funkciói

Egyszerűsítse a keresést a Google-stílusú keresőfunkcióval, amely nem igényel konfigurálást.

Testreszabhatja a cikkek megjelenését témák, elrendezések és színsémák segítségével, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

Állítsa be a „Felülvizsgálatra szorul” automatizálást, hogy emlékeztetőket kapjon a régi cikkek felülvizsgálatára egy bizonyos időközönként.

A KnowledgeOwl korlátai

Az olvasói csoportok létrehozásának folyamata bonyolult és időigényes.

KnowledgeOwl árak

Alapcsomag: 100 USD/hó felhasználónként

Üzleti extrák: 275 USD/hó

Vállalati extrák: 1150 USD/hó

KnowledgeOwl értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

10. Obsidian – A legjobb a jegyzetek/koncepciók közötti kapcsolatok vizualizálására

via Obsidian

Az Obsidian segítségével a strukturálatlan gondolatok strukturált tudásbázissá alakíthatók. Markdown formátumú egyszerű szövegfájlokat használ, amelyek megkönnyítik a formázást és biztosítják, hogy a jegyzetek hordozhatóak és különböző platformokon elérhetőek legyenek.

Az Obsidian egyik kiemelkedő funkciója a jegyzetek összekapcsolásának lehetősége, amely összekapcsolt információk hálózatát hozza létre. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kapcsolódó jegyzetek között navigáljanak, ami megkönnyíti a megértést és az emlékezést.

Az Obsidian legjobb funkciói

A dokumentumok verziótörténetének nyomon követése akár egy évig

Kutatások összevonása, ötletelés, diagramok rajzolása, ötletek kidolgozása és még sok más a Canvas virtuális üres felületén.

Részletes szintű ellenőrzés a szinkronizálandó fájlok és eszközök felett

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival online wikik létrehozásában

Az Obsidian korlátai

Meredek tanulási görbe

Korlátozott testreszabási lehetőségek a elrendezésekhez

Obsidian árak

Személyes használat: Ingyenes

Kereskedelmi felhasználás: 50 USD/felhasználó/év

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Hozzon létre és osszon meg tartalmakat a megfelelő SaaS tudásbázis-platformon

A bootstrapped startupoktól a Fortune 500-as cégekig mindenki szervezett, gyors és pontos információkra van szüksége a folyamatokról, a hibaelhárításról és a támogatásról. Az online tudásbázis nemcsak rendet teremt az információk káoszában, hanem referenciapontként is szolgál a vállalat számára.

Miután teszteltem és áttekintettem különböző SaaS tudásbázis-szoftvereket, azt mondhatom, hogy olyan eszközt érdemes választani, amely biztonságos, könnyen használható, és támogatja mind a külső, mind a belső tudásbázisokat. A ClickUp kiemelkedik azzal, hogy minden olyan funkciót tartalmaz, amelyre szükség van az információk létrehozásához és az érdekelt felek számára történő terjesztéséhez. Ezenkívül AI-alapú feladatkezelést kínál, amely segít javítani a SaaS-üzleti hatékonyságát.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!