Ingyenes Google Docs számlasablonok

Előfordult már, hogy (tévedésből) hibákkal teli számlát küldött egy ügyfélnek? Ez miatt hosszabb ideig tartott a feldolgozása?

A nem megfelelő számlák nemcsak késedelmet okoznak a fizetésekben, hanem kétségbe vonják a professzionalizmusát is.

A szabványosított számlák pedig garantálják, hogy ügyfeleinek kifogástalan képet mutasson magáról, és gyorsabban megkapja a fizetést.

Ebben a blogbejegyzésben ingyenes Google Docs számlasablonokat osztunk meg, amelyeket letölthet és használhat. (Nyomtatható számlasablonként is használhatja őket). Emellett bemutatunk más sablonokat is, amelyeket szinkronizálhat a ClickUp termelékenységi platformjával az ügyfelek és ügynökségek kezeléséhez.

Ezek a sablonok rendkívül könnyen testreszabhatók, és segítenek a nyilvántartások rendezettségének megőrzésében. Készen áll a professzionális számlák kiküldésére?

Mi jellemzi a jó Google Docs számlasablont?

Itt van, amit keresnie kell:

Teljes körű információk: Tartalmazza vállalkozása nevét, márkajelzését, logóját, elérhetőségi adatait és az ügyfél számlázási adatait.

Egyértelmű azonosítás: Egyedi számlaszámot és dátumot jelenít meg a könnyű nyomon követhetőség érdekében.

Részletes bontás: A szolgáltatások vagy termékek listája egyértelmű leírásokkal, mennyiségekkel és egyedi árakkal.

Adó és összeg: Megjeleníti az alkalmazandó adókat és kiszámítja a fizetendő teljes összeget.

Fizetési feltételek: Meghatározza a fizetési határidőt és Meghatározza a fizetési határidőt és az elfogadott fizetési módokat (pl. banki átutalás, online fizetés).

Professzionális megjelenés: Tiszta elrendezés, egységes formázás, valamint a márka színeinek vagy logójának opcionális használata.

Testreszabás: Az Ön által kínált különböző típusú szolgáltatásokhoz vagy termékekhez igazodik.

Képletintegráció: Előre elkészített képletek a Google Táblázatokban az automatikus számításokhoz (opcionális, de időt takarít meg)

Fizetési átjáró kompatibilitás: Integrálható online fizetési szolgáltatásokkal a zökkenőmentesebb ügyfélélmény érdekében (kiegészítők szükségesek lehetnek)

Google Docs számlasablonok

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy ingyenes Google Docs számlasablon kiválasztásakor, tekintse át az alábbi listán szereplő legjobb választásainkat!

1. Google Docs számlasablon a Wave-től

via Wave

Kisvállalkozás vagy szabadúszóként dolgozni igazi forgószél. A nagy projektek és az álmok megvalósítása között kinek van ideje a rettegett havi számlák elkészítésére?

A Wave Google Docs számlasablonja leveszi a terhet a válláról. Nincs többé keresgélés a megfelelő formátum után, és nincs többé órákat vesztegetni a tervezéssel. Ez az egyszerű sablon úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa az ügyfeleivel való egyértelmű és professzionális kommunikációt, beleértve:

Könnyen kitölthető címmezők: Könnyedén adja meg céges címét és ügyfele számlázási adatait a pontos nyilvántartás érdekében.

Kristálytiszta ár- és mennyiségszekciók: Tegye szolgáltatásait egyedié a különleges mezőkkel, ahol egyértelmű leírásokat, mennyiségeket és egyedi árakat adhat meg.

Előre elkészített adószámítások: Egyszerűsítse az életét a testreszabható adószámítási mezőkkel, amelyek automatikusan figyelembe veszik az áfát vagy a forgalmi adót (a tartózkodási helyétől függően).

Intuitív számlatáblázat: Könnyedén rendszerezheti szolgáltatásait. Szükség szerint adjon hozzá sorokat, és nézze meg, ahogy a sablon automatikusan kiszámítja az összegeket, ezzel értékes időt takarítva meg Önnek.

A sablon több formátumban is elérhető, többek között Excel és Google Sheets formátumban is.

2. Google Docs klasszikus számlasablon az Invoice Simple-től

via Invoice Simple

Ha egyszerű, professzionális számlasablont keres, amely kiválóan teljesíti a feladatát, nézze meg az Invoice Simple ingyenes Google Docs Classic Invoice Template sablonját.

Ez a sablon világos és ismerős elrendezést kínál, amely tökéletes azok számára, akik a klasszikus számlaformátumot részesítik előnyben. Minden lényeges elemet tartalmaz:

Jelentős márkaelemek: Adja hozzá logóját és cégadatait, hogy professzionális első benyomást keltsen.

Ügyféladatok: Jelenítse meg ügyfeleinek elérhetőségi adatait a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

A számla alapvető adatai: Töltse ki a dátumot, a számlaszámot és az esedékességi dátumot a megfelelő mezőkbe.

Részletes bontás: Sorolja fel szolgáltatásait vagy termékeit, mennyiségeket és egyedi árakat egy jól szervezett Sorolja fel szolgáltatásait vagy termékeit, mennyiségeket és egyedi árakat egy jól szervezett költségbontási táblázatban.

Adó és összeg számítás: Használja a különféle adókra szolgáló mezőket és a tiszta, fizetendő összegre vonatkozó részt.

Fizetési információk: Említsd meg az általad elfogadott fizetési módokat a zökkenőmentes ügyfélélmény érdekében.

3. Google Docs vállalkozói számlasablon a GooDocs-tól

via GooDocs

Gondolkodott már azon, hogyan lehet hatékony és eredményes vállalkozói számlát készíteni? Használja az ingyenes Google Docs vállalkozói számlasablont. Ez a praktikus sablon egyszerűsíti a folyamatot, időt takarít meg és professzionális megjelenést biztosít.

Nézzük meg, mi teszi őket ennyire felhasználóbaráttá:

Rugalmas számla fejléc: Testreszabhatja a címet az igényeinek megfelelően. Hozzáadhatja logóját is, hogy személyre szabottabbá tegye.

Rendezett kapcsolattartási adatok: Adja meg adatait és ügyfele adatait egyértelműen megjelölt mezőkben.

Intelligens számlatáblázat: Sorolja fel szolgáltatásait, a mennyiséget és az árakat, és a sablon automatikusan kiszámítja a teljes árat.

Egyéb részletek: Említsd meg a fizetési részleteket, például az előleg összegét vagy a fizetendő összeget. Emellett sorold fel a feltételeket, hogy időben megkapd a fizetéseket, vagy tisztázd a fizetendő kamatot, ha alkalmazandó.

4. Google Docs kreatív számlasablon a GooDocs-tól

via GooDocs

A számláknak nem szabad úgy kinézniük, mint egy főkönyvnek. Növelje márkaimázsát és örvendeztesse meg ügyfeleit az ingyenes Google Docs kreatív számlasablonnal!

Ez a sablon nem csupán funkcionális, hanem vizuálisan is tükrözi márkád egyedi stílusát. Felejtsd el a „ijesztő számokat”, amelyek a legtöbb számlánál felmerülnek bennünk – ez a sablon kreatív elemeket tartalmaz, amelyek vizuálisan vonzóvá teszik a számlát.

Integrálja márkájának tipográfiáját és színeit a Google Docs-ba. Ezenkívül adjon hozzá képeket vagy jellegzetes márkagrafikákat, hogy amikor az ügyfél meglátja a számlát, tudja, hogy az Öntől származik! A sablon kiemelkedő tulajdonságai:

Vizuális vonzerő: A sablon egyszerű és feltűnő. Nem unalmas és szürke.

Testreszabás: A sablon testreszabható a márka színéhez, betűtípusához és egyéb elemeihez.

Egyéb részletek: Kiválóan alkalmas számlázásra, ha kreatív vállalkozás vagy szabadúszó vagy. Hozzáadhatod a számlázási időszakot, különböző leírási tételeket, a számla dátumát és még sok mást.

A Google Docs számlázási funkciójának használatának korlátai

Bár a Google Docs kényelmes és ingyenes megoldást kínál a számlák létrehozásához, vannak korlátai. Ez különösen igaz az összetett számlázási igényekkel rendelkező vállalkozásokra. Íme néhány hátrány:

Korlátozott pénzügyi és készletkezelési funkciók: A Google Docs nem rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek egyszerűsíthetik a fizetési és készletkezelési munkafolyamatokat, például: Automatikus számítások: Nem végezhet automatikus adószámításokat és számlaösszeg-generálást. Ismétlődő számlák: Nem állíthat be automatikus ismétlődő számlákat előfizetéses szolgáltatások vagy folyamatos szerződések esetén. Készletkezelés: A Google Docs segítségével nem lehet nyomon követni a készletszinteket. Fizetésfeldolgozás integráció: Azok az online fizetési átjárók, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy közvetlenül a számlán keresztül fizessenek, ritkán integrálhatók a Google Docs-ba.

Automatikus számítások: Nem végezhet automatikus adószámításokat és számlaösszeg-generálást.

Ismétlődő számlák: Nem állíthat be automatikus ismétlődő számlákat előfizetéses szolgáltatások vagy folyamatos szerződések esetén.

Készletgazdálkodás: A készletszintek nem követhetők nyomon a Google Docs segítségével.

Fizetésfeldolgozás integráció: Azok az online fizetési átjárók, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy közvetlenül a számlán keresztül fizessenek, ritkán integrálhatók a Google Docs-ba.

Testreszabás: Bár a Google Docs néhány testreszabási lehetőséget kínál a sablonokhoz, itt vannak a hiányosságai: Korlátozott tervezési lehetőségek: A korlátozott számú tervezési elem és testreszabási lehetőség miatt nehéz lehet igazán kifinomult és márkás megjelenést elérni. Projektmenedzsment integráció: A Google Docs nem integrálható projektmenedzsment eszközökkel, így nem lehet a számlákat konkrét projektekhez kapcsolni a könnyebb nyomon követés és jelentéskészítés érdekében. Ügyfélkezelés integráció: Az ügyféladatok és a kommunikáció kezelése a Google Docs-ban nehézkessé válhat, különösen nagy ügyfélkör esetén.

Korlátozott tervezési lehetőségek: A korlátozott számú tervezési elem és testreszabási lehetőség miatt nehéz lehet igazán kifinomult és márkás megjelenést elérni.

Projektmenedzsment integráció: A Google Docs nem integrálható projektmenedzsment eszközökkel, így nem tudja a számlákat konkrét projektekhez kapcsolni a könnyebb nyomon követés és jelentéskészítés érdekében.

Ügyfélkezelés integrációja: Az ügyféladatok és a kommunikáció kezelése a Google Docs-ban nehézkessé válhat, különösen nagy ügyfélkör esetén.

Adatbiztonság: Rendkívül érzékeny pénzügyi információk esetében a Google Docs nem feltétlenül a legbiztonságosabb megoldás, különösen olyan vállalkozások számára, amelyek szigorú adatvédelmi előírásoknak kell megfelelniük.

Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik és számlázási igényei egyre összetettebbé válnak, előfordulhat, hogy a Google Docs nem lesz képes kezelni a szükséges mennyiséget.

Alternatív Google Docs számlasablonok

Nos, van néhány remek alternatívánk a Google Docs számlasablonjaira – és mindegyik ingyenes!

1. ClickUp számlasablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse üzleti tevékenységeit a ClickUp számlasablonnal.

A ClickUp számlasablon egyszerűsíti a számlázási folyamatot, lehetővé téve, hogy könnyen és gyorsan professzionális és pontos számlákat állítson ki!

Nincs többé időveszteség a részletek összegyűjtésével. Hozzon létre dedikált feladatokat a ClickUp-ban, hogy könnyedén összegyűjtse az összes releváns ügyfél- és projektinformációt, mielőtt megkezdené a számla elkészítését.

Ez a sablon rugalmas felületet kínál, amely illeszkedik márkájának arculatához. A táblázatos nézet segítségével testreszabhatja az elrendezést, beillesztheti logóját, és biztosíthatja, hogy számlája tükrözze egyedi stílusát.

A sablon táblázatos nézetét is felhasználhatja, hogy könnyedén hozzáadja az ügyfél adatait, a tételes szolgáltatásokat és a fizetési feltételeket – mindezt egy intuitív felületen.

Végül az integrált e-mail funkcióval néhány kattintással közvetlenül elküldheti számláját ügyfelének. Nincs szükség külső eszközökre vagy nehézkes mellékletekre.

Ez a számlázási sablon értékes időt takarít meg azáltal, hogy késedelmes számlákra emlékeztetőket küld és ismétlődő számlákat generál. Készen áll arra, hogy bővítse számlázási lehetőségeit a fizetési átjárók, a könyvelés és a számlázási szoftverek potenciális integrációjával?

2. ClickUp számla nyomon követési sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen szép számlákat, és kövesse nyomon őket a ClickUp számla-nyomkövető sablon segítségével.

A ClickUp számlaszámlázási sablon egy hatékony lista sablon, amely minden szükséges eszközt biztosít a számlák nyomon követéséhez.

Az egyedi állapotok segítségével minden számlát egyértelműen „Nyitott” vagy „Befejezett” státusszal jelölhet meg, így valós idejű áttekintést kaphat a számlák feldolgozásának állapotáról.

Egyszerűsítse adatkezelését az egyéni mezőkkel. Rögzítse a számlákhoz elengedhetetlen adatokat, mint például az összeg, az üzleti kapcsolattartó adatok, az e-mail címek, a fizetési módok és az árak—mindezt egyetlen, központi helyen. Ez biztosítja a fontos információkhoz való könnyű hozzáférést és elősegíti az adatok egyértelmű megjelenítését a tájékozott döntéshozatal érdekében.

Használja ki a különböző előre konfigurált ClickUp nézeteket, hogy a számláit az igényeinek megfelelően szervezze. Válasszon a Naptár nézetből az idővonal nézethez, és a Kifizetett bevételek nézetből a beérkező fizetések nyomon követéséhez. Az Összes számla fül tömör áttekintést nyújt, és segít olyan konkrét kritériumok értékelésében, mint a számla esedékességi dátuma vagy a számla ügyfél szerint.

Az integrált projektmenedzsment funkciók, mint például az időkövetés, a címkék, a függőségi figyelmeztetések és a zökkenőmentes e-mail funkciók lehetővé teszik, hogy számláit a projektek szélesebb kontextusába illessze.

3. ClickUp árajánlatkérési sablon

Töltse le ezt a sablont Amikor forrásokat keres az üzleti tevékenységéhez, használja a ClickUp árajánlatkérési sablont, hogy méltányos árakat és versenyképes ajánlatokat kapjon.

Az árajánlatkérés (RFQ) egy olyan dokumentum, amelyet egy vállalat küld ki a beszállítóknak, hogy ajánlatokat kérjen egy adott projektre. Használja a ClickUp árajánlatkérés (RFQ) sablonját, hogy minden munkához a legjobb árat és minőséget biztosítsa.

Mielőtt árajánlatkérést küldene, győződjön meg arról, hogy minden egyértelmű. Ez a dokumentumnézet lehetővé teszi, hogy pontosan felvázolja a projekt hatókörét, a szükséges szolgáltatásokat vagy termékeket, a határidőket és a költségvetési korlátokat. A dokumentum nézetet kombinálhatja és AI eszközzel együtt használhatja a könyveléshez. Részletezze a projektet, adja meg a kívánt mennyiséget és minőséget, vázolja fel az ütemtervet, ossza meg a releváns vállalati információkat, és határozza meg egyértelműen a fizetési feltételeket. Ez biztosítja, hogy az árajánlatkérés hibátlan, világos és tömör legyen, és vonzza a tökéletes beszállítót.

Használjon sokoldalú táblázatos nézetet a potenciális beszállítók rövid listájának elkészítéséhez. Gyűjtse össze a szakkiállításokról, iparági kapcsolataiból és online címjegyzékekből származó forrásokat egy központi helyen. Kövesse nyomon azok előrehaladását, és könnyedén hasonlítsa össze az árajánlatokat a megalapozott döntéshozatal érdekében.

Szüntesse meg a kézi terjesztés gondját azzal, hogy gondosan kidolgozott ajánlatkérőjét elküldi minden, a szűkített listáján szereplő beszállítónak. Így biztosíthatja a pontos szállítást, és elindíthatja a folyamatot a lehető legjobb ajánlat megszerzésére.

4. ClickUp független vállalkozói számlasablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp független vállalkozói számlasablonjával könnyedén nyomon követheti összes számláját.

A szabadúszó munkavégzés nem jelenti azt, hogy bonyolult számlákkal kell birkózni. A ClickUp független vállalkozói számlasablon segítségével gyorsan elkészítheti professzionális számláit. Ez a sablon kifejezetten független vállalkozók számára tervezett funkciókat kínál.

Használjon egyéni állapotokat az egyes számlák előrehaladásának jelöléséhez. Legyen az „Elküldve”, „Jóváhagyásra vár” vagy „Kifizetve”, mindig valós idejű áttekintést kap a számlák áramlásáról.

Próbálja ki az egyéni mezőket, hogy kategorizálja és hozzáadja a számlákhoz a fontos tulajdonságokat. Könnyedén rögzítheti az olyan információkat, mint a projekt részletei, óradíjak, kiadások és adók. Ez a gondos adatkezelés világos áttekintést nyújt Önnek.

Használja ki a testreszabható nézetek előnyeit, hogy személyre szabhassa munkafolyamatát és rendszerezhesse számláit a hatékonyság optimalizálása érdekében. Választhat a lista, Gantt, munkaterhelés, naptár és egyéb nézetek közül, mert a ClickUp zökkenőmentesen alkalmazkodik minden igényéhez.

Kössön össze számlákat projektekkel, kövesse nyomon az ügyfelekkel való kommunikációt, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, így fontos időt szabadíthat fel, amelyet kiváló munkájára fordíthat.

5. ClickUp vállalkozói számlasablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen professzionális számlát, hogy megkapja a munkájáért járó fizetést a ClickUp Contractor Invoice Template segítségével.

A részletek nyomon követése, a pontosság biztosítása és a zökkenőmentes fizetési folyamat fenntartása mind fontos szempontok a vállalkozókkal való együttműködés során. Próbálja ki a ClickUp vállalkozói számlasablont, hogy egyszerűbbé tegye számlázási folyamatát.

Használja a műszerfalakat az összes releváns vállalkozói információ központosításához. Használja a táblázatos nézetet, hogy a vállalkozói számlázási igényeinek megfelelően testreszabott táblázatot készítsen. Ezután strukturálja a számláját az optimális áttekinthetőség érdekében, és gondoskodjon arról, hogy minden fontos adat szerepeljen benne.

Végezze el az adatbevitelt egyéni mezőkkel. Rögzítse az olyan részleteket, mint a ledolgozott órák száma, az anyagköltségek és egyéb releváns információk.

A ClickUp egyik kivételes funkciója, hogy létrehozhat és beprogramozhat egy feladatot, amely automatikusan kiszámítja az egyes vállalkozóknak fizetendő teljes összeget.

Miután elkészítette a számlát, ne felejtse el ellenőrizni, hogy minden adat pontos-e. Ezután használja ki a ClickUp automatizálási funkcióit az ismétlődő feladatok, például a havi számlák e-mailben történő elküldésének ütemezéséhez.

Integrálja a Microsoft Teams vagy a GSuite szolgáltatással, hogy a számlák elküldése után nyomon követhesse a vállalkozókat.

Íme, mit mond egy ClickUp-ügyfél arról, hogy az automatizálási funkciók hogyan segítették őket a számlázásban:

Nemrégiben beállítottuk az egyik kedvenc ClickUp automatizálásomat. Ha például beállítunk egy számlázási státuszt, könyvelőnk automatikusan generál egy számlát a QuickBooks-ban, és nekünk csak a „Küldés” gombra kell kattintanunk, és a számlák elküldésre kerülnek. Ezzel rengeteg időt spóroltunk.

Nemrégiben beállítottuk az egyik kedvenc ClickUp automatizálásomat. Ha például beállítunk egy számlázási státuszt, könyvelőnk automatikusan generál egy számlát a QuickBooks-ban, és nekünk csak a „Küldés” gombra kell kattintanunk, és a számlák elküldésre kerülnek. Ezzel rengeteg időt spóroltunk.

6. ClickUp szabadúszó számlasablon

Töltse le ezt a sablont Számlázza ki ügyfeleit a ClickUp Freelance számlasablon segítségével, és kövesse nyomon őket egy kényelmes dokumentumban.

Freelancernek lenni azt jelenti, hogy sok szerepet kell betölteni, de a ClickUp Freelance számlasablon biztosítja, hogy a „számla készítő” szerep ne terhelje túl Önt.

Ez a sablon megszünteti a részletek után való kutatás szükségességét. Az ügyfélnek történő számlázás során hozzon létre egyéni mezőket a fontos információk rögzítéséhez , például az üzleti kapcsolattartási adatok, a nyújtott szolgáltatások és a fizetési feltételek.

Az intuitív táblázatos nézet segítségével adja meg a projekt részleteit, a nyújtott szolgáltatásokat, az alkalmazandó kedvezményeket és a fizetési feltételeket. Néhány kattintással automatizálhatja a számlák küldését közvetlenül a platformról, és értesítést kaphat, amikor azok megérkeznek.

Készíthet egy feladatot, amelynek célja kifejezetten az, hogy nyomon kövesse ügyfeleit a számlákkal kapcsolatban. Ez biztosítja, hogy tisztában legyenek a fizetési feltételekkel, és elkerüli a félreértéseket.

7. ClickUp videóprodukciós számlasablon

Töltse le ezt a sablont Kapja meg a kemény munkájáért járó fizetést, és határozza meg egyértelműen az egyes projektek díjazási feltételeit a ClickUp videóprodukciós számlasablon segítségével.

A ClickUp videóprodukciós számlasablon biztosítja, hogy számláid professzionálisak és pontosak legyenek, így videóprodukcióid óramű pontossággal működnek.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a fontos adatok, például az ügyféladatok, a projekt részletei és a szolgáltatások költségeinek központosításához. Professzionális megjelenésű dokumentumok készítéséhez használja a táblázatos nézetet. Ezután készítsen egy világos fejlécet az üzleti adataival, majd az ügyfél adataival és egy egyedi számlaszámmal. Higgye el, ez a sablon garantálja, hogy számlái pozitív első benyomást keltenek ügyfeleiben.

Hozzon létre egyedi mezőket, hogy pontosan nyomon követhesse az egyes szolgáltatásokat és azokhoz kapcsolódó költségeket. A átláthatóság kulcsfontosságú, és ez a sablon lehetővé teszi, hogy bemutassa szolgáltatásait és azok értékét az ügyfélnek.

A számlán közvetlenül feltüntetheti a fizetési feltételeket is, például a fizetési határidőt, az esetleges késedelmi díjakat vagy kamatokat.

Szüntesse meg az időigényes számlák kézbesítését az e-mail integrációk segítségével, amelyekkel a számlákat közvetlenül a platformról küldheti el. A számlák elküldése után a műszerfalak segítségével nyomon követheti a beérkezett fizetéseket és a fennálló egyenlegeket. Tartsa áttekinthetővé pénzügyi helyzetét az összes videóprodukciós számláját egy könnyen elérhető helyen tárolva.

Számlák létrehozása és kezelése a ClickUp segítségével

Így hát, itt van! A Google Docs számos ingyenes számlasablont kínál, amelyekkel elindulhat. Ezek tökéletesek szabadúszók, kisvállalkozások vagy bárki számára, akinek egyszerű, teljes mértékben testreszabható számlasablonra van szüksége.

De mi van, ha többet szeretne, mint egy egyszerű sablont? Mi van, ha olyan számlázási rendszert szeretne, amely zökkenőmentesen integrálódik a munkafolyamatába, kezeli a projekteket és elégedetté teszi ügyfeleit? Itt jönnek képbe a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok.

A ClickUp többet kínál, mint ingyenes számlasablonokat. Ugyanazon a platformon, amelyet a projektjei kezeléséhez használ, professzionális számlákat is készíthet – minimális többletmunkával! Ez egyszerűsíti a számlák készítésének folyamatát, mivel a számlákat automatikusan kitölti a projekt részleteivel és az ügyfél adataival.

Ezek segítségével nyomon követheti a számlák feldolgozásának folyamatát, és udvarias emlékeztetőket küldhet az ügyfeleknek. Az együttműködés is gyerekjáték. Könnyedén megoszthatja a számlákat a csapatával, és mindenki naprakész információkkal rendelkezik.

Készen áll arra, hogy hátrahagyja a számlázással kapcsolatos gondokat, és hatékonyabb számlázási módszert alkalmazzon? Regisztráljon még ma a ClickUp-on!