A 10 legjobb ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftver 2025-ben

Az időlopás az ügynökségének időt és termelékenységet vesz el. Végül olyan órákat fizethet ki az alkalmazottaknak, amelyeket nem dolgoztak le, alacsony teljesítményt nyújtottak, vagy elszalasztottak lehetőségeket.

Itt jönnek képbe az ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftverek: megszüntetik ezeket a problémákat, és pontosan nyomon követik az alkalmazottak munkaidejét, hogy biztosan csak azért fizessen, amit kap.

De ennyi időkövető eszköz közül melyiket válasszon? Ez a bejegyzés bemutatja a 2024-es év 10 legjobb ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftverét, az egyes eszközök legjobb funkcióival, áraival és ideális ügyfeleivel együtt.

Kezdjük is!

Mit kell keresni egy ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftverben?

Minden ügynökségi munkaidő-nyilvántartó eszköz más és más. Ha létezne egy tökéletes platform, az a következőket kínálná:

Automatizálás : Keressen olyan szoftvert, amely automatizálja a számlázást és az időkövetést. Az időkövetés automatizálása azt jelenti, hogy egy eszköz automatikusan elkezdi követni az időt, bizonyos kiváltó események (például egy adott fájl megnyitása) alapján, míg a számlázás automatizálása követi és számlázza az ügyfélprojektekkel kapcsolatos számlázható órákat.

Kompatibilitás és integráció: Válasszon olyan eszközt, amely kompatibilis a meglévő eszközeivel, és zökkenőmentesen integrálható más alkalmazásaival, például bérszámfejtő szoftverekkel (pl. QuickBooks), projektmenedzsment platformokkal (pl. Asana vagy Trello) és kommunikációs eszközökkel (pl. Slack).

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftvert, amely testreszabható funkciókat kínál, hogy alkalmazkodni tudjon az ügynöksége egyedi felhasználási eseteihez, például Keressen olyan ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftvert, amely testreszabható funkciókat kínál, hogy alkalmazkodni tudjon az ügynöksége egyedi felhasználási eseteihez, például munkaidő-nyilvántartási sablonok , felhasználói jogosultságok, emlékeztetők és értesítések, valamint téma testreszabás.

Időkövető rendszer: Válasszon olyan megoldást, amely beépített időkövetőt, egyszerű be- és kijelentkezési funkciót, manuális időbevitelt, GPS-követést és feladatokon alapuló automatikus követést kínál.

Mobil hozzáférhetőség: A mobilalkalmazás segítségével a távoli csapat tagjai és a terepen dolgozó alkalmazottak könnyedén rögzíthetik munkaidejüket, megtekinthetik a beosztást és útközben is benyújthatják a munkaidő-nyilvántartást.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan fejlett jelentéskészítési funkciókat, mint a feladatvégzési arányok, Gantt-diagramok és ügyfélnyereségesség, hogy megérthesse, hogyan tölti az idejét a csapata, a naplózott órákat és az óradíjakat, és részletes jelentéseket készíthessen a költségvetés figyelemmel kíséréséhez és a termelékenység optimalizálásához.

A 10 legjobb ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftver

1. ClickUp

A ClickUp egy felhőalapú, népszerű projektmenedzsment szoftver, amely időkövetési funkciókkal is rendelkezik. Az egyes feladatokra fordított időt órában és percben is nyomon követheti. Ehhez egyszerűen csak engedélyeznie kell az időzítőt a mobil/asztali alkalmazásban, vagy használnia kell a Chrome kiterjesztést.

Kövesse nyomon az időt a ClickUp ingyenes Chrome-bővítményével, és kapjon részletes áttekintést az időbeosztásáról.

Emellett időbecslést is kap, amelynek segítségével időgazdálkodási célokat állíthat be a csapatának. Feladat kiosztásakor használja ezt a funkciót, hogy hozzáadja a csapatának a feladatra várhatóan fordítandó időt.

A ClickUp időjelentést kínál, automatikusan generálva a nyomon követett idő és a számlázható órák jelentéseit, így megkímélve Önt a kézi nyilvántartás és feladatkezelés fáradalmaktól.

De ez még nem minden: a ClickUp segítségével címkékkel, megjegyzésekkel és szűrőkkel szervezheti a nyomon követett időt. Ezek a funkciók lehetővé teszik az időbejegyzések kategorizálását és szervezését projekt, ügyfél vagy feladat típusa alapján. Az időbejegyzéseket bármikor szerkesztheti, vagy a nyomon követett időt számlázhatóként jelölheti meg.

A ClickUp Project Time Tracking különböző megtekintési lehetőségeket is kínál. A ClickUp Time Management Boardot naptár, Gantt, idővonal és munkaterhelés nézetben tekintheti meg. A ClickUp projektmenedzsment funkcióinak széles skálája és mélysége miatt leginkább szabadúszók, egyéni vállalkozók, nagyvállalatok és minden méretű, növekvő csapatok számára alkalmas.

Kövesse nyomon projektje szakaszait vizuálisan a ClickUp Gantt View segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont A ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablonja segítségével egyetlen, könnyen elérhető helyen nyomon követheti a szolgáltatási órákat és a számlázható időt.

A termelékenység elemzéséhez tekintse meg a nap, hét, hónap vagy feladat szerint nyomon követett időt.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot egy dedikált időkövető alkalmazáshoz (például Toggl vagy Harvest), és importálja a bejegyzéseket több platformról.

Hasonlítsa össze a becsült időt a nyomon követett idővel, hogy áttekintést kapjon csapata általános és az egyes feladatokra vonatkozó termelékenységéről, és javítsa az erőforrás-gazdálkodást.

Szükség esetén váltson az automatikus időkövetésről a manuális időkövetésre.

A ClickUp korlátai

A ingyenes csomagban csak 100 MB tárhely áll rendelkezésre.

Elsőre ijesztőnek tűnhet, mivel sok funkcióval kell megismerkednie.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Business : 12 USD/hó felhasználónként

Enterprise : Egyedi árak

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelés és vélemények

G2 : 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Hubstaff

via Hubstaff

A Hubstaff egy munkaerő-menedzsment szoftvercsomag, amely három megoldást kínál: időkövető szoftvert, alkalmazotti termelékenységi szoftvert és munkaerő-elemző szoftvert.

Az eszköz online munkaidő-nyilvántartást, papír alapú munkaidő-nyilvántartók digitális változatát vagy Excel táblázatokat kínál a munkaidő-nyilvántartó szoftveren belül. Pontosan rögzítik a munkavállalók be- és kijelentkezési idejét, valamint a számlázható és nem számlázható órákat. Ezek a munkaidő-nyilvántartások azonban kevésbé testreszabhatók, mint a ClickUp által kínáltak.

Emellett időkövetési adatok alapján időjelentéseket is kap, amelyeket a beállításai szerint (naponta, hetente, kéthetente, havonta vagy évente) automatikusan generál a rendszer. Ezek összefoglalják és bemutatják a releváns adatokat, könnyen olvasható grafikonokkal kiegészítve.

De ez még nem minden: a Hubstaff munkaidő-nyilvántartási jóváhagyásokat is kínál, amelyek biztonságot adnak az automatizált folyamatokhoz. Mielőtt a Hubstaff automatikusan generálná a számlákat vagy kifizetné az alkalmazottak számlázható óráit, a jóváhagyások lehetővé teszik a munkaidő-nyilvántartások áttekintését és a számlázási folyamat jóváhagyását vagy elutasítását.

A Hubstaff közepes és nagy méretű csapatokkal és több részleggel rendelkező vállalkozásoknak (különösen szoftvercégeknek) megfelelő. Ezek a csapatok profitálhatnak a termelékenység, a költségvetés nyomon követése, az elemzési csomagok és az időkövetési funkciók előnyeiből.

A Hubstaff legjobb funkciói

Használja a földrajzi helymeghatározást az alkalmazottak helyének ellenőrzéséhez és a különböző időzónákban dolgozó távoli munkavállalók kezeléséhez.

Zárja le az időbejegyzéseket, hogy elkerülje a késői módosításokat

Készítsen alkalmanként képernyőképeket az alkalmazottakról, és kövesse nyomon az üresjárati idejüket.

Értékelje az alkalmazottak termelékenységét és a projektek jövedelmezőségét részletes, valós idejű jelentésekkel.

A Hubstaff korlátai

Gyenge távoli telepítés és karbantartás

Nincs lehetőség az üresjárati időzítő be- vagy kikapcsolására.

Nincs lehetőség csak az időkövető csomag megvásárlására.

Hubstaff árak

Starter : 4,99 USD/felhasználó/hónap

Grow : 7,50 USD/felhasználó/hónap

Team : 10 dollár/felhasználó/hónap

Enterprise: 25 USD/felhasználó/hónap

Hubstaff értékelés és vélemények

G2 : 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

3. Toggl Track

via Toggl Track

A Toggl Track egy speciális időgazdálkodási eszköz, amely segít másodpercre pontosan nyomon követni egy adott feladatra fordított időt.

A szoftver- és IT-cégek számára a Toggl Track lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minden órára vonatkozóan részletes jelentést küldjenek, amelyet számlázni lehet. Míg a legtöbb cég hetente/havonta vakon küldi ki a számlákat, feladatok leírása nélkül, ez az időkövető szoftver valós időben követi nyomon a projektköltségvetéseket és a teljesítményt.

A Toggl Track legjobb funkciói

Több mint 100 más menedzsment és alkalmazotti termelékenységi eszközzel integrálható, például az Asana, Evernote, GitLab, valamint a Google és Outlook naptárakkal.

A gyors áttekintés vagy inspiráció érdekében rögzítheti az időtartamokat vagy a befejezési arányokat a képernyő tetejére.

Kövesse nyomon a böngésző vagy az alkalmazások tevékenységét, hogy elemezze, hogyan töltötte az idejét egy feladat elvégzése közben.

Toggl Track korlátozások

Nem adhat hozzá részleteket az ügyfelek számára végzett feladatokhoz.

Nem lehet időzítőt beállítani meghatározott időközökre, például öt percre.

Toggl Track árak

Örökre ingyenes

Starter : 9 dollár felhasználónként havonta

Prémium : 18 dollár felhasználónként havonta

Enterprise: Egyedi árak

Toggl Track értékelés és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

4. TimeCamp

via TimeCamp

A TimeCamp egy termelékenységi eszköz, amely manuális és automatikus időkövetést kínál. Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat, költségvetési táblázatokat és számlákat a projektbe fektetett idő alapján.

A TimeCamp költségkövető funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi az összes bizonylat másolatának megőrzését és a projektköltségek nyomon követését, hogy pontosan számlázhassa ki ügyfeleinek.

A TimeCamp testreszabási funkciói azonban korlátozottak. Nem lehet címkéket létrehozni, jegyzeteket hozzáadni vagy a rögzített időket kategóriákba sorolni. Ezért a TimeCamp jó választás kis csapatok számára, amelyek alapvető időkövetési igényeik vannak. Ne válassza ezt az időmérő alkalmazást, ha több projektet kell nyomon követnie, és a nyomon követett időt azoknak megfelelően kell szerveznie.

A TimeCamp legjobb funkciói

Zárja le a munkaidő-bejegyzéseket a munkaidő után, és ellenőrizze és hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat, mielőtt kifizeti a csapatát.

Állítson be személyek vagy projektek alapján módosítható árakat, és kapjon pontos képet a költségeiről és bevételeiről.

Másolja az ismétlődő időbejegyzéseket, hogy ne pazarolja az idejét kézi bejegyzésekre.

A TimeCamp korlátai

Nincs ütemező vagy feladat-összehasonlító eszköz

A mobilalkalmazás használhatósága új felhasználók számára problémás lehet.

A TimeCamp árai

Örökre ingyenes

Starter : 3,99 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 6,99 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 10,99 USD/felhasználó/hónap

TimeCamp értékelés és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)

5. Everhour

via Everhour

Az Everhour egy kis csapatok számára készült eszköz, amely segít az időgazdálkodásban, pontos számlák és számlák készítésében, a kiadások nyomon követésében, a csapatok irányításában és a termelékenységi jelentések összeállításában.

A hátránya? Nem lehet munkaidő-nyilvántartásokat létrehozni és testreszabni, illetve a műszerfalat tetszés szerint színkódokkal ellátni. Ez megnehezíti a nyilvántartások és a csapat tevékenységének szervezését, ami azt jelenti, hogy az Everhour csak szabadúszóknak vagy két-három fős kis csapatoknak alkalmas.

Az Everhour legjobb funkciói

Hozzon létre ügyfélprofilokat, és keresse meg a projektmenedzsment eszközökben a még nem számlázott adatokat.

A műszakkövetés egyszerűsíti a csapat ütemezésének létrehozását és kezelését.

Az Everhour korlátai

Az időt kerekítik, és nem mentik el pontosan.

A jelentések nem a legjobban megtervezettek

Everhour árak

Örökre ingyenes

Team: 10 dollár/felhasználó/hónap, minimum öt felhasználóval

EverHour értékelés és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

6. Harvest

via Harvest

A Harvest egy kattintással működő időmérővel nem az órákat és perceket, hanem az idő költségeit követi nyomon. A nyomon követett időt grafikonok és jelentések segítségével vizualizálhatja, majd elemezheti a belső időköltségeket, az előrehaladási arányokat és az alkalmazás által kiszámított egyéb fontos mutatókat.

Az alkalmazás lehetővé teszi a számlák automatikus generálását és elküldését az ügyfeleknek, ami időmegtakarítást jelent az egyéni vállalkozók és a szabadúszók számára. Mivel a Harvest a költségek nyomon követésére összpontosít, leginkább a szolgáltatóipari vállalkozások számára alkalmas.

A Harvest legjobb funkciói

Adja hozzá a csapat tagjait és kapacitásukat (maximális munkaórák), és figyelje, ki dolgozik kevesebbet és ki túl sokat.

Automatikusan generálhat számlákat a számlázható órákról, és automatikusan elküldheti azokat az ügyfeleknek.

Alkalmazzon időnyilvántartási adatait vizuális jelentésekben, és hozzon létre testreszabható jelentéseket a számlázható órák nyomon követéséhez.

A Harvest korlátai

Az API és az integrációs funkciók beállítása bonyolult

Nincs offline időkövetés

Nem jelenti a jóváhagyott és a nem jóváhagyott időt

A Harvest árai

Örökre ingyenes

Harvest Pro: 12 dollár/felhasználó/hónap

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 550 értékelés)

7. Productive

A Productive egy termelékenység-kezelő eszköz, amely segít a kis- és közepes méretű csapatoknak maximalizálni teljesítményüket. Testreszabható irányítópultok és szerkeszthető táblák segítségével vizualizálhatja a pénzügyi adatokat, a projekt nyereségét, a projekt folyamatát és a csapat termelékenységét. Emellett egy ügyfélportált is kínál, amely a projekt frissítéseinek szükség szerinti megosztásával biztosítja az átláthatóságot az ügyfelek számára.

A Productive egy asztali időmérőt kínál, amely a munkakezdés pillanatában elkezdi a nyomon követést. Az egyes feladatokon belül is nyomon követheti az időt. Ha megbeszéléseket vagy feladatokat ütemezett be, a Productive automatikusan nyomon követi ezt az időt, anélkül, hogy Önnek bármit is be kellene írnia.

A Productive kiválóan alkalmas kreatív ügynökségek és kis csapatok számára olyan iparágakban, mint a digitális marketing, a tanácsadás és a szoftverfejlesztés, ahol az ötletelés és a megvalósítás fázisában együtt kell működni az ügyfelekkel, és egyidejűleg nyomon kell követni a munkavállalók számlázható óráit.

A leghasznosabb funkciók

Használja a munkaidő-nyomon követés fejlett funkcióit, beleértve a napi munkalapot, a heti munkaidő-nyilvántartást, az asztali időzítőt, és automatizálja a munkaidő-nyomon követést előre ütemezett időfoglalásokkal.

Egy helyen láthatja az összes csapattagjának nyomon követett és szabad idejét, és jóváhagyhatja a szabadságkérelmeket a Productive-ban.

Automatikus számlázás csak a számlázható órákra

Termelékenységi korlátozások

A navigáció nem logikus és intuitív.

A dokumentumkezelő eszköz funkciói korlátozottak (nincsenek feliratok, tartalomjegyzék vagy nyilvános megosztási linkek)

Nincs képzés vagy bevezető tartalom, amely segítené a felhasználókat a előfizetésük maximális kihasználásában.

Termelékeny árazás

Essential : 9 dollár havonta

Professional : 24 dollár havonta

Ultimate : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Termelékenységi értékelés és vélemények

G2 : 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

8. RescueTime

via RescueTime

A RescueTime ideális időkövető eszköz egyéni használatra. Az alkalmazás lehetővé teszi a munkaidő nyomon követését azáltal, hogy automatikusan bekapcsolja az időzítőt, amint elkezdi a munkát. Emellett érzékeli, amikor offline állapotba kerül, és amint visszatér, azonnal megkérdezi az offline munkaidőjét.

A RescueTime másik nagyszerű funkciója, hogy képes blokkolni a figyelmet elterelő alkalmazásokat és webhelyeket. Ez a funkció hasznos azoknak a szakembereknek, akik otthonról dolgoznak, vagy akiknek koncentrálási problémáik vannak.

A RescueTime virtuális közös munkaterületeket is kínál szabadúszóknak, hogy ne érezzék magukat magányosnak.

A RescueTime legjobb funkciói

Blokkolja az időt rabló webhelyeket és alkalmazásokat

Készítsen részletes jelentéseket arról, hogyan tölti az idejét, hogy fegyelmezettebbé válhasson.

Célajánlások a jobb termelékenység érdekében

A RescueTime korlátai

Az adatokat a szerverein gyűjti és tárolja, ami adatvédelmi aggályokat vet fel.

Nehéz offline módon nyomon követni az időt

Lassú frissítések

RescueTime árak

RescueTime Lite : Örökre ingyenes

RescueTime: 12 dollár havonta

RescueTime értékelés és vélemények

G2 : 4,1/5 (90 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

9. HiveDesk

via HiveDesk

A HiveDesk egy vállalati időkövető alkalmazás. A cégek ezt az alkalmazást használják a munkavállalók termelékenységének maximalizálására, azáltal, hogy szorosan figyelemmel kísérik, hogyan töltik az idejüket az egyes feladatok elvégzésével. Az alkalmazás lehetővé teszi a munkavállalók helyének, a szünetek hosszának, a projektekre és ügyfelekre fordított időnek, valamint a billentyűzet és az egér használatának nyomon követését.

Első pillantásra ez az ügynökségi munkaidő-nyilvántartó szoftver túl tolakodónak tűnhet a munkavállalók számára. A HiveDesk azonban garantálja, hogy időnyilvántartása megfelel a munkaügyi törvényeknek, vagyis nem kell adatvédelmi problémákkal szembesülnie.

A HiveDesk legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak helyét, idejét és tevékenységét képernyőképekkel és GPS-szel a pontos időkövetés érdekében.

Többféle táblázati nézetet is megtekinthet, beleértve a naptárat, a kanban táblát, a listát és a projekt ütemtervét.

Pontos munkaidő-nyilvántartások készítése

Kezelje a csapat óráit úgy, hogy beosztásokat állít fel, műszakokat és munkaidőket oszt ki, valamint nyomon követi a szabadságokat, a túlórákat és a munkavállalók távollétét.

A HiveDesk korlátai

Az alkalmazottak nem tudnak bejelentkezni mobilalkalmazásokon keresztül.

Nincs élő ügyfélszolgálat vagy ügyfélszolgálati telefonszám

Lassú jelentéskészítés

HiveDesk árak

5 dollár felhasználónként havonta – minimum három felhasználóval

HiveDesk értékelés és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. ManyRequests

via ManyRequests

A ManyRequests egy ügyfélkezelő platform, amely űrlapokat és számlázási funkciókat (beleértve a számlázási és ügyfél-bevonási eszközöket) valamint háttérszolgáltatásokat (beleértve az ügyfélkérésekkel kapcsolatos funkciókat, ügyfélportált és ügyfélkezelő eszközöket) kínál.

A ManyRequest időkövető eszköze a háttérirodai csomag része, és tartalmaz jelentéskészítést, az ügyfelek terveiből való óra levonási lehetőséget, valamint a csapat teljesítményére vonatkozó betekintést.

Az alkalmazás leginkább olyan kreatív és webdesign ügynökségeknek megfelelő, amelyek ügyfeleik bevonását igénylik. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez a legjobb választás a belső csapat munkaidejének nyomon követéséhez és a termelékenység kezeléséhez a projektmenedzsment javítása érdekében.

A ManyRequests legjobb funkciói

Hozzon létre egy egyedi ügyfélportált, és fogadja ügyfeleit személyre szabott módon!

Kapjon áttekintést arról, hogy ki melyik projekten dolgozik, és hogy az egyes projektek milyen állapotban vannak, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Feltételes szabályok alkalmazásával automatikusan hozzárendelhet új projekteket a releváns/meghatározott csapat tagokhoz.

A ManyRequests korlátai

A kezdő ár jóval magasabb, mint a listán szereplő többi lehetőségé.

Számos integráció (például a Mailchimp és az ActiveCampaign) még fejlesztési fázisban van.

ManyRequests árak

Starter : 99 dollár havonta – két felhasználói hely

Core : 149 dollár havonta – öt felhasználói hely

Pro : 399 dollár havonta – 10 felhasználói hely

Enterprise: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ManyRequests értékelés és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A ClickUp segítségével többet kap, mint egyszerű időkövetést

Az időkövető szoftver a legjobb befektetés minden olyan vállalkozás vagy iparág számára, amely nyilvántartja az időt és a teljes munkaidő alapján fizeti az alkalmazottakat.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely segít nyomon követni a számlázható órákat és csapat termelékenységi jelentéseket készíteni. Sokkal többet kínál, mint az alapvető időkövetés.

A ClickUp segítségével a következőket teheti:

Idő rögzítése asztali számítógépről, mobilról vagy webböngészőből

Kössd össze a nyomon követett időt a ClickUp feladatokkal

Időbejegyzések manuális hozzáadása vagy törlése

Jegyzetek, címkék, szűrők és számlázható idő hozzáadása a bejegyzésekhez

Mindezt egyetlen platformon belül megteheti, így a ClickUp a megfelelő időkövető szoftver az Ön vállalkozásához.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és vigye a munkaidő-nyilvántartást és a termelékenység-kezelést egy új szintre még ma!