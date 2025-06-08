Hogyan növelheted a termelékenységedet a bullet journaling segítségével

Minden reggel energikusan és koncentráltan ébredsz, készen arra, hogy lézeres pontossággal vedd kezelésbe a napodat. Már nem érzed magad túlterhelve a végtelen teendőlistáktól és a szétszórt prioritásoktól. Nem ismerős a helyzet? Nos, készülj fel rá!

Ez a valóság több millió ember számára, akik felfedezték a bullet journaling erejét.

A bullet journal rendszer – más néven BuJo – egy termelékenységi módszer, amely ötvözi a hagyományos naplóírást a teendőlistákkal. A közösségi médiában egyesek a BuJo-t a KonMari szellemi unokatestvérének nevezik. Míg az utóbbi a fizikai tér rendezésében segít, az előbbi a gondolataid rendezésében nyújt segítséget.

A feladatkezelés monotonitását a kreatív önkifejezéssel ötvözve a bullet journaling olyan termelékenységi trenddé vált, amely a 2000-es évek néhány főbb önápolási gyakorlatához tartozik – ideértve a mindfulness-t, a jógát és egy másik naplózási gyakorlatot, a reggeli oldalakat.

Egy egyszerű keresés a YouTube-on vagy az Instagramon több ezer videót és bejegyzést hoz elő a bullet journal közösségből, amelyek elmagyarázzák, hogyan készíts bullet journal oldalakat, és részletesen leírják, mit is tehetsz bele a bejegyzéseidbe. Ennyire népszerűvé vált!

Ennyi rajongóval biztosan érdemes kipróbálni ezt a termelékenységi módszert.

Mi az a bullet journaling?

A bullet journaling egy analóg szervezési módszer, amely egy egyszerű jegyzetfüzet segítségével nyomon követi a teendőidet , terveidet és gondolataidat, hogy tudatosan és összpontosítva élhesd át a napodat és az életedet.

A projektmenedzsment és a naplózás innovatív változata, amely olyan fogalmakat vezet be, mint:

Gyors jegyzetelés: Egy gyorsírási módszer, amely szimbólumok és rövidítések segítségével teszi lehetővé a jegyzetek gyors rögzítését

Gyűjtemények: Tematikus listák olyan dolgokról, mint a megnézendő filmek vagy az elolvasandó könyvek

Jövőbeli napló: Külön fejezetek a célok kitűzéséhez és a jövőbeli események tervezéséhez

Ez a testreszabható rendszer segít leküzdeni az információtúlterhelést azáltal, hogy a feladatokat, ötleteket és gondolatokat egyetlen helyen, például egy havi naptárban összegyűjti, ezzel csökkentve a stresszt és növelve a termelékenységet.

Ryder Caroll, a módszer kitalálója szerint a bullet journal „részben szervezés, részben önismeret, részben álmok szövése”.

A bullet journaling története

Weboldala szerint Ryder Carroll 2013-ban tett közzé egy rövid videót, amelyben elmagyarázta a bullet journal módszert . Hamarosan olyan oldalak, mint a LifeHack.org és a FastCo is beszámoltak a videóról, amely hamarosan virálissá vált.

2014-ben Carroll Kickstarter-kampányt indított weboldalának (bulletjournal.com) finanszírozására, és minden támogatójának ajándékba adott egy, a bullet journal módszerhez tervezett Leuchtturm jegyzetfüzetet.

2017-re a koncepció annyira népszerűvé vált, hogy Carroll még egy TEDx-előadást is tartott róla. 2018-ban megjelentette The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future című könyvét, amely hamarosan nemzetközi bestseller lett.

Ez oda vezetett, hogy Caroll 2021-ben piacra dobott egy kiegészítő jegyzetfüzetet.

Ma a Reddit bullet journaling közössége, az r/bujo, több mint 375 000 követővel rendelkezik. A rajongók gyakran osztanak meg YouTube-videókat és közösségi médiás bejegyzéseket a bullet journaljaikról.

Ajánlott olvasmány: The Bullet Journal (A bullet journal), szerző: Ryder Carroll

Ha többet szeretnél megtudni a bullet journaling módszerről és arról, hogyan javíthatja az életedet, olvasd el Ryder Carroll The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future című könyvét.

A könyv több mint 28 nyelven elérhető, és a termelékenységi közösség minden tagja dicséri. De senki sem tudja jobban elmagyarázni a könyv alapgondolatát, mint maga a szerző:

Minden Bullet Journal egy újabb fejezetet jelent az életed történetében. Ez az az élet, amit élni szeretnél? Ha nem, akkor használd fel a tanultakat, hogy megváltoztasd a következő fejezet történetét.

Minden Bullet Journal egy újabb fejezetet jelent az életed történetében. Ez az az élet, amit élni szeretnél? Ha nem, akkor használd fel a tanultakat, hogy megváltoztasd a következő fejezet történetét.

A könyv az „tudatos életmód” koncepcióját vizsgálja, amelynek keretében az ember a legfontosabb dolgokra koncentrál, és olyan életet alakít ki, amely összhangban áll az értékeivel. A könyv három részre tagolódik:

Kövess nyomon a múltat : Készíts feljegyzéseket a gondolataidról, feladataidról és eredményeidről

Rendeld meg az ajándékot: Rendszer kidolgozása a napi feladatok kezeléséhez és a tisztánlátáshoz

Tervezd meg a jövőt: Határozz meg értelmes célokat, és bontsd azokat megvalósítható lépésekre

A könyv számos hasznos tippet is tartalmaz, például a gyors jegyzetelésről (a gyors jegyzeteléshez) és a napló személyre szabásáról, hogy saját rendszeredet hozd létre.

Összességében ez a könyv remek olvasmány lehet azok számára, akik többet szeretnének megtudni a bullet journaling eredeti koncepciójáról, mielőtt a közösségi média és a termelékenységi guruk átalakították azt a manapság népszerű, mainstream változatává.

A bullet journaling alapvető elemei

A bullet journaling néhány alapvető elemre épül – ezek közül néhányat naponta használunk a szervezéshez és az áttekintéshez, míg mások éves tervet nyújtanak.

Gyűjtemények: Ez egy témák szerint rendezett feladatlista vagy oldalak gyűjteménye, amelyek egy adott témának – például egy célnak, hobbinak vagy projektnek – szenteltek. Tartalomjegyzék: Ez a tartalomjegyzékhez hasonlóan működik, felsorolva az összes fontos oldalt és azok oldalszámát, hogy könnyen megtalálhasd őket. Jövőbeli napló: Ez egy éves áttekintést nyújt a közelgő események, születésnapok és határidők nyomon követéséhez az egyes hónapokban Havi napló: Ez a folyó hónap áttekintésére szolgál, általában egy naptárrácsot tartalmaz az eseményekhez, valamint egy listát a részletesebb feladatokról és célokról. Napi napló : Ez a napi terveződ, ahol felsorolod a napi feladatokat és prioritásokat Ez a napi terveződ, ahol felsorolod a napi feladatokat és prioritásokat

Carroll azt is javasolja, hogy ezeket a szimbólumokat használd a feladatok állapotának vagy prioritásának jelölésére:

Pont (•) a feladat jelölésére

Egy kereszt (x) jelzi, hogy a feladat el lett végezve

Csillag (*) a fontos feladatok kiemelésére

Kör (o) a feladat és az esemény megkülönböztetésére

A nagyobb, mint jel (>) azt jelenti, hogy a feladatot a következő napra vagy hétre halasztod

A kisebb, mint jel (<) azt jelenti, hogy egy feladatot az előző napra vagy hétre helyez át

Bár ezek a bullet journal alapvető elemei, tovább testreszabhatod néhány nyomkövetővel vagy mini-naplóval. Néhány példa ezekre: Hálanapló

Étkezés-tervező

Költségvetés- és kiadáskövető

Bőrápolási rutin

Szokáskövető A lehetőségek végtelenek.

A bullet journaling előnyei

A bullet journaling legjobb tulajdonsága, hogy egyszerre szolgál átfogó nyomon követő eszközként és önápolási rituáléként. Nem olyan időigényes, mint naponta öt oldalt naplózni, és egy helyen foglalkozik mind a gyakorlati céljaiddal, mind az érzelmi egészségeddel.

Nina Grunfeld brit életmód-tanácsadó és a Life Clubs alapítója így fogalmaz:

Ha valami olyasmivel tisztítod meg a fejed, mint például a bullet journal, az segít koncentrálni és nyugodtabb maradni.

Ha valami olyasmivel tisztítod meg a fejed, mint például a bullet journal, az segít koncentrálni és nyugodtabb maradni.

Íme néhány módszer, amellyel a BuJo-módszer javíthat az életminőségeden:

Személyre szabott rendszer : A BuJo lehetőséget ad arra, hogy a teendőlistádat a saját személyiségedhez igazítsd, így olyan rendszert hozhatsz létre, amely neked a legjobban megfelel.

Több áttekinthetőség : Mivel a bullet journal segít a nagy célokat apróbb részekre bontani, így könnyebben összpontosíthatsz az igazán fontos dolgokra

Időgazdálkodás : A munka, a teendők és a doom-scrolling között az időgazdálkodás néha igazi kihívás lehet. A bullet journal segítségével vizualizálhatod a feladataidat és a határidőidet, így könnyebben megtervezheted a napodat, és elkerülheted a last-minute rohanást.

Szokások nyomon követése : Akár egy új edzésprogramot kezdesz, akár nyelvet tanulsz, létrehozhatsz egy rendszert a bullet journalodban, hogy nyomon kövesd az előrehaladást és motivált maradj. Ráadásul a bullet journalod nem fog bűntudatot kelteni benned

Forráskönyvtár : A BuJo kiválóan alkalmas arra is, hogy nyomon kövesd az olvasnivalóidat, például a könyveket, cikkeket és egyéb forrásokat, amelyeket későbbre szeretnél elmenteni. Ha például marketinges vagy, érdemes elmentened egy : A BuJo kiválóan alkalmas arra is, hogy nyomon kövesd az olvasnivalóidat, például a könyveket, cikkeket és egyéb forrásokat, amelyeket későbbre szeretnél elmenteni. Ha például marketinges vagy, érdemes elmentened egy tartalomírási sablont vagy egy pozicionálási keretrendszert, amelyre később hivatkozhatsz.

Napi reflexiók: A bullet journaling egy olyan tér lehet, ahol reflektálhatsz és számot vethetsz magaddal. A heti áttekintések segíthetnek azonosítani a fejlesztendő területeket és módosítani a céljaidat – ez egyfajta tudatosságnövelő gyakorlat, amely napi 15 perc alatt elvégezhető.

Most pedig adunk néhány tippet, hogyan kezdd el a bullet journalinggal való kalandodat.

Tippek a hatékony bullet journalinghoz

A bullet journaling lényege – mint minden önápolási módszeré – az, hogy a gyakorlással egyre jobb leszel benne. De íme néhány tipp, hogy elindulhass az új bullet journaloddal.

Szánj időt a reggeli és esti áttekintésekre

Építsd be a bullet journalinget a napi rutinodba, hogy állandóságot teremts. Az áttekintő foglalkozások nagyon hasznosak lehetnek ebben.

Reggeli áttekintés (5–10 perc)

Nézd át a napi (és heti) naplóbejegyzéseidet a következő napra vonatkozóan

Rangsorold a feladatokat, és jelöld ki a fontosakat

Szánj egy kis időt a fontos feladatokra

Esti áttekintés (5–10 perc)

Gondold át a napodat. Elvégezted az összes feladatodat?

A befejezetlen feladatokat helyezd át a következő napra vagy a következő hét naplóba

Írj le minden jegyzetet, ötletet vagy gondolatot a napból

Töltsd ki a nyomon követő táblázataidat és a hála-naplódat (ha van ilyen)

Sablonok készítése

Takaríts meg időt és energiát olyan elrendezések létrehozásával, amelyeket könnyen lemásolhatsz egy üres naplóba. Ezek javíthatják a naplózási folyamatot, és nem kell minden hónapra vagy elrendezésre új dizájnokat, témákat vagy ötleteket kitalálnod. Egyik lehetőség, hogy online forrásokból származó nyomtatható sablonokat használsz.

Szeretnéd magad elkészíteni? Tervezz egy sablont a havi, heti és napi naplóidhoz, valamint a különböző nyomon követő lapokhoz. Szkenneld be, és használd újra minden hónapban. Az év végén pedig bekötheted egy füzetbe.

Egy másik lehetőség, hogy előre formázott bullet journalokat vásárolsz. Ezek azonban kevésbé rugalmasak lehetnek.

Fektess be jó minőségű írószerekbe

Mivel a bullet journaling egy analóg folyamat, a megfelelő eszközök jelentősen befolyásolhatják a bullet journaling élményét. Íme, mire érdemes figyelni:

Füzet: Válassz egy jó minőségű, át nem folyó papírú füzetet, amely alkalmas tollak, kiemelők és vázlatok használatára. A rácsos füzet segítségével vonalzó nélkül is tiszta és egyenes elrendezéseket hozhatsz létre.

Tollak és kiemelő tollak: Válassz olyan tollakat, amelyek simán írnak és nem áttörnek a papíron. A kiemelő tollak segíthetnek a feladatok kategorizálásában vagy a fontos információk vizuális megkülönböztetésében.

Egyéb kreatív kellékek : Szerezz be washi szalagot, : Szerezz be washi szalagot, post-it cetliket , matricákat és zsírkrétákat, hogy ha szeretnéd, feldobhasd a naplódat.

Egy tasak: Helyezz el egy tasakot a napló hátulján, hogy ott tárolhasd a jegyeket, jegyzeteket vagy bármilyen más emléktárgyat, amit meg akarsz őrizni.

Kezdd kicsiben

A bullet journaling lényege, hogy olyan rendszert hozz létre, ami neked megfelel. Ne próbáld lemásolni az interneten látott bonyolult oldalakat. A legtöbbjük számára a bullet journaling inkább munka, mint önápolási gyakorlat.

Így kezdheted el:

Kezdd egy egyszerű jövőbeli és havi naplóval

Kövess nyomon néhány fontos feladatot minden nap

Ahogy egyre jobban megismerkedsz a rendszerrel, fokozatosan vegyél fel nyomon követőket vagy más elemeket

Ne feledd, a bullet journal egy személyes eszköz, így kedvedre alakíthatod, és remekül szórakozhatsz közben!

A bullet journaling népszerű felhasználási területei és példák

Íme, hogyan gyakorolják és csiszolják a technikát a bullet journal valódi gyakorlói. Ez ötleteket ad majd a saját bullet journalod személyre szabásához.

Havi áttekintés

Egy egyszerű, szórakoztató oldal, amit könnyű elkészíteni és jól is néz ki. Ráadásul nincs szükséged semmilyen extra rajzeszközre.

via Pinterest

Valami minimalistábbat szeretnél? Itt van egy szuper egyszerű, sallangmentes oldal, amit öt perc alatt elkészíthetsz.

via Pinterest

Heti elrendezés

Ez az alapvető heti elrendezés feladatokkal, projektekkel és akár naptárral is remek (és egyszerű) kiegészítője lehet a BuJo-sablonjaidnak.

via Pinterest

Ha azonban kreatívnak érzed magad, akkor ezt is kipróbálhatod:

via Pinterest

Most, hogy átvettük az alapokat, íme néhány nyomon követő, amit beépíthetsz, hogy a bullet journalod még inkább a sajátod legyen.

1. Szokáskövető

A szokáskövető segít vizualizálni a szokásaid alakulását, például hogy mikor vagy produktív és mikor nem. Kombinálhatod hangulatkövetővel is, hogy megfigyeld, hogyan befolyásolják a hangulataid a szokásaidat.

via Pinterest

A ClickUp személyes szokáskövető sablonja is jól jöhet, ha digitális szokáskövető alternatívát keresel.

2. Étkezés-tervező

Egy másik népszerű BuJo-kiegészítő az étkezési terv. Ez megkönnyíti a „ma mit egyek” kérdés megválaszolását, és segíthet a bevásárlás megtervezésében is.

via Pinterest

A ClickUp étkezés-tervező sablonja remek eszköz lehet az étkezések előre megtervezéséhez és az egészségesebb táplálkozáshoz.

Töltsd le ezt a sablont

A sablon helyet biztosít a heti étkezések megtervezéséhez, a bevásárlólista elkészítéséhez és az alapanyagok nyomon követéséhez. Használhatod másokkal való együttműködésre is az étkezés tervezésében.

3. Kiadáskövető

Zárjuk le ezt a részt egy nagyon hasznos kiadáskövetővel. Az alábbi sablon például segít a kiadásokat fix és változó kategóriákba sorolni, és egy oldalt biztosít a megtakarítások nyomon követéséhez.

via Pinterest

A ClickUp személyes költségvetési sablonja segítségével pontosabban nyomon követheted bevételeidet és kiadásaidat, azonosíthatod azokat a területeket, ahol csökkentheted a kiadásokat, és ösztönözheted magad a céljaidra való megtakarításra.

Töltsd le ezt a sablont

Használd ezt az útmutatót, hogy elindulhass a költségvetés készítésében és betartásában.

A bullet journaling használatának kihívásai

Bár a bullet journaling módszer lehetőséget ad a céljaid nyomon követésére és a kreatív önkifejezésre, ez nem jár bizonyos kihívások nélkül:

Találd meg a saját rendszeredet : A bullet journaling nagy rugalmasságot kínál, ami eleinte kissé nyomasztó lehet. Időbe telhet, amíg kipróbálod a különböző elrendezéseket és nyomon követőket – szokások, hangulat, munka, hála – hogy rájöjj, melyiket érdemes beépíteni a naplóba.

A következetesség : A bullet journaling egy napi szokás, amely hosszú távú előnyökkel jár, ezért nap mint nap ragaszkodnod kell hozzá

Összehasonlítás másokkal : A közösségi médiában rengeteg hihetetlenül kreatív bullet journal-oldal található. Ez miatt úgy érezheted, hogy a te naplója nem elég jó

A tökéletességre törekvés : A bullet journaling közösségben az esztétikára helyezett hangsúly sok újrakezdéshez vezethet. Ne feledd, hogy ez egy funkcionális eszköznek szánt, nem pedig műalkotásnak.

Időbeosztás : A bullet journal felállítása és vezetése időigényes lehet, különösen az elején. Légy reális azzal kapcsolatban, hogy naponta mennyi időt tudsz rá fordítani. Kezdd kicsiben, csak az alapokkal. A bonyolultabb elrendezéseket és nyomon követőket később is hozzáadhatod.

Feladatok áthelyezése: A bullet journaling lényege a dolgok leírása és átírása. Valószínűleg át fogod vinni az eseményeket az éves nézetről a havi nézetre, majd a heti nézetre, és át fogod helyezni a feladatokat egyik napról a másikra, és így tovább. Ez unalmasnak bizonyulhat

Ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére van egy megoldásunk, amely szórakoztatóvá teheti a bullet journalingot.

Hogyan valósítsd meg a bullet journalinget a ClickUpban

Az interneten bemutatott, képeskönyvbe illő oldalak – washi szalagokkal, tematikus elrendezéssel és matricákkal – nyomást gyakorolhatnak azokra, akik még újak a bullet journalingben (vagy akik nem rendelkeznek művészi hajlammal).

Hirtelen inkább a lapok esztétikájára és a kidolgozott bullet journalok készítésére koncentrálsz, ahelyett, hogy a fő célra, azaz az életed szervezésére összpontosítanál. Ráadásul ezeknek a lapoknak a havi elkészítése rengeteg időt vehet igénybe.

via Reddit

Mi a megoldás erre a dilemmára? Válts át a digitális naplózásra.

Az egyik lehetőség a ClickUp használata, egy termelékenységi és feladatkezelő platform. Mobilalkalmazást, sablonokat és akár mesterséges intelligencia által nyújtott segítséget is kínál, hogy jobban szervezhesd az életedet.

Ráadásul egy olyan eszközzel, mint a ClickUp, nem kell minden alkalommal újra leírnod a feladatokat, amikor átütemezed őket.

Itt Matt Ragland bemutatja, hogyan vezeti a bullet journalját a ClickUp segítségével.

És megmutatjuk neked is, hogyan csinálhatod – négy egyszerű lépésben.

1. Készíts egy fő feladatlistát (más néven Brain Dump)

Látogass el a ClickUp Tasks oldalára, és készíts listát mindenről, amit meg akarsz csinálni. Írd fel rá az összes feladatodat – legyen az nagy, kicsi, hobbi vagy munka. Nem számít, hogy az életed melyik területét érinti, vagy mikor tervezed elvégezni.

Adja hozzá az összes feladatát a határidővel együtt a ClickUp Tasks-ba

Készíthetsz külön részt az eseményeknek is – születésnapok, évfordulók és utazások. A címkék segítségével ezeket a feladatokat prioritásuk vagy az életedben betöltött szerepük szerint kategorizálhatod.

2. Feladatok áthelyezése a Naptár nézetbe

Most, hogy minden feladathoz hozzáadtál egy határidőt, átválthatsz a ClickUp Naptár nézet havi elrendezésére. Egyszerű, igaz?

Tekintsd meg feladataidat havi elrendezésben a ClickUp Naptár nézetében

3. Készíts napi naplót

Miután összeállítottad a havi teendőlistádat, a következő lépés egy napi napló létrehozása. A ClickUp napi tervező sablonját használhatod a napi szokásaid nyomon követésére, valamint az aznapra hozzáadott konkrét feladatokra.

Töltsd le ezt a sablont Tervezd meg a napodat, és tartsd szem előtt a céljaidat a ClickUp napi tervező sablonjával

Ezzel a sablonnal a következőket teheted:

Állíts be ismétlődő feladatokat a szokásokhoz , például a testmozgáshoz vagy a vitaminok szedéséhez

Kategorizáld a feladatokat egyedi címkékkel , így gyorsan meg tudod állapítani, hogy egy feladat munkával kapcsolatos vagy személyes-e

Tekintsd át az összes feladatot a naptárban , így áttekintheted, hogyan fog alakulni a napod

Kövess nyomon a szokásaid fejlődését egy haladáskövetővel, vagy akár mérföldkőnek számító célokkal

Ennek a sablonnak a használata számos előnnyel jár:

Csökkentett stresszszint

Jobb időgazdálkodás

Könnyebb feladatprioritizálás

Jobb kommunikáció és együttműködés

Nagyobb termelékenység

A sablonon belül egyéni állapotokat (Nyitott és Befejezett), egyéni nézeteket (Minden feladat, Naptár és Kezdés itt) és egyéni mezőket is hozzáadhat, hogy nyomon követhesse napi feladatait és szervezett maradjon. Biztos lehet benne, hogy ez a sablon hatékonyabbá teszi majd a napi feladatait.

4. Gyakorold a tudatosságot a ClickUp Docs segítségével

Most, hogy a szervezési szempontokat már elintézted, a következő lépés az, hogy hozzáadd a naplóidat, például a mindfulness-oldalakat vagy a hála-naplót a ClickUp Docs-hoz. Készíthetsz egy wikit a Docs-ban, minden bejegyzéshez egy új oldalt, vagy egyszerűen használhatsz egy táblázatot a dátummal és a hála-bejegyzéssel.

Hozz létre beágyazott oldalakat gondolataid rögzítéséhez, vagy írd le háládat a ClickUp Docs segítségével

Használhatod a ClickUp Brain-t – a ClickUp beépített AI-asszisztensét – feladatok kereséséhez, vagy akár brainstorming-sablonok és ötletek kidolgozásához, illetve a naplóbejegyzések elemzéséhez is.

Tedd a bullet journalingot még interaktívabbá a ClickUp Brain segítségével

Ezen felül a ClickUp Docs-ot használhatod például gyors naplózáshoz, témák vagy gyűjtemények list ájának összeállításához és még sok máshoz.

