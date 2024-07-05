Hogyan állítson be megfelelő elvárásokat vezetőként?

A munkavállalóknak nem csak a jó fizetés kell a munkájukból. Akkor mit akarnak valójában?

A legtöbb alkalmazott számára nem csak a fizetés az egyetlen tényező, amely motiválja őket, hogy a legjobb formájukat hozzák a munkában. Ugyanilyen fontosak a mély célérzet, az értelmes beszélgetések és, ami talán a legfontosabb, egy jó vezető.

Menedzserként azt szeretné, hogy csapata elkötelezett legyen és elérje céljait. Ezért kell egyértelmű elvárásokat meghatározni és hatékonyan kommunikálni, hogy rugalmas és ellenálló munkaerőt építsen ki.

Vessünk egy pillantást mindarra, amit tudnia kell a vezetők elvárásainak meghatározásáról, hogy munkatársai teljes potenciálját kiaknázhassa.

Miért fontos a vezetők elvárásainak meghatározása?

A munkahelyen egyértelmű elvárások meghatározása rendkívül fontos a célok, az irány és a siker érzésének biztosítása érdekében.

A célok és a legfontosabb teljesítménymutatók egyértelmű elvárásainak köszönhetően minden csapattag megérti, mit jelent a siker, ami megakadályozza a zavart és a félreértéseket.

A legfontosabb, hogy ez nagyobb felelősségvállaláshoz vezet , ami produktív és hatékony munkaerőt eredményez. Ez biztosítja, hogy minden projekt késedelem nélkül és a sikerhez meghatározott KPI-k szerint valósuljon meg.

Hogyan állítsuk be a vezetők elvárásait?

Most, hogy tudjuk, hogy fontos a vezetők elvárásainak meghatározása, hogyan állapítsuk meg azokat? Íme négy hasznos tipp, amely segíthet Önnek:

1. Határozzon meg egyértelmű és konkrét célokat

Kezdje egyértelmű kommunikációval, hogy meghatározza az elvárásokat. A SMART célkeretrendszer egy gyakran használt módszer, amellyel a vezetők egyértelmű célokat állíthatnak fel a projektmenedzsmenthez.

De mi is az a SMART cél?

Ezeket konkrétnak, mérhetőnek, elérhetőnek, relevánsnak és időhöz kötöttnek kell definiálni. Ez azt jelenti, hogy minden projektcélnak tartalmaznia kell, hogy mit kell elérni, hogyan lehet nyomon követni az előrehaladást, hogy az reális és elérhető-e, összhangban áll-e az egyén munkaköri feladataival és a vállalat céljaival, és végül, hogy van-e határideje.

A SMART célok jó példája lehet: olyan képzési program kidolgozása, amely 3 hónapon belül 10%-kal csökkenti az ügyfélszolgálatra fordított időt.

A ClickUp Goals segítségével összpontosítson rövid és hosszú távú céljaira!

2. Kommunikáljon egyértelműen a csapatával

Ahhoz, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg csapatával szemben, hagyja ki a szakzsargont, és térjen egyenesen a lényegre. A rövid, de egyértelmű utasítások jobban közvetítik az üzenetét. Segítenek a csapatoknak befogadni a feladataik elvégzéséhez szükséges információkat.

Világos célok vs. homályos célok (példák marketing szempontból) Egyértelmű cél: A weboldal regisztrációinak 20%-os növelése a következő negyedévben Ez a cél konkrét (20%), mérhető (weboldal regisztrációk), elérhető (egy negyedév alatt), releváns (fontos a marketing szempontjából) és időhöz kötött (következő negyedév). Nem egyértelmű cél: A márka ismertségének növelése Nem határozza meg a mérhető eredményt. A „több” szubjektív fogalom.

Nincs konkrét mérőszám. A márkaismertséget számos módon lehet mérni (pl. közösségi médiában való említések, weboldal látogatások).

Nincs számszerűsíthető célja. Mennyivel „több” tudatosságra van szükség?

Hiányzik az időkeret. Mikor kell ezt megvalósítani?

Gondoskodjon arról is, hogy a megbeszéléseken, e-mailekben vagy gyors bejelentkezésekkel mindenki folyamatosan tájékozott legyen.

Lehetővé teszi az új alkalmazottak és a vezetők számára, hogy a kijelölt ClickUp megjegyzések és ClickUp címkék segítségével kommunikáljanak a feladatokról.

3. Összehangolja az elvárásokat a mutatókkal és a visszajelzésekkel

A célok és a kommunikáció meghatározása után azonban az elvárások meghatározásának utolsó lépése talán a legfontosabb: az elvárások összekapcsolása a mutatókkal és a visszajelzésekkel.

Csapatának tagjainak meg kell érteniük, hogyan értékelik teljesítményüket. A mérőszámoknak objektívnek, mérhetőnek és egyértelműen meghatározottnak kell lenniük. Ha lehetséges, vegyen fel 360 fokos értékelési kérdéseket kollégáiktól, ügyfeleiktől és Öntől, hogy megértsék, hogyan teljesítettek.

Ez a felmérés könnyen elindítható a ClickUp visszajelzési űrlap sablonján keresztül, amely segíthet létrehozni egy platformot a aggályok és vélemények megfogalmazásához. Csapatának tagjai értékes betekintést nyerhetnek munkamoráljukról, teljesítményükről és szociális készségeikről ezeken a teljesen testreszabható, adatelemzéssel és betekintéssel ellátott űrlapokon keresztül.

Sablon letöltése A ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával 360 fokos értékelési kérdőíveket és személyre szabott felméréseket hozhat létre, amelyek segítségével csapattagjai visszajelzéseket kaphatnak.

Mint már megállapítottuk, a vezetői munkakör nem csupán a feladatok delegálását jelenti. Camille Fournier The Manager’s Path című könyvének legfontosabb tanulságai segítenek ezt megérteni!

A jó vezetővel szemben támasztott 10 legfontosabb elvárás

Miután megértettük, hogyan kell meghatározni a vezetők elvárásait, most bemutatjuk a jó vezető 10 legfontosabb elvárását.

1. Hatékony kommunikációs stratégiák kidolgozása

Meg kell határoznia és szabályoznia kell a kommunikációs csatornákat az összes projektmegbeszéléshez. De az igazság az, hogy a projektfrissítésekkel kapcsolatos hosszú megbeszélések időpazarlásnak bizonyulhatnak, míg a kommunikáció gyakran elvész a különböző csatornákon, például a Slacken, az e-mailekben stb.

A ClickUp olyan funkcióinak központosításával, mint az @mentions vagy a hozzárendelt megjegyzések, üzeneteket küldhet és fogadhat egy feladat keretében. Használja a Watchers és Assignees funkciókat, hogy a legfontosabb érdekelt feleket tájékoztassa a beszélgetésekről.

Nézők hozzáadása vagy eltávolítása egy feladathoz vagy dokumentumhoz a ClickUp-on belül

Ezenkívül törekedjen egy átfogó kommunikációs terv kidolgozására, amely felvázolja a szervezeten belüli és kívüli kommunikáció stratégiáit és céljait.

Egy jó tervnek tartalmaznia kell a célközönséget, az üzenetek típusait, azok közlésének módját és gyakoriságát. Minél átfogóbb a terv, annál jobb lesz a projekt sikere.

A ClickUp kommunikációs terv sablonhoz hasonló kommunikációs terv sablonok számos szakaszból állnak, ahol részletesen megadhatja a projekt részleteit, céljait, összefoglalóját, elemzését, kutatásait és versenytársainak elemzését. Ez biztosítja, hogy minden fontos információ egy központi dokumentumban legyen.

Sablon letöltése A ClickUp kommunikációs terv sablonja hatékony eszköz a hatékony kommunikáció csatornáinak létrehozásához!

2. Ismerje el a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársait

Az alulértékelt alkalmazottak könnyebben frusztrálttá válnak, ha nem kapnak elismerést. Nem meglepő, hogy az alkalmazottak 80%-a keményebben, talán még okosabban is dolgozna, ha elismerést kapna.

Mindannyian szeretjük, ha munkánkat értékelik. A munkahelyi elismerés inspirálja a csapatot, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa, és megerősíti a kívánt magatartást. Ez hozzájárulhat a munkavállalók megtartásához, valamint a bevételek és a termelékenység növeléséhez is.

„Csak kétféleképpen lehet befolyásolni az emberi viselkedést: manipulálhatjuk vagy inspirálhatjuk.”

„Csak kétféleképpen lehet befolyásolni az emberi viselkedést: manipulálhatjuk vagy inspirálhatjuk.”

3. Erős munkahelyi kultúra kialakítása

Az erős munkahelyi kultúra minden sikeres vállalkozás gerince. Segíthet az alkalmazottak összefogásában, a bizalom és a motiváció építésében, valamint egyedi identitás kialakításában.

De ez nem mindig egyszerű. Itt jön jól a ClickUp vállalati kultúra sablonja! Ez egy könnyen használható, testreszabható sablon, amely segít vizualizálni és összehangolni a csapatot a fontos kérdésekben, prioritásokat felállítani a kulturális fejlődés érdekében, és ami a legfontosabb, növelni az összetartást a csapattagok között.

Sablon letöltése Használja a ClickUp vállalati kultúra eszközét, hogy olyan belső üzeneteket hozzon létre, amelyek segítenek Önnek a szervezet küldetésének alapos végrehajtásában.

4. Fejlessze projektmenedzsment folyamatait

Menedzserként (akár első alkalommal is ) több projektje lesz, amelyekben különböző csapatok dolgoznak az Ön irányítása alatt. A legjobb, ha hatékony folyamatokat és rendszereket hoz létre, hogy a munkát magának és csapattagjainak szervezettebbé és hatékonyabbá tegye.

Az olyan eszközök, mint a munkaterv-sablonok , konkrét célokat határoznak meg , amelyek segítenek a munka szervezésében, tervezésében, kommunikálásában és prioritásainak meghatározásában. Ezek tartalmazhatnak olyan szakaszokat, mint a projekt céljai és célkitűzései, teljesítménymutatók, időkeretek, erőforrás-elosztás stb.

5. Átláthatóan delegálja a feladatokat

A csapat minden tagjának tudnia kell, hogy mit kell tennie és mikor kell megtennie. A feladatok hatékony delegálása a hatékony munkaterhelés-kezelés kulcsa – ez az egyik fő célja menedzserként.

A csapat kapacitása alapján a közelgő projekteket a ClickUp alkalmazás Employee Workload Template (Munkavállalói munkaterhelés sablon) funkciójával tervezheti meg .

Ezzel a sablonnal láthatja, hogy mennyi munka van kiosztva az egyes munkatársaknak. Így mindenki tudja, mit várnak tőle, ami megakadályozza a kiégést, növeli az átláthatóságot és igazságosságérzetet teremt. A munkaterhelés nyomon követése időbecslések, sprint pontok stb. segítségével könnyebbé válik.

Ez segít növelni a hatékonyságot és elősegíti az együttműködést a részlegek és csapatok között.

Sablon letöltése A ClickUp munkaterhelés-kezelési sablonja segíthet abban, hogy pontos képet kapjon az alkalmazottak munkaterheléséről.

6. Tartsd be a vállalásaidat

Menedzserként be kell tartania az ígéreteit. Mielőtt elkötelezi magát, ismerje meg a szükséges lépéseket, és hajtsa végre azokat.

Amikor a munkavállalók látják, hogy a vezetők betartják ígéreteiket, jobban elkötelezik magukat és jobban kapcsolódnak a projekthez és a csapathoz. Amikor egy ígéretek láncolata indul el, az bizalmat és hitelességet teremt, ami a szervezet sikeréhez vezet.

7. Ösztönözze és tegye lehetővé a szakmai fejlődést

A vezetők jelentősen befolyásolják az alkalmazottak karrierjét, és ezt minden csapattag jól tudja. Ezért aktívan azonosítsa csapata erősségeit és gyengeségeit, hogy olyan feladatokat osszon ki, amelyek kihasználják képességeiket és maximalizálják teljesítményüket.

A ClickUp karrierút sablonjával segítheti a csapat tagjait abban, hogy megértsék, milyen készségeket kell fejleszteniük karrierjük céljainak eléréséhez. Ez megkönnyítheti a visszajelzések adását, a teljesítmény mérése stb. A karrierút sablonok hatékony eszközzé válnak, amely segít a vezetőknek és csapattagjaiknak világosan láthatóvá tenni karrierjük előrehaladását.

Sablon letöltése A ClickUp karrierút sablon funkciója egyszerűsíti alkalmazottai karrierjének mérföldköveinek nyomon követését.

8. A kockázatok azonosítása és csökkentése

A vezetőnek gyorsan és határozottan kell reagálnia a kockázatokra. Kidolgozhat egy strukturált megközelítést a kockázatok azonosítására és értékelésére, valamint a hatékony kockázatcsökkentési stratégiák prioritásainak meghatározására. Ennél is fontosabb, hogy minden csapattagot megtanítson az intuitív gondolkodásra és a kockázatok proaktív kommunikálására.

A ClickUp kockázati nyilvántartási sablonja és hasonló sablonok segíthetnek a kockázatok azonosításában, mielőtt azok problémává válnának. Emellett segítséget nyújthatnak a kockázatértékelések szervezésében és a kockázati állapot, a felelősség és a hatások nyomon követésében egy helyen.

Sablon letöltése A ClickUp kockázati nyilvántartási sablonja átfogó módszert kínál a csapatprojektek során felmerülő kockázatok nyomon követésére és értékelésére.

9. Biztosíts erős vezetést és iránymutatást

A vezetés és a menedzsment közötti különbségről régóta folyik a vita, de senki sem vonja kétségbe, hogy egy jó menedzsernek jó vezetőnek is kell lennie.

A jó vezetőknek van egy víziójuk a csapat számára. A kiváló vezetők képesek ezt a víziót megvalósítható tervekké alakítani. Kreatív módon gondolkodnak, hogy megoldásokat találjanak a problémákra (ha vannak ilyenek), és a megfelelő üzenetekkel és kommunikációval motiválják az embereket a vízió megvalósítására.

Használja a ClickUp Milestones és hasonló funkciókat, hogy csapatát a nagyobb cél felé vezesse

Egy jó vezetőnek integritással kell rendelkeznie, hogy biztosítsa, hogy egyetlen alkalmazottat se kezeljenek igazságtalanul, és rugalmassággal kell rendelkeznie, hogy szükség szerint alkalmazkodni tudjon a helyzetekhez. A kiváló vezetés a hatékony csapatmenedzsment és a gyakorlat kombinációja, és csak ezután válnak a jó vezetők kiváló vezetőkké.

10. Tisztelje a személyes határokat

A csapata az Ön erőssége, ezért fontos, hogy tiszteletben tartsa a tagok idővel, magánélettel és fizikai térrel kapcsolatos határait.

Csapatának tagjai nyugodtan fordulhatnak Önhöz munkával kapcsolatos kérdésekkel anélkül, hogy attól tartanának, hogy személyes életüket feleslegesen vizsgálgatják. Ez segít olyan professzionális légkört teremteni, ahol az alkalmazottak kizárólag hozzájárulásukért kapnak elismerést és tiszteletet.

A legfontosabb, hogy jó vezetőként elősegítse az egészséges munka-magánélet egyensúlyt, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy a munkaen kívül is feltöltődjenek.

Hogyan lehet megfelelni a vezetői elvárásoknak?

Menedzsernek lenni ijesztő feladat lehet, de minden csapat egy figyelmes menedzserre támaszkodik, aki teljes szívvel segíti őket a szervezeti célok elérésében. Íme néhány tipp, amely segít Önnek éber és proaktív maradni.

Legyen naprakész: Ismerje jól az üzletágat. Kövesse figyelemmel az iparág változásait, és fogadja be az újításokat, amelyekkel javíthatja csapata munkájának hatékonyságát.

A csapatot helyezze előtérbe: Határozza meg, mi szolgálja legjobban a csapatát. A csapata jobban megbízik majd a döntéseiben, ha azok meghozatalakor figyelembe veszi az ő igényeiket is.

Mesterkedjen az időgazdálkodásban: Tanulja meg olyan határidőket kitűzni, amelyek egyensúlyt teremtenek az üzleti prioritások és a csapata képességei között. Tervezze meg a projekteket jó előre, hogy elkerülje a last minute rohanást.

Fejlessze motivációs készségeit: Növelje a csapat morálját azáltal, hogy új megközelítéseket keres, amelyekkel inspirálhatja őket a közös célok elérésére.

Kezelje jobban csapatát a ClickUp segítségével

A vezetői pozíció megterhelő lehet, mivel egyszerre kell megfelelnie a csapata és a felső vezetés elvárásainak. De nem kell ezt egyedül csinálnia. A ClickUphoz hasonló platformok segítségével optimálisan és maximális átláthatósággal láthatja el feladatait.

A ClickUp segítségével nem kell többé manuálisan nyomon követni és ellenőrizni a millió dolgot, így teljes mértékben a csapat fejlesztésére koncentrálhat. Hasznos tipp? Ismerkedjen meg a különböző eszközökkel, technikákkal és sablonokkal, hogy hatékonyan optimalizálhassa feladatait.

A ClickUp egy olyan all-in-one platform lehet, amely egyszerre biztosítja a kommunikáció és a projektmenedzsment követelményeit. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és változtassa meg csapatai irányításának módját!