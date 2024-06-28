Hogyan alkalmazzuk a coaching vezetési stílust: A végső útmutató vezetőknek a munkahelyen

A mai üzleti világ már messze nem olyan, mint régen. A Gartner HR felmérése szerint a munkavállalók 77%-a ma már nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy támogatást kapjon a vezetőjétől. Amikor a vállalatok magas elvárásokat támasztanak a munkavállalókkal szemben, az utóbbiak is magas elvárásokat támasztanak a vezetőikkel szemben, és tőlük várják a személyes és szakmai fejlődéshez szükséges támogatást.

Ilyen helyzetben hogyan lehet hatékony vezető a munkahelyén, hogyan lehet minden alkalmazott elvárásainak megfelelni, és hogyan lehet pozitív hatással lenni minden egyes személy elkötelezettségére, termelékenységére és általános életére? Itt válik fontossá a coaching vezetési stílus alkalmazása, amelyet a világ legjobb vezetői és menedzserei is alkalmaznak.

Fedezzük fel a coaching vezetési stílus fontos aspektusait, beleértve annak legfontosabb jellemzőit, hogyan segít abban, hogy jobb vezetővé váljon, milyen általános hatással van a csapatára, és még sok minden mást.

Mi az a coaching vezetési stílus?

A coaching vezetési stílus egy átalakító megközelítés, amelynek keretében a vezetők és menedzserek coachként segítik csapatukat. Útmutatóként segítik csapattagjaikat tehetségük felfedezésében és fejlesztésében, a munkahelyi termelékenység javításában, valamint abban, hogy idővel teljes potenciáljukat kiaknázzák.

A coaching vezetési stílus mellett számos más vezetési stílus létezik, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Mi teszi tehát az egyik stílust jobbá, és mi különbözteti meg a többitől?

A bürokratikus, tranzakciós és autokratikus vezetési stílusokkal ellentétben, amelyek merevek és a hagyományos hatalmi dinamikát követik, a coaching vezetési stílus, mint már említettük, egy átalakító eszköz.

Nem a hatalom vagy az ellenőrzés gyakorlását hangsúlyozza, és nem is tartalmaz parancsnoki láncot. Ehelyett arra összpontosít, hogy segítsen az alkalmazottaknak a legjobb verziójukká válni támogatás, útmutatás, együttérzés, bátorítás, konstruktív kommunikáció és egyértelmű célkitűzés révén.

A coaching vezetési stílus történelmi háttere

A coaching mint vezetési stílus az 1960-as években jelent meg, amikor Paul Hersey és Kenneth Blanchard kidolgozták a szituációs vezetés elméletét. Ez egy olyan vezetési stílus, amelyben a vezetők a körülményektől, az egyének képességeitől és hajlandóságától függően alkalmaznak vezetési stratégiát a munkahelyen.

Hersey és Blanchard szerint a szituációs vezetés négy vezetési stílusból áll: irányítás, támogatás, coaching és delegálás. Miután a coaching vezetés koncepciója megjelent, egyre nagyobb jelentőségre tett szert, mivel az 1970-es évek után kidolgozott más szituációs és transzformációs vezetési elméletekben is említést tettek róla.

A coaching vezetési stílus legfontosabb jellemzői

Ahhoz, hogy sikeres coaching vezető legyél, ismerned kell a coaching vezetési stílus legfontosabb jellemzőit.

Vezetés

A coaching vezetési stílus központi jellemzője maga a vezetés. A coaching vezetők csapataikat olyan egyéneknek tekintik, akiknek megvannak a saját erősségeik, gyengeségeik, céljaik és törekvéseik. Mentorként segítik őket abban, hogy kiaknázzák erősségeiket és javítsák teljesítményüket a munkahelyen.

Más vezetési stílusokkal ellentétben a coaching vezetési stílus ugyanolyan hangsúlyt fektet az egyének fejlődésére, mint a szervezet fejlődésére. A coaching vezetők biztosítják csapattagjaiknak a szakmai fejlődéshez szükséges teret. Ez javítja a csapat képességeit, áthidalja a készségbeli hiányosságokat, és cserébe előnyös a szervezet számára.

Érzelmi intelligencia

Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, a coaching vezetőknek értelmes módon kell coachingolniuk csapatukat, hogy az minden egyes csapattaggal rezonáljon. A coaching megközelítéshez szükség van az érzelmi intelligencia soft skilljére, vagyis arra a képességre, hogy megértsük saját érzelmeinket és a körülöttünk lévők érzelmeit. Így az érzelmi intelligencia a coaching vezetés kulcsfontosságú eleme.

Ennek a fontos készségnek az elsajátításához kezdje a következőket gyakorolni:

Kérjen visszajelzést közvetlen beosztottjaitól, hogy megértse az érzelmeiket és gondolkodásmódjukat.

Azonosítsa és nevezze meg az érzelmeket, amikor érezni kezdi őket

Mindig legyen tudatában az érzelmeinek

Ne várja el, hogy mindenre meglegyen a válasza

Az érzelmi intelligencia hatékony használata segít abban, hogy valóban megértsd csapattagjaidat, és értelmes kapcsolatokat építs ki velük.

Csapat részvétel

A coaching vezetési stílus másik kulcsfontosságú eleme a csapat részvétele. A coaching vezető minden csapattagot arra ösztönöz, hogy szabadon fejezze ki gondolatait és ötleteit. Ösztönzik az együttműködést, aktívan bevonva minden csapattagot a döntéshozatalba, a problémamegoldásba és a célok kitűzésébe. Ez a típusú vezető azt érezteti a csapattagokkal, hogy meghallgatják és értékelik őket, és felhatalmazza őket, hogy felelősséget vállaljanak munkájukért.

Így a coaching vezető segít a csapat tagjainak kommunikációs és együttműködési készségeik fejlesztésében, valamint jobb kapcsolatok kiépítésében egymás között.

Építsen ki egy együttműködésen alapuló erőművet a ClickUp Teams segítségével

Motiváció és célkitűzés

A hatékony coaching vezető motiválja és irányítja az alkalmazottakat, hogy elérjék céljaikat.

A coaching vezetők konstruktív visszajelzéseket adnak, elismerik az eredményeket és lehetőségeket biztosítanak a szakmai fejlődésre. Ez céltudatosságot és felelősségérzetet keltenek, és elősegítik a munkavállalók belső motivációját.

A coaching vezetők nemcsak növelik az alkalmazottak motivációját, hanem segítenek nekik felismerni céljaikat és hosszú távú célokat kitűzni. Támogatást, útmutatást és bátorítást nyújtanak az alkalmazottaknak, hogy egyensúlyt teremtsenek személyes és szakmai céljaik, valamint a szervezet céljai között.

Hogyan kell vezetni egy csapatot coaching vezetési stílussal?

Íme néhány stratégia, amelyet alkalmazhat a csapat hatékony irányításához a coaching vezetési stílus segítségével:

1. Tartson egyéni megbeszéléseket a csapat tagjaival

A coaching vezetési stílus célja, hogy az egyének elképzeléseit a szervezet elképzeléseivel összhangban valósítsa meg. Ahhoz, hogy a csapat tagjai megvalósíthassák elképzeléseiket, először meg kell értenie az aspirációikat és vágyaikat. Ennek egyik hatékony módja, ha rendszeresen egyéni megbeszéléseket tart minden taggal.

Ezeken a megbeszéléseken kétféle kérdés kombinációját használhatja:

Nyitott kérdések: Ezek a kérdések lehetőséget adnak az alkalmazottaknak, hogy teljes választ adjanak, ahelyett, hogy csak igennel vagy nemmel válaszolnának. A nyitott kérdések olyan szavakkal kezdődnek, mint mi, miért, hogyan stb. Tegyen fel ilyen kérdéseket, hogy megismerje az egyes alkalmazottak erősségeit, nehézségeit, törekvéseit és karrier céljait.

Egyetlen témára fókuszáló kérdések: Ezek a kérdések egy-egy témára koncentrálnak, hogy ne terheljék túl az alkalmazottakat. Lehetővé teszik egy adott téma mélyebb feltárását. Például összpontosíthat egy témára, mint például Ezek a kérdések egy-egy témára koncentrálnak, hogy ne terheljék túl az alkalmazottakat. Lehetővé teszik egy adott téma mélyebb feltárását. Például összpontosíthat egy témára, mint például a csapat jelenlegi dinamikája , a személyes fejlődés vagy a munkával kapcsolatos kihívások, és ehhez kapcsolódó kérdéseket tehet fel.

Menedzserként és vezetőként sok feladatot kell ellátnia. Az egyéni megbeszélések ütemezésének és nyomon követésének idővel nehézkessé válik.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Meeting Tracker Template segítségével könnyedén nyomon követhet több egyéni megbeszélést is.

Éppen ezért érdemes olyan eszközöket használni, mint a ClickUp Meeting Tracker Template. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy könnyedén nyomon kövesse az egyes megbeszéléseket, hozzáférjen a megbeszélések eredményeinek és a teendőknek az áttekintéséhez, valamint kényelmesen frissítse az ütemtervet, ha bármilyen változtatásra vagy kiigazításra van szükség.

2. Célok kitűzése és nyomon követése

A ClickUp Goals funkciójával könnyedén állíthat be és követhet nyomon SMART célokat

A coaching vezetési stílus magában foglalja a hosszú távú célok kitűzését. Miután jobban megismerte csapattagjait, itt az ideje célokat kitűzni, hogy segítsen nekik elérni személyes és szakmai fejlődésük terén kitűzött céljaikat.

A fejlesztési célok kitűzésekor minden egyes csapattaggal célszerű a SMART célrendszert alkalmazni, amely segít olyan célokat kitűzni, amelyek:

S pecifikus, azaz jól meghatározott, egyértelmű célok, amelyek nem hagynak teret a kétértelműségnek

M érhető, vagyis rendelkezik a haladás meghatározásának kritériumával

A chievable (elérhető), azaz egy meghatározott időn belül megvalósítható

R eleváns jelentés, amely összhangban áll az eleváns jelentés, amely összhangban áll az alkalmazott fejlesztési tervével és a szervezet céljaival

Time-bound (időhöz kötött), azaz reális kezdési dátummal és céldátummal rendelkezik.

Miután létrehozta a SMART célokat, ideje elkezdeni azok nyomon követését. Az olyan eszközök használatával, mint a ClickUp Goals, Ön és alkalmazottai könnyedén nyomon követhetik a célokat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyértelmű célokat és kulcsfontosságú eredményeket állítson fel. Emellett a nagy célokat kisebb, kompakt célokra is felbonthatja, nyomon követheti az előrehaladást és meghatározhatja a mérföldköveket. Szükség esetén időben módosításokat is végrehajthat.

3. Adjon visszajelzést csapattagjainak

A ClickUp Assigned Comments funkciójával rendszeresen adjon időszerű és konkrét visszajelzést alkalmazottainak

A coaching vezetési stílus egyik legfontosabb eleme a visszajelzés, pontosabban az, hogy minden csapattagnak személyre szabott visszajelzést adjon. A visszajelzés egyik fő célja, hogy segítse a munkavállalókat teljesítményük és önbizalmuk javításában.

Visszajelzés adásakor fontos biztosítani, hogy:

Rendszeresen adnak és kapnak

Valós példákkal illusztrálva

Konkrét és nem általános, megemlítve azokat a konkrét szempontokat, amelyeken a csapat tagjainak dolgozniuk kell.

Egyensúlyt teremt a konstruktív kritika és az elért eredmények vagy erősségek elismerése között.

Visszajelzést és utólagos visszajelzést adni minden egyes alkalmazottnak fáradságos folyamat. Azonban olyan eszközök használatával, mint a ClickUp Assigned Comments funkciója, időben visszajelzést adhat a csapat tagjainak a feladatokról. Valós időben adhat javaslatokat, és megoszthatja a csapat tagjaival a betekintést és az erőforrásokat. Az időben adott tanácsok és elismerés kulcsfontosságúak a csapat növekedéséhez és tanulásához.

4. Felügyelje csapata fejlődését

A ClickUp nézetek funkciójával kényelmesen figyelemmel kísérheti, szervezheti és megtekintheti csapata munkájának előrehaladását

A coaching vezetési stílusú vezetők aktív szerepet játszanak csapatuk fejlődésében. Coaching vezetőként Önnek segítenie kell csapatát a folyamatos növekedésben és a készségek fejlesztésében. Ez magában foglalja a fejlődésük nyomon követését, útmutatás és támogatás nyújtását, valamint stratégiáik szükség szerinti kiigazítását.

A csapat fejlődésének felügyeletére és nyomon követésére mikromanagement nélkül hatékony módszer a ClickUp Views és hasonló eszközök használata. A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével rugalmasan szervezheti és tekintheti meg a munkát, ahogyan Önnek tetszik. Például:

A Tábla nézet segítségével láthatja a projekt szakaszait és a csoportos táblákat állapot, felelős, prioritás stb. szerint.

A Lista nézet segítségével áttekintheti a feladatok előrehaladását, ha azokat kategóriákba csoportosítja, például Folyamatban, Felülvizsgálat, Kész stb.

Kezelje a csapat erőforrásait és prioritásait, és határozza meg a munkakapacitást sprint pontokkal a Box View segítségével.

Kövesse nyomon a feladatok és projektek kezdő és befejező dátumát a naptárban a Naptár nézet segítségével.

A ClickUp testreszabható nézetek segítségével figyelemmel kísérheti az egyes csapattagok feladatainak és projektjeinek teljesítményét, azonosíthatja az esetleges akadályokat és szűk keresztmetszeteket, és gyorsan módosíthatja a beállításokat, hogy csapata a terv szerint haladjon. Ezenkívül azonosíthatja a fejlesztés mérföldköveit, és megadhatja a csapattagoknak a megérdemelt elismerést és dicséretet.

Ez a funkció segít Önnek, mint projektvezetőnek, a szervezettség megőrzésében és a feladatok nyomon követésében, hogy hatékonyan irányítsa és a siker felé vezesse csapatát.

A coaching vezetési stílus gyakori kihívásai

Mielőtt bevezetné a coaching vezetési stílust, tudnia kell, hogy ez saját kihívásokkal és akadályokkal jár, például a következőkkel:

Sok időt és erőfeszítést igényel

A coaching vezetési stílus a csapat tagjainak egyéni szintű fejlődésére összpontosít. A csapat tagjainak egyéni coachingja és mentorálása sok időt és erőfeszítést igényel a vezető részéről. Mivel a vezetőknek már így is sok munkát kell elvégezniük, például megbeszéléseket, feladatokat és projekteket, amelyek hatalmas időt vesznek igénybe, alig marad idejük másra.

Ennek a kihívásnak a hatékony megoldásai közé tartozik a feladatkezelő szoftverek és az automatizálási eszközök, például a ClickUp Brain használata.

A ClickUp Brain lehetővé teszi Önnek, mint vezetőnek vagy menedzsernek, hogy automatizálja a feladat- és projektmenedzsmentet. Automatizálhatja az ismétlődő munkákat, mint például az alfeladatok létrehozását, a feladat- és projektállapotok frissítését, a feladat- és projektösszefoglalók és jelentések létrehozását, és még sok mást. Így a ClickUp Brain időt takarít meg, amelyet befektethet az egész csapat coachingjába és mentorálásába, egyenként minden taggal.

Maximalizálja termelékenységét az AI-alapú ClickUp Brain segítségével

Profi tipp: Az automatizálási eszközök bevezetése után az időt leghatékonyabban a ClickUp időkövető funkciójával lehet nyomon követni. Ez az eszköz lehetővé teszi az idő egyszerű szervezését, beállítását és nyomon követését, így több időt és energiát fordíthat csapatának coachingjára.

A változás iránti ellenállás

Lehet, hogy találkozol olyan csapattagokkal, akik másoknál jobban ellenállnak a változásoknak. Ez azért van, mert a változás megköveteli tőlük, hogy új gyakorlatokat és munkamódszereket vegyenek át. Lehet, hogy inkább a hagyományos vezetési stílust részesítik előnyben, nehezen alkalmazkodnak a vezetési stílus változásához, és több időre és támogatásra van szükségük, mint a többi csapattagnak.

A változás iránti ellenállás leküzdésének egyik hatékony módja a coaching vezetési stílus és a helyzethez igazodó vezetési stílus közötti egyensúly megteremtése. Ez a stratégia azt jelenti, hogy stílusát az egyén munkastílusához igazítja. Ez segít feltárni és bemutatni az ellenálló tagoknak a coaching vezetési stílus előnyeit a megfelelő helyzetekben, és idővel segít nekik teljes mértékben alkalmazkodni hozzá.

Túlzott támaszkodás a vezetőre

A coaching vezetési stílus gondoskodó megközelítést alkalmaz. Ennek következtében az egyes csapat tagok idővel túlságosan függővé válhatnak coaching vezetőjüktől vagy menedzserüktől a döntéshozatal, az iránymutatás és a célkitűzés tekintetében.

Ez a túlzott függőség gátolja az egyes csapattagok fejlődését, mivel hatással van függetlenségükre, döntéshozatali és problémamegoldó képességükre. Ennek megelőzése érdekében a coaching vezetőknek egyensúlyt kell teremteniük a útmutatás és az önállóság ösztönzése között.

A coaching vezetési stílus hatása az alkalmazottak elkötelezettségére

A coaching vezetési stílus közvetlen, erős és pozitív összefüggésben áll a munkavállalók elkötelezettségével. A coaching menedzser, akinek vezetési filozófiája minden egyes csapattag irányítását, bátorítását és felhatalmazását hangsúlyozza, értékesnek, támogatottnak és felelősségteljesnek érezteti őket. Ez segít javítani elkötelezettségüket és termelékenységüket a munkahelyen.

A coaching vezetési stílus nemcsak a munkavállalók elkötelezettségét növeli, hanem pozitív hatással van a következőkre is:

Munkával való elégedettség: Kutatások szerint a coaching készségekkel rendelkező vezetők csökkentik az alkalmazottak fluktuációs szándékát és javítják boldogságuk szintjét, ami viszont növeli munkájukkal való elégedettségüket. Kutatások szerint a coaching készségekkel rendelkező vezetők csökkentik az alkalmazottak fluktuációs szándékát és javítják boldogságuk szintjét, ami viszont növeli munkájukkal való elégedettségüket.

Gondolkodásmód: A hatékony coaching vezetés elősegíti a növekedési gondolkodásmód kialakulását a munkavállalók körében. A növekedési gondolkodásmód lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy kockázatos döntéseket hozzanak, tanuljanak a hibákból és kudarcokból, és ellenállóbbá váljanak a kihívásokkal szemben. A munkavállalókat a folyamatos tanulás és fejlődés útjára tereli, és lehetővé teszi számukra, hogy A hatékony coaching vezetés elősegíti a növekedési gondolkodásmód kialakulását a munkavállalók körében. A növekedési gondolkodásmód lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy kockázatos döntéseket hozzanak, tanuljanak a hibákból és kudarcokból, és ellenállóbbá váljanak a kihívásokkal szemben. A munkavállalókat a folyamatos tanulás és fejlődés útjára tereli, és lehetővé teszi számukra, hogy új vezetőkké váljanak a munkahelyükön.

Kollektív intelligencia: A coaching vezetési stílus ösztönzi a csapatmunkát és javítja a kollektív intelligenciát, vagyis az egész csapat általános képességét az intellektuális feladatok elvégzésére. Ez hatékonyabb problémamegoldáshoz, fokozott kreativitáshoz, jobb döntéshozatalhoz és jobb teljesítményhez vezet a munkahelyen.

Az előrelépés útja: Legyen a legjobb vezető coaching vezetési stílussal

A coaching vezetési stílus egy magas elkötelezettséget igénylő csapatvezetési stílus. Ha vezetőként alkalmazza, javíthatja coaching készségeit, és jobb, többfunkciós csapatvezetővé válhat. Ez a vezetési stílus különösen jól működik olyan csapatok vezetése esetén, amelyek tehetségesek, de motivációjuk vagy csapatszellemük hiányzik. Hatékony olyan helyzetekben is, amikor a csapatok nem bíznak a vezetésben, vagy amikor a csapatok szilárd struktúrában működnek.

Ez a vezetési stílus a csapat tagjainak támogatására és coachingjára összpontosít, ami előnyös az alkalmazottak számára, mivel javítja elkötelezettségüket, munkájukkal való elégedettségüket és teljesítményüket. Hosszabb távon ez a szervezet számára is előnyös, mivel javul a termelékenység, a célok elérése, csökken a fluktuáció és nő a nyereség.

A coaching vezetési stílus sokrétű előnyei ellenére megvalósítása kihívást jelenthet, ezért fontos, hogy kéznél legyenek a megelőző megoldások. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítséget nyújtanak a projekt- és feladatkezeléshez, valamint az időkövetéshez. A ClickUp egy megbízható, testreszabható, fejlett funkciókkal rendelkező termelékenységi és együttműködési eszköz, amely segítségével könnyedén kezelheti és coachingolhatja a különböző méretű csapatokat.

Ha a munkahelyén a legjobb coaching menedzserré szeretne válni, regisztráljon még ma a ClickUp-ra.