A 10 legjobb TikTok-alternatíva 2025-ben

A TikTok 2025-ben várható betiltásával sok felhasználó keresi a TikTokhoz hasonló alkalmazásokat, mint életképes alternatívákat. Ne aggódj, a TikTok nem rendelkezik monopóliummal a szórakoztató, rövid videók terén! Rengeteg platform létezik, amelyek különböző tartalmi résekre, felfedezési funkciókra és bevételszerzési lehetőségekre specializálódtak.

A virális trendek, a rövid formátumú videók és a vertikális képernyők által hajtva a TikTok a kreatívok számára indítópaddá, a vállalkozások számára pedig marketingeszközzé vált. Azonban a tartalommarketing-tevékenységeinek most már más csatornákra is ki kell terjednie. Mivel a TikTok versenytársai egyre népszerűbbek, a következő virális pillanatod egyiküknél történhet meg.

Tehát, mielőtt elveszítenéd a TikTok-hoz való hozzáférésedet, fedezzük fel a piacon elérhető legjobb videomegosztó alkalmazásokat, amelyek kiváló TikTok-alternatívák lehetnek. És ez még nem minden: bemutatjuk a legjobb eszközt is, amellyel zökkenőmentesen kezelheted az összes tartalmi igényedet.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a piacon elérhető 10 legjobb videomegosztó alkalmazás: Instagram Reels (a legjobb nagy közönség eléréséhez és márkákkal való együttműködéshez)

Snapchat (A legjobb valós idejű interakcióhoz és kiterjesztett valóság (AR) szűrőkhöz)

YouTube Shorts (a legjobb a már meglévő alkotói ökoszisztéma kihasználásához)

Huddles (a legjobb a kreatívok köré épülő közösség létrehozásához)

Funimate (A legjobb kreatív videóeffektusokhoz és zenei videók szerkesztéséhez)

Lemon8 (A legjobb életmód és niche tartalomalkotók számára)

Triller (a legjobb AI-alapú videószerkesztéshez és zenei integrációhoz)

Likee (a legjobb interaktív speciális effektusokhoz és élő közvetítéshez)

Lomotif (A legjobb zenei videók készítéséhez és közösségi megosztáshoz)

Byte (a legjobb ultra-rövid videotartalmakhoz és Vine-stílusú klipekhez) Minden platform egyedi funkciókat kínál, de a tartalmak kezelése több videomegosztó alkalmazáson keresztül kihívást jelenthet. Ezért segít a ClickUp a tartalomtervezés egyszerűsítésében, hogy szervezett maradhass és a létrehozásra koncentrálhass.

Mit kell keresni a TikTokhoz hasonló alkalmazásokban?

A TikTok alternatívájának kiválasztásakor vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú tényezőket:

Tartalmi fókusz: Nézd meg, hogy a platform megfelel-e a te érdeklődési körödnek, legyen az humor, játék, üzlet vagy oktatási tartalom.

Felfedezési funkciók: Keress erős ajánló algoritmusokat, amelyek segítenek megtalálni a vonzó tartalmakat és növelni a közönségedet.

Szerkesztő eszközök: Győződj meg arról, hogy az alkalmazás olyan szerkesztő funkciókat kínál, amelyek megfelelnek a kreativitásodnak, és lehetővé teszik zene, effektek és szöveg hozzáadását.

Bevételszerzési lehetőségek: Ha pénzt szeretnél keresni a tartalmaiddal, ellenőrizd, hogy a platform beépített bevételszerzési funkciókat kínál-e, például borravalót vagy alkotói alapokat.

Meglévő felhasználói bázis: A nagyobb felhasználói bázis növeli a potenciális közönség elérésének esélyét és a vírusosság kialakulásának esélyét.

Ellenőrizd, hogy ezek az alkalmazások ingyenesek-e, vagy legalábbis megfizethetőek-e; egyes alkalmazásoknál előfordulhat, hogy bizonyos fejlett funkciók megvásárlása vagy további funkciók feloldása szükséges.

Olvassa el még: A tartalomalkotók típusai és kedvenc eszközeik

A 10 legjobb TikTok alternatíva

Számos oka lehet annak, hogy TikTok alternatívát keres: aggódik a magánélet védelme miatt, vagy olyan tartalomplatformot keres, amely jobban megfelel az Ön igényeinek, talán több funkcióval rendelkezik, vagy csak más közösségi hangulatot áraszt.

Bármi is legyen az oka, az alábbiakban biztosan megtalálja a megfelelőt.

1. Instagram reels (a legjobb nagy közönség eléréséhez és márkákkal való együttműködéshez)

az Instagram Reels segítségével

Az Instagram Reels egy hatékony eszköz alkotók és vállalkozások számára TikTok-szerű rövid videók készítéséhez.

Ezzel rövid, kreatív és szórakoztató, legfeljebb 90 másodperces videókat hozhatsz létre, zenével, effektekkel és kreatív átmenetekkel.

Segít növelni tartalomgyártási kapacitását alkotóként vagy vállalkozásként. Gondoljon könnyen emészthető, vonzó tartalmakra, amelyek virálissá válhatnak, növelhetik a márka ismertségét, vagy egyszerűen csak bemutathatják személyiségét.

De a Reels nem csak szórakozásról és játékokról szól. Különleges helyet biztosít az Explore fülön, amely lehetővé teszi, hogy követőin túl egy hatalmas közönséget érj el.

Az Instagram Reels legjobb funkciói

Ismerős, egyszerű felületével a nézők figyelmét lekötve, további tartalmakat keresve görgetnek tovább.

Az Explore fülön található dedikált felületen keresztül a követőidnél szélesebb közönséget érhetsz el.

Lépj kapcsolatba alkotókkal, vagy használd a Reels hirdetéseket, hogy elérjed a célközönségedet.

A tartalomkészítők felfedezhetik a márkás szponzorálást vagy kihasználhatják az affiliate marketing lehetőségeket.

Használja a könnyen elérhető szerkesztő eszközöket, zenei opciókat és effektusokat a kreatív kifejezés magas szintjének eléréséhez.

Az Instagram Reels korlátai

A TikTok 10 perces maximális videóhosszához képest a Reels videók hossza 90 másodpercre korlátozott, ami korlátozza a történetmesélés lehetőségeit.

A hatalmas felhasználói bázis miatt a Reels-en a nézettségért és az elkötelezettségért folyó verseny igen heves lehet.

Instagram Reels árak

Örökre ingyenes

Instagram Reels értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

2. Snapchat (A legjobb valós idejű interakcióhoz és kiterjesztett valóság (AR) szűrőkhöz)

a Snapchat segítségével

A Snapchat nem egy átlagos közösségi média platform. 2011-ben indult, és az egyedi, eltűnő fotó- és videóüzeneteiről, az úgynevezett „Snaps”-ről vált híressé. Ezek a Snaps-ek megtekintés után eltűnnek, ami sürgősség és intimitás érzetét kelti.

Ez egy olyan platform, amely valós idejű kapcsolatok építésére és kreatív kifejezésre szolgál, és amely új funkciókkal és kiterjesztett valóság (AR) élményekkel folyamatosan fejlődik.

A Snapchat legjobb funkciói

Élvezze a szórakoztató és furcsa digitális effektusokat a képein, alakítsa át környezetét, vagy adjon hozzá játékos szűrőket az arcához!

Ossz meg egy 24 órán át látható pillanatfelvételekből álló gyűjteményt, amely lehetővé teszi, hogy narratív formában dokumentáld a napodat.

Fedezd fel a hírességek, márkák és hírügynökségek által összeállított tartalmakat, amelyek bepillantást nyújtanak különböző témákba és trendekbe.

Vezess egyéni vagy csoportos beszélgetéseket barátaiddal, videohívásokkal és az üzenetek eltüntetésének lehetőségével.

Közvetítsd élőben videóidat követőidnek valós időben

A Snapchat korlátai

Bár a Snaps ideiglenessége vonzó lehet, ugyanakkor frusztráló is. A felhasználók elmulaszthatnak egy vicces Snapet vagy fontos üzenetet, ha nem figyelnek oda eléggé.

A robusztus keresési funkciókkal rendelkező platformokkal ellentétben a Snapchat-en új barátok vagy tartalmak megtalálása nehezebb lehet.

Snapchat árak

Örökre ingyenes

Snapchat értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (283+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1048+ értékelés)

3. YouTube Shorts (a legjobb a már meglévő alkotói ökoszisztéma kihasználásához)

via YouTube Shorts

A rövid videók népszerűségét kihasználva a YouTube Shorts egy olyan funkció, amely a jól ismert YouTube platformon belül található. Kifejezetten rövid videók létrehozására és megosztására tervezték, lehetővé teszi, hogy akár 60 másodperces videókat rögzítsen, szerkesszen és közvetlenül a YouTube-ra tegyen közzé a telefonján keresztül.

Az alkalmazás különböző szerkesztőeszközöket kínál zene hozzáadásához, szövegfeliratokhoz, sőt több klip összekapcsolásához is.

A legjobb rész? A YouTube Shorts egy külön rész a YouTube alkalmazáson belül, amely lehetővé teszi a nézőknek, hogy felfedezzék és végiglapozzák a rövid videók végtelen áramát.

A Youtube Short legjobb funkciói

Hozzáférhet a YouTube hatalmas meglévő felhasználói bázisához, amely lehetőséget ad a tartalomkészítőknek, hogy több millió, a feliratkozott nézőkön túlmutató felhasználót érjenek el.

Használja a jól ismert YouTube platformot és szerkesztőeszközeit, hogy közvetlenül a telefonján készítsen vonzó rövid videókat.

Adj hozzá zenét, szövegfeliratokat, és akár több klipet is összefűzhetsz a különféle szerkesztőeszközök segítségével.

Készíts egy könyvtárat érdekes tartalmakból. A eltűnő Stories-okkal ellentétben a Shorts-ok állandó elemei a YouTube-nak.

Szerezz hirdetési bevételt a Shorts megtekintéseiből

A Youtube Shorts korlátai

A videók hossza legfeljebb 60 másodperc lehet, ami korlátozza a történetmesélés mélységét és összetettségét a hosszabb formátumú tartalmakhoz képest.

A Shorts teljesítményére vonatkozó részletes elemzések kevésbé átfogóak, mint a hagyományos YouTube-videók esetében.

Youtube Shorts árak

Örökre ingyenes

Youtube Shorts értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (6+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (700+ értékelés)

4. Huddles (a legjobb a kreatívok köré épülő közösség létrehozásához)

via Huddles

A Huddles korábban Byte vagy V2 néven volt ismert, és célja az volt, hogy a népszerű rövid videóplatform, a Vine utódja legyen.

Elődjétől eltérően a Huddles azokra a közösségekre összpontosít, amelyek az Ön által kedvelt alkotók köré szerveződnek. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kövessék az alkotókat és megtekintsék rövid, ismétlődő videóikat, hasonlóan a Vine formátumához.

De a Huddles nem csak a nézésre korlátozódik. Olyan funkciókat is tartalmaz, mint a csevegés és a borravaló adás, amelyek lehetővé teszik, hogy kapcsolatba lépj a tartalomkészítőkkel, és közvetlenül kifejezd elismerésedet a tartalmuk iránt.

A Huddles legjobb funkciói

Csevegj és lépj kapcsolatba alkotókkal és más rajongókkal, és építsd ki az erős közösségi érzést!

Mutassa meg elismerését a tartalomkészítőknek az alkalmazáson keresztül borravalóval!

Merüljön el a rövid, ismétlődő videók szórakoztató és magával ragadó világában, hasonlóan a népszerű Vine formátumhoz.

A Huddles korlátai

Elsősorban rövid, ismétlődő videókra összpontosít. Ez korlátozhatja azoknak a alkotóknak a kreatív kifejezését, akik más formátumokat vagy történetmesélési stílusokat preferálnak.

Bár a borravaló létezik, ez nem garantált jövedelemforrás a tartalomkészítők számára.

Huddles árak

Örökre ingyenes

Huddles értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Funimate (A legjobb kreatív videóeffektusokhoz és zenei videók szerkesztéséhez)

via Funimate

A Funimate egy mobilalkalmazás, amelyet kifejezetten rövid, figyelemfelkeltő videók létrehozására és szerkesztésére terveztek. Azok számára készült, akik szeretik a vonzó zenei videókat, és kreatív elemeket és speciális effektusokat adnak hozzá tartalmukhoz.

A Funimate legjobb funkciói

Videókat közvetlenül az alkalmazáson belül rögzíthetsz, vagy a telefonod könyvtárából importálhatsz meglévő klipeket egy egyszerű felhasználói felület segítségével.

Vágd és szerkeszd a videó hosszát a kívánt formátumhoz igazítva

Hozzáférés egy hatalmas videóeffekt- és átmenetek-könyvtárhoz. Lassított felvétel, visszafelé lejátszás, zöld háttér effektusok és még sok más, hogy videóid kiemelkedjenek a tömegből.

Helyezzen el szöveget, matricákat és animációkat a tartalom személyre szabásához, valamint humoros vagy vizuális érdekességek hozzáadásához.

Vedd fel kedvenc zeneszámodat a Funimate könyvtárából, vagy importáld saját zeneszámodat, hogy háttérzenét készíts videódhoz.

Használj hanghatásokat, hogy kiemelj bizonyos pillanatokat, vagy komikus elemeket adj hozzá.

Ossza meg alkotásait barátaival vagy a Funimate közösségével. Bár a hangsúly a szerkesztésen van, a Funimate opcionális közösségi funkciókat is kínál.

A Funimate korlátai

Régebbi eszközökön vagy erőforrás-igényes projektek esetén a Funimate szerkesztés közben késleltetést vagy hibákat tapasztalhat.

Bár elképesztő tartalmakat hozhatsz létre, a Funimate maga nem kínál közvetlen bevételszerzési lehetőségeket a tartalomkészítőknek.

Funimate árak

Örökre ingyenes

Egyszeri előfizetés: 7,99 USD/felhasználónként

Funimate értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: A legjobb AI-alapú tartalomkészítő eszközök

6. Lemon8 (A legjobb életmód és niche tartalomalkotók számára)

via Lemon8

A Lemon8 egy gondosan összeállított közösség az életmód iránt érdeklődők számára. Ez a platform ötvözi a Pinterest vizuális inspirációját az Instagram vonzó tartalomalkotásával, mindezt konkrét életmódkategóriák keretében.

Szeretsz stílusos divatirányzatokat böngészni vagy ínycsiklandó recepteket felfedezni? A Lemon8 az érdeklődési körödnek megfelelő tartalmakat kínál!

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy fotókat és rövid videókat tegyél közzé, amelyek részletes információk megosztására összpontosítanak. Oszd meg legújabb ruhádat, és jelöld meg a márkákat, amelyeket viselsz, vagy mutasd be kulináris remekművedet egy lépésről lépésre leírt recepttel és hozzávalók listájával.

A Lemon8 legjobb funkciói

Mélyreható tartalmakat tegyél közzé olyan konkrét életmódkategóriákban, mint a divat, az ételek és az utazás.

Ossza meg tudását és inspirálja egymást hasonló érdeklődésű nézők csoportjaival!

A felhasználóbarát elrendezés és a beépített szerkesztőeszközök segítségével mindenki számára elérhetővé teheted a vizuálisan vonzó és informatív tartalmakat.

Segíts a felhasználóknak intuitív keresési opciók és egy erős hashtag-rendszer segítségével felfedezni az érdeklődésüknek megfelelő tartalmakat, elősegítve ezzel a személyre szabott élményt.

A Lemon8 korlátai

A nagy nevű közösségi média óriásokhoz képest sokkal kisebb a felhasználói bázisa.

Nem kínál beépített bevételszerzési funkciókat, mint például hirdetések vagy borravaló.

Lemon8 árak

Örökre ingyenes

Lemon8 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Triller (A legjobb AI-alapú videószerkesztéshez és zenei integrációhoz)

via Triller

A Triller egy olyan alkalmazás, amelyben mindent megtalálsz a zenei videók készítéséhez és megosztásához. Videókat közvetlenül az alkalmazáson belül rögzíthetsz, vagy meglévő klipeket importálhatsz, majd a különféle szerkesztőeszközökkel szabadjára engedheted kreativitásodat.

A Triller lehetővé teszi, hogy zenét adj hozzá egy hatalmas könyvtárból, vagy akár a saját dallamaidat is felhasználhasd, így tökéletes bármire, a táncmozdulataid bemutatásától a tökéletesen időzített hanghatásokkal ellátott vicces paródiák készítéséig.

De a Triller legjobb funkciója az AI-alapú automatikus szerkesztés. Egyszerűen forgass több rövid felvételt különböző szűrőkkel vagy szerkesztésekkel, és az alkalmazás zökkenőmentesen összerakja őket, így perceken belül professzionális megjelenésű zenei videókat hozhatsz létre.

Bár az automatikus szerkesztési funkció lenyűgöző, azok számára, akik inkább a kézi szerkesztést részesítik előnyben, manuális szerkesztő eszközök is rendelkezésre állnak.

A Triller legjobb funkciói

Használja kedvenc zeneszámait, vagy akár saját hanganyagát is. Ez tökéletes megoldás zenei videók, táncversenyek vagy szinkronizálási versenyek készítéséhez.

Vegyen fel több rövid klipet különböző effektusokkal vagy szűrőkkel. Az alkalmazás intelligensen összerakja őket, és perceken belül professzionális megjelenésű zenei videókat hoz létre.

Ossza meg alkotásait barátaival, kövesse a kedvenc alkotóit, és vegyen részt trendi kihívásokban egy élénk és interaktív közösségben.

A Triller korlátai

A Triller felhasználói bázisa kicsi.

Ha a komédiás paródiákra vagy a zenével nem kapcsolatos történetmesélésre koncentrálsz, akkor más platformok lehetnek számodra megfelelőbbek.

Triller árak

Örökre ingyenes

Triller értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Likee (a legjobb interaktív speciális effektusokhoz és élő közvetítéshez)

via Likee

A Likee egy olyan platform, amelynek célja, hogy felszabadítsa benned a videósztárt, és órákon át görgetni tudj. Az alkalmazás segítségével legfeljebb egy perces rövid videókat rögzíthetsz és szerkeszthetsz, számos speciális effekt, szűrő és zenei opció segítségével.

Szeretnéd magad rajzfilmfigurává alakítani, vagy vicces hanghatásokat adni a paródiádhoz? A Likee segít neked.

A szórakozás ezzel még nem ér véget! Fedezheted a élő közvetítéseket, bemutathatod tehetségedet, vagy egyszerűen csak valós időben kapcsolatba léphetsz a közönségeddel.

A Likee legjobb funkciói

Készíts vizuálisan lenyűgöző és vonzó rövid videókat a speciális effektusok, szűrők és zenei opciók hatalmas könyvtárával!

Valós időben lépj kapcsolatba a közönségeddel, tarts kérdések-válaszok órákat, vagy mutasd be tehetségedet interaktívabb módon!

Nézd meg azokat a tartalmakat, amelyek valóban tetszenek neked, a vicces paródiáktól a sminktanácsokig, egy olyan algoritmus segítségével, amely az érdeklődési körödhöz igazodik.

Érj el szélesebb közönséget, vagy fedezz fel sokszínű tartalmakat a világszerte jelentős felhasználói bázisból!

A Likee korlátai

A Likee-n található nem megfelelő tartalmak, különösen a fiatalabb felhasználók számára, már a múltban is aggodalomra adtak okot.

Erősen a könnyed és szórakoztató tartalmak felé hajlik. Azok a tartalomkészítők, akik informatív vagy oktató jellegű tartalmakat szeretnének megosztani, kevésbé találhatják vonzónak.

Likee árak

Örökre ingyenes

Likee értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Lomotiff (A legjobb zenei videók készítéséhez és közösségi megosztáshoz)

via Lomotiff

A Lomotif egy videomegosztó alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid videókat és fotóösszeállításokat készítsenek a videószerkesztő eszközök, a zenei könyvtár, a GIF-ek és a szűrők segítségével.

A felhasználók a Lomotif segítségével szerkeszthetik az Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat és TikTok videóit. Az alkalmazás sokféle videóval és fényképpel képes dolgozni, de más videószerkesztő alkalmazásokhoz képest viszonylag magas a CPU-használata.

A Lomotiff legjobb funkciói

Összeillesztheted a rövid videókat vonzó videó kollázsokká, amelyek gyakran szinkronizálva vannak a zenével.

Válassz a hatalmas zenei könyvtárból, vagy importáld saját zeneszámokat, hogy tökéletes háttérzenét készíts videó kollázsodhoz.

Ossza meg alkotásait barátaival és követőivel, fedezze fel más felhasználók tartalmait, és vegyen részt közösségi kihívásokban!

Készíts kiemelt videókat, amelyek meghatározott pillanatokat vagy témákat mutatnak be, hasonlóan az Instagram Highlights funkcióhoz.

A Lomotiff korlátai

Az Instagramhoz és a Snapchathez képest kisebb felhasználói bázissal rendelkezik.

A tartalomkészítők bevételszerzési lehetőségei korlátozottak

Az alkalmazáson belüli vásárlások növelhetik az alkalmazás használatának összköltségét.

Lomotiff árak

Örökre ingyenes

Lomotiff értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Byte (a legjobb ultrarövid videotartalmakhoz és Vine-stílusú klipekhez)

via Byte

A Byte egy közösségi média alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy legfeljebb hat másodperces ultrarövid videókat készítsenek és osszanak meg követőikkel. Az alkalmazás Android és iOS rendszereken is elérhető, és Dom Hoffman, a Vine egyik eredeti szerzője fejlesztette ki.

A Byte legjobb funkciói

Készíts és szerkessz rövid videókat egyszerűen, felhasználóbarát felületen, még akkor is, ha még nem vagy jártas a videószerkesztésben.

Kreatív módon fejezze ki üzeneteit korlátozott időkereten belül

Bájtkorlátozások

A funkciók már régóta nem frissültek.

Lehet, hogy hamarosan megszűnik

Bájtárak

Örökre ingyenes

Byte értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Olvassa el még: Hogyan építsünk fel egy tartalomkészítési munkafolyamatot (+sablonok)

Kezelje TikTok-tartalmait a ClickUp segítségével

Bemutattuk a legjobb videomegosztó alkalmazásokat, mint például a TikTok, de a tartalomkampányok hatékony kezeléséhez egy munkamenedzsment platformot kell választanod.

A gyorsan változó marketing világban elengedhetetlen, hogy szervezettek maradjunk és mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUp marketing projektmenedzsment platform egy hatékony megoldás, amely túlmutat az egyszerű feladatlistákon, és egy helyen egyesíti a csapatmenedzsmentet, a tartalomírási sablonokat és a termelékenység növelését.

Kezdés A ClickUp segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

Ha marketinges vagy és marketingkampány-tervező szoftvert keresel, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Építsd fel tudásbázisodat a ClickUp Docs segítségével

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást egy központi tudásbázis létrehozásához, amelyhez csapata és ügyfelei biztonságosan hozzáférhetnek. Készítsen tartalmi terveket, tartalmi naptárakat, márkastratégiákat és irányelveket, valamint bármi mást, ami eszébe jut.

📮Betekintés: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti betekintések elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

A ClickUp Docs hatékony eszköz lehet a közösségi média projektmenedzsment rendszerében, mivel együttműködési és központi teret kínál különböző marketingigényekhez.

Blogbejegyzésen, landing page szövegen vagy e-mail kampányon dolgozol? A ClickUp Docs lehetővé teszi a csapatodnak, hogy közösen szerkesszétek a dokumentumokat, így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat a kezdeti koncepciótól a végleges vázlatig.

Használja a beépített kommentrendszert, hogy közvetlenül a dokumentumon hagyjon visszajelzést. Jelölje meg a konkrét csapattagokat, emelje ki a változásokat, és hatékonyan vitassa meg a szerkesztéseket.

Készíts tartalmat könnyedén az AI segítségével

Kombináld a ClickUp Brain és az AI Writer For Work tartalomkezelő képességeit a Docs-szal. Az AI-alapú eszköz közzétételre kész válaszokat generál a megadott utasítások alapján, kibővíti az ötleteket és egyszerűsíti a tartalmat anélkül, hogy szerkesztened kellene.

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain-t! Készíts tartalmat a Tiktokhoz a ClickUp Brain segítségével

Nincs ötlete a tartalomhoz? Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját, hogy felfedezze a kapcsolódó témákat, megtalálja a trendi kulcsszavakat és váratlan összefüggéseket fedezzen fel. Ez új ötleteket adhat és segíthet a tartalom testreszabásában, hogy az a célközönségének is tetszen.

Takaríts meg időt a ClickUp ingyenes sablonjaival

Több mint 1000 ClickUp sablon közül válogathatsz ötleteléshez, tartalomszerkesztéshez, videotartalom-forgatókönyvek és tartalomnaptárak készítéséhez és még sok máshoz.

Például a ClickUp Social Media Post Template használható a közösségi média tartalmak platformok közötti kezelésére.

Ingyenes sablon Rendezze tartalmát, hogy különböző közösségi média platformokon tegye közzé a ClickUp közösségi média bejegyzés sablonjával.

Új ötletek kitalálása, figyelemfelkeltő feliratok írása és a vizuális elemek kezelése komoly időt igényel.

De mi lenne, ha lenne egy módszer a közösségi média munkafolyamatának egyszerűsítésére? Ez a sablon a titkos fegyvered a közösségi média meghódításához.

Ez a praktikus lista sablon segít Önnek:

Kövesse nyomon tartalomkészítési folyamatát egyedi állapotokkal, mint például „Folyamatban” és „Teendők”.

Ne hagyj ki egyetlen részletet sem a hashtagek, az elkötelezettségi mutatók és a tartalmi linkek egyéni mezőivel!

Rendezze tartalmát a Pinterest és az Instagramhoz hasonló különböző platformokra szabott egyéni nézetekkel.

Az összes bejegyzésed adatai egy helyen, könnyű elemzéshez

Összpontosíts a remek tartalom létrehozására, ne a feladatok kezelésére!

Legyen szervezett és hatékony a projektmenedzsment funkciók, például az időkövetés és az automatikus e-mailek segítségével.

Olvassa el még: Hogyan készítsünk marketing stratégiát: átfogó útmutató

Szüksége van egy tartalomnaptárra, amit a nulláról kell létrehoznia? Használja a ClickUp tartalomnaptár sablonját, hogy előnyt szerezzen!

Ingyenes sablon Szervezze meg az év tartalmát a ClickUp tartalomnaptár sablonjával!

A tartalomnaptár elkészítése olyan lehet, mint egy zsonglőrködés. A határidők közelednek, az inspiráció csökken, és minden nyomon követése túlterhelővé válik. De a ClickUp tartalomnaptár-sablonjaival ez nem így van.

Használja a Naptár nézetet vizuális irányító központként. Tervezze meg a különböző platformokon (blogbejegyzések, közösségi média, e-mailek) megjelenő tartalmakat úgy, hogy a feladatokat egy adott dátumra húzza. Nézze meg, hogyan alakul a teljes tartalmi stratégiája hétről hétre, hónapról hónapra!

A Board View segítségével kategóriák szerint szervezheti a feladatokat (pl. „Blogbejegyzések”, „Közösségi média grafikák”). A feladatokat oszlopok között mozgathatja, például „Teendők”, „Folyamatban” és „Kész a közzétételre”, hogy láthatóvá tegye a munkafolyamatot.

Használja a List View funkciót, amely egy egyszerű, rendezhető módszer az összes tartalmi feladat gyors áttekintésére. Priorizáljon a határidők alapján, rendeljen hozzá csapattagokat, és egy pillanat alatt kövesse nyomon az előrehaladást.

A Timeline View segítségével vizuálisan ábrázolhatja a tartalomkészítési folyamatot. Rendezze a feladatokat időrendben, lássa a lépések közötti függőségeket, és biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet az ötlettől a publikálásig.

Az egyéni állapotokkal automatizálhatod a feladatokat, hogy átlépj a „Felülvizsgálat”, „Ütemezett” és „Közzétett” állapotokba, és értesítéseket kapj, amikor a tartalmaid a különböző szakaszokon haladnak át a közzétételig.

Nincs többé kapkodás a határidők betartása miatt, és nem kell többé azon töprengeni, hogy hol tartanak a tartalmaid!

Olvassa el még: A legjobb kreatív automatizálási eszközök a termelékenység növeléséhez

Fejleszd tartalomkészítési folyamatodat a ClickUp segítségével

A rövid videótartalmak világa virágzik! A zenei videók szerelmeseitől a komédia rajongóiig mindenki számára több ezer videó áll rendelkezésre.

A vonzó tartalom létrehozása azonban tervezést és szervezést igényel. A ClickUp, egy hatékony marketing projektmenedzsment eszköz, túlmutat az egyszerű közösségi média menedzsmenten.

Használja ki a rugalmas nézeteket és az egyéni mezőket, hogy olyan tartalomnaptárat készítsen, amely az Ön igényeinek megfelel. A ClickUp segítségével vizualizálhatja stratégiáját, racionalizálhatja munkafolyamatát és biztosíthatja a tartalom következetes szállítását – mindezt egy felhasználóbarát platformon.

Válaszd ki a kedvenc videomegosztó platformodat, és a ClickUp segítségével, mint titkos fegyvered, nézd meg, ahogy kreatív elképzeléseid életre kelnek! Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!