Radical Candor könyvösszefoglaló: legfontosabb tanulságok szakemberek számára

Számos tanács létezik a csapatok vezetésével és a visszajelzések adásával kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban eltérő vélemények, viták és rengeteg online beszélgetés folyik.

Ennek ellenére a Radical Candor című könyv kiemelkedik a többi közül, mert egyedi szemszögből közelíti meg a témát. Míg sok vezető szerint a munkavállalók visszajelzéseit finoman kell megfogalmazni, a szerző, Kim Scott, nem ért egyet ezzel.

Könyvében arra kéri a vezetőket, hogy kihívások elé állítsák csapataikat, és ösztönözzék őket a tanulásra és a fejlődésre. Ahhoz azonban, hogy ezt hatékonyan megtehessék, törődniük kell velük. Scott úgy írja le a kiváló vezetőt, mint aki jól ismeri csapattagjait – mindegyikük munkáját, magánéletét és motivációját –, és őszintén érdekli őket fejlődésük.

Ebben a Radical Candor összefoglalóban megvitatjuk a könyvben ismertetett fogalmakat és a legfontosabb tanulságokat. Ezenkívül gyakorlati tippeket is adunk az alapvető tanulságok saját vezetői pályafutásában való alkalmazásához. Kezdjük is!

Radical Candor: A könyv rövid összefoglalása

Kim Scott Radical Candor című könyve minden csapatvezető és vezető számára kötelező olvasmány, mivel friss szemléletet nyújt a visszajelzések adásáról és fogadásáról, valamint a karrierrel kapcsolatos beszélgetések megtervezéséről.

A szerző arra ösztönzi a vezetőket, hogy legyenek kedvesek és nyíltak, amikor őszinte visszajelzést adnak. Emellett elmagyarázza a negatív visszajelzések fontosságát, és hogy azok hogyan segítik a szakembereket a tanulásban és a karrierjükben való fejlődésben.

Scott azt is leírja, hogyan kell ezt a visszajelzést adni – úgy, hogy személyesen törődünk a csapat tagjaival, de egyúttal közvetlenül kihívások elé állítjuk őket.

Az emberek kihívásának ötlete sokak számára ellentmondásosnak tűnhet. A szerző azonban mélyen személyes tapasztalatokat oszt meg és szilárd érveket hoz fel ennek alátámasztására. Kifejti, hogy ha törődünk a csapat tagjainkkal, ők nyugodtan fogadják a visszajelzéseket és javítanak gyengeségeiken.

Ez mind az egyén, mind a csapat számára jó.

A Radical Candor könyv összefoglalójának későbbi szakaszaiban részletesebben is kitérünk erre a témára. De először is, nézzük meg a könyv legfontosabb részleteit egy pillanat alatt: Szerző : Kim Malone Scott

Oldalszám : 288

Goodreads értékelés : 4,07/5

Kiadás éve : 2017

Kiadó : St. Martin’s Griffin

Becsült olvasási idő : 4 óra 32 perc

Hallgatási idő: 10 óra és 2 perc

Kim Scott Radical Candor című könyvének legfontosabb tanulságai

A Radical Candor könyv összefoglalójának ebben a részében a könyvből származó néhány fontos tanulságot fogjuk megvitatni. Még ha nem is olvassa el a könyvet, ez az összefoglaló áttekintést ad a könyvben tárgyalt legfontosabb fogalmakról.

1. Legyen személyesen törődő; közvetlenül kihívó

Az első és legfontosabb tanulság, amelyet ebben a könyvösszefoglalóban szeretnénk kiemelni, az, hogy személyesen törődjünk a munkatársakkal, és közvetlenül szóljuk meg őket.

A Radical Candor című könyvében a szerző hangsúlyozza, hogy fontos őszintén törődni a csapat tagjaival, ugyanakkor kihívások elé állítani őket, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak.

Ha megmutatod nekik, hogy törődsz velük, akkor a visszajelzésedet jó szándékkal fogadják, és keményen dolgoznak majd a fejlődésen, hogy büszke lehess rájuk.

Ha őszintén törődsz velük, de nem adsz konkrét, konstruktív visszajelzést, akkor korlátozod a fejlődésüket. Hasonlóképpen, ha gyorsan adsz kemény visszajelzést, de nem mutatsz törődést, akkor az a visszajelzés valószínűleg durva és eredménytelen lesz.

Lehet, hogy (jogosan) úgy érzi, hogy ez könnyebb mondani, mint megvalósítani. Nem minden csapatvezető érzi magát kényelmesen, ha őszintén negatív visszajelzést ad; a vezetési stílusok személyiségtől függően eltérőek. A megoldás az, hogy olyan módon kezdje, amely nem tűnik konfrontatívnak az Ön számára, és fokozatosan fejlessze visszajelzési képességeit.

Profi tipp: Lehet, hogy az írásbeli visszajelzés kezdetben könnyebbnek tűnik. Kezdésként próbáljon meg sablonokat használni a kommunikációhoz, amíg meg nem szokja. Ez egy kiváló kiindulási pont, de ne felejtse el áttérni a szóbeli visszajelzésre, hogy radikálisan őszinte kapcsolatot építsen ki csapattagjaival.

2. Együttműködés a Get Stuff Done (GSD) kerékkel

A Radical Candor című könyv másik fontos tanulsága és remek koncepciója a jobb döntések meghozatalát segítő GSD-kerék. Ez egy sor lépést tartalmaz, amelyekkel kevesebb időt kell tölteni a megbeszéléseken, és gyorsabb döntéseket lehet hozni.

A Get Shit Done Wheel a jobb döntéshozatalért a Radical Candor segítségével

Íme a GSD kerék hét lépése:

Hallgass : Aktívan hallgass a csapatod ötleteire, tegyél fel kérdéseket és válaszolj. Ne hagyd, hogy a csapatok csak jó híreket mondjanak neked.

Tisztázás : Ötleteket gyűjtsünk, és egyéni beszélgetések során finomítsuk azokat, amíg egyértelművé nem válnak.

Vita : Adjon időt és biztonságos teret a csapat tagjainak, hogy nyíltan megvitassák és megvitassák az ötleteket, hogy megtalálják a legjobb válaszokat vagy megoldásokat.

Döntés : A döntéseket közösen hozzák meg, a tények alapján, és ne a személyes véleményük alapján.

Meggyőzés : Ha egyesek nem értenek egyet a döntéssel, tényekkel és logikus érvekkel győzd meg őket, amíg mindenki egyetértést nem mutat.

Végrehajtás : Vegyen részt a kiválasztott ötlet végrehajtási folyamatában, és ügyeljen arra, hogy ne pazarolja a csapata idejét, hanem segítse őket a produktivitás növelésében.

Tanulj: Azonosítsd és tanulj a elkövetett hibákból, és teremts egy folyamatos tanulás kultúráját.

Profi tipp: Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást virtuális brainstorming ülés szervezéséhez, hogy megtalálja a legjobb megoldásokat. Kérdőjelezze meg az ötleteket, és tegyen hasznos javaslatokat, hogy az egész csapata tanuljon és fejlődjön minden egyes projekttel.

A ClickUp Whiteboards segítségével a csapat tagjai valós időben, virtuálisan együttműködhetnek és ötletelhetnek.

3. Azonosítsa a csapatában a kiemelkedő tehetségeket és szupersztárokat

Ez a Radical Candor összefoglaló nem lenne teljes, ha nem említenénk meg a rock sztárokat és a szupersztárokat – a könyvben említett két típusú alkalmazottat.

A rocksztárok következetesen magas teljesítményt nyújtanak, és megbízhatóan hozzájárulnak a vállalat sikeréhez. Megbízhatóak, hatékonyan végzik munkájukat, és a sikeres csapatok gerincét képezik.

A szupersztárok szintén előadók, de ők a határok feszegetésére és innovatív ötletek kidolgozására specializálódtak. Ők tökéletesek olyan helyzetekben, ahol kreatív gondolkodás szükséges, és a hagyományos módszerek nem működnek.

A szerző szerint egy jó csapatvezetőnek tudnia kell, hogyan lehet felismerni a közvetlen beosztottjai között a kiemelkedő tehetségeket és szupersztárokat, és kihasználni egyedi képességeiket és munkastílusukat.

Meg kell értened a motivációikat és céljaikat is. A szupersztárok például a karrierjükben a meredek növekedési pályát részesítik előnyben, és rendszeres előléptetést szeretnének. A rocksztárok viszont a fokozatos növekedési pályát részesítik előnyben, és esetleg hosszabb ideig szeretnék folytatni a munkájukat.

Ezen preferenciák megértése segít Önnek olyan növekedési menedzsment terveket készíteni, amelyek egyénileg illeszkednek hozzájuk.

4. Tanulj meg elfogadni a visszajelzéseket, ne csak adni őket

A Radical Candor című könyvben Kim Scott szerző elmagyarázza, hogy miért fontos nemcsak visszajelzést adni, hanem kérni is.

A nyitott kommunikáció kultúrájának kialakítása kétirányú folyamat, amely megköveteli a csapatvezetők részéről, hogy ugyanolyan nyitottak legyenek a visszajelzések fogadására, mint azok megadására.

Azt javasolja, hogy olyan munkakörnyezetet teremtsünk, ahol a csapat tagjai bátran szembeszállhatnak a csapatvezetővel. Ez segít a csapatnak a legjobb megoldást megtalálni, ahelyett, hogy csak egyetértenének a főnökkel, még akkor is, ha az utóbbi téved.

Egy másik fontos tanulság, hogy a vezetőknek aktívan kell visszajelzést kérniük csapataiktól arról, hogyan lehetnek jobb vezetők. A csapat tagjai habozhatnak negatív visszajelzést adni vezetőiknek, ezért elengedhetetlen, hogy ezt kifejezetten megkérdezzék tőlük.

Használja a megfelelő kommunikációs stratégiákat ennek elősegítésére. Tegyen fel olyan kérdéseket, mint:

Van valami, amit tehetek, hogy megkönnyítsem a csapat dolgát?

Van valami, amit abba kellene hagynom, mert rontja a csapat termelékenységét vagy morálját?

Ezek a kérdések segítenek elindítani egy beszélgetést, amelyben a csapatod kényelmesen adhat visszajelzést neked. Ez a kétirányú visszacsatolási kör elősegíti a radikális őszinteség kultúráját.

Tegyen egy lépést előre, és vezessen be 360 fokos visszajelzést a szervezetében. Ez lehetővé teszi, hogy minden munkatársától – közvetlen beosztottjaitól, kollégáitól és vezetőitől – visszajelzést kérjen.

A ClickUp 360 fokos visszajelzéshez készült cselekvési terv sablonja segíthet a megvalósításban és a cselekvésbe való átültetésben. Használja arra, hogy a kollégák visszajelzései alapján cselekvési tervet készítsen magának és csapatának a fejlesztéshez. Ez segít a fejlesztendő területeket feladatokká alakítani.

Töltse le ezt a sablont A kapott visszajelzéseket alakítsa cselekvési tételekké, és készítsen javítási tervet a ClickUp 360°-os visszajelzés cselekvési terv sablonjának segítségével.

Íme néhány jellemzője:

Vizuális irányítópult a feladatok kezeléséhez és azok prioritás és aktuális állapot szerinti rendezéséhez

Színkódok és címkék a feladatok típus és bonyolultság szerinti kategorizálásához

Lehetőség nyílt végű megjegyzések hozzáadására minden feladathoz

5. Építsen bizalmat és hosszú távú munkakapcsolatokat

A Radical Candor könyv összefoglalásának legfontosabb alapgondolata egy olyan munkakörnyezet megteremtése, ahol az emberek kihívások elé állítják egymást és segítik egymás fejlődését.

A könyvben tárgyalt minden koncepció, eszköz és ötlet egy fontos dologhoz vezet: őszinte és gyümölcsöző munkakapcsolatok kiépítéséhez.

Törődjön csapattagjai jólétével, tanulásával és fejlődésével. Tervezzen egyéni megbeszéléseket, vagy keressen más módszereket, amelyekkel segítheti minden csapattag szakmai és személyes fejlődését.

Emellett mutasson példát és építsen bizalmat a vezetői szerepében. Így nem kell meggyőznie a csapatát, hogy kövessék Önt; ők maguk is szívesen fogják ezt tenni.

A kölcsönös bizalom és tisztelet jellemző csapata jobb teljesítményt nyújt, mint azok, ahol mérgező légkör és bizalmatlanság uralkodik.

Profi tipp: Használja a ClickUp for Human Resources alkalmazást az alkalmazottakkal való kapcsolatok és teljesítményük kezeléséhez, valamint álmai csapatának felépítéséhez. Az alkalmazás számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel a Radical Candor filozófiáját a való életben is alkalmazhatja, például visszajelzésgyűjtő űrlapok és sablonok, amelyekkel hasznos visszajelzéseket adhat.

A ClickUp Form View például kiválóan alkalmas a csapat tagjainak visszajelzéseinek gyűjtésére.

Gyűjts visszajelzéseket vezetési stílusodról, és kérdezd meg csapatodat, mit tehetnél jobban a ClickUp Form nézet segítségével

A Radical Candor négy alapvető kvadránsa

A Radical Candor összefoglalójának ebben a részében a könyvben szereplő „személyes törődés és közvetlen kihívás” mátrix négy kvadránsát fogjuk megvitatni. Ez a Radical Candor keretrendszer középpontjában áll.

A Radical Candor kvadránsok via Radical Candor

1. Kellemetlen agresszió

Ez a Radical Candor című könyv négyes osztású táblázatának jobb alsó negyede. Olyan helyzeteket ábrázol, amikor a csapatvezetők vagy menedzserek közvetlenül kihívják csapataikat, de személyesen nem törődnek velük, illetve tanulásukkal és fejlődésükkel.

Amikor valaki ellenszenves agressziót tanúsít, brutálisan őszinte vagy nyílt a visszajelzésében, anélkül, hogy személyes törődést mutatna. Ez vagy hamis dicséretet, vagy sértő kritikát eredményez. Az útmutatás ellenszenvesen agresszívnek tűnik.

2. Romboló empátia

Ez a táblázat bal felső sarkában található radikális őszinteség kvadráns, amely pontosan ellentéte a kellemetlen agressziónak, ahol a vezetők személyesen törődnek a csapattagokkal, de nem szembesítik őket közvetlenül.

Ez általában nem konkrét dicséret vagy kritika formájában jelenik meg, hanem szépítve, ami egyaránt haszontalan. Egyik sem szolgálja azt a célt, hogy segítse valakit a tanulásban és a karrierjében való fejlődésben.

3. Manipulatív őszintétlenség

Ez egy másik, nem túl hasznos módszer a visszajelzés adására. A vezetők homályos visszajelzéseket adnak, anélkül, hogy törődnének a csapat tagjaival. A dicséret nem őszinte, a kritika pedig durva és nem konstruktív.

Lehet, hogy hamis dicséretet adnak, hogy politikai előnyt szerezzenek vagy kedveljék őket, de ez végső soron nem segít. A negatív visszajelzés sem abból a szándékból fakad, hogy segítsen a csapattagnak fejlődni, és keménynek tűnhet.

Az ilyen passzív-agresszív viselkedés mérgező munkakörnyezetet eredményez, és sem produktív, sem egészséges.

4. Radical candor

A szerző szerint ez az a kvadráns, ahol a „személyes törődés” találkozik a „közvetlen kihívással”, és ez a négy lehetőség közül a legjobb.

A radikális őszinteség kedves, konkrét és konstruktív visszajelzések adását jelenti, amelyek segítik a csapat fejlődését. Azt is jelenti, hogy negatív visszajelzések esetén őszintén és közvetlenül kell beszélni, de a csapat tagjait támogatni kell, nem pedig bántani.

Népszerű idézetek a Radical Candor-ból

Íme néhány híres idézet a Radical Candor című könyvből.

A radikális őszinteség az a képesség, hogy személyesen törődjünk másokkal és közvetlenül szembesítsük őket a problémákkal.

A radikális őszinteség az a képesség, hogy személyesen törődjünk másokkal és közvetlenül szembesítsük őket a problémákkal.

Ez kiemeli a Radical Candor című könyvben ismertetett alapelvet. A lényeg az, hogy a munkavállalókat jobb teljesítményre ösztönözzük, de gondoskodó és őszinte módon.

A konfliktusoktól való félelem a kreativitás legnagyobb rombolója.

A konfliktusoktól való félelem a kreativitás legnagyobb rombolója.

A szerző elmagyarázza, hogy a konfliktusok elkerülése gátolja a kreatív folyamatot is. Amikor a csapat tagjai szabadon, nyíltan megvitathatják ötleteiket, a kreativitás szabadon áramlik. A konfliktusoktól való félelem miatt való habozás a beszédben éppen ellenkező hatást vált ki.

Ha választanod kell a népszerűség és a hatékonyság között, mindig a hatékonyságot válaszd.

Ha választanod kell a népszerűség és a hatékonyság között, mindig a hatékonyságot válaszd.

Ezzel az idézettel a szerző azt tanácsolja a vezetőknek, hogy ne habozzanak tenni valami jót a csapatért attól való félelmükben, hogy nem fogják őket kedvelni. A hatékony vezetők produktív csapatokat építenek, ami mindenki számára előnyös.

Ne kritizálj mások előtt; dicsérj nyilvánosan, kritizálj négyszemközt.

Ne kritizálj mások előtt; dicsérj nyilvánosan, kritizálj négyszemközt.

A szerző szerint a negatív visszajelzéseket leginkább négyszemközt érdemes megosztani. Így elkerülhető, hogy a gyengén teljesítő alkalmazottak megszégyenüljenek, és a visszajelzés is jobban fogadható. Scott kiemeli annak fontosságát is, hogy az emberek moráljának javítása érdekében nyilvánosan dicsérjük őket.

Bármely kapcsolatra vonatkozóan jó szabály, hogy minden nap három nem fontos dolgot ne mondjunk el.

Bármely kapcsolatra vonatkozóan jó szabály, hogy minden nap három nem fontos dolgot ne mondjunk el.

Ez az idézet rávilágít arra, hogy fontos, hogy ne mondjunk negatív dolgokat, amelyek nem fontosak és nem befolyásolják a csapat termelékenységét. Ha nem fontos és valakit megbánt, akkor jobb, ha nem mondjuk ki.

Mit mondanak az olvasók

„A Radical Candor vezetőknek/főnököknek íródott, de én mindenkinek ajánlom, aki dolgozik. Kim Scott megfigyelései széles körben alkalmazhatók, és remekül kiemelik, hogy mindenkit elsősorban emberként kell kezelni”.

„Minden főnöknek el kell olvasnia ezt a könyvet. Segít kialakítani egy olyan kultúrát, ahol őszinte visszajelzéseket adnak és kapnak, és kiváló csapatokat hoz létre. Sok igazságot tartalmaz, amelyek közül sokra rájön, ha nagyvállalatnál dolgozik. Lehet, hogy nem ért egyet a könyv egyes részeivel, attól függően, hogy hogyan látja a munkát és az embereket, de ha tényleg törődik az emberek karrierjével és a csapata teljesítményével, akkor nagyon is értelmes”.

Alkalmazzuk a Radical Candor tanulságait a ClickUp segítségével

A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak jobban együttműködni és produktívabbak lenni.

Mivel a Radical Candor célja erősebb, produktívabb csapatok felépítése, ezért intelligens döntés a cél elérését segítő megfelelő eszközök használata.

A ClickUp projektmenedzsment megoldás tökéletes a csapat céljainak meghatározásához és mindenki ösztönzéséhez, hogy azok elérésére törekedjen.

Beszéljük meg, hogyan lehet a könyv tanulságait a való életben alkalmazni, és mely ClickUp funkciók segíthetnek ebben.

Tűzz ki egyértelmű célokat

A teljesítménymenedzsment első lépése a célok kitűzése. Létrehozhat növekedési menedzsment terveket, nyomon követheti az egyes alkalmazottak teljesítményét, és ezek alapján őszinte visszajelzéseket adhat.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy célokat tűzzön ki csapatának, és konkrét célokat és feladatokat rendeljen minden egyes csapattaghoz. Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes célok elérésének előrehaladását és állapotát egyéni szinten.

Rendeljen célokat minden csapattaghoz, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp vizuális előrehaladási összesítő ponttábláival

Ezenkívül a ClickUp csapatmenedzsment terv sablonját is felhasználhatja a csapat céljainak meghatározásához és különböző találkozók ütemezéséhez. Lehetővé teszi továbbá csapatépítő tevékenységek tervezését is a csapatdinamika javítása érdekében.

Töltse le ezt a sablont Készítsen listát az összes csapattevékenységről, megbeszélésről és egyéni beszélgetésről, amelyet a csapat minden tagjával szeretne lefolytatni, a ClickUp csapatmenedzsment terv sablon segítségével.

Ez a sablon egy egyszerű ellenőrzőlista-típusú formátumot használ, amelyben felsorolja a csapat tagjaival tervezett különböző megbeszéléseket és egyéni beszélgetéseket. Ahogy az egyes feladatok elvégzésre kerülnek, bejelöli őket és teljesítettként jelöli meg.

Egyszerű, de hatékony. A legjobb benne, hogy teljesen testreszabható, így bármilyen tevékenységet vagy feladatot hozzáadhat az évre szóló csapatmenedzsment tervéhez.

Radikálisan őszinte útmutatást nyújtson

A könyv egyik legfontosabb koncepciója a őszinte és konstruktív visszajelzések nyújtanak, és a ClickUp ebben segíthet.

A ClickUp számos funkciót és sablont kínál, amelyekkel a visszajelzés adása gyerekjáték lesz.

A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja például ideális formális visszajelzés adására a csapat tagjainak.

Töltse le ezt a sablont Adjon értékeléseket, adjon konkrét visszajelzéseket, és emelje ki az egyes csapattagok eredményeit ezzel a testreszabható sablonnal.

A Radical Candor filozófiájával összhangban ez lehetővé teszi, hogy konkrét és részletes pozitív és negatív visszajelzéseket adjon. Ráadásul átfogó teljesítményértékelést is adhat, ami hasznos lehet az év végi értékelésekhez.

Ahhoz azonban, hogy valóban magadévá tedd a Radical Candor filozófiáját, gyakrabban és informálisabb módon kell visszajelzéseket adnod és kapnod. Természetesen a személyes karrierbeszélgetések is működnek, de egyesek, különösen az introvertáltak számára kényelmetlenek lehetnek.

Itt jön be a ClickUp Chat nézet. Ez pontosan az, amire Önnek és csapatának szüksége van ahhoz, hogy informális visszajelzéseket adjon egy laza, de hasznos módon. Kérdőjelezze meg az ötleteket, tegyen javaslatokat, és találja meg a legjobb megoldásokat csapatként, miközben a ClickUp-ban csevegnek.

Hagyja, hogy a csapat minden tagja ötleteket és javaslatokat tegyen, vagy visszajelzést adjon a feladatokra a ClickUp Chat nézetének segítségével

Ha még nem jártas a visszajelzések adásában, tanulmányozza az alkalmazottak visszajelzéseinek példáit, hogy megtanulja, hogyan adhat konstruktív visszajelzéseket, amelyek egyszerre kedvesek és hasznosak.

Aktívan kérjen visszajelzést kollégáitól

Végül a könyv arra ösztönzi a csapatvezetőket és a vezetőket, hogy aktívan kérjenek visszajelzéseket, és építsenek ki egy bizalomra és őszinte kommunikációra épülő kultúrát. A ClickUp ebben segíthet azzal, hogy egyszerű lehetőségeket kínál a csapat tagjainak visszajelzéseinek gyűjtésére.

A ClickUp Start Stop Continue sablon pontosan az, amire szükséged van ahhoz, hogy csapatodnak konfrontációmentes módon tudjon visszajelzést adni neked.

Töltse le ezt a sablont Kérjen visszajelzést csapatunktól konfrontációmentes és strukturált módon a ClickUp Start Stop Continue Template segítségével.

Egyszerű formátumot használ, amelyben a csapat tagjai elmondják Önnek:

Dolgok, amelyeket el kell kezdened a csapat termelékenységének és moráljának javítása érdekében

Dolgok, amelyeket abba kell hagynia, mert ronthatják a csapat termelékenységét

Amit jól csinálsz, és folytatnod kell

Azáltal, hogy nem hagyja nyitva a kérdéseket, és struktúrát biztosít, ez a sablon lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy habozás nélkül visszajelzést adjanak vezetőiknek.

Adjon radikálisan őszinte visszajelzést és irányítsa hatékonyan csapatát a ClickUp segítségével

A radikális őszinteség egy egyszerű koncepció, amelynek két oldala van. Az első dimenzió a személyes törődés, a második pedig a közvetlen kihívás.

A csapatvezetők különböző vezetési stílusokkal rendelkeznek, de a Radical Candor filozófiája mindegyikre alkalmazható. Kim Scott szerint menedzserként többet tartozol a csapatodnak, mint csak a munkádat. Először is emberként kell fellépned, és személyesen kell törődnöd velük, hogy bizalmi kapcsolatot alakíthass ki velük.

Alkalmazzuk a Radical Candor összefoglalóból tanultakat, hogy javítsuk csapatunk termelékenységét, produktív karrierbeszélgetéseket folytassunk, radikálisan őszinte kapcsolatokat építsünk ki, és kiváló főnökök legyünk.

A ClickUp egy projektmenedzsment, csapatmunka és munkavállalói menedzsment szoftver, amely egy praktikus csomagban egyesíti ezeket a funkciókat. Segít a Radical Candor könyvben tanított radikális őszinteség gyakorlásában, az őszinte visszajelzések adásától a munkahelyi erős kapcsolatok kiépítéséig.

Regisztráljon még ma, hogy többet tudjon meg!