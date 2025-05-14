4 Spotlight Search alternatíva és versenytárs 2025

A Spotlight egy beépített keresőeszköz, amely 2005 óta a Mac operációs rendszer egyik alappillére. Az Apple az évek során folyamatosan fejlesztette. Ma már képes egyenleteket megoldani, mértékegységeket és pénznemeket átváltani, valamint dokumentumokban keresni, ellentétben a Windows keresőjével.

Van azonban néhány hiányossága, ami miatt a Mac-felhasználók többet várnak el tőle. Ha Ön is ebbe a kategóriába tartozik, akkor jó helyen jár.

Ez a blog felsorolja a jelenleg elérhető legjobb Spotlight alternatívákat, és minden fontos információt megad ahhoz, hogy eldöntse, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.

Mit kell keresnie a Spotlight Search alternatíváiban?

Nincs végleges irányelv arra vonatkozóan, hogy mit kell keresni a Spotlight alternatíváiban, mivel ez az egyéni igények és követelmények függvénye. Itt felsorolunk néhány konkrét problémát, amelyet a felhasználók tapasztalnak a Spotlight keresővel kapcsolatban:

Korlátozott keresési operátorok és inkonzisztens eredmények: Keressen olyan alternatívákat, amelyek fejlett keresési funkciókat kínálnak hatékony keresési operátorokkal, például fájl metaadatok vagy fájltípusok alapján történő kereséssel.

Testreszabási korlátozások : Összpontosítson azokra az opciókra, amelyek széles körű testreszabási lehetőségeket kínálnak. Keressen olyan funkciókat, mint a szövegbővítés, az egyéni műveletek és a fejlett munkafolyamatok, hogy a keresési élményt az Ön igényeihez igazítsa.

A Mac ökoszisztémán kívüli integráció hiánya: Az opció nem csak a Mac fájlok keresésére korlátozódhat. Integrálódnia kell a felhőalkalmazásokkal, például a Google Docs alkalmazásindítókkal, és egyszerre képesnek kell lennie a webes keresésre is.

Hatékony indexelés hiánya: Elsőbbséget élvezzenek azok az alternatívák, amelyek gyorsaságukról és hatékonyságukról ismertek, és amelyek csak az indexelésre szoruló fájlokat és mappákat indexelik.

Nem a termelékenységre összpontosít: A gyorsabb keresés mellett keressen további funkciókat is, mint például a vágólap történetének kezelése, a rendszerparancsok végrehajtásának lehetősége, azonnali keresési eredmények, jobb felhasználói felület stb.

A 4 legjobb Spotlight alternatíva

A munkavégzésünk jellege változik – az AI, a személyre szabás és az integráció a legfontosabb kulcsszavak manapság. Ahhoz, hogy produktívak maradjunk, olyan eszközökre van szükségünk, amelyek lépést tartanak a korral. Ennek fényében íme a négy legjobb Spotlight alternatíva!

1. ClickUp

Kezdje el a ClickUp használatát Használja a ClickUp univerzális keresőjét és termelékenységi csomagját a projektmenedzsment egyszerűsítéséhez.

Ha a legjobb Spotlight alternatívát keresi, hogy termelékenységét egy szinttel magasabbra emelje és a jövőbe lépjen, akkor mindenképpen próbálja ki a ClickUp-ot.

A ClickUp egy olyan átfogó termelékenységi eszköz, amely minden modern projektmenedzsment igényt kielégít. De miért beszélünk itt egy projektmenedzsment eszközről, kérdezheti?

A válasz két részből áll: a ClickUp univerzális keresési funkciója, amelyet a natív AI eszköz, a ClickUp Brain támogat, és együttesen jelentik a termelékenység jövőjét.

Nézzük meg, miért. A ClickUp legújabb verziójának (V3) keresőfunkciója megérti a természetes nyelvet. Ez megváltoztatja a fájlok és mappák keresésének módját a számítógépén.

Szüksége van arra a marketing prezentációra, amin a múlt hónapban Tommal együtt dolgozott?

Írja be, hogy „találd meg a múlt havi marketingről szóló prezentációt Tommal”, és a kereső azonnal megjeleníti a fájl nevét.

Keresés adaptív és személyre szabott ajánlásokkal a ClickUp univerzális keresőjével

A ClickUp előnyei túlmutatnak a helyi fájlok és mappák keresésének lehetőségén. Bejegyzést keres a teendőlista-alkalmazásában? A ClickUp több mint 20 alkalmazással integrálható, például a Google Drive-val, a HubSpot-tal, a Confluence-szal, a GitHub-bal, a Slack-kel és még sok mással.

Indítsa el és keressen az összes integrált alkalmazásában a ClickUp segítségével

A hab a tortán, hogy az alkalmazásokat elindíthatja, fájlokat kereshet, webes kereséseket indíthat és rendszerparancsokat hajthat végre a Command Centerből, az asztalról és a globális műveletsávról elérhető univerzális keresési funkción keresztül.

Indítson univerzális keresést több helyről

Most beszéljünk arról a robusztus neurális hálózatról, amely ezt lehetővé tette: a ClickUp Brainről. Ha csak egy pontot kellene kiválasztanunk, amiért a ClickUp-ot ajánljuk a legjobb Spotlight alternatívák egyikeként, akkor ez lenne az.

Végezzen el több feladatot néhány kattintással a ClickUp Brain segítségével

Míg a Spotlight nagymértékben támaszkodik olyan technológiákra, mint az indexelés, a metaadatok importálása és a kulcsszavak összehasonlítása, a ClickUp Brain a természetes nyelvfeldolgozásra támaszkodik, hogy megértse a keresések kontextusát és szándékát.

A ClickUp egy praktikus projektmenedzsment eszköz, ha az Agile módszertant követi. Az olyan funkciók, mint a ClickUp Kanban táblák és a ClickUp Burndown diagram sablonok segítenek abban, hogy a munkafolyamat és az előrehaladás vizuális ábrázolásával mindig kézben tartsa az Agile projekteket.

Használhatja a ClickUp Brain AI íróját is, amely segít Önnek az Agile dokumentumok elkészítésében, a szokásos idő töredékében.

Ezenkívül olyan funkciók, mint a ClickUp Dashboards, lehetővé teszik számtalan testreszabható műszerfal létrehozását drag-and-drop widgetek formájában. Ezek minden fontos adatot megjeleníthetnek, a kritikus KPI-ktől kezdve a fontos projektadatokig, Ön és csapata számára.

A ClickUp lehetővé teszi egyedi űrlapok tervezését is, amelyekkel információkat gyűjthet ügyfeleitől vagy csapattagjaitól, automatizálva az ismétlődő feladatokat, mint például a feladatok kiosztása vagy az űrlapok beküldése alapján értesítések küldése.

A ClickUp számos funkciót kínál, például a ClickUp Mind Maps és a ClickUp Whiteboards alkalmazásokat, amelyek csodákat tesznek az ötletek kidolgozásában, azok rendszerezésében és a csapattal való együttműködésben, ami manapság elengedhetetlen.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Universal Search : Fájlok keresése, alkalmazások indítása és keresés az összes integrált alkalmazásban

ClickUp Brain : Használjon természetes nyelvet a fájlok és dokumentumok megkereséséhez. Folyamatosan alkalmazkodik az Ön munkastílusához.

ClickUp AI Knowlege Manager : Válaszokat ad kérdéseire a dokumentumaiból, függetlenül attól, hogy azok a számítógépén vagy valamelyik csatlakoztatott alkalmazásban találhatók-e.

ClickUp AI Project Manager: automatizálja az ismétlődő feladatokat, informatív jelentéseket készít és néhány kattintással összefoglalja a dokumentumokat.

A ClickUp korlátai

Kisebb kijelzőhibák bizonyos helyzetekben

Néhány tapasztalt felhasználó szerint a ClickUp mobilalkalmazása funkciókban elmarad a desktop verzióktól.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Alfred

Munkafolyamat-kezelési képesség az Alfred segítségével

Az Alfred a második Spotlight alternatíva, amelyet ajánlunk. Sokkal többet kínál, mint a rendszer szintű keresést biztosító Spotlight. Ha Ön azok közé a Mac-felhasználók közé tartozik, akik egy alkalmazást szeretnének mindenre, a számítógépes kereséstől a zene vezérléséig, akkor ez egy jó választás.

Az Alfred legjobb funkciói

Gyorsan megtalálhatja a számítógépén lévő fájlokat vagy az interneten található információkat a böngészési előzmények és a keresési feltételek alapján.

Hozzon létre egyéni szövegrészleteket, amelyek nyomon követik a vágólap történetét.

Lehetőséget kap arra, hogy hatékony munkafolyamatokat hozzon létre (fizetős kiegészítő), amelyek segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, átkutathatja a Mac teljes fájlrendszerét, vagy néhány gombnyomással komplex műveleteket hajthat végre.

Az Alfred korlátai

Az Alfred alapváltozata ingyenes, de az itt felsorolt néhány fejlettebb funkcióhoz hozzáférni csak a Powerpack megvásárlásával lehet.

Az Alfred használatának elsajátítása meglehetősen nehéz, ha a funkciókészletét a lehető legjobban ki szeretné használni.

Alfred árak

Alapvető eszköz: Ingyenes

Powerpack Egyedi licenc: 34 €

Powerpack Mega Supporter: 59 €

Alfred értékelés és vélemények

G2: 4,5/5 (34 értékelés)

Capterra: 2. 8/5 (13 értékelés)

3. Raycast

Kódszerkesztő a RayCast segítségével

A Raycast az egyik legjobb Spotlight alternatíva, ha a termelékenység és a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz való gyors hozzáférés a legfontosabb Önnek. Bár hiányzik belőle néhány egyedi funkció, amelyet a listán szereplő többi alkalmazás kínál, ezt azzal kompenzálja, hogy a legtöbb kulcsfontosságú funkcióját ingyenesen kínálja.

A Raycast legjobb funkciói

A Raycast könnyű, gyors és nem foglal sok helyet a merevlemezen, így gyorsabban találhatja meg a fájlokat és mappákat.

Indítson el alkalmazásokat és vezérelje Mac számítógépét néhány gombnyomással, mivel támogatja a rendszerparancsokat.

Hozzon létre gyorsbillentyűket a gyakran használt kifejezésekhez vagy válaszokhoz a „szövegrészlet” funkcióval, amely hasonló funkcionalitást kínál, mint az Alfred.

A RayCast korlátai

Ha több eszközön használja a Raycastot, akkor frissítenie kell a Pro csomagra.

Ez az eszköz megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

Az ingyenes verzió nem tartalmazza az AI funkciókat.

RayCast árak

Ingyenes

Pro: 10 dollár havonta

Team: Ingyenes

Team Pro: 15 dollár havonta

RayCast értékelés és vélemények

G2: 4. 6/5 (11 értékelés)

Capterra: NA

4. Launchbar

Gyors webes keresés a Launchbar segítségével

A LaunchBar 2016-ban jelent meg, és folyamatosan fejlesztették, hogy a Mac-fájlok keresésének erőteljes eszközévé váljon.

A LaunchBar elsősorban egy alkalmazásindító, amely adaptív rövidítési algoritmust használ, és amely a nevek rövid rövidítéseinek beírásával képes megtalálni az elemeket. Támogatja a közvetlen webes keresést a Google-on, a Wikipédián és a DuckDuckGo-n is.

A LaunchBar legjobb funkciói

Keresse meg az elemeket a nevük rövid betűszavának beírásával (például „SP” a Rendszerbeállításokhoz).

Lehetővé teszi a műveletek szkriptelését a maximális testreszabhatóság érdekében.

További információk megtekintése konkrét fájlokról, mivel a LaunchBar még a fájlok metaadatait is meg tudja nézni.

A LaunchBar korlátai

Az első néhány keresésnél időbe telik, amíg az összes eredmény megjelenik, mivel a kezdeti indexelés rendkívül lassú lehet.

LaunchBar árak

Egyedi licenc : 35 €

Családi licenc: 59 €

LaunchBar értékelés és vélemények

G2: NA

Capterra: NA

Biztosítsd a termelékenységedet a ClickUp segítségével

Íme a négy legjobb Spotlight alternatíva. A Spotlight évek óta élvezi a Mac-felhasználók körében élvezett népszerűségét. De a munka jellege változik, és ha ezt olvassa, akkor nyilvánvaló, hogy jobb alternatívát keres.

Az itt felsorolt eszközök mindegyike kiemelkedő a saját területén, és mindent kínálnak az univerzális kontextuskereséstől a feladatok automatizálásáig. Azonban az Ön számára legmegfelelőbb megoldás attól függ, hogy Ön milyen tapasztalatokkal rendelkezik a Spotlight hiányosságait illetően.

Ha azonban sok felhőintegrációval dolgozik, és a keresési funkciók tekintetében többet szeretne, mint egy jobb Spotlight alternatívát, akkor a ClickUp a megfelelő választás. Ez több, mint egy intelligens keresőeszköz; ez egy termelékenységet növelő eszköz, amely javíthatja munkáját.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga a szolgáltatás lehetőségeit.

Gyakran feltett kérdések

1. A RayCast jobb alternatíva a Spotlightnál?

A RayCast a Spotlight-hoz hasonló funkciókat kínál. Ugyanakkor ez egy könnyebb alkalmazás, amely sokkal gyorsabban reagál és kevesebb erőforrást igényel, mint a Spotlight.

2. Van-e a Spotlightnak megfelelő funkció a Windowsban?

A Windows legújabb verziója (11) rendelkezik egy alapértelmezett keresési funkcióval, amely hasonló a Spotlight-hoz, de hiányzik belőle néhány olyan fejlett funkció, amelyet a Spotlight Search kínál a Mac-felhasználóknak. Ha olyan alkalmazást keres, amely képes ugyanazt, mint a Spotlight Search a Mac-en, és még többet is, akkor érdemes kipróbálnia a ClickUp-ot.

3. Az Alfred jobb alternatíva a Spotlight helyett?

Az Alfred ingyenes verziója nagyjából ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a Spotlight Search. Ha azonban megvásárolja a Powerpack csomagot, számos hatékony funkcióhoz férhet hozzá, amelyek jobb alternatívává teszik a Spotlight Search-hez képest.

4. RayCast vs Alfred: Hogyan válasszak?

Ha elsősorban gyorsabb keresési sebességre és néhány alapvető funkció ingyenes használatára van szüksége, válassza a RayCast alkalmazást. Ha Ön egy Mac-felhasználó, akinek sok más funkcióra is szüksége van, például fejlett munkafolyamatokra, szövegrészletekre, vágólap-előzményekre és egyebekre, és nem bánja, ha egy kicsit többet fizet a Powerpackért, akkor az Alfred az Ön számára ideális alkalmazás.